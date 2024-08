Quais são as principais funções do Scrum? (Guia 2024)

Quer saber mais sobre Funçõescrum ?

Se você deseja adotar a estrutura do Scrum, primeiro precisa entender as diversas funções do Scrum.

Porque sem entendê-las, não é possível formar uma equipe Scrum!

E para ajudá-lo com isso, vamos chamar os Vingadores.

Afinal de contas, eles são o exemplo perfeito de como é uma equipe Scrum de verdade!

E por real, queremos dizer que eles têm seus problemas quando as coisas não vão bem, mas no final do dia, eles Sempre atingem seu objetivo.

Então, quem é o Nick Fury da equipe Scrum _?

e que papéis os outros Vingadores desempenham?

Neste artigo, abordaremos tudo o que você precisa saber sobre Funções e responsabilidades do Scrum para ajudá-lo a formar sua própria equipe de projeto no estilo dos Vingadores!

Vamos começar a trabalhar.

O que é a estrutura de gerenciamento de projetos Scrum?

Nota: As seções a seguir são para pessoas que não estão familiarizadas com o Agile e Scrum gerenciamento de projetos. Se você quiser saber apenas sobre as funções do _Scrum, clique em aqui _para ir para essa seção.

Antes de nos aprofundarmos nas funções da equipe do Scrum, vamos explicar rapidamente o que são o Agile e o Scrum.

A metodologia Agile é uma ampla estrutura de gerenciamento de projetos criada para aumentar a eficiência e a adaptabilidade. O Scrum utiliza a metodologia Agile para ajudá-lo a concluir um projeto o mais rápido possível.

semelhante a como o Vision foi baseado no software principal do J.A.R.V.I.S:

Embora as equipes de desenvolvimento de software usem principalmente a estrutura Scrum e Agile, elas também podem ser aplicadas a qualquer projeto que exija flexibilidade, como um projeto de vendas ou de marketing de mídia social.

Como o Scrum funciona?

o que torna a metodologia Scrum um estilo de gerenciamento tão eficiente?

Vamos ilustrar isso com um exemplo:

Digamos que você esteja construindo um novo traje do Homem de Ferro para Tony Stark..

No gerenciamento de projetos tradicional, você levará um ano inteiro planejando, desenvolvendo e lançando o produto, mas descobrirá que Tony não está satisfeito com alguns de seus recursos.

Você achou que um distribuidor automático de lanches era a ideia mais legal de todas, mas depois descobriu que o que ele realmente queria era um traje com o estabilizador de voo perfeito!

(Não queremos que nosso super-herói favorito sofra, não é?)

Mas com a metodologia de desenvolvimento de software Ágil, você desenvolve o software em fases (chamadas sprints), obtém o feedback do Tony após cada fase e implementa as alterações antes da próxima versão.

Ao envolvê-lo ativamente no processo de desenvolvimento, você poderá entregar um traje que o deixará extasiado!

O que faz parte do Scrum?

Assim como o filme dos Vingadores é baseado na série de histórias em quadrinhos, o Scrum também tem um livro que o define - o Guia do Scrum .

O que é o Guia do Scrum ?

Ele explica o que é necessário para o Metodologia Scrum que examinaremos em um minuto.

Você também pode dar uma olhada em nosso extenso Gerenciamento ágil de projetos para saber mais sobre a metodologia Agile.

Dito isso, a metodologia Scrum tem um conjunto de elementos exclusivos que ajudam na adoção efetiva do Scrum:

Valores do Scrum os cinco valores do Scrum - comprometimento, coragem, foco, abertura e respeito - formam o código de ética do Scrum e equipes ágeis. * Cerimônias do Scrum : As cerimônias do Scrum ou eventos do Scrum ajudam as equipes a planejar e revisar seus fluxos de trabalho. Inclui Planejamento de sprint , diário Reuniões do Scrum, revisão do sprint e Retrospectiva do sprint reuniões.

Artifícios do Scrum:

Os artefatos do Scrum são ferramentas que ajudam a manter todos os envolvidos no desenvolvimento de produtos na mesma página. Isso inclui o Registro de produtos , Backlog de sprint e incremento de produto.

Confira nosso guia sobre o Metodologia Scrum para uma análise detalhada de como esses elementos se unem.

Quais são as principais funções do Scrum?

vamos agora nos aprofundar nas _várias funções e responsabilidades de uma equipe Scrum _

O que é uma equipe Scrum?

Uma equipe scrum é um grupo de cerca de cinco a dez membros que trabalham para entregar produtos usando sprints com valores scrum.

Os Vingadores são um grupo de indivíduos que trabalham juntos para salvar o mundo.

Da mesma forma, uma Equipe Scrum é um grupo de indivíduos que trabalham juntos para entregar um produto final ao mundo!

Algumas de suas características são:

A equipe do projeto trabalha para entregar os incrementos após cada ciclo de sprint

Cada membro da equipe deve seguir os valores e as regras do Scrum

Eles são responsáveis como um todo pela entrega do produto

pela entrega do produto Eles têm autonomia para tomar decisões por conta própria

Devem manter os artefatos do Scrum adequadamente

Embora cada função do Scrum tenha responsabilidades diferentes, a equipe trabalha em conjunto para atingir um objetivo comum

e quanto ao tamanho da equipe?

Uma equipe Scrum geralmente tem cerca de cinco a dez membros.

por quê?

Se a equipe do projeto for muito grande, pode haver pouca colaboração e maior confusão nas funções da equipe Scrum. E se for muito pequena, pode não ter todas as habilidades necessárias para desenvolver o produto.

Até mesmo os Vingadores originais incluíam apenas seis membros!

É como se eles estivessem destinados a ser uma equipe ágil!

Nota: Se houver mais de 10 membros, o método Scrum de Scrums _é usado para coordenar o trabalho. A equipe é dividida em várias equipes Scrum de 5 a 10 membros e os representantes de cada equipe se reúnem para analisar seu progresso em uma reunião do Scrum

então, quem é quem na equipe _Scrum _? E quais são as responsabilidades de cada função do Scrum?

Vamos descobrir...

As três principais funções do Scrum

Cada equipe Scrum tem três funções principais:

Espere, por que não há um gerente de projeto ? Todo projeto _não deveria ter um?

Normalmente, o Scrum não tem uma função clara de gerente de projeto. As responsabilidades de um gerente são divididas entre a função de Scrum Master, o proprietário do produto e a equipe de desenvolvimento do Scrum.

vamos aprender mais sobre as _funções e responsabilidades do Scrum ...

A. A função do proprietário do produto

em qualquer projeto, você precisa de alguém que possa entender as necessidades das partes interessadas (cliente ou usuário final) e visualizá-las como recursos do produto, certo?

Essa é a função do Proprietário do produto Scrum, ou seja, o Nick Fury da equipe.

Da mesma forma que Fury reuniu os Vingadores para deter Loki, o proprietário do produto reúne a equipe Agile para desenvolver o produto.

Eles lideram o processo de desenvolvimento de produtos, estabelecendo as bases para o projeto. Isso é feito compreendendo o que as partes interessadas querem e descrevendo-o por meio de uma história de usuário.

O que é uma_ história de usuário_ ?

Uma história de usuário descreve como o produto será útil para as partes interessadas. Ela responde a três perguntas:

Quem é o usuário?

De quais recursos ele precisa?

Por que ele precisa desses recursos?

**Responsabilidades da função de proprietário do produto

Embora não seja necessariamente o proprietário do negócio, o proprietário do produto Scrum é o principal responsável por maximizar o retorno sobre o investimento do projeto.

Para isso, ele:

Identificar os recursos do produto

Define os critérios de aceitação para estabelecer os padrões do produto

Traduzem esses padrões em itens do backlog do produto

Priorizar o item do backlog do produto para cada ciclo de sprint

Refinar a lista de acordo com as necessidades das partes interessadas

Mas isso não é tudo!

Outras responsabilidades da função de proprietário do produto incluem:

Gerenciar o backlog do produto regularmente

Definir claramente as metas do projeto e os itens do backlog do produto

Supervisionar o processo de desenvolvimento

Transmitir o feedback das partes interessadas para a equipe do projeto

Nota__: Se você quiser se tornar um proprietário de produto certificado da Scrum, poderá fazer cursos de certificação de proprietário de produto de grupos profissionais como a Scrum Alliance

Infelizmente, a _Scrum Alliance não é uma força espacial intergaláctica!

B. O papel do Scrum Master

se você quiser adotar as práticas do Scrum, precisará de alguém que o ajude a entender os princípios do Scrum e seus outros componentes, certo?

Essa é a função do Scrum Master também conhecido como o Homem de Ferro ou o Capitão América da equipe.

Ele fará qualquer coisa que puder para ajudar a equipe. É por isso que o Scrum Master orienta e ajuda o proprietário do produto Scrum e a equipe de desenvolvimento a concluir o projeto.

_Mas espere, se eles estão lá apenas para ajudar a equipe, pode haver vários Scrum Masters, certo?

Não.

_Sabemos o quanto o Capitão e o Homem de Ferro gostam de discutir, certo?

É por isso que é aconselhável ter apenas um Scrum Master por equipe.

Responsabilidades da função Scrum Master

Lembre-se de que um Scrum Master não é o líder do projeto nem o gerente da equipe. Ele apenas ajuda os membros da equipe a aprender os princípios do Scrum e a aplicar a estrutura de gerenciamento no processo de desenvolvimento do produto.

Aqui estão algumas coisas que o Scrum Master faz:

Garantir que cada membro da equipe siga os princípios do Scrum e Práticas de desenvolvimento ágil * Apoiar o proprietário do produto para obter o retorno sobre o investimento

Incentivar a equipe a ser auto-organizada

Protegê-la de distrações internas e externas

Facilitar as cerimônias do Scrum, como planejamento de sprint, revisão de sprint, etc.

Nota_: Se você deseja se tornar um Scrum Master certificado, pode participar de cursos de certificação de Scrum Master ministrados pela Scrum Alliance e outros grupos profissionais

C. Membro da equipe de desenvolvimento

Portanto, agora você tem alguém para reunir a equipe.

Você também tem alguém que orienta as pessoas no caminho certo.

Mas quem seguirá a estrutura do Scrum _?

Quem vai executar o backlog de impressão?

Para isso, você tem a equipe de desenvolvimento, ou seja, os outros Vingadores.

Assim como os Vingadores têm habilidades diferentes e trabalham juntos para atingir um objetivo, a equipe de desenvolvimento do Scrum tem as habilidades multifuncionais necessárias para desenvolver o produto.

A equipe de desenvolvimento é um grupo de indivíduos (desenvolvedores) que desenvolvem o produto durante cada sprint. A equipe trabalha em conjunto para entregar o produto final às partes interessadas.

Eles têm duas características essenciais:

Auto-organização : os membros sabem como desenvolver o produto sem a ajuda de nenhum outro membro da equipe que não seja da Scrum

: os membros sabem como desenvolver o produto sem a ajuda de nenhum outro membro da equipe que não seja da Scrum multifuncional: eles têm todas as habilidades necessárias para o desenvolvimento do produto e não precisam depender de nenhum membro da equipe que não seja da equipe Scrum

mas quem compõe a _equipe de desenvolvimento _? São apenas os desenvolvedores de software?

O termo "desenvolvedores" geralmente se refere aos programadores no contexto do desenvolvimento ágil de software.

No entanto, ele também pode se referir a qualquer pessoa que faça parte do processo de desenvolvimento de produtos, como:

Analista de negócios

Designer

Pesquisador

responsabilidades da* equipe de desenvolvimento

Como uma equipe de desenvolvimento do Scrum é auto-organizada, ela assume algumas responsabilidades de um gerente de projeto, como decidir como executar um sprint.

Eles também:

Buscam melhorar suas habilidades e fluxos de trabalho por conta própria

Criam os recursos do produto de acordo com os critérios de aceitação

Fazem alterações nos incrementos de acordo com as necessidades das partes interessadas

Compartilham a responsabilidade por quaisquer atrasos ou falhas no desenvolvimento do produto

Participar de eventos do Scrum, como a revisão do sprint,retrospectiva do sprint (consulte também: retrospectiva ágil ) e reuniões diárias do Scrum para discutir o progresso

Nota__: Você pode se tornar um desenvolvedor certificado em Scrum participando de cursos de certificação oferecidos pela Scrum Alliance e outros grupos. No entanto, a maioria desses cursos é destinada a equipes de desenvolvimento de software que desejam adotar a estrutura do Scrum

Como você ajuda suas equipes de Scrum a ter um bom desempenho?

Aprendeu os princípios do Scrum ? ✅

atribuiu os papéis da equipe? ✅_

Pronto para enfrentar um projeto Scrum ? Pense novamente.

Antes de iniciar um projeto _, você precisa de uma plataforma para realizar suas atividades, certo?

_Ou seja, até os Vingadores precisavam de um QG!

_Então, o que é essa plataforma para uma equipe Scrum?

Simples: software de gerenciamento de projetos!

O melhor software de gerenciamento de projetos Agile Scrum: ClickUp

Não importa se você está trabalhando com uma equipe tradicional ou com uma equipe equipe ágil scrum as ferramentas de gerenciamento de projetos, como o ClickUp, ajudam a gerenciar seus projetos com facilidade.

Elas oferecem recursos avançados para ajudar as equipes:

Gerenciar o backlog do sprint

Planejar e acompanhar sprints

Comunicar-se com as partes interessadas e outros membros

**Mas o que é o ClickUp?

ClickUp é o maior site de ferramenta de gerenciamento de projetos Scrum e Agile mais bem avaliada do mundo que ajuda as equipes de projeto a se adaptarem rapidamente à estrutura do Scrum.

Aqui está um segredo:

Embora não tenhamos conseguido confirmar oficialmente, temos fortes razões para acreditar que Tony Stark usou o ClickUp para construir o primeiro traje do Homem de Ferro.

(Pepper Potts se recusou a comentar quando perguntamos a ela.)

Veja como o ClickUp ajuda cada equipe Scrum a gerenciar seus projetos:

1. Listas de Sprint para acompanhar o progresso do sprint

Quer saber como está o progresso de um sprint?

Use as Listas de impressão do ClickUp!

Uma lista de sprint é uma lista de verificação que divide o ciclo de sprint em pequenas tarefas para ajudá-lo a acompanhar o progresso. Você pode verificá-la rapidamente à medida que avança para o próximo sprint.

Você pode até mesmo adicionar pontos Scrum às Listas de Sprint do ClickUp para estimar o tempo que levará para concluir o item do backlog do produto.

_O que mais?

Eles são perfeitos para revisar o progresso durante eventos do Scrum, como uma reunião de planejamento de sprint, retrospectiva de sprint ou reuniões diárias do Scrum.

2. Painéis do Agile Scrum para resumos visuais de qualquer projeto Agile

Os poderosos Dashboards do ClickUp oferecem a você uma visão geral rápida de qualquer projeto.

Mais ou menos como o espaço de trabalho do Tony aqui:

Você pode até mesmo personalizar os gráficos que obtém, por exemplo:

Gráficos de velocidade destaca a taxa de conclusão de suas tarefas

Gráficos Burndown : exibe a quantidade de trabalho restante em um projeto

Gráficos de Burnup mostra a quantidade de trabalho já concluída em um projeto

Gráficos de fluxo cumulativo : para ver como o projeto está progredindo ao longo do tempo

3. Objetivos para atingir sua meta de sprint

No planejamento do Sprint, você cria uma meta para ajudá-lo a se concentrar no Sprint.

_Mas como saber se você está no caminho certo?

Com as Metas do ClickUp!

As metas são contêineres de alto nível que ajudam a dividir sua meta de sprint em alvos pequenos e mensuráveis. Para atingir uma meta de sprint, você só precisa concluir essas metas!

Por exemplo, se a sua meta fosse construir o traje do Homem de Ferro, suas metas poderiam ser "desenvolver wireframe" e "teste de bugs"

Você também pode usar as metas para iniciar seus sprints rapidamente.

Basta criar uma lista de itens do backlog e transferi-los para uma meta para fazer isso. Dessa forma, os itens do backlog se tornam metas e você pode verificá-los à medida que avança.

É simples assim!

_Preocupado com o fato de seus comentários frequentemente passarem despercebidos?

_Se você quer ser tão eficiente quanto os Vingadores, não pode se dar ao luxo de atrasar o feedback!

Com o Assigned Comments do ClickUp, isso não será um problema.

Ideal para qualquer gerente de projeto ou proprietário de produto, esse recurso permite criar tarefas a partir de comentários e atribuí-las a qualquer membro da equipe Scrum (ou a você mesmo).

Eles serão notificados instantaneamente e a tarefa será exibida em sua bandeja de tarefas. Quando a tarefa estiver concluída, eles poderão resolvê-la para evitar acompanhamentos adicionais!

5. Status personalizados para gerenciar diferentes estágios de projetos Agile

atrapalhar com status de tarefas que não são relevantes para o seu _projeto ?

Cada projeto tem suas próprias necessidades e estágios exclusivos. Mas a maioria das ferramentas de gerenciamento de projetos oferece um conjunto padrão de status de tarefas que não reflete com precisão as necessidades do seu projeto.

quero dizer, quem precisa de um estágio de "edição" quando se está desenvolvendo o traje do Homem de Ferro?

No entanto, com os Custom Statuses do ClickUp, isso não é um problema!

Ele permite que você crie status de impressão personalizados para refletir com precisão as necessidades do seu projeto. Por exemplo, você pode criar um status como "teste de bug" para seu projeto de software Agile.

Você só precisa dar uma olhada no status de uma tarefa para saber em que estágio ela está. Dessa forma, qualquer pessoa que trabalhe no projeto saberá instantaneamente como ele está progredindo.

No entanto, esses não são todos os recursos do ClickUp.

Esses Software de gerenciamento de projetos ágeis também oferece recursos como:

Conclusão

Compreender as funções e responsabilidades do Scrum é vital para o sucesso de qualquer equipe Scrum.

E os Vingadores oferecem muitos exemplos do que deve ser uma equipe Scrum.

Eles são:

Multifuncionais

Auto-organização

Muito unido

E, acima de tudo, comprometidos com o sucesso!

_E enquanto estiver formando sua própria equipe no estilo dos Vingadores, por que não usar uma ferramenta gratuita de gerenciamento de projetos ágeis como o ClickUp para ajudá-lo?

Ela tem muitos recursos avançados para ajudar as equipes a planejar e gerenciar seus projetos de forma eficiente em um ambiente Scrum.

Com o ClickUp, formar uma equipe Scrum é muito fácil! Registre-se hoje e experimente o poder por si mesmo!