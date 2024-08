10 modelos gratuitos de retrospectiva de sprint no ClickUp, Excel e Word

Melhoria contínua é o nome do jogo se sua Equipe ágil tem como objetivo ficar à frente da curva.

..._E o segredo para ficar à frente da curva?

Eficaz Retrospectivas de Sprint que comemoram suas vitórias e evitam que erros anteriores aconteçam duas vezes. Feitas corretamente, as Retrospectivas de Sprint capacitam as equipes a trabalhar melhor em conjunto, pensar criticamente e implementar mudanças impactantes antes do próximo sprint.

Parece bastante simples, mas existem na verdade, toneladas de formatos retrospectivos para escolher, dependendo do resultado desejado. Felizmente, você não precisa ser um Planejamento de sprint o planejamento de sprint é um processo que permite ao especialista escolher o melhor formato para sua equipe - você só precisa de um modelo personalizável para se preparar para o sucesso.

Use este guia como ponto de partida para todas as suas necessidades de Retrospectiva do Sprint - encontre respostas para as principais perguntas frequentes, recursos de modelos obrigatórios e acesso a 10 modelos dinâmicos para Excel, Word e ClickUp.

O que é uma Retrospectiva do Sprint?

Como se costuma dizer, a retrospectiva é 20/20, e essa é basicamente a ideia por trás das frequentes Retrospectivas de Sprint.

Uma Retrospectiva de Sprint é uma Evento ágil onde as equipes Scrum podem refletir aberta e honestamente sobre seus desempenhos anteriores para fazer mudanças positivas no futuro. Essas reuniões são realizadas no final de um sprint para avaliar o que funcionou e o que não funcionou.

Use os quadros brancos ClickUp como auxílio visual em qualquer reunião, incluindo retrospectivas de Sprint, sessões de brainstorming e outras ferramentas

As Retrospectivas de Sprint são altamente recomendadas para Equipes Scrum e pode ser realizada com a frequência necessária para manter a melhoria frequente e o foco no progresso contínuo. Perguntas úteis a serem feitas em sua próxima Retrospectiva do Sprint incluem:

O que deu certo?

O que poderia ter sido melhor?

O que não devemos repetir?

Em que devemos nos concentrar no próximo sprint?

Essas perguntas podem variar de acordo com a sua equipe e o seu setor, mas elas darão início à discussão na direção certa. O envolvimento é tudo em reuniões de retrospectiva -sem uma conversa construtiva e honesta, a equipe não obterá os mesmos benefícios.

Verifique nosso_ Guia de reunião de revisão de impressão !

Como mais você pode aproveitar ao máximo suas retrospectivas? Nós lhe mostraremos. 🙂⬇️

10 modelos gratuitos de retrospectiva de sprint

Retrospectiva do Sprint foram criados modelos para as equipes com esse exato caso de uso e podem ser personalizados para se adequar a qualquer formato. Eles fazem o trabalho pesado quando se trata de estabelecer uma base produtiva para suas reuniões e podem ser tão gerais ou complexos quanto necessário com apenas algumas edições simples.

Os modelos foram criados para ajudá-lo a tirar o máximo proveito de suas Retrospectivas de Sprint todas as vezes - e a maioria deles é completamente gratuita para uso.

Além de ser uma ótima maneira de economizar tempo na preparação de uma reunião recorrente, os modelos de Retrospectiva do Sprint podem ajudá-lo a navegar melhor pelos recursos do seu gerenciamento de projetos e a otimizar seus processos semanais.

Antes de ir para a web, comece aqui, com acesso direto a 10 dos melhores modelos de Retrospectiva do Sprint para ClickUp, Excel e Word. 🙌🏼

1. Modelo de Retrospectiva de Sprint do ClickUp

Modelo de retrospectiva do ClickUp Sprint

Modelo de Retrospectiva de Sprint do ClickUp é um quadro branco digital amigável para iniciantes para feedback colaborativo com sua equipe. Visualize o que foi bem feito, o que não saiu como planejado e quais mudanças são necessárias.

Você também pode definir se elas serão incluídas no Scrum diário, em reuniões de retrospectiva ou em Planos de sprint . É importante observar que não há limite para o número de pessoas que você pode ter em cada equipe. Além disso, observe que você tem controle total sobre o quanto pode personalizar os diferentes painéis.

Para usar esse Modelo de quadro branco se você quiser usar o modelo de quadro branco, basta clicar em uma nota adesiva digital e digitar seu texto. Em seguida, arraste e solte-o na categoria correta. Faça o download deste modelo

2. Modelo ClickUp Iniciar, Parar, Continuar

Modelo ClickUp Start, Stop, Continue (Iniciar, Parar, Continuar)

Modelo de iniciar, parar e continuar do ClickUp ajuda a equipe a compartilhar suas ideias e feedback sobre o Sprint ou projeto anterior. O modelo vem com dois status e dois tipos de visualização.

O modelo o guiará na pergunta à equipe Scrum sobre o que eles acham que deve ser feito começar, parar ou continuar . Com base no feedback, você deve ter uma lista principal de ideias que podem ser aproveitadas para refinar seus processos e abordagens.

Crie tarefas acionáveis diretamente do seu quadro branco e reutilize o modelo para otimizar futuros Sprints! Faça o download deste modelo

3. Modelo básico de retrospectivas do ClickUp

Use um documento do ClickUp para capturar feedback durante uma revisão de Sprint

Se você é novo na execução de retrospectivas de Sprint, então Modelo básico de retrospectiva do ClickUp é um ótimo lugar para começar. Com esse modelo, você obtém uma lista das melhores práticas de colaboração e um exemplo de agenda.

Isso é perfeito para organizar conversas relacionadas em um único centro de trabalho colaborativo. Um recurso que vale a pena mencionar nesse modelo de retrospectiva rápida é que você pode atribuir um comentário a qualquer membro da equipe para resolver um item de ação.

Dica profissional: Use esse mesmo documento de retrospectiva para os próximos Sprints para documentar as principais conclusões em sua própria página individual! Faça o download deste modelo

4. Modelo de eventos do ClickUp Agile Sprints

Modelo de eventos do ClickUp Agile Sprints

Para equipes ágeis que usam o Scrum Ágil metodologia, Modelo de eventos do Agile Sprint do ClickUp do ClickUp é muito útil, pois oferece uma maneira fácil de documentar notas de reuniões, decisões e eventos. As equipes podem listar o público-alvo e o objetivo da reunião, a data em que a reunião foi realizada, sua duração e os participantes.

O modelo apresenta três páginas: Planejamento do Sprint, Eventos do Agile Sprint e Reunião Diária. Ele ajudará a dar o pontapé inicial no seu processo de reunião e fornecerá à sua equipe Agile uma estrutura para planejar e melhorar continuamente os Sprints.

Os usuários podem adicionar quantos itens de ação quiserem e reordená-los com base na prioridade para criar a próxima iteração. Por fim, você tem a opção de integrar esse modelo às suas ferramentas existentes para melhorar a sincronização dos processos! Faça o download desse modelo

5. Modelo ClickUp de gerenciamento ágil do Scrum com retrospectivas

ClickUp Agile Scrum Management com modelo de retrospectivas

Modelo de Scrum Ágil do ClickUp do ClickUp está repleto dos elementos essenciais: Backlogs, Sprints gerenciamento de testes e Retrospectivas. Se você for novo neste modelo, abra o documento Como começar para obter dicas sobre as práticas recomendadas!

O modelo de retrospectiva Agile fornece status iniciais para você escolher, incluindo Pendente, Em andamento, Concluído e Recusado. Para personalização adicional, use as tags e os recursos de campos personalizados para fornecer contexto adicional sem desordem.

Para uma melhor organização, você tem seis tipos de visualização, incluindo quadros Kanban e listas.

Como Scrum Master, você não precisa mais lidar com uma caixa de entrada cheia de consultas de desenvolvedores, feedback de clientes ou respostas de testes. Você pode planejar, acompanhar e gerenciar todos os seus sprints em um só lugar!

Se a composição da sua equipe mudar no meio do Sprint, este modelo oferece a flexibilidade de estabelecer novas velocidades com novos pontos de referência. Você pode avançar facilmente qualquer item inacabado do backlog do produto sem ter que reinserir dados ou perder informações valiosas do histórico.

Bônus:_ **Modelos de resumoFaça download deste modelo

6. Modelo de Retrospectiva de Sprint do Excel por Mapa de Partes Interessadas

via Mapa das partes interessadas Se você preferir um modelo de Retrospectiva Starfish, este modelo do Excel é um ótimo lugar para começar. Ele o ajuda a acompanhar os destaques, os pontos fracos e as formas de melhorar cada projeto. Uma vantagem interessante desse modelo é que ele é uma planilha pronta para impressão que você pode usar.

Leve sua experiência de modelo para o próximo nível integrando a calculadora com a formatação condicional no modelo Sprint Retrospective do Excel para um acompanhamento mais calculado do projeto. Além disso, você pode acompanhar facilmente o progresso do seu projeto no Excel, o que deve permitir que você tome melhores decisões sobre o projeto ao longo do caminho. Faça o download deste modelo

7. Modelo de Retrospectiva Scrum do Google Sheets

via Google Sheets

O modelo de Retrospectiva do Scrum no Planilhas Google permite que os membros da equipe reflitam sobre o que deu certo, o que deu errado e o que poderia ser feito. As equipes podem preparar e editar notas de forma colaborativa enquanto criam tarefas, o que deve ajudar a transformar lições passadas em planos futuros.

O que mais se destaca nesse modelo é sua adaptabilidade. O esboço pode ser facilmente modificado para se adequar à abordagem exclusiva da equipe. Além disso, pelo fato de estar disponível gratuitamente para todos, é possível que todos se mantenham alinhados com os pontos principais.

É importante observar que você pode conectar esse modelo às ferramentas de fluxo de trabalho da sua organização. Isso revoluciona a forma como a equipe lida com as ações atribuídas, trazendo assim um melhor alinhamento ao seu ambiente de trabalho. Faça o download desse modelo

8. Modelo de Retrospectiva de Sprint do Microsoft Word por Template.net

via Template.net

O modelo de Retrospectiva de Sprint do Microsoft Word oferece um meio simples e eficaz de organizar suas reuniões de retrospectiva de sprint. Essa ferramenta de gerenciamento de projetos ágeis fácil de usar pode ajudar no planejamento diário do Scrum e do Sprint. O mais interessante é que não é necessária nenhuma instalação e ele está pronto para ser usado. A ideia de que ela é adequada para qualquer dispositivo, incluindo celular, tablet e desktop, faz dela uma opção para equipes remotas.

Esse modelo começa ajudando você a coletar dados. Ele oferece espaços onde você pode inserir o horário retroativo e os participantes. Em seguida, você pode organizar as ideias em cinco linhas, detalhando as atividades que precisam ser iniciadas, interrompidas, mantidas em andamento, sinergizadas ou menos realizadas. Na parte inferior, há a linha de anotações, onde você pode capturar pontos de discussão e atribuir ações de acompanhamento. Faça o download deste modelo

9. Modelo de Retrospectiva de Sprint de Produto do Microsoft Word por Template.net

via Template.net

O modelo de O modelo Product Sprint Retrospective é útil para gerentes de produto que buscam entender o que funcionou, o que não funcionou e o que poderia ter sido feito melhor após cada Sprint.

Seguindo esse modelo, fica cada vez mais fácil aprender com os fracassos do passado e antecipar problemas, pois eles podem ser identificados mais cedo. O administrador da reunião deve ser capaz de capturar uma lista de compromissos para iterações futuras que ajudarão a melhorar o desempenho da equipe a longo prazo. Faça o download deste modelo

10. Modelo de retrospectiva de sprint da linha do tempo do Microsoft Word por Template.net

via Template.net

O modelo Timeline Sprint Retrospective do Microsoft Word permite que a equipe reflita sobre um período de tempo, geralmente mais longo do que um único sprint. Esse modelo orienta a equipe na construção de uma realidade compartilhada, dando voz e reconhecendo as experiências atuais e coletando as ações futuras.

Esse modelo fornece um espaço em que o administrador da reunião pode capturar as informações da reunião, como os participantes da reunião e o tópico em discussão. Faça o download desse modelo

O que faz uma boa retrospectiva de Sprint

O sucesso de sua reunião de Retrospectiva do Sprint depende do conteúdo de suas discussões.

Todos os membros devem chegar à retrospectiva com..

Uma mente aberta, pronta para se envolver com a equipe

Perguntas e sugestões de discussão compartilhadas com bastante antecedência

Feedback ou anotações sobre o sprint anterior

Soluções em potencial

Estar preparado com um agenda de reuniões ou quadro branco digital para usar como auxílio na reunião é uma excelente maneira de orientar a discussão na direção certa e mantê-la focada na meta: melhoria contínua. Além disso, ele garante que todos os principais pontos de discussão sejam abordados e que ninguém saia da reunião com perguntas sem respostas.

Sua agenda também adicionará um elemento visual à conversa, ajudando a equipe a ter uma nova perspectiva ou a entender os conceitos com mais clareza. É nesse ponto que o software de quadro branco é realmente útil!

Converta formas em tarefas em seu ClickUp Whiteboard para colocar suas próximas etapas em movimento instantaneamente

Durante as retrospectivas, você pode atualizar o quadro branco em tempo real, seja em reuniões presenciais ou on-line. Dessa forma, a discussão permanece atualizada durante o próximo sprint e todas as próximas etapas são claramente documentadas no momento em que a reunião termina.

Mas, em vez de começar com um quadro branco ou documento novo, comece com um modelo!

Sprint para cruzar a linha de chegada com modelos de retrospectiva

As equipes ágeis dependem da eficiência para melhorar a cada iteração - e começar com um modelo de Retrospectiva do Sprint é a melhor forma de produtividade!

Não importa o formato que sua equipe prefira, o modelo perfeito de Retrospectiva do Sprint já existe! Mas, em vez de se contentar com um modelo que o faça escolher entre editores de documentos, editores digitais software de quadro branco ou tabelas dinâmicas, escolha a solução que possa suportar tudo isso ClickUp !

Escolha entre mais de 15 exibições exclusivas no ClickUp para personalizar qualquer fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

O ClickUp é a única plataforma de produtividade com mais de 15 visualizações exclusivas para desenvolver e visualizar qualquer fluxo de trabalho. Com centenas de recursos personalizáveis e mais de 1.000 integrações o ClickUp reúne todo o seu trabalho entre aplicativos em um único hub colaborativo. Isso não só torna as retrospectivas de Sprint mais valiosas a cada semana, como também é perfeito para equipes ágeis que buscam otimizar continuamente seus processos.

Com Painéis de controle , colaborativo Quadros brancos ClickUp , Documentos e um vasto Biblioteca de modelos o ClickUp permite que as equipes trabalhem da maneira que desejam, sem precisar esvaziar o orçamento no processo.

Obtenha o máximo de suas Retrospectivas de Sprint com toneladas de funcionalidade, tarefas ilimitadas, membros ilimitados e muito mais com o Plano gratuito para sempre do ClickUp . Depois, leve sua produtividade ainda mais longe com recursos ainda mais avançados em planos pagos a partir de apenas US$ 5!

Pronto para levar seus retros para o próximo nível? Registre-se no ClickUp hoje mesmo! 🏆