10 modelos de quadro interativo para compartilhar no Zoom e no ClickUp

Não importa se você é uma empresa que trabalha remotamente ou está tentando fazer um brainstorming com colegas de trabalho do outro lado do mundo, as reuniões do Zoom reúnem sua equipe. Há apenas um problema: documentar suas ideias incríveis. 💡

É aí que entram os quadros brancos. As versões digitais atuais desses quadros antigos ajudam sua equipe a a colaborar de qualquer lugar, a qualquer momento . E você não precisa configurar um quadro branco novo todas as vezes. Se você precisa de uma solução plug-and-play para acelerar suas chamadas do Zoom às 8 horas da manhã (quem não precisa?!), os modelos de quadro branco são a melhor opção.

O retrabalho está fora de moda e a produtividade está dentro. Descubra o que procurar ao escolher modelos de quadro branco, como usá-los em uma reunião do Zoom e quais são os 10 modelos ideais para reuniões de equipe.

O que é um modelo de quadro branco? Um quadro branco é um espaço de trabalho digital que facilita a colaboração em chamadas do Zoom. Ele é visual, o que o torna ótimo para sessões de brainstorming, criação de

cronogramas de projetos e colaboração em diagramas ou publicações em mídias sociais.

Em vez de pedir ao apresentador do Zoom que compartilhe sua tela, use um quadro branco para dar a todos na chamada do Zoom o poder de fazer ideação em tempo real. Pense em seu quadro branco como um documento vivo de brainstorming em que suas ideias e fluxos de trabalho vivem no mesmo quadro branco - com suas tarefas existindo ao lado de suas ideias criativas para minimizar cliques e confusão. 🙌

Do calendário ao plano de projeto gerenciamento de fluxo de trabalho, você pode usar quadros brancos para praticamente qualquer coisa. ( Mapas mentais tutoriais, webinars, alguém?)

O ClickUp fornece quadros brancos em todos os planos de preços e qualquer convidado pode usar quadros brancos. Com um modelo existente, não há necessidade de criar um novo quadro branco todas as vezes. Basta encontrar o formato de modelo correto, inserir seus detalhes e pronto. 🏃

O que faz um bom modelo de quadro branco?

Existem muitos modelos de quadro branco por aí, portanto, não se contente com o primeiro que cruzar seu caminho. Você precisa ser um pouco seletivo. Todo bom modelo precisa do seguinte:

Integrações: Nem todos os modelos funcionam bem com ferramentas de videoconferência. Mas o ClickUp se integra ao Zoom, o que facilita o compartilhamento de modelos de quadro branco em todas as suas chamadas do Zoom. Você pode até mesmo conectar as gravações do Zoom a cada tarefa associada a um quadro branco para que todas as suas comunicações estejam no mesmo local e reunião.

Sem querer nos gabaritar, mas os modelos de quadro branco do ClickUp fazem tudo isso e muito mais. Mas não acredite apenas em nossa palavra. Continue lendo e deixe os fatos falarem por si mesmos.

10 Modelos de quadro branco

Se você estiver procurando por quadros brancos simplificados para suas chamadas no Zoom, veja estes 10 modelos de quadros brancos para iniciar sua pesquisa.

1. ClickUp Matriz de Eisenhower Modelo de quadro branco

Precisa de ajuda para priorizar? Este modelo de matriz de decisão do ClickUp lhe dará clareza

Você tem muitas coisas para fazer, e todas elas parecem importantes. Mas como você é humano, precisa se concentrar primeiro nas tarefas mais importantes. Se a sua equipe tiver dificuldades para chegar a um acordo sobre quais tarefas devem ser realizadas (e em que ordem), a Modelo de quadro branco da Matriz Eisenhower do ClickUp pode ajudar. Isso também é chamado de Matriz Urgente-Importante e é uma excelente estrutura de solução de problemas para equipes. É simples de usar e criar, o que a torna um modelo ideal de reunião de brainstorming no quadro branco do Zoom. Com esse modelo de brainstorming você coloca suas ideias criativas no papel e as classifica nestas categorias:

Excluir: Quando começar a falar sobre tarefas, você perceberá que certas tarefas não são tão importantes quanto você pensava. Exclua-as e aproveite a sensação imediata de alívio

Quando começar a falar sobre tarefas, você perceberá que certas tarefas não são tão importantes quanto você pensava. Exclua-as e aproveite a sensação imediata de alívio Fazer: Faça a tarefa agora e não espere. O modelo do ClickUp permite que você converta as anotações dessa coluna em tarefas com apenas alguns cliques

Faça a tarefa agora e não espere. O modelo do ClickUp permite que você converta as anotações dessa coluna em tarefas com apenas alguns cliques Delegar: Você não pode fazer tudo sozinho, então decida quais tarefas sua equipe assumirá para distribuir o trabalho de forma mais uniforme entre os usuários individuais

Você não pode fazer tudo sozinho, então decida quais tarefas sua equipe assumirá para distribuir o trabalho de forma mais uniforme entre os usuários individuais Decidir: Uma tarefa exige mais reflexão? Coloque-a nesta coluna para tomar uma decisão mais tarde

2. Modelo de quadro branco da matriz de esforço de impacto do ClickUp

Este modelo de quadro branco da ClickUp ajuda a identificar em quais tarefas sua equipe precisa se concentrar agora

Tomar decisões não é fácil. Às vezes, é útil atacar primeiro os frutos mais fáceis, que é exatamente o que a Modelo de quadro branco da matriz de impacto e esforço do ClickUp ajuda você a fazer.

Com esse modelo, você divide suas tarefas em quatro grupos para determinar o que precisa de sua atenção no momento. Em vez de sobrecarregar a sua equipe e os usuários individuais com um número excessivo de tarefas, esse é um dos melhores modelos de equipe para ajudar todos a concordar com um plano de ação .

Use modelos como este - ou mapas mentais - para planejar projetos e priorizar tarefas com base em seu impacto ou dificuldade. Há diferentes categorias para:

Faça agora: Esta é para tarefas de baixo esforço e alto impacto

Esta é para tarefas de baixo esforço e alto impacto Faça em seguida: Agende um horário para lidar com tarefas de alto impacto e alto esforço quando tiver os recursos

Agende um horário para lidar com tarefas de alto impacto e alto esforço quando tiver os recursos Faça depois: As tarefas de baixo esforço e baixo impacto são importantes, mas não são importantes agora. Programe um tempo para realizá-las quando puder

As tarefas de baixo esforço e baixo impacto são importantes, mas não são importantes agora. Programe um tempo para realizá-las quando puder Não faça: Por que se esforçar em tarefas com pouco retorno? Elimine tarefas de alto esforço e baixo impacto

3. Modelo de quadro branco de mapeamento de história de usuário do ClickUp

Planeje cada etapa da experiência do usuário antes da fase de desenvolvimento com este modelo de quadro branco do ClickUp

Chamando todos os desenvolvedores, profissionais de UX e designers de UI. O Modelo de quadro branco de mapeamento de histórias de usuários do ClickUp pode ajudá-lo a criar um mapa da jornada do cliente para o seu aplicativo, site ou software e também faça com que outras partes interessadas, como o marketing, participem de suas ideias de brainstorming.

Em vez de ir direto para o modo de mockup com software de web design se você tiver um modelo de projeto, poderá colocar todas as suas ideias nesse modelo existente sem começar do zero. Colabore e obtenha a opinião de todos sobre a estratégia geral para esclarecer a direção do projeto. É preciso fazer algo tão grande e avassalador como o jornada do usuário e a divide em um processo gerenciável, passo a passo.

4. Modelo de quadro branco do organograma do ClickUp

Simplifique quem se reporta a quem com este modelo de quadro branco do ClickUp

Talvez você tenha passado por uma onda de contratações e precise designar os funcionários para o gerente certo. Ou talvez esteja mudando seu modelo de negócios e precise de mais clareza sobre quem está no comando. Seja uma startup, uma pequena empresa ou um empreendimento, você precisa ter um bom entendimento de quem se reporta a quem em sua organização.

O Modelo de quadro branco de organograma do ClickUp oferece aos líderes do C-suite e aos profissionais de RH um ponto de partida sólido. Adicione uma foto PNG, função e descrição do cargo para outros usuários individuais da equipe e economizar tempo pesquisando em toda a organização. Em seguida, você pode usar um fluxograma para criar uma nova hierarquia organizacional com apenas alguns cliques.

5. Modelo de quadro branco de fluxo de processos ClickUp

Visualize todos os projetos para economizar tempo e evitar problemas com este modelo da ClickUp

Liderar um projeto pode parecer como pastorear gatos. Mas com este Modelo de quadro branco de fluxo de processo do ClickUp com o modelo de quadro branco do ClickUp, você pode fazer um brainstorming de diferentes estágios do projeto antes mesmo de começar a trabalhar. Em vez de ficar vagando por um projeto sem direção, aumente a produtividade com modelos úteis como esses e facilitam muito o gerenciamento de projetos. De imediato, esses modelos de definição de metas incluem etapas para planejar projetos, desenvolver conceitos, executar tarefas e avaliar a estratégia geral. Em comparação com alguns outros modelos, este lhe dá a liberdade de criar suas próprias etapas. Você pode até personalizar as cores e a marca para tornar o modelo exclusivo de sua organização. 🤩

6. Modelo de quadro branco do escopo do projeto ClickUp

Diga adeus ao desrespeito ao escopo com este lindo modelo de quadro branco Zoom da ClickUp

Quer esteja em uma chamada do Zoom com um cliente, sua equipe ou outros usuários individuais em sua organização, você precisa de uma maneira clara de comunicar o que fará e o que não fará durante o curso de um projeto. O Modelo de quadro branco do escopo do projeto ClickUp criará um ponto de partida sólido para escopo do projeto chamadas.

Em comparação com outros modelos da nossa lista, este inclui seções para:

Informações

Justificativa

Escopo

Objetivos do negócio

Entregáveis

Exclusões

Suposições

Basta usar as notas adesivas digitais deste modelo para colocar ideias ou informações em categorias e colaborar com mais eficiência. Isso coloca todos na mesma página e mantém o escopo do seu projeto gerenciável. Ao incluir uma lista clara de entregáveis - e exclusões do que você não fará durante o projeto -, modelos como este restringirão o foco da sua equipe e economizarão tempo. ⏰

7. Modelo de quadro branco de roteiro de projeto ClickUp

Quem disse que projetos complexos precisam ser confusos? Este modelo de quadro branco da ClickUp simplifica os roteiros de produtos, projetos e planos

Às vezes, os projetos são mais complicados do que o que você pode mostrar em um modelo de escopo de projeto. Nesse caso, você precisará de modelos mais robustos que definam os aspectos importantes do projeto marcos do projeto , quem é o responsável e quando isso precisa acontecer. Modelo de quadro branco de roteiro de projeto do ClickUp faz exatamente isso. Faça todos os seus Gerenciamento de produtos SaaS o modelo agrupa os funcionários em equipes e mostra quem é responsável por quais tarefas em cada estágio do projeto. O modelo agrupa os funcionários em equipes e mostra quem é responsável por quais tarefas em cada estágio do projeto.

8. Modelo de quadro branco de prós e contras do ClickUp

Use este modelo da ClickUp para avaliar cuidadosamente os prós e os contras de qualquer decisão de negócios

Às vezes, as decisões não são tão pretas e brancas. Decidir aceitar um grande cliente ou contratar um novo funcionário são decisões importantes, e é por isso que não custa nada pesar os prós e os contras antes de agir.

Se estiver fazendo um brainstorming sobre as vantagens e desvantagens de uma decisão com a sua equipe no Zoom, use o Modelo de quadro branco de prós e contras do ClickUp para simplificar e colaborar de fato no processo de tomada de decisão. No final da chamada, você pode analisar as categorias de prós e contras para determinar se é o melhor curso de ação.

9. Modelo de quadro branco do plano de trabalho ClickUp

Dê forma ao seu plano de projeto com este modelo de quadro branco focado em ROI da ClickUp

O planejamento de projetos nunca foi tão organizado. Modelo de quadro branco do plano de trabalho do ClickUp usa um design inspirado no quadro Kanban para ajudá-lo a simplificar o planejamento do projeto, colaborar com colegas de equipe por meio de comentários atribuídos para maior clareza e melhorar as sessões de brainstorming com categorias simples para organizar seu plano.

Funciona muito bem para uma reunião interna de stand-up pelo Zoom e outros tipos de reuniões . Use este modelo de reunião para:

Criar um conjunto de tarefas

Atribuir recursos ao projeto

Melhorar os processos e a definição de metas

Definir métricas ou rastrear as existentes

Analisar seu projeto com testes

Controle os processos e o desempenho

Modelo de quadro branco de plano de ação 10.ClickUp

Mantenha-se atento às metas do seu projeto e comemore as vitórias com este modelo de quadro branco de plano de ação da ClickUp

Quando tiver um plano de trabalho do projeto em andamento, use o Modelo de quadro branco do plano de ação do ClickUp para planejar suas tarefas com ferramentas colaborativas de quadro branco. Seu layout simples mostra a você ou a outros grupos o trabalho que precisa ser feito, o trabalho atual e o trabalho concluído.

Essa é uma maneira fantástica de visualizar o que está acontecendo diariamente, semanalmente, mensalmente e trimestralmente em seu projeto. Ele também oferece uma excelente visão retrospectiva do que foi realizado, registrando as tarefas concluídas. ✨

Veja o que há de novo nos modelos de quadro branco do Zoom

Gostamos tanto de reuniões no Zoom quanto qualquer outra pessoa, mas elas podem sair dos trilhos sem visuais e planos sólidos. Quando chegar a hora de colocar suas ideias no papel, use modelos de quadro branco on-line de qualidade que coloquem sua equipe na mesma página.

Os modelos de quadro branco do ClickUp podem ajudar sua equipe a ter melhores ideias, priorizar tarefas, criar grupos visuais de ideias e manter o foco. Mas isso é apenas a ponta do iceberg. Veja como você pode usar o Zoom em sua próxima reunião com as integrações inteligentes e os modelos de trabalho do ClickUp. Ou confira mais modelos na seção Centro de Modelos do ClickUp .