10 melhores ferramentas de retrospectiva ágil em 2024

No atual cenário de negócios em rápida evolução, a capacidade de revisar e refinar processos é mais importante do que nunca.

As ferramentas de retrospectiva são para equipes que desejam analisar seu desempenho e otimizar os fluxos de trabalho. Essas ferramentas facilitam diálogos significativos, incentivam o feedback e promovem uma cultura de melhoria contínua. Aproveitar as melhores ferramentas de retrospectiva pode ajudar as equipes a identificar sucessos, aprender com os desafios e, por fim, impulsionar o progresso de maneira eficiente e eficaz.

Vamos mergulhar de cabeça!

O que você deve procurar nas ferramentas de retrospectiva?

Ao procurar a ferramenta de retrospectiva ideal, há vários recursos importantes que os gerentes de projeto, os desenvolvedores de software e as equipes de desenvolvimento devem observar:

Colaboração: Uma boa ferramenta de retrospectiva ágil on-line deve promovercolaboração no local de trabalhoespecialmente para equipes remotas. Procure recursos que facilitem a comunicação, a contribuição e o trabalho conjunto da sua equipe, como funcionalidades de edição, comentários e votação em tempo real

Uma boa ferramenta de retrospectiva ágil on-line deve promovercolaboração no local de trabalhoespecialmente para equipes remotas. Procure recursos que facilitem a comunicação, a contribuição e o trabalho conjunto da sua equipe, como funcionalidades de edição, comentários e votação em tempo real Flexibilidade: As retrospectivas não são de tamanho único. As ferramentas de retrospectiva on-line devem ser adaptáveis às necessidades da sua equipe, com recursos personalizáveismodelos de retrospectiva e a capacidade de modificar formatos de retrospectiva para otimizarretrospectiva de sprint eficiência

As retrospectivas não são de tamanho único. As ferramentas de retrospectiva on-line devem ser adaptáveis às necessidades da sua equipe, com recursos personalizáveismodelos de retrospectiva e a capacidade de modificar formatos de retrospectiva para otimizarretrospectiva de sprint eficiência Facilidade de uso: Sua ferramenta de retrospectiva on-line deve ser fácil de usar e intuitiva. A última coisa que você quer é que sua equipe gaste um tempo precioso tentando descobrir como usar a ferramenta em vez de se concentrar na própria retrospectiva

Sua ferramenta de retrospectiva on-line deve ser fácil de usar e intuitiva. A última coisa que você quer é que sua equipe gaste um tempo precioso tentando descobrir como usar a ferramenta em vez de se concentrar na própria retrospectiva Integração: Uma ótima ferramenta de retrospectiva deve se integrar perfeitamente a todas as ferramentas que você já usa para o gerenciamento de projetos. Isso permite que você correlacione facilmente o feedback da retrospectiva com tarefas, projetos ou sprints específicos

Uma ótima ferramenta de retrospectiva deve se integrar perfeitamente a todas as ferramentas que você já usa para o gerenciamento de projetos. Isso permite que você correlacione facilmente o feedback da retrospectiva com tarefas, projetos ou sprints específicos Anonimato: Para garantir um feedback honesto, procure uma ferramenta de retrospectiva que ofereça uma opção para comentários anônimos. Isso pode ajudar os membros da equipe a se sentirem mais à vontade para compartilhar seus pensamentos e preocupações e conduzirmelhoria contínua *Insights acionáveis: A ferramenta deve facilitar a transformação do feedback e dos pontos de discussão em tarefas ou histórias acionáveis para sprints futuros. Dessa forma, você não está apenas identificando problemas - está resolvendo-os

Para garantir um feedback honesto, procure uma ferramenta de retrospectiva que ofereça uma opção para comentários anônimos. Isso pode ajudar os membros da equipe a se sentirem mais à vontade para compartilhar seus pensamentos e preocupações e conduzirmelhoria contínua *Insights acionáveis: A ferramenta deve facilitar a transformação do feedback e dos pontos de discussão em tarefas ou histórias acionáveis para sprints futuros. Dessa forma, você não está apenas identificando problemas - está resolvendo-os Segurança dos dados: Por último, mas certamente não menos importante, uma boa ferramenta de retrospectiva deve oferecer medidas de segurança sólidas para proteger as conversas e os dados da sua equipe

As 10 melhores ferramentas de retrospectiva para usar em 2024

No ambiente de negócios atual, é essencial revisar e melhorar continuamente os processos. As ferramentas de retrospectiva são projetadas para ajudar as equipes a avaliar seu desempenho, aprimorar os fluxos de trabalho e facilitar uma cultura de melhoria contínua.

Essas ferramentas permitem que as equipes identifiquem o que funciona, enfrentem desafios e progridam de forma eficaz. Aqui estão as melhores ferramentas de retrospectiva a serem consideradas para a sua equipe.

1. ClickUp - Melhor para Retros ágeis

Obtenha uma visão completa para antecipar e organizar melhor seu trabalho diário, lembretes e eventos do calendário com o ClickUp Home

O ClickUp fornece um mapa detalhado para o sucesso, com recursos de definição de metas e rastreamento de marcos atuando como estrelas-guia. Uma ferramenta de produtividade e gerenciamento de projetos impressionante e multifuncional, o ClickUp serve como um ativo robusto para equipes ágeis para executar retrospectivas eficazes .

Essa ferramenta de retrospectiva oferece uma ampla gama de recursos que são adaptados para atender aos requisitos dinâmicos e em evolução das equipes que adotam o mentalidade ágil promovendo a colaboração eficiente e a comunicação clara dentro da sua equipe.

Entre suas soluções inovadoras, o ClickUp oferece recursos de definição de metas, rastreamento de marcos e um sistema especializado de Modelo para Brainstorming de Retrospectiva de Sprint -tornando o gerenciamento ágil mais simplificado e eficaz do que nunca.

Use o modelo de quadro de Sprint Retrospectivo do ClickUp para acompanhar as reuniões regulares do Scrum

melhores recursos do #### ClickUp

Metas do ClickUp do ClickUp permite que sua equipe defina, acompanhe e gerencie objetivos diretamente na plataforma. É ideal para traduzir insights de retrospectivas em metas acionáveis e garante que essas metas sejam constantemente visíveis e rastreadas

Marcos do ClickUp ajudam a dividir projetos complexos em partes gerenciáveis. Esse recurso é particularmente útil para acompanhar o progresso após as reuniões de retrospectiva, dando a você e à sua equipe uma visão clara do que foi realizado e do que está por vir

Expresse visualmente os resultados das reuniões de retrospectiva comQuadros brancos ClickUp. Eles permitem que os membros da equipe criem uma variedade de diagramas, anotações e esboços para encapsular percepções vitais e planos futuros

AlavancagemDocumentos do ClickUp para criar, compartilhar e armazenar atas de reuniões retrospectivas e planos de ação, mantendo um arquivo de fácil acessobase de conhecimento para toda a documentação de retrospectiva

Após as reuniões de retrospectiva, várias tarefas e ações precisam ser delegadas. Use atribuir comentários para atribuir convenientemente essas tarefas na seçãonotas de reunião ideais para equipes remotas

Limitações do ClickUp

Devido à sua rica variedade de recursos, alguns usuários podem achar que a curva de aprendizado para colocar o ClickUp em funcionamento é mais acentuada do que a de ferramentas retro on-line mais básicas

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço 👉Se você precisar de um pacote de software completo para lidar com as cargas de trabalho e os processos da sua empresa, adoraríamos ajudá-lo a se preparar para o sucesso! Entre em contatoVendas quando estiver pronto.

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

Bônus:_ Gerenciamento de recursos

2. Sprint Boards - Melhor para retrospectivas de sprint

via Placas de Sprint O Sprint Boards é uma ferramenta de retrospectiva on-line que facilita as retrospectivas ao simplificar tarefas comuns com atalhos de teclado. Como um fiel companheiro de navio, ele coordena com o Slack, o Trello e o Jira para garantir que todos estejam na mesma página. E é uma ferramenta de retrospectiva totalmente gratuita!

Essa ferramenta de retrospectiva permite que os outros membros da equipe revisem as retrospectivas anteriores com a visualização do histórico do quadro em toda a equipe. Mas, embora seja eficiente, ela oferece uma interface básica sem muita personalização.

melhores recursos do #### Sprint Boards

Atalhos de teclado para tarefas comuns

Convide membros da equipe para participar via Slack

Mesclar facilmente cartões duplicados

Integração com o Trello e o Jira para facilitar a exportação de cartões

Visualização do histórico do quadro em toda a equipe

Ferramenta de retrospectiva gratuita com recursos premium

limitações do #### Sprint Boards

Os dados só podem ser baixados em um formato CSV

Não há opção de votação em tópicos individuais

Interface básica sem personalização

Recursos limitados em comparação com outras opções

preços do #### Sprint Boards

**Gratuito para sempre

Sprint Boards ratings and reviews

G2: 4/5 (1 avaliação)

4/5 (1 avaliação) Capterra: N/A

3. Reetro - Melhor para retrospectivas Scrum

via Reetro Outro concorrente no campo das ferramentas de retrospectiva on-line gratuitas é o Reetro, uma ferramenta de retrospectiva on-line que captura e rastreia as principais métricas sobre o desempenho da sua equipe. A ferramenta oferece formatos de quadro retroativo que facilitam a facilitação e o gerenciamento de cartões de comentários e itens de ação .

Essa ferramenta de retrospectiva é totalmente gratuita, o que significa que ela não possui recursos mais avançados e oferece apenas alguns recursos básicos. A Reetro não possui um quadro Kanban, gerenciamento de backlog ou um priorização de projetos recurso.

Melhores recursos do Reetro

Captura as principais métricas de desempenho da equipe

Oferece formatos de quadro configuráveis

O processo de retrospectiva pode ser automatizado

Permite a conversão de comentários em itens de ação e acompanhamento do progresso

Uma das poucas ferramentas de retrospectiva gratuitas desta lista

Limitações do Reetro

Não há opção de exportação para PDF

Não há gerenciamento de pendências

Não há recurso de priorização

Preços do Reetro

**Gratuito para sempre

Classificação e resenhas do Reetro

Ainda não há comentários sobre G2 ou Capterra

4. ScatterSpoke - Melhor para retrospectivas de feedback contínuo

via ScatterSpoke O ScatterSpoke fornece insights e análises de retrospectivas orientados por IA. Essa ferramenta de retrospectiva on-line permite a criação de cartões anônimos, codificados por cores, e se integra ao Slack, Trello e Jira. A opção de arrastar e soltar é muito fácil para mover cartões entre várias colunas do quadro de retrospectiva.

Melhores recursos do ScatterSpoke

Fornece análise detalhada de retrospectivas por temas

Integra-se totalmente com o Slack, o Trello e o Jira

Permite a criação de cartões anônimos e codificados por cores para que até mesmo os membros mais tímidos da equipe possam fornecer feedback (sem serem influenciados por outros)

Gerencie as opções de votação de várias maneiras, incluindo a redefinição de todos os votos, o bloqueio de votos de outros membros da equipe até que todos forneçam feedback e a definição de um número máximo de votos por pessoa

Limitações do ScatterSpoke

Nenhum processo de automação retrospectiva para melhor gerenciamento do tempo

Não há opção separada para votar em tópicos individuais

Todos precisam se inscrever na ferramenta se quiserem participar de uma reunião retroativa

Preços do ScatterSpoke

Gratuito: US$ 0 para até 15 usuários

US$ 0 para até 15 usuários Empresarial: US$ 6/mês por usuário (teste gratuito)

US$ 6/mês por usuário (teste gratuito) Empresa: Entre em contato para obter preços

ScatterSpoke ratings and reviews

Ainda não há avaliações no G2 ou Capterra

5. RetroTool - Melhor para retrospectiva de café enxuto

via RetroTool O RetroTool é uma ferramenta de retrospectiva que pode configurar um quadro retro em poucos segundos e oferece uma variedade de modelos prontos para uso. Com apenas três cliques, você estará pronto para começar a trabalhar com sua primeira reunião retro on-line.

Esteja preparado para erros ocasionais que fazem com que alguns membros da equipe percam seus cartões e para a falta de funcionalidade de exportação de PDF.

melhores recursos do #### RetroTool

Configuração rápida do quadro e exportação de notas com um clique

Flexibilidade na criação de retros padrão ou personalizadas

Modelos prontos para uso, comomodelos start stop continue e outros

Adicione notas adesivas com um recurso intuitivo de arrastar e soltar

Fornece uma seção privada para cada participante em cada coluna

Limitações do RetroTool

Não há funcionalidade de exportação para PDF ou Excel, somente texto

O design é um pouco ultrapassado em comparação com outras opções de ferramentas de retrospectiva on-line

Não é possível atribuir itens de ação aos membros da equipe

Alguns usuários observaram que bugs ocasionais fazem com que os membros da equipe percam seus cartões

Preços da RetroTool

Anônimo: Gratuito para sempre

Gratuito para sempre Individual: $10/mês por equipe (teste gratuito disponível)

$10/mês por equipe (teste gratuito disponível) Empresa: US$ 20/mês por equipe

RetroTool avaliações e comentários

Capítulo: 4,3/5 (6 avaliações)

6. Neatro - Melhor para retrospectivas de check-in

via Neatro O Neatro fornece mais de 30 modelos que oferecem facilidade de uso e destacam automaticamente itens de ação incompletos. Monitore as tendências recorrentes e crie um espaço seguro para a sua equipe com recursos de anonimato.

Lembre-se de que sua jornada com a Neatro pode ser prejudicada pela falta de Integração com o Slack e limitações nos recursos de exportação.

Melhores recursos do Neatro

Mais de 30 modelos para escolher

Fácil de usar e intuitivo

Destaca itens de ação incompletos de atividades anteriores

Mapeia tópicos comuns para que você possa identificar tendências recorrentes e abordá-las com a equipe

Limitações do Neatro

Não há integração com o Slack

Alguns usuários relataram dificuldades com o recurso de exportação para o Jira

Teste gratuito disponível, mas nenhuma opção gratuita

Preços do Neatro

Premium: US$ 23,20/mês por equipe

US$ 23,20/mês por equipe Pro: $31,20/mês por equipe

$31,20/mês por equipe Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Neatro avaliações e comentários

G2: 4,9/5 (5 avaliações)

goReflect - O melhor para retrospectivas de fluxo

via goReflect o goReflect é uma ferramenta de retrospectiva que mantém as contribuições da sua equipe imparciais com postagens anônimas e está sempre pronta para o aprimoramento contínuo com quadros de retrospectiva permanentemente disponíveis. As opções de arrastar e soltar também permitem que você se mova facilmente entre as colunas do quadro retroativo.

melhores recursos do #### goReflect

Publicações anônimas para feedback imparcial da ferramenta de retrospectiva

Download de cartões e itens de ação para o Excel

Quadros de retrospectiva permanentes que promovem uma revisão de melhoria contínua

Expressa pensamentos por meio de GIFs, memes, vídeos e imagens

limitações do goReflect

Requer a criação de conta para todos os colaboradores

O link de compartilhamento dura apenas 24 horas

Interface básica com poucos recursos em comparação com os concorrentes

Não há visibilidade dos itens de ação pendentes

goReflect preços

uS$ 2,67/mês por usuário

goReflect classificações e resenhas

G2: 3,8/5 (2 avaliações)

8. GoRetro - Melhor para retrospectivas em escala

via GoRetro O GoRetro oferece uma interface limpa e quadros personalizáveis, além de transformar listas em itens acionáveis. Essa ferramenta de retrospectiva até mesmo apimenta as retrospectivas com humor por meio de GIFs. Mas se você tiver muitos itens para exibir, o gerenciamento de colunas longas pode se tornar entediante nessa ferramenta de retrospectiva on-line.

melhores recursos do #### GoRetro

Recurso de feedback anônimo para que todos possam expressar seus pensamentos sem inibições

O recurso Sprint Analyzer destaca os riscos potenciais

Oferece um toque de humor por meio de GIFs

O recurso Joker fornece insights orientados por dados para agitar as discussões e avançar nos sprints

O planejamento de capacidade permite atribuir tarefas aos membros da equipe com largura de banda suficiente para uma execução tranquilagerenciamento da carga de trabalho* Opção gratuita para sempre ou inicie uma avaliação gratuita

Limitações do GoRetro

Alguns usuários relataram problemas de compatibilidade com navegadores

Algumas funções estão ocultas e são difíceis de encontrar na ferramenta de retrospectiva

Os revisores descobriram que o GoRetro pode se tornar tedioso de gerenciar com muitos itens

Preços do GoRetro

Gratuito para sempre

Premium: US$ 29 por equipe/mês cobrados anualmente

US$ 29 por equipe/mês cobrados anualmente Sprint Pro: US$ 49 por equipe/mês com cobrança anual

US$ 49 por equipe/mês com cobrança anual Organização: Entre em contato para obter preços

GoRetro avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 90 avaliações)

4,6/5 (mais de 90 avaliações) Capterra: 4,4/5 (5 avaliações)

9. Parabol - Melhor para quebrar o gelo antes das Retros

via Parabol Parabol, uma ferramenta de retrospectiva on-line, oferece uma grande quantidade de modelos retro, opções de personalização e uma excelente integração com o Jira.

O recurso para quebrar o gelo é uma ótima ferramenta para fazer com que todos relaxem e participem de suas retrospectivas. No entanto, a Parabol pode fazer com que você deseje um repositório central para resumos de reuniões de retrospectiva anteriores.

Melhores recursos da Parabol

Recursos anônimos para garantir que todos adicionem seus dois centavos

Quebra-gelo para definir um tom aberto e convidativo para a próxima retrospectiva e fazer a equipe falar

Uma rica biblioteca de modelos para escolher entre diferentes formatos de retrospectiva

Quadro de retrospectiva totalmente personalizável para retrospectivas ágeis

Processo simples de convite de membros para quadros públicos e privados

Limitações do Parabol

A ferramenta Retro não tem um repositório central para resumos de reuniões anteriores, apenas um resumo por e-mail

Alguns usuários relataram dificuldade em visualizar retrospectivas para equipes específicas

Preços da Parabol

Iniciante: Gratuito para sempre para até duas equipes

Gratuito para sempre para até duas equipes Equipe: US$ 6 por usuário/mês (teste gratuito)

US$ 6 por usuário/mês (teste gratuito) Empresa: Entre em contato para obter preços

Parabol ratings and reviews

G2: 4,6/5 (mais de 50 avaliações)

4,6/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4,7/5 (10 avaliações)

10. Echometer - Melhor para retrospectivas de mindset

via Ecômetro O Echometer é uma ferramenta retrospectiva que analisa a saúde psicológica da sua equipe com perguntas de verificação de saúde integradas para apoiar o trabalho de Membros da equipe Scrum e Scrum Masters. Esse jovem software ainda está em desenvolvimento, portanto, não é tão intuitivo e rico em recursos quanto seus equivalentes.

melhores recursos do #### Echometer

Pesquisas para perguntas e tópicos preparatórios

Um arquivo útil que mostra o desenvolvimento da equipe ao longo do tempo

Preparação rápida de retrospectiva usando vários modelos de retrospectiva

Perguntas integradas de verificação de saúde para ajudá-lo a manter o pulso no moral e na maturidade da sua equipe

Limitações do ecômetro

Alguns usuários apontaram o manuseio inconveniente dos quadros brancos

Em desenvolvimento, com espaço para mais funcionalidades

Preços do Echometer

Gratuito para até 12 usuários

Equipe de desenvolvedores: US$ 8/mês por usuário

US$ 8/mês por usuário Agile Enterprise: US$ 12/mês por usuário

Avaliações e opiniões sobre o Echometer

G2: 4,8/5 (5 avaliações)

4,8/5 (5 avaliações) Capterra: 4,5/5 (2 avaliações)

Comece a gerenciar equipes ágeis com ferramentas de retrospectiva

A escolha da ferramenta de retrospectiva certa pode aumentar significativamente a eficiência e a colaboração da sua equipe.

Não importa se você está procurando recursos de integração, modelos diversos ou análises detalhadas, o ClickUp atende a uma ampla gama de necessidades. Ele simplifica o processo de realização de retrospectivas, garantindo que sua equipe possa se concentrar na melhoria contínua e em insights acionáveis. Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo e aproveite as retrospectivas mais tranquilas e o gerenciamento de projetos ainda mais tranquilo!