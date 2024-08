10 exemplos de retrospectiva de sprint para equipes ágeis

Um rápido check-in antes de entrarmos no Exemplos de retrospectiva de sprint : Em uma escala de 1 a 10, como você classificaria o envolvimento da sua equipe nas retrospectivas atuais?

O que é uma Retrospectiva do Sprint?

A Retrospectiva do Sprint é um dos cinco principais eventos ágeis (anteriormente Cerimônias Ágeis ) no Scrum em que a equipe reflete sobre o que deu certo durante o Sprint anterior e o que pode ser melhorado para o próximo Sprint.

Uma retrospectiva de sprint é uma reunião normalmente realizada no final de um ciclo de desenvolvimento Agile para analisar o que deu certo, o que pode ser melhorado e quaisquer outras questões que precisem ser abordadas para que a equipe se torne mais eficaz.

A retrospectiva é frequentemente confundida com outro evento ágil chamado Revisão do Sprint, mas eles têm finalidades diferentes:

A Revisão do Sprint reúne o Scrum Master, o Product Owner, a equipe de desenvolvimento e as partes interessadas para discutir e fornecer feedback sobre a entrega ou os recursos do Sprint atual

reúne o Scrum Master, o Product Owner, a equipe de desenvolvimento e as partes interessadas para discutir e fornecer feedback sobre a entrega ou os recursos do Sprint atual A Retrospectiva do Sprint acontece depois que um Sprint é concluído para compartilhar o que funcionou, o que não funcionou e o que poderia ser melhorado para que a equipe faça os ajustes certos para os Sprints futuros

As cinco principais técnicas Agile usadas nas organizações via KnowledgeHut Dica profissional: Se estiver procurando implementar reuniões mais amigáveis para os introvertidos, use uma plataforma de produtividade como ClickUp para dar à sua equipe tempo privado para refletir primeiro sobre si mesma e, em seguida, adicionar seus pensamentos para discutir na próxima retroalimentação.

Tabela de comparação da Retrospectiva do Sprint

TL;DR: Diferentes formatos retrospectivos focam em resultados diferentes. Aqui está uma rápida visão geral dos exemplos de retrospectiva do Sprint que abordaremos:

exemplos de retrospectiva de Sprint descrevendo seu foco principal e o melhor caso de uso | Exemplo de Retrospectiva do Sprint | Foco | Melhor uso.. | ---------------------------- | ----------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Jornada emocional | Para entender os fatores de estresse e a dinâmica geral da equipe | | DAKI | Conclusões detalhadas para melhoria | Para registrar percepções e atribuir itens de ação | | Mountain Climber | Reflexão profunda sobre o sucesso individual e da equipe | Reflexão após um projeto Sprint difícil ou longo | Dot Voting | Priorização | Para agilizar os pontos de discussão mais importantes após um Sprint | Starfish | Experiências boas e ruins com os processos atuais | Para incentivar o diálogo aberto | Sailboat | Brainstorming de visão | Alinhamento de metas individuais e de equipe | Feedback Grid | Especificação de tópicos de discussão | Personalização do formato para qualquer situação | Cartões Kudo | Reconhecimento entre pares | Dedicar um espaço compartilhado para celebrar publicamente uns aos outros | Cada um encontra todos | Feedback rápido 1:1 | Facilitar uma retroatividade baseada em atividades para integração ou formação de equipes em geral | Para destacar processos, ferramentas ou pessoas que facilitaram a realização de tarefas e o cumprimento de prazos

10 exemplos de retrospectiva de Sprint

Os exemplos são para equipes ágeis novatas e experientes. Mostraremos como usar cada modelo através das lentes de uma equipe remota que usa uma ferramenta de colaboração digital para realizar a retrospectiva do Scrum.

Recomendamos que você teste alguns formatos para descobrir o que funciona melhor para o DNA e a cultura de reuniões da sua equipe. Aqui vamos nós!

1. Louco Triste Feliz

A Retrospectiva de Sprint Mad Sad Glad explora os bloqueadores de processo, os estressores e a moral da equipe na forma como trabalharam individualmente e em conjunto no Sprint anterior.

Os Scrum Masters e os líderes ágeis são responsáveis por remover as barreiras para aumentar a produtividade. Esses tipos de perguntas fornecem informações sobre fontes internas ou externas que afetam a equipe.

Quais são as maneiras práticas de ajustar os processos para obter uma experiência sem atritos?

Você se sente mais ou menos preparado para começar a trabalhar após as reuniões de planejamento?

Uma pessoa se sente sobrecarregada por uma ou mais etapas do fluxo de trabalho?

Que tarefas monótonas estão deixando você mais lento?

Como usar o Mad Sad Glad

Separe seu quadro digital em três colunas e rotule-as de Feliz, Triste e Louco Adicione algunsnotas adesivas coloridas coloridos para representar um item de sua respectiva coluna (Glad=Verde, Sad=Azul, Mad=Laranja) Peça a cada membro da equipe que contribua com pelo menos um item em cada coluna, concentrando-se na jornada emocional do Sprint anterior Conduza a discussão começando com uma determinada coluna ou item urgente

As Retrospectivas de Sprint podem ser difíceis para a equipe. Isso se deve ao fato de que geralmente há muitas conclusões importantes e áreas para melhoria. Para algumas pessoas, pode parecer que estão sempre aquém do esperado. Gostamos de ter conversas francas "off the record", em que qualquer pessoa pode dizer absolutamente tudo o que quiser e isso não será registrado. Luciano Viterale cofundador da Ticker Nerd

2. DAKI

A DAKI (Drop, Add, Keep, Improve) Sprint Retrospective é um modelo poderoso para Equipes ágeis para obter informações detalhadas em suas retrospectivas. Os membros da equipe ficam hiperfocados nos processos, Ferramentas ágeis e recursos, por isso é melhor depois de terem trabalhado em vários Sprints.

Desistir : Coisas a serem removidas completamente de Sprints anteriores porque prejudicam ou distraem o trabalho e a produtividade da equipe

: Coisas a serem removidas completamente de Sprints anteriores porque prejudicam ou distraem o trabalho e a produtividade da equipe Adicionar : Coisas a serem adicionadas ou substituídas para atender às necessidades dos membros da equipe

: Coisas a serem adicionadas ou substituídas para atender às necessidades dos membros da equipe Manter: Coisas que se tornaram essenciais para o processo e a entrega dos próximos Sprints

Coisas que se tornaram essenciais para o processo e a entrega dos próximos Sprints Melhorar: Coisas para fazer pequenas (ou grandes!) mudanças para a melhoria contínua e o sucesso geral

Como usar o DAKI

Separe seu quadro digital em quatro colunas e rotule-as na ordem: Soltar, Adicionar, Manter e Melhorar Especifique as colunas com um tópico se quiser centralizar o feedback em um determinado processo, ferramenta ou fluxo de trabalho Peça à sua equipe para adicionar pelo menos um item a cada coluna David Hoodspith agile Coach da The Road to Agile, diz isso da melhor forma:

"Fazer sprints a cada duas semanas significa que você precisa criar 26 retrospectivas por ano. Eu dedico tempo para garantir que todas elas sejam diferentes. Isso significa mudar o formato, pedir a outra pessoa que a execute ou usar um terno de cachorro-quente. Suas retrospectivas devem ser tão únicas quanto um floco de neve!

O tempo não foi meu aliado na preparação para uma reunião da Retrospectiva do Sprint. Não consegui me preparar adequadamente, então tive que reutilizar um formato anterior. Ao passar pelo brinquedo da minha filha, vi a roupa de cachorro-quente de Halloween do meu filho mais velho. Imediatamente o vesti e fiz o retrô. Descobri naquele dia que qualquer variação ou mudança na retrospectiva pode gerar engajamento e, o mais importante, alegria!"

3. Alpinista

Chamando todos os membros da equipe em busca de aventura! A Mountain Climber Sprint Retrospective concentra-se na reflexão individual após um Sprint difícil ou grande.

Os Scrum Masters e os líderes ágeis têm a responsabilidade de remover barreiras para aumentar a produtividade. Essencialmente, você está pedindo a cada membro da equipe que visualize sua verdadeira capacidade de concluir tarefas e como você pode ajudá-los a atingir sua meta.

Como usar o Mountain Climber

Seja o mais criativo que quiser com essa ferramenta retro! Aqui estão alguns prompts recomendados:

Caminho : NossoPlanejamento de sprint fez com que você começasse com o pé direito? Houve momentos em que tarefas ou solicitações o desviaram do caminho?

: NossoPlanejamento de sprint fez com que você começasse com o pé direito? Houve momentos em que tarefas ou solicitações o desviaram do caminho? Clima : O que o atrasou ou o guiou para concluir o Sprint?

: O que o atrasou ou o guiou para concluir o Sprint? Cordas : Como se sentiu em relação ao apoio de toda a equipe?

: Como se sentiu em relação ao apoio de toda a equipe? Bugs/Boulders : Quais obstáculos pequenos/grandes você enfrentou?

: Quais obstáculos pequenos/grandes você enfrentou? Kit de primeiros socorros: O que você precisa para os próximos Sprints para ajudá-lo a concluir suas tarefas no prazo?

4. Votação por pontos

A Retrospectiva de Sprint Dot Voting se concentra na priorização de itens, de modo que a duração da reunião de retrospectiva é gasta nos tópicos que estão na mente de todos para serem abordados mais cedo ou mais tarde.

Se estiver começando a usar as reuniões da Retrospectiva do Sprint, essa é uma das melhores retrospectivas a serem exploradas. Equipes que estão adotando recentemente Gerenciamento de projetos ágeis ou Scrum passam por mudanças significativas de comportamento e processo para atingir as metas de velocidade e flexibilidade.

via Digital.ai

Como usar a votação por pontos

Tempo extra é um recurso pelo qual todas as equipes de desenvolvimento anseiam. Para aproveitar ao máximo o tempo e a atenção de todos, inicie o processo de votação adicionando itens que você coletou dos membros da equipe. Seja o mais específico possível para que, ao final da retroação, você tenha conclusões práticas.

5. Estrela do mar

Semelhante em termos de detalhamento à retro DAKI, a Starfish Sprint Retrospective é dividida em cinco categorias, começando com o feedback sobre as práticas atuais e terminando com novas ideias para a melhoria do processo. Ideias de retrospectiva como a Starfish tendem a seguir uma determinada ordem para garantir que a conversa avance e a equipe fique entusiasmada com os Sprints futuros.

exemplos de respostas para uma reunião de retrospectiva de sprint da starfish categoria | Exemplo de resposta | Categoria | Exemplo de resposta | ----------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Continue fazendo | Abra uma sala virtual às terças-feiras para perguntas rápidas com o proprietário do produto | | Menos de Interrupções durante a última parte do dia via Slack para atualizações de status | Compartilhamento de conhecimento e opiniões sobre nossas ferramentas e sistemas para trabalhar de forma mais inteligente | Começar a fazer | _Deixar o código melhor do que você o encontrou para /href/ https://clickup.com/blog/technical-debt/reduce tech debt/%href/ | Parar de fazer Ter conversas por e-mail ou Slack e não na tarefa

Como usar o Starfish Ruben Gamez fundador e CEO da

SignWell compartilha a experiência de sua equipe:

"Nossas retrospectivas de Sprint sempre incluem um quadro de 5 estrelas: Continuar, Reduzir, Aumentar, Parar e Iniciar. Separadamente, e depois coletivamente, fazemos um brainstorming de ideias que se enquadram em cada ponto da estrela. É uma boa maneira de refletir sobre o que é bom, o que é ruim e o que é feio enquanto descobrimos a melhor maneira de seguir em frente."

Ruben continua: "Depois de agruparmos efetivamente essas ideias na categoria e no tema adequados, elaboramos um plano de jogo para a próxima vez."

Experimente estes *stop start continue templates* !

6. Barco a vela

A Retrospectiva de Sprint Sailboat se concentra nas metas e na visão de onde o Equipe Scrum quer chegar, como chegará lá e quais desafios prevê.

É um modelo visual com um desenho/fotografia de um veleiro em seu caminho. Veja o que as figuras representam:

Veleiro : Todos os membros da equipe Scrum

: Todos os membros da equipe Scrum Ilha : A visão/objetivos coletivos

: A visão/objetivos coletivos Vento : Processos, ferramentas e pessoas que ajudam a equipe Scrum a alcançar sua visão

: Processos, ferramentas e pessoas que ajudam a equipe Scrum a alcançar sua visão Pedras : Riscos e obstáculos ao longo da jornada

: Riscos e obstáculos ao longo da jornada Âncora: Processos, ferramentas e pessoas que atrasam a equipe Scrum

Como usar o Sailboat

Desenhe ou use uma foto de um veleiro com uma âncora presa à lateral e que esteja se dirigindo a uma ilha. Cerque o barco com o vento (série de linhas curvas) e grandes rochas Peça a cada membro da equipe Scrum para fazer um brainstorming de ideias para uma discussão aberta e manutenção de registros

7. Grade de feedback

A Retrospectiva de Sprint Feedback Grid soa como o nome sugere: Uma grade aberta dividida em quatro quadrantes. Se você quiser manter a simplicidade, use os rótulos padrão de Gostos, Críticas, Perguntas e Ideias. Mas se houver quatro tópicos sobre os quais você deseja dar feedback sobre o último Sprint, isso seria eficaz em relação ao padrão.

Como usar a Grade de Feedback

Uma grade de feedback em branco pode se transformar secretamente em uma tarefa assustadora. Aqui está uma lição sobre como aproveitar pequenos grupos de discussão para maximizar o valor do tempo, do feedback e das ideias da sua equipe:

Uma grade de feedback em branco pode se transformar secretamente em uma tarefa assustadora. Aqui está uma lição sobre como aproveitar pequenos grupos de discussão para maximizar o valor do tempo, do feedback e das ideias da sua equipe:

Antes de iniciar a reunião séria de Retrospectiva do Sprint, incentive sua equipe a formar pequenos grupos de discussão, nos quais eles dividiriam os pontos e dariam suas sugestões primeiro. Isso permitirá que a equipe se concentre na reunião e lhes dará tempo suficiente para apresentar ideias inicialmente. Observe como a sua equipe não ficará ansiosa durante a reunião porque estará ansiosa para apresentar suas ideias e estará mais envolvida na discussão dos tópicos dos outros membros. Max Hauer fundador e CEO da Goflow

8. Cartões de Kudo

Precisa de uma sessão sólida de elogios à equipe para que todos se sintam bem? (Não estou olhando para você, Lad Sad Mad Retrospective!)

A Retrospectiva do Sprint Kudo Cards celebra a colaboração, a comunicação e o desempenho dos membros da equipe durante o ciclo do Sprint. É uma experiência positiva de união da equipe, especialmente para equipes híbridas ou equipes virtuais .

Como usar cartões Kudo

Crie uma tela digital infinita e incentive todos a darem uma mensagem rápida e significativa a um membro da equipe.

Dica profissional: Se for difícil agendar reuniões porque a sua equipe está espalhada em vários fusos horários, crie um Visualização do quadro do ClickUp para que qualquer membro da equipe possa entrar em um momento conveniente e @mencionar alguém em um cartão Kudo.

Obtenha o guia do ClickUp para o_ melhores citações sobre trabalho em equipe !

9. Cada um atende a todos

A atividade de retrospectiva do Sprint Each One Meets All gira em torno de dois temas: conhecer todos da equipe e compartilhar feedback direto. O fator único? É semelhante ao speed dating, em que um grupo de duas pessoas conversa individualmente.

Como usar o Each One Meets All

Isso é mais fácil de facilitar em um ambiente de escritório. Mas, para equipes remotas, pode ser um pouco estranho e desperdiçar tempo se a tecnologia parar de funcionar ou se você estiver se atrapalhando em salas virtuais para chegar à sua próxima reunião individual. Essa retroação pode facilmente se tornar um desperdício de tempo se a sua equipe não encontrar valor nesse tipo de formato. Mas, por outro lado, é uma abordagem divertida e criativa para construir relacionamentos em equipe!

Dica profissional: Potencialize seus Sprints curtos com Modelo de Sprint de Design do ClickUp ! Os dias 1 a 5 são divididos por fase com campos personalizados sugeridos para facilitar o controle das tarefas.

10. Sequência de vitórias

A Retrospectiva de Sprint Winning Streak é perfeita para situações em que quase ou todas as partes do Sprint ocorreram sem problemas.

Tendemos a nos lembrar da maioria das coisas que falharam ou não atenderam às nossas expectativas. Fazer esse exercício em uma reunião de Retrospectiva do Sprint nos ajuda a capturar o que queremos repetir para obter sucesso contínuo.

Como usar o Winning Streak

Enquanto estiver fresco em suas mentes, peça à sua equipe que reflita sobre o ciclo do Sprint anterior do início ao fim. Destaque os processos, as ferramentas ou as pessoas que facilitaram a conclusão das tarefas e o cumprimento dos prazos. Talvez você queira que sua equipe SOP para documentar alguns desses aprendizados e ajudar os membros atuais e futuros da equipe Scrum!

FAQs sobre a Retrospectiva do Sprint

Quais são os benefícios de fazer uma Retrospectiva do Sprint?

O principal benefício da realização de uma retrospectiva de sprint é que ela incentiva o aprendizado e o aprimoramento contínuos da equipe. Ao refletir regularmente sobre cada iteração e discutir áreas de melhoria, as equipes podem identificar pontos fracos ou problemas antes que eles se tornem grandes problemas e garantir que toda a equipe esteja na mesma página sobre os planos futuros para o desenvolvimento de código e a conclusão de produtos. Além disso, isso também oferece uma oportunidade para que os membros da equipe expressem suas ideias e sentimentos sem medo de serem julgados ou criticados.

O que incluir em uma Retrospectiva de Sprint?

Ao realizar uma retrospectiva de sprint, é importante considerar todos os aspectos do processo de desenvolvimento para que você possa encontrar áreas de melhoria tanto no desempenho individual quanto no fluxo de trabalho geral. Aqui estão alguns tópicos que você pode querer discutir: a velocidade do progresso, a dinâmica da equipe, as responsabilidades individuais, a comunicação entre os membros, as estratégias de solução de problemas, as metas alcançadas/não alcançadas durante esse ciclo de sprint e quaisquer melhorias que precisem ser feitas no futuro.

Com que frequência você deve fazer uma Retrospectiva do Sprint?

A frequência das retrospectivas de sprint dependerá das necessidades da sua equipe, mas geralmente é recomendável realizá-las a cada duas semanas ou a cada iteração de sprint . Isso dá à equipe tempo suficiente para refletir e discutir seu progresso de forma significativa, sem deixar passar muito tempo entre as reuniões.

Conecte as retrospectivas de Sprint a todo o seu trabalho no ClickUp

Esperamos que você tenha se animado com uma ou três ideias de Retrospectivas de Sprint.

