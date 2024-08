Testamos as 10 melhores notas adesivas on-line gratuitas em 2024

Embora as tradicionais notas adesivas tenham nos servido bem no mundo físico, o mundo virtual introduziu um nível totalmente novo de conveniência e acessibilidade. Bem-vindo à era dos quadros brancos on-line e das ferramentas adesivas.

As notas adesivas on-line podem ser de grande ajuda não apenas para agilizar a colaboração ou o brainstorming de ideias, mas também para superar problemas decorrentes de troca de contexto .

Neste artigo, apresentamos um resumo abrangente das 10 melhores ferramentas de notas adesivas on-line gratuitas disponíveis em 2024.

Antes de começarmos, vamos examinar rapidamente alguns dos critérios mais importantes para a escolha de uma solução de notas adesivas on-line.

O que você deve procurar nos aplicativos de notas adesivas on-line?

Existem muitas ferramentas gratuitas de notas adesivas on-line e software de quadro branco e todos eles apresentam excelentes recursos e prometem funcionalidades incríveis.

Facilidade de uso Procure uma interface intuitiva que permita a criação, a organização e a personalização de anotações sem esforço. Da mesma forma que você precisa de um aplicativo limpo,e bem organizada você também precisa de um quadro limpo e simples como seu espaço de trabalho visual

Os recursos de colaboração são mais do que bem-vindos, especialmente para projetos orientados por equipes, pois permitem o compartilhamento e a edição em tempo real, mesmo quando não se está na mesma sala. Recursos como esses são extremamente úteis na organização epriorização de projetos

Medidas robustas de segurança não devem ser negligenciadas, protegendo seus dados confidenciais

Ao priorizar essas qualidades, você pode encontrar uma ferramenta de notas adesivas que atenda perfeitamente às suas necessidades e eleve sua organização digital a novos patamares.

Os 10 melhores aplicativos de notas adesivas on-line em 2024

Desenhe diagramas e adicione notas adesivas à sua rotina de anotações com os quadros brancos ClickUp

Se você está procurando uma ferramenta de quadros brancos e anotações on-line robusta, abrangente e repleta de recursos, não precisa procurar mais do que o ClickUp. O recurso ClickUp Whiteboards fornece uma tela virtual para ideias, fluxos de trabalho e estratégias.

Uma das melhores coisas sobre o ClickUp Whiteboards é que ele vem com um conjunto incrível de quadros brancos pré-fabricados modelos de quadro branco

De organogramas e roteiros a mapeamento de histórias de usuários e matriz de esforço de impacto, você encontrará modelos que simplificam e aceleram todos os aspectos mais importantes do seu fluxo de trabalho e o ajudam a acompanhar seu progresso.

Embora essa ótima ferramenta seja excelente como auxiliar em sua sessão de brainstorming e em seus esforços de mapeamento, além de ser robusta, ela também pode ser usada para criar um modelo de quadro de controle fluxos de trabalho ágeis ele também é ótimo para coisas mais simples, mas igualmente essenciais, como listas de tarefas . Além disso, é uma das melhores Ferramentas de anotações com tecnologia de IA por aí.

Organize instantaneamente seus pensamentos com a Edição de Rich Text no Bloco de Notas do ClickUp

Observe que o ClickUp é muito mais do que apenas uma ferramenta virtual de notas adesivas. Ele é uma plataforma completa de colaboração, produtividade e gerenciamento de projetos, portanto, além de Quadros brancos do ClickUp você também poderá desfrutar de uma ampla gama de outros recursos que melhorarão muito seu fluxo de trabalho.

Melhores recursos do ClickUp

Use modelos predefinidos ou crie um novo modelo para otimizar seu fluxo de trabalhocolaboração da equipe e acompanhe o progresso. O centro de modelos do ClickUp apresenta uma rica seleção de modelos divididos em níveis de experiência e para mais de 13 casos de uso - facilmente editáveis em seu quadro branco on-line

O recurso Mind Map ajuda você a exibir conceitos complexos e as melhores ideias de forma simples, limpa e fácil de entender

Itens, tarefas e documentos totalmente editáveis que você pode duplicar, desenhar, vincular uns aos outros, etc.

As ricas opções de personalização incluem a alteração de tudo, desde a cor e o tamanho dos itens até os tipos de conectores, permitindo que você crie um quadro branco exclusivo que reflita perfeitamente suas ideias e processos

O ClickUp também vem com umRecurso de aplicativo de lembrete para garantir que você nunca perca uma reunião ou um prazo

Limitações do ClickUp

Curva de aprendizado um pouco acentuada

Poucas reclamações sobre o aplicativo para Android

Preços do ClickUp

Plano gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Business : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 8.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 3.000 avaliações)

2. Padlet

via Padlet O Padlet é outra excelente solução para organizar o trabalho em equipe, melhorar a colaboração da equipe e priorizar seu trabalho . Seu principal recurso são os quadros virtuais, chamados "padlets", para organizar e compartilhar conteúdo com membros da equipe e colaboradores ocasionais.

E por conteúdo, queremos dizer praticamente qualquer coisa. Como uma das ferramentas de quadro de notas adesivas, ela obviamente serve para criar várias notas adesivas on-line, mas os padlets também podem conter arquivos de vídeo e áudio, fotos, desenhos à mão livre, links para o YouTube ou Twitter e muito mais.

melhores recursos do #### Padlet

Suporta 45 idiomas

O Padlet tem aplicativos para Web, iOS, Android, Mac, PC e Chromebook

119 papéis de parede personalizáveis e suporte a emojis

Lindos quadros com grande atenção aos gráficos e detalhes visuais

Limitações do Padlet

O plano gratuito é bastante básico

Duração limitada do vídeo e tamanho do arquivo

Os comentários não podem ser encadeados ou formatados

Preços do Padlet

Plano gratuito para até 3 padlets

para até 3 padlets Plano Gold para até 20 padlets: €4,99/mês

para até 20 padlets: €4,99/mês Plano Platinum com padlets ilimitados: € 6,99/mês

com padlets ilimitados: € 6,99/mês Plano de equipe : € 9,99/mês

: € 9,99/mês Plano escolar: a partir de € 1.000/ano (solicite uma cotação)

Avaliações e resenhas do Padlet

G2: 4,6/5 (mais de 20 avaliações)

4,6/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 130 avaliações)

3. IdeaBoardz

via IdeaBoardz Os fãs de soluções realmente simples e sem frescuras, que enfatizam mais a simplicidade e a conveniência do que os sinos e assobios visuais, dão uma olhada no IdeaBoardz. É uma das ferramentas gratuitas de notas adesivas on-line para colaboração em equipe, ideal para sessões colaborativas de brainstorming e retrospectivas.

O que o IdeaBoardz faz é extremamente simples: você cria um quadro de notas adesivas on-line com uma ou mais seções e adiciona notas a ele. É possível compartilhar o quadro com sua equipe ou outros colaboradores via URL ou exportá-lo como PDF ou XI.

O IdeaBoardz tem alguns modelos à sua escolha, com uma particularidade foco em retrospectivas . Ele também pode ser usado para discussões sobre prós e contras, avaliações de riscos e oportunidades e feedback.

melhores recursos do #### IdeaBoardz

Uma interface de usuário extremamente simples e direta

Fácil de compartilhar para umsessão de brainstorming* Ideal para fãs de design antigo

Limitações do IdeaBoardz

Não há opções de integração

Sem relatórios ou análises

Não funciona em tempo real

Preços do IdeaBoardz

**Gratuito

IdeaBoardz avaliações e comentários

G2 : 4/5 (1 avaliação)

: 4/5 (1 avaliação) Capterra: Nenhuma avaliação

4. Pinup

via Pinup O Pinup é uma solução gratuita de notas adesivas on-line que realmente captura a sensação de notas adesivas reais feitas de papel em um quadro de cortiça. Basicamente, são apenas notas no quadro, mas elas podem ser personalizadas e codificadas por cores.

O quadro de notas adesivas virtual Pinup está prontamente disponível em seu navegador, não é necessário fazer download nem instalar nada e é incrivelmente simples de usar - você pode adicionar notas adesivas com apenas alguns cliques. Ao contrário de outras soluções que colocam a simplicidade em primeiro plano, o Pinup oferece algumas opções de personalização para escrever suas notas rápidas.

Cada tela recebe um código exclusivo, portanto, quando precisar de seu quadro, basta acessar seu URL exclusivo.

Melhores recursos do Pinup

Suporta entrada de vídeo

As anotações podem ser vinculadas, duplicadas e movidas

Importação de arquivos do computador ou do Dropbox

Recurso de bate-papo em grupo

Limitações do Pinup

Não há opções de integração

Não há suporte ao cliente

Os recursos são limitados apenas a notas

Não há notificações push

Pinup preços

**Gratuito

Pinup ratings and reviews

G2 : Nenhuma avaliação

: Nenhuma avaliação Capterra: Sem comentários

5. Placa de papelão

via CardBoard O CardBoard é um solução de espaço de trabalho colaborativo on-line baseada em recursos de notas adesivas virtuais, mas com recursos que a tornam mais complexa e conveniente para colaboração em equipe e reuniões remotas do que os aplicativos de quadro de avisos simples.

Totalmente personalizável e compartilhável, ele permite que as equipes se comuniquem em tempo real em seus quadros brancos digitais e usem modelos (também personalizáveis) para mapear fluxos de trabalho, histórias de usuários, agendas, fluxogramas e muito mais.

De equipes a organizadores de casamentos, o CardBoard é uma excelente ferramenta visual para agilizar o trabalho e melhorar a colaboração usando recursos de notas adesivas virtuais.

Melhores recursos do CardBoard

Uma grande seleção de modelos (UX/UI, ágil...) e você também pode criar seus próprios modelos e salvá-los

Comunicação direta no aplicativo (discussões, votações, comentários, anotações...)

Integrações com todas as principais plataformas ágeis (Jira, Trello, Azure...)

Os usuários podem criar comunidades e atribuir permissões

Limitações do CardBoard

Cartões muito pequenos para anotações com muito texto, sem sobreposição de cartões

Reclamações sobre a integração das tarefas do Jira

Difícil de gerenciar com mapas maiores

Preços do CardBoard

Essencial: US$ 9/mês por usuário

US$ 9/mês por usuário Profissional: $15/mês por usuário

$15/mês por usuário Enterprise: $19/mês por usuário

CardBoard avaliações e comentários

G2 : 4.1/5 (15 avaliações)

: 4.1/5 (15 avaliações) Capterra: 4.2/5 (170 avaliações)

6. Adesivos

via Adesivos O Stickies é um quadro de notas adesivas digitais moderno e dinâmico para sessões de brainstorming, retrospectivas e mapeamento de afinidades, desenvolvido pela Carbon Five. Ele usa "stickies" inteligentes ou notas adesivas digitais que mudam o código de cores dependendo do contexto, o que garante uma formatação consistente. Com um foco especial no processo ágil, o Stickies foi criado pensando nas equipes de software, mas também pode ser um grande recurso para qualquer outra equipe que precise de uma ferramenta de notas adesivas on-line para compartilhar ideias.

O Stickies permite que as equipes criem várias folhas no mesmo quadro, para manter as sessões bem organizadas e arrumadas. Você pode até mesmo colar os postes uns sobre os outros para organizar notas semelhantes ou que sejam relevantes umas para as outras. Essa ferramenta de quadro branco on-line também apresenta uma funcionalidade de tela infinita.

melhores recursos do #### Stickies

Modo anônimo para compartilhar pensamentos em particular

Alinhamento de notas adesivas com um clique

Funcionalidade de voto positivo usando o botão +1

Quadros extensíveis com uma tela infinita

limitações do #### Stickies

Não há aplicativo móvel

Sem integrações

Preços do Stickies

**Gratuito

Avaliações e resenhas de Stickies

G2 : Sem comentários

: Sem comentários Capterra: Sem comentários

7. Notas adesivas da Microsoft

via Microsoft Sticky Notes Embora não seja uma ferramenta de notas adesivas on-line baseada na Web, o Microsoft Sticky Notes é uma solução de quadro branco on-line popular, testada e fácil para organizar seu trabalho e sua vida cotidiana usando notas post-it virtuais.

O aplicativo é o mais simples possível: você pode definir cores diferentes para as notas adesivas digitais, fazer algumas formatações básicas de texto e adicionar uma imagem. Há também uma prática visualização de lista de notas para exibir todos os post-its ativos.

Melhores recursos do Microsoft Sticky Notes

Não requer download nem instalação; vem pronto para uso com o Windows 7 e superior

Extremamente fácil de usar

O modo de exibição de lista ajuda a organizar as notas adesivas digitais em sua área de trabalho

Limitações do Microsoft Sticky Notes

Não há recursos de colaboração ou integração

Às vezes, o aplicativo não é iniciado automaticamente e as notas desaparecem

Não há opção para vincular ou mapear notas

Preços do Microsoft Sticky Notes

Gratuito com Windows

Microsoft Sticky Notes classificações e resenhas

G2 : Sem comentários

: Sem comentários Capterra: Não há comentários

8. GroupMap

via GroupMap Se o que você precisa é de notas adesivas virtuais voltadas para o brainstorming, confira o GroupMap. Essa solução de colaboração on-line em tempo real é ideal para eventos, reuniões, conferências e workshops. O usuário cria um mapa e, em seguida, convida outros participantes a compartilhar suas ideias usando uma nota adesiva, após o que todos podem analisar os resultados, também em tempo real.

O GroupMap vem com modelos prontos para Mapas Mentais, Avaliação de Riscos, SWOT, Retrospectivas Ágeis e muitos outros.

O GroupMap baseia-se em blocos que você pode misturar e combinar para criar o seu mapa: brainstorm, grupo, pesquisa, votação, classificação, posição, ação, resultados etc.

Melhores recursos do GroupMap

Funcionalidade de cronômetro para manter seus processos dentro do prazo e limitar a duração

Vários níveis de privacidade para notas adesivas virtuais (incluindo anonimato parcial e total)

Chats em tempo real - ideal para a sua equipe remota

Pesquisas e enquetes

Limitações do GroupMap

Não há suporte para voz ou vídeo

Sem integrações

UX ruim em dispositivos móveis

Preços do GroupMap

Básico: US$ 20/mês

US$ 20/mês Profissional: US$ 60/mês

US$ 60/mês Personalizado: Solicite uma cotação

GroupMap classificações e comentários

G2 : 4/5 (10 avaliações)

: 4/5 (10 avaliações) Capterra: 4,7/5 (15 avaliações)

9. Linoit

via Linoit O Lino é uma versão em inglês do popular aplicativo japonês Linoit, um quadro de notas adesivas virtual gratuito para compartilhar notas post-it e fotos. Além da ferramenta baseada na Web, o Lino também está disponível como aplicativo para iOS e Android, portanto, é excelente para fazer anotações em qualquer lugar.

Desde simples anotações de tarefas e lembretes até a fixação de fotos em uma tela, o Lino também serve como um quadro de discussão funcional para amigos, familiares e escolas.

As telas podem ser privadas ou públicas, e as opções de personalização de uma nota adesiva incluem cores e vários tamanhos e tipos de fonte.

Melhores recursos do Linoit

A Linoit recria com sucesso a sensação de um quadro de avisos comunitário real

Capacidade de definir lembretes e datas de vencimento para as notas

Fotos e vídeos podem ser ampliados e reduzidos nessa ferramenta conveniente

limitações do #### Linoit

As versões móveis são um pouco confusas

A interface do usuário é básica e um pouco desatualizada

Não é particularmente adequado para equipes que buscam uma solução de gerenciamento de projetos

Não há integrações

Preços da Linoit

Gratuito

Premium: US$ 3/mês para assinaturas do PayPal/Stripe, US$ 2,99 para compras no aplicativo iOS/Android

Avaliações e resenhas da Linoit

G2: Sem comentários

Sem comentários Capterra: Sem comentários

10. Google Jamboard

via Google Jamboard Os fãs do pacote Google Workspace provavelmente já conhecem o Google Jamboard; os demais devem dar uma olhada nele. Esse quadro interativo digital com adesivos manuscritos foi projetado para uso com o dispositivo Jamboard, que é um quadro físico de 55 polegadas compatível com o Workspace, mas também é fornecido como um aplicativo da Web e um aplicativo móvel.

Os aplicativos da Web e para dispositivos móveis permitem que os usuários escrevam ou desenhem em jam boards, que podem ser agrupados em sessões e distribuídos como guias. Eles também podem pesquisar no Google, inserir imagens ou até mesmo páginas da Web e trabalhar em um jamboard usando o Google Meet.

Os projetos são apresentados como apresentações de slides, com 20 quadros por jam. As apresentações de slides são salvas automaticamente no Google Drive. Os próprios quadros representam um quadro branco em branco, no qual os usuários podem desenhar, escrever ou fazer upload de conteúdo.

Observe que os quadros não são simples notas adesivas, mas há um recurso de nota com o qual você pode digitar texto diretamente. Caso contrário, a escrita de uma nota adesiva e o desenho à mão livre são feitos com uma caneta especial (para quem usa o dispositivo Jamboard), tela sensível ao toque, mouse ou touchpad.

Melhores recursos do Google Jamboard

Ideal para profissionais e equipes que trabalham extensivamente com o pacote Google Workplace

Os quadros são muito fáceis de compartilhar e colaborar em sessões de brainstorming

Ótimo para criar apresentações de slides para mostrar suas melhores ideias

Limitações do Google Jamboard

Opções de personalização limitadas, falta de flexibilidade

Opções de exportação limitadas para postar seus quadros

O Jamboard funciona melhor quando há pelo menos um dispositivo por equipe, e o dispositivo é bastante caro

Preços do Google Jamboard

Aplicativos gratuitos para desktop e dispositivos móveis

para desktop e dispositivos móveis Dispositivo: US$ 4.999 mais US$ 600/ano de taxa de gerenciamento e suporte

Avaliações e resenhas do Google Jamboard

G2: 4,2/5 (20 avaliações)

4,2/5 (20 avaliações) Capterra: 4,3/5 (97 avaliações)

Verifique estes_ Alternativas ao Jamboard !

Gerenciar tarefas com notas adesivas on-line

O vasto mundo das ferramentas de notas adesivas on-line oferece uma variedade de soluções, desde os aplicativos de anotações mais simples até os complexos plataformas de gerenciamento de projetos . A melhor escolha se alinhará às suas necessidades e ao seu fluxo de trabalho exclusivo.

Mas e se você pudesse ter uma ferramenta que se adapta de forma flexível a praticamente qualquer requisito que você possa ter? De tarefas simples a projetos complexos, e de usuários individuais a equipes maiores, o ClickUp é uma solução completa para aprimorar seu processo criativo.

Não acredite apenas em nossa palavra - experimente em primeira mão como o ClickUp pode revolucionar sua abordagem à organização digital. Descubra mais sobre a ferramenta de quadro branco virtual do ClickUp e libere seu potencial de produtividade.

Por que esperar? Seu próximo nível de de eficiência está a apenas um clique de distância !