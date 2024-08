16 melhores softwares de lousa digital para potencializar a colaboração em equipe

Podemos parar por um momento e aplaudir os quadros brancos clássicos da velha escola? Aqueles de nossa infância? Aqueles cobertos com ímãs, marcadores, bordas de papel estampado e - por algum motivo - uma quantidade excessiva de fita adesiva?

Não vou mentir, eu sempre achei que esses quadros brancos eram sempre uma vibe.

Eles precisavam ter personalidade suficiente para prender sua atenção, ser limpos o suficiente para serem funcionais e divertidos o suficiente para que os alunos queressem contribuir com eles.

Em retrospectiva, essa era uma tarefa difícil para os quadros brancos da "primeira geração". Mesmo assim, eles conseguiram, dando início a uma obsessão generalizada que, décadas depois, ajudou a revolucionar o trabalho remoto como o conhecemos - mas falaremos mais sobre isso daqui a pouco.

As diferenças entre a forma como uma sala de aula e uma equipe de desenvolvimento de produtos usam os quadros brancos podem parecer muito óbvias, mas o que estou tentando enfatizar é que os quadros brancos são atemporais e versáteis.

E com o surgimento do software de quadro branco, eles também são extremamente poderosos.

Por que o software de quadro branco?

Uma das maiores vantagens do software de quadro branco virtual é representar e gerenciar praticamente qualquer projeto visualmente . Isso o torna mais atraente para aqueles com quem você está trabalhando e também mais acessível para pessoas que trabalham e aprendem de maneiras diferentes.

Além disso, você já ouviu alguém dizer "Posso lhe mostrar melhor do que posso lhe dizer" e, em seguida, começou a impressioná-lo com desenhos que transmitiam uma ideia de forma muito mais clara do que qualquer parágrafo poderia?

Isso acontece porque nossos cérebros foram criados para processar várias imagens ao mesmo tempo - e é por isso que os mockups são tão necessários para designers e equipes de produtos!

As lousas digitais permitem que toda a equipe tenha uma visão geral do processo de ideação e além, o que, em última análise, leva a melhores comunicação e colaboração da equipe do início ao fim.

E com a popularidade das equipes permanentemente remotas em constante crescimento, o trabalho para envolver sua equipe e manter um fluxo construtivo de comunicação nunca termina.

O ponto de partida em branco do software de quadro branco também ajuda a promover a criatividade na equipe processo de brainstorming rompendo com os modelos de informações baseados em texto ou com as práticas pesadas de documentos.

A demanda por softwares avançados de quadro branco está crescendo, o que é mais um motivo para você fazer sua lição de casa antes de escolher sua próxima ferramenta de quadro branco.

Felizmente, eu tenho tudo o que você precisa. 🙂

Pesquisei, testei, comparei e analisei todas as ferramentas do mercado para apresentar a você a lista definitiva dos melhores softwares de quadro branco - classificados para sua conveniência - para que você possa fazer brainstorming como um profissional.

🔥 16 ferramentas de quadro branco virtual que estão em alta no momento

Pode haver muitas opções de lousa digital disponíveis para você, mas elas não são todas iguais! Leia com atenção e considere suas necessidades para ter certeza de que está buscando a ferramenta de brainstorming dos seus sonhos.

1. ClickUp

Elabore planos estratégicos claros com os quadros brancos do ClickUp

O ClickUp é uma ferramenta de produtividade tudo em um para equipes de todos os setores para gerenciar projetos, colaborar de forma mais inteligente e reunir todo o seu trabalho em um só lugar. Se você faz parte de uma equipe de equipe empresarial de grande escala se você tem uma pequena agência, uma escola ou um empresário individual, os recursos de personalização do ClickUp são flexíveis e poderosos o suficiente para gerenciar sua carga de trabalho, monitorar as atualizações do projeto e se comunicar com a equipe, independentemente do estilo de projeto utilizado.

O ClickUp é conhecido por sua experiência rica em recursos, que agora inclui quadros brancos totalmente novos ferramenta!

Anunciados e lançados para o público na versão beta em novembro de 2021, os quadros brancos agora estão oficialmente no ar! Esse foi um dos recursos mais solicitados dos usuários do ClickUp e atualmente é o único quadro branco colaborativo que permite que as equipes transformem ideias em tempo real diretamente em projetos acionáveis. Portanto, naturalmente, os quadros brancos ClickUp estão em primeiro lugar em nossos corações e nesta lista.

🥰 Nossos recursos favoritos dos quadros brancos

Se você gosta de Mapas mentais do ClickUp então você vai adorar Quadros brancos ClickUp . Imagine ter a liberdade de rabiscar, desenhar e criar como quiser, sem nunca ficar sem espaço - e depois conectar imediatamente essas ideias ao seu fluxo de trabalho?

Desenhe, adicione objetos e conecte ideias

Crie fluxogramas detalhados, planos de projeto aprofundados e faça brainstorming com facilidade em uma tela infinita. Com muitos objetos e cores, você pode idealizar e conectar qualquer coisa!

Adicione estilo e estrutura

Use a edição avançada para adicionar conteúdo formatado e estilizado aos quadros brancos, como texto, formas, notas, imagens e outros arquivos de mídia.

Crie e adicione tarefas

Transforme ideias em ações com o clique de um botão! Adicione tarefas existentes à sua tela de desenho ou crie novas tarefas para garantir que nada seja esquecido entre a ideação e a execução.

Colaborar em conjunto

Veja quem está visualizando este quadro branco e as edições feitas por eles em tempo real! Com o mesmo colaboração em tempo real com o poder que você conhece e adora no ClickUp Docs, agora é possível fazer brainstorming de ideias e mapear projetos simultaneamente, como se estivessem juntos na mesma sala.

Desenhe conexões e vincule objetos para criar roteiros ou fluxos de trabalho a partir de suas ideias junto com sua equipe no ClickUp Whiteboards

Mais sobre o ClickUp Whiteboards

Toneladas de integrações para aprimorar seus processos atuais

Permissões de privacidade e compartilhamento para compartilhar facilmente seu brainstorm com a equipe, partes interessadas ou um grupo de sua escolha

Nove modelos de fluxogramas,mapeamento de conceitosretrospectivas, brainwriting e o nosso favorito, Animal Drawing Battle - o jogo criativo para quebrar o gelo que estava faltando na sua equipe. Escolha um dos seguintesA crescente biblioteca de modelos do ClickUp para ajudá-lo a aproveitar ao máximo seu quadro branco, mesmo que seja o primeiro.

Preços

Uma das maiores vantagens dos quadros brancos do ClickUp é que você obtém a experiência rica em recursos do ClickUp e a flexibilidade dos quadros brancos sem prejudicar o orçamento.

Gratuito para sempre: Toneladas de recursos poderosos do Whiteboards, tarefas e membros ilimitados, 100 MB de armazenamento e muito mais

Toneladas de recursos poderosos do Whiteboards, tarefas e membros ilimitados, 100 MB de armazenamento e muito mais Ilimitado (US$ 7 por membro, por mês): Armazenamento ilimitado, integrações ilimitadas, painéis ilimitados, relatórios Agile e muito mais

Armazenamento ilimitado, integrações ilimitadas, painéis ilimitados, relatórios Agile e muito mais Business (US$ 12 por membro, por mês): SSO do Google, equipes ilimitadas, exportação personalizada, compartilhamento público avançado, automações avançadas e muito mais

SSO do Google, equipes ilimitadas, exportação personalizada, compartilhamento público avançado, automações avançadas e muito mais Business Plus (US$ 19 por membro, por mês): Subtarefas em várias listas, criação de funções personalizadas, permissões personalizadas, mais automações e API, e muito mais

Subtarefas em várias listas, criação de funções personalizadas, permissões personalizadas, mais automações e API, e muito mais Empresa (entre em contato com a equipe de vendas para obter preços): Marketing de marca brancaaPI empresarial, integração orientada, gerente de sucesso dedicado

Avaliações

G2: 4,7/5 (mais de 5.500 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 3.500 avaliações)

2. Miro

via Miro

Dizem que o verdadeiro sucesso só começa quando você começa a torcer por outras pessoas. E sabe de uma coisa, o Miro é legal. Pronto, eu disse isso! Ele é um software de quadro branco colaborativo que realmente tem tudo o que é preciso quando se trata de recursos criados para mapeamento mental e sessões construtivas de brainstorming .

Criados para vários tipos de equipes, os quadros brancos intuitivos do Miro permitem que você apresente ideias visualmente, comunique-se de forma assíncrona, facilite reuniões e co-criar organogramas sem nunca ficar sem espaço.

Nossos recursos favoritos do Miro

Recurso integrado de vídeo e bate-papo com @menções

Centenas de modelos pré-criados e modelos personalizados estão disponíveis

Faça apresentações interativas usando o modo de apresentação, que permite que o apresentador amplie as principais áreas do quadro branco e mantenha os outros envolvidos

✅ Miro pros

Toneladas de modelos e recursos tornam os quadros brancos do Miro versáteis para equipes de todos os setores

Ferramentas poderosas e intuitivas de colaboração e apresentação

Integra-se a várias outras ferramentas, inclusive o ClickUp !

❌ Contras do Miro

Falta de um rastreador de tempo nativo

Toneladas de recursos podem tornar a experiência cansativa

Recursos limitados na versão gratuita e opções caras de planos pagos

Preços do Miro

Gratuito: membros ilimitados da equipe, três quadros editáveis, integrações principais, modelos predefinidos, gerenciamento básico de atenção

membros ilimitados da equipe, três quadros editáveis, integrações principais, modelos predefinidos, gerenciamento básico de atenção Equipe (US$ 8 por membro, por mês): quadros ilimitados, visitantes ilimitados, modelos personalizados, projetos e quadros privados

quadros ilimitados, visitantes ilimitados, modelos personalizados, projetos e quadros privados Business (US$ 16 por membro, por mês): convidados ilimitados, diagramação inteligente, SSO

convidados ilimitados, diagramação inteligente, SSO Enterprise (entre em contato para saber o preço): segurança e conformidade de nível empresarial, governança de dados, gerenciamento centralizado de contas e insights, além de suporte premium

Avaliações de clientes do Miro

G2: 4,8/5 (mais de 4.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 900 avaliações)

Confira estes guias de comparação_ Miro vs. Mural & Miro vs. Lucidchart

3. Lucidspark

via Lucidspark

Com recursos semelhantes aos de muitas de suas plataformas favoritas de gerenciamento de projetos, Lucidspark é uma excelente ferramenta de software de quadro branco para ajudar a elevar seu processo de brainstorming e começar a colocar suas ideias em ação.

Nossos recursos favoritos do Lucidspark

Reações e registro de votos paranotas adesivas* Bate-papo no quadro

Chame outras pessoas para o seu quadro para reunir todos no mesmo espaço ao mesmo tempo ou crie quadros de discussão para colaborar em um grupo menor

✅ Prós do Lucidspark

Recursos de gerenciamento de trabalho para ajudar a controlar o tempo, visualizar ideias e priorizar seus próximos passos

Modelos, quadros de discussão e recursos de colaboração dão às equipes mais estrutura para sua tela em branco

❌ Contras do Lucidspark

Toneladas de recursos avançados de brainstorming, mas você precisará integrar o Lucidspark a outra plataforma para aproveitar ao máximo o gerenciamento de suas ideias além dos estágios iniciais

Não se integra com o ClickUp

Preços do Lucidspark

Gratuito: três quadros editáveis, recursos básicos de colaboração, integrações básicas, reações de emoji, desenho à mão livre

três quadros editáveis, recursos básicos de colaboração, integrações básicas, reações de emoji, desenho à mão livre Individual (a partir de US$ 7,95 por mês): quadros ilimitados, tags e agrupamento para organizar ideias

quadros ilimitados, tags e agrupamento para organizar ideias Equipe (a partir de US$ 9 por usuário, por mês): recursos avançados de colaboração, modo de votação e cronômetro, controles básicos de administração

recursos avançados de colaboração, modo de votação e cronômetro, controles básicos de administração Enterprise (entre em contato para obter preços): integrações avançadas, controles administrativos avançados, SSO

Avaliações de clientes do Lucidspark

G2: 4,5/5 (mais de 1.770 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 330 avaliações)

4. Placa de tempestade

via Stormboard

Assim como o Miro, o Stormboard permite que as equipes colaborem em uma tela infinita para realizar reuniões, monitorar projetos e compartilhar ideias de praticamente qualquer lugar. Ele também oferece um recurso de quadro branco digital designado, voltado para o processo de ideação, com notas adesivas e ferramentas de desenho para anotar pensamentos.

Nossos recursos favoritos do Stormboard

Mais de 200 modelos para escolher

Ampliação e redução do zoom de seu trabalho com o painel de navegação

Recursos de organização, como pastas e prioridades de tarefas

✅ Prós do Stormboard

Opção para criar diferentes diferentes, como o Kanban em seu quadro

Toneladas de casos de uso para qualquer equipe com sua robusta central de modelos

❌ Contras do Stormboard

Necessidade de upgrade do plano para acessar os recursos mais avançados da plataforma

Pode ser um pouco difícil de aprender além do uso básico

Preços do Stormboard

Pessoal : cinco Storms abertos, cinco usuários por Storm, relatórios e exportações básicos, modelos predefinidos, integrações

: cinco Storms abertos, cinco usuários por Storm, relatórios e exportações básicos, modelos predefinidos, integrações Inicial (US$ 5 por usuário, por mês) : Storms abertos ilimitados, cinco visualizadores, relatórios e exportações básicos, modelos predefinidos e personalizados,

: Storms abertos ilimitados, cinco visualizadores, relatórios e exportações básicos, modelos predefinidos e personalizados, **Business (US$ 10 por usuário, por mês): Storms abertos ilimitados, 10 visualizadores de Storms, relatórios avançados, pastas, importações de dados

Enterprise (US$ 16,67 por usuário, por mês): SSO, suporte prioritário, faturamento de faturas, termos e serviços personalizados, integrações ágeis, visualizadores ilimitados

Avaliações de clientes do Stormboard

G2: 4,3/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 30 avaliações)

5. Limnu

_via Limnu

Para os professores que procuram uma solução de quadro branco em meio ao aprendizado remoto, o Limnu é uma alternativa digital sólida. É uma comparação bastante literal com os quadros brancos físicos que lembramos das salas de aula de nossa infância, com vários recursos de apresentação visual para colaborar e interagir com a equipe.

Nossos recursos favoritos da Limnu

Marcadores e ferramentas de desenho realistas

Videoconferência integrada para até oito participantes

Modos de desenho colaborativo ou individual

✅ Profissionais do Limnu

Interface de usuário muito simples

Versátil para professores de praticamente qualquer série e matéria

❌ Contras do Limnu

Não possui umsistema de gerenciamento de tarefas para colocar em prática as ideias de seu quadro branco

Além de desenhar, fazer brainstorming ou usar em um ambiente de apresentação, a plataforma carece de recursos essenciais para se alinhar ao seu fluxo de trabalho

Preços do Limnu

Gratuito: Acesso de 14 dias a quadros brancos, colaboradores ilimitados, quadros brancos colaborativos ou individuais, controles limitados de administração e segurança

Acesso de 14 dias a quadros brancos, colaboradores ilimitados, quadros brancos colaborativos ou individuais, controles limitados de administração e segurança **Pro (US$ 5 por usuário, por mês): quadros ilimitados, colaboradores ilimitados, opções de quadros privados e colaborativos

Team (US$ 8 por usuário, por mês): compartilhe quadros com colaboradores externos, quadros privados ou de equipe, controles de segurança de equipe

compartilhe quadros com colaboradores externos, quadros privados ou de equipe, controles de segurança de equipe Enterprise (entre em contato para saber o preço): dedicadosucesso do cliente gerente dedicado e programa personalizado de treinamento e integração

dedicadosucesso do cliente gerente dedicado e programa personalizado de treinamento e integração API (entre em contato para saber o preço): sem necessidade de downloads, sem registro de usuário ou marca da Limnu, a Limnu hospeda todos os aspectos do uso do quadro branco

Avaliações de clientes da Limnu

G2: 4,8/5 (mais de 10 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 10 avaliações)

6. Painel conceitual

via Conceptboard

O Conceptboard tem como objetivo agilizar o processo de aprovação, preenchendo a lacuna entre o brainstorming e a apresentação. Coloque modelos em camadas sobre o quadro branco para criar uma estrutura personalizada para suas ideias e adicione seções no mesmo quadro para fazer referência cruzada a comentários ou navegar pelo desenho enquanto mapeia a jornada do cliente.

Nossos recursos favoritos do Conceptboard

Pastas para gerenciar vários quadros brancos

Carregue mídia e faça anotações em PDFs diretamente no seu quadro

Compartilhamento do quadro por meio de exportações ou com colaboradores internos e externos por meio de um link protegido por senha

✅ Prós do Conceptboard

Diversos modelos que podem ser sobrepostos para usar mais de um ao mesmo tempo

Recursos de feedback e colaboração para otimizar as fases iniciais do projetodesenvolvimento do projeto ❌ Contras do painel de controle

Limitadorecursos de edição de texto para formatar notas adesivas

Falta de recursos para gerenciar o projeto além de seus estágios iniciais

Preços do Conceptboard

Gratuito: Quadros ilimitados, um membro da equipe, 100 objetos, biblioteca de modelos, integrações essenciais, 500 MB de armazenamento de arquivos

Quadros ilimitados, um membro da equipe, 100 objetos, biblioteca de modelos, integrações essenciais, 500 MB de armazenamento de arquivos Premium (US$ 6 por usuário, por mês): Menos de 10 membros da equipe, objetos ilimitados, projetos, mais de 50 participantes por quadro, compartilhamento de áudio e vídeo, 20 GB de armazenamento de arquivos

Menos de 10 membros da equipe, objetos ilimitados, projetos, mais de 50 participantes por quadro, compartilhamento de áudio e vídeo, 20 GB de armazenamento de arquivos Business (US$ 9,50 por usuário, por mês): Mais de 10 membros da equipe, 75 participantes por quadro, 1 TB de armazenamento de arquivos

Mais de 10 membros da equipe, 75 participantes por quadro, 1 TB de armazenamento de arquivos Enterprise (entre em contato para obter preços, mínimo de 250 licenças): todos os recursos e armazenamento de arquivos com limite personalizado

Avaliações de clientes do Conceptboard

G2: 4,5/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 20 avaliações)

7. Explique tudo

via Explain Everything

O que diferencia o Explain Everything do software padrão de lousa digital é sua recurso de gravação de tela permitindo que você transforme seus quadros em tutoriais para apresentar a salas de aula, membros da equipe, partes interessadas e muito mais. Embora você ainda possa encontrar versatilidade nos casos de uso do Explain Everything, ele é voltado principalmente para educadores de praticamente qualquer disciplina.

Nossos recursos favoritos do Explain Everything

Grave quadros brancos (e edite a gravação no aplicativo) para fazer screencast de palestras e tutoriais para aprendizagem combinada

Paleta de cores completa com um conta-gotas para código HEX ou RGB

Acesso por link ou código para compartilhar quadros brancos com usuários externos

✅ Explique tudo aos profissionais

Diversos recursos para estimular a criatividade, como cores exclusivas, clipart, preenchimento de cores e camadas de imagens

Recursos robustos de gravação de quadro branco

❌ Contras do Explain Everything

Não é capaz de criar, gerenciar, priorizar ou rastrear tarefas, projetos, itens de ação ou fluxos de trabalho

Tão focado na educação que seria necessária muita criatividade para adaptar o Explain Everything a outro setor

Preços do Explain Everything

Gratuito: até três projetos, um slide por projeto, exportação de um vídeo de até um minuto, bate-papo por voz, compartilhamento de link de vídeo na Web, 500 MB de espaço de armazenamento na nuvem

até três projetos, um slide por projeto, exportação de um vídeo de até um minuto, bate-papo por voz, compartilhamento de link de vídeo na Web, 500 MB de espaço de armazenamento na nuvem Professor (US$ 34,99 por usuário, por ano): projetos, slides e gravações ilimitados, armazenamento em nuvem de 1 GB, gerenciamento de usuários e licenças, pastas compartilhadas

projetos, slides e gravações ilimitados, armazenamento em nuvem de 1 GB, gerenciamento de usuários e licenças, pastas compartilhadas Classe e escola (US$ 130 por professor e 30 alunos, por ano): Implementação de MDM, segurança e permissões avançadas, suporte prioritário, relatórios sob demanda

Explain Everything avaliações de clientes

G2: 4,4/5 (mais de 10 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 5 avaliações)

8. Vibe

via Vibe

O que você obtém quando cruza um quadro branco de primeira geração com o mais recente software de quadro branco disponível no mercado atualmente? Você obtém Vibe -os quadros inteligentes interativos equipados com software de colaboração .

Os Vibe Boards combinam essencialmente a ideia de hardware e software de quadro branco, mas sua plataforma on-line, o Canvas, permite que você acesse o quadro em seu desktop ou tablet. Portanto, o Canvas é o nosso foco aqui. 🙂

Nossos recursos favoritos do Vibe

Diversas integrações aprimoram a funcionalidade do aplicativo Vibe Canvas

Escolha de modelos ou uma tela em branco como ponto de partida

✅ Prós do Vibe

Ótimo para criar, editar e fazer anotações em imagens ou designs rapidamente

Integra-se com o ClickUp

❌ Contras do Vibe

Não há recursos de monitoramento de tarefas ou gerenciamento de trabalho

O software Vibe Canvas funciona melhor quando combinado com o hardware Vibe Board, que custa a partir de US$ 2.999 👀

Preços do Vibe

Você pode experimentar o software de quadro branco da Vibe chamado Canvas gratuitamente, e o aplicativo funciona melhor com a compra do Vibe Board. Por um tempo limitado, a mais nova prancheta, a Vibe S1, está à venda com 10% de desconto, normalmente com preço de US$ 3.299.

Avaliações dos clientes do Vibe

G2: N/A

Capterra: N/A

9. Visme

via Visme

Transforme suas ideias de complicadas em perfeitas em segundos com Quadros brancos Visme o Visme é um aplicativo de quadro branco, criado para ajudá-lo a se livrar de anotações chatas para que você possa fazer brainstorming com estilo. O Visme permite que você explore infinitas possibilidades com modelos projetados profissionalmente e recursos intuitivos para ajudá-lo a executar projetos do início ao fim.

Nossos recursos favoritos do Visme

Recurso integrado de vídeo e bate-papo com @menções

Modelos de quadro branco personalizáveis para vários projetos e necessidades da equipe

A tela de quadro branco ilimitada permite que suas ideias cresçam mais e melhor em um único espaço

✅ Prós do Visme

Recursos colaborativos de gerenciamento de equipes e projetos para ajudar com o pensamento visual, projetos personalizados e sprints

Recursos de segurança e espaço de trabalho para manter os projetos privados e seguros

❌ Contras do Visme

Não se integra ao ClickUp

Preços do Visme

Básico : Conta gratuita com recursos limitados

: Conta gratuita com recursos limitados Starte r (a partir de US$ 12,25/mês): Obtenha acesso aos recursos necessários para uso individual.

r (a partir de US$ 12,25/mês): Obtenha acesso aos recursos necessários para uso individual. Pro (a partir de US$ 24,75/mês): recursos avançados de colaboração, modo de votação e cronômetro, controles básicos de administração

recursos avançados de colaboração, modo de votação e cronômetro, controles básicos de administração Enterprise (entre em contato para saber o preço): integrações avançadas, controles avançados de administração, SSO

Avaliações de clientes do Visme

G2: 4,5/5 (mais de 270 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 650 avaliações)

10. Quadro branco da Microsoft

via Microsoft Whiteboard Quadro branco da Microsoft faz parte do Microsoft 365, portanto, se a sua empresa já estiver usando o Teams ou o OneNote, você provavelmente terá acesso a esse aplicativo. Como parte de um conjunto maior de produtos, os quadros brancos da Microsoft se alinham facilmente com o trabalho armazenado em outras ferramentas da Microsoft e podem ser usados para aprimorar muitos dos recursos padrão de quadro branco digital que reconheci em outras marcas líderes.

Nossos recursos favoritos do Microsoft Whiteboard

Lista de colaboração para ver quem está participando de sua sessão de quadro branco ao vivo

Acesso a mais de 40 modelos

✅ Profissionais do Microsoft Whiteboard

Acesse seu quadro branco de qualquer lugar fazendo login no aplicativo em seu navegador da Web ou aplicativo do Windows

Use seu quadro branco junto com outros produtos Microsoft para conectar suas ideias aos seus processos de trabalho

❌ Contras do Microsoft Whiteboard

Precisa de outros produtos para aproveitar ao máximo seu quadro branco para um gerenciamento de projetos eficaz

Recursos visuais limitados dificultam a personalização total do quadro branco

Preços do Microsoft Whiteboard

O MS Whiteboard faz parte do MS 365, que oferece preços personalizados mediante contato ou seis planos de preços.

Para uso pessoal:

Microsoft 365 Personal (US$ 6,99/mês para uma pessoa): 1 TB de armazenamento na nuvem, e-mail sem anúncios, Microsoft Editor

1 TB de armazenamento na nuvem, e-mail sem anúncios, Microsoft Editor Microsoft 365 Family (US$ 9,99/mês para até 6 pessoas): Ferramentas criativas com tecnologia de IA, segurança avançada do OneDrive

Para uso comercial:

Microsoft 365 Business Basic (US$ 5/usuário por mês): versões web e móvel dos aplicativos do Office, proteção de e-mail, Microsoft Forms para feedback

versões web e móvel dos aplicativos do Office, proteção de e-mail, Microsoft Forms para feedback Microsoft 365 Business Standard (US$ 12,50/usuário por mês): mais de 1.000 controles de privacidade, caixa de correio de e-mail de 50 GB, aplicativos premium do Office

mais de 1.000 controles de privacidade, caixa de correio de e-mail de 50 GB, aplicativos premium do Office Microsoft 365 Business Premium ($20/usuário por mês): Microsoft Bookings, 1TB de armazenamento no OneDrive

Microsoft Bookings, 1TB de armazenamento no OneDrive Microsoft 365 Apps (US$ 8,25/usuário por mês): inclui apenas aplicativos premium do Office Suite, coautoria em tempo real, sincronização de arquivos no PC ou Mac

Avaliações de clientes do Microsoft Whiteboard

G2: 4,6/5 (mais de 4.410 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 12.370 avaliações)

11. Google Jamboard

via Google Jamboard

Semelhante ao Vibe, o Google Jamboard utiliza hardware para complementar o software de quadro branco que oferece. E, da mesma forma que a Microsoft, o Jamboard provavelmente será uma boa opção para sua empresa se ela já estiver usando principalmente o G Suite.

Para rabiscos simples, brainstorming e organização visual, o Jamboard dá conta do recado, mas para projetos complexos, salas de aula, reuniões e gerenciamento de eventos, você precisará contar com outros aplicativos do Google Workspace para realizar o trabalho.

Nossos recursos favoritos do Google Jamboard

Acesse seu aplicativo de quadro branco colaborativo de praticamente qualquer lugar por meio doAplicativo Jamboard* Escolha entre vários planos de fundo para ajudar a formatar sua tela em branco

Solte imagens, adicione notas e pegue ativos diretamente da Web ou extraia trabalhos do Docs, Sheets e Slides

✅ Prós do Google Jamboard

Apresente seus jams em tempo real por meio do Google Meet e extraia rapidamente o trabalho de outros aplicativos do Google para o seu quadro

Muito simples de começar se você tiver uma conta do Google Workspace

❌ Contras do Google Jamboard

Depende de outros produtos ou hardware do G Suite para tornar o aplicativo Jamboard poderoso e versátil

Ferramentas limitadas disponíveis para o aplicativo e os principais recursos, como adicionar vídeo, som e outras mídias ao quadro, simplesmente não estão disponíveis

Preços do Google Jamboard

O software Google Jamboard como aplicativo e plataforma está disponível para qualquer pessoa com uma conta do Google Workspace, que oferece quatro opções de plano.

Gratuito para uso pessoal: 15 GB de armazenamento por usuário no Google Drive

15 GB de armazenamento por usuário no Google Drive **Business Starter (US$ 6/usuário por mês): 30 GB de armazenamento em nuvem por usuário, e-mail comercial personalizado, suporte padrão

Business Standard (US$ 12/usuário por mês): 2 TB de armazenamento em nuvem por usuário, e-mail sem anúncios, quadro branco digital

2 TB de armazenamento em nuvem por usuário, e-mail sem anúncios, quadro branco digital Business Plus (US$ 18/usuário por mês): 5 TB de armazenamento em nuvem por usuário, aceitação automática de convites, construtor de sites

O Google Workspace também oferece um plano Enterprise mediante solicitação.

**Comparar

Jamboard Vs Miro

!

Avaliações de clientes do Google Jamboard

G2: N/A

Capterra: 4,4/5 (mais de 60 avaliações)

12. Crayon

via Crayon

Para o Crayon, simplicidade é o nome do jogo. Esse aplicativo está em seus estágios iniciais de desenvolvimento e oferece poucos recursos além de espaço para adicionar texto simples, desenhar e fazer brainstorming com sua funcionalidade de clicar e arrastar. Mas, como está em sua fase inicial, há potencial para recursos mais avançados no futuro.

Nossos recursos favoritos do Crayon

Recurso de desenho de clicar e desenhar que lembra o aplicativo Microsoft Pain que todas as crianças dos anos 90 adoravam

Clique duas vezes em qualquer lugar para criar uma caixa de texto

✅ Prós do Crayon

Muito simples de entender e de se identificar

Fácil de compartilhar quadros brancos e participar de outras sessões de quadro branco ao vivo por URL

❌ Contras do Crayon

Recursos limitados, a ponto de não ser possível fazer muito mais do que anotações e desenhos básicos

Sem bate-papo, recursos de gerenciamento de trabalho ouintegrações para aprimorar sua funcionalidade #### Preços do Crayon

Atualmente, o Crayon está em fase alfa e é totalmente gratuito em seu desenvolvimento inicial.

Avaliações de clientes do Crayon

G2: N/A

Capterra: N/A

13. Raposa do quadro branco

via Whiteboard Fox

Se você deseja compartilhar rapidamente um desenho ou apresentar uma ideia na fase inicial de ideação, o Whiteboard Fox pode ser uma boa solução de software de quadro branco para você. Semelhante a um quadro branco que você pode manter em sua mesa para maior conveniência ou na cozinha para adicionar listas de compras, o Whiteboard Fox enfatiza o uso de cores e imagens desenhadas para organizar seu quadro.

Nossos recursos favoritos do Whiteboard Fox

Identificação da sala do quadro branco para conexão rápida com qualquer sessão ao vivo

67 opções de cores para usar em seu quadro branco

Modo escuro

✅ Prós do Whiteboard Fox

Simples de aprender o aplicativo e participar de outros quadros brancos de qualquer navegador

Compartilhe seu quadro branco via URL em um e-mail

Usar o Whiteboard Fox em um tablet permite funcionalidade extra, como gestos de pinça para zoom e suporte para caneta stylus

❌ Contras do Whiteboard Fox

Não há recursos de gerenciamento de projetos ou trabalho

Limitado a desenhar ou escrever com a caneta do quadro branco

Sem integrações com outras ferramentas de trabalho

Preços do Whiteboard Fox

Pessoal (gratuito): desenhe em sete cores, os quadros brancos expiram após 14 dias

desenhe em sete cores, os quadros brancos expiram após 14 dias **Pro (US$ 7 por mês): desenhe em 67 cores, escolha quando seu quadro branco expira, opção de modo escuro, sem anúncios

Enterprise (a partir de US$ 15 por usuário, por mês): banco de dados de quadro branco auto-hospedado opcional, sem participantes anônimos, opções de faturamento flexíveis

Avaliações de clientes do Whiteboard Fox

G2: 4,5/5 (2+ avaliações)

Capterra: N/A

14. Draw.Chat

via Draw.Chat

O Draw.Chat é uma solução eficaz para equipes que desejam colaborar em um único espaço durante reuniões ou sessões de brainstorming. Envie um link editável para reunir rapidamente membros de equipes distribuídas em um único espaço para desenhar, conversar e trabalhar juntos.

Nossos recursos favoritos do Draw.Chat

Modo off-line para conversar e receber notificações sobre seu quadro a qualquer momento

Arraste e solte imagens, arquivos, PDFs e fotos para fazer anotações no quadro

✅ Prós do Draw.Chat

Inúmeros atalhos de teclado para manter o fluxo de ideias o mais rápido possível

Comunique-se por meio de conferência de áudio e vídeo dentro do aplicativo

❌ Contras do Draw.Chat

Não é possível conectar ideias diretamente ao seu fluxo de trabalho

Integrações limitadas para aprimorar a funcionalidade

Preços do Draw.Chat

O Draw.Chat é uma ferramenta de quadro branco on-line gratuita.

Avaliações de clientes do Draw.Chat

G2: N/A

Capterra: 4,6/5 (mais de 5 avaliações)

15. InVision

via InVision

O InVision Freehand é um quadro branco on-line simples, mas poderoso, para que as equipes expressem visualmente suas ideias por meio de gráficos, diagramas, desenhos e muito mais.

Nossos recursos favoritos da InVision

Recurso de mapeamento mental

Mais de 100 modelos, muitos dos quais foram criados por equipes emplataformas de gerenciamento de projetos semelhantes para serem usados com outros aplicativos como Monday.com , Jira e Asana ✅ Profissionais da InVision

Diversos modelos e integrações tornam os quadros brancos da InVision mais valiosos e versáteis para diferentes equipes

Possibilidade de acessar todos os recursos fundamentais em todos os planos de preços, até mesmo na versão gratuita

❌ Contras da InVision

Integrações limitadas e não se integra com o ClickUp

Difícil de gerenciar projetos complexos à medida que mais ideias e colaboradores são adicionados ao seu quadro branco

Preços do InVision

Gratuito: até 100 usuários, três mãos livres, espaços públicos e privados ilimitados, todos os principais recursos e integrações de plataforma

até 100 usuários, três mãos livres, espaços públicos e privados ilimitados, todos os principais recursos e integrações de plataforma Pro (US$ 4 por usuário, por mês): até 200 usuários, freehands ilimitados

até 200 usuários, freehands ilimitados Enterprise (entre em contato para saber o preço): preço por estação sem limites de usuários, gerenciamento avançado de equipes e segurança

Avaliações de clientes da InVision

G2: 4,4/5 (mais de 740 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 660 avaliações)

16. Ziteboard

via Ziteboard

O Ziteboard é um software de quadro branco colaborativo que permite que as equipes façam brainstorming, apresentações, explicações ou treinamentos em qualquer dispositivo. Comercializado principalmente para tutores e designers, o Ziteboard tem como objetivo atuar como "papel de rascunho" para que equipes remotas e educadores criem wireframes, bate-papo por voz e vídeo e até mesmo equações gráficas em um espaço aberto infinito.

Nossos recursos favoritos do Ziteboard

Recurso de quadro branco anônimo para clientes ou usuários externos participarem do seu quadro

Exportação dos arquivos PNG ou SVG do Ziteboard diretamente para o Photoshop ou o Illustrator para arquivar seu trabalho

Botão de confete para comemorar conquistas e pequenas vitórias

✅ Profissionais do Ziteboard

Vários recursos para se comunicar com a equipe além do bate-papo

Fácil de importar, exportar e compartilhar seus quadros para promover suas ideias

❌ Contras do Ziteboard

Não foi desenvolvido para gerenciar tarefas ou conectar as ideias do quadro branco diretamente ao seu fluxo de trabalho

Versão gratuita limitada, os recursos mais avançados estão disponíveis apenas nos planos pagos

Preços do Ziteboard

Starter (gratuito): três quadros, colaboradores ilimitados, tráfego de dados limitado, três cores básicas, notas adesivas, importação de imagens de baixa resolução, importações limitadas de PDF

três quadros, colaboradores ilimitados, tráfego de dados limitado, três cores básicas, notas adesivas, importação de imagens de baixa resolução, importações limitadas de PDF One Week Pro (pagamento único de US$ 5): Quadros ilimitados, tráfego de dados ilimitado, cores personalizadas, canetas marcadoras, importação completa de PDF, bate-papo de texto, quadros públicos e privados

Quadros ilimitados, tráfego de dados ilimitado, cores personalizadas, canetas marcadoras, importação completa de PDF, bate-papo de texto, quadros públicos e privados Monthly Pro (US$ 9 por mês): todos os recursos do plano One Week Pro em uma base mensal

todos os recursos do plano One Week Pro em uma base mensal Annual Pro (US$ 85 por ano): todos os recursos do plano One Week Pro em uma base anual

todos os recursos do plano One Week Pro em uma base anual Enterprise (entre em contato para obter preços): personalizações, licença de marca branca, SSO, criptografia, servidor dedicado

Avaliações de clientes do Ziteboard

G2: 4,4/5 (mais de 4 avaliações)

Capterra: 5/5 (mais de 3 avaliações)

**Bônus: Para obter mais ferramentas de quadro branco, consulte nosso guia sobre_

Alternativas de murais_

!

💘 ClickUp + quadros brancos = 4ever

Seja você o criador de ideias, o planejador, o rabiscador ou o executor da sua equipe, existe uma ferramenta de quadro branco digital para transformar suas ideias em realidade - e não precisa procurar mais do que o ClickUp !

columbia Pictures MGM via_ GIPHY O poder e a versatilidade reais do gerenciamento de projetos com quadro branco ganha vida quando você é capaz de conectar perfeitamente seus pensamentos ao seu fluxo de trabalho, um recurso que os quadros brancos ClickUp aperfeiçoaram!

A colaboração e a criatividade ganham um significado totalmente novo com formas, objetos e anotações facilmente convertidos em tarefas, edição em tempo real e muito mais.

Una o poder do ClickUp com a liberdade criativa dos quadros brancos e comece a agir com base em suas ideias instantaneamente

Com uma lista crescente de recursos e planos ainda maiores, o ClickUp é o ponto de partida ideal para suas necessidades de aplicativos de quadro branco. Acesse o Whiteboards gratuitamente e faça um test drive de seus três primeiros quadros no ClickUp gratuitamente, para sempre. Experimente você mesmo e diga-nos o que achou! 🚀