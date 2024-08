10 melhores aplicativos de lembrete para ficar por dentro das tarefas em 2024 (gratuitos e pagos)

Ah, lembretes. Onde estaríamos sem eles?

Entre suas listas de tarefas, multitarefas e momentos preciosos para si mesmo, seu cérebro não consegue acompanhar todas as informações que processa em um dia. É por isso que os aplicativos de lembrete são essenciais.

Mas como encontrar um aplicativo de lembrete que ajude em vez de atrapalhar? É aí que eu entro! Fiz uma pesquisa e encontrei os 10 melhores aplicativos de lembrete do mercado, com preços, avaliações, prós e contras.

Vamos começar.

Os 10 melhores aplicativos de lembretes em 2024 (gratuitos e pagos)

É hora de dar ao seu cérebro um assistente virtual na forma de um aplicativo de lembretes incrível. Não importa se você está procurando os melhores aplicativos de lembrete ou algo pago, eu tenho o que você precisa. 🙂

1. ClickUp - Melhor para gerenciamento de projetos

Sim, o ClickUp ficou em primeiro lugar. **Claro, você provavelmente já esperava por isso, mas eu o coloquei aqui porque ele mantém toda a nossa equipe atenta às tarefas! O ClickUp ganhou vários prêmios e está no topo de várias listas, mas não vou aborrecê-lo com os detalhes enquanto você estiver tentando se organizar.

Em vez disso, quero lhe falar sobre a funcionalidade dos Lembretes do ClickUp e da lista de tarefas. Você pode criar notificações para si mesmo e para os membros da sua equipe em segundos e adicionar arquivos e anexos como lembretes para facilitar a vida. Eles são fáceis de alterar, organizar, comentar, atualizar e (o melhor de tudo) personalizar.

O ClickUp é um fantástico aplicativo de lembretes gratuito com muitos recursos no plano Free Forever. E com flexibilidade

rastreamento de metas

, datas de vencimento flexíveis,

modelos de listas de tarefas

e

modelos de bloqueio de tempo

é uma solução perfeita para equipes de qualquer tamanho.

Crie listas de tarefas claras e multifuncionais para gerenciar facilmente suas ideias e trabalhar em qualquer lugar, para que você nunca mais se esqueça de nada

Falando em equipes, o ClickUp tem mais de 1.000 integrações e funciona em qualquer dispositivo que você possa desejar, portanto, é excelente para equipes multiplataforma. Portanto, o ClickUp tem tudo o que você precisa, seja um aplicativo para iOS ou Android, funcionalidade de navegador ou download para desktop.

Já mencionei que o ClickUp tem centenas de outros recursos funcionais para simplificar sua vida? Sim, ele é mais do que um aplicativo de lista de tarefas - é um assistente pessoal que pode otimizar todos os aspectos de seu dia de trabalho. E é uma excelente alternativa ao terceirização de gerenciamento de projetos .

Recursos do ClickUp

Os lembretes do ClickUp estão repletos de configurações de personalização, código de cores e outros recursos para ajudá-lo a cumprir seus prazos e manter-se organizado todos os dias

A caixa de entrada funciona como um aplicativo de calendário e gerenciador de tarefas para facilitar o controle de seus lembretes

as guias "Próximo", "Concluído" e "Não programado" permitem que você acompanhe o que está por vir, o que já foi concluído e os lembretes que não têm datas de vencimento

Defina lembretes usando anexos e arquivos como fotos, memorandos de voz ou localizações de mapas para manter você e sua equipe no caminho certo

Sincronize lembretes e datas de vencimento com seus aplicativos de calendário graças a mais de 1.000 integrações com ferramentas como Google Calendar, Outlook Calendar, Zoom, Amazon Alexa, Microsoft Teams e Zendesk

Defina lembretes, notificações e lembretes recorrentes para sua equipe usando a opção "lembretes delegados" e mantenha tudo organizado com perfis de equipe

Prós do ClickUp

Muitas avaliações mencionam o sucesso do gerenciamento de tempo e tarefas usando a versão gratuita do ClickUp

Bloqueio de tempo e os recursos de notificação facilitam a visualização de seu dia de trabalho e o controle das tarefas

Simplificao monitoramento dos funcionários usando lembretes delegados e perfis de equipe

Contras do ClickUp

Algumas avaliações de usuários relatam recursos disponíveis supérfluos

Pode ser necessário atualizar tarefas ao coeditar lembretes

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre (Lembretes do ClickUp disponíveis no plano gratuito!)

(Lembretes do ClickUp disponíveis no plano gratuito!) Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

US$ 7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato conosco para obter preços

Classificações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 6.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 6.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 3.000 avaliações)

nTask - Melhor para colaboração

via nTarefa o nTask é outra opção para quem está procurando um aplicativo de lembrete gratuito. Ele ajudará você a descobrir como priorizar seu trabalho com listas de tarefas, lembretes, notificações, datas de vencimento e funções de colaboração. Também é possível visualizar os status das tarefas para acompanhar o andamento da sua equipe em qualquer projeto. 👀

Como um prático aplicativo de lembretes, o nTask também tem boa funcionalidade multiplataforma, fornecendo lembretes de tarefas para sua equipe em praticamente qualquer dispositivo. Ele também foi projetado para ajudar a organizar tarefas pessoais, portanto, se você precisar criar lembretes para obter mais leite ou concluir um projeto, ele o ajudará a fazer isso.

Recursos do nTask

Facilite a colaboração com a funcionalidade de plataforma cruzada para dispositivos Web, iOS e Android

Visualize listas e status de tarefas com base em datas de vencimento planejadas e reais

Use os recursos de atribuição de tarefas e gerenciamento de projetos para ficar por dentro do progresso da sua equipe

Várias ferramentas de gerenciamento de projetos e reuniões para ajudar a gerenciar outras áreas do seu fluxo de trabalho

Integração com ferramentas populares como Google Calendar, Outlook, Slack, Zoon e Zapier

nTask pros

Comentários relatam melhor gerenciamento de projetos graças à capacidade de criar equipes

Fácil de criar e organizar cada tarefa para manter o controle

O controle bem-sucedido do tempo é fácil com notificações úteis

nTask contras

Alguns usuários relatam a necessidade de mais recursos

A falta de opções de personalização pode dificultar a organização do calendário

Preços do nTask

Premium: $4/mês por usuário

$4/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato com a nTask para saber o preço

nTask ratings and reviews

G2: 4,4/5 (mais de 15 avaliações)

4,4/5 (mais de 15 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 100 avaliações)

Verifique estes_ **Aplicativos de lista de verificação diária !

3. Todoist - Melhor para gerenciar tarefas

via TodoistTodoist é um dos aplicativos de lembretes diários mais usados desta lista, graças a seus amplos recursos, opções de adição rápida e interface elegante. É um organizador de listas de tarefas simples projetado para ajudá-lo a concluir suas tarefas no trabalho e na vida pessoal.

Um dos recursos mais populares do Todoist é o sistema de raias, que gamifica sua lista de tarefas e ajuda a motivá-lo a fazer as coisas. E como ele é otimizado para delegação, também é útil para gerentes de projeto que tentam manter suas equipes em dia com as tarefas. 📋

Recursos do Todoist

Adicione tarefas rapidamente para manter sua lista de tarefas atualizada, independentemente de quão ocupado você esteja

Aplicativos de lembretes com funcionalidade multiplataforma para dispositivos Android e iOS

A interface de usuário elegante torna a visualização de tarefas fácil de entender

Priorize tarefas, deixe comentários sobre o projeto, crie lembretes e altere datas de vencimento com facilidade

Delegue tarefas aos membros da equipe para manter todos na mesma página

Prós do Todoist

O relatório de fim de ano mostra seu progresso geral nas tarefas da lista de tarefas

Fácil de criar e priorizar tarefas com datas de vencimento e delegação

Algumas avaliações mencionam respostas positivas de sua equipe sobre o recurso Kudos

Todoist contras

As avaliações mencionam lembretes diários indesejados sobre todas as tarefas inacabadas, independentemente da prioridade

Pode criar problemas de colaboração se todos os membros não tiverem o mesmo plano

A versão gratuita carece de vários recursos

Preços do Todoist

Versão gratuita

Pro: $5/mês por usuário

$5/mês por usuário Business: $8/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Todoist

G2: 4,4/5 (mais de 700 avaliações)

4,4/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 2.000 avaliações)

Verifique estes_ **Alternativas de lista !

4. Microsoft To Do - Melhor para usuários da Microsoft

via Microsoft To Do O Microsoft To Do é um aplicativo de lista de tarefas simples que gerencia tarefas profissionais e pessoais em um painel fácil. Ele permite que você visualize um instantâneo de tudo o que precisa fazer em um dia ou amplie listas específicas conforme necessário. E a melhor parte? É totalmente gratuito! 🙌

O Microsoft To Do permite que você defina datas de vencimento e lembretes para cada tarefa e marque com uma estrela as tarefas mais importantes para mantê-las visíveis. Você também pode usar "etapas" (também conhecidas como subtarefas) para dividir tarefas maiores e adicionar notas a cada uma delas, conforme necessário.

Recursos do Microsoft To Do

A criação de tarefas permite que você defina responsáveis, crie datas de vencimento, arraste e solte entre listas e implemente atualizações em massa

A priorização de tarefas permite que você ordene suas listas de tarefas pelas tarefas mais urgentes

Defina lembretes ou dependências de tarefas para ajudá-lo a determinar a ordem em que as tarefas precisam ser executadas

As tarefas recorrentes facilitam seus dias, eliminando o trabalho extra desnecessário, especialmente quando você atribui tarefas

Microsoft To Do pros

As tarefas do Microsoft To Do são sincronizadas automaticamente com as tarefas do Outlook para que você possa ver suas listas em ambos os lugares

Avaliações de usuários do Outlook e da Microsoft relataram uma interface simples e fácil de usar

Uso gratuito para todos os usuários com uma conta Microsoft existente

Contras do Microsoft To Do

Em relação aos melhores aplicativos de lembretes desta lista, o To Do carece de integrações com outros aplicativos

Avaliações recentes de clientes relatam a falta de atualizações e novos recursos

A interface do usuário não tem muitos recursos de personalização, e alguns a consideram pouco atraente

Preços do Microsoft To Do

**Gratuito

Avaliações e resenhas do Microsoft To Do

G2: 4,4/5 (mais de 50 avaliações)

4,4/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 2.000 avaliações)

Confira estes_ **Alternativas do Microsoft To Do !

5. TickTick - Melhor para uso individual

via TickTickO TickTick é outro aplicativo de lembretes que disponibiliza uma versão gratuita para todos os usuários. E como encontrar o melhor aplicativo de lembretes pode ser um desafio, é bom ter opções que você pode experimentar gratuitamente. 🙌

Ele foi projetado para indivíduos e empresas de todos os tamanhos, com recursos de agendamento de trabalho para ajudá-lo a gerenciar tarefas, prazos, arquivos e correspondências em um único painel. E, como ele cria lembretes automáticos, ajudará você e os membros da sua equipe a evitar o esquecimento de tarefas, para que todos possam manter o controle.

Recursos do TickTick

Os recursos de comunicação permitem a colaboração com membros da equipe e pessoas da sua vida pessoal

Crie hábitos para uso profissional e pessoal e acompanhe suas sequências para aumentar a produtividade e o sucesso

Organize suas tarefas e processos em uma data passada ou futura e defina lembretes ou cronômetros para nunca perder um prazo

o recurso "Alerta incômodo" e vários lembretes para uma tarefa ajudam a evitar a tentação de ignorar os alertas sem dar uma olhada neles

O timer Pomodoro é um ótimo recurso do aplicativo de lembretes que o alerta quando é hora de fazer uma pausa

Prós do TickTick

Os usuários relatam sucesso com o recurso de sugestão inteligente, listas e lembretes recorrentes

As avaliações mencionam que os recursos mínimos tornam o aplicativo fácil de aprender

Recursos de tarefas recorrentes ou sugestão de tarefas recorrentes

TickTick contras

Algumas avaliações mencionam experiências ruins com o atendimento ao cliente

Pode apresentar problemas com a sincronização, resultando em perda de dados

Preços do TickTick

Versão gratuita

Premium: $2,79/mês por usuário

Avaliações e resenhas do TickTick

G2: 4,5/5 (mais de 80 avaliações)

4,5/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

Compare **Todoist Vs TickTick !

6. ProofHub - Melhor para equipes corporativas

via Centro de Provas O ProofHub é um aplicativo de lembrete e gerenciamento de projetos desenvolvido para empresas e grandes equipes, e é repleto de recursos de colaboração. Desde o controle de tempo até bate-papos e anúncios, ele tem tudo o que um gerente de projeto precisa para manter os membros da equipe em dia com as tarefas.

O ProofHub foi projetado para ter uma curva de aprendizado mínima, tornando a integração com os membros da equipe mais eficiente. E como está disponível em vários idiomas, é uma opção popular entre as empresas multinacionais que gerenciam trabalhadores remotos. ✨

Recursos do ProofHub

A opção de usuários ilimitados em ambos os planos facilita a colaboração para grandes equipes

Planeje, programe e execute projetos facilmente graças aos recursos de colaboração

Otimizado para trabalhar com membros remotos da equipe

A ferramenta on-line funciona em qualquer dispositivo iOS ou Android

Os recursos de colaboração incluem coisas como bate-papo, discussões, transferências de arquivos e anúncios

Disponível em 10 idiomas

ProofHub pros

As avaliações mencionam o sucesso com quadros de tarefas e fluxos de trabalho específicos da equipe

Sincronização perfeita para a maioria dos dispositivos

Contras do ProofHub

Alguns usuários relatam que suas equipes não se sentiram à vontade para usar o aplicativo depois de alguns meses

O preço pode ser muito alto para equipes e empresas menores

Preços do ProofHub

Essencial: $50/mês

$50/mês Controle Ultimate: $99/mês

Avaliações e opiniões sobre o ProofHub

G2: 4,5/5 (mais de 80 avaliações)

4,5/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: 4,5/5 (80+ avaliações)

7. Twobird - Melhor aplicativo gratuito de lembretes

via Twobird O Twobird é, sem dúvida, um dos melhores aplicativos de lembretes gratuitos desta lista porque é 100% gratuito. Embora eles planejem adicionar planos premium com recursos extras no futuro, todas as ferramentas do aplicativo estão disponíveis gratuitamente no momento.

Em vez de funcionar como uma ferramenta separada, o Twobird transforma sua caixa de entrada em uma lista de tarefas multitarefa, um ponto de acesso para anotações e uma plataforma de comunicação. Ele enviará suas listas de compras, notas de equipe e muito mais para sua caixa de entrada para acesso rápido e fácil. 🌻

Recursos do Twobird

Integra-se ao Gmail e ao Outlook para ajudar a gerenciar suas tarefas a partir de sua caixa de entrada, em vez de usar várias ferramentas

Defina lembretes e notas a partir de sua caixa de entrada e mantenha-os organizados em um calendário simples

Usa a conta de e-mail existente para gerenciar listas de tarefas, listas de compras, tarefas, afazeres e lembretes

Identifique suas tarefas mais importantes com a ajuda da identificação inteligente de tarefas do Twobird

Prós do Twobird

Todo o aplicativo é gratuito, o que o torna ideal para pequenas empresas, empreendedores e uso pessoal

Compartilhe anotações com pessoas que não usam o TwoBird e permita que elas editem as anotações em seus navegadores

Contras do Twobird

Falta feedback dos clientes em sites de avaliação populares

Recursos limitados disponíveis e nenhum plano pago para desbloquear mais ferramentas

Suporta apenas contas de e-mail do Gmail e do Outlook, em comparação com outros aplicativos de lista de tarefas

Preços do Twobird

**Gratuito

Avaliações e resenhas do Twobird

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

8. Any.do - Melhor para planejamento

via Qualquer.do O Any.do é um aplicativo de gerenciamento de tarefas baseado na Web, projetado com recursos simples para facilitar o aprendizado dos membros da equipe. Ele pode ajudar no gerenciamento de projetos para equipes de qualquer tamanho e, ao mesmo tempo, manter sua vida pessoal em ordem.

Com listas de afazeres, tarefas, planejadores diários e um calendário, O Any.do se concentra nos principais recursos de um aplicativo de lembretes sem adicionar muita bagunça. E ele tem uma versão gratuita, portanto, você pode experimentar antes de se comprometer, o que é sempre um bônus. 🤩

Recursos do Any.do

Os recursos de gerenciamento de projetos facilitam a criação de listas de afazeres e tarefas para você e sua equipe

Planejador diário ajuda você a planejar cada dia para ficar por dentro do que precisa ser feito e quando

O calendário lhe dá uma visão de cima para baixode cima para baixo de sua agenda de trabalho e tarefas pessoais

Lembretes e notificações ajudam a mantê-lo no caminho certo

Os recursos de bate-papo e colaboração ajudam a facilitar o trabalho em equipe

Funciona com qualquer dispositivo iOS ou Android

Profissionais do Any.do

Sincroniza com o Google Agenda para facilitar o gerenciamento de tarefas

Prioriza as tarefas diárias para facilitar sua conclusão

Recursos simples tornam o aplicativo fácil de aprender

Contras do Any.do

Faltam muitos recursos presentes em aplicativos semelhantes

Algumas avaliações mencionam problemas com o tempo de resposta do atendimento ao cliente

Alguns usuários têm dificuldade para se conectar Any.do a seus calendários e relatam problemas com a sincronização

Preços do Any.do

Pessoal: Gratuito

Gratuito Premium: $3/mês por usuário

$3/mês por usuário Equipe: $5/mês por usuário

Avaliações e opiniões sobre o Any.do

G2: 4,1/5 (mais de 150 avaliações)

4,1/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 150 avaliações)

9. Capsicum - Melhor para o planejamento diário

via Capsicum O Capsicum é um aplicativo de lista de tarefas e planejamento diário desenvolvido exclusivamente para usuários do iOS. Ele foi otimizado para uso pessoal e não profissional, com recursos criados para planejar seus dias, rastrear hábitos saudáveis e incentivar registros no diário.

O Capsicum também ajuda os profissionais a verificar a previsão das próximas tarefas, fazer anotações sobre projetos e planejar dias de trabalho para se manterem organizados. O design é inspirado em agendas físicas e pode ajudar os profissionais que estão migrando para o gerenciamento digital de tarefas.

Recursos do Capsicum

Use os atalhos da Siri para rastrear e adicionar hábitos em qualquer lugar; eles também permitem lembretes de hábitos baseados em localização

Crie vários cadernos para gerenciar diferentes aspectos de sua vida

Use listas de tarefas mensais, semanais e diárias para organizar suas tarefas

Sincronize eventos e tarefas com o calendário da Apple

As páginas de anotações incentivam entradas de diário e anotações casuais não vinculadas a nenhuma tarefa

Capsicum pros

Simplificado para usuários do iOS

A avaliação gratuita de 14 dias conta cada dia individual em que o aplicativo é usado, e não 14 dias consecutivos

Contras do Capsicum

Falta feedback dos clientes em sites de avaliação populares

Disponível apenas para usuários de iOS

Preços do Capsicum

Mensal: US$ 1,99/mês por usuário

Avaliações e opiniões sobre o Capsicum

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. Google Keep - Melhor para usuários do Google Workspace

via Google KeepGoogle Keep é um aplicativo de anotações e lembretes gratuito para qualquer pessoa com uma conta do Gmail. Ele permite que você crie listas, lembretes e tarefas de listas de tarefas de forma rápida e fácil. Você também pode salvar imagens e integrar o Keep ao seu Google Agenda.

O Google Keep é útil para freelancers e pequenas empresas que precisam monitorar vários projetos, mas também é funcional para uso pessoal. E como você pode editar tarefas e listas sempre que desejar, é fácil criar uma breve anotação em trânsito e expandi-la posteriormente.

Recursos do Google Keep

Organize, filtre e localize suas anotações com base em cores e categorias

Use imagens e arquivos de áudio como tarefas e lembretes

Funciona em praticamente qualquer telefone, tablet ou computador

Capacidade de compartilhar listas com outras pessoas para colaboração simples e sincronização em tempo real

Profissionais do Google Keep

O software simples é fácil de usar e intuitivo para os usuários existentes do Gmail

Os usuários relatam mais produtividade e prazer graças aos recursos de personalização

Contras do Google Keep

As avaliações relatam recursos limitados para processamento de texto

Pode apresentar atrasos em alguns dispositivos iOS

Preços do Google Keep

Versão gratuita

Ilimitado: US$ 5/mês por usuário

US$ 5/mês por usuário Business: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Business Plus: $19/mês por usuário

$19/mês por usuário Enterprise: Entre em contato com o Google para saber o preço

Avaliações e resenhas do Google Keep

G2: N/A

N/A Capítulo: 4,7/5 (mais de 150 avaliações)

O que você deve procurar em um aplicativo de lembretes?

Um aplicativo de lembretes deve ajudar seu cérebro a manter o controle de tudo, desde tarefas essenciais no trabalho até listas de tarefas diárias para uso pessoal. O cérebro humano esquece muito - pesquisas mostram que as pessoas esquecem 50% das novas informações em uma hora após recebê-las. Depois de 24 horas, você já esqueceu 70%; depois de uma semana, esse número sobe para 90%!

Os aplicativos de lembrete podem ajudar a preencher essas lacunas. Aqui estão alguns pontos importantes a serem observados ao escolher o melhor aplicativo para suas tarefas diárias:

Compatibilidade entre plataformas: O melhor aplicativo de lembretes diários para você e sua equipe deve ser compatível com dispositivos iOS e Android para que funcione para todos. Nunca se sabe; os membros da sua equipe podem querer usá-lo no iPad, iPhone, Apple Watch, Android, Android Wear, Outlook, Gmail, navegador, desktop Windows ou Mac ou qualquer outro dispositivo

O melhor aplicativo de lembretes diários para você e sua equipe deve ser compatível com dispositivos iOS e Android para que funcione para todos. Nunca se sabe; os membros da sua equipe podem querer usá-lo no iPad, iPhone, Apple Watch, Android, Android Wear, Outlook, Gmail, navegador, desktop Windows ou Mac ou qualquer outro dispositivo Intuitiva Interface do usuário : Um aplicativo de tarefas que é difícil de usar não ajuda ninguém. Portanto, encontre um que seja fácil de usar, tenha uma interface minimalista e ofereça muitas opções de tutorial

Um aplicativo de tarefas que é difícil de usar não ajuda ninguém. Portanto, encontre um que seja fácil de usar, tenha uma interface minimalista e ofereça muitas opções de tutorial Notificações eficazes : Se você não perceber quando o aplicativo o notificar, não se beneficiará dele. Procure aplicativos com recursos de lembrete baseados em localização, lembretes de mensagens de texto, lembretes de tarefas pop-up, opções de soneca e widgets para garantir que eles estejam visíveis

Se você não perceber quando o aplicativo o notificar, não se beneficiará dele. Procure aplicativos com recursos de lembrete baseados em localização, lembretes de mensagens de texto, lembretes de tarefas pop-up, opções de soneca e widgets para garantir que eles estejam visíveis Adicionamento rápido tarefas: É fácil esquecer de adicionar uma tarefa se o aplicativo tornar isso uma tarefa árdua. Portanto, os melhores aplicativos de lembrete têm recursos de adição rápida, como comandos de voz e sugestões inteligentes 🛠️

É fácil esquecer de adicionar uma tarefa se o aplicativo tornar isso uma tarefa árdua. Portanto, os melhores aplicativos de lembrete têm recursos de adição rápida, como comandos de voz e sugestões inteligentes Recursos extras: Quanto mais seu aplicativo de lembrete de tarefas puder fazer, melhor. Procure recursos adicionais como subtarefas, tarefas recorrentes e anotações

Não há problema em ter padrões elevados aqui! Quando você encontra um excelente aplicativo de lembretes, não precisa se preocupar em esquecer nada e pode fazer as coisas com mais eficiência.

Nunca perca um prazo com os aplicativos de lembrete

É hora de escolher um aplicativo de lembrete e dizer adeus aos prazos perdidos. Esses ajudantes de confiança o manterão no topo do jogo para que você se aproxime de um histórico perfeito em sua vida pessoal e profissional. Você pode até mesmo liberar algum tempo para o happy hour - parabéns por ficar em dia com as coisas! 🙌 Experimente o ClickUp hoje mesmo !