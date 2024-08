15 ideias de organização da mesa de trabalho para aumentar a produtividade

A organização da mesa sempre foi difícil para muitos de nós que trabalhamos em casa ou em um escritório.

Por exemplo, quando eu era jornalista, empilhava jornais velhos, páginas impressas e designs de layout em minha grande mesa e em uma mesa de conferência.

Meu método preferido era empilhar todos os papéis, folhetos e anotações antigas em um armário de arquivos ao lado da minha mesa e depois não olhar para eles por um longo tempo.

boa sorte para encontrar minha lista de tarefas ou um arquivo a qualquer momento

Aqui está a boa notícia: há uma maneira melhor de manter sua mesa organizada (15 delas, para ser mais preciso)!

Aqui estão nossas 15 dicas e truques de organização de mesa para ajudá-lo a manter o controle do trabalho e encontrar qualquer coisa a qualquer momento.

Vamos começar.

15 Ideias e dicas de organização de escrivaninhas

1. Mantenha o espaço da mesa aberto

Mantenha a área imediatamente próxima ao seu computador livre de qualquer desordem. Dessa forma, você pode revisar papéis ou documentos imediatamente, sem ocupar espaço na mesa ou no escritório.

E não deixe as coisas aqui por muito tempo.

Revise, edite, aprove e movimente-os.

Mais ou menos como um fluxo de trabalho Kanban!

Essa é outra área em que

aplicativos de organização

e software de gerenciamento de projetos são ótimos recursos para se ter. Em muitas ferramentas, como o ClickUp, você pode revisar e anexar documentos ali mesmo,

mantendo seu espaço digital organizado

também.

Interessado em experimentar um fluxo de trabalho no estilo Kanban? Dê uma olhada em

Modelo de quadro Kanban simples do ClickUp

!

Reúna todas as suas tarefas, prazos e detalhes do projeto em um só lugar com o modelo de gráfico de Gantt simples do ClickUp

2. Mantenha seu computador de mesa à sua frente

Manter seu computador de mesa ou laptop na sua frente ajuda a manter o foco.

No entanto, ele também deve ser confortável, portanto, certifique-se de que o monitor esteja de tal forma que você possa se sentar de frente para ele com as costas retas. Dê a si mesmo espaço suficiente, cerca de 1,5 metro à sua frente.

_E quanto aos cabos do computador?

Mantenha-os atrás da mesa e experimente amarrar os fios do computador para manter os cabos e carregadores afastados.

Você também pode colocar um organizador de mesa, se quiser.

3. Coloque as coisas que você mais usa perto de sua mão dominante

Ter os itens usados com mais frequência por perto pode ajudar a evitar movimentos desnecessários que podem causar desconforto ou fadiga. Por exemplo, alcançar repetidamente um item do outro lado da mesa pode causar dor no ombro e no pescoço ao longo do tempo, levando à redução da produtividade e ao desconforto.

Dica rápida: Use seu espaço na parede. Se você não tiver muito espaço de armazenamento na área do escritório ou uma mesa pequena, a solução pode ser uma prateleira flutuante. Entretanto, se não houver espaço livre na parede, compre uma bandeja de mesa empilhável.

4. Mantenha apenas o que você precisa em sua mesa

Manter apenas o que é necessário em sua mesa é uma excelente maneira de se manter organizado e produtivo. Um espaço de trabalho desordenado pode distrair e dificultar a concentração na tarefa em questão. Ao manter apenas os itens essenciais ao alcance da mão, você criará um espaço de trabalho mais limpo e mais eficiente que permitirá que você se concentre melhor.

5. Codifique seus arquivos por cores

Sim, guarde as coisas urgentes e essenciais.

Mas você pode dar um passo a mais e separá-los em seções diferentes com suportes de arquivos coloridos, organizadores de arquivos ou classificadores. 📂

Digamos assim:

Vermelho é para marketing

Verde é para vendas

Azul é para criação/design

Amarelo é para relatórios, e assim por diante.

Dessa forma, você reconhecerá rapidamente uma cor quando precisar de um item específico.

Aplique esse mesmo nível de coordenação de cores em seu escritório virtual com o ClickUp! Tente usar

Modelo de matriz de prioridades do ClickUp

para organizar suas tarefas com cores e prioridades diferentes.

Use este modelo de Matriz de Prioridade do ClickUp para identificar tarefas críticas plotadas por urgência, impacto e importância

6. Agrupar itens semelhantes

A menos que você seja um artista que usa tintas acrílicas, pincéis e muitos outros materiais, todos os seus materiais de escritório provavelmente cabem em uma gaveta.

Mantenha apenas uma gaveta de escritório para seus materiais de escritório que são multifuncionais.

E não há problema se sua tesoura for para lá, junto com seu

notas adesivas

, alfinetes de pressão e fita Washi favorita.

Agora, você pode usar as outras gavetas para outras coisas, como aqueles fios que você nunca se esqueceu de jogar fora ou talvez até mesmo uma gaveta específica para junk food

Em

ClickUp

você pode incorporar o agrupamento em seu escritório virtual também!

Use nosso

Hierarquia de projetos organizados

para agrupar tarefas relacionadas e colocar as coisas em seus devidos lugares.

bônus:_ *software de planejamento de espaço* _!**_

7. Abandone as notas adesivas

Você é a pessoa que forra todo o monitor com notas adesivas _e depois chama tudo de "importante"?

No que diz respeito às ideias de organização do escritório, esse provavelmente não é o melhor caminho a seguir.

Além de uma dessas anotações poder cair e ir parar na lata de lixo, prender tantas anotações em seu monitor parece brega e desorganizado.

Seria melhor receber notificações em seu sistema de gerenciamento de projetos ou

plataforma de produtividade

onde estariam a salvo dos perigos do vácuo do escritório.

Guarde essas notas adesivas apenas para as tarefas mais urgentes ou para aquela última ideia maluca que você não quer esquecer durante o almoço.

Lembre-se de que as notas adesivas são apenas para lembretes urgentes. Elas não são um

lista de tarefas

.

Quer saber mais_ organização de escritório opções? Dê uma olhada na seção

30 melhores ferramentas para ajudá-lo imediatamente

.

8. Limite de itens pessoais

Limitar os itens pessoais, como fotos e bugigangas, em sua mesa pode ser incrivelmente útil para manter-se organizado e produtivo. Embora possa ser tentador decorar seu espaço de trabalho com itens pessoais, a desordem excessiva pode rapidamente se tornar uma distração e prejudicar a funcionalidade de sua mesa.

9. Controle suas notificações

Sobrecarga de notificações

é um fato real. Embora possa ocorrer apenas digitalmente, ela ainda pode afetar sua mentalidade em sua mesa.

Se você guardar o celular em uma gaveta ou em um suporte para celular ao lado, não ficará tão distraído.

Como alternativa, opte por ferramentas como o ClickUp, que permite que você

personalizar suas notificações

!

As notificações inteligentes permitem que você decida que tipo de ações acionam as notificações. Seja um novo comentário, uma tarefa criada ou uma alteração de status, o ClickUp pode enviar notificações para o que você quiser.

10. Mantenha apenas documentos relevantes e urgentes em sua mesa

Lembra-se de como comecei este artigo falando sobre todo esse papel?

Quanto disso era necessário?

Quanto disso era extremamente urgente?

Nem tudo, com certeza.

Depois de revisar um documento, eu deveria tê-lo jogado fora ou arquivado para uma guarda de longo prazo.

Sonhando com um escritório sem papel_ office ? Dê uma olhada nestes

11 dicas para tornar isso uma realidade

.

11. Use seus livros ou leve-os para casa

Em um lugar em que trabalhei, tínhamos um clube do livro em que os membros da equipe liam livros diferentes a cada mês e depois os compartilhavam.

Também trocávamos livros com frequência, e eu até trazia alguns de casa.

Em teoria, isso era ótimo até eu começar a empilhá-los em uma prateleira alta. 📚

Eu os usava como referência apenas ocasionalmente e não com frequência suficiente para mantê-los por perto.

Se não quiser se desfazer de seus livros, compre uma estante ou uma unidade de prateleiras para eles em vez de espalhá-los em sua mesa.

Está se sentindo criativo? Experimente fazer suportes de livros DIY para manter os livros onde eles devem estar.

12. Limpe tudo antes de sair

Um ótimo hábito é limpar seu espaço de trabalho antes de sair.

Tente limpar todos os dias, para começar do zero no dia seguinte. E desorganize todo o espaço de trabalho ou o escritório doméstico toda semana ou todo mês.

Quanto ao espaço da sua mesa virtual no ClickUp, você pode ser igualmente produtivo! Certifique-se de limpar as notificações em seu

Caixa de entrada

antes de assinar.

Dessa forma, você começa do zero todos os dias!

13. Crie um cronograma para reavaliação

Horário da programação

em seu dia para anotar essas notas adesivas sem sentido e pensar novamente sobre como você está realmente usando seu sistema.

A

Tarefa recorrente

para lembrá-lo disso é perfeito para isso!

Você também pode

Modelo de programação do ClickUp

para agendar seus eventos e manter o controle de tudo.

Organize suas tarefas semanais em um calendário do ClickUp

14. Transfira a bagunça para um armário organizado

Espaços de trabalho desorganizados podem levar a distrações, estresse e diminuição da produtividade. Ao mover os itens desnecessários da sua mesa para um armário ou espaço de armazenamento, você criará um espaço de trabalho mais limpo e mais focado que pode ajudá-lo a manter-se na tarefa e a fazer mais.

Você pode descobrir que o simples fato de ter um espaço designado para armazenar itens o ajuda a se sentir menos sobrecarregado pela desordem, levando a uma maior sensação de calma e controle em seu ambiente de trabalho.

15. Esconda os fios elétricos

Esconder os fios elétricos é uma estratégia útil para manter-se organizado em sua mesa e aumentar sua produtividade. Os cabos e fios expostos podem criar um espaço de trabalho visualmente desordenado, causando distrações e uma sensação de desorganização.

Além disso, ter os cabos emaranhados e expostos pode representar um risco à segurança, pois aumenta a probabilidade de tropeçar ou se enroscar neles.

Veja como a organização da mesa pode maximizar sua produtividade

Você pode usar essas ideias de organização para manter o foco e a produtividade e evitar uma mesa e uma mente desordenadas.

Sem mencionar que a organização de sua mesa afeta sua capacidade de contribuir no trabalho. O seu ambiente de trabalho tem um efeito de gotejamento nos seus projetos, tarefas e na colaboração da sua equipe.

E quando você se livra da bagunça, fica livre para criar.

Isso o ajuda a afastar as distrações e criar um ótimo ambiente para escrever, trabalhar na próxima grande ideia ou criar algo novo.

Limpar sua mesa pode ser a melhor coisa que você já fez. Seja você um estudante ou um profissional, use essas dicas para melhorar seu nível

Então, um dia, quando você se encontrar

entediado no trabalho

não se esqueça de limpar sua mesa!