50 coisas produtivas para fazer quando estiver entediado no trabalho

Mesmo nos dias mais cheios de trabalho, você se depara com algumas pausas estranhas. Não importa se você chegou cedo a uma reunião, se acabou de concluir uma tarefa complicada ou se está tentando começar bem o dia, sempre há intervalos de minutos para transformar o tédio em momentos produtivos.

As pessoas altamente produtivas conseguem fazer muito porque fazem um esforço consciente e comprometido para fazer as pequenas coisas todos os dias que levam ao progresso.

Pense nesta lista como um recurso para lhe dar algumas ideias de como fazer o mesmo! Mas com seu próprio toque pessoal. 🤗

O trabalho existe principalmente on-line para equipes presenciais e remotas. E, embora não seja possível escapar totalmente do tempo de tela, escolhemos essas 50 maneiras específicas de transformar o tédio em produtividade porque elas exigem que você se afaste do monitor, reduzem o estresse e a ansiedade de alguma forma, ou ambos.

Neste exato momento, você pode até estar lendo esta postagem enquanto está atrasado no trabalho - o que é ótimo! Continue lendo para conhecer outras maneiras de transformar esses minutos extras do seu dia em algo de que você possa se orgulhar.

50 Coisas produtivas para fazer quando estiver entediado

aviso rápido: o que você não encontrará nesta lista é uma sugestão para abrir o Netflix ou o Hulu, ou percorrer as mídias sociais - essas opções não farão muito por você a longo prazo. O que esperamos que você ganhe com esta publicação é a noção de que _pequenas escolhas em nosso dia fazem toda a diferença!

Preste atenção em como você gasta seus minutos extras, pois é aí que o crescimento real acontece.

E, em uma observação mais prática, dividimos cada item em categorias para ajudá-lo a navegar com facilidade por essa lista enorme. Aproveite! 😊

1. Organize-se com um aplicativo de produtividade como o ClickUp!

Se você ainda não está se organizando com uma plataforma on-line, é hora de começar. Esses aplicativos podem ajudá-lo a criar e manter hábitos que o levarão a quilômetros de distância em suas esferas pessoal e profissional.

Se você abandonou seu planejador diário para evitar carregá-la para cafeterias, recados e reuniões, você vai adorar a conveniência de ter essas mesmas informações disponíveis em seu telefone ou laptop. 🙌🏼

Conjunto Metas SMART crie matrizes SWOT, faça listas de verificação, programe sua semana e crie estratégias com uma única ferramenta criada para lidar com tudo isso e muito mais, o ClickUp!

Mantenha seu calendário, tarefas e lembretes sempre à mão e acesse-os de qualquer dispositivo com o ClickUp

O ClickUp é um aplicativo tudo-em-um gerenciamento de tarefas solução usada para lidar com tudo, desde projetos complexos até tarefas simples. Se você é um gerente de tarefas, um estudante fazendo malabarismos com as tarefas ou um pai compondo sua lista de compras, o ClickUp oferece centenas de recursos personalizáveis para ajudá-lo a colocar as coisas em ordem.

Recursos do ClickUp garantidos para despertar a alegria

🎨 Quadros brancos do ClickUp **Preencha os minutos extras do seu dia com uma tela infinita para desenhar, escrever e se expressar! Comece com um modelo ou convide seus colegas para brincar com o jogo para quebrar o gelo, Animal Drawing Battle, para animar o ambiente de trabalho.

✅ Listas de verificação aninhadas: Mantenha-se em dia até mesmo com as menores tarefas e certifique-se de que nenhuma pedra fique sem ser revirada com listas de verificação aninhadas que podem ser atribuídas a outras pessoas e organizadas com um simples arrastar e soltar. Muito satisfatório. 😌

🏅 Metas do ClickUp **Defina metas pessoais para si mesmo ou metas profissionais para a equipe com o recurso Goals (Metas) altamente visual do ClickUp, que pode ser atualizado automaticamente, tornando mais fácil do que nunca ver o quanto você está próximo de suas metas.

📄 Documentos do ClickUp **Crie o documento perfeito, wiki ou base de conhecimento com várias opções de estilo para destacar seu texto e, em seguida, compartilhe seu trabalho com qualquer pessoa via URL.

📝 Bloco de notas ClickUp e Extensão do Chrome Anote ideias rápidas ou suas tarefas diárias no bloco de notas digital do ClickUp e faça o download da extensão do ClickUp para o Chrome para acessar o bloco de notas, controlar o tempo e criar uma tarefa de praticamente qualquer lugar na Web.

Baixe a extensão ClickUp para o Chrome para continuar de onde parou com cada pensamento em seu bloco de notas

E ainda há muito mais que o ClickUp pode fazer por você, e de graça!

2. Cuide de sua caixa de entrada de e-mail!

É quase assustador como é fácil deixar sua caixa de entrada de e-mail sair do controle. Mas, assim como o poder implacável da mãe natureza, se deixada à própria sorte, sua caixa de entrada pode crescer rapidamente além de seus meios de controle se você não cuidar dela diariamente.

Simplificando: comece a organizar sua caixa de entrada sempre que possível.

Arquive as mensagens que já foram abertas e tratadas, adie as mensagens que podem esperar por outro dia e jogue no lixo tudo o que estiver simplesmente ocupando espaço.

Se você realmente quiser se aprofundar, crie pastas para organizar seus e-mails com base na categoria de seu conteúdo. Não está pronto para se desfazer daquele cupom de e-mail de 25% de desconto da sua loja favorita? Arquive-o. Não quer excluir o e-mail de confirmação para o jogo do Suns da próxima semana? Arquive-o também.

Cada mensagem tem um lugar, e você se sentirá mais leve só de saber onde encontrá-las.

3. Limpe seu espaço físico de trabalho

A redução da desordem física tem o mesmo impacto em sua clareza mental.

Separe e armazene as anotações e os documentos espalhados pela sua mesa, jogue fora as notas adesivas presas no monitor que não são mais relevantes e, em seguida, limpe as superfícies. Permita-se começar com uma lousa realmente limpa até as telas e o teclado.

E se você precisar de alguma inspiração sobre como isso se parece na vida real, pedimos à nossa equipe do ClickUp que nos mostrasse suas próprias mesas arrumadas:

via Juan Cardenas_

via Neil Amaral

via Nick Potok

Não é que sejamos loucos por limpeza, somos apenas obcecados por organização. 💜

É por isso que não conseguimos escolher apenas um para compartilhar!

...Aliás, se você for como eu e costuma comer seus lanches na sua mesa, talvez queira limpar o mouse para garantir. 👀🖱

4. Organize seu computador e sua área de trabalho

Ter uma imagem personalizada na área de trabalho pode adicionar a felicidade necessária ao seu dia, mas certifique-se de que a tela da área de trabalho esteja limpa de arquivos e downloads perdidos para que você possa vê-la!

Se o espaço da sua área de trabalho estiver mais quente do que o mercado imobiliário dos EUA no momento, tente agrupar arquivos individuais em pastas relevantes por categoria ou departamento e jogue no lixo tudo o que simplesmente não pertence a ela.

Dica profissional: lembre-se de esvaziar a lixeira do seu computador também! 🚮

5. Atualize seu computador

Para manter tudo funcionando rapidamente, verifique se há atualizações!

Se você tiver 20 minutos de inatividade, verifique a guia About This Mac no menu suspenso do ícone da maçã no canto superior esquerdo da tela. O Chrome, o Evernote, o Grammarly e outros plug-ins também são constantemente atualizados para garantir que estejam funcionando com o máximo de proficiência! Você está atrasado para uma atualização de aplicativo?

6. Configure um fichário de vida

Isso pode não parecer emocionante, mas você ficará muito feliz por ter feito isso!

Compile um fichário ou pasta com documentos, números, senhas e contatos importantes que você sempre esquece ou perde. Mantenha tudo junto para evitar vasculhar as gavetas da sua mesa na próxima vez que precisar digitar novamente o número do PIN do Wi-Fi que você configurou há cinco anos.

7. Elimine as distrações

Mais do que apenas seu espaço de trabalho físico, como você pode organizar seu espaço de vida? Se você trabalha em casa se você trabalha em casa, pode estar trabalhando no mesmo lugar onde dorme, almoça, lê e prepara as refeições.

Melhorar a funcionalidade geral de um espaço torna-se ainda mais importante à medida que você reduz sua metragem quadrada, mas pequenas mudanças para organizar ou melhorar a sensação de suas principais áreas de convivência podem ter um efeito cascata positivo sobre como você se sente durante seu tempo pessoal e profissional.

E isso não precisa demorar muito!

Comece lavando a louça ou limpando rapidamente as superfícies e, depois, você poderá começar a pensar de forma mais crítica sobre as mudanças funcionais maiores que deseja fazer. Consulte o princípios do feng shui para garantir que suas mudanças sejam intencionais e comprovadamente o ajudem aumentar a produtividade do trabalho remoto .

8. Arrume seu armário

Isso tem sua própria menção porque é uma tarefa enorme. Além de organizar (por cor, comprimento da manga, estação do ano ou todos os três), o que você pode reduzir?

A criação de espaço adicional pode lembrá-lo de roupas que você adorava, mas que já esqueceu, ou revelar os itens básicos de que seu guarda-roupa ainda precisa.

Esse também é um ótimo momento para escolher algumas roupas para eliminar o cansaço das decisões diárias e o estresse de se vestir pela manhã - principalmente quando você está atrasado!

Mas o mais importante é considerar doar suas peças indesejadas ou levando-as a uma loja de consignação para dar-lhes uma nova vida!

9. Conquiste as pequenas tarefas que você vem adiando há dias, semanas ou meses

Limpe seu carro, atualize seu registro, lave seus pincéis de maquiagem ou tempere novamente seu ferro fundido - todos nós temos aquela "coisa" que sabemos que levará apenas alguns minutos, mas não conseguimos fazer.

10. Revise seu orçamento, investimentos e economias

E se você não tiver um orçamento pessoal já, faça um!

Mesmo que seja apenas uma lista das principais despesas ou assinaturas mensais, isso pode ajudá-lo a eliminar qualquer elemento de surpresa de suas finanças. Pode ser assustador abrir seu aplicativo bancário todos os dias, mas isso o ajudará a tomar decisões de gastos mais inteligentes e lhe trará tranquilidade.

Os momentos livres em seu dia também podem ser usados para analisar e gerenciar opções financeiras como seu 401K ou quaisquer oportunidades de equiparação das quais sua empresa esteja participando! Um pouco pode ajudar muito. 💜

🛀🏼 Tudo e qualquer coisa ✨ autocuidado✨

Hábitos saudáveis levam a um estilo de vida mais saudável (por dentro e por fora). Comece aqui para obter dicas e truques para melhorar sua saúde mental e física durante os minutos extras do seu dia.

11. Beba um pouco de água

Sério, quanta água você bebeu hoje?

Nickelodeon via GIPHY

12. Cuide de suas plantas

É bom cuidar de algo e, se você não tiver um animal de estimação, uma planta é um bom ponto de partida.

Faça uma pausa em seu dia para limpar suas folhas, borrife-as e coloque-as ao sol por alguns minutos. Além disso, as plantas limpam o ar por meio da fotossíntese e melhoram os níveis de estresse.

Mas se você tiver um animal de estimação, certifique-se de que a planta não seja tóxica para os animais ou que esteja fora do alcance deles. 🐶

13. Aproveite seu tempo livre e transforme-o em um "tempo para mim

Isso pode ser qualquer coisa que simplesmente faça você se sentir bem. Seu "tempo para mim" é precioso! Use-o com sabedoria. Pense em "autocuidado", mas sem regras ou julgamentos importantes que o impeçam.

Se você trabalha em casa ou no local de trabalho, há um valor real em se sentir bem consigo mesmo e em como esses sentimentos positivos se traduzem em sua ética de trabalho.

Pinte as unhas, abra uma água com gás no pátio, aplique uma máscara facial hidratante ou - uma dica quente - deixe-se ficar entediado por um segundo. A vida pode se mover muito rápido, permita-se o espaço para fazer uma pausa e não fazer nada, pois o tédio gera criatividade! Retorne às suas tarefas após essa pausa sentindo-se revigorado e rejuvenescido.

14. Melhore sua rotina matinal

Hábitos saudáveis geram um estilo de vida saudável - e saúde é riqueza! Orgulhe-se dos pequenos rituais que o ajudam a começar o dia da melhor maneira possível e priorize até mesmo os menores atos diários que o deixam de bom humor.

Um dia produtivo começa com uma noite inteira de sono e um copo grande de água. Antes de sair para o trabalho ou sentar-se em sua mesa, você pode fazer uma caminhada fácil ou uma refeição nutritiva para complementar seu café da manhã? Pontos de bônus se conseguir passar pela sua rotina sem verificar o telefone. 🧖🏼‍♀️

15. Movimente seu corpo

Alongue-se, faça ioga ou exercícios, mesmo em sua mesa!

A ioga em cadeira existe, portanto, a desculpa de se sentir limitado em seu cubículo de escritório não conta aqui. Há muitos blogs do YouTube e de fitness que oferecem recursos gratuitos para acessar e seguir de praticamente qualquer lugar.

Sentar-se em uma cadeira de escritório, andar com sapatos de salto alto e trabalhar em um teclado por horas a fio pode prejudicar muito seus quadris, ombros, pescoço e costas, mas você nunca se arrependerá dos poucos minutos diários que dedicar à correção desses hábitos. Não importa quão grandes ou pequenos sejam os movimentos no momento, eles estão funcionando!

16. Medite ou ore

A meditação é fabulosa e os benefícios são infinitos! Apenas 10 minutos de meditação diária podem ajudá-lo a controlar o estresse, aumentar a autoconsciência, concentrar-se no presente, reduzir as emoções negativas e obter uma nova perspectiva.

No entanto, o que eles não dizem é que a meditação é, na verdade, bastante desafiadora!

Plataformas de streaming, incluindo YouTube, Spotify e aplicativos de bem-estar como o Headspace, são ótimos lugares para começar se você for iniciante na meditação. Experimente a meditação guiada e pesquise as que mais lhe agradam! Há muitos tipos de meditação também, portanto, com certeza há um para você.

17. Faça uma caminhada

Seu cachorro vai adorar essa.

Parece fácil demais, mas caminhar pelo menos 30 minutos por dia traz muitos benefícios poderosos para a saúde física e mental. Assim como as famosas caminhadas no bosque de Robert Frost, fazer um passeio diário pode ajudar a limpar sua mente, melhorar seu humor, melhorar a qualidade do seu sono, reduzir o estresse e beneficiar sua autopercepção geral. Sério, o que há a perder?

Caminhar também é uma ótima maneira de sair da sua bolha cotidiana. Explore uma nova área em seu bairro ou cidade e desafie-se deixando seus AirPods em casa ou testando um novo podcast de produtividade ou audiolivro.

🧠 Faça o check-in com seu eu presente e futuro

Comece perguntando:

Como estou me sentindo?

Como eu me descreveria?

Quais são minhas metas?

Agora pense em como você gostaria de responder a essas perguntas na próxima semana, daqui a um mês ou até mesmo daqui a vários anos.

18. Plano de refeições

Parece que você sempre esquece aquela "única coisa" de que realmente precisa no mercado toda vez que vai ao supermercado?

Elimine as suposições sobre o que comprará, o que fará com ele e quanto realmente consumirá em uma semana, fazendo uma lista com antecedência! Escreva algumas receitas balanceadas para cada refeição diária e um lanche que você certamente vai gostar. Em seguida, elabore sua lista de compras com base nesses ingredientes principais.

Especialmente se você for uma pessoa que passa uma quantidade considerável de tempo durante o intervalo do almoço apenas olhando para a geladeira, dê um empurrãozinho saudável em seu futuro eu, fazendo com que as opções de refeições preparadas sejam a escolha óbvia.

19. Revisite suas resoluções de Ano Novo

Como você está com suas metas trimestrais ou de longo prazo ?

Essa é uma ótima oportunidade para refletir e se dar um tapinha nas costas pelo crescimento pelo qual você trabalhou arduamente. E se você não estiver tão adiantado quanto esperava, não há momento melhor do que o presente para reavaliar e fazer novas escolhas estratégicas .

Verifique estes_ Modelos de resolução de ano novo_ !

20. Faça sua lista de tarefas diárias

Anote tudo o que você tem para fazer hoje e inclua mais do que apenas suas tarefas relacionadas ao trabalho. Precisa levar o lixo para fora? Lavar a louça? Lavar o rosto? Coloque isso em sua lista de tarefas.

Às vezes, a parte mais difícil do dia é apenas começar, mas permitir-se a emoção de riscar até mesmo a menor coisa de sua lista pode aumentar sua produtividade em todos os lugares certos.

E você não precisa fazer isso sozinho! Deixe que um aplicativo de lista de tarefas faça o trabalho pesado para você com flexibilidade suficiente para acompanhar seu dia agitado. De tarefas diárias a listas de compras, lembretes simples e muito mais, você pode contar com plataformas de produtividade como o ClickUp para cada item de seu calendário.

Sem falar que você nunca mais terá que se preocupar em deixar sua lista em casa! Acesse suas listas no desktop, no celular ou na guia do navegador.

21. Escreva em um diário

Nosso CEO, Zeb Evans é um dos que mais confiam nisso.

Reflita sobre seu dia, as últimas conquistas, pensamentos, sentimentos e coisas pelas quais você é grato. Escrever em um diário também é o lugar perfeito para começar a manifestar seu futuro eu!

Uma nova página em branco pode parecer intimidadora, mas a boa notícia é que não há uma maneira errada de escrever um diário. Escreva citações ou mantras que sejam importantes para você, escreva uma carta para si mesmo, liste suas metas e comece a esculpir a pessoa que deseja se tornar.

Aqui estão alguns de nossos citações favoritas sobre trabalho em equipe Para ajudar você a se inspirar!

🌱 Desenvolvimento pessoal e profissional

Pequenas coisas produtivas que fazem uma grande diferença em casa, no trabalho e em seus relacionamentos.

22. Faça um teste de personalidade ou estilo de comunicação

Isso pode não apenas ensinar algo novo sobre você, mas também ajudá-lo a entender melhor seus colegas. Saber como as pessoas gostam de falar com elas e como trabalhar com elas o levará longe em todos os aspectos de sua vida. Aqui estão alguns para você começar:

Além disso, é interessante! Qualquer outro ativistas por aí? 🙋🏼‍♀️

23. Tome iniciativa no trabalho

Se você tiver disponibilidade, este é o momento perfeito para dar uma mãozinha e assumir uma responsabilidade extra, especialmente se o restante da sua equipe estiver sobrecarregado. Ou, se estiver cheio de ideias e não tiver certeza do que fazer com elas, reúna-as em uma proposta ou apresentação e "impressione" seu chefe com sua proatividade e atenção aos detalhes!

24. Atualize seu currículo ou perfil do LinkedIn

Quando foi a última vez que você sequer olhou para o seu currículo?

É mais fácil atualizar seu currículo ou CV enquanto suas responsabilidades profissionais estão frescas em sua mente. Também é um pouco estimulante para o ego pensar em todas as maneiras pelas quais você agrega valor à sua equipe. Não tenha medo de se gabar de suas realizações profissionais porque, acredite, todo mundo também está fazendo isso. 😎

25. Inicie um blog

Compartilhe sua experiência e comece um blog. Você não tem nada a perder e tudo a dar! Hoje em dia, há uma tonelada de ferramentas de IA ferramentas de escrita para ajudá-lo a superar o bloqueio do escritor.

Bônus: dê uma olhada nestes *Ferramentas de escrita de IA* !

26. Melhore sua lembrança

Exercite seu cérebro com sudokus, palavras cruzadas, curiosidades e jogos de memória! É como uma noite de perguntas e respostas, mas sem as asas de búfalo. 🙂

27. Fique em dia com as notícias do seu setor ou do mundo

Manter-se atualizado sobre o que está acontecendo no mundo ou sobre as últimas novidades do seu setor é uma ótima maneira de se sentir bem no trabalho e pronto para o dia - e também pode ajudar a complementar a conversa no bebedouro! Melhor ainda, não é preciso gastar mais do que 10 minutos por dia para se atualizar.

Procure um boletim informativo diário por e-mail que você realmente goste de ler, como o Morning Brew ou o Axios, para eliminar o tempo que você gastaria juntando as informações por conta própria!

28. Pratique suas habilidades atuais

Sempre há espaço para aprimorar as habilidades que você já possui, e praticar é uma ótima maneira de se manter afiado em suas habilidades técnicas. Tente praticar alguns problemas ou consultas para transformar seu tempo livre extra em mais uma oportunidade de manter sua vantagem.

Especialmente se você atualmente detém o recorde de maior número de arremessos consecutivos de cornhole no escritório, certifique-se de que esse título ainda seja seu.

29. Aprenda uma nova habilidade

Na mesma linha, quais são as habilidades que você sempre quis aprender, mas nunca as desenvolveu? Faça um curso on-line, assista a um tutorial ou inicie uma nova certificação - você não precisa estar trabalhando para obter um novo diploma para ganhar uma ferramenta valiosa. Aprender uma nova habilidade pode levar apenas uma hora ou talvez exigir alguns minutos rápidos por dia, mas você nunca saberá até simplesmente começar!

30. Motive-se

Assista a um vídeo motivacional, ouça um podcast sobre produtividade ou pegue um livro de desenvolvimento pessoal para ajudá-lo a acelerar as coisas.

Para sua sorte, criamos uma lista de nossos podcasts de produtividade favoritos para lhe dar uma vantagem inicial em sua pesquisa.

31. Ler

Dizem que começar seu dia com 15 minutos de leitura podem ajudá-lo a se sentir mais concentrado. Procure algo enriquecedor! Escolha títulos com dicas substantivas que o ajudarão a avançar em alguma área de sua vida.

P.S.: audiolivros contam. 😉

32. Assista a um TED Talk

Isso pode parecer uma maneira responsável de procrastinar, mas os TED Talks são definitivamente mais nutritivos para o seu cérebro do que qualquer coisa que esteja na Netflix no momento, então estamos dando sinal verde para isso. 🚦

Além disso, há muitos vídeos do TED. Sério, muitos. Procure as minipalestras que falam de seus interesses, paixão, trabalho ou relacionamentos. Quando você começa a investir tempo em melhorar partes de si mesmo, todos ao seu redor também sentem isso! O que é uma coisa linda. Dar os primeiros passos sob a orientação de alguns dos melhores educadores que o TED tem a oferecer é um ponto de partida óbvio.

Por outro lado, sua seleção também não precisa ser tão profunda! Tire sua mente do que estiver lhe pesando assistindo a uma das muitas aparições de Neil deGrasse Tyson no TED. 🚀

Reforçadores de serotonina (também conhecidos como a boa e velha diversão)

Esta é a minha seção favorita. 💃🏼

33. Crie uma lista de reprodução de produtividade

O silêncio total já pareceu um pouco silencioso demais? 🧐

Existem inúmeras listas de reprodução, estações e artistas perfeitos para aumentar sua concentração. Se você é um seguidor de longa data do lofi ou adora ouvir a trilha sonora do filme Harry Potter, dedique alguns minutos livres para compilar sua música de foco favorita para evitar perder tempo pulando músicas ou se distraindo.

34. Curta sua música favorita

Eu recomendo muito todas as músicas do esta lista de reprodução do nosso próprio DJ Rod e Joey Cox!

35. Presenteie-se!

Para o café! Para o almoço! Um lanche!

36. Planeje sua próxima viagem de férias, estadia ou escapada de fim de semana

Tenha um planejamento de produtividade dia! Use isso como uma oportunidade para ser um turista em sua própria cidade! Não é preciso usar suas economias para se divertir um pouco. Sonhe um pouco e dê a si mesmo algo empolgante para esperar no final da semana.

37. Procure um novo local para trabalhar ou estudar

Essa é uma ótima maneira de agitar o dia e mudar seu ambiente. Os dias podem se acumular facilmente quando você está simplesmente viajando da sua cama para o escritório em casa e para o sofá, dia após dia, mas conhecer um novo local pode ajudá-lo a ter uma nova perspectiva sobre suas tarefas.

E, se você for como eu, isso também lhe dará um motivo para escovar o cabelo. 💇🏼‍♀️

Entre em contato com seu lado criativo

Ideias para se expressar de maneiras que você talvez nunca tenha pensado antes.

38. Conecte-se com seus interesses artísticos

Há infinitas maneiras de ser criativo durante o dia, mas me ouça: comece comprando um livro de colorir. Simplesmente faça isso.

39. Comece um projeto de bricolagem

Sua casa é seu oásis! Mesmo se você for um locatário, há muitos projetos DIY (faça você mesmo) rápidos e fáceis que podem ajudá-lo a melhorar seu espaço por pouco ou nenhum custo.

Esses projetos também são uma ótima maneira de aumentar sua confiança como um lembrete de que você é capaz de fazer qualquer coisa que tenha em mente. Adquira o hábito de ser proativo e criar a mudança que deseja ver ao seu redor, transformando sua casa no lar dos seus sonhos.

40. Comece um novo hobby

Uma das minhas citações favoritas do momento é "você não precisa ser bom em seus hobbies" A expectativa irrealista de precisar ser bom em tudo o que faz tem o potencial de impedi-lo de fazer muitas coisas que talvez você realmente ame, mas nunca tentou.

Experimente fazer seus próprios coquetéis para encerrar o dia de trabalho, aprenda a fazer crochê, experimente uma nova receita ou comece a tocar ukulele. Fazer algo porque isso o deixa feliz é a única razão para continuar fazendo.

41. Escolha uma atividade secundária

...Mas se você é bom em um hobby específico, pode transformá-lo em um projeto de paixão?

42. Colecione e preserve suas memórias favoritas

compartilhamento pessoal_: Recentemente, examinei o rolo da minha câmera e selecionei cerca de 100 das minhas fotos favoritas para imprimir, sem intenção de emoldurar. Essa pilha de fotos 4×6 agora fica na minha mesa e eu a pego quase todos os dias.

A maioria delas é de amigos, lugares, animais de estimação, família ou apenas boas lembranças que me fazem sorrir. 🥲

Você pode usar esse mesmo sentimento e torná-lo seu por meio de uma única foto de mesa emoldurada, um mural de fotos ou até mesmo um álbum como um lembrete fácil das pequenas coisas que fazem todo o seu trabalho árduo valer a pena!

43. Crie um quadro de visão ou inspiração

Esse é um trabalho comum a ser feito na virada do ano, mas nunca é tarde demais para começar! Especialmente porque os quadros de visão normalmente retratam sua inspiração para a versão atual de si mesmo ou ideias para o futuro imediato.

Dê uma olhada no Pinterest, em suas revistas favoritas e em blogs para encontrar imagens, palavras e modelos que transmitam os valores que você deseja manter na vanguarda de sua mente diariamente.

Além disso, que coisa mais fofa para decorar seu espaço de trabalho!

☎️Phone um amigo (ou colega, ou membro da família)

Sério, você já falou com outro ser humano hoje? Pegue o telefone ou dê uma volta pelo escritório para fazer essas conexões rápidas, mas importantes, ao longo do dia.

44. Conversar com um membro da família ou um velho amigo

Se não puderem conversar imediatamente, marque outro horário para conversar que seja bom para vocês dois! A programação pode ser difícil, mas sempre há tempo para se reconectar com alguém que você ama.

45. Marque um café com um colega ou amigo

Quebre o dia da semana e dê um "refresh" em seu cérebro com uma conversa que não tenha a ver com suas tarefas de trabalho. Isso também vale para o Zoom! Se a sua equipe for remota, coloque 15 minutos no calendário do seu colega de trabalho como uma surpresa divertida. ☕️

46. Rede on-line

Dê uma olhada em algumas de suas plataformas favoritas para ver os próximos seminários ou inscreva-se em um evento de networking para conhecer outros colegas do seu setor. Há também muitos fóruns, páginas e grupos on-line para ajudá-lo a se conectar com novas pessoas em sua comunidade profissional da maneira que você se sentir mais confortável!

47. Escreva um e-mail para um colega de trabalho

Há alguém em sua empresa que você admira, mas nunca conheceu? Ou talvez alguém de outro departamento com um trabalho sobre o qual você gostaria de saber mais - envie uma mensagem para essa pessoa! Você nunca saberá até perguntar.

48. Entre em contato com clientes em potencial

Avalie o interesse deles, envie uma apresentação ou escreva e-mails de agradecimento para clientes ou parceiros em potencial. Em seguida, crie modelos a partir desses e-mails para economizar ainda mais tempo nessa frente no futuro!

🫶🏼 Fazendo algo de bom

Nunca é um momento ruim para dar uma mãozinha.💜🦄

49. Comprar pequeno

Pense em como você pode apoiar as empresas locais. Pode parecer mais fácil recorrer aos principais varejistas mais populares por hábito, mas há definitivamente uma tonelada de pequenas empresas incríveis encontradas em sites como o Etsy, ou mesmo localmente, bem no seu quintal.

Pense: presentes, produtos de uso diário, opções de alimentos cultivados localmente e materiais de limpeza. Sempre há mais opções do que as escolhas óbvias!

50. Atos aleatórios de bondade Atos aleatórios de bondade são muito importantes para nós. 🎗

Há tanta coisa acontecendo no mundo e parece que as notícias nunca param. Às vezes, pode ser difícil levantar e ir para o trabalho como se tudo estivesse bem, mesmo que não achemos que esteja de fato.

Se você tiver um pouco de tempo livre em seu dia de trabalho, use-o com sabedoria procurando causas e pessoas para ajudar. Doe para uma instituição de caridade, ofereça seu tempo como voluntário ou, até mesmo, entre em contato com sua empresa! Muitas empresas têm orçamentos reservados ou oferecem doações equivalentes para esse mesmo cenário.

É sempre uma boa ideia retribuir. 🤝

Para obter mais ideias de produtividade, confira nosso_ **guia sobre hacks de produtividade !

Comece a aproveitar o dia com o ClickUp!

TL;DR: tudo se resume a viver intencionalmente!

Esteja presente, tenha um propósito e seja ponderado sobre como você usa seu tempo - todo ele! Sua energia e seu esforço são preciosos e, honestamente, a vida é muito curta para desperdiçá-los enquanto você navega pelas mídias sociais.

Deixe que as coisas que você faz enquanto está entediado reflitam quem você é e quem você quer ser! Você pode descobrir que isso não apenas diminui sua nível de estresse diário mas também o ajuda a levar uma vida mais feliz e saudável de modo geral. E quem não gostaria de ter isso?

Se estiver se sentindo um pouco sobrecarregado com todas as ideias desta lista, não há lugar melhor para começar do que pelo topo!

Organize suas necessidades pessoais e profissionais em uma plataforma de produtividade totalmente personalizável e fácil de usar, projetada para ajudá-lo a ter sucesso. 💜

Use seu próximo minuto livre para fazer o download ClickUp e comece a otimizar suas tarefas gratuitamente, para sempre. 🚀