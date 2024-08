Testamos os 10 melhores softwares de Wiki corporativo em 2024

Apesar de a Wikipédia ser o wiki mais conhecido do mundo, nem todos os wikis são públicos.

As práticas de compartilhamento de conhecimento e transparência dentro das organizações catapultaram o uso de wikis corporativos internos. Agora, qualquer wiki é um repositório de informações fácil de criar na forma de um site. E todos os tipos de usuários podem manter um.

De equipes de negócios a equipes de TI, todos podem publicar conteúdo em páginas específicas por meio do software wiki. Eles também podem comentar nessas páginas e alterar o conteúdo publicado por outros.

As empresas usam wikis como fontes únicas de verdade para procedimentos e políticas corporativas. Elas criam bases de conhecimento e gerenciam seus documentos com ferramentas de software wiki. Mas elas também usam wikis para descrever processos de equipe, especificar requisitos do projeto e integrar ou treinar novas contratações.

Seja qual for o caso de uso que você imaginar, o conhecimento na cabeça dos membros da equipe é inútil, a menos que eles o apliquem ou compartilhem. E o software para repositórios wiki é a correia transportadora para a disseminação do conhecimento organizacional.

Além disso, as ferramentas wiki tornam a localização dessas informações relevantes muito mais fácil e rápida. Essas ferramentas vêm com recursos de pesquisa, autenticação, gerenciamento de acesso e histórico de versões para organizar o conhecimento em toda a empresa. Portanto, continue lendo para saber mais sobre o melhor software wiki, o que ele é, os melhores recursos para gerenciar projetos e os vários tipos de gerenciamento de conhecimento.

O que é o software Wiki?

O software wiki sustenta o desenvolvimento e o funcionamento de páginas internas ou externas para ser o ponto de referência do conhecimento da empresa ou da documentação de um assunto específico. Isso também pode incluir a criação, a atualização, a organização (ou hiperlink) e a navegação pelo conteúdo em repositórios wiki on-line.

Mas a criação ou atualização de conteúdo wiki é colaborativa, portanto, o software para sites wiki suporta colaboração em equipe . E os membros da equipe só precisam de um navegador da Web para obter permissões de acesso que lhes permitam criar novas páginas no wiki e editar páginas existentes criadas por outros membros.

As empresas usam o software wiki para criar wikis internos para os funcionários e wikis externos para clientes ou usuários. Por exemplo, um wiki externo pode conter instruções úteis sobre produtos. Em resumo, as ferramentas wiki permitem que você centralize o conhecimento organizacional ou do produto. HISTÓRIA DOS WIKIS

Os wikis existem desde 25 de março de 1995, quando Howard G. "Ward" Cunningham, um programador de computador americano, publicou o primeiro wiki no site de sua empresa de consultoria. Cunningham vinha programando o software wiki que sustentava seu wiki, chamado "WikiWikiWeb", desde 1994.

Os 10 melhores softwares de wiki para levar para sua organização

1. ClickUp - Melhor para wikis corporativos

Crie belos documentos, agendas de reuniões, wikis e muito mais - depois conecte-os a fluxos de trabalho e execute ideias com sua equipe

É claro que começaríamos com o melhor software de base de conhecimento : ClickUp! É a plataforma de produtividade completa com tudo o que as equipes precisam para implementar e gerenciar wikis.

Claro, é uma solução para todos os aspectos de gerenciamento de projetos e produtividade, além de um software wiki integrado Documentos do ClickUp . Mas o ponto é o seguinte: o ClickUp é excelente se seus projetos e fluxos de trabalho forem intensivos em documentos.

Criar quadros brancos e documentos no ClickUp e conecte as tarefas do projeto a eles. Em seguida, organize todas essas peças de conhecimento e colabore com elas, em tempo real ou não. SOPs, notas de reunião, resumos e especificações de requisitos - trabalhe em todos eles com o ClickUp Docs.

Melhores recursos do ClickUp

Documentos em contexto Anexe documentos à pastaprojetos e tarefas para os quais eles são relevantes e acessá-los de dentro do projeto ou tarefa.

Anexe documentos à pastaprojetos e tarefas para os quais eles são relevantes e acessá-los de dentro do projeto ou tarefa. Relacionamentos de documentos : Link para um documento ou tarefa de dentro de outro documento.

: Link para um documento ou tarefa de dentro de outro documento. Aninhamento de páginas em documentos : Para organizar seu conteúdo, divida os documentos em subpáginas aninhadas dentro do documento principal.

: Para organizar seu conteúdo, divida os documentos em subpáginas aninhadas dentro do documento principal. Documentos arquivados : Em vez de excluir documentos, arquive-os. A plataforma ocultará esses documentos, mas os manterá para que você possa encontrá-los mais tarde, se necessário.

: Em vez de excluir documentos, arquive-os. A plataforma ocultará esses documentos, mas os manterá para que você possa encontrá-los mais tarde, se necessário. Formatação de texto rico : Quando os documentos ficam longos, organizá-los com listas de alternância, fundos coloridos e colunas é bastante eficaz.

: Quando os documentos ficam longos, organizá-los com listas de alternância, fundos coloridos e colunas é bastante eficaz. Direitos de acesso personalizados : Proteja seus documentos contra edições indesejadas por públicos específicos.

: Proteja seus documentos contra edições indesejadas por públicos específicos. Edição em tempo real : Colabore ao vivo com sua equipe no conteúdo e marque os membros nos comentários.

: Colabore ao vivo com sua equipe no conteúdo e marque os membros nos comentários. Categorias de documentos : Marque documentos com categorias para que você possa acessá-los e encontrá-los facilmente.

: Marque documentos com categorias para que você possa acessá-los e encontrá-los facilmente. Modelos : Salve documentos usados com frequência como modelos para uso posterior. (Confira estesmodelos de sumário executivo!)

: Salve documentos usados com frequência como modelos para uso posterior. (Confira estesmodelos de sumário executivo!) Criação de tarefas : Converta comentários em tarefas e atribua-as aos membros da sua equipe.

: Converta comentários em tarefas e atribua-as aos membros da sua equipe. Suporte para Markdown : Teclado eComandos de barra formata o conteúdo com a linguagem Markdown.

: Teclado eComandos de barra formata o conteúdo com a linguagem Markdown. Formatação de blocos de código: Melhore a legibilidade do código em sua documentação com destaque de sintaxe. Modelos de wiki são um ótimo recurso para dar o pontapé inicial em seu hub de conhecimento. Para garantir o sucesso contínuo das informações da sua equipe em um wiki, estabeleça uma base sólida com a ajuda do Modelo de Wiki do ClickUp . Use este modelo como um guia de início rápido para que sua equipe esteja preparada com um centro de informações bem documentado.

Forneça acesso fácil ao conhecimento para todos da equipe e permita a criação mais rápida de novos conteúdos com o modelo de Wiki do ClickUp

Limitações do ClickUp

O ClickUp oferece tantas possibilidades de personalização que você pode se sentir um pouco sobrecarregado no início.

Você não encontrará todas as visualizações do ClickUp no aplicativo móvel (ainda).

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7 por usuário por mês

: uS$ 7 por usuário por mês Business : $12 por usuário por mês

: $12 por usuário por mês Enterprise: entre em contato com a equipe de vendas

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 6.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 3.000 avaliações)

2. Confluence - Melhor para colaboração em equipe

Via AtlassianConfluence os wikis fornecem às equipes espaços de trabalho para o compartilhamento de conhecimento e visam promover a colaboração em torno desse conhecimento. Os espaços de trabalho são apropriados para equipes e projetos de qualquer tamanho e tipo.

Além disso, o Confluence é adequado não apenas para projetos de missão crítica com práticas de alto rigor, mas também para equipes que buscam um canal para alavancar a transparência das informações. Compare o Notion com o Confluence , Influência contra equipes , & Influência contra o Google Docs !

Melhores recursos do Confluence

Árvore de páginas : Uma estrutura hierárquica de espaços e páginas torna a localização de conteúdo rápida e fácil.

: Uma estrutura hierárquica de espaços e páginas torna a localização de conteúdo rápida e fácil. Integração com o Jira : Conecte os problemas do Jira às páginas do Confluence. Além disso, adicione roteiros do Jira às páginas do Confluence e atualize-os em tempo real com a macro Jira Roadmap.

: Conecte os problemas do Jira às páginas do Confluence. Além disso, adicione roteiros do Jira às páginas do Confluence e atualize-os em tempo real com a macro Jira Roadmap. Integração com o Trello : Incorpore cartões e quadros do Trello nas páginas do Confluence e gerencie-os em tempo real, exatamente como você faria no Trello. Por outro lado, anexe páginas do Confluence a cartões do Trello para que você possa verificar as alterações e os comentários da página no contexto das tarefas.

: Incorpore cartões e quadros do Trello nas páginas do Confluence e gerencie-os em tempo real, exatamente como você faria no Trello. Por outro lado, anexe páginas do Confluence a cartões do Trello para que você possa verificar as alterações e os comentários da página no contexto das tarefas. Edição em tempo real : Co-edite páginas com membros da equipe em tempo real.

: Co-edite páginas com membros da equipe em tempo real. Notificações: Marque colegas de equipe ou equipes inteiras e atribua-lhes tarefas.

Marque colegas de equipe ou equipes inteiras e atribua-lhes tarefas. Feed personalizado : O Confluence personaliza a página inicial de cada usuário para exibir os espaços que ele visitou recentemente, suas páginas de rascunho em andamento e a atividade da página.

: O Confluence personaliza a página inicial de cada usuário para exibir os espaços que ele visitou recentemente, suas páginas de rascunho em andamento e a atividade da página. Blogs : Crie blogs e publique posts de blogs no Confluence.

: Crie blogs e publique posts de blogs no Confluence. Rótulos: Aplique rótulos a páginas e anexos para acelerar a busca do conteúdo necessário e encontrar conteúdo relacionado.

Limitações do Confluence

O nível de detalhes nas mensagens de erro às vezes fica aquém das expectativas dos usuários.

Os resultados de pesquisa baseados em texto para documentos poderiam ser mais precisos.

Alguns usuários relataram dificuldades para colar conteúdo de páginas do Confluence em software de terceiros.

Preços do Confluence

Gratuito: para dez usuários (somente assinatura mensal)

Padrão: US$ 5,75 por usuário (estimativa)

Premium: US$ 11 por usuário (estimativa)

Enterprise: entre em contato com a equipe de vendas

Confluence ratings and reviews

G2: 4,1/5 (mais de 3.000 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 2.000 avaliações)

Encontre o melhor_ Alternativas de influência_ **O que você deve saber em nosso guia!

3. Zoho Learn - Melhor para conhecimento estruturado

Via Zoho Wiki do Zoho é o software wiki da Zoho para criar repositórios de conhecimento para equipes. Devemos avisá-lo, no entanto, que os recursos do Zoho Wiki pertencem a uma plataforma mais ampla - o Zoho Learn, um sistema de gerenciamento de aprendizagem. Mas, se você pensar bem, uma base de conhecimento nada mais é do que um repositório de aprendizado, portanto, o aninhamento faz sentido.

Melhores recursos do Zoho Learn

Manuais e capítulos : Estruture as informações em manuais compostos de vários artigos de conhecimento relacionados a um tópico. E se o tópico for complexo o suficiente, agrupe os artigos em capítulos dentro do manual.

: Estruture as informações em manuais compostos de vários artigos de conhecimento relacionados a um tópico. E se o tópico for complexo o suficiente, agrupe os artigos em capítulos dentro do manual. Espaços dedicados : Organize artigos e manuais em espaços dedicados a departamentos ou equipes específicas.

: Organize artigos e manuais em espaços dedicados a departamentos ou equipes específicas. Editor wiki colaborativo : Os membros da equipe com privilégios de acesso em nível de colaborador coeditam artigos em tempo real.

: Os membros da equipe com privilégios de acesso em nível de colaborador coeditam artigos em tempo real. Modelos personalizados: Salve artigos como modelos para reutilizá-los como ponto de partida para outros artigos.

Limitações do Zoho Learn

Ele não se integra ao Zoho Desk, a solução de software de atendimento ao cliente e helpdesk on-line da Zoho, onde alguns dos clientes da Zoho mantêm o conhecimento do cliente.

Não possui um repositório de modelos mais abrangente.

A ferramenta não suporta a atribuição de vários usuários a cada espaço.

Preços do Zoho Learn

Gratuito:

Express: uS$ 1 por usuário por mês

Profissional: US$ 3 por usuário por mês

Avaliações e resenhas do Zoho Learn

G2: 4,3/5 (10 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (2 avaliações)

4. Helpjuice - Melhor para atendimento ao cliente

Via HelpJuice Helpjuice é um software wiki que se posiciona como otimizado para o nicho de atendimento ao cliente. Eles afirmam que sua ferramenta ajuda as empresas a dimensionar o atendimento ao cliente por meio de bases de conhecimento de duas maneiras.

Os próprios clientes verificam esses hubs em vez de entrar em contato com as equipes de suporte técnico. E essas equipes dependem dos hubs internos para oferecer o melhor atendimento ao cliente.

Melhores recursos do Helpjuice

Pesquisa personalizada : O Helpjuice desenvolveu um mecanismo de pesquisa do zero, adaptado à forma como os usuários pesquisam nas bases de conhecimento.

: O Helpjuice desenvolveu um mecanismo de pesquisa do zero, adaptado à forma como os usuários pesquisam nas bases de conhecimento. Bases de conhecimento no local : O Helpjuice projetou vários temas personalizados e personalizou manualmente a base de conhecimento de cada clientebases de gerenciamento de conhecimento.

: O Helpjuice projetou vários temas personalizados e personalizou manualmente a base de conhecimento de cada clientebases de gerenciamento de conhecimento. Análise abrangente : Obtenha insights práticos do Helpjuice Analytics, como quantos usuários leem cada artigo, quem são eles, quais artigos devem ir para o hub e quais artigos precisam ser melhorados.

: Obtenha insights práticos do Helpjuice Analytics, como quantos usuários leem cada artigo, quem são eles, quais artigos devem ir para o hub e quais artigos precisam ser melhorados. Otimização de mecanismos de pesquisa : Com uma classificação elevada no Google, os usuários chegam às páginas do Helpjuice pesquisando no Google as informações que procuram.

: Com uma classificação elevada no Google, os usuários chegam às páginas do Helpjuice pesquisando no Google as informações que procuram. Suporte em vários idiomas : Possibilite o atendimento ao cliente em todo o mundo com bases de conhecimento em vários idiomas. Traduza automaticamente o conteúdo do Helpjuice com o aprendizado de máquina e o Google Translate.

: Possibilite o atendimento ao cliente em todo o mundo com bases de conhecimento em vários idiomas. Traduza automaticamente o conteúdo do Helpjuice com o aprendizado de máquina e o Google Translate. Colaboração em tempo real: Comente os artigos e responda aos colaboradores do artigo ao vivo.

Limitações do Helpjuice

O gerenciamento de categorias de artigos leva tempo para ser compreendido.

A curva de aprendizado para entender alguns modelos de artigos é um pouco íngreme.

A interface de administração poderia se beneficiar de uma melhoria no design visual.

Preços do Helpjuice

Starter: US$ 120 por mês (até 4 usuários)

Run-Up: $200 por mês (até 16 usuários)

Premium Limited: US$ 289 por mês (até 60 usuários)

Premium Unlimited: US$ 499 por mês (usuários ilimitados)

Avaliações e resenhas do Helpjuice

G2: 4,3/5 (16 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (92 avaliações)

Dê uma olhada nisso_ Modelos de newsletters_ !

5. Slab - Melhor para formatação visual

Via Slab Laje comercializa-se como um software wiki empresarial adequado para equipes técnicas e não técnicas. É melhor para empresas com várias equipes que precisam de wikis visuais e recursos de formatação.

Melhores recursos do Slab

Design visual : O Slab aposta em oferecer conteúdo com alto apelo visual, reduzindo a necessidade de formatação extensa.

: O Slab aposta em oferecer conteúdo com alto apelo visual, reduzindo a necessidade de formatação extensa. Tópicos : Suas wikis organizam o conteúdo por tópico, facilitando a navegação e a descoberta de conhecimento.

: Suas wikis organizam o conteúdo por tópico, facilitando a navegação e a descoberta de conhecimento. Pesquisa unificada: Os usuários que buscam informações nas wikis do Slab obtêm resultados em todo o Slab e em todas as ferramentas que os clientes do Slab integraram a ele.

Limitações do Slab

A hierarquia de projetos e postagens não é clara para iniciantes.

A referência cruzada de títulos específicos em postagens é um pouco complexa do ponto de vista do design de interação.

A navegação entre diferentes tópicos às vezes é desafiadora.

Preços das placas

Gratuito: US$ 0

Startup: US$ 6,67 por usuário por mês

Negócios: US$ 12,5 por usuário por mês

Empresa: entre em contato com a equipe de vendas

Slab avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (39 avaliações)

6. GitBook - Melhor para documentação de desenvolvedores

Via GitBook GitBook desenvolveu o Public Docs, um software wiki dedicado à publicação de conhecimento técnico. Especialmente projetado como uma plataforma de documentação, o Public Docs é adequado para compartilhar documentação de produtos e criar bases de conhecimento e APIs internas.

Melhores recursos do GitBook

Solicitações de alteração : Acompanhe as alterações em cada página, compare versões, mescle e reverta alterações.

: Acompanhe as alterações em cada página, compare versões, mescle e reverta alterações. Autenticação segura : Clientes e parceiros podem visualizar a documentação com segurança por meio de várias plataformas de autenticação e logon único.

: Clientes e parceiros podem visualizar a documentação com segurança por meio de várias plataformas de autenticação e logon único. Suporte para documentação do desenvolvedor . Inclua blocos de código, vídeos e ambientes sandbox ao vivo em sua documentação.

. Inclua blocos de código, vídeos e ambientes sandbox ao vivo em sua documentação. Comentários e discussões : Deixe comentários em linha nas páginas e transforme esses comentários em tópicos de discussão.

: Deixe comentários em linha nas páginas e transforme esses comentários em tópicos de discussão. Notificações : Notificações no aplicativo e por e-mail sobre novos conteúdos, alterações importantes no conteúdo ou alterações na visibilidade dos documentos.

: Notificações no aplicativo e por e-mail sobre novos conteúdos, alterações importantes no conteúdo ou alterações na visibilidade dos documentos. Sincronização do Git: Documentação do desenvolvedor sincronizada com as bases de código correspondentes.

Limitações do GitBook

A plataforma não permite que os usuários a personalizem muito.

A função de exportação requer algumas melhorias em termos de formatação.

O GitBook não oferece uma experiência de integração e documentação adaptada para iniciantes e usuários não familiarizados com o Git.

Preços do GitBook

Pessoal: US$ 0

Plus: US$ 6,7 por usuário por mês

Pro: US$ 12,5 por usuário por mês

Enterprise: entre em contato com a equipe de vendas

Avaliações e opiniões sobre o GitBook

G2: 4,7/5 (81 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (15 avaliações)

7. Notion - O melhor para usuários versáteis

Via Notion Wikis do Notion não têm como alvo um nicho específico do setor ou um tipo de documentação. Em vez disso, eles se adaptam a diversos tipos de bases de conhecimento, como páginas de informações da empresa e repositórios para diretrizes de marca, equipes de engenharia e integração de funcionários.

melhores recursos do #### Notion

Versatilidade : Pode atender aos requisitos de equipes de conteúdo com um ritmo de alta produção, grandes projetos eDepartamentos de RH que precisam centralizar seus materiais de treinamento.

: Pode atender aos requisitos de equipes de conteúdo com um ritmo de alta produção, grandes projetos eDepartamentos de RH que precisam centralizar seus materiais de treinamento. Blocos sincronizados : As atualizações automáticas de conteúdo mudam em todos os espaços.

: As atualizações automáticas de conteúdo mudam em todos os espaços. Integrações: Slack, Figma, Jira e muito mais

Limitações do Notion

Às vezes, as notificações são imprecisas.

A configuração de lembretes recorrentes para subtarefas é um pouco assustadora.

Ele não oferece suporte a tarefas recorrentes e não tem recursos voltados para tarefas.

Preços do Notion

Gratuito: US$ 0

Plus: US$ 8 por usuário por mês

Business: US$ 15 por usuário por mês

Empresa: entre em contato com a equipe de vendas

Notion classificações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 1.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 1.000 avaliações)

Procurando por_ **Alternativas de noções ? Confira nosso extenso guia!

8. Document360 - Melhor para empresas em crescimento

Via Document360 Document360 é um software wiki corporativo para criar bases de conhecimento para clientes e funcionários de empresas em crescimento. E essas bases de conhecimento podem ser qualquer coisa, desde guias de usuário on-line, tutoriais e notas de versão até páginas de perguntas frequentes, manuais de funcionários e manuais de vendas ou marketing.

melhores recursos do #### Document360

Knowledge Base Assistant : Um widget incorporável em produtos SaaS ou sites mostra as bases de conhecimento do Document360 neles.

: Um widget incorporável em produtos SaaS ou sites mostra as bases de conhecimento do Document360 neles. Portal da Base de Conhecimento : Permite que os redatores e editores de conteúdo trabalhem juntos no mesmo ambiente.

: Permite que os redatores e editores de conteúdo trabalhem juntos no mesmo ambiente. Integrações e extensões : Conecte-se a help desks, chatbots, ferramentas de tradução, software de análise e sistemas de colaboração em equipe.

: Conecte-se a help desks, chatbots, ferramentas de tradução, software de análise e sistemas de colaboração em equipe. API da plataforma: A API concede acesso de leitura e gravação às bases de conhecimento.

Limitações do Document360

A interface do usuário não é muito intuitiva.

Os usuários relataram que o software às vezes é lento para editar ou salvar artigos.

Preços do Document360

Padrão: $149 por projeto por mês

Profissional: US$ 299 por projeto por mês

Business: US$ 399 por projeto por mês

Enterprise: US$ 599 por projeto por mês

Enterprise Plus: entre em contato com a equipe de vendas

Document360 avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (325 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (157 avaliações)

9. Nuclino - Melhor para diretrizes simplistas

Via Nuclino Nuclino é um software wiki focado na simplicidade. Mas, embora seja limpo e organizado, ele também é abrangente o suficiente para incluir recursos de gerenciamento de projetos.

melhores recursos do #### Nuclino

Suporte para Markdown : Formate o conteúdo com os comandos de teclado do Markdown.

: Formate o conteúdo com os comandos de teclado do Markdown. Salvamento automático : Salva as alterações automaticamente e sincroniza o conteúdo entre dispositivos.

: Salva as alterações automaticamente e sincroniza o conteúdo entre dispositivos. Múltiplas visualizações : Exibe conhecimento e documentos organizados em visualizações, como listas ou gráficos.

: Exibe conhecimento e documentos organizados em visualizações, como listas ou gráficos. Exportação: Salve o conteúdo em vários formatos, como PDF, Word e Markdown.

Limitações do Nuclino

Alguns usuários do Nuclino não recomendam a ferramenta para grandes wikis.

Ela não se integra comsoftware de gerenciamento de projetos que não seja o Jira.

As páginas iniciais das coleções poderiam ser editáveis.

Preços do Nuclino

Gratuito: US$ 0

Padrão: US$ 5 por usuário por mês

Premium: US$ 10 por usuário por mês

Nuclino avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (20 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (49 avaliações)

Bônus: Confira o top_ 10 Alternativas e concorrentes do Nuclino

10. Google Drive - melhor para usuários do Google Workspace

Via Google

Talvez você nunca tenha pensado em Google Drive dessa forma, mas você pode usá-lo para criar bases de conhecimento. De fato, muitas empresas usam o Google Drive como seu software wiki para manter os funcionários na mesma página.

Melhores recursos do Google

Segurança : Proteções integradas contra malware, ransomware e spam. Ele também fornece acesso criptografado a arquivos e verifica documentos em busca de malware, ransomware, spam e phishing.

: Proteções integradas contra malware, ransomware e spam. Ele também fornece acesso criptografado a arquivos e verifica documentos em busca de malware, ransomware, spam e phishing. Integrações : Conecte-se com outros produtos do Google, como Sheets, Docs e Slides

: Conecte-se com outros produtos do Google, como Sheets, Docs e Slides Suporte a vários tipos de arquivos : Edite arquivos PDF e exporte documentos para tipos de arquivos como PDF.

: Edite arquivos PDF e exporte documentos para tipos de arquivos como PDF. Pesquisa do Google: A tecnologia de pesquisa que você utiliza no Google está incorporada no Drive.

Limitações do Google

Para conteúdo complexo, é melhor trabalhar em um computador desktop em vez de um dispositivo móvel, especialmente para as melhores opções de software wiki

Não há criptografia de ponta a ponta, o que significa que o Google pode acessar as informações armazenadas no Drive.

Preços do Google

Para uso pessoal: US$ 0

Padrão para empresas: US$ 12 por usuário por mês

Avaliações e resenhas do Google

Capterra: 4,8/5 (mais de 26.000 avaliações)

Tipos de software Wiki

Classificamos o software para sites wiki de acordo com três critérios: quem pode acessar os wikis que eles sustentam, a finalidade desses wikis e quem mantém o software wiki. E estes são os tipos:

Wikis públicos ou privados

As ferramentas wiki públicas sustentam as wikis públicas, enquanto as ferramentas wiki privadas alimentam as wikis privadas. E a diferença entre wikis públicas e privadas está em como os usuários as acessam e quem são esses usuários.

As wikis públicas, como a Wikipedia, são acessíveis a qualquer pessoa on-line. Por outro lado, os wikis privados - ou wikis internos - são acessíveis a um número limitado de pessoas por meio de autenticação.

As empresas usam wikis privadas para compartilhar conhecimento entre seus funcionários. Mas uma empresa também pode usar wikis públicas para comunicar informações sobre produtos aos usuários e informações sobre projetos aos clientes.

Wikis pessoais ou corporativos

Da mesma forma que o software wiki público e privado, as ferramentas wiki pessoais e corporativas sustentam os wikis pessoais ou corporativos, respectivamente. Os wikis corporativos podem servir a um propósito comercial e pertencer a uma organização, mas um wiki pode servir a um propósito recreativo e pertencer a um indivíduo.

wiki hospedado na nuvem ou auto-hospedado

Se você escolher um software wiki auto-hospedado, deverá instalá-lo em seus servidores. Também deverá formar uma equipe dedicada de profissionais de TI para mantê-lo. E os membros da equipe devem ser capazes de personalizar e desenvolver ainda mais o software wiki de código aberto, o que é caro.

No entanto, as empresas de hospedagem oferecem software wiki hospedado na nuvem, que é um software como serviço. Os provedores de hospedagem garantem a segurança das informações que você mantém em seu site wiki hospedado na nuvem. Além disso, eles mantêm esse software regularmente, atualizando-o e desenvolvendo novos recursos ou aprimorando os existentes.

Exemplos de conteúdo em software wiki auto-hospedado

E como o software wiki auto-hospedado é on-line, os membros da equipe, clientes ou usuários podem acessar uma plataforma wiki a qualquer hora e em qualquer lugar. Um wiki ou mecanismo wiki da empresa geralmente inclui:

Informações da empresa : Declarações de missão, visão e valores

: Declarações de missão, visão e valores Organograma : Estrutura da empresa, detalhamento de departamentos e diretórios de funcionários

: Estrutura da empresa, detalhamento de departamentos e diretórios de funcionários **Manuais do funcionário : Políticas, benefícios, regras e termos da empresa

: Políticas, benefícios, regras e termos da empresa **Diretrizes da marca : Tom, logotipos, paletas de cores e materiais de imprensa

: Tom, logotipos, paletas de cores e materiais de imprensa Dados do setor : Análise da concorrência e pesquisas ou relatórios do setor

: Análise da concorrência e pesquisas ou relatórios do setor Conteúdo interno: Práticas recomendadas, guias, planilhas de vendas e tutoriais de produtos

O que você deve procurar em um software Wiki?

Já mencionamos alguns recursos dos wikis, mas o que sua empresa deve usar? Os wikis devem ser adaptados à sua organização e navegáveis para todos, especialmente para usuários não técnicos. Aqui estão alguns recursos a serem considerados:

Funções de pesquisa : O melhor software wiki permite que sua equipe, clientes ou usuários pesquisem e encontrem as informações exatas rapidamente. O wiki de uma empresa deve ter uma função de pesquisa precisa e intencional.

: O melhor software wiki permite que sua equipe, clientes ou usuários pesquisem e encontrem as informações exatas rapidamente. O wiki de uma empresa deve ter uma função de pesquisa precisa e intencional. Navegação : Hierarquias de conteúdo organizadas são essenciais para que os usuários explorem o conteúdo do seu software wiki e de repositórios wiki paravinculação bidirecional.

: Hierarquias de conteúdo organizadas são essenciais para que os usuários explorem o conteúdo do seu software wiki e de repositórios wiki paravinculação bidirecional. Colaboração : Criar, editar e sempre atualizar o conteúdo é essencial para o software wiki. Deve ser simples formatar, adicionar conteúdo e incluir imagens, links ou códigos.

: Criar, editar e sempre atualizar o conteúdo é essencial para o software wiki. Deve ser simples formatar, adicionar conteúdo e incluir imagens, links ou códigos. Histórico de versões : As melhores ferramentas wiki rastreiam todas as alterações em suas páginas wiki para garantir a responsabilidade, o que é crucial para o software wiki de código aberto. Isso também permite que você reverta com segurança para versões anteriores.

: As melhores ferramentas wiki rastreiam todas as alterações em suas páginas wiki para garantir a responsabilidade, o que é crucial para o software wiki de código aberto. Isso também permite que você reverta com segurança para versões anteriores. Gerenciamento de autenticação e acesso : Sua solução wiki pode não ser um wiki público e incluir informações privadas da empresa. Ou pode ser uma mistura de ambos, portanto, seja qual for o caso, você precisa de uma ferramenta que possa garantir que o conteúdo confidencial permaneça bloqueado.

: Sua solução wiki pode não ser um wiki público e incluir informações privadas da empresa. Ou pode ser uma mistura de ambos, portanto, seja qual for o caso, você precisa de uma ferramenta que possa garantir que o conteúdo confidencial permaneça bloqueado. Integrações : As integrações de terceiros entre o software wiki e outros aplicativos ajudam a conectar dados e análises às suas páginas.

: As integrações de terceiros entre o software wiki e outros aplicativos ajudam a conectar dados e análises às suas páginas. Documentação e suporte ao usuário : Se você precisar hospedar uma central de ajuda, a sua solução wiki deve ser capaz de funcionar como um espaço centralizado para os usuários e o conteúdo.

: Se você precisar hospedar uma central de ajuda, a sua solução wiki deve ser capaz de funcionar como um espaço centralizado para os usuários e o conteúdo. Modelos e personalização: Se projetar seu wiki do zero for desafiador e até mesmo desanimador, procure ferramentas wiki com modelos incorporados.

Qual software wiki é o melhor para a sua equipe?

Escolher as melhores ferramentas de software wiki não é uma tarefa fácil. Você precisa de um software wiki complexo para ter uma experiência de usuário e um centro de conhecimento mais avançados e sofisticados.

É inteligente escolher o software wiki que melhor permita que os usuários criem e editem páginas com facilidade, mesmo para projetos grandes e complexos. É aí que o ClickUp é fundamental!

Com recursos poderosos, como controle de versão, controle de acesso e recursos de pesquisa, os usuários podem gerenciar e navegar com eficiência por uma grande quantidade de informações no ClickUp Docs.

Além disso, o ClickUp funciona como uma ótima opção de software wiki porque pode oferecer opções avançadas de personalização, permitindo que os usuários adaptem a plataforma às suas necessidades e preferências específicas.

Deseja ver como o ClickUp funciona como seu wiki? Crie seu espaço de trabalho gratuito hoje mesmo !