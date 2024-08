10 melhores softwares de manual do funcionário em 2024

Gerenciamento eficaz de funcionários e a comunicação simplificada são fundamentais para o sucesso no ambiente de trabalho acelerado de hoje em dia. Um elemento essencial para manter um local de trabalho bem estruturado e coeso é o manual do funcionário. Ele serve como um documento de orientação que descreve as políticas, os procedimentos e as expectativas da empresa.

Entretanto, a criação, o gerenciamento e a implementação de um manual do funcionário podem ser complexos e demorados. É aí que entra o software de manual do funcionário. Com a solução certa de software para criação de manuais, é possível simplificar o processo e garantir fácil acesso às informações essenciais para suas equipes.

O software de manual do funcionário fornece uma plataforma centralizada para criar, personalizar e distribuir políticas e diretrizes. Mas o melhor software de manual do funcionário facilita um processo de integração perfeito, promove a comunicação consistente e garante o alinhamento com os valores e as normas da empresa.

Independentemente do tamanho da sua empresa ou do seu setor, este guia o ajudará a encontrar a solução perfeita para criar e gerenciar o manual do funcionário com eficiência. Vamos nos aprofundar e descobrir como o software certo de manual do funcionário pode melhorar a comunicação no local de trabalho, gerenciamento de equipes e sucesso organizacional geral.

O que você deve procurar em um software de manual do funcionário?

Aqui estão os recursos mais essenciais a serem observados na sua busca pelo software de manual do funcionário certo para simplificar as políticas da sua empresa e orientar sua equipe

Repositório centralizado

Controle de versões

Modelos de políticas

Personalização

Funcionalidade de pesquisa

Colaboração e feedback

Atualizações legais e de conformidade

Acessibilidade e suporte móvel

Relatórios e análises

A priorização desses recursos do software de manual do funcionário beneficiará a sua organização ao fornecer uma solução personalizada e fácil de usar que centraliza o gerenciamento de políticas, promove gerenciamento de trabalho colaborativo garante a conformidade com políticas essenciais e aprimora a acessibilidade e a análise.

Ao selecionar um software que atenda a esses critérios, você pode simplificar os processos de políticas, melhorar a o envolvimento dos funcionários e criar um ambiente de trabalho transparente e eficiente.

Os 10 melhores softwares de manual do funcionário para documentar todos os processos organizacionais

O ClickUp Docs permite formatação avançada e comandos de barra para trabalhar com mais eficiência

O ClickUp, o futuro da documentação, oferece uma excelente solução como software de manual do funcionário com seu recurso colaborativo Documentos do ClickUp para criar um enorme centro de conhecimento organizacional. Mas isso vai além da documentação, conectando os manuais de seus funcionários aos fluxos de trabalho.

Ao vincular documentos e tarefas, você pode otimizar seus processos, atualizar fluxos de trabalho, alterar status de projetos, atribuir tarefas e muito mais, tudo isso no editor intuitivo. Mantenha recursos importantes e wikis da empresa organizados, adicionando-os a diferentes seções do seu espaço de trabalho.

Crie um guia de referência para os novos membros da equipe usando este modelo de manual do ClickUp

O Modelo de Manual do Funcionário do ClickUp inclui seções para políticas sobre o ambiente do escritório, comunicação, benefícios e muito mais, para que você possa criar facilmente o manual do funcionário perfeito.

Com os recursos organizacionais do ClickUp, você pode categorizar facilmente os manuais dos funcionários para facilitar o acesso e a pesquisa. Mantenha recursos importantes e wikis da empresa organizados, adicionando-os a diferentes seções do seu espaço de trabalho.

Melhores recursos do ClickUp

As páginas aninhadas e as opções de estilo oferecem flexibilidade no Docs para criar o manual do funcionário mais detalhado com documentos sobre a cultura da empresa, políticas da empresa, segurança no local de trabalho, documentação da declaração de missão e leis trabalhistas federais

mais de 1.000 modelos pré-criados para criar um manual de funcionários on-line ou documentos para uma ampla gama de casos de uso comercial, como RH, software, produtos e design

Sobre o15 exibições personalizáveis com recursos integrados de gerenciamento de projetos para gerenciar tarefas, projetos de equipe e fluxos de trabalho

Um detalhamento on-lineCentro de Ajuda,seminários on-linee suporte para ajudá-lo a maximizar os recursos da plataforma

Limitações do ClickUp

Nem todas as exibições personalizadas estão disponíveis em dispositivos móveis (ainda!)

As opções de personalização robustas podem ser muito complicadas no início

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $5/mês por usuário

$5/mês por usuário Business: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Business Plus: $19/mês por usuário

$19/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

ClickUp ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 6.800 avaliações)

4,7/5 (mais de 6.800 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.600+ avaliações)

2. Blissbook

via Blissbook O Blissbook é uma solução líder de software de manual do funcionário que facilita a criação, o compartilhamento e a revisão do manual do funcionário. Com modelos predefinidos para políticas da empresa, leis federais ou uma declaração de missão, a biblioteca de conteúdo do Blissbook permite que as empresas personalizem um manual básico em um manual realmente abrangente para toda a organização.

Esse software de manual do funcionário oferece um banco de dados pesquisável para recuperação rápida de informações e rastreamento das confirmações dos funcionários para garantir a compreensão das políticas. Colaboração em tempo real permite que várias partes interessadas contribuam e revisem as alterações, enquanto uma plataforma centralizada facilita a hospedagem segura e o compartilhamento de manuais com os funcionários.

Melhores recursos do Blissbook

O criador de manuais tem uma interface intuitiva e fácil de usar

Opções de personalização para políticas e marcas exclusivas

Os recursos de colaboração permitem que funcionários e gerentes forneçam feedback e sugiram alterações

Atualizações regulares sobre requisitos legais e de conformidade

Opções de modelos e design compatíveis com dispositivos móveis

Limitações do Blissbook

Relatórios e análises limitados

Falta de opções de integração com outros aplicativosFerramentas de RH ou de gerenciamento de projetos Preços do Blissbook

De 1 a 124 funcionários: US$ 75/mês

US$ 75/mês 125 a 249 funcionários: US$ 7,20/ano por usuário

US$ 7,20/ano por usuário Mais de 250 funcionários: Entre em contato para saber o preço

Blissbook avaliações e comentários

3. Manuais.io

via Handbooks.io O Handbooks.io é um poderoso software de manuais de funcionários que simplifica a criação, o gerenciamento e a distribuição de manuais de funcionários. O Handbooks.io facilita a localização rápida de informações. Ele também permite que você acompanhe as confirmações dos funcionários, garantindo a compreensão da política e a conformidade com as leis federais.

Recursos robustos de análise e geração de relatórios permitem avaliar a eficácia da política e medir o envolvimento dos funcionários com o manual detalhado do funcionário. Esses insights ajudarão sua organização a identificar as áreas que precisam de mais atenção ou esclarecimento.

Melhores recursos do Handbooks.io

Os manuais dos funcionários podem ser salvos e editados como um documento do Word

Atualizados com a linguagem atual aprovada pelo RH para tratar de assuntos como comportamento dos funcionários, oportunidades iguais de emprego e tópicos de seguro de saúde

Políticas incorporadas específicas de estados e cidades

limitações do #### Handbooks.io

Não inclui um manual do funcionário on-line editável ou interativo

Preços do Handbooks.io

**Gratuito

Abrangente (uma única vez): US$ 79,95

US$ 79,95 Abrangente (assinatura): $159,95/ano

Handbooks.io avaliações e resenhas

Nenhuma disponível

4. ProProfs

via ProProfs O ProProfs é uma opção excepcional de software de manual do funcionário que oferece uma plataforma de base de conhecimento abrangente, além do gerenciamento tradicional de documentos. Ele permite que as empresas criem um hub centralizado para todas as suas políticas, procedimentos e diretrizes.

Usando o criador de manuais para funcionários fornecido pela Base de Conhecimento do ProProfs, as empresas podem educar facilmente sua força de trabalho sobre a visão, a missão, as políticas e as funções da empresa com modelos úteis. Isso permite que os funcionários adquiram mais conhecimento em menos tempo, promovendo uma curva de aprendizado acentuada.

O software de manual do funcionário garante o acesso em qualquer lugar aos seus documentos, permitindo que os funcionários os acessem a qualquer momento e de qualquer dispositivo, inclusive celulares e tablets. O ProProfs também prioriza a segurança de seu manual do funcionário. Com regras de conteúdo condicional, usuários específicos podem acessar páginas, parágrafos ou pastas designados com base em regras personalizadas.

Melhores recursos do ProProfs

Criador de manuais de funcionários fácil de usar, sem necessidade de conhecimento de codificação ou de formação técnica

Editor de rich text e importação de conteúdo para formatos de arquivo como documentos do Word, PDFs, PPTs e planilhas do Excel

Multibranding e white labeling para personalizar o software para diferentes empresas em uma única base de conhecimento

O sistema de relatórios com tecnologia de IA oferece insights mais profundos e ricos em dados para criar o manual do funcionário mais eficaz oubase de conhecimento Limitações do ProProfs

Pode ser difícil acessar e gerenciar páginas de destino

Atraso ocasional em dispositivos Android

Preços do ProProfs

Tudo: US$ 49/mês por autor

Avaliações e resenhas do ProProfs

G2: 4,6/5 (mais de 25 avaliações)

4,6/5 (mais de 25 avaliações) Capterra: 4,6/5 (25+ avaliações)

5. AirMason

via AirMason O AirMason transforma a maneira como as organizações criam, gerenciam e distribuem seus manuais. O Airmason usa recursos interativos como vídeos, imagens e hiperlinks para melhorar a experiência de leitura dos funcionários.

O Airmason simplifica o processo de processo de integração proporcionando uma experiência digital perfeita para os novos contratados. As organizações podem rastrear facilmente as confirmações do manual do funcionário, garantindo a compreensão e a conformidade da política. Os recursos avançados de análise e geração de relatórios fornecem insights sobre o envolvimento dos funcionários com os manuais, rastreiam as métricas de leitura e identificam as áreas que precisam ser aprimoradas.

Melhores recursos do AirMason

A interface amigável é fácil de navegar

Design compatível com dispositivos móveis para maior conveniência e flexibilidade

Os recursos do gerenciador de conteúdo permitem que praticamente qualquer pessoa organize e atualize o hadbook

Limitações do AirMason

Opções limitadas de personalização nos modelos

Opções de integração limitadas, sem capacidade de sincronizar dados e otimizar processos

Preços do AirMason

**Startup (1 a 99 funcionários):$149/mês ou $999/ano

Pequenas empresas (100 a 199 funcionários): US$ 199/mês ou US$ 1.499/ano

US$ 199/mês ou US$ 1.499/ano Empresa (mais de 200 funcionários): Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o AirMason

G2: 5/5 (1 avaliação)

5/5 (1 avaliação) Capterra: 4,8/5 (mais de 10 avaliações)

6. Igloo

via Iglu Com o Igloo, as empresas podem criar um manual digital do funcionário que funciona como um hub centralizado para as políticas do local de trabalho. Essas diretrizes - desde viagens e trabalho remoto até segurança e código de vestimenta - são facilmente acessíveis e pesquisáveis, garantindo clareza e facilidade de uso. O manual é organizado em capítulos, proporcionando uma experiência guiada ao usuário.

Com o Igloo, as empresas podem não apenas gerenciar o conhecimento, mas também maximizá-lo. O Igloo está na lista dos melhores softwares de manual do funcionário porque permite a criação de bases de conhecimento organizadas e pesquisáveis, capturando as melhores práticas e os principais aprendizados. A colaboração é facilitada pelo upload de documentos, @menções e blogs e fóruns interativos.

Os recursos de integração permitem uma conectividade perfeita com aplicativos de terceiros, maximizando os investimentos existentes e fornecendo aos funcionários acesso a ferramentas essenciais. As soluções habilitadas para dispositivos móveis da Igloo garantem a acessibilidade de qualquer dispositivo, oferecendo uma experiência responsiva na Web, aplicativos nativos para iOS e Android e integração total de e-mail.

Melhores recursos do Igloo

Design e layout altamente personalizáveis para criar uma experiência personalizada

Recursos robustos de gerenciamento de conteúdo permitem que os usuários organizem e acessem as informações com facilidade

O criador de manuais digitais para funcionários tem um design compatível com dispositivos móveis

Limitações do Igloo

A extensa funcionalidade pode resultar em uma curva de aprendizado acentuada para novos usuários

A configuração da integração pode ser desafiadora

Preços do Igloo

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Igloo

G2: 4,2/5 (mais de 90 avaliações)

4,2/5 (mais de 90 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 30 avaliações)

7. Guru

via Guru O Guru é uma das opções mais inovadoras e melhores de software de manual do funcionário porque funciona como a fonte definitiva da verdade para sua organização. Ele se integra perfeitamente ao seu fluxo de trabalho para que você possa obter rapidamente conhecimentos atualizados. Ele oferece um mecanismo de verificação para garantir a precisão, permitindo que você o integre aos seus manuais favoritos ferramentas de comunicação no local de trabalho e encontre o conhecimento de que você precisa sem interrupções.

Um dos recursos de destaque do Guru é o Answers, um mecanismo intuitivo baseado em IA que navega rapidamente pelo cenário de informações da sua empresa. Sua pesquisa em linguagem natural e as recomendações de conteúdo personalizado conectam rapidamente os usuários a conhecimentos confiáveis. Além disso, o recurso Pergunte a um especialista ajuda os usuários a se conectarem com as pessoas certas para perguntas específicas, enquanto os tópicos de tendências e as jornadas de leitura mantêm as equipes informadas e engajadas.

melhores recursos do #### Guru

A extensão do Chrome facilita o acesso quando você precisa de uma resposta rápida

As sugestões baseadas em IA aumentam a eficiência do gerenciamento do conhecimento

Integrações perfeitas com ferramentas populares, como Slack, Salesforce e Zendesk

Limitações do Guru

Recursos limitados do editor de texto

A interface e a navegação podem ser complicadas para novos usuários

Preços do Guru

Gratuito

Starter: US$ 5/mês por usuário

US$ 5/mês por usuário Builder: $10/mês por usuário

$10/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Guru ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 1.500 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.500 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 85 avaliações)

8. Livro do Caminho

via Guia de viagem Com o Waybook, você pode consolidar todas as informações, valores e procedimentos do seu local de trabalho em uma única fonte de verdade facilmente acessível.

Um dos recursos de destaque do Waybook é sua extensa biblioteca de modelos específicos do setor, que permite economizar tempo importando seu manual de RH existente ou criando um novo a partir de uma ampla seleção de modelos.

A plataforma está na nossa lista dos melhores softwares de manual do funcionário porque oferece uma interface intuitiva que permite editar, projetar e atualizar facilmente o conteúdo, permitindo que você personalize o manual do funcionário com imagens, GIFs, vídeos e muito mais.

Além disso, o Waybook pode automatizar os processos de integração e os módulos de treinamento, dividindo procedimentos complexos em fluxos de trabalho simples e estruturados. Você pode acompanhar o progresso e avaliar o conhecimento por meio de testes e questionários, garantindo que sua equipe permaneça informada e alinhada.

melhores recursos do #### Waybook

Ampla biblioteca de referências específicas do setormodelos de manuais de funcionários* Funcionalidade de pesquisa rápida

Notificações sobre as principais atualizações do manual do funcionário

O acompanhamento do progresso garante que todos se mantenham atualizados

Limitações do Waybook

Não é possível exportar vários documentos de uma só vez

Não há localização de idiomas disponível

Preços do Waybook

Waybook Care: $99/mês

$99/mês Waybook Pro: $198/mês

$198/mês Waybook Consulting: US$ 95/hora

Avaliações e resenhas do Waybook

G2: 3,5/5 (1 avaliação)

3,5/5 (1 avaliação) Capterra: 4,9/5 (45+ avaliações)

9. Slite

via Slite O Slite é uma ferramenta versátil de software para manuais de funcionários que ajuda as equipes a centralizar e organizar todos os seus documentos. Seu editor simplificado cria uma experiência de escrita suave, sem distrações, permitindo que você se concentre no conteúdo mais importante.

Com o Slite, você pode incorporar vídeos, esboços e conteúdo incorporado para aprimorar o compartilhamento de conhecimento . Adicione personalidade e apelo visual à sua documentação com imagens de capa, destaques e blocos de dicas para tornar o manual do funcionário envolvente e agradável.

A integração do Slite com ferramentas populares, como Slack, Asana, Trello e Google Drive, reforça seu manual de instruções existente estruturas de gerenciamento de projetos reunindo todas as informações da sua equipe em um só lugar. Você pode incorporar planilhas, vídeos, apresentações e esboços de vários aplicativos, eliminando a necessidade de duplicação.

melhores recursos do #### Slite

Interface simples que é fácil de aprender para usuários não técnicos

Recursos robustos de organização permitem que os usuários criem hierarquias e tags para estruturar e categorizar seus documentos

Integrações perfeitas com ferramentas populares como o Slack google Drive e Trello

Limitações do Slite

A falta de uma API aberta limita as possibilidades de integração

Opções de exportação limitadas

Preços do Slite

**Gratuito

Padrão: $10/mês por usuário

$10/mês por usuário Premium: $15/mês por usuário

Slite avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (175+ avaliações)

4,7/5 (175+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 35 avaliações)

10. Visme

via Visme O Visme é uma ferramenta fantástica de software para manuais de funcionários que o ajuda a criar manuais de funcionários atraentes e visualmente atraentes. Não tem habilidades de design? Não tem problema. Os poderosos recursos de apresentação do Visme são feitos sob medida para quem não é designer, permitindo que você crie manuais profissionais e informativos para os funcionários.

O criador de manuais de funcionários do Visme fornece todos os elementos necessários para criar manuais abrangentes e convidativos. Os modelos podem ser totalmente personalizados para mostrar os processos, as políticas e a cultura de sua empresa. Você pode até mesmo aprimorar seus manuais com personagens e ícones animados para dar vida à cultura da sua empresa.

Você pode inserir facilmente as informações da sua empresa e, ao mesmo tempo, manter o estilo da marca ajustando as cores e as fontes. A ferramenta também oferece recursos como gráficos personalizáveis, interatividade e integração multimídia, permitindo a criação de manuais envolventes e interativos. Você pode fazer o download dos manuais em vários formatos, compartilhá-los on-line por meio de links, incorporá-los ao seu site e até mesmo criar flipbooks que viram páginas.

melhores recursos do #### Visme

Fácil de usar, mesmo para pessoas sem experiência técnica ou de design

A criação versátil de conteúdo visual inclui apresentações, infográficos, relatórios e muito mais

Elementos de design interativos e animados aprimoram a narrativa visual

Limitações do Visme

Versão gratuita limitada

Projetos limitados de gráficos e tabelas

Preços do Visme

Gratuito

Starter: $29/mês

$29/mês Pro: US$ 59/mês

US$ 59/mês Visme para equipes: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e opiniões sobre o Visme

G2: 4,5/5 (mais de 250 avaliações)

4,5/5 (mais de 250 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 600 avaliações)

Capacite sua organização com o software de manual do funcionário e o ClickUp

Agora é hora de transformar as políticas e os procedimentos de seu local de trabalho. Com o software de manual do funcionário certo, você pode simplificar a criação, o gerenciamento e a distribuição de informações cruciais para promover uma comunicação eficaz e alinhar suas equipes em torno de metas compartilhadas.

Ao se inscrever no ClickUp, você obtém acesso a uma interface fácil de usar, modelos pré-criados e uma biblioteca de conteúdo de políticas para personalizar os manuais dos funcionários sem esforço. Com ferramentas robustas de colaboração, recursos de edição em tempo real e opções seguras de hospedagem e compartilhamento, o ClickUp permite que suas equipes contribuam e revisem as alterações de forma colaborativa.

A plataforma centralizada permite a distribuição perfeita de manuais aos funcionários, promovendo uma compreensão consistente dos valores e das normas da empresa. Não espere mais para liberar o potencial do software de manual do funcionário. Registre-se no ClickUp hoje mesmo e revolucione a comunicação no local de trabalho, o gerenciamento de equipes e a implementação de políticas.