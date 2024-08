10 melhores softwares de gerenciamento de políticas em 2024

A criação e a adesão a políticas não podem ser feitas por meio de uma abordagem única para todos. Em vez disso, você precisa se concentrar na criação de estruturas que atendam às diversas necessidades da sua empresa e garantir que toda a organização adira uniformemente a essas políticas e procedimentos.

Então, como você pode fazer isso de maneira simples e eficaz?

É nesse ponto que eu traria o software de gerenciamento de políticas.

Uma plataforma de gerenciamento de políticas foi projetada para ajudá-lo a cumprir as mudanças regulamentares e a aderir a padrões de governança específicos. Ela simplifica a criação e a distribuição de políticas e oferece vários recursos e modelos de procedimentos que podem ajudar sua organização a gerenciar seus programas de conformidade e reduzir os riscos.

Pense no software de gerenciamento de políticas e procedimentos como um repositório centralizado para armazenar os documentos de políticas da sua organização, as políticas de conformidade e os procedimentos de gerenciamento de políticas para que todos possam acessá-los ou consultá-los.

Após uma extensa pesquisa, compilei neste blog uma lista das 10 melhores soluções de software de gerenciamento de políticas para 2024. Vamos dar uma olhada!

O que você deve procurar em um software de gerenciamento de políticas?

Testei alguns dos sistemas de gerenciamento de políticas corporativas mais usados e encontrei alguns recursos comuns que se destacaram. Recomendo que você considere uma ferramenta que ofereça esses recursos para ajudá-lo a manter a conformidade.

Repositório centralizado de documentos : A ferramenta de gerenciamento de políticas deve ter um único hub para armazenar com segurança documentos, políticas e estruturas essenciais

: A ferramenta de gerenciamento de políticas deve ter um único hub para armazenar com segurança documentos, políticas e estruturas essenciais Fluxos de trabalho automatizados : Procure uma plataforma baseada em nuvem para automatizar tarefas como criação, distribuição e aprovação de políticas para gerentes de políticas

: Procure uma plataforma baseada em nuvem para automatizar tarefas como criação, distribuição e aprovação de políticas para gerentes de políticas Rastreamento : Sua solução de gerenciamento de políticas deve fornecer insights sobre como os funcionários aderem às políticas. Você deve ser capaz de gerar relatórios de conformidade, notificações automatizadas e painéis em tempo real para ajudá-lo a detectar anomalias nas políticas e problemas de conformidade e destacar as áreas a serem melhoradas

: Sua solução de gerenciamento de políticas deve fornecer insights sobre como os funcionários aderem às políticas. Você deve ser capaz de gerar relatórios de conformidade, notificações automatizadas e painéis em tempo real para ajudá-lo a detectar anomalias nas políticas e problemas de conformidade e destacar as áreas a serem melhoradas Custo: Identifique um sistema de gerenciamento de políticas que se encaixe bem em seu orçamento. Meça o preço da ferramenta em relação ao valor que ela oferece para estimar o ROI da solução de gerenciamento de políticas

Identifique um sistema de gerenciamento de políticas que se encaixe bem em seu orçamento. Meça o preço da ferramenta em relação ao valor que ela oferece para estimar o ROI da solução de gerenciamento de políticas Assistência com IA: As melhores ferramentas de gerenciamento de políticas vêm com assistentes de IA para automatizar tarefas redundantes, como o preenchimento de modelos de procedimentos, facilitando a análise comparativa, o controle de versão entre diferentes iterações do mesmo documento, automatizando lembretes para auditorias internas e gerando um resumo sucinto do documento ou relatório da política

As melhores ferramentas de gerenciamento de políticas vêm com assistentes de IA para automatizar tarefas redundantes, como o preenchimento de modelos de procedimentos, facilitando a análise comparativa, o controle de versão entre diferentes iterações do mesmo documento, automatizando lembretes para auditorias internas e gerando um resumo sucinto do documento ou relatório da política Interface amigável ao usuário: Escolha um software de gerenciamento de políticas que não exija treinamento extensivo para se acostumar. Uma interface complicada aumenta a carga cognitiva de seus funcionários. Se os gerentes de políticas e os funcionários relevantes não usarem a plataforma em todo o seu potencial, isso anulará todo o objetivo da implementação de uma solução de gerenciamento de políticas

Os 10 melhores softwares de gerenciamento de políticas para 2024

Como prometido, aqui está um resumo das plataformas de gerenciamento de políticas que testei e analisei. Para cada ferramenta, apresentei os melhores recursos, as limitações e as classificações de sites de avaliação como G2 e Capterra.

Espero que esta lista seja útil quando você estiver procurando a ferramenta certa de gerenciamento de políticas.

1. ClickUp (melhor para gerenciamento de políticas e procedimentos e gerenciamento de projetos) ClickUp é uma das plataformas de produtividade mais bem avaliadas que pode funcionar também como software de gerenciamento de políticas.

Plataforma de produtividade completa do ClickUp para simplificar o gerenciamento de políticas

A plataforma oferece uma interface fácil de usar e recursos robustos que simplificam a criação, a distribuição e a adesão a políticas e procedimentos.

Por exemplo, posso criar e gerenciar de forma centralizada as políticas, estruturas, documentos de RH e SOPs da empresa em um único hub usando Documentos do ClickUp .

Você pode usar um ClickUp Doc para:

Gerenciar praticamente qualquer tipo de informação e formatar o conteúdo usando tabelas, cabeçalhos, marcadores e muito mais

Convidar as partes interessadas responsáveis pelo gerenciamento de políticas para trabalhar de forma colaborativa em documentos

Usar @menções para adicionar membros da equipe a uma conversa, usar comentários para feedback e atribuir itens de ação diretamente do documento

Proteger controles de acesso e gerenciar quem pode ou não acessar e editar o documento de política

O ClickUp Docs permite que a formatação avançada e os comandos de barra funcionem com mais eficiência

Acelere a criação de diretrizes e procedimentos para seu processo de gerenciamento de políticas com Cérebro ClickUp o ClickUp Brain é o assistente de IA do ClickUp. O que torna o ClickUp o melhor sistema de gerenciamento de apólices é o fato de que o ClickUp Brain automatiza partes demoradas e repetitivas do processo de criação de apólices.

O ClickUp Brain ajuda você com:

Redigir políticas usando um tom claro e consistente com base em suas instruções

Resumir notas de reuniões após discussões sobre políticas

Gerar esboços para programas de conformidade

Verificar a ortografia de seu conteúdo quanto a erros gramaticais

Desperte a criatividade, crie modelos ou gere textos na velocidade da luz com o ClickUp Brain, seu parceiro de brainstorming

Se não quiser perder tempo elaborando procedimentos do zero, você sempre pode começar usando a política da empresa do ClickUp ou o modelos de documentação de processos .

Por exemplo, use o Modelo de processos e procedimentos do ClickUp para documentar e gerenciar todos os seus processos em um único local. Crie guias passo a passo para cada processo para manter a consistência e salvar informações importantes sobre cada etapa usando campos e exibições personalizados.

Modelo de processos e procedimentos do ClickUp

Veja como usar este modelo:

Mapeie cada etapa do processo em ordem usando a visualização do fluxograma do processo

Mantenha o controle de todos os documentos relacionados a uma política específica usando a visualização Lista de documentação

Organize os documentos por estágio de conclusão usando a visualização Estágio da documentação

Visualize o processo para se manter no caminho certo usando a visualização da linha do tempo

Além disso, você pode usar a tag Modelo de Manual do Funcionário, Políticas e Procedimentos do ClickUp para descrever todas as políticas e procedimentos que você deseja que seus funcionários sigam.

Modelo de manuais, políticas e procedimentos para funcionários do ClickUp

Este modelo o ajudará:

Comunicar claramente aos funcionários a missão, as expectativas e os principais procedimentos de sua empresa

Abranger tudo, desde a folha de pagamento até as políticas de férias e o código de conduta, em um único documento para que seja facilmente acessível

Descrever como lidar com diferentes situações e usar status personalizados para acompanhar o progresso de diferentes políticas

Use notificações para receber alertas sempre que forem feitas alterações no conteúdo do documento

Se estiver procurando simplificar os processos, use o modelo Modelo de procedimentos de operação padrão do ClickUp para criar práticas recomendadas e garantir que as tarefas sejam concluídas de forma consistente.

Captura de tela do modelo de procedimentos de operação padrão do ClickUp

Basta inserir as informações corretas em diferentes seções para começar. Use campos personalizados para capturar informações específicas, como data de vencimento, prioridade, pontuação do lead e muito mais para ajudá-lo a gerenciar suas tarefas.

Adicione uma linha do tempo designada para cada tarefa para que seja mais fácil acompanhar o progresso e ficar por dentro das atividades importantes.

melhores recursos do #### ClickUp

Colaboração perfeita: Use os documentos do ClickUp como um local central para armazenar e gerenciar políticas. Sua equipe de governança e os gerentes de auditoria podem colaborar em tempo real com os documentos editáveis, marcar os membros relevantes da equipe, adicionar elementos interativos, como tabelas, vídeos e planilhas, e dar controle de acesso aos documentos relevantes

Use os documentos do ClickUp como um local central para armazenar e gerenciar políticas. Sua equipe de governança e os gerentes de auditoria podem colaborar em tempo real com os documentos editáveis, marcar os membros relevantes da equipe, adicionar elementos interativos, como tabelas, vídeos e planilhas, e dar controle de acesso aos documentos relevantes Aproveite o elemento de IA: Use o assistente de redação e o gerente de projeto com tecnologia de IA do ClickUp para redigir o documento de política, rastrear alterações, gerar relatórios a partir de documentos extensos e atribuir tarefas a diferentes membros da equipe

Use o assistente de redação e o gerente de projeto com tecnologia de IA do ClickUp para redigir o documento de política, rastrear alterações, gerar relatórios a partir de documentos extensos e atribuir tarefas a diferentes membros da equipe Use modelos pré-criados de procedimentos e políticas: Obtenha uma estrutura para gerenciar procedimentos e estruturas e garanta que as tarefas e os processos sejam concluídos de forma consistente e confiável com o ClickUp'smodelos de políticas de conformidade *Gerencie tarefas com eficiência: Crie e atribua tarefas para cada procedimento usandoTarefas do ClickUp. Adicione contexto usando descrições de tarefas e defina datas de vencimento para evitar atrasos na conclusão das atividades de conformidade. Use os tipos de tarefas para diferenciar as atividades da maneira que fizer mais sentido para a sua equipe

Obtenha uma estrutura para gerenciar procedimentos e estruturas e garanta que as tarefas e os processos sejam concluídos de forma consistente e confiável com o ClickUp'smodelos de políticas de conformidade *Gerencie tarefas com eficiência: Crie e atribua tarefas para cada procedimento usandoTarefas do ClickUp. Adicione contexto usando descrições de tarefas e defina datas de vencimento para evitar atrasos na conclusão das atividades de conformidade. Use os tipos de tarefas para diferenciar as atividades da maneira que fizer mais sentido para a sua equipe Rastreie o progresso do projeto: UseMetas do ClickUp para definir metas para a conclusão de tarefas e atividades relacionadas a políticas. Acompanhe o progresso das metas relacionadas para ver o quanto de uma meta foi concluído

UseMetas do ClickUp para definir metas para a conclusão de tarefas e atividades relacionadas a políticas. Acompanhe o progresso das metas relacionadas para ver o quanto de uma meta foi concluído Acesse informações com facilidade : Encontre rapidamente qualquer informação do ClickUp, de um aplicativo conectado ou de sua unidade local usando oPesquisa Universal do ClickUp. Use comandos de pesquisa personalizados para permitir que os funcionários localizem facilmente políticas e documentos regulatórios específicos com apenas alguns cliques

: Encontre rapidamente qualquer informação do ClickUp, de um aplicativo conectado ou de sua unidade local usando oPesquisa Universal do ClickUp. Use comandos de pesquisa personalizados para permitir que os funcionários localizem facilmente políticas e documentos regulatórios específicos com apenas alguns cliques Simplifique a coleta de dados: Capture detalhes essenciais para a documentação da política usando o comandoVisualização do formulário ClickUp. Crie formulários para qualquer tipo de trabalho e transforme as respostas em tarefas rastreáveis

Arraste e solte campos personalizados na exibição de formulário para criar pesquisas abrangentes ou coletar feedback

Limitações do ClickUp

O ClickUp Brain está disponível somente em planos pagos

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicionar a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

💡Dica profissional: Siga os 5 Ws - quem, o quê, onde, por que e por que fazer o rascunho políticas e procedimentos eficazes para sua organização.

2. PowerDMS (melhor para distribuição de políticas e controle de conformidade)

via PowerDMS O PowerDMS é um software de gerenciamento de políticas baseado em nuvem projetado para garantir a conformidade nos setores público e de saúde.

Seus recursos exclusivos incluem a centralização e a organização de documentos essenciais, a automatização de fluxos de trabalho para aprovações e revisões e o fornecimento de análises robustas para identificar tendências e riscos potenciais.

O software também facilita o treinamento de funcionários, rastreia certificações e oferece acesso móvel para atualizações de políticas em qualquer lugar. Essa abordagem abrangente permite que as organizações reduzam os riscos, aumentem a eficiência e garantam a adesão às normas.

melhores recursos do #### PowerDMS

Crie e compartilhe documentos voltados para o público: Crie e compartilhe informações importantes sobre políticas com sua comunidade. Cada documento vem com um URL personalizado que pode ser incorporado ao seu site ou compartilhado com qualquer pessoa que precise dele

Crie e compartilhe informações importantes sobre políticas com sua comunidade. Cada documento vem com um URL personalizado que pode ser incorporado ao seu site ou compartilhado com qualquer pessoa que precise dele Use uma análise de dados abrangente : Obtenha insights importantes sobre como a sua empresa está aderindo às políticas com dados de conformidade

: Obtenha insights importantes sobre como a sua empresa está aderindo às políticas com dados de conformidade Automatize o processo de revisão e aprovação de políticas: Atribua proprietários e revisores de políticas para revisar e aprovar documentos, salve modelos de fluxo de trabalho para etapas consistentes do processo e conceda direitos de edição única em documentos para requisitos ad-hoc

Limitações do PowerDMS

Os usuários acham que o PowerDMS oferece recursos limitados de relatório e carece de personalização

Pode ser difícil configurar fluxos de trabalho de gerenciamento de políticas, especialmente para equipes maiores

Preços do PowerDMS

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do PowerDMS

G2 : 4.7/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 300 avaliações)

3. SAI360 (Melhor para gerenciamento integrado de riscos e conformidade)

via SAI360 O SAI360 é um software de treinamento desenvolvido para que as organizações gerenciem riscos, sigam práticas éticas e cumpram os padrões de governança internos e externos.

Além das funções essenciais, como criação, armazenamento e aprovação de políticas, ele se integra perfeitamente a outros módulos GRC, proporcionando uma visão holística dos riscos organizacionais.

A análise avançada da ferramenta permite que as empresas identifiquem padrões, avaliem vulnerabilidades e tomem decisões baseadas em dados. O SAI360 aumenta ainda mais o seu valor por meio de recursos como integração de avaliação de risco, otimização de fluxo de trabalho automatizado e relatórios em tempo real, permitindo que as organizações gerenciem as operações de conformidade de forma proativa.

Melhores recursos do SAI360

Gerencie a governança, o risco e a conformidade : Gerencie políticas organizacionais, identifique riscos e acompanhe a conformidade com o módulo GRC

: Gerencie políticas organizacionais, identifique riscos e acompanhe a conformidade com o módulo GRC Avalie a eficácia dos programas de conformidade: Use relatórios e análises abrangentes para avaliar os riscos de conformidade

Use relatórios e análises abrangentes para avaliar os riscos de conformidade Acesse programas de treinamento em conformidade: Dê aos funcionários acesso a mais de 200 conteúdos regulatórios e relacionados à conformidade para aumentar a conscientização e proporcionar experiências de aprendizado impactantes.

Limitações do SAI360

A personalização avançada exige que você pague uma taxa adicional por serviços profissionais

Não oferece assistência baseada em IA

Preços do SAI360

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do SAI360

G2: 4.1/5 (mais de 100 avaliações)

4.1/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

Dica profissional: Modelos de POP podem ajudá-lo a eliminar o esforço de criar procedimentos operacionais padrão do zero. Use esses modelos para simplificar e padronizar processos comerciais essenciais em sua organização.

4. Strike Graph (melhor para conformidade de segurança cibernética)

via Gráfico de greves O Strike Graph é uma ferramenta personalizável de conformidade de segurança cibernética usada para aderir a protocolos de segurança de dados e proteger informações confidenciais.

Ele oferece a opção de criar programas de conformidade que atendam às necessidades específicas de sua organização, ajudando-o a gerenciar melhor as políticas e os procedimentos de conformidade.

A força da plataforma está em sua capacidade de simplificar processos de segurança complexos, consolidar informações em uma plataforma centralizada e gerar relatórios criteriosos para as partes interessadas.

principais recursos do #### Strike Graph

Automatize as respostas a consultas de rotina : Obtenha respostas instantâneas para todas as suas perguntas relacionadas à segurança com o assistente de segurança de IA do Strike Graph. O assistente de IA obtém respostas de vários recursos, como documentos de políticas, para fornecer respostas precisas

: Obtenha respostas instantâneas para todas as suas perguntas relacionadas à segurança com o assistente de segurança de IA do Strike Graph. O assistente de IA obtém respostas de vários recursos, como documentos de políticas, para fornecer respostas precisas Audite programas de segurança com facilidade : Reduza o incômodo de envolver empresas de auditoria terceirizadas usando o processo de certificação na plataforma para auditar programas de segurança e monitorar a conformidade

: Reduza o incômodo de envolver empresas de auditoria terceirizadas usando o processo de certificação na plataforma para auditar programas de segurança e monitorar a conformidade Rastreie a eficácia das atividades de conformidade: Use painéis intuitivos para visualizar a eficácia dos seus programas de segurança, obter insights sobre os riscos e garantir que os controles de políticas estejam funcionando corretamente

Limitações do Strike Graph

A implementação inicial da plataforma é complexa e pode exigir uma quantidade significativa de tempo e recursos

Os recursos de geração de relatórios são limitados

Preços do Strike Graph

Gratuito para sempre

Certificado : uS$ 9.000/ano

: uS$ 9.000/ano Scale : uS$ 18.000/ano

: uS$ 18.000/ano Enterprise: Preços personalizados

Strike Graph classificações e comentários

G2 : 4.8/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

5. LogicGate Risk Cloud (melhor para gerenciamento e auditoria de riscos cibernéticos flexíveis)

via LogicGate Se você está procurando um software ágil para ajudá-lo a criar um processo seguro de gerenciamento de governança, regulamentação e conformidade (GRC), o LogicGate Risk Cloud é uma boa opção. A plataforma baseada na nuvem oferece uma interface fácil de usar e sem código para identificar riscos, gerenciar a conformidade regulamentar e monitorar a segurança dos dados, permitindo rápida implementação e configuração.

A USP do LogicGate é sua capacidade de fornecer visibilidade em tempo real do cenário de riscos por meio de painéis e análises interativos.

Melhores recursos do LogicGate Risk Cloud

Gerencie os riscos cibernéticos : Identifique os riscos cibernéticos e avalie o impacto deles nos resultados de sua empresa. Reúna relatórios criteriosos e compartilhe-os com as partes interessadas

: Identifique os riscos cibernéticos e avalie o impacto deles nos resultados de sua empresa. Reúna relatórios criteriosos e compartilhe-os com as partes interessadas Automatize o gerenciamento de políticas : Automatize todos os aspectos do seu programa de conformidade, desde a elaboração até a aprovação

: Automatize todos os aspectos do seu programa de conformidade, desde a elaboração até a aprovação Simplifique as auditorias internas: Use fluxos de trabalho pré-criados para auditar processos internos e atribuir solicitações de documentação aos membros apropriados da equipe

Limitações do LogicGate Risk Cloud

O LogicGate Risk Cloud oferece pouca ou nenhuma estimativa de dados de perda (dados relacionados a perdas financeiras ou a qualquer outro tipo de perda que uma organização sofra no contexto do gerenciamento de riscos) para realizar análises de risco

Preços do LogicGate Risk Cloud

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do LogicGate Risk Cloud

G2 : 4.6/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 60 avaliações)

Leia mais: 10 exemplos de SOP: Práticas recomendadas para produtividade e conformidade

6. StandardFusion (melhor para simplificar o gerenciamento de conformidade)

via StandardFusion Se a sua organização opera em um setor altamente regulamentado, como saúde, serviços financeiros, manufatura, governo ou setor automotivo, o gerenciamento de riscos corporativos estará em primeiro plano.

O software GRC da StandardFusion ajuda você a integrar os componentes do GRC para aumentar a confiança e consolidar as operações em toda a organização. O software incentiva a colaboração por meio de edição em tempo real e fluxos de trabalho de aprovação automatizados, garantindo o desenvolvimento e a implementação eficientes de políticas.

Melhores recursos do StandardFusion

Gerenciamento de incidentes: Desbloqueie insights detalhados sobre incidentes. Evite violações de dados e gerencie incidentes de forma proativa

Desbloqueie insights detalhados sobre incidentes. Evite violações de dados e gerencie incidentes de forma proativa Automação: Use fluxos de trabalho automatizados para rastrear e registrar todas as suas atividades relacionadas à conformidade para detectar irregularidades na adesão à política

Use fluxos de trabalho automatizados para rastrear e registrar todas as suas atividades relacionadas à conformidade para detectar irregularidades na adesão à política Gerenciamento de políticas: Aproveite o editor no aplicativo da plataforma para criar políticas. Use fluxos de trabalho de aprovação automatizados para aprovação rápida

Limitações do StandardFusion

As notificações de tarefas não podem ser personalizadas

Preços do StandardFusion

Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o StandardFusion

G2 : 4.6/5 (mais de 40 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 30 avaliações)

7. NAVEX One (melhor para governança unificada e mitigação de riscos de terceiros)

via NAVEX O NAVEX One é um software de gerenciamento de políticas que oferece uma plataforma integrada para que as empresas gerenciem vários aspectos de todo o ciclo de vida do gerenciamento de políticas.

Para lidar com riscos comerciais internos e externos e gerenciar as prioridades de conformidade em uma única plataforma, esse sistema de gerenciamento de políticas corporativas oferece uma visão de 360 graus dos processos existentes, dos funcionários e dos fornecedores terceirizados

Ao aproveitar a análise avançada, o NAVEX One permite que as organizações avaliem a eficácia das políticas, identifiquem possíveis vulnerabilidades e tomem decisões baseadas em dados. Além disso, a ênfase do software na experiência do usuário e na acessibilidade aumenta a facilidade de uso para administradores de políticas e funcionários.

Melhores recursos do NAVEX One

Hub de conformidade centralizado: Monitore as atividades de conformidade dos funcionários a partir de uma única fonte de verdade

Monitore as atividades de conformidade dos funcionários a partir de uma única fonte de verdade Gerenciamento de riscos do fornecedor : Visualize todos os riscos ou incidentes associados a fornecedores terceirizados

: Visualize todos os riscos ou incidentes associados a fornecedores terceirizados Treinamento em ética e conformidade: Eduque os funcionários sobre os principais cenários de risco e conformidade por meio de módulos de aprendizado envolventes

Limitações do NAVEX One

A interface é complicada e não é muito fácil de usar

Os relatórios são desajeitados e pouco intuitivos, dificultando a obtenção de insights detalhados

Preços do NAVEX One

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do NAVEX One

G2 : 3.8/5 (mais de 50 avaliações)

: 3.8/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

Leia mais: Como usar IA para documentação

8. LogicManager (melhor para gerenciamento de riscos corporativos)

via Gerenciador de lógica Enquanto pesquisava ferramentas de gerenciamento de políticas, também testei o LogicManager, um software popular de gerenciamento de riscos corporativos. O produto baseado em SaaS permite que as empresas se antecipem a possíveis problemas e riscos monitorando zonas de alto risco em vários departamentos.

Sua capacidade de conectar políticas a riscos específicos, automatizar fluxos de trabalho e gerar relatórios perspicazes permite que as organizações identifiquem e resolvam problemas potenciais de forma proativa.

Melhores recursos do LogicManager

Gerenciar auditorias internas : Estude os diferentes departamentos de sua organização para entender e priorizar as áreas de auditoria com base em seu nível de risco

: Estude os diferentes departamentos de sua organização para entender e priorizar as áreas de auditoria com base em seu nível de risco Controle de relatórios financeiros : Gerencie os riscos financeiros e garanta relatórios financeiros precisos, monitorando erros, transações fraudulentas e má administração de fundos

: Gerencie os riscos financeiros e garanta relatórios financeiros precisos, monitorando erros, transações fraudulentas e má administração de fundos Manter a responsabilidade com a atribuição de tarefas: Atribuir, rastrear e concluir todas as tarefas conformidade do projeto tarefas

Limitações do LogicManager

O software não possui modelos predefinidos padrão e assistência com IA

Preços do LogicManager

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do LogicManager

G2 : 4.6/5 (mais de 50 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

9. EisenVault (melhor para gerenciamento simplificado de documentos)

via EisenVault O EisenVault é uma plataforma segura de gerenciamento de documentos para rastrear e gerenciar documentos comerciais essenciais, como manuais de funcionários códigos de conduta, licenças comerciais e contratos legais.

Ele pode lidar com grandes volumes de documentos técnicos, como arquivos AutoCAD, contratos e manuais. A ferramenta também oferece integração perfeita com sistemas ERP, como o SAP, e fornece acesso off-line para equipes remotas.

Além disso, o EisenVault se destaca no controle de versões de documentos, na funcionalidade de pesquisa e nas trilhas de auditoria, garantindo a integridade e a conformidade dos documentos da política. Embora não seja apenas uma ferramenta de gerenciamento de políticas, sua sólida base de gerenciamento de documentos a torna adequada para o gerenciamento de políticas.

Melhores recursos do EisenVault

Digitalização de documentos : Digitalize e faça upload de cópias de documentos importantes em vez de imprimi-los todas as vezes

: Digitalize e faça upload de cópias de documentos importantes em vez de imprimi-los todas as vezes Automatize tarefas rotineiras: Integre o EisenVault com seus CRMs, ERPs ou outros sistemas legados com a ajuda da RPA (automação de processos robóticos). Automatize tarefas repetitivas e direcione seu foco para a conclusão de tarefas que realmente importam

Integre o EisenVault com seus CRMs, ERPs ou outros sistemas legados com a ajuda da RPA (automação de processos robóticos). Automatize tarefas repetitivas e direcione seu foco para a conclusão de tarefas que realmente importam Melhore a visibilidade dos documentos de política: Use o recurso de reconhecimento óptico de caracteres para digitalizar seus documentos digitais e extrair informações relevantes

Limitações do EisenVault

O aplicativo móvel do EisenVault tem funcionalidade limitada

Preços do EisenVault

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do EisenVault

G2 : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes Capterra: 4.6/5 (mais de 100 avaliações)

Dica profissional: Crie uma documentação abrangente e fácil de entender sobre as políticas, a visão e os valores de sua empresa usando modelos de manuais para funcionários . Basta inserir as informações corretas nas seções predefinidas e você terá tudo o que precisa para que seus funcionários sejam bem-sucedidos em suas funções em um documento centralizado.

10. RLDatix (melhor para conformidade com o setor de saúde e gerenciamento de riscos)

via RLDatix A RLDatix é uma plataforma GRC que identifica riscos e melhora a eficiência operacional das organizações de saúde. É possível usar a plataforma para proteger os registros de saúde dos pacientes, gerenciar incidentes e monitorar as métricas de segurança dos pacientes.

Seus recursos exclusivos incluem um forte foco no gerenciamento do ciclo de vida dos documentos, permitindo a criação, a revisão e o armazenamento eficientes de políticas. A plataforma se destaca por fornecer um repositório centralizado e pesquisável, garantindo fácil acesso a informações críticas.

Melhores recursos do RLDatix

Gerencie contratos em um único local: Centralize o gerenciamento de contratos e use modelos para padronizar contratos e acordos parapadronização de processos *Crie e compartilhe documentos de políticas: Trabalhe de forma colaborativa com a sua equipe para criar programas de conformidade e vinculá-los diretamente aos padrões definidos pelas empresas de credenciamento de saúde

Centralize o gerenciamento de contratos e use modelos para padronizar contratos e acordos parapadronização de processos *Crie e compartilhe documentos de políticas: Trabalhe de forma colaborativa com a sua equipe para criar programas de conformidade e vinculá-los diretamente aos padrões definidos pelas empresas de credenciamento de saúde Analisar processos e eventos de saúde: Identifique lacunas no atendimento ao paciente e gerencie eventos adequadamente para obter melhores resultados usando relatórios e painéis de controle incorporados.

Limitações da RLDatix

A configuração de back-end da plataforma é complicada

A RLDatix tem um recurso de anotações, mas há um limite de 255 caracteres, o que dificulta a adição de informações detalhadas

RLDatix

Preços personalizados

Avaliações e resenhas da RLDatix

G2 : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes Capterra: 4.5/5 (mais de 90 avaliações)

Leia mais: 10 modelos de código de conduta para funcionários no Word e ClickUp

Simplifique seu processo de gerenciamento de políticas com o ClickUp

O gerenciamento de políticas é um processo importante para garantir que sua organização esteja operando de forma segura e protegida, aderindo aos padrões de governança internos e externos adequados.

Como em tudo, um pouco de ajuda tecnológica pode ajudar muito a simplificar o processo de gerenciamento de políticas e garantir que nada importante seja esquecido.

Eu recomendaria o ClickUp, um sistema abrangente de gerenciamento de projetos e de políticas, para centralizar e consolidar seus esforços de gerenciamento de políticas.

O ClickUp oferece vários recursos, como documentos, tarefas, assistente com IA, controle de versão e modelos predefinidos para que os gerentes de políticas criem, aprovem e sigam as estruturas de políticas. Registre-se no ClickUp gratuitamente hoje mesmo e atualize seu processo de gerenciamento de políticas e conformidade.