10 modelos de manuais de funcionários gratuitos no Word e ClickUp

Criação de um manual do funcionário é uma obrigação para qualquer empresa.

Ele serve como ponto de referência para empregadores e empregados, ajudando a garantir que todos entendam seus direitos, responsabilidades e expectativas no local de trabalho. Um manual do funcionário eficaz deve ser abrangente, porém conciso, e deve abranger tópicos como comportamento aceitável, procedimentos de segurança, diretrizes de remuneração e políticas de licença.

Embora esses documentos sejam uma parte essencial da administração de uma empresa, pode ser difícil saber o que eles devem incluir e como começar. Felizmente para você, nós já fizemos todo o trabalho pesado.

Nesta postagem, discutiremos o que é um modelo de manual do funcionário e o que faz um bom modelo. Em seguida, compartilharemos nossos 10 modelos favoritos de manual do funcionário, para que você possa começar a criar o seu.

O que é um modelo de manual do funcionário?

Antes de falarmos sobre modelos, vamos nos certificar de que estamos na mesma página com relação ao que é um manual do funcionário.

Os manuais do funcionário são documentos que comunicam informações essenciais aos funcionários sobre as políticas e os procedimentos da organização, bem como sobre seus direitos e responsabilidades no local de trabalho.

Eles servem como guias para que toda a equipe entenda sua função e cumpra as normas da empresa, abrangendo tópicos como estrutura organizacional, procedimentos operacionais padrão, código de conduta, folga, licença médica e outros benefícios para os funcionários, procedimentos disciplinares e muito mais.

Um manual do funcionário eficaz é essencial para a criação de um local de trabalho saudável e produtivo, pois ajuda a definir as expectativas, promover a confiança entre os funcionários e seus empregadores, esclarecer as funções e responsabilidades, criar uma cultura de respeito e garantir a conformidade com as leis relevantes. Os funcionários devem ser informados sobre o conteúdo do manual logo no início de seu emprego para garantir que entendam as políticas e os procedimentos da empresa, e quaisquer alterações devem ser comunicadas imediatamente para evitar confusão.

Com um manual do funcionário abrangente e atualizado, as empresas podem garantir que seus funcionários se sintam informados e respeitados enquanto trabalham juntos para alcançar o sucesso.

Criar seu manual do funcionário usando um modelo é a maneira mais fácil de começar.

Os modelos são simplesmente roteiros pré-fabricados que descrevem para você o que o manual do funcionário deve incluir. Normalmente, um modelo tem seções como estrutura organizacional, gerenciamento de desempenho planos de remuneração, política de benefícios, protocolos de segurança e procedimentos disciplinares. Além disso, pode ser personalizado para incluir informações específicas de cada empresa, como sua missão e valores, diretrizes de atendimento ao cliente e iniciativas de diversidade.

O que faz um bom modelo de manual do funcionário?

Um bom modelo de manual do funcionário é aquele que é abrangente, fácil de entender e que se alinha à cultura e aos valores da sua empresa. Aqui estão algumas das principais características de um bom modelo:

Detalhado: Um bom modelo deve considerar todas as seções que são essenciais para incluir em um manual do funcionário. Você sempre pode retirar as seções que não se aplicam à sua empresa, mas é melhor ter um modelo muito detalhado do que um que não contenha informações importantes.

Um bom modelo deve considerar todas as seções que são essenciais para incluir em um manual do funcionário. Você sempre pode retirar as seções que não se aplicam à sua empresa, mas é melhor ter um modelo muito detalhado do que um que não contenha informações importantes. Personalizável: Um bom modelo de manual do funcionário deve ser personalizável, permitindo que você adicione ou remova políticas com base em suas necessidades específicas. Ele também deve permitir que você adapte a linguagem e o tom para se alinhar à cultura e aos valores da sua empresa e ser fácil de atualizar para garantir que ele permaneça preciso e em conformidade.

Um bom modelo de manual do funcionário deve ser personalizável, permitindo que você adicione ou remova políticas com base em suas necessidades específicas. Ele também deve permitir que você adapte a linguagem e o tom para se alinhar à cultura e aos valores da sua empresa e ser fácil de atualizar para garantir que ele permaneça preciso e em conformidade. Acessível: Um bom modelo de manual deve resultar em um produto final que seja facilmente acessível a todos os funcionários, tanto na propriedade da empresa quanto remotamente. Ele deve estar disponível nos formatos impresso e digital e deve ser fácil de acessar e navegar.

Um bom modelo de manual deve resultar em um produto final que seja facilmente acessível a todos os funcionários, tanto na propriedade da empresa quanto remotamente. Ele deve estar disponível nos formatos impresso e digital e deve ser fácil de acessar e navegar. Consistente: Um bom modelo deve ser consistente em termos de formatação, design, linguagem e tom. Isso ajuda a garantir que todos os funcionários recebam as mesmas informações e que não haja confusão ou mal-entendidos.

Ao decidir sobre um modelo, tenha em mente essas considerações. Em última análise, você deve escolher o modelo que melhor atenda às necessidades da sua empresa e dos funcionários, em um formato que funcione para a sua força de trabalho.

10 Modelos de manuais de funcionários

Reunimos dez dos nossos modelos favoritos de manual do funcionário para ajudá-lo a criar um manual abrangente, bem escrito e em conformidade com a legislação de forma rápida e fácil. Esses modelos economizarão seu tempo e esforço e, ao mesmo tempo, garantirão que seus funcionários tenham todas as informações de que precisam para serem bem-sucedidos em suas funções.

1. Modelo de manual do funcionário do ClickUp

Modelo de Manual do Funcionário do ClickUp

Não cometa o erro de elaborar um manual enfadonho. Não é segredo que os manuais básicos para funcionários podem ser um festival de sonecas, e seu novas contratações perderão o interesse rapidamente. Em vez disso, nosso Modelo de manual do funcionário do ClickUp mostra como dar personalidade ao seu manual e torná-lo divertido usando gráficos, emojis ou até mesmo gifs.

Este modelo de manual do funcionário inclui:

8 seções de informações, incluindo a história da empresa, o padrão de conduta, políticas de comunicação, benefícios e seguro-saúde, políticas de equipe, políticas de escritório, políticas de remuneração e avaliação de desempenho e políticas de rescisão Um layout digital totalmente personalizável que pode ser atualizado e adicionado a qualquer momento Dicas e sugestões sobre como tornar a leitura do seu manual mais divertida e envolvente para os funcionários.

Lembre-se de que um manual do funcionário é uma ótima maneira de comunicar informações e políticas importantes aos membros da sua equipe. Portanto, dedique algum tempo para torná-lo único e envolvente, e seus novos funcionários lhe agradecerão por isso! Faça o download deste modelo

2. Modelo de manual de funcionário avançado do ClickUp

Modelo avançado de manual do funcionário do ClickUp

Às vezes, um manual do funcionário de alto nível, focado apenas nas informações mais importantes, não é suficiente. Se a sua empresa precisa de um manual mais abrangente e completo, Modelo avançado de manual do funcionário do ClickUp é para você.

**Este modelo de manual do funcionário inclui

Um guia de introdução detalhado que define cada seção e oferece dicas e recursos para reunir e redigir as informações 11 seções de informações, incluindo seções paraonboardinginformações sobre a empresa, cultura, políticas do local de trabalho (como código de vestimenta, folga remunerada e conflitos de interesse), sobre sua empresa, políticas de escritório remoto, código de conduta padrão, práticas de negócios, políticas de presença, avaliações de desempenho, vantagens da empresa e procedimentos de desligamento

Esse modelo foi projetado com a experiência do usuário em mente e fornece praticamente tudo o que um novo funcionário poderia desejar (ou precisar) saber sobre sua empresa, desde o primeiro dia até o último. Faça o download deste modelo

3. Modelo de política e manual do funcionário do ClickUp

Manual do funcionário do ClickUp e modelo de política

Se você precisa de um manual mais profissional que se concentre principalmente nas políticas e nos procedimentos de emprego da sua empresa, estruturas de gerenciamento e código de conduta, considere Modelo de manuais, políticas e procedimentos para funcionários do ClickUp .

Este modelo de manual do funcionário inclui:

17 seções de informações , incluindo uma nota de boas-vindas, uma descrição do "nosso membro ideal da equipe", informações de integração, seção de cultura da empresa, como lidar com perguntas, políticas do local de trabalho, tudo sobre a sua empresa, política de escritório remoto, como trabalhamos, política de atendimento, plano de ação de emergência, código de conduta padrão, práticas comerciais, políticas e procedimentos, avaliações de desempenho, vantagens da empresa e práticas de desligamento

, incluindo uma nota de boas-vindas, uma descrição do "nosso membro ideal da equipe", informações de integração, seção de cultura da empresa, como lidar com perguntas, políticas do local de trabalho, tudo sobre a sua empresa, política de escritório remoto, como trabalhamos, política de atendimento, plano de ação de emergência, código de conduta padrão, práticas comerciais, políticas e procedimentos, avaliações de desempenho, vantagens da empresa e práticas de desligamento Uma capa frontal personalizável para que você possa imprimir facilmente o manual ou colocá-lo em PDF

para que você possa imprimir facilmente o manual ou colocá-lo em PDF Um painel de controle da primeira página que mostra todas as subpáginas e oferece um local para atribuir proprietários e colaboradores a cada seção

Este modelo é dividido em quatro seções principais (Tudo sobre, Como trabalhamos, Código de conduta padrão e Políticas e procedimentos) com subseções em cada uma delas para garantir que nenhuma política seja esquecida. Faça o download deste modelo

4. Modelo de manual do funcionário do ClickUp

Modelo de manual do funcionário do ClickUp

Se você está começando um negócio, mas não tem uma empresa treinamento de funcionários ainda assim, você precisa criar um manual do funcionário. E esse Modelo de manual do funcionário do ClickUp é o lugar perfeito para começar. Preencha este modelo para mostrar aos seus funcionários como ter sucesso e crescer em suas funções.

Este modelo de manual do funcionário inclui:

Um guia inicial que explica o que é um manual do funcionário, por que ter um é benéfico e como usar o modelo de manual do funcionário do ClickUp

que explica o que é um manual do funcionário, por que ter um é benéfico e como usar o modelo de manual do funcionário do ClickUp 2 seções principais com 19 subseções , incluindo informações sobre sua empresa, detalhes sobre a função específica do funcionário e políticas e procedimentos como controle de ponto, elegibilidade para horas extras, dias de pagamento, intervalos, deduções no contracheque, programação, benefícios, feriados, férias, ações disciplinares, restrições de COVID, higiene e segurança

, incluindo informações sobre sua empresa, detalhes sobre a função específica do funcionário e políticas e procedimentos como controle de ponto, elegibilidade para horas extras, dias de pagamento, intervalos, deduções no contracheque, programação, benefícios, feriados, férias, ações disciplinares, restrições de COVID, higiene e segurança Notas, sugestões de redação, perguntas de orientação e dicas em cada seção para orientar a criação do manual e ajudá-lo a pensar no que escrever

Observe que os manuais do funcionário e os guias do funcionário não são a mesma coisa. Embora ambos os documentos forneçam informações importantes para os funcionários, o manual do funcionário abrange as políticas e expectativas gerais da empresa, enquanto o manual do funcionário se concentra em procedimentos e tarefas específicos para uma determinada função ou departamento. Faça o download deste modelo

5. Modelo de manual de RH do ClickUp

Modelo de manual de RH do ClickUp

Alguns modelos de manual do funcionário podem incluir uma seção para o manual de RH, mas, em determinadas situações, talvez você queira manter os dois documentos separados. Nesses casos, use Modelo de manual de RH do ClickUp .

Os manuais de recursos humanos podem assumir duas formas. Eles são manuais para o departamento, com informações sobre a equipe, Metas da equipe de RH políticas, procedimentos e expectativas, ou seus manuais para todos os assuntos de RH que podem ser consultados por toda a empresa.

O manual "tudo sobre RH" é o tipo de manual que nosso modelo foi projetado para criar. Os manuais de RH geralmente abrangem informações sobre legislação trabalhista, emprego por vontade própria e igualdade de oportunidades de emprego, informações sobre conformidade, como remuneração do trabalhador, classificação de tempo integral versus tempo parcial, políticas de combate ao assédio e à discriminação e políticas de licença específicas da empresa, como serviço de júri, PTO, licença por luto e a lei de licença médica familiar (FMLA).

Este modelo de manual de RH inclui:

3 seções principais com 12 subseções que abrangem a missão e os valores da empresa, informações sobre a empresa, como histórico, serviços, estrutura, liderança e cultura, e políticas de RH relacionadas à integração e desligamento, conduta no local de trabalho, presença e vantagens da empresa

Pode haver alguma sobreposição entre o manual do funcionário e os manuais de RH, como as seções de informações da empresa ou de valores fundamentais. Isso não é problema! Reiterar essa mensagem em vários documentos mantém todas as suas políticas e mensagens alinhadas. Faça o download deste modelo

6. Modelo de contrato operacional do ClickUp

Modelo de acordo operacional do ClickUp

Está começando sua própria sociedade de responsabilidade limitada (LLC)? Você precisará de um acordo operacional para cumprir a lei e Modelo de acordo operacional do ClickUp pode ajudar você a começar.

Um acordo operacional é um documento legal importante que verifica a estrutura organizacional de uma empresa, a estrutura de propriedade e os deveres dos membros, procedimentos operacionais padrão e muito mais. Para proprietários de negócios que operam como uma LLC, esse documento é essencial e exigido na maioria dos países ao estabelecer sua empresa.

**Este modelo de acordo operacional inclui

11 seções de informações sobre a empresa , incluindo informações sobre a organização, definições, capital e financiamento, lucro líquido e alocação de perdas, distribuições, despesas da empresa, poderes e responsabilidades dos membros, cessão de participação dos membros, registros, auditorias, e relatórios dissolução e encerramento da empresa, e uma seção diversa

, incluindo informações sobre a organização, definições, capital e financiamento, lucro líquido e alocação de perdas, distribuições, despesas da empresa, poderes e responsabilidades dos membros, cessão de participação dos membros, registros, auditorias, e relatórios dissolução e encerramento da empresa, e uma seção diversa Linguagem jurídica para cumprir contratos típicos em cada seção, fornecendo-lhe um contrato de base para trabalhar

Observação: embora este seja um ótimo modelo para iniciar o acordo operacional da sua LLC, sempre que estiver usando um documento para fins legais, consulte seu advogado comercial antes de enviá-lo. Faça o download deste modelo

7. Modelo de memorando de política do ClickUp

Modelo de memorando de política do ClickUp

Ser capaz de comunicar com eficácia as mudanças de políticas aos seus funcionários é vital para o sucesso de sua empresa. Modelo de memorando de política do ClickUp ajuda a desenvolver um formato e uma organização consistentes para memorandos de políticas, garantindo que todos os membros da sua equipe permaneçam informados e atualizados com as últimas alterações.

**Este modelo de memorando de política inclui

Guia de introdução explicando o que é um memorando de política, o que torna um memorando eficaz e as seções que seu memorando deve incluir (ou seja, cabeçalho, resumo, histórico, recomendação e chamada para ação)

explicando o que é um memorando de política, o que torna um memorando eficaz e as seções que seu memorando deve incluir (ou seja, cabeçalho, resumo, histórico, recomendação e chamada para ação) Dicas e recursos adicionais para ajudá-lo a preencher as informações em cada seção e aprender mais sobre a elaboração de memorandos eficazes

O uso desse modelo simples de memorando de política ajuda a garantir que todos os seus funcionários entendam as expectativas e os regulamentos da empresa. Faça o download deste modelo Bônus: Confira_ 10 modelos de memorando gratuitos no Word e no ClickUp

8. Modelo de cultura da empresa ClickUp

Modelo de cultura da empresa ClickUp

A cultura da empresa é a forma como sua empresa e sua equipe agem e se comportam.

É a maneira como os funcionários tratam uns aos outros, a moral que valorizam e as decisões que tomam. Se estiver procurando estabelecer uma cultura empresarial forte, Modelo de cultura da empresa do ClickUp pode ser uma ferramenta útil. Essas páginas fornecem orientação e inspiração para criar a identidade de sua empresa.

Este modelo de cultura da empresa inclui:

4 seções principais com 12 subseções que detalham quem você é como empresa (incluindo histórico, equipe, prêmios e imprensa), sua declaração de missão, valores e promessa de marca, os valores e imperativos estratégicos da sua empresa e as soluções e serviços que você oferece.

Use este modelo para ajudar a escrever a seção de cultura da empresa do seu manual do funcionário mais amplo ou deixe-o como um guia independente. Faça o download deste modelo

9. Relatório de atividades diárias do funcionário do ClickUp

Relatório de atividade diária do funcionário do ClickUp

Gerenciar o desempenho dos funcionários é um aspecto crucial da administração de uma empresa, e uma maneira de manter o controle sobre ele é manter um relatório de atividades diárias. É nesse ponto que Modelo de relatório de atividades diárias dos funcionários do ClickUp é muito útil. É como um mini relatório diário relatório de desempenho para cada um dos membros da sua equipe.

Este modelo de relatório de atividades diárias de funcionários inclui:

3 seções principais para os funcionários preencherem diariamente, incluindo realizações (projetos concluídos e quanto tempo cada um levou), atividades em andamento (projetos que ainda estão em andamento) e atividades futuras (prioridades para os próximos dias ou semana, além de qualquer assistência necessária)

Esse modelo fornece insights valiosos sobre os seguintes aspectos da sua equipe hábitos diários de trabalho . Use-o para identificar vitórias, dificuldades e áreas de aprimoramento mantendo todos na mesma página. Faça o download deste modelo

10. Modelo de Manual do Funcionário da Microsoft do TemplateLab

Embora gostemos da grande variedade de modelos de manuais de funcionários do ClickUp, sabemos que, às vezes, sua organização exige que você use ferramentas de uma determinada empresa ou pacote.

Os usuários da Microsoft podem usar Modelo de manual de funcionário do Template Lab para criar rapidamente um manual do funcionário. Este manual do funcionário descreve seções de políticas relacionadas a tópicos como tecnologia, benefícios, seguro de saúde e muito mais.

Faça o download deste modelo

Como redigir manuais de funcionários

Agora que você tem vários modelos de manuais de funcionários para escolher, é hora de começar a escrever o seu próprio manual. Mas por onde começar? Aqui estão algumas dicas e práticas recomendadas para criar um manual do funcionário abrangente e eficaz:

1. Comece com o básico

A primeira etapa na elaboração de um manual do funcionário é reunir todas as informações necessárias sobre sua empresa e suas políticas. Isso inclui a missão e os valores de sua empresa, a estrutura organizacional, os benefícios para os funcionários, o seguro de saúde, o código de conduta padrão e informações legais importantes. Não deixe de consultar os departamentos relevantes (RH, jurídico, etc.) para garantir a precisão.

2. Siga um modelo

Como mencionamos anteriormente, o uso de um modelo de manual do funcionário pode economizar tempo e esforço ao criar seu próprio documento. Os modelos fornecem uma estrutura e organização para seu manual, facilitando a inclusão de todas as informações necessárias.

3. Seja claro e conciso

Seu manual do funcionário deve ser fácil de ler e entender para todos os funcionários. Use uma linguagem direta e evite jargões ou termos técnicos que talvez não sejam familiares a todos. Além disso, mantenha cada seção de política curta e direta.

4. Inclua recursos visuais e exemplos

A inclusão de imagens, gráficos ou tabelas relevantes pode tornar o manual do funcionário mais envolvente e mais fácil de processar. Além disso, a inclusão de exemplos ou cenários da vida real pode ajudar os funcionários a entender melhor as políticas e como elas se aplicam em diferentes situações.

5. Mantenha-o atualizado

À medida que sua empresa cresce e evolui, o mesmo deve acontecer com o manual do funcionário. Certifique-se de revisar e atualizar seu manual regularmente para garantir que ele reflita suas políticas e procedimentos atuais. Isso também ajudará a evitar possíveis problemas legais.

6. Torne-o acessível

O manual do funcionário é um recurso para todos os funcionários, portanto, certifique-se de que seja facilmente acessível a eles. Considere a possibilidade de criar uma versão digital que possa ser acessada nos dispositivos da empresa ou por meio de um portal on-line seguro.

7. Consulte profissionais jurídicos e de RH

Conforme mencionado anteriormente, é importante que o manual do funcionário seja revisado pelos departamentos relevantes, especialmente o RH e o jurídico. Isso ajudará a garantir que todas as políticas estejam alinhadas com as leis e regulamentações trabalhistas.

Seções a serem incluídas em um manual do funcionário

Embora cada empresa possa ter políticas e procedimentos específicos próprios de sua organização, há algumas seções comuns que devem ser incluídas em todos os manuais de funcionários. Essas seções incluem:

Feriados da empresa

O manual do funcionário deve fornecer uma lista abrangente dos feriados reconhecidos pela empresa. Ele deve especificar se os funcionários devem ou não trabalhar nesses feriados e, se o fizerem, a que tipo de compensação ou folga eles têm direito.

Seguro de saúde

Detalhe a política de seguro de saúde da sua empresa, incluindo a extensão da cobertura, as opções disponíveis para os funcionários, a contribuição deles e o processo de reivindicação de benefícios. Essa seção também deve explicar como os funcionários podem adicionar dependentes e as implicações de quaisquer mudanças no status de emprego em seus benefícios.

Política de doença

Descreva a política da sua empresa sobre licença médica, inclusive quantos dias são permitidos, o processo para pedir licença médica e qualquer documentação necessária. A política também deve abordar doenças de longo prazo e o apoio que a empresa pode oferecer em tais casos. Mencione quaisquer leis ou regulamentos relevantes que regem a licença médica e esclareça se ela é remunerada ou não.

Férias e folgas

Explique a política da sua empresa sobre férias e folgas, incluindo a quantidade de férias anuais a que os funcionários têm direito, o processo de solicitação de folgas e quaisquer restrições. Você também pode incluir informações sobre outros tipos de licenças, como licença por luto ou licença médica familiar.

Código de conduta

Esta seção define o tom do comportamento e das expectativas no local de trabalho. Ela deve abranger tópicos como código de vestimenta, profissionalismo, políticas antidiscriminação, procedimentos de resolução de conflitos e quaisquer outras regras ou regulamentos específicos da empresa.

Avaliações de desempenho

Explique o processo de avaliação de desempenho da sua empresa e como os funcionários podem esperar receber feedback sobre o trabalho deles. Essa seção também pode incluir informações sobre promoções, aumentos salariais e bônus.

Política de demissão

Embora possa não ser agradável pensar nisso, é importante descrever a política de rescisão da sua empresa. Essa seção deve abranger os motivos da rescisão, o processo de demissão e quaisquer leis ou regulamentos relevantes que regem a rescisão de funcionários.

Acordo de não divulgação (NDA)

Se a sua empresa lida com informações confidenciais ou dados proprietários, talvez você queira incluir um acordo de não divulgação no manual do funcionário. Esse documento juridicamente vinculativo descreve as expectativas de confidencialidade dos funcionários e as consequências de sua violação.

Confirmação de recebimento

Como etapa final, peça aos funcionários que assinem um aviso de recebimento para confirmar que receberam e leram o manual do funcionário. Isso pode servir como prova de que os funcionários estavam cientes das políticas descritas no manual em caso de disputas.

Informações para funcionários não isentos

Se a sua empresa tiver funcionários não isentos (horistas), é importante informar os funcionários sobre as políticas de horas extras, intervalos para refeição e descanso e quaisquer outros regulamentos que possam se aplicar a eles. Isso ajudará a garantir a conformidade com as leis trabalhistas.

Quem se beneficia com o uso de um manual do funcionário?

Gerentes: Um manual do funcionário fornece aos gerentes uma estrutura clara e diretrizes para gerenciar sua equipe. Ele também ajuda a garantir a consistência das políticas e dos procedimentos em toda a organização. Aqui estão alguns modelos que podem ser úteis para os gerentes:

Pequenas empresas: As pequenas empresas geralmente não têm os recursos necessários para criar políticas e procedimentos de RH abrangentes. Um modelo de manual do funcionário pode fornecer uma estrutura para que os proprietários de pequenas empresas criem seu próprio manual sem precisar começar do zero. Aqui estão alguns modelos que podem ser úteis para pequenas empresas:

Otimize seu manual do funcionário hoje mesmo

Embora a criação de um manual do funcionário possa não ser sua responsabilidade favorita como proprietário de uma empresa ou Profissional de RH na empresa, ter todas as políticas internas e da empresa documentadas para a equipe de forma clara e detalhada é fundamental para a conformidade. O uso de modelos pode tornar a criação desse documento muito mais fácil - e talvez até divertida, se você optar por usar uma solução ClickUp!

O ClickUp é o seu balcão único para organizar os documentos da empresa, planos de projeto, processos de fluxo de trabalho e, sim, até mesmo o manual do funcionário.

Nossa extensa biblioteca de modelos pode ajudá-lo a criar, editar e atualizar praticamente qualquer tipo de documento necessário - e nossos modelos de manual acrescentam um pouco de cor a uma tarefa que, de outra forma, seria monótona. Quando terminar de criar o manual do funcionário, você poderá usar facilmente o ClickUp para compartilhá-lo com sua equipe e atualizá-lo conforme necessário.

