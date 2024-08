Como dar as boas-vindas aos novos membros da equipe remotamente, de acordo com um novo contratado

fato divertido: apenas cerca de 12% das organizações oferecem um processo de integração para novos contratados que não seja absolutamente péssimo

_Aqui está como garantir que seu processo de integração remota seja sólido, pois, como você verá, a integração adequada faz uma grande diferença em seu local de trabalho (e em seus resultados financeiros)

Olá, eu sou a Mandy e aqui estão Duas verdades e uma mentira:

Recentemente, comecei a fazer o onboarding naClickUp.

Eu, como muitos recém-contratados, adoraria nunca mais ter que fazer um "Duas verdades e uma mentira" em meu primeiro dia.

Sou realmente um verme espacial de Saturno.

Felizmente, para mim e para os meus colegas novatos na ClickUp, pudemos evitar a amnésia repentina que ocorre quando somos solicitados a compartilhar um "Fato engraçado" sobre nós mesmos no trabalho, além do estresse de decidir onde fica a linha entre "verdade" e "humildade". Em vez disso, pediram que eu simplesmente dissesse meu nome, meu cargo e meu filme favorito da Disney. Foi realmente um mundo totalmente novo.

Mas os avisos pessoais sem estresse são apenas a ponta do icebreaker-berg. Permita que um novo contratado com um sério problema de controle remoto experiência de integração mostrar como realmente fazer com que os novos membros da sua equipe se sintam em casa (enquanto trabalham em casa!)

1. Revisar o processo atual de integração de funcionários

De acordo com um estudo realizado por Gallup um número impressionante de 88% das organizações não fazem uma boa integração, o que é muito ruim para elas, pois as organizações que fazem uma boa integração melhoram a retenção de novos contratados em 82% (e temos prova de que maior retenção equivale a lucros máximos)!

Então, como uma empresa de tecnologia de rápido crescimento que também adora maximizar os lucros (como, por exemplo, a ClickUp) aborda a integração? Pela minha experiência prática, eles abordam a questão da mesma forma que qualquer pessoa deve abordar a administração de uma empresa: você precisa evoluir à medida que cresce ou será deixado para trás.

De acordo com Kathryn Recchia, gerente de treinamento e desenvolvimento da ClickUp, dedicada e apaixonada por pessoas, essas são as partes mais importantes do processo de integração lista de verificação de integração para manter cada novo funcionário feliz, confiante e motivado:

Dica 1: Certifique-se de que tudo seja automatizado e simplificado. 🗃️

Deve haver processos em vigor para coisas como obter um novo equipamento de aluguel remoto o que colocar nos e-mails de boas-vindas antes do primeiro dia, ou quando dar a um novo membro da equipe acesso ao ferramentas de integração eles precisam. Quanto mais pessoas forem integradas ao mesmo tempo, mais você precisará ficar atento a todos os detalhes.

Dica 2: coloque a mão na massa! 👋

Dar a um novo funcionário um monte de material de leitura e algumas horas para explorar sua nova empresa ou as ferramentas que ele usará não é suficiente! Inclua tarefas divertidas na integração que permitam que os novos contratados demonstrem sua compreensão dos novos processos, softwares e muito mais.

**Dica 3: Faça uma pesquisa com os funcionários atuais

Você precisa conhecer os pontos problemáticos que a maioria das pessoas tem com a integração antes de poder resolvê-los A maioria das pessoas está confusa com relação à tecnologia e às ferramentas? Elas precisam que todos os novos recursos estejam em um só lugar em vez de em uma tonelada de e-mails? Pergunte a elas! Dê uma olhada no Calendário para minha primeira semana de integração, se preferir. Observe como as coisas são espaçadas com bastante tempo entre as reuniões para que possamos explorar, iniciar tarefas e, o mais importante, respirar:

Lição: À medida que uma empresa evolui, o mesmo acontece com seu processo de integração.

2. Incentivar as reuniões 1:1

Entrar em um novo cargo e em uma nova cultura pode ser esmagador (para dizer o mínimo) quando você está lidando com um monte de pessoas novas ao mesmo tempo - especialmente quando você está tentando conhecer seus novos colegas remotamente! De fato, estudos mostram que que o aumento do tempo individual por meio de programas de integração de amigos ou bate-papos por vídeo com duas pessoas é uma prática de integração que, segundo 87% das organizações, aumenta a proficiência dos novos contratados.

Uma das minhas tarefas de integração na ClickUp era simplesmente entrar em contato com cada um dos meus colegas de equipe para marcar reuniões rápidas de 1:1 para cumprimentar e fazer algumas perguntas. Embora isso seja um dado adquirido quando você está fisicamente no escritório, é fácil deixar que apresentações pessoais são deixadas de lado durante a integração remota, o que pode insidiosamente se transformar em sentimentos de distanciamento. A tarefa de ter conversas individuais com minha equipe remota acabou sendo o precursor perfeito para mergulhar no trabalho em equipe real: Agora eu podia entrar com uma melhor compreensão da personalidade, do estilo de comunicação e das responsabilidades de cada pessoa, o que me colocava na melhor posição possível para começar a contribuir.

Além disso, fiz novos amigos que têm me ajudado muito a me adaptar ao novo trabalho! 😊

Lição: Não presuma que os novos contratados são todos extrovertidos.

3. Concentre-se em educar primeiro sobre a empresa e depois sobre as funções

Ao relembrar minha experiência de integração em outros empregos (incluindo a integração virtual), senti como se tivesse recebido uma rápida apresentação de slides que mostrava a visão da empresa que o CEO tem para as partes interessadas experientes, não para um novo membro da equipe. Por exemplo, adoramos ouvir sobre como vocês começaram em uma garagem e costumavam andar dez quilômetros por dia para comprar grampos, mas também adoramos saber o que faz de vocês a empresa que são hoje e por que fomos contratados para defender isso!

Baseado em um 2020 estudo de Robert Walters, 69% dos funcionários têm maior probabilidade de permanecer em uma empresa por três anos se tiverem passado por uma boa integração. Sabendo disso, faz sentido que outras empresas façam o que o ClickUp fez por mim como um novo funcionário remoto: ajudar-me a entender as verdadeiras entradas e saídas de toda a empresa para que eu tenha contexto e inspiração para não apenas desempenhar minhas funções, mas também ser capaz de tomar iniciativas além meu trabalho remoto diário .

Dê uma olhada em uma das minhas tarefas para conhecer a plataforma ClickUp:

Rainha da integração Kathryn reformulou o processo de integração do ClickUp, certificando-se de que a maior parte dele estivesse inteiramente no próprio ClickUp, de modo que os novos contratados, como eu, estivessem simultaneamente se familiarizando com o produto enquanto aprendia toda a sua história e o seu presente. Isso me fez voltar aos meus dias de trabalho em agências de publicidade, em que muitas vezes a própria agência parecia um monólito gigante e eu era apenas um dos macacos tentando descobrir o que fazer com ela. Isso é parte do motivo pelo qual eu pulei de agência em agência: se eu fui integrado, nunca me mostraram o que torna esse lugar específico único ou me deram as ferramentas para entender o que significa ir além de minhas funções específicas nesse lugar específico. Então, eu saí.

Lição: As pessoas precisam conhecer o negócio antes de saberem como ser um ativo para o negócio.

3. Dê a ele mais de uma semana.

Nossos amigos da Instituto do Capital Humano fez um estudo que observou que a maioria das empresas se concentra apenas na primeira semana de integração, o que me faz lembrar de empregos em que uma semana de treinamento era considerada generosa. Ainda consigo sentir a síndrome do impostor que se instalou na segunda semana por ter sido jogado em uma cultura e em uma equipe que parecia mais como entrar na sala de aula errada no primeiro dia de aula do que entrar no trabalho (RIP, quando podíamos entrar no trabalho).

E não sou o único: a maioria dos funcionários que recebem apenas uma semana intensiva de integração se sente confusa, desanimada e fora da cultura da empresa. Essa primeira impressão apressada dos novos contratados contribui para que essas mesmas empresas que oferecem uma semana de treinamento percam 20% dos novos contratados nos primeiros 45 dias.

Então, qual é a solução? Pedi a Kathryn que desse sua opinião: 🔥

"Em média, gastamos cerca de 3 semanas para integrar uma pessoa. Já tive cargos em que a integração durou uma hora! A integração é uma parte crucial do sucesso de um funcionário para garantir que ele tenha todas as ferramentas necessárias para fazer seu trabalho de forma adequada e eficiente; se dedicarmos tempo agora para dar a um funcionário o apoio e um lugar seguro para fazer perguntas, ele terá sucesso junto com a empresa."

Na minha terceira semana de integração na ClickUp, eu estava mais do que preparado para arrasar - e fiz tudo isso sem pisar na minha nova mesa. 💅

Lição: Dedique tempo à integração e seus funcionários lhe devolverão o tempo em dobro.

4. Planeje para que a novidade passe

Assim como a emoção de um brinquedo novo na manhã de Natal, que se esgota no Ano Novo, vemos repetidamente que a novidade não é um sentimento sustentável. Pense na integração como um plano não apenas para treinar novos funcionários agora, mas para demonstrar consistência imediata e o potencial de crescimento e sucesso a longo prazo. Seus funcionários ficarão mais felizes, assim como seu resultado final.

No quarto dia de minha integração, confortavelmente intercalado entre um check-in amigável em grupo e uma reunião com meu novo gerente de contratação, o CEO da ClickUp Zeb Evans fez uma apresentação pessoal do Zoom para os novos contratados sobre o valores essenciais ele começou lembrando-nos de que menos de 10% dos candidatos passam para a fase de oferta do processo de contratação nessa empresa; foi uma estatística simples que mudou instantaneamente a maneira como eu me via no ClickUp: Estou aqui porque tenho o que os outros não têm, e vou provar que tenho isso de sobra.

Não se deixe intimidar pela ideia de que os novos contratados sejam menos produtivos durante a integração em casa: se eles estiverem prontos para o longo prazo, não importa onde estejam trabalhando.

Lição: A integração deve ser vista como um marco na carreira, não como uma sessão de treinamento.

5. Promova uma cultura de gentileza

No final das contas, o que faz as pessoas se sentirem bem-vindas em um novo espaço é estar cercado de pessoas humildes, amigáveis e solidárias - o local de trabalho não deve ser exceção. De fato, Forbes relata que 96% dos funcionários acreditam que demonstrar empatia é uma maneira importante de promover a retenção de funcionários. Prega, Forbes!

Durante a mesma apresentação de integração com Zeb, ele mencionou que um dos nove valores centrais da ClickUp como empresa era "Atos aleatórios de bondade" e compartilhou casos específicos em que a ClickUp demonstrou isso para seus clientes, funcionários e para todo o mundo. Foi ótimo ver isso na teoria, mas o que logo me chamou a atenção foi o quanto meus gerentes e colegas foram gentis durante meu programa de integração. A prova estava no pudim da gentileza.

Agora sou uma profissional experiente demais para esquecer que, no final das contas, uma empresa é uma empresa, não uma família. E isso é normal. Mas isso não significa que as pessoas que dirigem essa empresa devam se esquecer de que, muitas vezes, o respeito, a gentileza e o apoio são a diferença entre a permanência e a saída de novos contratados remotos.

Lição: Não se esqueça de como é ser o novato.

TLDR: Se você gosta de reduzir custos e ganhar mais dinheiro, não deixe de fazer a integração adequada.

A integração é a primeira impressão que um novo contratado tem do seu trabalho em uma nova organização, e você sabe o que dizem sobre as primeiras impressões: elas são importantes e permanecem. Certifique-se de que sua Departamento de RH leva esse processo a sério

Uma das primeiras coisas que a ClickUp faz para os novos contratados é enviar uma grande sacola de brindes à nossa porta, cheia de todos os tipos de produtos e guloseimas - um gesto que imediatamente me fez sentir animada, grata e como se eu fosse realmente bem-vinda em meu novo local de trabalho. Dê uma olhada na minha sacola:

Não estou dizendo que todas as empresas precisam se esforçar tanto quando se trata de flexibilizar seus recursos de doação de presentes, mas todas as empresas deveriam considerar a grande diferença que pequenos gestos de generosidade fazem para o moral dos funcionários. Além disso, ter um grupo de pessoas felizes andando por aí com o logotipo da sua empresa é uma estratégia inteligente .

Por fim, vou deixá-los com algumas palavras de sabedoria de Kathryn, respondendo à minha pergunta final: "O que você gostaria que todas as empresas soubessem sobre uma integração bem-sucedida?

"Você precisa dedicar tempo à integração, e seus funcionários lhe darão o tempo de volta em dobro! Verificações diárias. Pergunte se eles se sentem apoiados, pergunte o que precisam de você para serem bem-sucedidos, dê a eles as principais prioridades no que devem trabalhar. Estabeleça regras, diretrizes e resultados! O que você achou disso? Muito prolixo? Muito vendedor?"

