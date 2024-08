15 modelos gratuitos de reunião de equipe no Word, Slides e ClickUp

Você formou uma equipe incrível que mantém sua empresa funcionando. E chegou a hora de apresentá-los a novos membros da equipe, clientes ou clientes em potencial. Como fazer isso de forma maneira rápida e assíncrona ?

Uma maneira fácil de os gerentes lidarem com essa tarefa é usar um modelo Meet the Team (Conheça a equipe) para apresentações ou documentos para apresentar todos mais rapidamente. Ensinaremos mais sobre o que esses modelos podem fazer e o que torna um modelo de apresentação de equipe sólido. Em seguida, compartilharemos 15 modelos gratuitos que você pode usar para apresentar os membros mais importantes da sua equipe. 🤩

O que é um modelo de apresentação da equipe?

Um modelo "conheça a equipe" é um infográfico ou organograma personalizável que apresenta os principais participantes da equipe da sua organização ou departamento. Ele é geralmente usado como um modelo de integração para apresentar os membros atuais da equipe aos novos contratados ou aos recém-chegados de outros departamentos.

O modelo certo permite que você exiba os cargos, as habilidades, a experiência e as informações de contato de todos em um local de fácil visualização. Esse modelo serve como um recurso importante para que as pessoas aprendam rapidamente mais sobre as funções que os diferentes membros da equipe desempenham, quem são eles e como entrar em contato com eles.

Colaboração em ideias e crie documentos ou wikis incríveis com páginas aninhadas e opções de formatação personalizadas para roteiros, bases de conhecimento e muito mais

Esses modelos editáveis podem ser usados como slides de equipe em modelos de apresentação ou como parte de apresentações para clientes. Você também pode usar os infográficos de equipe em apresentações de negócios, reuniões de equipe ou como parte de pacotes de integração para novas contratações .

O que faz um bom modelo para conhecer a equipe?

Quando se trata de apresentar a sua equipe, você quer um modelo de qualidade. Mas o que faz um bom modelo de apresentação da equipe? Ao criar ou fazer o download dos seus próximos modelos de apresentação, procure um bom modelo de apresentação da equipe que:

Seja grande o suficiente para acomodar todas as pessoas da sua equipe

Tenha uma estrutura organizada (marcadores, caixas de texto do mesmo tamanho, etc.)

Inclua informações básicas de forma sucinta e não excessivamente detalhada (você não quer sobrecarregar o leitor com grandes blocos de texto)

Inclua fotos de alta qualidade e alta resolução de cada membro da equipe

Liste o nome de cada pessoa, o cargo, uma breve descrição de suas habilidades e informações de contato, como e-mails oumídia social links

Ser personalizável, incluindo fontes e esquemas de cores para corresponder à sua marca

Você também pode destacar valores essenciais juntamente com a personalidade ou os interesses de cada pessoa, se essa for uma parte importante de sua cultura da empresa .

15 Modelos gratuitos de reunião da equipe

Nós entendemos - você está atolado de trabalho. 📚

Embora um documento "Conheça a equipe" seja fácil de criar, muitas vezes ele é deixado de lado ao configurar outros tarefas de integração . No entanto, reservar um pouco de tempo e esforço para montar esse recurso ajudará sua organização a funcionar de forma mais tranquila e eficaz.

Aqui estão 15 modelos de Meet Our Team que você pode usar facilmente na sua empresa.

1. Modelo de reunião da equipe do ClickUp

Modelo do ClickUp Meet the Team (Conheça a equipe)

Se a sua equipe vive no Docs, este modelo é para você. O modelo Conheça o modelo de equipe do ClickUp facilita a apresentação de novos contratados ou clientes em potencial aos fantásticos membros da sua equipe. É um Documento ClickUp que apresenta fotos dos membros da equipe e caixas de texto onde você pode incluir detalhes sobre seus cargos, habilidades e interesses.

Arraste e solte as diferentes seções para dividir a equipe em departamentos ou agrupar funcionários por equipe. Você pode carregar seu logotipo, alterar a fonte e criar um esquema de cores para usar em apresentações de marca.

Esse modelo é particularmente útil para a integração de novos contratados e como parte de um banco de dados de informações da empresa. É possível incluir links para as informações de contato de cada membro da equipe, incluindo números de telefone, endereços de e-mail e endereços físicos.

2. Modelo de e-mail de apresentação da equipe ClickUp Meet the Team

Modelo de e-mail de apresentação da equipe do ClickUp Meet the Team

Deseja um método personalizado para que as pessoas saibam mais sobre o novo membro da sua equipe? Use o Modelo de e-mail de apresentação da equipe do ClickUp .

Você pode usar esse modelo de e-mail para apresentar toda a sua equipe a um novo cliente ou para notificar clientes e consumidores se alguém tiver passado para uma nova função. É uma maneira fácil de informar aos clientes que eles têm um novo ponto de contato.

Também é perfeito para a integração novos clientes e apresentá-los à equipe com a qual trabalharão no projeto. Você já está no e-mail o dia todo, portanto, é melhor começar as apresentações por lá.

3. Modelo de diretório de fotos da equipe ClickUp

Modelo de diretório de fotos da equipe ClickUp

O modelo Modelo de diretório de fotos da equipe ClickUp é uma opção incrível para apresentar pessoas à sua equipe. ✨

É ideal para alunos visuais e facilita a incorporação do esquema de cores e da tipografia de sua marca.

Ele apresenta um modelo vibrante para inserir rapidamente a foto, as informações de contato e as informações de função dos membros da sua equipe. Não há necessidade de perder tempo com softwares de design confusos: tudo está previsto neste modelo.

4. Modelo de matriz de capacidade da equipe ClickUp

Modelo de matriz de capacidade da equipe do ClickUp

Deseja compartilhar os diferentes níveis de habilidade dos membros da sua equipe em várias categorias? Use o modelo Modelo de matriz de capacidade da equipe ClickUp para seu organograma de reunião da equipe.

No lado esquerdo do modelo, você carregará fotos e os nomes de cada pessoa da equipe. Na parte superior do organograma, você pode dividir as colunas em habilidades específicas e, em seguida, atribuir um número (normalmente usando uma escala de 1 a 5) para demonstrar a experiência em cada área.

Esse tipo de Meet the Gráfico da equipe facilita para os membros da equipe saberem a quem recorrer quando precisarem desbloquear uma tarefa ou obter ajuda em um projeto. Ele também permite que seus Equipe de RH para acompanhar o desenvolvimento das habilidades de cada membro da equipe ao longo do tempo.

5. Modelo de manual do funcionário do ClickUp (avançado)

Modelo de Manual do Funcionário do ClickUp (Avançado)

Se você está encarregado de contratar e integrar um novo membro da equipe, sabe que ele tem muitas informações para se atualizar. Uma maneira simplificada de apresentar a eles tudo o que precisam saber é usar Modelo de Manual do Funcionário do ClickUp . A primeira página do modelo é dedicada à apresentação da empresa e a uma declaração de boas-vindas de um líder de equipe.

Nas páginas adicionais, você pode incluir um infográfico sobre a equipe, bem como diretrizes, regras e procedimentos básicos que o novo contratado deverá seguir. Esse manual do funcionário pode servir como um roteiro à medida que a pessoa navega pelo processo de ingresso na equipe.

6. Modelo de integração de novos contratados do ClickUp

Modelo de integração de novos contratados do ClickUp

Deseja que seu processo de integração impressione os novatos?

O Modelo de integração de novos contratados no ClickUp facilita a execução de tarefas comuns de integração e o acompanhamento do progresso. Você pode atribuir tarefas a diferentes departamentos: O RH pode cuidar da configuração de uma conta de e-mail e da inscrição na folha de pagamento, enquanto a equipe de TI pode conceder acesso a várias ferramentas.

Uma das tarefas que você pode atribuir ao novo contratado é uma revisão da estrutura da equipe . Vincule o modelo Conheça a equipe na tarefa para que eles possam ver rapidamente quem já está na equipe. Não se esqueça de criar uma tarefa para adicionar o novo contratado ao modelo também!

7. Modelo de visão geral da empresa ClickUp

Modelo de visão geral da empresa ClickUp

Se você tem uma grande organograma é útil ter um centro onde os membros da equipe possam ver o que está acontecendo em diferentes departamentos. Modelo de visão geral da empresa do ClickUp compartilha informações da equipe entre departamentos e segmentos de negócios.

Use uma versão simplificada desse modelo para criar uma visão geral da empresa de vários departamentos, incluindo marketing digital, TI, recursos humanos, vendas e outros. Liste os principais projetos em que cada departamento está trabalhando e inclua uma sinopse de cada membro da equipe dentro dos departamentos.

Você pode incluir um slide da visão geral da empresa em uma apresentação da equipe de gerenciamento ou usar o modelo para acompanhar os projetos e subtarefas que estão em andamento em cada departamento. Isso é particularmente útil para ajudar os membros da equipe a entender equipes multifuncionais .

8. Modelo de cultura da empresa ClickUp

Modelo de cultura da empresa ClickUp

Reunião com a equipe não se trata apenas de saber os nomes e os cargos de todos. Trata-se também de descobrir a marca, a identidade e a missão da empresa. Use o Modelo de cultura da empresa do ClickUp para apresentar aos novos contratados os valores da empresa, juntamente com os novos rostos que eles verão no dia a dia.

Na seção Sobre nós, você pode incluir uma categoria Conheça a equipe com fotos de rosto e informações básicas de todos os membros da equipe. Há também seções nas quais você pode elaborar a missão e os valores da empresa, bem como os pacotes de remuneração, se estiver usando isso como parte de uma proposta de emprego.

9. Modelo de apresentação da equipe do Google Slides por SlideTeam

Via SlideTeam

Este slide do Google Modelo Conheça a equipe por SlideTeam é um infográfico personalizável que pode ser usado para apresentar sua equipe no PowerPoint Slides ou no Google Slides. Você pode alterar a cor, o tamanho e a posição dos espaços reservados e das formas para que correspondam à sua marca. Também é possível editar ícones e fazer upload de imagens para cada indivíduo. 🙌

Esse modelo funciona bem para apresentar novos clientes à equipe ou compartilhar a experiência de diferentes membros da equipe com possíveis clientes potenciais.

10. Modelo de apresentação da equipe do PowerPoint por SlideChef

Via SlideChef

O Modelo de PowerPoint do SlideChef o infográfico do SlideChef permite que você seja criativo e mostre o estilo único da sua empresa. De imagens clássicas de quadrados, retângulos e círculos a formas divertidas e layouts artísticos, há algo para cada tipo de negócio nesse modelo PPT de equipe.

Como outros designs de slides de apresentação PPT, você pode personalizar todos os aspectos, desde o esquema de cores e a tipografia até o layout e os elementos, como animações e gráficos.

Para começar, baixe o design, personalize o layout e as áreas de texto e comece a criar seu modelo de PowerPoint de equipe. Você pode adicionar os slides a uma apresentação do PowerPoint ou incluir um link para ela em seu manual da equipe .

11. Modelo de reunião da equipe do Microsoft Word por Creately

Via Creately

O modelo Meet the Team do Microsoft Word da Creately oferece uma abordagem limpa e profissional para apresentações de equipes. Com seu layout simples, esse modelo permite a apresentação clara dos membros da equipe, suas funções, informações de contato e conjuntos de habilidades.

O modelo é perfeito para usuários do Word, pois pode ser exportado sem problemas para seus documentos existentes do Word, garantindo assim a compatibilidade necessária. Você pode editar e personalizar facilmente cada elemento, como ajustar as cores e as fontes para que correspondam à estética da sua marca. Isso torna o modelo do Creately uma ótima ferramenta para criar um documento de apresentação de equipe coeso do zero ou integrá-lo a um manual de empresa existente!

12. Modelo de apresentação de membro da equipe em PowerPoint por SlideModel

Via SlideModel

O modelo de apresentação de membros da equipe do PowerPoint da SlideModel oferece uma maneira profissional de apresentar os membros da sua equipe e suas funções em um formato envolvente. Com seu design elegante e recursos fáceis de usar, é possível personalizar esse modelo de acordo com suas necessidades marca e estilo de sua organização é muito fácil.

Esse modelo se destaca por seu layout limpo e organizado, oferecendo espaços reservados para imagens de membros individuais da equipe, títulos de cargos e breves descrições. Você pode até mesmo adicionar um ou dois fatos divertidos sobre cada indivíduo para promover um senso de conexão com a equipe. Combinando profissionalismo com um toque pessoal, este modelo é perfeito para integração, apresentações de clientes ou reuniões em toda a empresa .

13. Modelo de perfil de membro da equipe do PowerPoint por SlideModel

Via SlideModel

O modelo de perfil de membro da equipe do PowerPoint da SlideModel oferece uma maneira interativa e altamente visual de apresentar cada membro da equipe individualmente. Esse modelo abrangente do PowerPoint fornece slides pré-formatados nos quais é possível destacar os membros individuais da equipe, juntamente com suas funções, qualificações, habilidades exclusivas e informações de contato.

Ele inclui um espaço reservado de perfil elegante para uma foto profissional e várias seções de texto que são facilmente ajustáveis para atender ao estilo e ao esquema de cores da sua marca. Compartilhe alguns fatos divertidos sobre seus funcionários para promover um clima de amizade senso de comunidade dentro da sua equipe e engajar clientes ou novos contratados de uma forma mais humana e relacionável.

14. Modelo de apresentação de slides "Conheça a equipe" para PowerPoint da SlideModel

Via SlideModel

Apresente os principais participantes da sua organização em grande estilo com este modelo de apresentação de slides "Conheça a equipe" para PowerPoint da SlideModel. O layout vívido e bem projetado oferece a oportunidade de mostrar a foto, o título, as habilidades e as áreas de especialização de cada membro da equipe de forma clara e atraente.

Personalize cada componente, incluindo cores, tipografia e layout, para destacar a essência de sua marca. É um recurso ideal para reuniões de equipe, apresentações para clientes ou como parte fundamental do processo de integração de novos funcionários.

15. Modelo de destaque de funcionário do PowerPoint por SlideModel

Via SlideModel

O modelo de PowerPoint Employee Spotlight da SlideModel oferece uma maneira interativa e envolvente de destacar os membros individuais da equipe. O modelo apresenta slides dedicados para traçar o perfil de diferentes membros em profundidade, comemorando suas conquistas profissionais e habilidades, responsabilidades de função e interesses.

O layout é personalizável, permitindo que você insira a marca da sua empresa e enfatize o elemento humano da sua equipe. O modelo Spotlight cria uma experiência visual inspiradora, perfeita para ser compartilhada durante apresentações, reuniões de equipe, apresentações a clientes ou em seu intranet da empresa . Divulgue o trabalho árduo e a dedicação de sua equipe com este modelo visualmente atraente da SlideModel.

Aproveite as ferramentas para fazer apresentações em sua equipe

Não importa se você está apresentando um novo membro da equipe para o resto da equipe ou se quer uma maneira atraente de compartilhar suas ideias estrutura da equipe e experiência com clientes potenciais, um modelo Meet the Team dá conta do recado. ✅

O ClickUp tem um extensa biblioteca de modelos que pode ajudar você gerenciar sua equipe e adicionar estrutura à sua organização. Confira uma variedade de categorias para encontrar aquela que faz sua equipe brilhar.