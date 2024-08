Qual é a estrutura de equipe certa para a sua empresa? 8 tipos para escolher

Você já teve dificuldades com equipes em que as tarefas escapam e a colaboração parece caótica?

Se sim, isso pode significar que a estrutura da sua equipe precisa de uma revisão.

A estrutura da equipe é a forma como as funções e responsabilidades são segmentadas em uma equipe e atribuídas a membros individuais. Uma equipe forte prepara o caminho para uma comunicação saudável, eficaz e colaboração em equipe e alta produtividade.

Há várias maneiras de organizar sua equipe, mas é preciso escolher uma que se adapte às suas metas organizacionais, estilo de trabalho, dinâmica de equipe e cultura. Entender os detalhes das estruturas de equipe, suas vantagens e seus tipos pode ajudá-lo a tomar uma decisão informada.

O que é estrutura de equipe?

A estrutura da equipe é como as tarefas, funções e responsabilidades são atribuídas, controladas e coordenadas entre os membros da equipe para atingir objetivos comuns. A estrutura da equipe define o tamanho da equipe, decide a hierarquia de relatórios e esclarece os fluxos de trabalho. Estruturas de equipe bem projetadas alinham as habilidades e as áreas de especialização dos membros da equipe às tarefas e aos objetivos.

As estruturas de equipe comuns incluem equipes funcionais agrupadas por especialização (por exemplo, engenharia, marketing, TI, etc.), equipes multifuncionais com diversas habilidades e equipes autodirigidas em que os membros gerenciam seu trabalho.

A estrutura da equipe afeta a coordenação, a responsabilidade, as abordagens de solução de problemas e o desempenho geral da equipe. As organizações podem usar diferentes estruturas de equipe em toda a empresa com base nas necessidades departamentais. A estrutura ideal depende dos objetivos da equipe, da complexidade do trabalho e da estratégia organizacional.

Importância de criar uma estrutura de equipe sólida

Aqui estão sete motivos pelos quais uma estrutura de equipe bem definida e eficaz é essencial:

Papéis e responsabilidades claros: Uma estrutura de equipe bem organizada define claramente os papéis e as responsabilidades de todos. Isso ajuda a evitar a duplicação de tarefas e garante que cada membro saiba o que deve fazer

Uma estrutura de equipe bem organizada define claramente os papéis e as responsabilidades de todos. Isso ajuda a evitar a duplicação de tarefas e garante que cada membro saiba o que deve fazer Maior inovação: Quando os membros da equipe se sentem confiantes em suas funções e relacionamentos, é mais provável que contribuam com novas ideias sem medo de julgamento

Quando os membros da equipe se sentem confiantes em suas funções e relacionamentos, é mais provável que contribuam com novas ideias sem medo de julgamento Melhor tomada de decisão: Linhas claras de autoridade e canais de comunicação permitem uma tomada de decisão rápida e informada

Linhas claras de autoridade e canais de comunicação permitem uma tomada de decisão rápida e informada Comunicação eficiente: Uma estrutura de equipe clara ajuda os membros da equipe a se comunicarem com eficiência. Ela indica as pessoas certas com quem falar para fins específicos, de modo que todos estejam no caminho certo e o conhecimento seja compartilhado de forma ideal

Uma estrutura de equipe clara ajuda os membros da equipe a se comunicarem com eficiência. Ela indica as pessoas certas com quem falar para fins específicos, de modo que todos estejam no caminho certo e o conhecimento seja compartilhado de forma ideal Produtividade aprimorada: Ter uma estrutura de equipe organizada aumenta a produtividade. Quando todos têm funções e responsabilidades claras, os membros da equipe se concentram em suas tarefas sem confusão, o que leva a uma execução eficiente

Ter uma estrutura de equipe organizada aumenta a produtividade. Quando todos têm funções e responsabilidades claras, os membros da equipe se concentram em suas tarefas sem confusão, o que leva a uma execução eficiente Colaboração aprimorada : Uma estrutura de equipe sólida promove o trabalho em equipe. Os membros da equipe podem entender as funções e os conhecimentos de cada um, facilitando a colaboração

: Uma estrutura de equipe sólida promove o trabalho em equipe. Os membros da equipe podem entender as funções e os conhecimentos de cada um, facilitando a colaboração Redução de conflitos : Ter uma equipe bem organizada reduz os conflitos. Há menos mal-entendidos e desentendimentos quando todos conhecem o escopo de suas funções

: Ter uma equipe bem organizada reduz os conflitos. Há menos mal-entendidos e desentendimentos quando todos conhecem o escopo de suas funções Adaptabilidade: Uma equipe bem organizada pode se ajustar facilmente às mudanças. Quando surgem circunstâncias inesperadas, os membros de uma equipe ágil podem se reorganizar rapidamente e responder aos desafios

Diferentes tipos de estrutura de equipe

A estrutura organizacional de cada equipe apresenta uma cadeia de comando diferente e oferece maneiras exclusivas de incentivar o trabalho em equipe. Aqui estão alguns dos tipos de estrutura de equipe:

1. Estrutura hierárquica da equipe

Esse é o tipo mais comum de estrutura organizacional. Ela se parece com uma pirâmide, com o nível superior composto pelos líderes mais seniores. Cada nível abaixo representa um certo grau de subordinação.

Por exemplo, no nível superior está o CEO, seguido por vice-presidentes, diretores, gerentes e, por fim, colaboradores individuais.

**Principais benefícios

Uma cadeia de comando claramente definida resulta em fluxos de trabalho e processos bem definidos

Gerenciamento eficiente de tarefas

Limitações:

As informações podem ficar presas na cadeia de comando, levando a atrasos e mal-entendidos

Mudar prioridades ou mercados pode ser um desafio em uma hierarquia rígida

Ideal para: Grandes organizações com forte liderança

2. Estrutura de equipe funcional

Uma estrutura funcional organiza as equipes com base em sua função de trabalho. Uma empresa pode ter diferentes departamentos, como engenharia, marketing, vendas e RH. Departamentos separados trabalham em suas próprias tarefas na estrutura organizacional funcional, mas contribuem para as metas gerais da empresa.

**Principais benefícios

Compartilhamento contínuo de conhecimento e aprimoramento do trabalho

Equipes altamente especializadas executando processos otimizados

Alta flexibilidade e adaptabilidade às necessidades em constante mudança

**Limitações

A obtenção de consenso entre vários departamentos pode retardar a tomada de decisões

A ênfase excessiva nas metas departamentais pode levar ao isolamento e à falta de colaboração entre as funções

Ideal para: Organizações em que cada departamento lida com uma função específica, mas colaboração multifuncional ainda é essencial para as operações

3. Estrutura de equipe plana

Uma estrutura de equipe plana é uma forma de organizar uma equipe que elimina ou minimiza os níveis de gerenciamento. As startups geralmente usam essa estrutura organizacional para incentivar a velocidade, a inovação e a capacitação dos funcionários.

Não há uma hierarquia rígida aqui. Todos colaboram diretamente, compartilhando o mesmo poder de decisão. É um modelo organizacional em que a autoridade flui livremente e os funcionários têm um alto grau de autonomia.

**Principais benefícios

O conhecimento compartilhado e a solução colaborativa de problemas promovem a inovação

A comunicação aberta e a responsabilidade compartilhada permitem uma tomada de decisão ágil

Limitações:

Sem funções de liderança definidas, atingir metas claras e garantir a responsabilidade pode ser um desafio

À medida que as equipes crescem, manter uma colaboração eficaz e funções claras torna-se cada vez mais difícil

Ideal para: Organizações de pequeno e médio porte

4. Estrutura circular da equipe

Uma estrutura circular é uma forma de organizar equipes que coloca o CEO no centro, com várias camadas de gerenciamento e equipe ao seu redor.

O objetivo é incentivar a comunicação aberta e o compartilhamento igualitário de informações em todos os níveis, em vez de uma abordagem hierárquica.

É um espaço dinâmico e colaborativo em que todos têm uma palavra a dizer e uma participação na condução da equipe.

**Principais benefícios

Resposta rápida a ambientes em mudança por meio de funções flexíveis e comunicação aberta

Todos se sentem valorizados e ouvidos, o que leva a uma maior motivação e propriedade

Limitações:

Chegar a um consenso com várias vozes pode retardar a tomada de decisões

Fluxos de comunicação abertos podem levar a uma sobrecarga de informações e a prioridades concorrentes

Ideal para:

Equipes que trabalham em projetos complexos e interconectados que exigem altos níveis de criatividade e coordenação

Indivíduos altamente qualificados e automotivados que prosperam em uma estrutura plana e em um ambiente flexível

5. Estrutura de equipe matricial

Uma estrutura matricial é uma forma de organizar equipes que atribui dois chefes a cada funcionário. Um funcionário pode se reportar tanto ao seu gerente funcional quanto a um gerente de projeto diferente.

A estrutura organizacional matricial é comum em empresas de consultoria, onde as pessoas trabalham em diferentes projetos com diferentes equipes.

**Principais benefícios

Conhecimento especializado de fluxo livre e solução mais rápida de problemas

Maior adaptabilidade e alocação eficiente de recursos

Limitações:

A duplicidade de linhas de reporte pode gerar confusão e atrito entre os gerentes

Ideal para:

Organizações dinâmicas que trabalham em projetos complexos que exigem diversas habilidades e perspectivas

6. Estrutura de equipe baseada no mercado

Uma estrutura de equipe baseada no mercado em uma empresa cria várias equipes dedicadas e focadas em segmentos específicos de clientes ou linhas de produtos.

Os membros da equipe se tornam especialistas em seu mercado designado, com uma compreensão holística das necessidades e preferências do cliente.

Pense nessa estrutura organizacional como um favo de mel, com cada célula fervilhando de atividades adaptadas a um "sabor" específico do mercado.

**Principais benefícios

Os produtos e serviços são direcionados com precisão às necessidades dos clientes, o que leva a uma maior satisfação e fidelidade

As equipes podem se adaptar rapidamente às mudanças na dinâmica do mercado, proporcionando à organização uma vantagem competitiva

Limitações:

Complexidade no equilíbrio de recursos entre equipes que atendem a diferentes mercados

É necessário um esforço extra e dedicado para garantir uma colaboração tranquila entre as equipes focadas no mercado

Ideal para:

Organizações que atendem a diversos segmentos de clientes ou operam em mercados em rápida evolução, onde soluções personalizadas e rápida adaptação são essenciais

7. Estrutura de equipe baseada em processos

Nessa estrutura, as equipes são organizadas de acordo com processos comerciais específicos. Por exemplo, o processo de uma empresa de manufatura pode incluir design, produção, garantia de qualidade e entrega. Cada equipe é responsável por uma parte específica do processo.

Cada equipe desempenha uma função vital no processo de tomada de decisões, garantindo um fluxo suave do início ao fim. A estrutura baseada em processos dá suporte a várias linhas de negócios e incentiva o aprimoramento constante dos processos e a inovação.

**Principais benefícios

Fluxos de trabalho simplificados minimizam as transferências e os atrasos, resultando em tempos de ciclo mais rápidos

A redução de erros por meio do foco em cada etapa do processo fortalece o controle de qualidade

Limitações:

Atrasos ou gargalos em uma equipe podem afetar todo o processo

A avaliação do desempenho dos membros da equipe em um processo maior é complexa

Ideal para:

Organizações com processos repetitivos e bem definidos, em que a eficiência, a qualidade e a adaptabilidade são as principais prioridades

8. Estrutura organizacional de rede

Uma estrutura de rede se afasta da estrutura hierárquica tradicional ao agrupar os funcionários em torno de habilidades e conhecimentos especializados, em vez de departamentos ou funções fixos.

Isso cria um ambiente de trabalho flexível e adaptável em que as equipes são formadas e dissolvidas dinamicamente com base nas necessidades específicas do projeto.

Pense nisso como uma rede em que indivíduos de diversos locais e especializações colaboram e aproveitam seu conhecimento combinado.

**Principais benefícios

Custo-benefício porque os membros da equipe podem ser contratados ou terceirizados com base nos requisitos do projeto

Os membros da equipe podem se concentrar em suas principais habilidades e conhecimentos e fornecer trabalho de alto valor para a organização

Limitações:

Risco de vazamento de informações confidenciais

Desafios na coordenação e na comunicação eficaz

Ideal para:

Empresas em que as tarefas essenciais são totalmente terceirizadas para outras empresas

Organizações que operam em vários locais, lidam com diversos projetos ou exigem adaptações rápidas a ambientes em constante mudança

Como criar uma estrutura de equipe bem-sucedida

A criação de uma estrutura de equipe bem-sucedida é um processo contínuo. Quando um projeto for iniciado, comece com uma estrutura de equipe fixa em mente e considere as estágios de desenvolvimento da equipe .

Entretanto, à medida que as condições externas e internas mudam, você deve estar preparado para adaptar e calibrar a estrutura da sua equipe.

Aqui está um roteiro para orientá-lo:

Etapa 1: Definir funções e responsabilidades claras

Para criar uma equipe bem-sucedida, defina claramente as funções e responsabilidades de todos usando um estatuto da equipe . Cada membro da equipe deve saber exatamente o que deve fazer e pelo que é responsável.

Por exemplo, em uma equipe de marketing, você pode ter um redator de conteúdo, um gerente de mídia social, um designer gráfico e um analista de dados. Cada pessoa tem uma função de trabalho definida, mas com o objetivo comum de gerar novos leads. A compreensão dessas funções ajuda a equipe a trabalhar de forma mais harmoniosa.

Experimente estes_ Modelos de carta da equipe !

Simplifique o quadro geral com o recurso de hierarquia de projetos do ClickUp

Aqui, Hierarquia de projetos do ClickUp pode ser uma ferramenta útil. Ela oferece uma maneira estruturada de organizar tarefas e supervisionar os processos da equipe. Ela consiste em vários níveis:

**Espaço de trabalho (Workspace): O nível mais alto da hierarquia engloba todas as atividades da sua equipe. Ele pode representar toda a organização ou uma divisão importante dentro dela Espaço: É possível criar "espaços" individuais para diferentes departamentos ou equipes dentro do espaço de trabalho. Por exemplo, você pode ter espaços separados para as equipes de marketing, vendas e atendimento ao cliente Folder: Você pode criar pastas dentro de cada espaço para categorizar ainda mais as tarefas. Em um espaço de marketing, você pode ter pastas para "Criação de conteúdo", "Gerenciamento de mídia social" e "Pesquisa de mercado Lista: Dentro de cada pasta, você pode criar listas para dividir ainda mais as tarefas. Por exemplo, na pasta "Criação de conteúdo", você pode ter listas para "Postagens de blog", "Boletins informativos por e-mail" e "Cópia do site Tarefa: Finalmente, no nível mais granular, você tem as tarefas individuais que os membros da sua equipe executarão. Você pode atribuir cada tarefa a um membro específico da equipe, dar a ela uma data de vencimento e acompanhar seu progresso

Essa abordagem estruturada permite um controle granular sobre a organização da equipe e simplifica o monitoramento e o gerenciamento do progresso da equipe.

Etapa 2: Promova a comunicação aberta

A comunicação aberta e eficaz é a cola que mantém as equipes unidas. Os membros da equipe devem se sentir à vontade para compartilhar suas ideias, fazer perguntas e dar feedback.

Por exemplo, ter reuniões semanais reuniões de equipe e check-ins regulares podem ajudar todos a se manterem atualizados e na mesma página sobre as metas e o progresso compartilhados.

Você pode usar Visualização do Chat do ClickUp para se comunicar de forma aberta e rápida com sua equipe a partir do ClickUp e compartilhar atualizações sobre o progresso dela.

Compartilhe atualizações e incentive a comunicação aberta em sua equipe com a visualização de bate-papo do ClickUp

Etapa 3: Incentivar a colaboração

Incentive os membros da equipe a trabalharem juntos e usarem seus pontos fortes e habilidades dentro da estrutura da equipe.

Por exemplo, uma equipe de desenvolvimento de software pode ter um desenvolvedor de front-end, um desenvolvedor de back-end e um designer de UX.

Ao colaborar, eles podem garantir que o aplicativo final seja fácil de usar e funcione bem. Forneça a eles as ferramentas necessárias para garantir uma colaboração perfeita.

Etapa 4: implementar uma liderança eficaz

Bons líderes orientam, inspiram e apoiam suas equipes, definindo expectativas claras e responsabilizando-as. Veja como:

Articule uma visão clara e inspiradora: Faça um retrato dos objetivos da equipe, não apenas das tarefas. Inspire-os com um propósito no qual eles acreditem

Faça um retrato dos objetivos da equipe, não apenas das tarefas. Inspire-os com um propósito no qual eles acreditem Crie um espaço seguro para a comunicação aberta: Incentive os membros da equipe a compartilhar ideias, preocupações e feedback sem medo de julgamento

Incentive os membros da equipe a compartilhar ideias, preocupações e feedback sem medo de julgamento Crie confiança por meio da empatia e da escuta ativa: Entenda suas perspectivas e preocupações e aborde-as com cuidado genuíno.

Entenda suas perspectivas e preocupações e aborde-as com cuidado genuíno. Delegue tarefas e capacite-os: Dê-lhes propriedade e poder de decisão em suas áreas de especialização.

Dê-lhes propriedade e poder de decisão em suas áreas de especialização. Ofereça feedback regular: Ofereça críticas construtivas e orientação para ajudar os membros da equipe a crescer e se desenvolver. Demonstre gratidão e comemore suas vitórias também

Ofereça críticas construtivas e orientação para ajudar os membros da equipe a crescer e se desenvolver. Demonstre gratidão e comemore suas vitórias também Invista em treinamento e desenvolvimento: Equipe-os com as habilidades e os conhecimentos necessários para se destacarem em suas funções e seja um facilitador do aprendizado

Equipe-os com as habilidades e os conhecimentos necessários para se destacarem em suas funções e seja um facilitador do aprendizado Seja responsável por suas próprias ações: Admita os erros e assuma a responsabilidade por suas decisões

Por exemplo, em uma equipe de vendas, o líder estabelece metas de vendas, oferece treinamento e motiva os membros da equipe a atingir suas metas.

Etapa 5: Forneça as ferramentas e os recursos necessários

Forneça à sua equipe as ferramentas e os recursos para que ela realize suas tarefas com eficiência. Também é essencial delinear claramente os objetivos, as diretrizes e a finalidade de uma equipe que trabalha em um projeto para garantir um fluxo de trabalho tranquilo.

Por exemplo, fornecer detalhes formulários de solicitação de projetos ajudarão sua equipe de desenvolvimento a entender os requisitos de qualquer recurso a ser criado.

Por outro lado, sua equipe de atendimento ao cliente pode precisar de um sistema de CRM confiável, ferramentas de comunicação e acesso ao feedback e à análise do cliente para fazer bem o seu trabalho.

Dica profissional: CRM do ClickUp do ClickUp é uma excelente ferramenta para reunir seus esforços de marketing e vendas. Gerencie leads, campanhas, negócios e comunicações em um só lugar com quadros Kanban personalizáveis que facilitam o rastreamento e o gerenciamento do pipeline.

Comunique-se, compartilhe arquivos e atribua tarefas dentro dos negócios, promovendo o trabalho em equipe entre marketing e vendas. Você também pode usar sequências de automação personalizadas e obter insights orientados por dados com métricas de desempenho em tempo real adaptadas às suas metas.

Analise os dados para obter insights sobre os clientes usando o sistema CRM do ClickUp

Etapa 6: criar uma cultura de equipe positiva

O desenvolvimento de uma cultura positiva e estimulante no espaço de trabalho melhora o desempenho da equipe. Isso faz com que todos se sintam valorizados e parte de uma comunidade que trabalha para atingir metas coletivas. Ferramenta de gerenciamento de projetos do ClickUp ajuda a criar uma cultura de equipe positiva, simplificando os fluxos de trabalho, facilitando a colaboração e atribuindo a responsabilidade. Como uma ferramenta abrangente ferramenta de gerenciamento de projetos ele ajuda sua equipe a ser mais produtiva e orientada a metas.

Você pode usar o ClickUp sem esforço para gerenciar tarefas, controlar o tempo, definir metas, compartilhar documentos e criar fluxos de trabalho personalizados. É fácil de usar, mesmo para os membros da equipe menos experientes em tecnologia, e se integra bem a outras ferramentas.

Aumente a produtividade e garanta a eficiência com a ferramenta de gerenciamento de projetos do ClickUp

O ClickUp é uma excelente opção para qualquer equipe, seja ela funcional, baseada em projetos ou com estrutura de equipe matricial.

Veja como o ClickUp pode impulsionar o trabalho em equipe:

1. Fluxos de trabalho conectados:

Os vários membros da sua equipe podem usar a mesma plataforma e personalizá-la como acharem melhor

As alterações feitas por um membro ficam imediatamente visíveis para o restante da equipe, promovendo a colaboração contínua

Você pode eliminar os silos com recursos colaborativos comoMapas mentais do ClickUp eQuadros brancos do ClickUpincentivando o compartilhamento de conhecimento e a solução conjunta de problemas

Use os Mapas Mentais do ClickUp para compartilhar conhecimento e conectar suas tarefas

Coordene as ideias de sua equipe em um só lugar usando os quadros brancos do ClickUp

2. Integração de documentos:

Compartilhe e edite documentos importantes, como propostas de projetos e atas de reuniões, com oDocumentos do ClickUp

Colabore com sua equipe em um documento simultaneamente usando o ClickUp Docs

Crie wikis para facilitar as referências e construa um sistema sólido de gerenciamento de conhecimento para toda a organização

3. Painéis em tempo real:

Obtenha uma visão abrangente do progresso da equipe para saber se o seu trabalho está no caminho certo comDashboards do ClickUp

Use os ClickUp Dashboards para ter uma visão geral do progresso de sua equipe

Veja o desempenho individual, os cronogramas do projeto e os possíveis gargalos

Faça os ajustes necessários de forma proativa usando os insights de gráficos e tabelas personalizados

4. Visualizações personalizadas

Personalize o gerenciamento de tarefas, o acompanhamento de projetos e a visualização do fluxo de trabalho de acordo com suas preferências com mais de 15Visualizações do ClickUp* Escolha entre visualização de lista, visualização de calendário, visualização de quadro, visualização de Gantt e muito mais

Classifique, filtre e agrupe tarefas com base em suas preferências e necessidades

Visualize o fluxo de trabalho da sua equipe usando as visualizações do ClickUp

Você também pode usar várias modelos de visão geral do projeto e modelos de gerenciamento de projetos com fluxos de trabalho pré-criados para gerenciar seu trabalho com mais facilidade.

Etapa 7: Promova o aprendizado e o desenvolvimento contínuos

Por fim, incentive os membros da sua equipe a continuar aprendendo e aprimorando suas habilidades. Isso pode aumentar o desempenho e o moral da equipe.

Invista em treinamento, workshops e desenvolvimento profissional para mostrar à sua equipe que você se preocupa com o crescimento dela. Depois, veja a retenção e a lealdade dos funcionários aumentarem.

ClickUp: Seu companheiro de gerenciamento de equipe

Independentemente da estrutura de equipe escolhida pela sua organização ou departamento, o uso do software de colaboração em equipe como o ClickUp, pode ajudar muito a reforçar o gerenciamento e a comunicação da equipe.

Quer sua equipe seja grande ou pequena, simples ou complexa, o ClickUp se adapta às suas necessidades e aumenta sua produtividade e eficiência com recursos flexíveis.

Experimente o espaço de trabalho unificado do ClickUp gratuitamente e sinta seu poder transformador hoje mesmo. Registre-se no ClickUp aqui!

FAQs

1. O que é uma estrutura baseada em equipe?

Uma estrutura baseada em equipe é uma abordagem de gerenciamento em que o trabalho é organizado em torno de equipes, em vez de funções ou departamentos individuais. Cada equipe é responsável por tarefas ou objetivos específicos, e os membros trabalham de forma colaborativa para alcançá-los.

Essa abordagem promove o trabalho em equipe, a solução de problemas e a inovação, o que a torna adequada para organizações com projetos complexos ou que estejam enfrentando mudanças rápidas.

2. Qual é a estrutura de equipe ideal para você?

A estrutura de equipe ideal depende de vários fatores, incluindo o tamanho, a natureza e as metas comerciais da sua organização. Depende também do tipo de trabalho que você realiza, das habilidades e da experiência dos membros da sua equipe e da cultura do local de trabalho.

3. Quais são os fatores a serem considerados ao criar uma estrutura de equipe ideal?

A criação de uma estrutura de equipe ideal pode exigir que você considere fatores como o tamanho da sua organização, a complexidade do trabalho, as habilidades e a experiência dos membros da equipe e a cultura organizacional. Cada uma dessas estruturas de equipe tem seus pontos fortes e desafios exclusivos.