10 modelos gratuitos de visão geral do projeto para alinhamento da equipe

A criação de um plano de projeto claro e conciso é geralmente a primeira etapa do gerenciamento de projetos, independentemente de você trabalhar em um projeto de uma semana ou de um ano.

Os gerentes de projeto são responsáveis por tarefas essenciais, como definir o escopo do projeto, os objetivos, os orçamentos, a programação, a alocação de recursos e o gerenciamento de tarefas .

O núcleo de todas essas tarefas críticas é a criação de um plano de projeto. Um bom plano de projeto ajuda muito a garantir que seu projeto siga seu curso sem gargalos e interrupções desnecessários.

Não importa o quanto você seja organizado, sempre há uma chance de perder um item da sua lista de compras. O mesmo acontece com a criação de um plano de projeto.

Com tantas partes móveis, você perderá alguns componentes ao criar o plano do projeto do zero. É aí que os modelos de visão geral do projeto são úteis.

O que é um modelo de visão geral do projeto?

Um modelo de visão geral do projeto é um documento pré-desenhado e personalizável com todas as informações essenciais do seu projeto. Isso inclui escopo e objetivos, funções dos participantes, cronogramas, programações, orçamentos, riscos, entregáveis e dependências.

É claro que as demandas de cada projeto são únicas. Seja na construção de uma ponte ou no planejamento de uma entrada no mercado para o seu aplicativo, um plano de projeto meticulosamente elaborado garante que esses fatores exclusivos estejam sempre à vista.

Esses modelos o ajudam a combinar o plano de forma sistemática e estruturada

O planoplano do projeto ou visão geral do projeto acabará sendo uma referência para todos os envolvidos. Dessa forma, você pode garantir que todas as partes interessadas tenham um entendimento comum do escopo do projetoexecução e marcos críticos

Se um projeto sair do rumo, um bom plano de projeto ajuda a colocá-lo de volta nos trilhos

O que faz um bom modelo de visão geral do projeto?

Há dois atributos principais a serem considerados ao escolher um modelo de visão geral do projeto: a capacidade de personalização e a abrangência do modelo. O modelo deve conter todos os aspectos significativos de um plano de projeto. E deve ser personalizável o suficiente para atender às suas necessidades exclusivas.

Há muitos modelos de modelos de planos de projeto mas escolha um modelo bem projetado e fácil de usar. Você desejará que esses modelos tenham integrações, controle de versão e recursos de colaboração para cobrir todas as suas bases.

A maioria dos modelos terá uma versão desses componentes, dependendo de seu formato e finalidade:

Título e objetivos do projeto

Escopo e cronograma do projeto

Partes interessadas

Principais resultados

Cronograma por fases

Lista de tarefas

Custos e orçamento detalhados

Alocação de recursos

Avaliação de riscos

Documentação de apoio

Parâmetros de controle de qualidade

Plano de comunicação

Rastreadores de progresso e status

10 Modelos gratuitos de visão geral do projeto

Elaboramos uma lista que pode servir para uma variedade de projetos. Aqui estão os modelos de visão geral de projeto gratuitos mais populares para ajudá-lo a iniciar o planejamento do seu projeto.

1. Modelo de esboço de projeto ClickUp

Desenvolva um plano de projeto abrangente e mantenha todos na mesma página com o ClickUp Project Outline Template

O modelo Modelo de esboço de projeto ClickUp oferece uma maneira eficiente de planejar e organizar projetos com uma série de etapas. Ele o ajuda a iniciar rapidamente o planejamento e a listar todos os elementos necessários. Ao realizar qualquer projeto, a visibilidade é uma preocupação fundamental; esse formato foi criado para resolver isso.

O modelo permite que você crie tarefas, atribua-as aos respectivos participantes e crie status personalizados para essas tarefas

Você também pode criar campos personalizados para categorizar e adicionar atributos para visualizar o progresso do projeto em cada estágio

As partes interessadas podem adicionar rótulos de prioridade, deixar comentários e definir prazos claros

Isso permite que a equipe planeje suas tarefas e navegue pelo projeto com eficiência. Além disso, o ClickUp oferece várias exibições, como listas, gráficos de Gantt, calendários e cargas de trabalho.

Recomendamos o uso desse modelo para projetos com vários níveis de tarefas e subtarefas.

2. Modelo de planejador de projeto ClickUp

O modelo de planejador de projeto do ClickUp permite que você gerencie as comunicações, o progresso e a entrega para atingir suas metas

O modelo Modelo de planejador de projeto ClickUp permite que você navegue pelas complexidades do planejamento de projetos. Você pode manter o controle de todos os planos de projeto em um único lugar, independentemente do tamanho do projeto.

Por exemplo, a visualização Kanban no modelo permite que vários usuários personalizem tarefas e atualizem seu progresso. Esse planejador pode substituir as chamadas diárias de stand-up e economizar o tempo da sua equipe com uma visão clara do status das tarefas e do progresso obtido.

Com o controle de acesso personalizado, as principais partes interessadas podem permanecer no curso, ser informadas sobre as mudanças e colaborar estreitamente.

O melhor desse planejador é que ele divide a complexidade de projetos de grande escala em metas gerenciáveis e alcançáveis. Ao mesmo tempo em que delega responsabilidades, isso proporciona estrutura à sua equipe e torna o projeto menos sobrecarregado.

3. Modelo de plano de projeto ClickUp

Planeje seu projeto com confiança e garanta que tudo esteja organizado e no caminho certo o tempo todo

A Modelo de plano de projeto ClickUp ajuda você a elaborar um plano de projeto suficientemente detalhado para projetos complexos. Isso é perfeito se você gerencia vários projetos interconectados que exigem planejamento e estruturação detalhados. Esse modelo permite que você crie cronogramas de projeto detalhados, juntamente com marcos e metas claros.

Dependências não planejadas podem inviabilizar um projeto. Mas esse modelo mapeia todas as dependências para evitar gargalos. Você também pode definir prioridades, monitorar o progresso diário e manter uma visão geral de todas as suas tarefas.

Toda vez que você tiver uma reunião inicial do projeto use este modelo para delinear o escopo, os requisitos e as dependências para que você possa incorporar esses detalhes ao cronograma do projeto.

4. Modelo de visão geral da empresa ClickUp

Capacita as equipes com um único centro de todas as iniciativas, acessível a qualquer momento usando o modelo de visão geral da empresa do ClickUp

O modelo Modelo de visão geral da empresa ClickUp é uma excelente opção para criar uma visão geral abrangente da sua organização que pode ser usada por equipes internas ou externas. Sua empresa geralmente tem vários projetos em andamento que acabam convergindo para um objetivo de longo prazo.

Em uma organização em rápido crescimento, é fácil para as equipes perderem a visão do panorama geral devido aos silos internos e à falta de visibilidade de outros departamentos.

O modelo de visão geral da empresa oferece visibilidade às equipes sobre como seus objetivos estão vinculados às metas organizacionais. Além disso, é mais fácil para os líderes obterem uma visão geral abrangente de todos os roteiros de projetos em um só lugar para garantir o alinhamento entre as equipes e a não duplicação de esforços.

5. Modelo de documentação do projeto ClickUp

Documente os detalhes do seu projeto com facilidade, desde o planejamento até a execução e a entrega, com o ClickUp Project Documentation Template

A documentação é vital durante todo o projeto. Ela ajuda as equipes a acompanhar as informações mais importantes, sejam elas metas e objetivos, decisões tomadas em reuniões ou alterações na estratégia durante um projeto. É essencial manter tudo documentado.

O ideal é que a documentação do projeto seja sobre toda a linha do tempo do projeto acessível em um único local.

As Modelo de documentação do projeto ClickUp oferece exatamente isso.

Sua equipe pode acessar, explorar e ver todos os documentos necessários para o projeto. Com uma estrutura clara, esse modelo reduz o tempo de documentação ao fornecer uma plataforma centralizada para que as partes interessadas e outros departamentos colaborem melhor.

Nunca perca um arquivo ou uma conversa importante com esse modelo.

6. Modelo de resumo do programa ClickUp

Mantenha sua equipe informada sobre os detalhes importantes sem precisar ler um documento longo

Com tantas partes móveis em um projeto, você precisa de uma maneira rápida de resumir o progresso e manter sua equipe em sincronia.

O Modelo de resumo do programa ClickUp é uma boa ferramenta para criar uma visão geral de alto nível do seu programa para as partes interessadas. Ele ajuda você a visualizar o panorama geral com tabelas e gráficos intuitivos. E a cumprir prazos com lembretes e alertas.

Esse modelo permite que você simplifique suas operações com rótulos, etiquetas e categorias codificados por cores. Para as equipes que lidam com vários projetos, esse modelo simplifica a obtenção de uma visualização em um único painel de todas as atividades em andamento em todos os projetos.

Ao mesmo tempo, você pode obter um instantâneo rápido de cada projeto e seu progresso em seu painel.

7. Modelo de quadro branco do escopo do projeto ClickUp

Crie visualmente um caminho claro para o sucesso do projeto, desde o início até a entrega

Quando se dá início a um projeto, a ideação e o planejamento são normalmente os dois primeiros estágios. Eles formam a base do projeto.

Uma grande parte do planejamento é destinada à definição do escopo do projeto. O escopo do projeto conduz a narrativa para o planejamento do projeto.

É por isso que é essencial ter um que defina um escopo claro para seu projeto.

O modelo Modelo de quadro branco do escopo do projeto ClickUp fornece uma maneira visual e colaborativa de idealizar e definir a linha do tempo. Você pode idealizar livremente e, ao mesmo tempo, ser estruturado usando esse modelo. Você pode definir facilmente um escopo de projeto dividido em metas e objetivos menores.

Combine este modelo com Quadros brancos ClickUp para conduzir seu processo de planejamento e ideação.

Alinhe-se com um escopo exato e compartilhe-o com as partes interessadas e os membros da equipe para que todos possam consultá-lo o tempo todo e permanecer na mesma página.

8. Modelo de cronograma de projeto do Excel por Vertex42

via Vertex42

Embora não sejam as mais fáceis de usar ou intuitivas, as planilhas têm sido usadas de fato para o planejamento de projetos. O Excel Project Timeline Template da Vertex42 é uma maneira simples de criar um cronograma de projeto em uma planilha.

O modelo inclui seções para tarefas, datas de início, datas de término, durações e dependências. Ele usa a técnica de gráfico de barras empilhadas para representar marcos e progresso. Como o modelo está em uma planilha, ele pode ser acessado por todos os membros da equipe e partes interessadas, promovendo uma colaboração eficaz.

9. Modelo de visão geral da linha do tempo do projeto do OfficeTimeline

via OfficeTimeline

O modelo de visão geral do cronograma do projeto fornece uma visão geral visual do cronograma e das metas do seu projeto. Ele inclui recursos como código de cores, agrupamento de tarefas e dependências. Ele ajuda a comunicar efetivamente o valor do projeto aos líderes, partes interessadas e membros da equipe.

Você pode usar esse modelo como parte de seu argumento de venda para a gerência sênior. Ele destaca os principais pilares de seu projeto, como metas, objetivos, dependências e riscos potenciais.

Com o tempo, esse resumo do projeto também servirá como documentação para análise retrospectiva.

10. Modelo de apresentação de visão geral do projeto em PowerPoint da SlideEgg

via SlideEgg

Uma apresentação é uma maneira visualmente atraente de apresentar sua ideia de projeto. O pitch deck é o exemplo perfeito da eficácia das apresentações. Os bilhões de dólares em investimentos obtidos são uma prova de seu sucesso.

O modelo de apresentação de visão geral do SlideEgg PowerPoint é um bom ponto de partida para criar uma apresentação do PowerPoint sobre seu projeto.

Esse modelo de plano de projeto inclui slides para apresentar seu projeto e discutir suas metas, objetivos, resultados e cronograma. Com uma sólida apresentação de visão geral do projeto, você terá confiança em uma proposta de projeto reunião para mostrar o valor de seu projeto.

Antes de você dizer 'Sim'

Os modelos de plano de projeto são vitais no gerenciamento de projetos. Um bom modelo é claro, conciso, adaptável e atualizado regularmente para refletir as mudanças.

É uma boa prática ter seus modelos de visão geral do projeto integrados ao seu software de gerenciamento de projetos . Isso facilita a atualização e o compartilhamento de informações e mantém o modelo alinhado com o progresso da sua equipe.

Considere suas necessidades mais importantes antes de escolher um modelo e capacite sua equipe para iniciar a jornada do projeto com total clareza. 🎉