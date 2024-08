15 modelos gratuitos de cronograma de projeto em Excel, Word e ClickUp

Os modelos de cronograma de projeto são uma ferramenta essencial para qualquer gerente de projeto que queira manter sua equipe alinhada a um objetivo comum. Há vários participantes a serem lembrados, prazos a serem cumpridos e orçamentos a serem gerenciados.

É possível encontrar uma grande variedade de modelos que atendem a diferentes tipos de projetos e estruturas de equipe. Alguns são projetados especificamente para o gerenciamento de projetos Agile, enquanto outros são mais adequados para projetos em cascata mais tradicionais. Alguns modelos se concentram em representações visuais do linha do tempo do projeto enquanto outros oferecem descrições mais detalhadas de cada tarefa e marco.

Selecionamos 15 modelos gratuitos de cronograma de projeto para gerenciar melhor suas tarefas, cronograma, recursos e objetivos para atingir suas metas.

Vamos começar!

O que é um modelo de cronograma de projeto?

**Um modelo de linha do tempo de projeto é um recurso usado para delinear a sequência de eventos em um projeto. Ele é usado como uma ferramenta de mapeamento visual para mostrar como tarefas, atividades e eventos individuais devem ser organizados para atingir as metas do projeto

As linhas do tempo também permitem uma estimativa detalhada da duração das principais atividades em um projeto plano de projeto . Eles também podem ser usados para prever eventos futuros e antecipar possíveis necessidades de recursos!

Visualizar a duração de cada tarefa em uma visualização de Gantt do ClickUp

Depois de adicionar cada tarefa à linha do tempo do projeto no ClickUp, você pode usá-la para calcular as datas de início e término de todo o projeto. Além disso, é possível comparar os marcos com o progresso real para identificar possíveis bloqueadores e fazer revisões no plano, se necessário.

É fundamental manter todos os participantes informados sobre a progressão do cronograma, para que todos tenham as mesmas informações. Esse nível de transparência e comunicação pode ajudar a promover uma cultura de responsabilidade e melhorar o desempenho geral do projeto!

O que faz um bom modelo de cronograma de projeto?

Um bom modelo de cronograma de projeto oferece uma visão geral abrangente dos objetivos, marcos, prazos e tarefas do projeto. O modelo deve ser fácil de entender e escalonável, com codificação por cores e formas diferentes que representem diferentes tipos de tarefas.

Os modelos de linha do tempo do projeto devem se adaptar a vários metodologias de gerenciamento de projetos *

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

Um modelo eficaz de linha do tempo de projeto deve promover a colaboração e a transparência, permitindo atualizações fáceis por todos os membros da equipe. Isso estimula a comunicação e o trabalho em equipe, criando um esforço unido em prol de um objetivo compartilhado.

Outros recursos de um bom modelo de linha do tempo de projeto incluem:

Marcos : O modelo define claramente os marcos para que as equipes possam identificar facilmente as tarefas mais importantes eentregáveis do projeto *Flexibilidade: O cronograma é flexível o suficiente para acomodar mudanças no escopo ou obstáculos inesperados à medida que o projeto avança

: O modelo define claramente os marcos para que as equipes possam identificar facilmente as tarefas mais importantes eentregáveis do projeto *Flexibilidade: O cronograma é flexível o suficiente para acomodar mudanças no escopo ou obstáculos inesperados à medida que o projeto avança Rastreamento do progresso : O cronograma rastreia automaticamente o progresso à medida que as tarefas são concluídas e atualizadas ao longo do tempo

: O cronograma rastreia automaticamente o progresso à medida que as tarefas são concluídas e atualizadas ao longo do tempo Alocação de recursos : A linha do tempo oferece a capacidade de alocar recursos para tarefas de acordo com as necessidades do projeto

: A linha do tempo oferece a capacidade de alocar recursos para tarefas de acordo com as necessidades do projeto Detalhado prazos : A linha do tempo é detalhada o suficiente para incluir prazos específicos para cada tarefa e subtarefa

: A linha do tempo é detalhada o suficiente para incluir prazos específicos para cada tarefa e subtarefa Automação : A automação ajuda a simplificar o processo de gerenciamento do cronograma, permitindo que os membros da equipe se concentrem no trabalho importante

: A automação ajuda a simplificar o processo de gerenciamento do cronograma, permitindo que os membros da equipe se concentrem no trabalho importante Compatibilidade entre plataformas : Um modelo simples de cronograma de projeto funciona em várias plataformas, tornando-o acessível aos participantes do projeto

: Um modelo simples de cronograma de projeto funciona em várias plataformas, tornando-o acessível aos participantes do projeto Dependências de tarefas : O modelo mostra a relação entre duas ou mais tarefas em um projeto em que a conclusão de uma tarefa depende da conclusão de outra

Definir tarefas para bloquear ou esperar umas pelas outras para criar uma dependência no ClickUp

Compilamos uma lista de 15 modelos gratuitos de cronograma de projeto no ClickUp, Excel, Word e PowerPoint para ajudá-lo a organizar suas tarefas e atividades. Com esses modelos, você pode personalizar o cronograma do projeto para atender às necessidades específicas da sua equipe e dos seus processos!

15 modelos de cronograma de projeto para colocar seus projetos em dia

1. Modelo de cronograma de projeto do ClickUp

Modelo de linha do tempo do projeto ClickUp

Os quadros brancos digitais são ferramentas visuais para planejamento e organização de projetos . Um de seus recursos mais valiosos é a capacidade de fazer braindump e categorizar de forma rápida e fácil as principais atividades envolvidas em um projeto. Isso pode ajudar os gerentes de projeto e as equipes a desenvolver um entendimento claro e abrangente do escopo, do cronograma e dos requisitos de recursos do projeto. 🧑‍💻

O número de atividades incluídas em um cronograma de projeto dependerá do tamanho e da complexidade do projeto. Para projetos pequenos, essa lista pode incluir apenas algumas atividades-chave, enquanto projetos maiores podem exigir dezenas de atividades para serem totalmente planejadas .

Independentemente do tamanho do projeto, criar um cronograma de projeto em um quadro branco digital permite que a equipe do projeto divida o projeto em componentes gerenciáveis e identifique possíveis obstáculos ou dependências.

Para equipes remotas, Modelo de linha do tempo do projeto do ClickUp é particularmente útil porque fornece um local centralizado para todas as informações relacionadas ao projeto. Em vez de depender de conversas por e-mail ou documentos separados para acompanhar o progresso do projeto, os membros da equipe podem acessar o cronograma e ver as atualizações em tempo real! Faça o download deste modelo

2. Modelo de linha do tempo do projeto ClickUp Gantt

Modelo de linha do tempo do projeto ClickUp Gantt

A Modelo de linha do tempo do projeto ClickUp Gantt é uma ferramenta perfeita para gerenciar projetos novos e em andamento que se estendem por um longo período de tempo. O modelo fornece às equipes de projeto uma visão geral diária, mensal e anual do processo, facilitando o acompanhamento do progresso e a previsão de planos.

A visualização diária monitora o trabalho cotidiano. A visualização mensal fornece uma visão geral do progresso feito em um mês, permitindo que as equipes apontem quaisquer possíveis obstáculos. A visualização anual oferece uma perspectiva de alto nível de todo o projeto, ajudando as empresas a identificar tendências de longo prazo e a planejar adequadamente. 📈

Ao usar o modelo de linha do tempo de Gantt, as empresas podem melhorar o processo de gerenciamento de projetos, simplificar as operações e aumentar a produtividade. Faça o download deste modelo Aprenda o diferenças entre um gráfico de Gantt e uma linha do tempo !

3. Modelo de linha do tempo do projeto de marketing do ClickUp

Modelo de linha do tempo do projeto ClickUp Marketing

A Modelo de linha do tempo do projeto de marketing do ClickUp é uma ferramenta poderosa para as equipes de marketing que buscam otimizar o fluxo de trabalho e gerenciar suas campanhas e projetos com mais eficiência. Um dos principais benefícios desse modelo é que ele permite que as equipes criem cronogramas repetíveis que podem ser facilmente adaptados a qualquer campanha ou projeto de marketing. 🌐

Esse modelo ajudará a promover a consistência em campanhas de marketing e projetos organizando visualizações de projeto personalizadas:

Visão da linha do tempo : Datas de início e término das atividades de marketing ou reuniões importantes agrupadas por trimestre

: Datas de início e término das atividades de marketing ou reuniões importantes agrupadas por trimestre Visualização de caixa : Gerentes de projetos de marketing, membros da equipe, parceiros e suas atividades atribuídas

: Gerentes de projetos de marketing, membros da equipe, parceiros e suas atividades atribuídas Visualização de lista : Diferentes atividades de marketing agrupadas por trimestre

: Diferentes atividades de marketing agrupadas por trimestre Visualização de quadro: Diferentes atividades de marketing agrupadas por status

Simplifique os processos, incluindo criação de conteúdo, promoção, revisões e lançamentos - tudo em um só lugar. Ele fornece uma estrutura e uma marca consistentes para os materiais e pode ser usado para criar rapidamente versões semelhantes de conteúdo, dependendo das necessidades específicas de um projeto. Faça o download deste modelo

4. Modelo de linha do tempo de projeto preenchível ClickUp

Modelo de linha do tempo preenchível do projeto ClickUp

Uma linha do tempo em branco é uma excelente ferramenta para planejar qualquer projeto ou evento em que a sequência de atividades seja essencial. Ele permite delinear as etapas necessárias e visualizar a linha do tempo do seu projeto, fornecendo uma visão geral clara das tarefas e dos prazos envolvidos.

O Modelo de linha do tempo preenchível do ClickUp leva isso um passo adiante com campos personalizados detalhados, para que todos vejam as informações mais importantes em uma única exibição! Os campos personalizados permitem que as equipes adicionem detalhes relevantes às suas linhas do tempo, como descrições de tarefas, datas de vencimento, responsáveis e principais marcos.

Incluímos os campos personalizados para ajudar a acelerar seu processo de criação:

Dias (fórmula sugerida)

Dias alocados

Conclusão da tarefa

Custo real

Fase do projeto

Orçamento alocado Faça o download deste modelo ### 5. Modelo de quadro branco da linha do tempo do projeto ClickUp

Modelo de quadro branco da linha do tempo do projeto ClickUp

Modelo de quadro branco de linha do tempo de projeto do ClickUp apresenta uma interface intuitiva de arrastar e soltar para organizar facilmente notas adesivas, objetos e outros itens.

Esse modelo é perfeito para uma equipe que precisa colaborar com parceiros multifuncionais em projetos complexos. Isso pode incluir designers, redatores, desenvolvedores, gerentes de produto e outras partes interessadas. Isso torna mais fácil para os parceiros multifuncionais entenderem as tarefas envolvidas no projeto e identificarem suas funções e responsabilidades específicas.

Com requisitos claros, os membros da equipe podem concentrar seus esforços em tarefas específicas e evitar a perda de tempo com trabalhos desnecessários ou irrelevantes. Isso ajuda a reduzir o risco de falhas de comunicação e mal-entendidos, que podem levar a atrasos ou retrabalho! Faça o download deste modelo

6. Modelo de linha do tempo do projeto criativo ClickUp

Modelo de linha do tempo do projeto criativo ClickUp

A Modelo de linha do tempo de projeto criativo da ClickUp é uma ferramenta eficaz para organizar e gerenciar projetos criativos de qualquer tamanho ou nível de complexidade. Esse modelo oferece uma estrutura estruturada que permite a visualização clara de marcos do projeto e tarefas críticas, fornecendo uma abordagem organizada e simplificada para o gerenciamento de projetos. 🎨

Não importa se você está trabalhando em um projeto criativo de pequena escala ou em uma iniciativa grande e complexa, o modelo foi projetado para explorar qualquer ideia. Com sua interface intuitiva de arrastar e soltar, você pode criar de forma rápida e fácil uma linha do tempo detalhada que destaca marcos e tarefas importantes, garantindo que todos os envolvidos no projeto estejam cientes do progresso do projeto e dos principais prazos. Faça o download deste modelo

7. Modelo de linha do tempo do projeto de implementação do software ClickUp

Modelo de linha do tempo do projeto de implementação do software ClickUp

O modelo Modelo de linha do tempo do projeto de implementação do software ClickUp oferece às equipes de desenvolvimento as ferramentas para colaborar e planejar seus cronogramas de implementação de software. Com a capacidade de criar representações visuais de tarefas, cronogramas e dependências, todos podem identificar facilmente as tarefas críticas e o progresso em tempo real.

Além disso, os recursos intuitivos de arrastar e soltar permitem que as equipes movam e organizem rapidamente seus cartões, fazendo ajustes no cronograma de implementação conforme necessário. Essa agilidade permite que as equipes se adaptem rapidamente às mudanças em escopo do projeto ou cronograma, para que todas as tarefas sejam concluídas dentro do prazo. 🗓️ Faça o download deste modelo Bônus: crie linhas do tempo com_ **Software de linha do tempo !

8. Modelo de roteiro do ClickUp

Modelo de roteiro do ClickUp

Modelo de roteiro do ClickUp foi projetado para gerenciar todos os seus cronogramas e estágios de produção em um local centralizado. Ele vem com visualizações pré-construídas, status personalizados e campos personalizados para o gerenciamento personalizado de projetos.

Esse modelo não só fornece uma visão de nível macro da visão e da direção do seu projeto, mas também permite acompanhar o progresso, obter insights em tempo real e alinhar o trabalho, as equipes e os indivíduos. Faça o download deste modelo

9. Modelo de roteiro de negócios do ClickUp

Modelo de roteiro de negócios do ClickUp

O modelo Modelo de roteiro de negócios da ClickUp foi criado para ajudá-lo a criar uma linha do tempo que descreva os principais objetivos e estratégias da sua empresa e o mantenha no caminho certo para atingir suas metas de longo prazo.

Esse modelo vem com visualizações pré-construídas, como Timeline e List view, para visualizar seus objetivos do projeto de forma organizada. Faça o download deste modelo

10. Modelo de gráfico de Gantt simples do ClickUp

Modelo de gráfico de Gantt simples do ClickUp

Modelo de gráfico de Gantt simples do ClickUp do ClickUp é uma ferramenta excelente para visualizar a linha do tempo do seu projeto. Esse recurso oferece uma visão geral abrangente dos vários estágios envolvidos em seu projeto, com ênfase especial na identificação de dependências e possíveis obstáculos antes que eles ocorram. Faça o download deste modelo

11. Modelo de cronograma de projeto do Excel

via Microsoft O modelo de linha do tempo de projeto do Excel destaca marcos importantes e tarefas críticas ao longo do caminho. Você pode identificar facilmente os principais prazos, dependências e possíveis atrasos em seu plano de projeto. Esse nível de organização e clareza é essencial para o gerenciamento eficaz do projeto, permitindo alocar recursos, gerenciar expectativas e manter-se no caminho certo para atingir as metas do projeto.

Ao dividir o projeto em marcos específicos e tarefas críticas, você pode ver facilmente o panorama geral do projeto e tomar decisões informadas sobre como alocar recursos e gerenciar riscos.

Saiba como_ criar uma linha do tempo no Excel ! Faça o download deste modelo

12. Modelo de linha do tempo de projeto do PowerPoint

via Microsoft O modelo de linha do tempo do PowerPoint é uma ferramenta para um gerente de projeto representar visualmente o principais marcos em um cronograma de projeto. Isso pode ajudar a esclarecer o cronograma do projeto e facilitar a compreensão do plano geral pelos membros da equipe ou pelas partes interessadas.

Este modelo simples de cronograma oferece uma seleção de ícones infográficos. Os ícones podem ser usados para representar vários estágios do projeto ou tarefas importantes. A adição de um elemento visual pode ajudar a tornar a linha do tempo mais envolvente e informativa! Faça o download deste modelo

13. Modelo de linha do tempo de projeto do Microsoft Word

via MicrosoftLinha do tempo do projeto do Microsoft Word é um documento para inserir os marcos, os prazos e as dependências do seu evento para criar uma linha do tempo do projeto. O modelo também permite a personalização, com a opção de adicionar elementos e imagens para que a linha do tempo reflita o tema do evento.

Com um modelo predefinido, você pode criar facilmente um plano abrangente para cobrir todos os aspectos do evento, desde a logística até o marketing e o orçamento. O modelo do Word inclui seções para detalhes importantes, como o nome do evento, a data, o local e a fase do projeto. Faça o download deste modelo

14. Modelo de linha do tempo de gráfico de Gantt do Excel por Vertex42

Via Vertex42

Um modelo de linha do tempo de gráfico de Gantt do Excel é uma ferramenta poderosa que ajuda no gerenciamento de projetos, fornecendo uma representação visual das tarefas programadas ao longo do tempo. É um tipo de gráfico de barras que mostra os horários de início e término de cada tarefa em um cronograma de projeto, permitindo que você acompanhe o status das tarefas à medida que o trabalho avança.

O modelo permite que você gerencie projetos complexos e organize melhor vários projetos simultaneamente. Ele simplifica projetos complexos em uma linha do tempo semanal ou mensal, facilitando a compreensão e o acompanhamento. As tarefas no gráfico geralmente são categorizadas usando uma estrutura de divisão do trabalho, o que ajuda ainda mais a acompanhar o progresso do projeto. Faça o download deste modelo

15. Modelo de linha do tempo do Excel para marcos por Gecko & Fly

Via Lagartixa e mosca Este modelo de linha do tempo é uma ferramenta fácil de usar, criada para ajudá-lo a mapear visualmente os marcos do projeto em um diagrama de linha do tempo fácil de entender.

O modelo permite que você liste os marcos do seu projeto e crie uma representação visual deles, destacando seus status. É uma ferramenta orientada por marcos que fornece uma ilustração clara dos principais eventos de seu projeto. O modelo é altamente personalizável, permitindo que você ajuste as cores, os estilos e as fontes de acordo com o tema ou a marca do seu projeto. Faça o download deste modelo

Fique à frente do cronograma com os poderosos cronogramas de projeto do ClickUp Criando o cronograma correto do projeto é fundamental para manter-se organizado e no caminho certo. Quer você prefira uma linha do tempo, um gráfico de Gantt ou um quadro branco digital, a documentação do seu projeto acrescenta estrutura e clareza ao projeto.

O ClickUp oferece recursos avançados de priorização, para que você possa personalizar as prioridades com base na urgência, na importância ou em qualquer outro critério que atenda às necessidades da sua equipe. Além disso, com o rastreamento inteligente de caminhos de dependência do ClickUp, você pode fazer ajustes facilmente com uma simples ação de arrastar e soltar. ⚡️ Comece a usar o ClickUp gratuitamente hoje mesmo!