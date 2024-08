10 melhores modelos de formulários de solicitação de projetos para equipes

Os projetos são de vários tipos, cada um com suas próprias necessidades. Todo projeto, como um projeto de desenvolvimento de software por exemplo, começa com uma ideia. Mas uma ideia por si só não é suficiente para que o projeto seja bem-sucedido.

Para transformar a ideia em uma solução funcional, é preciso entender seus objetivos, resultados esperados, padrões de entrega, medidas de sucesso etc. Um bom modelo de formulário de solicitação de projeto reunirá tudo isso e muito mais.

O que é um modelo de formulário de solicitação de projeto?

Um formulário de solicitação de projeto é uma lista de perguntas que as equipes de negócios devem responder ao solicitar a realização de qualquer trabalho. É um processo formal para que as equipes de projeto coletem todos os detalhes necessários antes de começar.

Um modelo de formulário de solicitação de projeto é uma lista básica de perguntas já configuradas e prontas para serem adicionadas ao seu fluxo de trabalho. Por exemplo, se a equipe financeira precisar de uma interface digital interativa para coletar faturas de fornecedores, o modelo de formulário de solicitação de projeto terá perguntas como:

Quem é o público-alvo desse projeto? Por exemplo, fornecedores, prestadores de serviços, freelancers

Em que plataforma eles usariam o projeto? Por exemplo, Web, Android

Qual é o objetivo? Por exemplo, reduzir o tempo de processamento, automatizar a entrada no ERP

Quantos usuários haverá? Por exemplo, cerca de 200 por mês

De quais recursos você precisa? Por exemplo, criar uma conta de usuário, salvar detalhes do usuário, fazer upload de PDF, extrair informações automaticamente para o ERP

Como a equipe que executa o projeto, você pode capturar todos os detalhes necessários nesse formulário.

O que faz um bom modelo de formulário de solicitação de projeto?

Um bom modelo de formulário de solicitação de projeto oferece clareza e contexto para o solicitante e para a equipe do projeto. Ele permite que o solicitante:

Esclareça sua ideia e reflita sobre ela

Criar um caso de negócios para o projeto

Estabelecer metas e métricas

Permite que a equipe do projeto

Entender claramente as necessidades

Estimar o tempo e os recursos necessários

Priorizar e programar o projeto

Minimizar os riscos do gerenciamento de projetos

Componentes de um bom modelo de formulário de solicitação de projeto

Um bom modelo de formulário de solicitação de projeto tem o objetivo de apresentar uma visão geral clara e, ao mesmo tempo, dar mais atenção aos detalhes. Metas e objetivos : Por que este projeto é necessário? Como as pessoas o utilizarão? Que valor ele agregará aos negócios?

Fluxo de trabalho do projeto: Que processo o projeto deve seguir?

Prazos esperados: Quando esse projeto deve ser concluído? Por que o prazo escolhido é relevante?

Partes interessadas: Quem são as partes interessadas no projeto? Quem tomará as decisões? Quem dará as aprovações?

Especificações: Ele deve seguir as diretrizes da marca? Ou estar em conformidade com algum regulamento?

Deve ser muito diferente de um projeto de design de propaganda. Portanto, um modelo pode não atender a todas as suas necessidades.

Não se preocupe. Nós criamos modelos personalizados.

Os 10 melhores modelos de formulário de solicitação de projeto para ajudá-lo a iniciar qualquer projeto que você precise.

1. Modelo de solicitação e aprovação de projeto ClickUp

Este modelo simplifica a comunicação entre os departamentos e garante que todas as solicitações recebam a devida atenção

Solicite, revise, aprove e inicie projetos em um único modelo simples.

Para o solicitante, o Modelo de solicitação e aprovação de projeto ClickUp inclui um formulário no qual é possível inserir o nome e a descrição do projeto, definir a prioridade, incluir cronogramas e carregar recursos adicionais.

Depois de enviado, o ClickUp cria automaticamente uma "tarefa de solicitação" agendada para revisão e aprovação. Como gerente de projeto, você pode visualizar todas as tarefas solicitadas como uma lista e um quadro (uma visualização Kanban).

Quando a tarefa for aprovada, ela será adicionada à lista de "tarefas aprovadas", pronta para ser executada pela sua equipe. Você pode configurar notificações para se manter atualizado sobre o progresso. Você também pode editar, atualizar ou retirar sua solicitação com esse modelo.

Esse modelo é a etapa zero do seu processo de gerenciamento de projetos, uma forma de coletar e consolidar todas as solicitações de toda a organização.

2. Modelo de formulário de solicitação de criação do ClickUp

Reúna equipes multifuncionais para enviar briefs criativos no ClickUp

As equipes de design recebem inúmeras solicitações de marketing, produtos, eventos e muito mais. O Modelo de solicitação criativa do ClickUp ajuda a otimizar o fluxo de trabalho.

Com esse modelo, qualquer pessoa pode enviar um briefing criativo da maneira que for melhor para a equipe de design. Eles podem preencher o formulário com um nome, uma descrição e um tipo de resultado criativo. Também é possível definir um prazo.

Ao receber a solicitação, você pode atribuir novas solicitações a pessoas/equipes ou definir status como parte do seu fluxo de trabalho. Você também pode usar os campos personalizados para adicionar opções ao menu suspenso de resultados criativos quando suas ofertas se expandirem.

Com a visualização de lista, você pode acompanhar todas as tarefas futuras. Com a visualização de pipeline, você pode acompanhar os status e os escalonamentos, se houver. Você pode usar a exibição de tarefas para colaborar com a equipe, carregar criativos, coletar feedback e obter aprovações.

3. Modelo de solicitação de recursos do ClickUp

Estabeleça processos infalíveis para capturar solicitações de recursos no ClickUp

Os projetos evoluem rapidamente nos ambientes de ritmo acelerado de hoje em dia. Para acompanhar o ritmo, os gerentes de projeto geralmente precisam de recursos adicionais. Com cada gerente de projeto solicitando suporte adicional, isso pode se tornar complicado com o tempo.

Para agilizar seus gerenciamento de operações use o Modelo de solicitação de recursos do ClickUp . Esse modelo abrangente inclui campos para:

Detalhes do projeto, como nome, ID, escopo e cliente

Detalhes do solicitante, como nome, ID do e-mail, prioridade, tipo e departamento

Detalhes do recurso, como recursos necessários, requisitos de treinamento e proposta de orçamento

Quaisquer outros ativos a serem carregados

Depois que a solicitação é enviada, os gerentes de recursos podem usar a visualização do quadro de revisão para obter uma visão geral de todas as solicitações do projeto agrupadas por status.

Nessa visualização, clique em um cartão de tarefa específico para expandir seus detalhes e arraste-o pelo quadro para alterar seu status.

Use campos personalizados para estimar custos, obter aprovações, alocar recursos e monitorar o progresso.

Use este modelo para integrar solicitações de recursos em seu fluxo de trabalho de gerenciamento de projetos. Solicite, aloque e gerencie recursos de projetos sem esforço.

4. Modelo de solicitação de trabalho do ClickUp

Modelo gratuito de solicitação de trabalho do ClickUp para equipes de gerenciamento de projetos

Ao contrário de um projeto com metas específicas que envolve várias pessoas, segue várias etapas e se estende ao longo do tempo, um "trabalho" ou tarefa é geralmente muito mais simples. Por exemplo, pode ser uma solicitação de um novo ID de e-mail pelo marketing ou o provisionamento de espaço extra na nuvem pela engenharia.

Para gerenciá-los de forma eficaz, sem que nada passe despercebido, você precisa de um processo. O processo Modelo de solicitação de trabalho do ClickUp oferece isso.

Esse modelo permite que o usuário faça uma solicitação, descreva o trabalho que precisa ser feito, defina prioridades/cronogramas e insira outros detalhes, se houver.

Como gerente de projeto, você pode

Aprovar tarefas

Programá-las para serem concluídas

Automatizar as notificações a serem enviadas quando houver uma alteração de status ou uma atualização nos comentários

Visualizar as tarefas por status na visualização de quadro

Visualizar o trabalho agendado na visualização do calendário

5. Modelo de solicitações da equipe ClickUp

Gerencie as solicitações das equipes internas em um só lugar, diretamente na sua ferramenta de gerenciamento de projetos

Sejam brindes da marca ou suprimentos de papelaria, você precisa de uma maneira de capturar, monitorar e gerenciar as solicitações da equipe. A Modelo de solicitações de equipe do ClickUp está aqui para ajudar.

Esse modelo permite que as equipes de administração capturem a natureza de todas as solicitações internas. Você pode coletar detalhes do solicitante, a natureza da solicitação e as datas de vencimento. Defina também campos personalizados para categorias e contagens.

Por exemplo, você pode personalizar a lista suspensa de categorias para incluir canetas, lápis e blocos de anotações. Se você também gerencia mercadorias e assinaturas de revistas para a sua empresa, pode estruturá-lo da seguinte forma.

Dessa forma, você pode organizar o tipo de solicitações que recebe. Use a visualização do quadro "tipos de pedidos" para monitorar os pedidos de cada categoria. Saiba se há falta de estoque e faça os pedidos de acordo.

6. Modelo de solicitação de serviço do ClickUp

Implemente processos ITIL com o modelo de solicitação de serviço do ClickUp

Quer você esteja vendendo um carro ou um software de computador, os clientes enfrentarão desafios e precisarão de suporte. Ofereça a seus clientes uma maneira simples de fazer suas solicitações e gerenciá-las perfeitamente com o Modelo de solicitação de serviço do ClickUp .

Com o formulário de tíquete de serviço incluído no modelo, os clientes podem descrever o problema e carregar capturas de tela para ajudar a recriar o erro.

Especialmente projetado para equipes de TI, esse modelo categoriza automaticamente as solicitações recebidas de acesso a aplicativos, licenças de software, redefinições de senha ou novo hardware como solicitações de serviço.

Visualize as solicitações de serviço da maneira que desejar, como uma lista geral ou categorizada com base no tipo ou na prioridade.

Tem alguma idiossincrasia organizacional? Não tem problema. Personalize o menu suspenso, as pessoas ou o upload de arquivos como achar melhor e comece a usar!

7. Modelo de solicitação de alteração do ClickUp

Convide as partes interessadas a considerar suas solicitações de mudança e registre-as sem esforço com o ClickUp

Uma solicitação de mudança é semelhante a uma solicitação de trabalho, exceto pelo fato de se aplicar a uma mudança específica em um recurso existente. Por exemplo, se você for um arquiteto, um cliente pode solicitar modificações no projeto, como tornar as janelas de vidro coloridas ou escolher uma cor diferente para as paredes do banheiro.

Para simplificar o gerenciamento para você e para o cliente, use a opção Modelo de solicitação de alteração do ClickUp . Colete informações sobre o que eles querem mudar e por quê, como isso afeta o escopo/orçamento/cronograma do projeto e muito mais.

Use este modelo para incentivar o solicitante a pensar no contexto de sua solicitação, incluindo seu impacto nas atividades upstream e downstream. Isso o ajuda a processar se essa mudança é essencial.

Use a visualização da "lista de solicitações" para revisar todas as solicitações recebidas categorizadas por projeto e discutir com o solicitante. Use a visualização "tabela de solicitações" para monitorar por prioridade. Acompanhe o progresso com a visualização de status. Se você tiver projetos em vários locais, use a visualização de mapa para visualizar as tarefas.

8. Modelo de solicitação de informações do ClickUp

Um formulário simples para solicitar informações de qualquer pessoa da organização

Desde uma pergunta simples como "Ei, como está indo o projeto?" até perguntas complexas sobre o detalhamento dos gastos orçamentários, solicitações de informações (RFI) podem vir de várias formas. Podem vir por e-mail, Slack, chamada telefônica ou mensagem de texto. Responder a todas essas solicitações dentro do prazo pode se tornar um desafio.

A Modelo de solicitação de informações (RFI) do ClickUp resolve exatamente esse problema. Ele ajuda as equipes a coletar RFIs em um só lugar, atribuindo aos membros da equipe a responsabilidade de responder dentro do prazo acordado.

Use esse modelo para capturar detalhes sobre a solicitação, o solicitante e outros recursos, se houver. Personalize esse modelo para atender às suas necessidades. Por exemplo, adicione outro campo de formulário para o formato em que a resposta é necessária ou a finalidade das informações.

Esse modelo inclui três visualizações diferentes. Use a visualização de registro de RFI para ver todas as solicitações como uma lista. Use a visualização do quadro de projetos para categorizar por nome de projeto. Use a visualização do escopo da RFI para classificar com base no escopo da solicitação.

Escolha qualquer uma das mais de 15 visualizações do ClickUp para classificar suas informações da maneira que você deseja vê-las.

9. Modelo de solicitação de helpdesk por Template.net

Documento de modelo de solicitação de helpdesk do template.net

Se você estiver registrando suas solicitações em um documento simples, como o Microsoft Word, Google Docs ou Apple Pages, este modelo do template.net é útil.

Esse modelo de solicitação de helpdesk cria um formulário que captura detalhes da solicitação, como nome, organização, endereço de e-mail, tipo de problema e categoria. Personalize os campos de acordo com as necessidades e os processos de sua organização.

Esse modelo é um documento simples e conveniente para ser preenchido por qualquer pessoa. Entretanto, manter várias solicitações desse tipo e recebê-las como anexos de e-mail pode ser entediante.

Além disso, a equipe de helpdesk precisará criar tarefas manualmente em seus ferramenta de gerenciamento de projetos com base nesses formulários de solicitação.

10. Modelo de formulário de solicitação de projeto pelo Slideshare

Os projetos podem ser complexos, com vários fatores que influenciam até mesmo pequenas decisões. Para garantir que você tenha capturado todos os detalhes, você precisa de um modelo de formulário de solicitação de projeto abrangente, como este do Slideshare .

Com sete páginas, esse modelo captura os requisitos do projeto, a justificativa, os objetivos, as suposições, o orçamento, os cronogramas e muito mais. Criado para projetos de TI, ele também faz perguntas sobre comportamento de uso, segurança, interfaces, relacionamentos com clientes, integração de portais e infraestrutura técnica.

Inclui seções para impacto de risco, avaliações de vulnerabilidade e fatores financeiros. Com esse modelo, você pode ter certeza de que coletou informações suficientes para levar o projeto adiante.

Como o modelo anterior, este também é um documento, normalmente preenchido off-line e enviado por e-mail. Portanto, é necessário um trabalho manual adicional para inserir esses detalhes no software de gerenciamento de projetos .

Como usar os modelos de formulário de solicitação de projeto de forma eficaz

Usar qualquer um dos modelos do ClickUp acima é tão fácil quanto clicar no botão "obter solução gratuita", adicioná-lo ao seu ClickUp Workspace e capturar as solicitações. Embora esses modelos sejam ótimos pontos de partida, você pode torná-los mais adequados para você.

Personalizar: Examine todos os formulários de solicitação de projeto listados acima e personalize-os de acordo com seu setor, organização e fluxo de trabalho. Inclua os dados de que você precisa nos menus suspensos.

Automatizar: Notificações, criação de tarefas, atribuição de usuários, alteração de status e muito mais podem ser automatizados com Automações do ClickUp . Depois de ter o processo transparente, automatize-o.

Use as visualizações: O que quer que você precise ver, o ClickUp tem uma visualização para isso.

Explore o ClickUp para gerenciar seus projetos com o poder da IA, mais de 15 visualizações e automações de tarefas

Precisa ver as linhas do tempo? Visualização de calendário

Precisa ver a carga de trabalho da equipe? Visualização de carga de trabalho

Precisa de tarefas categorizadas por projeto/prioridade? Visualização de quadro

Deseja acompanhar o progresso do projeto? Visualização de Gantt

Com mais de 15 visualizações, o ClickUp permite que você veja seu projeto da maneira que desejar

Melhorar: Com base em como os modelos funcionam para você, faça melhorias no processo . Adicionar ou remover campos. Expandir seu escopo. Colete feedback sobre os modelos e incorpore-os nas versões subsequentes.

Simplifique o processo de solicitação de projetos com os modelos do ClickUp

Um ótimo gerenciamento de projetos começa antes do início do projeto -reunindo os requisitos de forma completa e clara. Os modelos de solicitação de projeto do ClickUp foram criados para essa finalidade.

Dependendo do seu setor, da estrutura organizacional, do fluxo de trabalho de gerenciamento de projetos e das preferências da equipe, escolha o modelo que funciona para você. Integre-os ao seu ClickUp Workspace com um clique de um botão e personalize-os conforme necessário.

O ClickUp permite transformar automaticamente as solicitações em tarefas, atribuí-las aos membros da equipe, obter aprovações e notificar as partes interessadas sobre o progresso, para que você possa se concentrar na conclusão das tarefas do seu projeto entrega do projeto .

Acesse dezenas de modelos para várias finalidades de gerenciamento de projetos na seção Biblioteca de modelos do ClickUp . A melhor parte é que tudo isso é gratuito!

Passe da ideia ao excelente gerenciamento de projetos com o ClickUp hoje mesmo.