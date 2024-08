10 modelos gratuitos de plano de desenvolvimento de equipe em Excel e ClickUp

Seja você da área de recursos humanos, líder de negócios ou gerente, sua equipe é uma prioridade máxima. Investir tempo e esforço para garantir seu sucesso significa funcionários mais felizes. Isso também leva a conquistas mais significativas no âmbito da empresa.

Mas como criar uma equipe que prospere, alcance novos patamares e resolva problemas na velocidade da luz? ⚡

Uma maneira eficaz é criar planos de desenvolvimento. Esses planos podem ajudar em tudo, desde a promoção de novas habilidades até planejamento de sucessão e desenvolvimento de talentos .

Os planos de desenvolvimento não são apenas para as equipes. Eles são incrivelmente úteis para desenvolver suas próprias habilidades e se tornar um líder melhor.

Seja para o desenvolvimento de equipes profissionais ou para o desenvolvimento pessoal, esta lista de 10 modelos de planos de desenvolvimento gratuitos o ajudará a estabelecer as bases para o sucesso.

O que é um modelo de plano de desenvolvimento?

Um plano de desenvolvimento é uma estrutura projetada para aprimorar as habilidades, apoiar o crescimento e aumentar a produtividade. Normalmente, esses planos incluem um detalhamento das habilidades a serem trabalhadas, um plano de ação para orientar o processo, os recursos necessários e um cronograma.

Os planos de desenvolvimento são criados em conjunto entre o funcionário e o gerente direto. Ambos os lados fornecem informações sobre as habilidades e os processos necessários para atingir as metas de desenvolvimento desejadas. 🎯

A maioria dos planos de desenvolvimento começa com uma discussão sobre as metas profissionais. Em seguida, os pontos fortes e os talentos são destacados e os pontos fracos são identificados. Esses pontos servem como base para saber o que o funcionário já faz bem e onde deve buscar melhorias.

Com base nessas discussões, o funcionário e o gerente devem então explorar as oportunidades de desenvolvimento. Partindo do objetivo de carreira, é elaborado um plano de ação com etapas específicas. Isso inclui considerar quais tipos de recursos são necessários, inclusive programas de treinamento e workshops.

Os modelos de plano de desenvolvimento eliminam as suposições do processo. Eles organizam ideias e etapas dentro do plano de ação. Eles também fornecem uma estrutura e um sistema de rastreamento para gerenciar o progresso ao longo do caminho.

Use um modelo de plano de desenvolvimento para economizar tempo e começar a elaborar um roteiro para o sucesso de cada funcionário. 🏆

O que faz um bom modelo de plano de desenvolvimento?

Os planos de desenvolvimento são um componente essencial para o sucesso e evitam a estagnação dos funcionários que permanecem na mesma função por muito tempo. Eles também criam um ambiente voltado para a realização e o aprendizado contínuos.

Um bom modelo de plano de desenvolvimento:

Criar uma organização clara : Procure modelos de plano de desenvolvimento que ofereçam gráficos e tabelas organizacionais para acompanhar as habilidades e as etapas dos itens de ação

: Procure modelos de plano de desenvolvimento que ofereçam gráficos e tabelas organizacionais para acompanhar as habilidades e as etapas dos itens de ação listar objetivos profissionais de forma clara : Para criar uma cultura de aprendizado, escolha um modelo que se concentre nos pontos fortes e em como desenvolver novas habilidades e permita que você defina claramente as metas desejadas

: Para criar uma cultura de aprendizado, escolha um modelo que se concentre nos pontos fortes e em como desenvolver novas habilidades e permita que você defina claramente as metas desejadas Ter um plano de ação : Um plano é tão bom quanto suas etapas acionáveis. Procure modelos que apresentem facilmente um roteiro e etapas para atingir a meta geral

: Um plano é tão bom quanto suas etapas acionáveis. Procure modelos que apresentem facilmente um roteiro e etapas para atingir a meta geral Ofereça personalização : Os melhores modelos são aqueles que você pode personalizar para atender às suas necessidades de negócios

: Os melhores modelos são aqueles que você pode personalizar para atender às suas necessidades de negócios Automatizar tarefas: Um ótimo modelo de plano de desenvolvimento incluirá recursos para automatizar tarefas com base nas etapas estabelecidas em seu plano de desenvolvimento

10 modelos de plano de desenvolvimento para usar em 2024

Use os modelos de plano de desenvolvimento de funcionários a seguir para ajudar os funcionários a aprender novas habilidades, criar planos de ação centrados em metas e construir um ambiente de trabalho mais produtivo. Aproveite cada um deles para atender às necessidades específicas de sua empresa.

Revisite o processo regularmente - inclusive como parte de reengenharia de processos de negócios -para criar uma cultura de aprendizado e produtividade.

1. Modelo de plano de desenvolvimento pessoal do ClickUp

Modelo de plano de desenvolvimento pessoal do ClickUp

Modelo de Plano de Desenvolvimento Pessoal (PDP) do ClickUp facilita a identificação de áreas de melhoria, a criação de um plano de ação e o acompanhamento das métricas de progresso em um único lugar.

Comece definindo uma meta para sua função atual, identificando as competências existentes e estabelecendo as necessidades de desenvolvimento. Use Documentos do ClickUp para seu processo de brainstorming . 🧠

Em seguida, defina marcos e tarefas alcançáveis para seu plano de desenvolvimento profissional. Elas devem ser mensuráveis e é uma boa ideia reservar um tempo para revisá-las regularmente. Mantenha-se responsável atribuindo a cada tarefa um status personalizado, incluindo Meta cumprida, Não iniciada, Em espera ou Em andamento.

Use as diferentes visualizações personalizadas para monitorar seu progresso. A visualização Plano de ação permite que você veja tudo o que está em sua lista de tarefas e um roteiro passo a passo para suas metas de desenvolvimento. As visualizações PD per Quarter e Progress Tracker permitem que você monitore o sucesso ao longo do caminho.

2. Modelo de plano de desenvolvimento de funcionários do ClickUp

Modelo de plano de desenvolvimento de funcionários do ClickUp

Com Modelo de plano de desenvolvimento de funcionários do ClickUp com o plano de desenvolvimento de carreira do ClickUp, sua equipe desenvolverá novas habilidades e aumentará o desempenho dos funcionários. Use o modelo de plano de desenvolvimento de carreira para criar roteiros personalizados e abrangentes para o funcionário e toda a equipe. 🗺️

Comece avaliando as habilidades atuais de cada pessoa da equipe. Use Metas do ClickUp para criar uma lista de objetivos mensuráveis . Identificar recursos, gerenciar o conhecimento cada membro da equipe precisará, e elabore um plano de ação com base nas metas de longo prazo.

Esse modelo facilita a realização de avaliações de desempenho e simplifica o processo de integração de novos funcionários. Use status de tarefas codificados por cores para acompanhar o progresso. Altere as visualizações para ver o progresso de todo o departamento como um todo.

É possível até mesmo entrar em planos individuais e revisões resumidas de funcionários para monitorar o progresso individual.

Os recursos de controle de tempo e as automações (como alertas por e-mail) mantêm todos dentro do cronograma e permitem que você ajuste o plano de ação conforme necessário para manter o programa de desenvolvimento dentro do objetivo.

Se algum membro da equipe ficar para trás, agende automaticamente check-ins para discutir como resolver os problemas e manter os planos de desenvolvimento dos funcionários.

3. Modelo de plano de desenvolvimento de negócios ClickUp

Modelo de plano de desenvolvimento de negócios do ClickUp

Embora os planos de desenvolvimento pessoal e de funcionários permitam que você desenvolva habilidades desde o início, às vezes é preciso uma abordagem de crescimento em nível de negócios. Com Modelo de plano de desenvolvimento de negócios do ClickUp , criar planos de negócios para sua empresa como um todo.

Ideal para startups e empresas em fase de expansão, este modelo de plano de desenvolvimento permite que você se concentre no desenvolvimento de habilidades e nas metas da empresa. Comece decidindo quais são suas metas de negócios. Em seguida, crie projetos ou Espaços ClickUp para representar cada meta. 🏆

Divida a meta em tarefas gerenciáveis para cada membro da equipe. Atribua permissões para permitir que parceiros, consultores ou instrutores acessem determinados projetos. Categorize as tarefas para se manter organizado e configure notificações para receber alertas à medida que as coisas avançam no pipeline.

Use a visualização Board para ver o progresso da tarefa ou entre no gráfico de Gantt para criar um cronograma de tarefas. A visualização de calendário facilita ver se você está no caminho certo, enquanto a visualização de tabela mostra em que etapa do processo cada tarefa se encontra.

4. Modelo de trilha de carreira do ClickUp

Modelo de trilha de carreira do ClickUp

Impulsione o crescimento da carreira e melhore a retenção de funcionários com o Modelo de trilha de carreira do ClickUp .

Esse modelo facilita a definição de objetivos claros, destaca as habilidades atuais e identifica novas certificações para crescimento. Também é fácil definir o escopo do processo de desenvolvimento e estabelecer métodos para medir o sucesso.

Comece identificando as necessidades de desenvolvimento de cada funcionário da equipe. Em seguida, descreva os recursos de que eles precisarão para atingir suas metas. Isso inclui acesso a cursos on-line, seminários de treinamento profissional ou programas de orientação.

Crie um cronograma para rastrear metas e o crescimento dos funcionários. Categorize as tarefas com base na quantidade de esforço envolvido, no nível de impacto e no status atual. Adicione campos personalizados para aproveitar o modelo de acordo com as necessidades específicas de seus funcionários.

5. Modelo de plano de ação de meta SMART do ClickUp

Modelo de plano de ação de meta SMART do ClickUp

Organize-se e crie uma abordagem passo a passo para atingir suas metas de desenvolvimento com o Modelo de plano de ação de metas SMART do ClickUp . Esse modelo gratuito elimina o caos ao criar uma estrutura simples e um cronograma para suas metas de desenvolvimento.

Crie uma nova tarefa para cada nova habilidade ou objetivo que você deseja conquistar. Atribua prioridades para que você concentre seu tempo e esforço onde mais precisa.

Organize suas tarefas em sprints diários ou semanais para manter o cronograma. Monitore o progresso, mergulhando em diferentes visualizações, desde listas de tarefas e gráficos de Gantt até visões gerais do quadro.

Divida seu roteiro ainda mais com campos personalizados. Rotule as tarefas com base no departamento ou no conjunto de habilidades que você está buscando.

Adicione uma classificação para a complexidade da tarefa para ver rapidamente quais itens requerem um trabalho pesado e quais são fáceis de serem realizados. O tipo de tarefa e o progresso da meta fornecem informações sobre o que você está fazendo e como está progredindo. 🛠️

6. Modelo de plano de desenvolvimento de 30-60-90 dias do ClickUp

Modelo de plano de 30-60-90 dias do ClickUp

Apoie o crescimento profissional e crie uma equipe de superestrelas com Modelo de 30-60-90 dias do ClickUp . Projetado para simplificar os processos de integração e desenvolvimento, use este modelo para criar pOPs de treinamento em todos os departamentos.

Definir claramente o processo de estabelecimento de metas, inclusive com foco em Metas SMART . Em seguida, crie procedimentos passo a passo para que os instrutores e os funcionários acompanhem o próximo período de 30-60-90 dias . Por fim, monitore o progresso e estabeleça avaliações para melhorar o processo .

Recursos como vários responsáveis facilitam o acompanhamento do progresso, mesmo quando várias pessoas estão envolvidas em uma única tarefa. Ele também simplifica a comunicação da equipe para uma melhor colaboração. As dependências destacam as tarefas que precisam ser concluídas primeiro para desbloquear outras tarefas.

7. Modelo de plano de ação diário do ClickUp

Modelo de plano de ação diário do ClickUp

Uma maneira de garantir o crescimento pessoal é incluir metas de curto prazo e treinamento nas atividades diárias. Use Modelo de plano de ação diário do ClickUp para identificar lacunas de habilidades e dividir programas de desenvolvimento complexos em tarefas diárias de tamanho reduzido.

O principal benefício desse modelo é que as metas se tornam um componente essencial da vida cotidiana. Elas não são apenas coisas abstratas a serem alcançadas de vez em quando.

O plano diário incentiva os funcionários a treinar e desenvolver habilidades todos os dias para atingir os objetivos gerais. 🌻

Como a meta principal é dividida em tarefas diárias, use ferramentas de priorização para destacar o que precisa ser feito primeiro. As dependências listam claramente as tarefas que estão impedindo o progresso em outras áreas para que os funcionários saibam o que precisam resolver.

8. Modelo de produtividade pessoal ClickUp

Modelo de produtividade pessoal do ClickUp

Como líder de equipe, é fácil ficar preso e se concentrar apenas no apoio aos programas de desenvolvimento da equipe. Não se esqueça de trabalhar em si mesmo e reservar um tempo para seu próprio desenvolvimento.

Use Modelo de produtividade pessoal do ClickUp para acompanhar suas próprias metas de negócios e o progresso ao longo do caminho.

Configure lembretes diários para metas mensais e crie listas de tarefas diárias. Inclua metas para sua carreira ou hábitos diários de produtividade para cada aspecto de sua vida. Certifique-se de que as tarefas tenham prazo para acompanhar o progresso e manter o cronograma.

9. Modelo de plano de desenvolvimento profissional individual da Slideteam

via Slideteam

Outro modelo que ajuda a traçar um caminho de crescimento para funcionários individuais é o Modelo de Plano de Desenvolvimento Individual da Slideteam. Use esse modelo de plano de desenvolvimento profissional para estabelecer critérios para um programa de treinamento e monitorar o sucesso.

Apresentado como uma apresentação, ele oferece uma visão geral do programa de treinamento. Destaque competências, discuta habilidades e estabeleça objetivos em alguns slides simples. 👨🏽‍💻

Simplifique o processo de tomada de decisão estabelecendo diretrizes e estruturas claras para treinamento em todos os departamentos. Quando estiver pronto para implementar o plano de ação, use um software de gerenciamento de projetos ferramenta como ClickUp .

10. Modelo de plano de desenvolvimento de funcionários em Excel da PeopleGoal

via PeopleGoal

O modelo de plano de desenvolvimento em Excel do PeopleGoal é uma maneira de criar um ambiente produtivo para os funcionários funcionários engajados . Essa ferramenta de gerenciamento de projetos cria um ponto de partida para seu plano de treinamento.

Trabalhe com o funcionário para preencher os campos de metas de carreira habilidades, conhecimentos e características pessoais. Em seguida, estabeleça as possíveis distrações e divida cada etapa com base em detalhes mais aprofundados.

Crie programas de treinamento para o crescimento pessoal e dos funcionários

Se você estiver elaborando POPs para integração e treinamento ou trabalhando com um funcionário individual para impulsionar o crescimento, há um modelo de plano de desenvolvimento para suas necessidades. Cada modelo é personalizável e faz parte de um amplo espaço de gerenciamento de projetos. Dessa forma, você pode estabelecer metas, monitorar o progresso e comemorar os marcos, tudo em um único espaço. Registre-se no ClickUp hoje mesmo e crie um ambiente de trabalho mais produtivo para você e seus funcionários. É mais fácil do que nunca desenvolver novas habilidades e um local de trabalho mais feliz. ✨