25 melhores softwares gratuitos de gerenciamento de projetos: Planos para experimentar em 2024

O gerenciamento de projetos muitas vezes pode parecer um malabarismo: manter o controle das partes móveis, garantir o progresso em tempo hábil e manter uma comunicação perfeita. Com o trabalho remoto se tornando uma norma, esse ato de malabarismo ganhou mais algumas bolas. Graças a Deus, o software de gerenciamento de projetos pode vir em seu socorro!

Agora, e se você soubesse que pode obter um gerenciamento de projetos eficiente sem estourar seu orçamento? Bem-vindo ao reino do software gratuito de gerenciamento de projetos! Com um equilíbrio entre acessibilidade e eficácia, essas ferramentas estão mudando o jogo para as equipes de todo o mundo.

Neste blog, vamos nos aprofundar em 25 ferramentas gratuitas de gerenciamento de projetos criadas para fortalecer seu fluxo de trabalho. Do rastreamento de tarefas à comunicação com as partes interessadas, elas têm tudo o que você precisa, e a melhor parte? Não vai lhe custar um centavo. Vamos mergulhar de cabeça!

O que é software de gerenciamento de projetos?

O software de gerenciamento de projetos foi desenvolvido para ajudar a gerenciar as atividades, os recursos, as informações e as tarefas relacionadas a um projeto. Ele oferece estrutura e organização para projetos de qualquer tamanho, de modo que as equipes monitorem o progresso do projeto do início ao fim.

A maioria das ferramentas de gerenciamento de projetos normalmente inclui recursos especializados para otimizar o ciclo de vida do gerenciamento de projetos: Alocação de recursos comparação e lista de **Alternativas do Trello .

Os melhores recursos de gerenciamento de projetos do Trello:

Plugins para vincular a outros aplicativos e ferramentas de gerenciamento de projetos

Visualizações de projeto, incluindo quadros Kanban, linhas do tempo e calendários

Campos personalizados para estruturar informações de todo o projeto

Automações sem código em cada quadro do Trello

Modelos de projeto para fluxos de trabalho repetíveis

O que você obtém na versão gratuita do Trello:

Uma integração por quadro

Até 10 MB para arquivos

O que as pessoas pensam sobre o gerenciamento de projetos no Trello:

"Até agora, o Trello está fazendo um ótimo trabalho. O que é anunciado é feito como esperado. A única coisa que eu gostaria de mencionar é a interface de usuário moderna. Eu realmente gostaria de ter um visual novo e renovado para este software, o que tornaria a experiência do usuário mais eficaz." - G2Crowd "O Trello é uma ótima ferramenta, mas é restrito em termos de projetos que pode gerenciar. O Trello é ideal para pequenas tarefas, mas não para as grandes." - Capterra Verified Review

5. Wrike - Bom para planejamento estratégico e recursos semelhantes a planilhas

Via Wrike

O Wrike é uma ferramenta simples de gerenciamento de projetos que funciona bem para equipes pequenas.

Ele também tem um painel de fluxo de atividades que ajuda a ver quem está trabalhando em quê. Suas rastreamento de problemas também pode ajudar várias equipes de desenvolvimento.

Mas será que sua versão gratuita pode resolver todos os seus problemas? problemas de gerenciamento de projetos ?

Infelizmente, não. A versão gratuita do Wrike é bastante limitada. Você perderá os melhores recursos e muito mais até fazer o upgrade para o plano premium.

Os melhores recursos de gerenciamento de projetos do Wrike:

Recurso de controle de tempo para comparar o tempo real gasto com o estimado

Prioridades de tarefas para que as equipes concluam as tarefas na ordem correta

Painéis de projetos para melhor gerenciamento de tarefas

Os quadros Kanban permitem visibilidade total das tarefas

Integrações com mais de 400 outrosAplicativos SaaS O que você obtém na versão gratuita do Wrike:

Tarefas, pastas, projetos

Compartilhamento de arquivos

Visualização de tabela

Caixa de entrada

aplicativos para iOS e Android

Usuários ilimitados

Sem restrições de tempo

Visualização de quadro e visualização de planilha

Gerenciamento de tarefas e subtarefas

Compartilhamento de arquivos

O que as pessoas pensam sobre o gerenciamento de projetos no Wrike:

"Às vezes, a alteração de algumas opções afetará todas as pastas; outras vezes, você quer que uma opção seja aplicada às subpastas, mas ela só será aplicada à sua pasta principal. A configuração da ferramenta pode ser um processo bastante longo sem o treinamento adequado" Conselhos sobre tecnologia "Honestamente, não há muita coisa que eu mudaria ou não gostaria no Wrike. A única coisa que seria útil é se houvesse uma maneira mais fácil de transferir as conversas no Wrike para nossos e-mails do Google. Às vezes, esqueço de verificar minhas mensagens do Wrike e, portanto, gostaria de receber as mensagens de forma sincronizada em meu e-mail." - G2Crowd Não tem mais certeza sobre o Wrike? Dê uma olhada no nosso_ Wrike e ClickUp comparação!

E, para fins de comparação, aqui estão os_ 9 principais alternativas ao Wrike .

6. Bitrix24 - Bom para planejamento de projetos

Via Bitrix24

O Bitrix24 é um software intuitivo e gratuito para a gestão de projetos software de planejamento e solução de gerenciamento de projetos que tenta resolver várias necessidades comerciais de uma só vez. Ótimo para algumas empresas, especialmente as pequenas, mas depende da sua personalidade e dos hábitos da sua equipe.

A parte chata é que você provavelmente já está usando várias dessas ferramentas. Nesse caso, a integração pode ser melhor do que optar por uma solução única que seja confusa!

Mas como uma solução gratuita planejador de projetos o planejador de projetos da Microsoft, Inc., oferece tarefas, gráficos de Gantt e dependências de tarefas. O único limite é o número de usuários e o armazenamento.

Os melhores recursos de gerenciamento de projetos do Bitrix24:

Integração de CRM para gerenciamento de projetos de clientes

Definição de tarefas e metas com lembretes de prazos

Gráficos de Gantt para progressão de tarefas

Ferramentas de colaboração de equipe em tempo real

Controle de tempo e relatórios do projeto

O que você obtém na versão gratuita do Bitrix24:

Gerenciamento de tarefas

Quadros KanbanGerenciamento de recursos e saiba mais sobre outros alternativas principais ao Todoist .

Os melhores recursos de gerenciamento de projetos do Todoist:

Listas de tarefas com níveis de prioridade e datas de vencimento

Acompanhamento de projetos por meio de gráficos com códigos de cores

Recursos de colaboração para tarefas em equipe

Recursos de integração com vários aplicativos

Lembretes de tarefas por e-mail, SMS ou notificações push

Aqui está o que você obtém na versão gratuita do aplicativo Todoist:

Acesso em mais de 10 plataformas

Datas de vencimento recorrentes

Conexão protegida por SSL

Subtarefas e subprojetos

Prioridades de tarefas (quatro níveis)

80 projetos ativos

Cinco pessoas por projeto

O que as pessoas pensam sobre o gerenciamento de projetos no Todoist:

"Não encontrei uma maneira de obter integração com o Calendário do Google de uma forma que funciona para mim. Ele sincroniza tarefas, mas a maneira como o faz não é fluida com a forma como trabalho, portanto, isso provavelmente se deve a um erro do usuário ou à minha preferência pessoal, e é menos provável que seja um reflexo do programa." - G2Crowd "Uso o ToDoist para acompanhar as tarefas que me são enviadas pelos clientes. Não o utilizo para gerenciamento de projetos, anotações extensas ou fluxo de trabalho, mas como uma simples lista de tarefas de projetos que precisam ser concluídos. Às vezes, não é preciso escrever muitos detalhes - basta ter certeza de que a tarefa será realizada, e o Todoist é o melhor software que encontrei para isso." - Capterra Verified Review

11. Airtable - Bom para projetos baseados em planilhas

Via Airtable

O Airtable é uma solução de tabela e banco de dados com um belo design. Ele usa o que você adora em Excel e Google Sheets e coloca um projeto baseado na web sobre ele.

Pense no Airtable como uma planilha sofisticada que o ajuda a rastrear o inventário listas de itens de referência ou como um CRM de inicialização.

Essencialmente, o Airtable é um banco de dados superamigável e não intimidador para o século XXI, que revoluciona os sistemas tradicionais de gerenciamento de dados sistemas de gerenciamento de banco de dados que dependem de SQL ou de outras linguagens complexas.

Se você já usou o Excel como ferramenta de gerenciamento de projetos no passado, talvez queira dar uma olhada no Airtable. No entanto, não recomendamos planilhas eletrônicas para o gerenciamento de projetos.

_Por quê?

Porque as principais ferramentas dedicadas e gratuitas ferramentas de gerenciamento de projetos faça o trabalho melhor!

Bônus: Leia sobre_ **As melhores alternativas do Airtable .

Melhores recursos de gerenciamento de projetos do Airtable:

Integrações com Box, Salesforce e Google Calendar para extrair outros dados

Ferramenta Interface Designer para criar e compartilhar interfaces personalizadas

Formulários compartilháveis para preencher registros na base do Airtable

Ferramentas de desenvolvimento de software para criar sistemas de relatórios robustos

Automações com funcionalidade Javascript

Aqui está o que você obtém na versão gratuita do Airtable:

Bases ilimitadas

Visualizações de agendamento ilimitadas

Registros de campos ricos

Comentários

2 GB de armazenamento

Duas semanas de dados históricos

O que as pessoas pensam sobre o gerenciamento de projetos no Airtable:

"Adoro o Airtable porque consigo criar programas e bancos de dados personalizados simples, mas úteis, sem saber praticamente nada de código. Embora existam recursos realmente importantes que impedem o Airtable de ser perfeito, ele ainda é muito melhor do que uma planilha normal, com certeza." - Capterra Verified Review "Detesto que não tenha recursos de lembrete/acompanhamento, especialmente sabendo que eles anunciam como uma ferramenta de colaboração em equipe usada para atendimento ao cliente." - G2CrowdComparar Airtable e ClickUp **Para gerenciamento de projetos

12. TeamGantt - Bom para linhas de tempo visuais de projetos

Via TeamGantt

_Como os gráficos de Gantt deixam tudo claro como o dia?

Então o TeamGantt foi feito para você.

É um software gratuito de gerenciamento de projetos com foco exclusivo em gráficos de Gantt.

Essa ferramenta de software é impressionante na criação e visualização de gráficos de Gantt para que você possa ver quais tarefas podem se sobrepor e quem é responsável pelo quê.

Também é uma ótima ferramenta para medir o progresso individual e da equipe em relação a marcos do projeto .

O engraçado é que, para um software que se orgulha de seus gráficos de Gantt, você recebe apenas UM gráfico de Gantt no plano gratuito. Caramba!

Os melhores recursos de gerenciamento de projetos do TeamGantt:

Gráficos de Gantt fáceis de ler para agendamento

Atribuição de tarefas com dependências e marcos

Gerenciamento da disponibilidade da equipe

Controle de tempo para melhor análise da produtividade

Aqui está o que você obtém na versão gratuita do TeamGantt:

Um projeto

Planejamento e colaboração básicos de projetos

Três usuários

Disponibilidade e carga de trabalho da equipe

O que os gerentes de projeto pensam sobre o TeamGantt:

"A versão gratuita permite apenas um projeto. Mas o próximo passo não é tão caro." - Multidão G2 "Gosto da versatilidade e da facilidade de usar este programa e gerenciar tarefas." - Capterra Verified Review Está procurando um ótimo software de gráfico de Gantt? Leia nosso artigo sobre os melhores

/Software de gráfico de Gantt gratuito_

e se você for uma empresa de construção, nosso artigo sobre o melhor software de gerenciamento de projetos de construção .

Verifique estes_ **Alternativas do TeamGantt !

13. Projetos de trabalho em equipe - bom para gerenciamento de clientes e marcos

Via Trabalho em equipe O Teamwork Projects é um sistema ou software de gerenciamento de projetos muito conhecido, voltado mais para o público que precisa de gerenciamento empresarial com logon único, conformidade com HIPAA e suporte premium.

Seus planos pagos têm muitas opções de recursos para equipes e oferecem um conjunto de ferramentas, como faturamento e cobrança.

No entanto, seu nível gratuito é bastante limitado.

Muitos clientes e equipes pagarão por esses recursos avançados, mas isso é um risco se você não quiser ficar preso a um plano de preços de longo prazo. Por exemplo, no plano Pro, você obtém muitas integrações, como Dropbox e Slack, muito mais armazenamento e até 50 usuários.

Os melhores recursos de gerenciamento de projetos do Teamwork Projects:

Criação e atribuição de tarefas e subtarefas

Gráfico de Gantt paralinha do tempo do projeto visualização

Recursos de controle de tempo e faturamento

Armazenamento de arquivos e controle de versões para um gerenciamento eficaz de documentos

Ferramentas integradas de comunicação com a equipe

O que você obtém na versão gratuita dos projetos de trabalho em equipe:

Dois projetos ativos

Quadros de tarefas limitados

Subtarefas

Temas de cores

O que as pessoas pensam sobre o Teamwork Projects:

"O software parece ser popular apenas na Europa, portanto, há alguns aplicativos de terceiros que desenvolveram algo conectado ao Teamwork, mas ele tem acesso à API e aos webhooks para compensar." - G2Crowd "O Teamwork é excelente em tarefas e gerenciamento básico de projetos, mas não conte com ele para obter insights sobre a empresa ou o portfólio e/ou visões gerais. Essa é uma boa ferramenta para equipes pequenas que se preocupam com o controle de pipeline e tráfego, mas não para equipes grandes e interconectadas que precisam de gerenciamento de contas, avaliação de eficiência ou supervisão de orçamento." - Revisão verificada da Capterra Experimente estes ***Alternativas de trabalho em equipe* !

14. Freedcamp - Bom para CRM

Via Freedcamp

O Freedcamp oferece várias visualizações, incluindo uma lista, um quadro Kanban e um gráfico de Gantt.

Ele também tem um mural para comunicação social e tarefas privadas, além de rotulagem branca para espaços de clientes, faturamento e recursos de CRM.

Mas o problema é que o plano gratuito é muito limitado, e os planos pagos começam em US$ 1,49 por usuário por mês.

E, segundo suas próprias palavras, é um plano "minimalista"!

No entanto, gostaríamos que eles fossem ainda mais minimalistas com um plano gratuito.

Os melhores recursos de gerenciamento de projetos do Freedcamp:

Listas de tarefas com notas adesivas para captura instantânea de informações

Visualização de calendário para facilitar a programação e o monitoramento de tarefas

Quadros de discussão dedicados para colaboração da equipe

Rastreador de problemas para gerenciamento eficiente de problemas

Armazenamento de arquivos na nuvem para gerenciamento de documentos sem complicações

Aqui está o que você obtém na versão gratuita do Freedcamp:

Usuários e tarefas ilimitados

Controle de tempo

Quadros de discussão

Gerenciador de senhas

Gerenciador de tarefas pessoais

Subtarefas

O que as pessoas pensam sobre o Freedcamp:

"O Freedcamp não é atualizado com a frequência que eu gostaria. O software deve estar sempre mudando para se manter relevante com as tendências e as necessidades do setor." - Revisão verificada do Capterra "Não gosto do fato de não ter um aplicativo móvel. Seria ótimo poder me comunicar e gerenciar tarefas diretamente do celular." - G2Crowd

15. Smartsheet - Bom para suporte ao cliente e automação de fluxo de trabalho

Via Smartsheet

O Smartsheet é uma ferramenta dinâmica de gerenciamento de projetos que oferece uma interface semelhante a uma planilha para organizar e acompanhar tarefas, projetos e colaboração em equipe. Com recursos como gráficos de Gantt, gerenciamento de recursos e fluxos de trabalho automatizados, o Smartsheet permite que os usuários simplifiquem processos, definam prioridades e cumpram prazos com eficiência.

Os melhores recursos de gerenciamento de projetos do Smartsheet:

Alertas e lembretes automatizados para manter as equipes no caminho certo

Compartilhamento de arquivos baseado na nuvem para uma colaboração perfeita

Formatação condicional para destacar visualmente dados importantes

Atualizações em tempo real e visibilidade do status do projeto

Integrações com ferramentas populares, como Google Drive e Salesforce

Aqui está o que você obtém na versão gratuita do Smartsheet:

10 planos de projeto

Colaboradores ilimitados

5 painéis para visualizações de projetos de alto nível

O que as pessoas pensam sobre o gerenciamento de projetos com o Smartsheet:

"O Smartsheet tem muito potencial. Ele tornou fácil e eficiente a automatização de muitos de nossos processos manuais internos. Ele liberou o tempo que era gasto para entrar em contato com as pessoas para obter aprovações. O Smartsheet agora faz isso por nós. Nós o usamos todos os dias, o dia todo, para coisas tão simples como manter todos atualizados sobre o que estamos fazendo, gerenciar todas as nossas solicitações de treinamento e mover itens pelo pipeline automaticamente. Conseguimos integrá-lo com sucesso à maioria de nossos processos." - G2Crowd "Há um pouco de curva de aprendizado para aqueles que estão interessados em se aprofundar. Leva algum tempo para aprender as fórmulas, que são semelhantes às do Excel, mas são "diferentes o suficiente" para confundir você. Nossa sugestão é que você escolha uma ou duas pessoas da sua equipe para se tornarem especialistas no assunto Smartsheet e que possam orientar a equipe durante a transição." - G2Crowd Verifique como_ Comparação entre o ClickUp e o Redbooth .

16. Basecamp - Bom para usuários iniciantes

Via Basecamp

O Basecamp é um software popular de gerenciamento de projetos e comunicação de equipes para facilitar a colaboração entre equipes.

Uma das principais desvantagens do Basecamp é que ele não oferece o mesmo nível de personalização e flexibilidade que outros softwares de gerenciamento de projetos. Embora o Basecamp tenha sido projetado para ser uma plataforma fácil de usar, sua rigidez pode dificultar a adaptação do software a projetos ou equipes específicas.

Se estiver procurando um gerenciador de tarefas simples com recursos de comunicação em tempo real para os membros da sua equipe, o Basecamp pode ser uma ótima opção.

Melhores recursos de gerenciamento de projetos do Basecamp:

Linha do tempo de gerenciamento de projetos para visualizar tudo do início ao fim

Gráficos de colina para ver visualmente o progresso em uma subida ou descida ao longo do tempo

O menu Hey! simplifica as notificações em um único menu

Check-in com uma enquete automática para a equipe

Sistema de bate-papo e mensagens

Aqui está o que você obtém na versão gratuita do Basecamp:

20 usuários

Três projetos

Espaço de armazenamento de 1 GB

O que as pessoas pensam sobre o gerenciamento de projetos com o Basecamp:

"_Quando era usado para uma pequena equipe colaborar, era ótimo. Quando comecei a usá-lo para comunicação com o cliente e entregas, isso frustrou a mim e à minha equipe." - Revisão verificada do Capterra "No geral, o Basecamp é um produto sólido que uso quase diariamente para gerenciar projetos. Não tive nenhum problema grave com o software, mas gostaria de poder consultar facilmente dicas e truques para melhorar meu fluxo de trabalho." -_ Capterra Verified Review

17. ActiveCollab - Bom para freelancers e pequenas agências

Via ActiveCollab

Se você gosta de design simples, quadros Kanban e uma experiência de usuário elegante, dê uma olhada no ActiveCollab . Uma ferramenta fácil de usar que permite agilizar projetos, comunicar-se com sua equipe e colaborar com os clientes .

Divida os projetos em tarefas com datas de início e prazos flexíveis, que podem ser atribuídas à equipe ou convidadas a serem visualizadas pelos clientes, conforme necessário.

O ActiveCollab pode ser visualizado como uma lista ou no modo Kanban, tem um cronômetro integrado para controlar o tempo das tarefas e tem um aplicativo integrado para conversar ou compartilhar arquivos.

Os melhores recursos de gerenciamento de projetos do ActiveCollab:

Funcionalidade de controle de tempo com gráfico de Gantt interativo

Ferramentas de comunicação e compartilhamento de arquivos no aplicativo

Dependências de tarefas e reprogramação automática

Rastreamento de orçamento para monitorar as finanças do projeto

O que você obtém na versão gratuita do ActiveCollab:

Até três membros

Projetos e clientes ilimitados

Dependências de tarefas e agendamento automatizado

Aplicativo para celular e desktop

O que as pessoas pensam sobre o gerenciamento de projetos com o ActiveCollab:

Nossa equipe gerencia todos os nossos projetos por meio do ActiveCollab, e isso inclui orçamento, tarefas e gerenciamento de tempo . Sem ele, estaríamos perdidos em um mar de e-mails e mensagens do Slack." - Revisão verificada do Capterra "Gostaria que ele se conectasse a outras ferramentas de gerenciamento de projetos, como basecamp, asana, etc. Trabalho com muitos prestadores de serviços e fornecedores e, se eu pudesse fazer tudo no active collab e depois criar um tíquete em suas plataformas, seria fantástico." - Capterra Verified Review

18. Paymo - Bom para gerenciamento de recursos

Via Paymo Paymo é um software gratuito de gerenciamento de projetos para usuários individuais e gerentes de equipe que buscam gerenciamento de recursos . Ele também oferece quadros Kanban e controle de tempo que permitem que permite aos freelancers manter o controle do tempo registrado para cada cliente com facilidade.

Os melhores recursos de gerenciamento de projetos do Paymo:

Comentários de tarefas em tempo real para uma comunicação eficaz da equipe

Linha do tempo visual do projeto com gráficos de Gantt

Gerenciamento avançado de tarefas com vários usuários

Widget de controle de tempo para melhor gerenciamento do tempo

Criação de faturas para gerenciar as finanças do projeto

Aqui está o que você obtém na versão gratuita do Paymo:

Um usuário

1 GB de espaço

Relatórios

Controle de tempo

API

O que as pessoas pensam sobre o Paymo:

"Adoro o controle granular dos relatórios e a capacidade de gerenciar usuários, projetos, tarefas e muito mais." - Revisão verificada do Capterra "Eu recomendaria esse serviço a todas as empresas de médio porte que estejam procurando um bom e sólido software de rastreamento de isseu." - Capterra Verified Review

19. Podio - Bom para mensagens

Via Podio

O Podio é quase como um coquetel de software gratuito de gerenciamento de projetos e ferramentas de mensagens. Ele oferece conversas no aplicativo e você tem uma visão geral de todas as suas tarefas.

Ele suporta várias integrações com softwares populares como ZenDesk, Evernote e Google Drive.

Os melhores recursos de gerenciamento de projetos do Podio:

Ferramentas integradas de colaboração em equipe com compartilhamento de arquivos

Recursos de relatórios com painéis de projetos visuais

Integração de aplicativos para ampliar a funcionalidade

Fluxos de trabalho automatizados para agilizar as tarefas

Aqui está o que você obtém na versão gratuita do Podio:

Cinco usuários

Integrações

Espaços de trabalho ilimitados

Recursos de bate-papo

O que as pessoas pensam sobre o gerenciamento de projetos com o Podio:

"Comunicação confiável com a equipe por meio da função de bate-papo. Bom gerenciamento de tarefas pessoais e também gerenciamento de conhecimento . Embora tenhamos armazenado nossos arquivos em um serviço de nuvem, 'indexamos' e classificamos nosso conhecimento por meio do Podio." - Revisão verificada por Capterra "O sistema Podio CRM é personalizável de acordo com suas necessidades pessoais. Você pode criar facilmente espaços de trabalho separados e adicionar os aplicativos necessários para facilitar o acesso e as necessidades organizacionais." - G2Crowd

20. MeisterTask - Bom para gerenciamento de projetos baseado em nuvem

Via Meistertask

Qualquer Quadro Kanban fanáticos por Kanban em casa? O MeisterTask é o caminho a seguir para vocês. Essa ferramenta de software de gerenciamento de projetos tenta tornar os quadros Kanban mais práticos.

Suas tarefas, comentários, notas, datas de vencimento, etc., são todos configurados como quadros Kanban em um só lugar. É um quadro de projeto flexível e uma ferramenta de gerenciamento de projetos baseada na nuvem.

Os melhores recursos de gerenciamento de projetos do MeisterTask:

Atribuição de tarefas e controle de progresso

Quadros Kanban para gerenciamento de tarefas

Automações ilimitadas

Cronogramas no estilo Gantt para agendamento e atribuição de tarefas

O que você obtém na versão gratuita do MeisterTask:

Projetos ilimitados e usuários ilimitados

Duas integrações (Slack ou Zendesk)

Listas de verificação, comentários, tags, recursos de rastreamento de tarefas e tempo

Interface amigável ao usuário

Compartilhamento de arquivos e anexos (até 20 MB)

O que as pessoas pensam sobre o gerenciamento de projetos no MeisterTask:

"A única coisa que não me agrada muito é a impossibilidade de mover tarefas em lote de uma seção para outra. Não sei por que podemos fazer isso! Só é possível mover uma tarefa de cada vez. Além disso, a barra de rolagem é bem pequena e difícil de clicar porque é bem fina. A versão gratuita não oferece suporte a tarefas recorrentes, portanto, é preciso estar ciente disso se você não for pagar por ela." - Avaliação verificada do Capterra "Gostaria que a versão gratuita tivesse mais projetos - algo como 4 a 6 seria ótimo. Meu orçamento pode me permitir comprar a versão completa (acho que Pro). No momento, estou usando-o apenas para mim, mas posso ver como uma empresa poderia usá-lo. Como a maioria dos aplicativos de tarefas, falta um recurso de soneca decente. Às vezes, estou no meio de uma tarefa e preciso de mais alguns minutos para terminar - adiar um item futuro é sempre útil." - Capterra Verified Review

21. Zenkit - Bom para planejamento multiview

Via Zenkit

Ao procurar o melhor software de gerenciamento de projetos, considere o Zenkit. Com o Zenkit, você terá uma boa variedade de recursos e modelos para facilitar a configuração do espaço de trabalho.

Embora a configuração seja fácil, o limite de 5.000 itens pode ser uma barreira de entrada para a maioria das equipes ocupadas.

Os melhores recursos de gerenciamento de projetos do Zenkit:

Planejamento multivisão com Kanban, tabela, lista ou calendário

Configuração de hierarquia e dependências de tarefas

Ferramentas colaborativas com atribuições e menções à equipe

Controle de tempo para melhor gerenciamento da produtividade

Recursos de integração para gerenciamento de projetos

O que você obtém na versão gratuita do Zenkit:

Coleções ilimitadas

3 GB de armazenamento

Até cinco membros

Até cinco equipes

O que as pessoas pensam sobre o gerenciamento de projetos com o Zenkit:

"É fácil de usar desde o primeiro dia, pois a maioria das ferramentas é estruturada de forma muito amigável. Gosto da eficiência que ele proporciona para compartilhar informações e tarefas com minha equipe." - Capterra Verified Review "Para usuários gratuitos, o armazenamento de dados é muito baixo, esse é o único ponto negativo que tenho em relação ao Zenkit. Além disso, a interface do usuário fica muito confusa em algumas fases, há muito espaço para melhorar a interface." - G2Crowd

22. Toggl Plan - Bom para gerenciamento de tempo

Via Toggl Plan

O Toggl Plan é uma das melhores ferramentas de gerenciamento de projetos para planejamento eficaz de equipes e gerenciamento de tarefas.

O software é muito fácil de usar e é adequado para gerentes de projeto que administram equipes pequenas.

Toggle Track os melhores recursos de gerenciamento de projetos:

Visualização da linha do tempo para um planejamento de projeto simplificado

Quadro de tarefas para gerenciamento da carga de trabalho da equipe

Interface fácil de arrastar e soltar para ajustes de tarefas

Linhas do tempo e quadros de tarefas compartilhados para colaboração em equipe

Tarefas codificadas por cores para melhor categorização das tarefas

O que você obtém na versão gratuita do Toggl Plan:

Até cinco usuários

Tarefas ilimitadas

Marcos de projeto ilimitados

Linhas do tempo compartilhadas

O que as pessoas pensam sobre o gerenciamento de projetos com o Toggl Plan:

"Achei que a experiência móvel estava faltando. É incrível para o planejamento de longo prazo, até mesmo para o planejamento semanal, mas fica complicado quando se trata de planejamento diário ou de planejamento detalhado para a definição de horários. É ótimo para arranjos regulares, mas fica confuso quando se trata de eventos extraordinários Revisão verificada do Capterra "O Toggl fez algumas mudanças excelentes na interface do usuário nos últimos anos, mas uma maneira mais robusta de personalizar a interface e as visualizações seria um bônus, especialmente porque esse é um programa que uso quase o dia todo e com o qual faço check-in com frequência. Algumas visualizações adicionais de cronômetro ou até mesmo temas de cores seriam divertidos." - G2Crowd

23. Zoho Projects - Bom para gerenciar documentos

Via Zoho Projects Projeto Zoho é outro software eficiente de gerenciamento de projetos. Se você precisa gerenciar documentos, colaborar com sua equipe de forma conveniente ou corrigir bugs com o um rastreador de problemas o Zoho pode lidar com isso.

Os melhores recursos de gerenciamento de projetos do Zoho Projects:

Gerenciamento abrangente de tarefas com campos personalizados

Visualização de gráfico de Gantt para agendamento de projetos

Ferramentas de controle de tempo e processo de aprovação de planilhas de tempo

Análise aprofundada com relatórios personalizáveis

Sistemas integrados de gerenciamento de documentos

O que você obtém na versão gratuita do Zoho Projects:

10 MB de armazenamento de arquivos

Dois projetos

Visualizador de gráfico de Gantt

Calendário e fóruns

10 usuários

O que as pessoas pensam sobre o gerenciamento de projetos com o Zoho Projects:

"A interface do usuário pode ser um pouco confusa (difícil para iniciantes) Capterra Verified Review "O que eu mais gosto no Zoho Projects é que ele me ajuda a manter minha eficiência na conclusão da tarefa em um determinado período de tempo com seu recurso de controle de tempo. Esse software é fácil de integrar com outros softwares da Zoho e nos ajuda a acompanhar o progresso e a manter a produtividade da nossa equipe." - G2Crowd Experimente estes_ **Alternativas ao Zoho !

24. Nifty - Bom para rastrear marcos de projetos

Via Nifty Nifty é uma ferramenta de gerenciamento de projetos que visa a mantê-lo concentrado no gerenciamento do seu trabalho, e não na ferramenta. Colabore com sua equipe e clientes em um único aplicativo com uma variedade de recursos como bate-papo, tarefas, documentos e calendário. Crie um proposta para seus projetos e automatize o acompanhamento de seu progresso.

Defina metas e cronogramas, colabore em tarefas, estabeleça um centro de conhecimento, crie documentos e wikis e equilibrar as cargas de trabalho .

Visualize seu projeto no Nifty como Milestones (semelhante à visualização de Gantt) ou escolha entre as outras três visualizações, incluindo Timeline, Swimlane, semelhante a um quadro, ou uma visão geral com Master.

Os melhores recursos de gerenciamento de projetos do Nifty:

Rastreamento de marcos e linhas do tempo do projeto

Gerenciamento de tarefas com atualizações automáticas de progresso

Ferramentas de colaboração em equipe

Atribuição e priorização de tarefas

Canais de comunicação integrados

O que você obtém na versão gratuita do Nifty:

Membros da equipe, convidados e clientes ilimitados

100 MB de espaço de armazenamento

2 projetos

Tarefas, marcos, discussões e documentos

Automações de fluxo de trabalho e funções e permissões personalizadas

O que as pessoas pensam sobre o gerenciamento de projetos no Nifty:

"O Nifty é um produto que se destaca em muitos ambientes de clientes. Sua facilidade de uso o torna uma ferramenta poderosa para gerenciar nosso portfólio de clientes." - Stefan Schmidt, sócio executivo da Hemmersbach

"O Nifty ainda está em seus primeiros dias, você pode encontrar alguns bugs aqui e ali, mas a equipe é sempre muito rápida para responder quando você relata algo ou envia uma solicitação de recurso. Com relação à interface, não há nada que desagrade. Acho que o Nifty está indo na direção certa, só precisa de um pouco de tempo para amadurecer, mas, enquanto isso, ele é perfeitamente funcional e faz o que diz, facilitando o gerenciamento de projetos." - G2Crowd

25. Jira - Bom para equipes de desenvolvimento e integrações

Via: Jira Software O Jira é uma ferramenta gratuita de gerenciamento de projetos usada para rastreamento de bugs e gerenciamento de problemas. Ele oferece recursos de desenvolvimento de software, como opções avançadas de relatórios, incluindo carga de trabalho do usuário, idade média dos problemas e problemas criados recentemente. Isso permite que os gerentes de projeto analisem o desempenho do projeto, gerenciem os atrasos de problemas e tomem decisões baseadas em dados para planejar Sprints eficientes .

Os melhores recursos de gerenciamento de projetos do Jira:

Painel de investigação de incidentes para resolver problemas de implementação de código mais rapidamente

Atribuir tarefas ou criar Problemas do Jira diretamente de seu pull request

Controle de tempo com indicação de cores para gerenciamento visual de projetos

Quadros Scrum para dividir tarefas complexas

Modelos de controle de projetos

O que você obtém na versão gratuita do Jira:

Clientes ilimitados

100 notificações por e-mail por dia

O que as pessoas pensam sobre o gerenciamento de projetos com o Jira:

"No geral, o Jira é uma ótima ferramenta com uma interface fantástica e fácil de usar, que proporciona uma experiência agradável ao usuário Revisão verificada do Capterra "É certo que o Jira pode ser um pouco complicado no início, especialmente para novos usuários. A infinidade de recursos pode levar algum tempo para ser totalmente explorada e compreendida. Mas depois que você pega o jeito, ele é uma ferramenta poderosa na ponta dos dedos." - G2Crowd **Verifique estes ***Alternativas ao Jira* !

Recursos a serem procurados em um software gratuito de gerenciamento de projetos

Abordamos os melhores softwares de gerenciamento de projetos para você escolher. Agora, vamos nos aprofundar nos recursos essenciais para adicionar à caixa de ferramentas de produtividade da sua equipe!

Documentos colaborativos

Os sistemas de gerenciamento de documentação atuais são um repositório baseado em nuvem de documentação do projeto , SOPs e notas de reunião . Esse nível de compartilhamento de conhecimento promove consistência e conteúdo de alta qualidade para ser aproveitado em toda a organização. Como resultado, as empresas realizam três coisas:

Documentar processos, procedimentos e práticas recomendadas para que as informações críticas não sejam perdidas quando os membros da equipe saírem ou assumirem funções diferentes Reduzir o tempo necessário para buscar informações ou concluir tarefas Atender aos requisitos regulamentares e manter trilhas de auditoria para conformidade legal

Ferramentas de ideação

As equipes usam a ideação em seus projetos para desenvolver soluções novas e criativas para os problemas que enfrentam. Ao gerenciar projetos, essas soluções de software de gerenciamento de projetos são tão valiosas para as equipes de marketing e vendas quanto para as equipes de produtos.

Gerenciamento de recursos

As equipes têm maneiras distintas de organizar suas tarefas, pois cada projeto tem seu próprio conjunto de objetivos, escopo e recursos. O gerenciamento de recursos oferece às equipes controle sobre planejamento de capacidade e nivelamento de recursos .

Gerenciamento de tarefas

Se você precisa de uma plataforma para dimensionar o gerenciamento de tarefas e o gerenciamento de projetos, ferramentas de gerenciamento de projetos como o ClickUp fornecem o que as equipes precisam para gerenciar listas de tarefas pessoais, projetos complexos e tudo mais.

Rastreamento de metas

À medida que uma empresa cresce, é mais difícil comunicar proativamente a estratégia da empresa, desde o nível superior até os níveis individual e de equipe. Por esse motivo, os líderes de departamento recorrem ao aplicativos de controle de metas como o ClickUp para dividir as iniciativas de alto nível em tarefas granulares.

Canais de comunicação

Com 69% das pessoas trabalham em casa durante a pandemia e 16% das empresas contratam trabalhadores remotos somente em todo o mundo, fica claro que a força de trabalho híbrida veio para ficar. A melhor abordagem para manter uma comunicação eficaz em um local de trabalho parcial ou totalmente remoto é usar várias soluções de comunicação para cobrir uma variedade de casos de uso comuns. A maioria das organizações precisará de:

Uma ferramenta de bate-papo como o Slack para a comunicação diária, bem como para anúncios de toda a equipe e organização

Aferramenta de gravação de tela como o Loom, para solucionar problemas de bugs e percorrer processos complexos

Uma ferramenta de videoconferência, como o Zoom, para reuniões diárias, reuniões semanais e sincronizações improvisadas

Controle de tempo

O controle do tempo em tarefas, reuniões e qualquer atividade relacionada ao trabalho (veja só, treinamento de conformidade) é uma prática essencial para cada membro da equipe.

O controle de tempo ajudará a colaboração da equipe para que você termine mais rápido ao gerenciar projetos. Na melhor das hipóteses, o controle de tempo fornecerá dados para tomar melhores decisões de negócios e oportunidades de automação.

Automações

As automações substituem o trabalho repetitivo que está drenando a energia criativa com fluxos de trabalho poderosos no aplicativo para qualquer tipo de trabalho.

Benefícios do software gratuito de gerenciamento de projetos

O software de gerenciamento de projetos oferece inúmeras vantagens que podem otimizar o fluxo de trabalho da sua equipe e aumentar a produtividade. Com essas ferramentas, as equipes podem organizar tarefas com eficiência, acompanhar o andamento do projeto e promover um ambiente colaborativo.

O software de gerenciamento de projetos vem equipado com recursos como tarefas, calendários compartilhados, gerenciamento de documentos, bate-papo com a equipe e relatórios abrangentes do projeto. Essas funcionalidades não só ajudam a estruturar as tarefas do projeto, mas também a monitorar a carga de trabalho de cada membro da equipe, garantindo que todas as tarefas sejam alocadas de forma eficiente.

Os benefícios do melhor software de gerenciamento de projetos incluem:

Redução dos custos de mão de obra: A eliminação de redundâncias e a automação de tarefas repetitivas reduzirão o tempo e o esforço necessários para concluir as tarefas. Como resultado, são necessárias menos horas para concluir a mesma quantidade de trabalho

A eliminação de redundâncias e a automação de tarefas repetitivas reduzirão o tempo e o esforço necessários para concluir as tarefas. Como resultado, são necessárias menos horas para concluir a mesma quantidade de trabalho Maior responsabilidade e propriedade: A documentação de expectativas claras e metas de tarefas na ferramenta de gerenciamento de projetos responsabiliza os membros da equipe pelo seu trabalho

A documentação de expectativas claras e metas de tarefas na ferramenta de gerenciamento de projetos responsabiliza os membros da equipe pelo seu trabalho Tempo de colocação no mercado mais rápido: Alinhamento da comunicação e dafluxos de trabalho multifuncionais em uma única plataforma ajudará as equipes a gerenciar e entregar projetos mais rapidamente

Alinhamento da comunicação e dafluxos de trabalho multifuncionais em uma única plataforma ajudará as equipes a gerenciar e entregar projetos mais rapidamente Gerenciamento de tempo aprimorado: Agendamento epriorização de tarefas de maior valor libera espaço para colocar energia no trabalho mais importante e menos em tarefas administrativas

Agendamento epriorização de tarefas de maior valor libera espaço para colocar energia no trabalho mais importante e menos em tarefas administrativas Melhor alocação de recursos: Atribuir tarefas às pessoas certas distribui as habilidades e os conhecimentos especializados entre os projetos e reduz os atrasos causados pela sobrecarga de trabalho

Atribuir tarefas às pessoas certas distribui as habilidades e os conhecimentos especializados entre os projetos e reduz os atrasos causados pela sobrecarga de trabalho Maior colaboração: Os comentários e as discussões em um aplicativo de gerenciamento de projetos oferecem às equipes e às partes interessadas um espaço dedicado para fazer perguntas, fornecer feedback e alinhar as decisões críticas do projeto

Os comentários e as discussões em um aplicativo de gerenciamento de projetos oferecem às equipes e às partes interessadas um espaço dedicado para fazer perguntas, fornecer feedback e alinhar as decisões críticas do projeto Informações centralizadas: O armazenamento e o compartilhamento de informações reduzem a probabilidade de perda ou comunicação incorreta de dados. As equipes também se beneficiam de ter registros de projetos, ideias armazenadas e documentação ao alcance em uma única plataforma

Encontre o melhor software gratuito de gerenciamento de projetos para sua equipe

O software de gerenciamento de projetos escolhido deve ser capaz de realizar o trabalho. Ao mesmo tempo, toda a sua equipe deve poder participar e usar suas vantagens sem nem mesmo pensar em optar pelo plano pago.

A pior situação é quando você embarca com entusiasmo em uma nova ferramenta de projeto, mas acaba sendo impedido pela falta de recursos e funcionalidades, o que o leva a optar pelo plano pago da solução.

Então, por que não experimentar o ClickUp?

Ele tem mais recursos gratuitos recursos do que qualquer outra das melhores ferramentas de gerenciamento de projetos que listamos aqui.

Se você quiser atribuir tarefas, criar metas, controle de tempo, usar automações, as possibilidades são infinitas.

Assim experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo porque você merece um gerenciamento de projetos eficiente e fácil, que não seja um furo no seu bolso.