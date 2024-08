11 melhores softwares de engajamento de funcionários para pesquisas e muito mais em 2024

Bem-vindo ao futuro do engajamento no local de trabalho. Já se foram os dias em que os funcionários desinteressados ficavam confinados em seus cubículos, ansiando pela chegada da sexta-feira. No cenário corporativo atual, as organizações compreendem a importância do envolvimento dos funcionários como catalisador do sucesso.

A Estudo da Gallup constatou que "o engajamento dos funcionários nos EUA registrou seu primeiro declínio anual em uma década - caindo de 36% de funcionários engajados em 2020 para 34% em 2021"

Então, o que você pode fazer para manter sua equipe engajada?

Felizmente, a tecnologia abriu oportunidades incríveis para promover o envolvimento dos funcionários. De pesquisas de pulso que capturam percepções valiosas a plataformas interativas que estimulam o espírito de equipe, o domínio do envolvimento dos funcionários se transformou em um jardim digital de oportunidades.

Este artigo explorará as 11 opções mais notáveis de software de envolvimento dos funcionários. Vamos mergulhar de cabeça!

Quais recursos você deve verificar em um software de envolvimento do funcionário?

Ao escolher o software certo de envolvimento do funcionário, há muito o que considerar. Mas não se preocupe!

Nós o ajudamos com uma lista de verificação simples do que você deve procurar. Sem jargões complicados, apenas orientações diretas para ajudá-lo a encontrar o software perfeito para as necessidades da sua organização.

Você deve ter em mente o seguinte:

Integrações perfeitas : Certifique-se de que o software de envolvimento do funcionário que você escolher funcione bem com seus sistemas e ferramentas existentes. Você quer um software que funcione perfeitamente junto com seu software de RH atual ecomunicação canais.

: Certifique-se de que o software de envolvimento do funcionário que você escolher funcione bem com seus sistemas e ferramentas existentes. Você quer um software que funcione perfeitamente junto com seu software de RH atual ecomunicação canais. Dados acionáveis : Os dados dos funcionários são seus melhores amigos para melhorar o envolvimento. Procure ferramentas de envolvimento dos funcionários que ofereçam recursos robustos de análise e relatórios. Os dados o ajudarão a visualizar os resultados da pesquisa, descobrir tendências e tomar decisões baseadas em dados.

: Os dados dos funcionários são seus melhores amigos para melhorar o envolvimento. Procure ferramentas de envolvimento dos funcionários que ofereçam recursos robustos de análise e relatórios. Os dados o ajudarão a visualizar os resultados da pesquisa, descobrir tendências e tomar decisões baseadas em dados. Interface amigável ao usuário: Quem não gosta de uma navegação fácil e simples? Um software ideal de engajamento de funcionários deve ter painéis responsivos e fáceis de usar. Fique de olho nas plataformas que priorizam a simplicidade sem sacrificar a funcionalidade.

Os 11 melhores softwares de engajamento de funcionários para usar em 2024

Se você é um líder de equipe ou profissional de RH com um desejo ardente de revolucionar seu espaço de trabalho, esta lista é para você! Ela o ajudará a decidir qual o melhor software de envolvimento do funcionário para transformar sua organização em um centro de produtividade, colaboração e, o mais importante, satisfação do funcionário.

Dê as boas-vindas aos novos funcionários em grande estilo com o modelo General Employee Onboarding da ClickUp

Facilmente nossa principal escolha, o ClickUp é uma das melhores ofertas de software de engajamento de funcionários com recursos essenciais para contratação, integração e desenvolvimento de funcionários . Ele oferece muitos Modelos de RH incluindo pesquisas de envolvimento dos funcionários, procedimentos operacionais padrão (SOPs) avaliações de desempenho, planos de ação e muito mais.

Além de ser um excelente Software de RH e engajamento de funcionários o ClickUp é uma ferramenta completa de gerenciamento de projetos em que você pode interagir e colaborar com o restante da sua equipe a qualquer momento e em qualquer lugar.

Melhores recursos do ClickUp

Plataforma tudo em um: O ClickUp é um hub centralizado para todos os seusgerenciamento de equipes necessidades. Seja gerenciamento de projetos, acompanhamento de tarefas, compartilhamento de documentos oucolaboração remotao ClickUp reúne tudo em uma interface perfeita e intuitiva, sem precisar ficar pulando entre diferentes ferramentas

O ClickUp é um hub centralizado para todos os seusgerenciamento de equipes necessidades. Seja gerenciamento de projetos, acompanhamento de tarefas, compartilhamento de documentos oucolaboração remotao ClickUp reúne tudo em uma interface perfeita e intuitiva, sem precisar ficar pulando entre diferentes ferramentas Modelo de plano de ação : O ClickUp tem ummodelo de plano de ação de envolvimento do funcionário que o ajuda a identificar e resolver os problemas dos funcionários ou a dobrar as estratégias para melhorar o envolvimento no local de trabalho

: O ClickUp tem ummodelo de plano de ação de envolvimento do funcionário que o ajuda a identificar e resolver os problemas dos funcionários ou a dobrar as estratégias para melhorar o envolvimento no local de trabalho Modelo de pesquisa: Com o ClickUp, você pode criarpesquisas de envolvimento dos funcionários e obter feedback prático dos funcionários que pode ajudar a melhorar a experiência geral dos funcionários

Com o ClickUp, você pode criarpesquisas de envolvimento dos funcionários e obter feedback prático dos funcionários que pode ajudar a melhorar a experiência geral dos funcionários Espaços de trabalho : O ClickUp permite que você crie, participe ealternar entre vários espaços de trabalho com casos de uso exclusivos da equipe. Os espaços de trabalho são o nível mais alto do Hierarquia de armazenamento do ClickUp. Os espaços de trabalho são compostos por espaços que contêm pastas preenchidas com listas de tarefas

: O ClickUp permite que você crie, participe ealternar entre vários espaços de trabalho com casos de uso exclusivos da equipe. Os espaços de trabalho são o nível mais alto do Hierarquia de armazenamento do ClickUp. Os espaços de trabalho são compostos por espaços que contêm pastas preenchidas com listas de tarefas Visualizações : Oferecendo mais de 15visualizações personalizáveis como listas, quadros, calendários e muito mais, o ClickUp permite que você visualize tarefas, projetos e fluxos de trabalho no formato de sua preferência Experimente os modelos de RH do ClickUp Limitações do ClickUp

Algumas visualizações não estão disponíveis no celular

Nem todos os recursos de envolvimento dos funcionários estão no plano gratuito

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados disponíveis - se precisar de um software para manter seus funcionários envolvidos, entre em contato comVendas do ClickUp para ajudar na configuração quando você estiver pronto.

Avaliações de clientes do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 6.700 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 6.700 avaliações) Capterra:4,7/5 (3.600+ avaliações)

2. WorkTango

via WorkTango Anteriormente chamada de Kazoo, a WorkTango é uma plataforma abrangente de experiência do funcionário para envolver, inspirar e reter funcionários. A plataforma é fácil de navegar e pode ser personalizada de acordo com as necessidades da sua equipe.

Com a WorkTango, você pode acessar ferramentas para comemorar as conquistas dos funcionários, ouvir e tratar de suas preocupações e definir metas claras prioridades da equipe .

Melhores recursos da WorkTango

Pesquisas de feedback e percepções dos funcionários

Ferramenta de reconhecimento, incentivos e prêmios para funcionários

Metas e feedback contínuo para o desenvolvimento e o sucesso dos funcionários

Integrações com suas plataformas de RH e ferramentas de colaboração favoritas

Limitações da WorkTango

Os usuários realmente queriam um documento de resumo executivo após o preenchimento das pesquisas para obter insights mais acionáveis

Um pouco limitado para equipes de RH que precisam de um documento mais robustoferramenta de gerenciamento de desempenho com recursos de hub de conhecimento

Preços da WorkTango

Entre em contato com a WorkTango para saber o preço.

Avaliações de clientes da WorkTango

G2 : 4.5/5 (mais de 500 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4,9/5 (mais de 120 avaliações)

3. Néctar

via Néctar O Nectar é uma plataforma de reconhecimento de funcionários que usa incentivos monetários e sociais para melhorar a retenção de funcionários. O aplicativo ajuda as equipes a reconhecer trabalhos louváveis, fomentar a comunidade, promover valores essenciais e resgatar prêmios.

O Nectar se concentra em aumentar o moral dos funcionários e criar uma equipe remota conectada, o que leva à redução da rotatividade de funcionários. Ele também usa a gamificação para envolver os funcionários, incentivando-os a gritar com seus colegas e facilitando desafios personalizados, como atividades de bem-estar, pesquisas de feedback e muito mais.

melhores recursos do #### Nectar

Integra-se facilmente com sua solução de sistema de informações de recursos humanos (HRIS)

As análises mostram a frequência com que o reconhecimento dos funcionários é dado ou recebido

Aniversários de trabalho automatizados para impulsionar a cultura da empresa e a experiência do funcionário

Mensagens de aniversário programadas para melhorar a comunicação com os funcionários

Teste gratuito disponível

Limitações do Nectar

Limitado ou totalmente indisponível em alguns países

Geração de relatórios ocasionalmente lenta

Integrações nativas limitadas

Preços da Nectar

Padrão : uS$ 2,75/mês por usuário

: uS$ 2,75/mês por usuário Mais: uS$ 4/mês por usuário

Avaliações de clientes do Nectar

G2 : 4.7/5 (mais de 3.300 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 3.300 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 280 avaliações)

4. Awardco

via Awardco Semelhante à Nectar, a Awardco acredita que dar recompensas no local de trabalho proporcionará um ambiente mais feliz para os funcionários e os incentivará a dar o melhor de si. A plataforma oferece um programa de incentivo em que os funcionários podem trocar os pontos de recompensa que recebem por qualquer item de presente da Amazon que desejarem.

Melhores recursos do Awardco

Recurso Recognize para elogiar os colegas

Celebração automatizada de marcos de funcionários para aumentar o envolvimento dos funcionários

Contas de gastos com estilo de vida para envolver os funcionários com presentes mais valiosos

Integrações do sistema de engajamento de funcionários com as principais ferramentas, como Slack, Microsoft Teams, Workday e muito mais

Reconhecimento off-line por meio de códigos de prêmios resgatáveis

Limitações do Awardco

Alguns usuários acharam a interface do usuário complicada

Não há recurso de arquivo para coletar insights acionáveis

As equipes de RH em trânsito sentirão falta de uma versão móvel

Preços do Awardco

Entre em contato com a Awardco para obter os preços.

Avaliações de clientes da Awardco

G2 : 4.8/5 (mais de 1300 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 1300 avaliações) Capterra: 4,9/5 (3800+ avaliações)

5. 15five

via 15Cinco o 15five refere-se a si mesmo como um software de gerenciamento de desempenho contínuo . Com recursos relevantes, como avaliações de desempenho em 360 graus, rastreamento de OKRs, reuniões individuais e avaliações de pulso, a plataforma cria gerentes eficientes, funcionários engajados e empresas de alto desempenho.

Você também pode criar uma cultura empresarial positiva com o aplicativo, usando-o para fornecer feedback honesto sobre o desempenho dos funcionários, realizar pesquisas de ciclo de vida, acessar análises de envolvimento e muito mais.

15cinco melhores recursos

Modelos de avaliação de desempenho

Insights de engajamento sobre a experiência do funcionário

Pesquisas com funcionários

feedback de 360 graus dos funcionários

Integrações com Slacks, Teams e Google

High fives para reconhecimento entre colegas e valorização do feedback contínuo

OKR (objetivos e principais resultados) treinamento em gerenciamento de desempenho

15five limitations

Alguns usuários levantaram preocupações sobre o atendimento ao cliente em comparação com outras ferramentas de software de engajamento de funcionários

Os avaliadores gostariam que houvesse um recurso de marcos

Não há histórico ou lista de verificação de tarefas concluídas

15five preços

Engajamento: US$ 4/mês por usuário

US$ 4/mês por usuário Performance: US$ 8/mês por usuário

US$ 8/mês por usuário Focus: US$ 8/mês por usuário

US$ 8/mês por usuário Plataforma total: $14/mês por usuário

15five avaliações de clientes

G2 : 4.6/5 (mais de 1700 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 1700 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 870 avaliações)

6. Bônus

via Bônus O Bonusly é um aplicativo de soluções de engajamento de funcionários que oferece reconhecimento e recompensas aos funcionários, seja de forma pública ou privada.

A plataforma reduz o atrito com a equipe e contribui para uma cultura saudável no local de trabalho, simplificando todos os elogios de gerentes e colegas em um sistema simples de reconhecimento de funcionários. O Bonusly também ajuda as equipes de RH a definir um padrão de gerenciamento de alto desempenho para outros funcionários.

Melhores recursos da Bonusly

Subsídios mensais

Alimentação de bônus para uma melhor experiência do funcionário

Prêmios significativos para os funcionários Cartões-presente, dinheiro, doações para instituições de caridade e muito mais

A interface ajuda a manter os funcionários engajados

Integrações com o Slack okta, BambooHR e muito mais

Limitações do Bonusly

Opções limitadas para resgate de pontos

Nenhuma opção gratuita de software de engajamento de funcionários

Recurso de pontos complicado que cria uma curva de aprendizado acentuada - potencialmente prejudicando a experiência de seus funcionários

Preços da Bonusly

Plano principal : uS$ 2,70/mês por usuário

: uS$ 2,70/mês por usuário Plano Pro : uS$ 4,50/mês por usuário

: uS$ 4,50/mês por usuário Personalizado: Pode ser criado para atender às suas necessidades

Avaliações de clientes da Bonusly

G2 : 4.8/5 (mais de 1900 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 1900 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 1500 avaliações)

7. Fond

via Fond Recentemente adquirido pela Reward Gateway, o Fond é uma excelente ferramenta para reconhecer os funcionários e recompensar seu trabalho árduo. A solução de envolvimento dos funcionários permite que os colegas compartilhem feedbacks positivos, acessem descontos corporativos exclusivos e rastrear as tendências dos funcionários .

Com o Fond, você também pode usar prêmios de serviço para acompanhar aniversários de trabalho e aumentar o envolvimento dos funcionários.

Melhores recursos do Fond

Descontos corporativos

Análise de desempenho

Reconhecimento social

Prêmios de serviço

Pontos de recompensa

Altamente personalizável

Compartilhamento familiar

Integrações e extensões

Limitações do Fond

As opções de resgate de pontos são limitadas

A conversão entre pontos e dinheiro não foi intuitiva para alguns usuários

Os administradores disseram que o processo de configuração levou um bom tempo

A ausência de versão gratuita dificulta o teste antes da compra

Preços atraentes

Entre em contato com o Fond para saber o preço.

Avaliações de clientes do Fond

G2 : 4.7/5 (mais de 2500 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 2500 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 200 avaliações)

8. Amp de cultura

via Amp. de cultura Uma das principais plataformas de engajamento de funcionários, a Culture Amp oferece recursos distintos, como reuniões individuais e acompanhamento de OKRs, para ajudá-lo a entender melhor o sentimento dos funcionários, acompanhar o progresso e promover mudanças ideais para a empresa.

Com o Culture Amp, você pode criar um programa de envolvimento dos funcionários que enfatize o bem-estar da equipe e o aprendizado personalizado.

Melhores recursos do Culture Amp

Previsão de rotatividade de funcionários

Modelos de pesquisa prontos para uso

Rastreamento de metas/OKR

Treinador de habilidades

conversas individuais entre gerentes e líderes de equipe

Análises poderosas

Feedback de várias fontes - feedback dos colegas, feedback do gerente e autorreflexão

Integrações

Limitações do Culture Amp

Os usuários acharam difícil navegar pela estrutura de preços

O Culture Amp exige que os usuários façam login novamente sempre que abrirem o aplicativo

Alguns usuários não gostaram da interface de usuário da seção de avaliações e dos módulos de treinamento

O recurso Shoutouts no Slack foi um pouco complicado para alguns usuários

Alguns avaliadores descobriram que o aplicativo reduziu o desempenho do site

Preços do Culture Amp

Entre em contato com a equipe do Culture Amp para saber o preço.

Avaliações de clientes do Culture Amp

G2 : 4.6/5 (mais de 300 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 70 avaliações)

9. Formação de equipes no Outback

via Formação de equipes no Outback O Outback Team Building é uma empresa formação de equipes e treinamento i empresa de ning para grupos de trabalho virtuais e presenciais. A organização não é um aplicativo real de engajamento de funcionários, mas oferece mais de 60 soluções de treinamento para equipes e é recomendada por mais de 14.000 grupos na América do Norte.

Se você não tiver certeza de por onde começar com o envolvimento dos funcionários, a Outback Team Building oferece uma sessão de consulta gratuita para ajudá-lo a decidir.

Melhores recursos do Outback Team Building

Virtual e presencial atividades de formação de equipes * Programas de treinamento e desenvolvimento em grupo

Guias gratuitos de engajamento de funcionários

Aplicativo móvel para iOS e Android

Tabela de classificação em tempo real para jogos/desafios de formação de equipes

Limitações do Outback Team Building

A falta de transparência nos preços dificulta a avaliação da relação custo-benefício

Preços do Outback Team Building

Entre em contato com o Outback Team Building para saber os preços.

Avaliações de clientes do Outback Team Building

G2 : Indisponível

: Indisponível Capterra: Indisponível

10. Tela de vendas

via Tela de vendas O SalesScreen é uma das principais soluções de envolvimento dos funcionários e é dedicado especificamente às equipes de vendas. O software usa gamificação e feedback contínuo para reconhecer o trabalho árduo, instigar a responsabilidade e aumentar a produtividade.

Melhores recursos do SalesScreen

Ferramentas de visualização de dados para rastrear indivíduos e equipesMétricas de KPI* Moedas e crachás para recompensar os funcionários

Agendamento automatizado, guias de sessão 1:1 escorecards* Gritos para comemorar vitórias e aumentar o envolvimento

Recursos de gamificação, como placares de líderes e torneios de equipe contra equipe

Limitações do SalesScreen

Não há versão gratuita

Alguns usuários acharam a interface do usuário complexa

Criado especificamente para equipes de vendas, portanto, esse pode não ser o aplicativo certo para todos

Uma pequena biblioteca de modelos e imagens de concursos

Não há bate-papo privado da equipe

Preços do SalesScreen

Entre em contato com a SalesScreen para saber o preço.

Avaliações do SalesScreen

G2 : 4.8/5 (mais de 150 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 30 avaliações)

11. Bot de carma

via Karma Bot

O Karma é uma ferramenta de engajamento de funcionários popular e fácil de usar que funciona nativamente no Slack. Com foco no reconhecimento e nas recompensas dos colegas, o Karma ajuda a impulsionar o comportamento positivo e a estabelecer a cultura da equipe no espaço de trabalho.

Melhores recursos do Karma

Reconhecer o trabalho árduo de um colega é fácil, direto e interativo com o Karma. Os usuários podem conceder a seus colegas "pontos de carma" por boas ações no Slack, que podem ser usados para solicitar pequenas recompensas

Os gerentes têm acesso a análises e relatórios para acompanhar o desempenho da equipe

O Karma ajuda a criar uma cultura de trabalho transparente com comunicação aberta para feedback e sugestões

Permite a personalização do sistema de recompensas e dos relatórios de desempenho

Integra-se com outras ferramentas, como Trello, Jira e Github, para operações perfeitas

Limitações do Karma

As avaliações dos usuários sugerem que a ferramenta depende muito do Slack, o que pode limitar o uso do Karma apenas aos usuários do Slack

Não oferece suporte ao envolvimento em tempo real nem a pesquisas sobre a satisfação dos funcionários

Preços do Karma

O Karma tem um plano gratuito, e os planos pagos começam em US$ 30/espaço de trabalho por mês.

Avaliações do Karma

G2 : 4.9/5 (mais de 30 avaliações)

: 4.9/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4.6/5 (3 avaliações)

ClickUp - Sua melhor ferramenta de engajamento de funcionários

O ClickUp é uma solução holística de envolvimento do funcionário. Com seus principais recursos e interface amigável, o aplicativo é responsável por todo o ciclo de vida do funcionário, transformando a forma como ele se envolve com a empresa as equipes colaboram se comunicam e atingem suas metas.

Ele também combina perfeitamente o gerenciamento de projetos e o controle de tarefas, comunicação com os funcionários gerenciamento de talentos, colaboração e compartilhamento de documentos

eliminando a necessidade de várias ferramentas.

Pronto para transformar sua estratégia de engajamento e liberar todo o potencial da sua equipe? Adote o ClickUp como seu sistema de envolvimento de funcionários hoje mesmo !