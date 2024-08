Modelos e formulários de RH gratuitos para melhorar os processos de RH em 2024

O Departamento de Recursos Humanos é essencial para melhorar a experiência e o desempenho de cada funcionário em uma empresa.

Devido à amplitude de suas funções, uma maneira de garantir que o trabalho não se torne excessivo é simplificar o processo de RH do início ao fim. Desde o controle de tarefas pessoais até integração de novos contratados os modelos de RH ajudam as equipes a aumentar a produtividade.

Há inúmeras possibilidades do que você pode realizar usando os modelos de RH. Compilamos uma lista de 11 modelos de recursos humanos que permitirão que você mantenha o controle de suas tarefas e, ao mesmo tempo, crie um ambiente de trabalho seguro e agradável para todos os funcionários! ClickUp para equipes de RH

O que é um modelo de RH?

Um modelo de RH é um documento pré-formatado projetado para ajudar os profissionais de RH a criar rapidamente documentos, como descrições de cargos, análises de desempenho contratos e outras tarefas relacionadas a recursos humanos.

Os modelos podem economizar tempo, garantir uma formatação precisa e fornecer orientação ao lidar com atividades padrão de RH. Com modelos de qualidade, as organizações podem maximizar a eficiência de suas operações de RH e, ao mesmo tempo, economizar tempo em tarefas administrativas.

11 Modelos de RH gratuitos para equipes de recursos humanos

1. Modelo de SOP de RH do ClickUp

Use o modelo de quadro branco de SOP de RH do ClickUp para organizar e estabelecer suas tarefas de RH

E SOP (Procedimento Operacional Padrão) é um conjunto de instruções de nível médio a alto que documenta como uma organização ou equipe deve realizar tarefas específicas. Os SOPs garantem eficiência, consistência, confiabilidade e qualidade constante em qualquer processo de RH.

Se você está tendo problemas para criar processos de RH sustentáveis para os funcionários, então o Modelo de SOP de RH do ClickUp é a resposta para suas perguntas. Esse modelo de documento de RH está aqui para ajudá-lo a se organizar e estabelecer suas tarefas, garantindo que sua equipe não só seja bem treinada, mas também permaneça motivada o tempo todo.

Adicione o modelo ao seu espaço de trabalho e acesse dois status e seis visualizações, incluindo Recrutamento, Avaliação de Desempenho, Treinamento , Offboarding e Integração para gerenciar seu trabalho . Faça o download deste modelo

2. Modelo de ação corretiva de RH do ClickUp

O modelo de plano de ação corretiva do ClickUp ajuda a organizar as discussões difíceis e os pontos de discussão com sua equipe

Um plano de ação corretiva detalha cada etapa para atingir os resultados almejados. Mas quando se trata de questões complexas, as coisas podem ficar confusas!

O Modelo de ação corretiva do ClickUp está totalmente equipado para ajudá-lo a agir de forma rápida e eficiente. Ele tem um guia para cobrir os principais eventos, incluindo:

Áreas para melhoria : Identificar os campos das operações de negócios ou do desempenho da equipe que precisam de mudanças e atenção

: Identificar os campos das operações de negócios ou do desempenho da equipe que precisam de mudanças e atenção Problemas e causas-raiz : Definir os desafios, os obstáculos e as fontes de apoio

: Definir os desafios, os obstáculos e as fontes de apoio Soluções possíveis : Liste todas as soluções possíveis para fazer uma mudança para melhorar

: Liste todas as soluções possíveis para fazer uma mudança para melhorar Medida de sucesso : Defina seu sucesso, ou sejamensurável por meio de indicadores-chave de desempenho (KPIs) ou métricas benéficas para sua equipe e operações gerais

: Defina seu sucesso, ou sejamensurável por meio de indicadores-chave de desempenho (KPIs) ou métricas benéficas para sua equipe e operações gerais Proprietários de tarefas : Atribua membros da equipe a cada tarefa para as próximas etapas e acompanhamento

: Atribua membros da equipe a cada tarefa para as próximas etapas e acompanhamento Cronograma: Planeje com antecedência e aloque tempo suficiente para se preparar para mudanças e melhorias Faça o download deste modelo ### 3. Modelo de documento de RH do ClickUp Company Processes

Use este modelo de documento do ClickUp para definir claramente os processos de RH

Muitas startups e empresas em crescimento perdem o ímpeto após a expansão da equipe porque presumem que as coisas se encaixarão sozinhas e que os procedimentos se resolverão sozinhos. Quanto mais uma empresa cresce, mais complexas as coisas se tornam.

O número de funcionários aumenta, a empresa ganha mais trabalho e há mais etapas. Todas essas coisas precisam ser organizadas de maneira eficiente.

A documentação do processo fornece uma descrição detalhada da melhor forma de executar um processo do início ao fim. Então, que melhor maneira de fazer isso do que usar um modelo que simplifique ainda mais o processo?

Com o Documento de processo da empresa ClickUp Modelo de recursos humanos com o ClickUp, você pode gerenciar seus projetos, integrar novos funcionários e registrar atas de reuniões . Pense nisso como uma receita que o ajuda a duplicar um processo testado e aprovado. Faça o download deste modelo

4. Modelo de formulários de recursos humanos do ClickUp

Colete facilmente informações e respostas com este modelo de formulário simples

As avaliações de funcionários ajudam os departamentos de recursos humanos a analisar como cada membro da equipe contribui para a meta da empresa. Esses formulários de RH são os documentos oficiais usados para analisar o desempenho de um membro da equipe e obter o reconhecimento de que ele foi avaliado.

Isso ajuda a embasar decisões cruciais de RH quando chega o momento. Os Modelo de formulário de avaliação de RH do ClickUp evita que você comece do zero sempre que precisar realizar uma avaliação dos funcionários da empresa.

O modelo inclui 10 campos personalizados para organizar informações importantes, incluindo Título do cargo, Habilidades técnicas, Data da Avaliação, Total de horas prestadas e Prêmios e marcos.

Além disso, esse modelo de formulários de RH permite que você tenha um local único para todas as avaliações realizadas, graças às três visualizações, que contêm um Formulário de Avaliação para cada membro da equipe e uma Lista de Avaliações de Funcionários para facilitar o acesso.

Saiba mais *Tendências de automatização de RH* para atualizar seus processos atuais Faça o download deste modelo

5. Modelo de escala Likert do ClickUp

Esse modelo é frequentemente usado para medir preferências, emoções, atitudes e habilidades médias em toda a organização

Não importa o quanto você se sinta confiante em relação aos índices de satisfação de seus funcionários, você deve sempre perguntar a fonte. Todos os departamentos de recursos humanos têm modelos variados para conduzir uma pesquisa de envolvimento dos funcionários, mas uma abordagem tem resistido ao teste do tempo: A escala Likert .

Essa pesquisa solicita que os participantes respondam a uma pergunta com uma das cinco respostas que variam de Discordo fortemente a Concordo fortemente. No entanto, embora uma escala Likert ofereça uma ótima maneira de avaliar a satisfação e as opiniões dos funcionários, criá-la é uma tarefa demorada.

Se quiser ser mais específico com sua pesquisa, não precisa se preocupar, pois a Modelo de escala Likert do ClickUp é facilmente modificável.

A escala Likert do ClickUp é um recurso valioso para as equipes de Recursos Humanos que desejam tomar decisões informadas com base nas respostas recebidas. Obtenha uma visão geral da escala da empresa usando os seis campos personalizados e os dois status fornecidos. Faça o download deste modelo

6. Modelo de licença maternidade do ClickUp

O modelo de plano de licença maternidade do ClickUp ajuda a controlar todas as tarefas e deveres enquanto os funcionários estão de licença

A transição antes, durante e depois da licença-maternidade ou paternidade de uma pessoa é um período agitado. Mas com a ajuda do Modelo de licença maternidade do ClickUp você terá um recurso confiável equipado com listas de verificação, políticas e planos de discussão, tudo em um só lugar!

Personalize e salve uma versão privada desse modelo para as pessoas que desejam obter uma visão geral da política e do processo de licença maternidade/paternidade de sua empresa. Quando estiverem prontas para compartilhar as notícias empolgantes com o gerente, elas poderão colaborar com a equipe em um plano de ação para substituições.

Este modelo também é um recurso poderoso para ser mantido internamente nos Recursos Humanos. Use as seções dedicadas para cobrir Detalhes, Orçamento e Itens de Ação para alinhar datas e lembretes importantes. Em um piscar de olhos, as semanas podem se passar rapidamente. Documente seu fluxo de trabalho no modelo ClickUp para ficar três passos à frente e recebê-los de volta das férias sem estresse! Faça o download deste modelo

7. Modelo de memorando de política de recursos humanos do ClickUp

Use este modelo de memorando de política para acompanhar e organizar claramente todas as políticas, quer esteja começando uma nova ou fazendo alterações

As empresas têm formulários, manuais e políticas de RH para garantir que tudo seja documentado corretamente. Quando as políticas são alteradas ou novas políticas são adicionadas, cabe ao departamento de Recursos Humanos notificar todas as equipes sobre as alterações.

A primeira etapa é redigir um memorando para a política atualizada.

Embora você possa escrever um memorando de política por conta própria, os modelos de documentos de RH facilitam muito a tarefa de formatação do memorando. Tudo o que você precisa fazer é adicionar seu conteúdo ao modelo de memorando de política, que é exatamente o que Modelo de memorando de política do ClickUp foi criado para.

O modelo de memorando de política do ClickUp apresenta dois documentos: O Policy Memo e o Guia de Introdução. Aplique o modelo de memorando de política do ClickUp ao seu espaço de trabalho e edite-o de acordo com os fatos desejados em segundos para garantir que ninguém da sua equipe perca as atualizações. Faça o download deste modelo Bônus: Confira_ 10 modelos de memorando gratuitos no Word e no ClickUp

8. Modelo de plano de pessoal do ClickUp

Use este modelo para entender melhor os vários tipos de pessoal que sua empresa precisa para atingir seus objetivos

O departamento de RH usa planos de pessoal para identificar acréscimos/reduções de funcionários e as habilidades necessárias. As etapas usadas na elaboração de um plano de pessoal ajudam as equipes de RH a fazer as perguntas certas e a tomar decisões informadas sobre o estado atual e desejado da empresa.

Os profissionais de RH usam planos de pessoal durante os ciclos orçamentários para planejar e alocar fundos. No entanto, esses planos não se limitam apenas a essa função, pois podem ser usados sempre que houver uma grande ajuste na força de trabalho. Um excelente plano de pessoal ajuda os profissionais de RH a decidir o tipo de especialização que devem procurar nos novos candidatos e a Modelo de plano de pessoal do ClickUp facilita esse processo. Faça o download deste modelo

9. Modelo de solicitação de folga do ClickUp

Se precisar de uma maneira melhor de controlar as solicitações de folga da sua equipe, experimente este modelo do ClickUp

A folga é essencial para os funcionários e garante que eles permaneçam motivados e descansados para continuar com os objetivos da empresa. Muitas empresas mantêm um cronograma para aprovar as folgas dos membros da equipe. Isso ajuda a manter a mão de obra necessária para garantir que a empresa funcione de forma eficiente em um determinado momento.

Como profissional de RH, você já se deparou com várias solicitações de folgas ou licenças de funcionários. As linhas de e-mail podem se tornar facilmente sobrecarregadas. Mas por que aceitar solicitações de folga por meio de seu e-mail de trabalho quando há uma alternativa mais fácil e mais eficiente?

A Modelo de solicitação de folga do ClickUp é um ótimo exemplo de como é fácil simplificar os processos administrativos. Ele permite que você redirecione todos os funcionários que solicitam folga para o local de sua escolha, permitindo que você tenha todas as informações necessárias para avaliar, aprovar ou negar as solicitações. Faça o download deste modelo

10. Modelo de plano de ação de recrutamento do ClickUp HR

Este modelo ajuda as equipes a mapear ou rastrear possíveis candidatos a serem recrutados com detalhes sobre como e quando entrar em contato com eles

Um plano de ação de recrutamento é uma abordagem projetada para dar o pontapé inicial no processo de recrutamento. É o procedimento que você precisa seguir ao recrutar novos parceiros e funcionários. A estratégia o ajuda a localizar possíveis funcionários que possam oferecer contribuições significativas para a organização.

Ela também o ajuda a descobrir quando e como entrará em contato com esses clientes em potencial.

A estratégia Modelo de plano de ação de recrutamento do ClickUp é um excelente recurso para levar seu Plano de ação de recrutamento para o próximo nível. Esse modelo é um pouco mais avançado do que os outros modelos da lista, mas é equipado com os recursos de que você precisa para obter o máximo de valor.

Os cinco status personalizados do modelo informarão se o candidato é ou não uma boa opção e o progresso do recrutamento. Você também poderá ver se o processo ainda está em andamento, em espera ou concluído. Faça o download deste modelo

11. Modelo de painel de KPI do Excel por Someka

via Someka

O modelo de painel de KPI do Excel da Someka é perfeito para profissionais de RH que precisam de uma ferramenta simples e abrangente para rastrear, visualizar e apresentar suas métricas mais importantes.

Esse painel dinâmico e pré-construído fornece um instantâneo em tempo real de pontos de dados cruciais, como taxa de rotatividade de funcionários, tempo para preencher cargos, eficácia do treinamento e muito mais. É fácil de usar, com instruções simples, opções de personalização e compatibilidade com a maioria das versões do Excel.

Com seus gráficos e tabelas personalizáveis, esse painel permite que você se aprofunde nos dados de RH, visualize tendências ao longo do tempo e apresente as métricas de RH em um formato claro e fácil de entender. Isso o torna inestimável para informar decisões estratégicas, demonstrar o progresso para a gerência superior e garantir a melhoria contínua em seus processos de RH! Faça o download deste modelo

O que procurar em um modelo de RH

Cada um desses modelos de RH pode ajudar a sua equipe a se manter organizada e garantir que todos estejam na mesma página. Nós nos certificamos de que cada um desses modelos do ClickUp tenha os principais recursos que você deve procurar em um modelo de RH:

Compatibilidade com software e hardware existentes. Capacidade de personalizar e ajustar modelos para diferentes tipos de documentos. Instruções claras que facilitam o preenchimento e a compreensão do conteúdo do documento. Escalabilidade para que você possa adicionar facilmente mais informações ou seções, conforme necessário. Atualizações regulares para garantir que seus modelos permaneçam atualizados com quaisquer alterações nos padrões ou requisitos do setor.

Verifique estes_ Software de gerenciamento de funcionários !

Comece a usar modelos de RH fáceis de usar

À medida que as empresas ajustam a estratégia e as políticas para se manterem competitivas, essas mudanças não devem prejudicar a produtividade dos funcionários. Com o ClickUp, as equipes de Recursos Humanos podem facilitar experiências sem complicações para cada tipo de processo.

O sucesso da gestão de pessoas começa com um hub central para se conectar com funcionários e departamentos. O ClickUp ajuda você a se manter organizado e proativo em qualquer situação. Faça o download de seus modelos essenciais e comece hoje mesmo. Registre-se no ClickUp