10 melhores ferramentas de software de gerenciamento da força de trabalho em 2024

Gerenciar uma força de trabalho não é uma tarefa fácil. Fazer malabarismos com os cronogramas, garantir que a papelada seja feita de forma consistente e otimizar os fluxos de trabalho são tarefas que até mesmo os gerentes mais capacitados têm dificuldade em realizar corretamente.

Acrescente o fato de que cada vez mais pessoas estão trabalhando on-line e não é de se admirar que as empresas estejam recorrendo a sistemas especializados de gerenciamento da força de trabalho e a ferramentas de software para ajudá-las a obter o máximo de suas equipes.

O software de gerenciamento da força de trabalho é um programa desenvolvido para ajudar as pessoas a gerenciar a equipe de seus negócios. Ele pode controlar as horas dos funcionários, as programações e outras informações importantes.

Muitas dessas ferramentas também oferecem ajuda em outras áreas relacionadas ao gerenciamento da força de trabalho. Isso pode incluir soluções de gerenciamento de tarefas , análises avançadas e ferramentas de comunicação.

Entretanto, nem todas as ferramentas de gerenciamento da força de trabalho são igualmente úteis em todas as situações. Algumas são voltadas para pequenas empresas, enquanto outras são mais adequadas para grandes gigantes do setor.

Esta lista das dez melhores ferramentas de gerenciamento da força de trabalho o ajudará a classificar todas as suas opções de forma eficiente para encontrar a plataforma de gerenciamento da força de trabalho ideal para a sua situação. Assim, independentemente do número de funcionários que você gerencia ou do setor em que atua, você terá a ajuda necessária para manter sua empresa e sua força de trabalho no caminho certo.

O que você deve procurar em um software de gerenciamento da força de trabalho

Recursos de gerenciamento remoto: As ferramentas de gerenciamento da força de trabalho devem oferecer recursos avançados, como acesso remoto, atribuição de tarefas e relatórios.

Análises e relatórios: Essas ferramentas devem ser capazes de rastrear o desempenho dos funcionários, analisar tendências e padrões nos dados e fornecer feedback para melhorar as operações.

Recursos fáceis de usar: Simplifique todos os seus processos relacionados ao gerenciamento da equipe. Isso inclui ferramentas para envio de e-mails, agendamento de reuniões e eventos e acompanhamento do progresso do projeto.

**Automações: simplifique os processos, reduza o tempo gasto em tarefas manuais e garanta que nada seja esquecido. Quais são os benefícios de usar uma ferramenta de gerenciamento da força de trabalho?

Os 10 melhores softwares de gerenciamento da força de trabalho

Esta não é, de forma alguma, uma lista exaustiva de todos os softwares de gerenciamento da força de trabalho existentes no mercado atualmente, mas uma seleção dos melhores. Incluímos informações sobre preços, análises e recursos para que você possa saber rapidamente quais opções podem ser o software de gerenciamento da força de trabalho ideal para a sua empresa.

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

O ClickUp é um ferramenta de gerenciamento de projetos com recursos projetados especificamente para ajudar as pessoas a gerenciar sua força de trabalho. Ela pode fazer praticamente tudo o que você precisa, com ferramentas especializadas para gerenciamento de tarefas e projetos, controle de tempo e análise de dados.

O que diferencia o ClickUp de outras plataformas semelhantes é seu foco na personalização. Ele oferece inúmeras opções diferentes para personalizar as exibições do painel e configurações para que você possa otimizar seu fluxo de trabalho e obter o máximo da sua equipe.

Por fim, o ClickUp vai além para manter seus projetos organizados. O ClickUp divide tudo o que você faz em uma hierarquia lógica com a seguinte estrutura:

Espaço de trabalho

Espaço

Pasta

Listas

Tarefas

Subtarefas

Ao oferecer a você todos esses níveis organizacionais, tudo tem seu próprio espaço, de modo que seu trabalho é mais facilmente gerenciável.

Recursos:

Veja exatamente o quanto um membro da equipe tem para fazer em um determinado período de tempo com o nossovisualização da carga de trabalho* Visualize tarefas e projetos emVisualização do calendário do ClickUp para planejar o futuro e evitar possíveis gargalos

Crie umpainel de controle personalizado para ver rapidamente as métricas de desempenho de alto nível e a alocação da força de trabalho

Defina fluxos de trabalho em pouco tempo com nossos controles simples de arrastar e soltar

Aproveite nossos vários modelos gratuitos, inclusive os práticosModelos de RH Prós:

A interface fácil e intuitiva fornecerá os dados de que você precisa para gerenciar sua equipe e melhoraro envolvimento dos funcionários* Permite que você faça tudo, desde a atribuição de tarefas atégerenciar recursos da equipe tudo em um só lugar

As integrações permitem uma experiência perfeita entre o restante de sua pilha de tecnologia

Contras:

Os aplicativos móveis (ainda) não têm todas as funcionalidades que as versões para desktop têm

Leva tempo para se familiarizar com todas as visualizações e recursos disponíveis para ajudá-lo a gerenciar sua força de trabalho

Preços:

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

US$ 7/mês por usuário Business: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Business Plus: $19/mês por usuário

$19/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e resenhas:

G2 : 4.7/5 (mais de 5.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 5.000 avaliações) Capterra:4,7/5 (3.000+ avaliações)

2. BambooHR

Via BambooHR BambooHR é um software de recursos humanos que pode desempenhar um papel essencial para ajudar as empresas a gerenciar sua força de trabalho.

Embora seja conhecido principalmente por seus usos mais centrados em RH, como recursos de contratação, integração e treinamento, ele também pode ser útil em outras áreas de gerenciamento da força de trabalho.

Por exemplo, o BambooHR inclui ferramentas de análise para ajudar os gerentes a entender o desempenho de diferentes equipes ou membros individuais.

Um recurso que falta ao BambooHR é qualquer tipo de sistema de gerenciamento de tarefas. Portanto, não é possível usar esse programa para otimizar fluxos de trabalho ou planejar projetos. Para isso, seria necessário usar um segundo programa.

Recursos:

Inclui um banco de dados centralizado de funcionários, especialmente útil para empresas maiores, com centenas de funcionários

Permite a criação instantânea de relatórios analíticos de RH que ajudam a entender melhor a sua equipe e o desempenho dela

Facilita a obtenção de uma noção de como os funcionários estão se sentindo em relação à empresa com as pesquisas eNPS

Pros:

A experiência de usuário limpa é simples de navegar para gerentes e funcionários

Torna o rastreamento mais importanteKPIs de RH uma brisa

Um ótimo recurso para os funcionários, pois inclui opções úteis de autoatendimento para questões comuns, como tirar férias ou encontrar documentos de emprego

Contras:

A falta de opções de personalização pode frustrar os gerentes que querem as coisas do jeito que estão

O preço pode ser muito caro, especialmente para empresas menores com orçamentos limitados

Alguns recursos estão disponíveis apenas para empresas sediadas nos EUA.

Preços:

Essenciais : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços Vantagens: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e resenhas:

G2: 4,5/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,5/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 2.000 avaliações)

3. Segunda-feira.com

Via Segunda-feiraSegunda-feira.com é uma plataforma abrangente de gerenciamento de projetos com todas as ferramentas necessárias para ajudá-lo a manter sua equipe no caminho certo e trabalhando com eficiência.

O que diferencia o Monday de outros software de gerenciamento de projetos é seu foco em colaboração e flexibilidade. Ele oferece recursos como a funcionalidade de arrastar e soltar e quadros de projetos visuais que facilitam aos membros da equipe ver onde precisam estar, o que fazer e com quem conversar.

Ele também inclui recursos avançados de agendamento que permitem planejar projetos complexos e otimizar os fluxos de trabalho da equipe.

Recursos:

Os quadros de Gantt e Kanban simplificam para a sua equipe o cumprimento do cronograma de todas as tarefas diárias

As visualizações de painel mostram quem está trabalhando em quê no momento

Os documentos permitem que as equipes colaborem em tempo real em um projeto, lista ou sessão de brainstorming

Pros:

Oferece versatilidade para os gerentes sem ser excessivo

O excelente sistema de automação facilita o desenvolvimento de fluxos de trabalho

Diversas integrações adicionam muitas funcionalidades ao produto principal

Contras:

Os recursos avançados podem custar muito mais dinheiro

Alguns usuários acham que o produto não foi tão bem projetado do ponto de vista da experiência do usuário quanto outros desta lista

O aplicativo móvel carece de muitos recursos que deveriam ser incluídos de forma ideal

Preços:

Individual : Gratuito

: Gratuito Básico: US$ 8/mês por usuário

US$ 8/mês por usuário Standard: $10/ mês por usuário

$10/ mês por usuário Pro: $16/mês por usuário

$16/mês por usuário Enterprise: Contrato para preços

Avaliações e críticas:

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 6.000 avaliações)

4. NICE

Via NICE Gerenciamento da força de trabalho do NICE é uma solução de otimização da força de trabalho baseada na nuvem que ajuda os gerentes a planejar e otimizar as escalas dos funcionários. Ela inclui recursos como análises avançadas, relatórios em tempo real e recursos de previsão para que você possa prever melhor as necessidades da equipe e tomar decisões com base em dados reais.

Também inclui ferramentas para gerenciar planilhas de horas e solicitações de folga para garantir que sua equipe esteja sempre bem descansada e produtiva.

É importante observar que o sistema de gerenciamento da força de trabalho da NICE é apenas uma parte da linha de produtos mais ampla da NICE. É provável que você queira adquirir o ecossistema completo para obter a maioria dos benefícios do uso da NICE.

Recursos:

O aplicativo móvel ajuda a manter o controle de sua força de trabalho

As dicas incorporadas permitem que você aconselhe seus funcionários enquanto eles trabalham

O mecanismo de previsão Omnichannel da NICE usa inteligência artificial para ajudá-lo a programar com eficiência

Pros:

Um sistema robusto com todos os recursos que você poderia desejar em uma ferramenta de WFM

Ideal para empresas maiores, especialmente aquelas com centros de contato ou omnicanalsucesso do cliente equipes

Contras:

Seu sistema pode cair inesperadamente, o que o torna pouco confiável

A interface do usuário parece um pouco ultrapassada em comparação com outras opções de software de gerenciamento da força de trabalho

A integração com outras ferramentas pode ser um desafio

Preços:

Contrato para preços

Avaliações e resenhas:

G2: 4,3/5 (78 avaliações)

4,3/5 (78 avaliações) Capterra: 4,8/5 (4 avaliações)

5. Equipe de conexão

Recurso de controle de tempo via Connecteam Connecteam é um software de gerenciamento de força de trabalho e serviço de campo que prioriza a mobilidade e ajuda as empresas a gerenciar suas equipes, estejam elas em campo ou trabalhando remotamente. Ele inclui gerenciamento de tarefas agendamento e ferramentas de comunicação para ajudar a manter as equipes em sincronia umas com as outras.

O Connecteam também tem recursos avançados, como controle de presença, tempo e relatórios de despesas e até mesmo ferramentas de folha de pagamento. Isso o torna uma excelente ferramenta para pequenas empresas que precisam gerenciar equipes de funcionários em todo o mundo.

Além de tudo isso, o Connecteam também inclui um conjunto de ferramentas de análise e ferramentas de relatórios que permitirão que você tome decisões baseadas em dados para melhorar seus negócios.

Recursos:

Os relatórios de fim de turno tornam conveniente que funcionários e gerentes fiquem em sintonia

A função de relógio de ponto permite que você acompanhe o desempenho dos funcionários

As mensagens para toda a equipe mantêm você conectado com a sua equipe

Pros:

Os preços flexíveis significam que as empresas podem escolher o pacote mais adequado às suas necessidades e ao seu orçamento

O design que prioriza os dispositivos móveis é excelente para equipes que trabalham em campo ou em casa

Assume grande parte da papelada repetitiva que as empresas precisam fazer para gerenciar as tarefas e as assinaturas dos funcionários

Contras:

O número de personalizações pode ser excessivo se você quiser uma solução "pronta para uso"

Os dados são segmentados entre diferentes partes do aplicativo, obrigando-o a ir para uma nova tela para encontrar o que precisa

O aplicativo pode ficar lento, especialmente se você estiver em áreas com conexões de Internet ruins

Preços:

Pequena empresa: $0

$0 Basic: US$ 29/mês para os primeiros 30 usuários

US$ 29/mês para os primeiros 30 usuários Avançado: US$ 49/mês para os primeiros 30 usuários

US$ 49/mês para os primeiros 30 usuários Expert: US$ 99 para os primeiros 30 usuários

Avaliações e resenhas:

G2: 4,3/5 (39 avaliações)

4,3/5 (39 avaliações) Capterra: 4,8/5 (222 avaliações)

6. Jibble

Via Jibble Jibble é um software de gerenciamento da força de trabalho baseado em nuvem que simplifica o controle das horas e da presença dos funcionários. Ele faz isso com ferramentas especializadas para registro de entrada e saída, agendamento de turnos e gerenciamento de horas extras.

No entanto, o Jibble não é apenas uma forma sofisticada de registrar as horas dos funcionários. Ele também inclui uma ferramenta de análise avançada para ajudar os gerentes a acompanhar a produtividade e o desempenho dos funcionários .

Isso pode ser especialmente útil para empresas que precisam manter o controle de sua equipe distribuída em vários locais. O Jibble é uma ótima ferramenta para pequenas empresas com orçamento limitado, pois vem com um plano gratuito que inclui todos os principais recursos necessários para gerenciar sua força de trabalho de forma eficaz.

Recursos:

O funcionárioaplicativo de relógio de ponto é de uso gratuito e ajuda os gerentes a ver rapidamente as horas de trabalho dos funcionários

O rastreamento de localização ao vivo acompanha os membros da equipe mesmo quando eles estão em campo

Registre as horas de projeto de vários membros da equipe para poder cobrar os clientes com precisão

Pros:

Toneladas de recursos gratuitos que são perfeitos para pequenas empresas

Integra-se com o Slack para que os funcionários possam registrar as horas de onde quer que estejam

A interface de usuário simples significa que qualquer pessoa pode pegá-lo e usá-lo

Contras:

Os custos começarão a aumentar à medida que mais funcionários forem adicionados

Falta de recursos avançados de relatórios ou análises em comparação com a concorrência

As opções de personalização são escassas

Preços:

Plano gratuito: $0

$0 Plano Premium: US$ 2,99/mês por usuário

US$ 2,99/mês por usuário Plano Ultimate: US$ 5,99/mês por usuário

US$ 5,99/mês por usuário Empresa: Contrato para preços

Avaliações e resenhas:

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,8/5 (487 avaliações)

7. Oráculo

via Oracle Oracle Workforce Management (inglês) é uma solução completa de gerenciamento da força de trabalho que simplifica os processos de negócios e aumenta a eficiência. Inclui análises avançadas, agendamento automatizado e controle de tempo, modelos de folha de pagamento e muito mais.

O Oracle Workforce Management é mais adequado para empresas de grande porte que precisam dos sistemas mais poderosos e bem conectados para gerenciar seus funcionários. Por isso, o Oracle é bastante caro, mas pode valer o dinheiro extra para empresas que precisam de todos os seus recursos.

Recursos:

O sistema interno de gerenciamento de desempenho oferece um local para que cada funcionário acompanhe suas metas e receba avaliações de desempenho

As escalas de turnos, o gerenciamento de ausências e os cálculos salariais compartilham dados para uma experiência de RH perfeita

Os fluxos integrados de integração e desligamento simplificam o gerenciamento de uma força de trabalho em constante mudança

Pros:

Uma solução legada que pode ser uma ótima solução completa para grandes empresas

Vem equipada com uma série de ferramentas integradas de análise e RH

Contras:

Inclui muitos recursos que podem não ser úteis para a empresa média

Uma interface de usuário mais antiga faz com que esse sistema pareça lento e desajeitado

As atualizações e os patches podem demorar muito para chegar

Preços:

Contrato para preços

Avaliações e resenhas:

G2: 3,5/5 (494 avaliações)

3,5/5 (494 avaliações) Capterra: 3,9/5 (59 avaliações)

8. Skedulo

Via Skedulo Skedulo é uma solução de gerenciamento da força de trabalho baseada na nuvem que oferece às empresas a capacidade de gerenciar as agendas dos funcionários, planejar projetos e otimizar fluxos de trabalho.

O que diferencia a Skedulo de outras soluções de gerenciamento da força de trabalho é seu foco em dispositivos móveis. O aplicativo móvel da Skedulo é um recurso completo para os funcionários em campo, onde eles podem verificar compromissos e se comunicar com os gerentes.

Isso significa que a Skedulo é especialmente útil para empresas que frequentemente agendam chamadas de serviço ou trabalham em trânsito.

Recursos:

Use o Skedulo MasterMind para agendar automaticamente visitas domiciliares com um funcionário disponível

Inclui um aplicativo móvel para funcionários para que os membros da equipe saibam sua programação e possam se comunicar independentemente de sua localização

Integra-se com aplicativos de mapas para ajudar os funcionários em trânsito a chegar rapidamente ao próximo compromisso

Pros:

Os funcionários podem se manter conectados com o escritório principal, o que permite maior segurança, comunicação e eficiência

Uma experiência fácil de usar que funciona em qualquer smartphone moderno

Contras:

O aplicativo nem sempre é atualizado rapidamente, o que significa que os cancelamentos de trabalho podem ser perdidos

Os recursos avançados levam muito tempo para serem descobertos e aprendidos adequadamente

Preços:

Contrato para preços

Avaliações e resenhas:

G2: 4,2/5 (293 avaliações)

4,2/5 (293 avaliações) Capterra: 4,3/5 (11 avaliações)

9. Bitrix24

Via Bitrix24 Bitrix24 é um espaço de trabalho on-line completo que pretende revolucionar a forma como o trabalho é realizado on-line. Essa plataforma inclui um conjunto completo de ferramentas de colaboração, CRM e gerenciamento de tarefas para garantir que toda a sua equipe tenha suporte, esteja ela no escritório ou no conforto de sua casa.

O que faz o Bitrix24 se destacar dos outros ferramentas de gerenciamento de projetos é seu foco na tentativa de substituir toda a sua pilha de tecnologia. Embora isso pareça muito ambicioso (porque é), eles conseguem fazer um trabalho admirável.

O Bitrix24 tem um número impressionante de recursos, alguns que a maioria das outras ferramentas de WFM nem sequer considera. Por exemplo, você pode criar seu site, processar pagamentos on-line e até mesmo hospedar bate-papos em equipe, tudo por meio desse serviço.

Recursos:

Use o banco de dados do eLearning para fazer upload de documentos educacionais para que os membros da equipe possam aprender e consultar

Compile relatórios em tempo real para compartilhar facilmente os resultados da equipe

Crie tarefas diretamente de e-mails, para que sua equipe nunca mais se esqueça de acompanhar uma solicitação do cliente

Pros:

Os recursos completos de CRM simplificam agerenciar cargas de trabalhomanter o controle das tarefas e otimizar os fluxos de trabalho

As comunicações on-line seguras ajudam a aumentar a colaboração entre as equipes

Várias visualizações permitem que você veja seus dados de maneiras exclusivas para obter melhores insights sobre o gerenciamento da força de trabalho

Contras:

O aplicativo móvel pode ser lento e não tem muitos dos recursos que vêm com a versão para desktop

Os relatórios parecem um pouco desatualizados

Usuários sem experiência em tecnologia podem ter dificuldade para aproveitar ao máximo esse programa

Preços:

Free: $0 para usuários ilimitados

$0 para usuários ilimitados Basic: $61/ mês para 5 usuários

$61/ mês para 5 usuários Standard: $124/ mês para 50 usuários

$124/ mês para 50 usuários Professional: $249/ mês para 100 usuários

$249/ mês para 100 usuários Enterprise: $499/ mês para 250 usuários

Avaliações e resenhas:

G2: 4,1/5 (489 avaliações)

4,1/5 (489 avaliações) Capterra: 4,1/5 (639 avaliações)

10. Paycom

Via Paycom Paycom é uma empresa de folha de pagamento on-line e Ferramenta de RH desenvolvida para ajudar as empresas a gerenciar a equipe e as tarefas da folha de pagamento. Inclui recursos para integração e treinamento, controle de tempo, gerenciamento de presença, administração de benefícios e muito mais.

Também inclui ferramentas de análise que podem ser usadas para acompanhar o desempenho dos funcionários e ferramentas de previsão para prever futuras necessidades de pessoal.

O Paycom é uma excelente ferramenta de RH, mas carece de alguns dos principais recursos de WFM de que você precisa. Por exemplo, o Paycom não pode ajudá-lo a criar fluxos de trabalho ou atribuir tarefas a funcionários específicos, o que significa que você precisará integrar outra ferramenta à sua pilha de tecnologia para obter esses recursos essenciais.

Recursos:

Automatize o controle de tempo e mão de obra em um só lugar para aumentar a eficiência

As ferramentas de avaliação proativa calculam automaticamente quanto dinheiro está sendo gasto em determinadas áreas da sua força de trabalho

A ferramenta de software de contratação simplificada simplifica o processo de contratação e integração

Pros:

Tudo o que você precisa para gerenciar a folha de pagamento e o controle de tempo, tudo em uma única ferramenta

Ajuda você a lidar automaticamente com impostos estaduais e questões de conformidade governamental nos EUA

O suporte está disposto a ajudá-lo a otimizar o sistema para suas necessidades

Contras:

Faltam as ferramentas de acompanhamento de projetos e tarefas que você deseja para aproveitar o verdadeiro potencial da sua equipe

Falhas ou interrupções ocasionais nesse sistema tudo em um podem causar problemas em cascata

Preços:

Contrato para preços

Avaliações e resenhas:

G2: 4,2/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,2/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,4/5 (755 avaliações)

FAQs sobre o software de gerenciamento da força de trabalho

Quais são os benefícios de usar uma ferramenta de gerenciamento da força de trabalho?

O uso de uma ferramenta de gerenciamento da força de trabalho pode ajudar as empresas a melhorar a eficiência, reduzir os custos de mão de obra e aumentar a produtividade dos funcionários. Ela também pode ajudar a garantir a conformidade com as leis e normas trabalhistas.

Que tipos de empresas podem se beneficiar do uso de uma ferramenta de gerenciamento da força de trabalho?

Qualquer empresa com funcionários pode se beneficiar do uso de uma ferramenta de gerenciamento da força de trabalho. Isso inclui pequenas empresas, franquias e grandes empresas em uma variedade de setores, incluindo o setor de saúde hospitalidade e varejo.

Como o software de gerenciamento da força de trabalho pode beneficiar as equipes?

As ferramentas de gerenciamento da força de trabalho podem ajudar as equipes a monitorar seu desempenho e identificar áreas de melhoria. Isso pode ser particularmente útil para empresas que dependem de métricas de desempenho dos funcionários, como call centers ou equipes de vendas. Ao ter acesso a dados de desempenho em tempo real, as equipes podem identificar áreas de melhoria e desenvolver estratégias para aprimorar suas habilidades e desempenho no trabalho.

