51 Exemplos e modelos de indicadores-chave de desempenho (KPI)

Como incentivar sua equipe a pensar e atingir as metas organizacionais? A primeira etapa é fazer um inventário profundo de seus principais indicadores de desempenho (KPIs).

O fato é que os KPIs motivar a equipe nos primeiros meses, depois perdido em longas conversas por e-mail e revisitado no dia anterior a uma reunião importante com a liderança sênior.

kPIs bem projetados capacitarão as equipes a resolver ineficiências, eliminar solicitações que consomem muito tempo e alinhar tarefas e projetos com metas de toda a empresa . É isso que queremos para você e sua equipe, por isso reunimos um catálogo de exemplos e modelos de KPI para responder às suas perguntas:

Em que condições uma métrica se torna um KPI? Quem faz parte do processo de desenvolvimento de KPIs? Onde posso acompanhar o progresso do KPI? Como posso conduzir a ação e motivar minha equipe para o resultado?

Abordaremos todos os itens acima e mais alguns, porque os KPIs são o molho secreto da estratégia empresarial moderna. E todos estão qualificados para a tarefa.

O que é um KPI ou indicador-chave de desempenho?

Um indicador-chave de desempenho ou KPI é uma métrica quantificável usada para monitorar o progresso na realização dos objetivos comerciais. Mais especificamente, um KPI fornece informações sobre o desempenho do ativo mais importante de uma organização: as pessoas.

As empresas investem tempo, esforço e dinheiro na contratação de solucionadores de problemas - pessoas que têm habilidades para analisar e interpretar dados para tomar decisões. E esse investimento não se limita à equipe dos departamentos de TI e financeiro. Já foi dito que uma força de trabalhocom habilidades de alfabetização de dados ajuda a melhorar a saúde e o desempenho geral da empresa.

Isso significa que todos - funcionários da linha de frente, gerentes e liderança sênior - têm influência sobre as metas organizacionais. Portanto, como líder de equipe, você tem a responsabilidade de dar às pessoas uma visão ponderada, específica e kPIs mensuráveis .

Se você gosta mais de aprender visualmente, dê uma olhada neste vlog sobre como definir KPIs!

Como definir KPIs

Se você tirar alguma conclusão deste guia, que seja a seguinte: indicadores-chave de desempenho eficazes permitem que as pessoas tomem decisões precisas e rápidas.

O primeiro erro que as empresas cometem quando estão fazendo um brainstorming de KPIs é enviar um e-mail para todos os líderes de departamento com a linha de assunto: O que você vai fazer com todos esses indicadores realmente ruins?

Em vez disso, as empresas devem se concentrar nas métricas que têm o maior impacto sobre sua sustentabilidade. **Quando você se concentra em projetos, ferramentas e sistemas que mexem com as agulhas, está construindo um roteiro de negócios para maximizar sua velocidade em direção ao crescimento da receita

Portanto, aqui está uma lista de verificação passo a passo para ajudá-lo a iniciar seus KPIs da maneira correta:

1. Identifique as métricas de negócios diretamente relacionadas às metas de negócios

Vamos começar com o básico que KPIs de vendas são diferentes dos KPIs de produtos que são diferentes de KPIs financeiros . Faça perguntas sobre os indicadores de desempenho direto de sua área para entender o que eles querem alcançar e seus critérios de sucesso. Este grupo usará esses métricas de negócios como um guia para o próximo mês, trimestre ou ano. Se um indicador-chave de desempenho não contribuir para uma meta de negócios é preciso ir!

Qual é o problema que você quer resolver no seu processo/equipe/organização? Qual é o resultado que você deseja alcançar? Como você medirá o sucesso? Como você saberá se alcançou o resultado?

Bônus:_ Modelos de documentos de requisitos do produto

2. Escreva indicadores-chave de desempenho claros e específicos

Depois de ter suas percepções, organize as métricas em duas categorias: indicadores principais e indicadores secundários.

Os indicadores de avanço permitirão que eles saibam se precisam pivotar ou ajustar sua estratégia para voltar ao caminho certo para alcançar o resultado desejado

para voltar ao caminho certo para alcançar o resultado desejado Os indicadores de atraso são o oposto. Esses indicadores-chave de desempenho determinam quão bem os processos e atualizações são realizados em um período de tempo mais longo

**Dica profissional: Pode ser tentador usar taquigrafia corporativa ou palavras bonitas, mas lembre-se de que esses KPIs são compartilhados por toda a empresa, portanto, devem estar claros para todos.

3. Coloque os KPIs em uma ferramenta remota para registrar e monitorar o progresso

Vamos dizer isso: Relatórios de KPI não são os mais emocionantes de se criar.

É uma tarefa (quase) cotidiana que requer tempo para transformar dados brutos em insights acionáveis. Por isso, os relatórios de KPI geralmente têm vida curta depois que chegam à caixa de entrada, por alguns motivos:

Os relatórios ficam desatualizados no final do dia porque os dados mudam a cada hora

Os relatórios em formato PDF ou Excel têm aparência diferente em várias telas

Os relatórios enviados por e-mail não são seguros

Obter as informações certas no momento certo é uma necessidade para as empresas orientadas por dados. As pessoas querem acessar os KPIs em seus smartphones, desktops e até mesmo na tela grande do escritório. Se estiver procurando uma ferramenta de painel gratuita para atender a essas necessidades, experimente o ClickUp! Comece a usar o ClickUp

51 Exemplos e modelos de KPI para medir o progresso

Aqui no ClickUp, somos super fãs de KPIs e você, então nossa equipe começou a trabalhar e reuniu uma lista de indicadores-chave de desempenho e modelos gratuitos classificados por departamento ou setor.

Exemplos de KPIs de vendas

1. Custo de aquisição de clientes: O custo total de aquisição de um cliente (inclui custos gastos no processo de vendas e por meio de esforços de marketing) 2. Atividades de vendas por representante: O número total de tarefas concluídas em um determinado período de tempo 3. Taxa de conversão de leads em clientes: A porcentagem de leads convertidos em seu processo de vendas 4. Receita total de vendas: A receita total gerada por seus produtos em um período definido 5. Duração do ciclo de vendas: o tempo médio que leva entre o contato inicial e o fechamento

Tente Modelo de rastreamento de comissão do ClickUp

Os campos de cálculo predefinidos no modelo de rastreamento de comissões eliminam o trabalho manual Faça o download deste modelo

Exemplos de KPIs de operações

6. Horas extras: O número de horas trabalhadas por um funcionário além de suas horas de trabalho normalmente programadas 7. Processos desenvolvidos: O número de melhorias feitas nas operações atuais 8. Custos de inventário: O valor total de todas as despesas relacionadas ao armazenamento de mercadorias não vendidas 9. Utilização do espaço de escritório: A porcentagem do espaço de escritório usado pelos funcionários 10. Uso de vantagens da empresa: A porcentagem de vantagens usadas pelos funcionários

Planeje e visualize o trabalho recebido com o modelo de Solicitação de Projeto Faça o download deste modelo

Exemplos de KPIs financeiros

11. Retorno sobre o patrimônio líquido: A medida de desempenho financeiro com base no lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido 12. Margem de lucro líquido: A quantidade de dinheiro que sua empresa tem após todas as despesas (juros, impostos, despesas operacionais etc.) terem sido deduzidas da receita total 13. Custo dos produtos vendidos: O custo total de fabricação dos produtos que uma empresa vende (exclui despesas com vendas, administração e marketing) 14. Índice de dívida para patrimônio líquido: A proporção do total de passivos da empresa em relação ao patrimônio líquido 15. Fluxo de caixa livre: A quantidade de dinheiro restante após as despesas de capital

Organize o planejamento de campanhas, os ativos e os fluxos de trabalho com o modelo Campaign Tracking and Analytics Faça o download deste modelo

Exemplos de KPIs de sites

21. Proporção de tráfego para MQL (leads qualificados de marketing): A proporção entre a plataforma de tráfego total gerada e o número de leads qualificados para marketing provenientes desse tráfego 22. Erros de rastreamento: O número de URLs que são inacessíveis para o Googlebot quando ele examina suas páginas 23. Taxa de rejeição: O número de pessoas que saíram de seu site em apenas alguns segundos após a chegada 24. Usabilidade móvel: A velocidade e o desempenho da sua página de destino em telefones e guias 25. Tráfego de referência: O número de pessoas que visitam seu site a partir de suas mídias sociais

Planeje, organize e crie páginas com o modelo de desenvolvimento de site Faça o download deste modelo

Exemplos de KPIs de design

26. Índice de satisfação do cliente: As respostas permitem que você saiba quais clientes estão insatisfeitos e precisam de atenção extra de sua equipe equipes de gerenciamento de produtos

27. Conformidade com os padrões: O número médio de problemas relacionados ao não cumprimento de diretrizes da marca processos ou procedimentos 28. Tempo de resposta: O tempo médio que os revisores e colaboradores do projeto levam para responder a perguntas, comentários e solicitações 29. Tempo do ciclo de produção: O tempo médio que leva para concluir um projeto do início ao fim 30. Tempo de revisão: O número médio de rodadas ou o tempo necessário para chegar ao projeto final

Crie seu fluxo de trabalho de design ideal com o modelo de Design Gráfico Faça o download deste modelo

Exemplos de KPIs de inicialização

31. Valor da vida útil do cliente: A receita que sua empresa pode esperar de contas de clientes individuais 32. Taxa de ativação: A porcentagem de usuários que concluem qualquer evento importante no processo de integração 33. Runway: O número de meses que a empresa pode operar antes de ficar sem dinheiro 34. Duração média do ciclo de vendas: O número de dias que leva para fechar um negócio, em média 35. Burn mensal: O montante de dinheiro gasto por mês

Acompanhe e otimize os fluxos de trabalho com base na largura de banda da equipe com o modelo de gerenciamento de tarefas Faça o download deste modelo

Exemplos de KPIs de produtos

36. Net Promoter Score (NPS): O número que indica se seus usuários estão prontos para recomendar seu produto a amigos, colegas etc.

37. Escalonamentos de tíquetes de suporte: O número de tíquetes transferidos para um gerente de suporte ao cliente de nível superior para serem resolvidos 38. Índice de satisfação do cliente (CSAT): A taxa de escala da experiência geral de um cliente com o produto, serviço ou funcionário de uma empresa 39. Velocidade: O número total de testes manuais e automatizados realizados 40. Daily Active User: O número de usuários ativos por dia

Visualize as porcentagens de progresso de cada meta em uma única exibição Metas no ClickUp são contêineres de alto nível divididos em metas menores. Depois de realizar uma ação em uma meta, clique no nome da meta para atualizar seu progresso. Dependendo do tipo que você usar, sua meta terá diferentes opções de rastreamento:

Número : Crie um intervalo de números e rastreie aumentos ou reduções entre eles

: Crie um intervalo de números e rastreie aumentos ou reduções entre eles Verdadeiro/Falso : Use uma caixa de seleção Concluído/Não concluído para marcar sua meta como concluída

: Use uma caixa de seleção Concluído/Não concluído para marcar sua meta como concluída Moeda : Defina uma meta monetária e acompanhe quaisquer aumentos ou reduções

: Defina uma meta monetária e acompanhe quaisquer aumentos ou reduções Tarefa: Acompanhe a conclusão de uma única tarefa ou de uma lista inteira. (Aaparece nos detalhes de uma tarefa com o nome da meta anexada!)

Aproveite os relatórios de KPI com os ClickUp Dashboards

Compartilhe ClickUp Dashboards com indivíduos, equipes e convidados específicos com um link público ou privado Dashboards no ClickUp substituirão os relatórios semanais que se acumulam na caixa de entrada de seu gerente. Crie, exiba e interaja a partir de uma única fonte de verdade com todos os KPIs na frente e no centro.

E você não precisa ser um cientista de dados ou designer gráfico para criar Dashboards no ClickUp! Com uma ação de arrastar e soltar, você pode organizar seus Dashboards para visualizar como o trabalho está acontecendo no seu espaço de trabalho da maneira que desejar.

Inicie um Dashboard do zero ou use um modelo do ClickUp

Perguntas frequentes sobre KPIs

Quais são os benefícios de monitorar KPIs como uma equipe?

Os KPIs ajudam a definir critérios claros e mensuráveis para o sucesso, permitindo que as equipes trabalhem para atingir metas específicas enquanto medem continuamente seu progresso. Isso proporciona às equipes um senso de direção, foco e propósito, o que pode levar a um maior envolvimento e motivação.

Como você seleciona KPIs para uma equipe?

A seleção dos KPIs adequados dependerá do propósito, das metas e dos objetivos da equipe. Embora não exista uma abordagem única para todos, uma equipe pode identificar KPIs considerando suas metas e objetivos, analisando o desempenho anterior e considerando os fatores externos que podem afetar seu desempenho.

O que devo fazer se minha equipe não estiver atingindo as metas de KPI?

Se a sua equipe não estiver atingindo as metas de KPI, você deve primeiro tentar identificar a causa raiz do problema . Isso pode envolver o fornecimento de treinamento, recursos e suporte adicionais aos membros da equipe. Além disso, você deve analisar e revisar os KPIs para garantir que eles sejam alcançáveis, relevantes e realistas.

Acompanhe seus números com confiança no ClickUp

Onde a equipe está atingindo, excedendo ou não progredindo nos KPIs? Com Software de KPI se a sua empresa tiver um software de KPI, as linhas do tempo e os relatórios de KPI existem em um local centralizado, para que qualquer pessoa possa recuperar rapidamente os dados e entender onde estão e onde precisam estar.

É fácil se perder nos dados por horas para gerar um relatório de KPI de uma página. Essa é a forma antiga de produtividade.

A maneira correta Software de KPI simplificará o processo de geração de relatórios e lhe dará mais tempo para se concentrar em discussões e atividades estratégicas.

Continue aproveitando a onda de crescimento e, se você precisar de uma ferramenta de navegação à prova de falhas, o ClickUp o ajudará! Comece a rastrear KPIs no ClickUp