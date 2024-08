10 modelos de design gráfico gratuitos para equipes criativas em 2024

O design gráfico é um requisito essencial para qualquer empresa ou organização. É uma maneira de se comunicar visualmente com seu público e transmitir a mensagem de uma marca de forma eficaz.

No entanto, apenas algumas empresas têm as habilidades de design, o tempo ou os recursos necessários para criar designs com aparência profissional em um prazo. É aí que os modelos de design gráfico são úteis.

Com os modelos, as equipes de design e as partes interessadas simplificam seus fluxos de trabalho, aceleram o processo de feedback e fornecem melhores resultados em menos tempo, pois os modelos fornecem um ponto de partida para projetos de design e podem ser usados por pessoas com pouca ou nenhuma experiência em design. 🎨👩‍🎨

O que são modelos de design gráfico?

Os modelos de design gráfico são ativos pré-projetados que você pode personalizar com seu próprio texto, imagens, cores e marca.

Os modelos podem ser usados para vários projetos de design, desde criação de conteúdo para mídias sociais até a criação de cartões de visita e folhetos, e eles podem ser personalizados com apenas alguns cliques.

Outro aspecto a ser considerado antes de usar os modelos é que eles podem nem sempre atender às suas necessidades específicas ou à sua marca. Nesse caso, é importante personalizar o modelo o máximo possível para torná-lo exclusivo e alinhado com sua marca. 📌

Crie um fluxo de trabalho de design gráfico perfeito e simplifique o processo de solicitação com o modelo de design gráfico do ClickUp

O que faz um bom modelo de design gráfico?

Os modelos de design gráfico podem ser uma ferramenta valiosa para empresas e indivíduos que desejam simplificar o fluxo de trabalho de design gráfico e criar designs com aparência profissional dentro do orçamento. Mas por que um designer gráfico usaria um modelo para concluir um projeto?

Se suas equipes de design e criação são internas ou freelancers um dos desafios que todos os designers enfrentam em seu trabalho diário é a quantidade de conteúdo que precisam fornecer rapidamente para atender às necessidades do cliente.

É nesse ponto que os modelos de design gráfico são úteis. 👏

Esses modelos variam de modelos de gerenciamento de projetos e fluxo de trabalho para simplificar seus processos a modelos de design que sua equipe pode aproveitar como pontos de partida para seus designs, que podem ser personalizados e adaptados posteriormente para atender às necessidades do cliente e da equipe.

Outros benefícios dos modelos de design incluem:

Poupar tempo e dinheiro: Em vez de começar do zero, você pode escolher um modelo que atenda às suas necessidades e personalizá-lo para torná-lo seu. De acordo com uma pesquisa do Creative Market,58% dos designers gráficos usam modelos para acelerar o fluxo de trabalho e aumentar a produtividade. Isso é especialmente útil para pequenas empresas ou indivíduos que não têm orçamento para criar tudo do zero, como logotipos, ilustrações, apresentações, folhetos ou executar outras ideias de marca

Em vez de começar do zero, você pode escolher um modelo que atenda às suas necessidades e personalizá-lo para torná-lo seu. De acordo com uma pesquisa do Creative Market,58% dos designers gráficos usam modelos para acelerar o fluxo de trabalho e aumentar a produtividade. Isso é especialmente útil para pequenas empresas ou indivíduos que não têm orçamento para criar tudo do zero, como logotipos, ilustrações, apresentações, folhetos ou executar outras ideias de marca Fornecer um ponto de partida para seu design : Mesmo com pouca experiência em design, você pode usar um modelo como guia e aprender sobre princípios de design como cor, tipografia e layout. Além disso, ao usá-los, você pode alterar as cores ou ajustar as fontes de acordo com suas necessidades de design

: Mesmo com pouca experiência em design, você pode usar um modelo como guia e aprender sobre princípios de design como cor, tipografia e layout. Além disso, ao usá-los, você pode alterar as cores ou ajustar as fontes de acordo com suas necessidades de design Ajudam você a criar designs mais eficazes : Os modelos consideram as expectativas e tendências dos usuários, pois os designers os criaram. Eles têm uma grande chance de sucesso e se adequam aos seus objetivos de marketing. De fato,89% dos profissionais de marketing afirmam que o conteúdo visual é essencial em seuestratégia de marketingde acordo com uma pesquisa da Venngage

: Os modelos consideram as expectativas e tendências dos usuários, pois os designers os criaram. Eles têm uma grande chance de sucesso e se adequam aos seus objetivos de marketing. De fato,89% dos profissionais de marketing afirmam que o conteúdo visual é essencial em seuestratégia de marketingde acordo com uma pesquisa da Venngage Permitem que você dimensione seus designs gráficos: Para projetos em que o volume é importante, por exemplo, quando você está testando criativos AB, os modelos permitem que você repita os designs que está criando de forma rápida e fácil

Eficácia no processo de design é fundamental, especialmente quando se trabalha com clientes ou marcas que exigem um fluxo de trabalho constante para manter o conteúdo atualizado.

10 modelos de design gratuitos 2024

A escolha do modelo de design correto para as necessidades específicas de cada projeto pode melhorar significativamente o fluxo de trabalho da sua equipe.

A modelo bem projetado bem projetado, como os que listaremos a seguir, pode fornecer uma estrutura que permite que você se concentre na execução, na produção do conteúdo e no aprimoramento da funcionalidade do projeto.

1. Modelo de design gráfico da ClickUp

Fique à frente de todas as solicitações de design com várias listas predefinidas neste modelo de design gráfico da ClickUp

O modelo Modelo de design gráfico da ClickUp inclui todas as ferramentas e visualizações necessárias para ajudar os designers:

Localizar e acessar instantaneamente todos os arquivos de design

Definir estimativas de tempo para todos os projetos e tarefas

Visualizar e priorizar todas as tarefas no pipeline de design

E com suas visualizações pré-construídas flexíveis, status personalizados, campos personalizados e muito mais, o modelo de design do ClickUp lhe dá o poder de criar um fluxo de trabalho de design que é perfeitamente adaptado para refletir seu processo de design ideal.

O modelo de design gráfico do ClickUp ajuda você a fazer tudo isso e muito mais - tudo em um só lugar!

2. Modelo criativo e de design da ClickUp

Crie um fluxo de trabalho completo para suas equipes de criação e design com este útil modelo do ClickUp

As equipes de criação e design são frequentemente bombardeadas com solicitações para projetar e desenvolver ativos criativos de vários departamentos. Mas com nosso modelo, a produção criativa se torna muito fácil.

O modelo Modelo criativo e de design da ClickUp oferece suporte a um fluxo de trabalho de ponta a ponta que vai da entrada da solicitação ao planejamento com documentos de briefing criativo o projeto é executado usando subtarefas e uma biblioteca de ativos para manter tudo organizado.

Com esse processo simplificado, sua equipe pode se concentrar no que faz de melhor: criar designs incríveis e fornecer ativos de alta qualidade.

3. Modelo de resumo de design da ClickUp

Planeje um processo criativo e colabore facilmente com sua equipe com o Design Brief Template da ClickUp

Aprimore a comunicação de seu projeto com o Design Brief Template do ClickUp.

O Modelo de resumo de design do ClickUp simplifica o processo criativo, fornecendo um roteiro claro para as metas, a direção, o escopo e o cronograma do seu projeto.

Ao utilizar esse briefing de design, você pode se comunicar de forma eficaz com os departamentos de criação e marketing, preenchendo a lacuna entre os lados comercial, de design e de execução do seu projeto e melhorando a priorização do projeto .

Com esse nível de informação, os projetos permanecem no caminho certo e as metas são comunicadas adequadamente, garantindo que todos estejam alinhados. Em outras palavras, isso permite que todos os envolvidos entendam um projeto e como ele se desenvolverá.

4. Modelo de portfólio de design da ClickUp

Um modelo simples e visual para manter seus projetos organizados e acessíveis o tempo todo.

Aprimore seu projeto de design de marca ou produto com o Modelo de portfólio de design da ClickUp .

Este modelo simples, flexível e visualmente atraente permite planejar e monitorar seu projeto com facilidade.

O modelo simplifica a comunicação entre os membros da equipe e garante a execução imediata das tarefas, o que o torna a escolha ideal para qualquer projeto.

Com campos personalizados, status personalizados e visualizações personalizadas, como Lista, Quadro, Tabela e muito mais, você pode definir sua visão e manter-se no caminho certo durante todo o processo.

Comece a usar o Design Portfolio Template hoje mesmo para melhorar a qualidade do seu projeto e atingir suas metas com eficiência.

5. Modelo simples de design gráfico da ClickUp

Simplifique seu projeto gráfico fluxo de trabalho de design e aprimore a colaboração da equipe com o Graphic Design Modelo simples do ClickUp

Deseja otimizar seu fluxo de trabalho de design gráfico?

O Modelo simples de design gráfico da ClickUp foi projetado especificamente para ajudar os designers gráficos e as equipes de criação a criar um processo contínuo, desde o início até a conclusão, e um processo otimizado que elimina etapas desnecessárias e simplifica tarefas complexas

Quer esteja trabalhando em um projeto pequeno ou em uma campanha de grande escala, o Graphic Design Simple Template tem tudo o que você precisa para se organizar e entregar projetos bem-sucedidos.

**DICA PRO O ClickUp oferece centenas de modelos personalizáveis - descubra mais modelos para equipes de criação e design e personalizá-los para atender às suas necessidades e ajustá-los à medida que sua empresa cresce.

6. Modelo de design de logotipo da Envato

via Envato Elements

Usando isso modelo de design de logotipo pode ser uma escolha inteligente para empresas do setor de alimentos ou restaurantes.

O design de logotipo minimalista da Envato Elements se concentra na simplicidade, com um layout limpo e organizado e uma fonte sem serifa. O layout minimalista pode ajudar a chamar a atenção do espectador para os elementos essenciais do logotipo: o nome da marca e a ilustração, tornando-o mais memorável e reconhecível.

Um modelo de logotipo minimalista como esse também pode ser facilmente adaptado a diferentes contextos e aplicações.

7. Modelo de elemento gráfico da Envato

via Envato Elements

Esse conjunto de ícones e elementos de interface de usuário da Envato Elements economizará seu tempo e garantirá que seus elementos de design sejam refinados e consistentes. Todos os elementos gráficos são 100% vetoriais, portanto, você pode personalizá-los e editá-los usando o Adobe Illustrator.

Esse conjunto de ícones garante que seus designs sejam coesos e, ao mesmo tempo, adiciona interesse visual e clareza.

O arquivo para download inclui os tipos de arquivo .EPS e .AI; todos os itens estão organizados e em camadas.

8. Modelo de folheto da Envato

via Envato Elements

Infográficos integrados e elementos de infográficos vetoriais simples, como os deste modelo de folheto, serão adequados para documentos impressos ou digitais com layouts profissionais.

Um dos benefícios desse modelo em particular é que você pode recolorir a arte usando amostras de cores, para que se ajuste às diretrizes de sua marca da melhor maneira.

Use este modelo para criar um folheto infográfico detalhado e aprofundado para visualização de dados . O arquivo do Adobe Illustrator já tem texto, portanto, levará apenas alguns minutos para adicionar sua própria cópia.

9. Modelo de e-mail da Envato

via Envato Elements

Um modelo de e-mail responsivo como este da Envato Elements ajusta automaticamente o layout e o design do seu e-mail para se adequar ao tamanho da tela do dispositivo em que está sendo visualizado.

Isso significa que as imagens, os elementos gráficos e o texto não ficarão fora do lugar. Eles se adaptarão ao tamanho da tela, garantindo que seus e-mails tenham aparência profissional e sejam acessíveis independentemente do dispositivo. Como resultado, os modelos de e-mail ajudam a escrever e-mails melhores pois não há necessidade de se preocupar com recursos visuais atraentes.

Além disso, os modelos de e-mail responsivos e a personalização que estão disponíveis no muitas das principais ferramentas de marketing por e-mail podem ajudar a melhorar suas taxas de abertura de e-mail e de cliques até 139% pois os destinatários têm maior probabilidade de se envolver com e-mails fáceis de ler e navegar.

10. Modelo de site

via Envato Elements

Usando um design minimalista modelo de site como esse pode ser uma escolha inteligente por vários motivos. Devido ao seu design simples, esse modelo de site versátil e atemporal garante que seu site carregue rapidamente e seja fácil de navegar. Isso pode melhorar a classificação nos mecanismos de pesquisa e reduzir as taxas de rejeição.

O design minimalista em preto e branco se concentra na simplicidade, em um layout limpo e organizado e no uso mínimo de cores e gráficos. Além de seus recursos de personalização, o modelo inclui capacidade de resposta total, Bootstrap integrado, efeitos/animações CSS3, código otimizado, Google Maps e um portfólio filtrável.

Otimize seu fluxo de trabalho de design com modelos de design gráfico

As equipes de design podem se beneficiar do uso de modelos de design gráfico porque eles economizam tempo e dinheiro, fornecem um ponto de partida para projetos de design e podem ser usados por pessoas com pouca ou nenhuma experiência em design. Profissionais de marketing e designers podem usar modelos profissionais para aumentar a produtividade. Embora os modelos possam ter algumas desvantagens, como a falta de originalidade ou o fato de não se adequarem às necessidades específicas da marca, os exemplos apresentados provam que os modelos podem ser uma ferramenta valiosa para empresas, equipes e indivíduos que desejam criar designs com aparência profissional.

Os modelos de design podem ser um divisor de águas para aprimorar seu processo de design e beneficiar sua marca. O uso de modelos de gerenciamento e design garante que seus designs sejam consistentes, profissionais e alinhados com a identidade visual da sua marca, além de cumprir os prazos.

O ClickUp e o Envato Elements oferecem uma ampla variedade de modelos de design, incluindo modelos de site, mídia social e e-mail. Esses modelos personalizáveis são customizáveis para que possam ser adaptados às suas necessidades, mantendo uma aparência coesa. 😌 ---

Escritor convidado:_

alina Midori Hernández é uma jornalista que se tornou produtora de conteúdo e trabalha na Envato. Ela é apaixonada por copywriting e redação de conteúdo e gosta de poesia e de ler livros de não-ficção