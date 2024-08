10 excelentes KPIs financeiros que você precisa monitorar em 2024

Não importa se você é uma grande corporação ou uma startup em início de carreira, toda empresa precisa controlar suas finanças

E, embora o mundo das finanças seja altamente imprevisível, uma coisa permanece a mesma:

Como CFO ou proprietário de uma empresa, você precisa acompanhar o desempenho financeiro da sua organização.

Dessa forma, você poderá planejar com antecedência e evitar perder dinheiro. 💸

Mas como você faz isso?

Usando KPIs financeiros!

Neste artigo, abordaremos o que são KPIs financeiros e destacaremos dez KPIs financeiros que todo proprietário de empresa precisa rastrear.

Vamos ganhar dinheiro com alguns KPIs! 💰

O que são KPIs financeiros?

Um indicador de desempenho Key Performance I (KPI) monitora o desempenho de sua empresa em termos de realização de seus negócios principais objetivos .

Então, quando se trata de finanças, quais são os principais objetivos de sua empresa?

Você quer obter mais receita do que gasta com despesas operacionais _?

_Você está procurando aumentar seu fluxo de caixa?

_Ou você quer uma fonte de receita mais diversificada?

Os principais indicadores financeiros de desempenho acompanham o desempenho de sua empresa desempenho para atingir essas metas.

Em resumo, os KPIs financeiros ilustram a saúde financeira da sua empresa e ajudam a determinar se ela terá lucro.

**Não tem certeza de como os KPIs diferem das métricas?

Check out the_ diferenças entre KPIs e métricas .

10 KPIs financeiros que você precisa monitorar

Aqui estão dez KPIs financeiros nos quais sua equipe financeira precisa investir:

1. Fluxo de caixa operacional

Seu fluxo de caixa operacional é um KPI financeiro que mede o total de caixa gerado pelas operações comerciais diárias de sua empresa.

Veja como calculá-lo:

Esse KPI mostra o fluxo de caixa operacional de sua empresa saúde financeira .

Ela também determina se sua empresa pode manter um fluxo de caixa positivo ou se precisa de financiamento externo para lidar com todas as despesas.

Nota:_ Ao usar essa métrica, é uma boa ideia observar kPIs operacionais , como margem operacional ou lucro operacional, para entender melhor os dados.

2. Índice atual

Esse KPI mede a capacidade da sua empresa de pagar todas as dívidas em um ano.

Veja como calculá-lo:

Um rácio de liquidez inferior a 1,0 indica que sua empresa não será capaz de lidar com suas obrigações financeiras a menos que você aumentar seu fluxo de caixa.

E se estiver entre 1,3-5,0, boas notícias!

Isso indica estabilidade financeira. 😌

Um índice atual superior a 5 significa que sua empresa tem uma tonelada de dinheiro (o que é ótimo), mas também significa que a empresa praticamente não está fazendo nada útil com esse dinheiro:

3. Lucro líquido

O lucro líquido ou a receita líquida mede a quantidade de dinheiro que sua empresa tem depois de todas as despesas (juros, impostos, despesas operacionais etc.) terem sido deduzidas de sua receita total.

Você pode calculá-lo automaticamente com um calculadora de lucros ou usando uma fórmula simples para calcular manualmente essa métrica financeira:

Um baixo lucro líquido significa que sua empresa pode estar enfrentando vários fatores, como gerenciamento de recursos ou modelos de preços ineficientes.

Por outro lado, uma lucro líquido elevado indica que sua empresa está tendo um bom desempenho.

4. Margem de lucro líquido

Esse KPI mede a porcentagem de lucro que uma empresa produz a partir de sua receita total.

Sua margem de lucro líquido mostra a lucratividade do seu negócio.

Veja como calculá-la:

5. Margem de lucro bruto

Esse KPI financeiro mede a quantidade de dinheiro que sobra da receita depois de deduzir apenas o custo dos produtos vendidos.

A margem de lucro bruto ou margem bruta mostra se sua empresa está financeiramente saudável.

Veja como calculá-la:

Uma margem de lucro bruto alta significa que sua empresa pode pagar todas as despesas operacionais e ainda ter dinheiro para investir em inovação e crescimento.

Você sabe o que dizem:

6. Contas atuais a receber e a pagar

Current accounts receivable é um KPI que mede a quantidade de dinheiro que os devedores devem à sua empresa.

Veja como calculá-lo:

Esse indicador de desempenho ajuda as equipes financeiras a prever quanto dinheiro está entrando e quando.

Entretanto, um saldo alto de contas a receber significa que seus devedores ainda lhe devem muito dinheiro.

_Por que isso é um problema?

Se o valor pendente já existe há algum tempo, isso significa que sua empresa pode ter um problema de cobrança ou não consegue lidar com devedores de longo prazo.

Por outro lado, as contas a pagar correntes medem a quantidade de dinheiro que sua empresa deve a fornecedores, bancos e credores.

Veja a seguir como calculá-lo:

7. Capital de giro

Seu capital de giro é o dinheiro que está prontamente disponível para atender às necessidades de curto prazo de sua empresa.

Esse KPI analisa a posição financeira atual de sua empresa.

O capital de giro inclui itens como caixa disponível, investimentos de curto prazo e contas a receber correntes.

Dito isso, esse KPI financeiro indica se sua empresa tem os ativos disponíveis necessários para liquidar as obrigações financeiras de curto prazo.

Veja como calculá-lo:

8. Custo de aquisição de clientes

Esse KPI financeiro mede a quantidade de dinheiro e recursos que sua empresa investe para garantir novos clientes.

Ele inclui recursos como:

Custos de publicidade

Marketing custos de marketing

Custos de criação

Salários

O custo de aquisição de clientes é uma medida da saúde de uma empresa.

Na verdade, é um KPI financeiro muito útil para determinar a lucratividade futura de uma empresa.

Veja como calculá-lo:

9. Índice de dívida sobre patrimônio líquido

Esse KPI mede a eficiência com que sua empresa está usando os investimentos dos acionistas.

Veja como calculá-lo:

Um alto índice de endividamento patrimônio indica que sua empresa tem financiado seu crescimento com dívidas.

O problema?

Sua empresa pode ficar inadimplente com seus empréstimos se as taxas de juros aumentarem repentinamente. _Estupro!

Por outro lado, um índice de dívida baixo capital próprio pode indicar que sua empresa tem medo de usar o dinheiro para investir em oportunidades de crescimento.

_Então, qual é uma boa relação entre dívida e patrimônio líquido?

Normalmente, um índice de dívida sobre patrimônio líquido abaixo de dois é considerado administrável.

10. Taxa de crescimento da receita

Esse KPI financeiro mede o aumento e a diminuição da receita de uma empresa receita de vendas entre dois períodos.

Veja como calcular isso:

Se você for uma startup inovadora, é uma boa ideia acompanhar isso métrica de negócios .

_Por quê?

Uma alta taxa de crescimento da receita indica que sua empresa pode se expandir, adquirir novos talentos e atrair investidores!

Como rastrear e medir KPIs com o ClickUp

Está pensando em monitorar suas metas financeiras usando papel e caneta?

Ou Planilhas eletrônicas do Excel e, por falar nisso?

Bem, isso não vai funcionar!

_Por quê?

Sua caneta e seu papel não vão automatizar e streamline processos para você.

Além disso, você não obtém processos automatizados avançados lembretes ou rastreamento de metas recursos com planilhas eletrônicas.

Em vez disso, tudo o que você precisa é Software de gerenciamento de KPIs como ClickUp. O ClickUp ajuda a definir metas estratégicas e a acompanhar o progresso em direção aos principais objetivos de negócios com facilidade.

Não se preocupe, vamos colocar nosso dinheiro onde nossa boca está. 🤑

Veja como o ClickUp facilita o acompanhamento dos KPIs financeiros:

1. Objetivos Como os KPIs se concentram nos principais objetivos comerciais, você precisa definir algumas metas primeiro.

As metas no ClickUp são contêineres de alto nível que podem ser divididos em metas menores e quantificáveis Metas. Complete as metas menores e você estará no caminho certo para atingir a meta!

_Não tem certeza se está progredindo?

Não se preocupe. O ClickUp acompanha o progresso de sua meta em tempo real para ajudá-lo a entender o quanto está próximo de alcançá-la.

Cada vez que você completa uma meta, sua porcentagem de progresso aumenta automaticamente.

Você pode até escolher entre diferentes tipos de Target, como:

Currency: gerenciar seus lucros, despesas e orçamentos

gerenciar seus lucros, despesas e orçamentos Números : valores numéricos, como a receita média gerada pelas vendas

: valores numéricos, como a receita média gerada pelas vendas Tasks: veja se sua equipe de contabilidade está fazendo as coisas da maneira correta

Explore como usar o ClickUp para definir as metas do moonshot para sua equipe.

no ClickUpg fornecem uma visão geral de alto nível de tudo o que está acontecendo com suas finanças.

Gerencie suas metas financeiras, acompanhe seus gastos, veja seus lucros e alocações orçamentárias... Os painéis fornecem insights precisos sobre seu desempenho financeiro para que você possa prever onde sua empresa estará no futuro.

Para obter uma imagem ainda mais detalhada, você pode adicionar vários widgets personalizados para seu painel de KPIs financeiros, como:

Cálculo: calcular dados numéricos como a taxa de receita recorrente

calcular dados numéricos como a taxa de receita recorrente **Gráfico de linhas: crie um gráfico de linhas personalizado para monitorar suas margens de lucro líquido e bruto 📈

**Gráfico de barras: crie gráficos de barras personalizados para monitorar suas receitas, despesas e lucros 📊

**Gráfico de pizza: use um gráfico de pizza personalizado para mapear as despesas mensais de sua empresa

**Gráfico de bateria: crie um gráfico de bateria para representar suas métricas de KPI 🔋

3. Relatórios

Da mesma forma que você tem relatórios financeiros, também precisa de relatórios de funcionários para ver se sua equipe financeira está trabalhando para atingir seus objetivos KPIs .

Felizmente, o ClickUp permite que você adicione widgets de tabela em seu painel de KPIs financeiros, como:

Completed Report: rastrear o número de tarefas concluídas por cada colega de equipe

rastrear o número de tarefas concluídas por cada colega de equipe Worked On: obtenha informações sobre quantas tarefas cada colega de equipe trabalhou em um dia, semana ou mês específico

obtenha informações sobre quantas tarefas cada colega de equipe trabalhou em um dia, semana ou mês específico **Pontos do espaço de trabalho: gamifique suas tarefas financeiras para tornar seus processos financeiros ainda mais envolventes

Who's Behind: veja quais membros da equipe têm notificações não resolvidas e tarefas atrasadas

4. Cálculos

Diga adeus à sua calculadora porque você pode fazer os cálculos diretamente no ClickUp!

O ClickUp permite que você execute poderosas cálculos de colunas usando dados numéricos em suas tarefas. Você pode fazer isso na seção Visualização de lista e Visualização da tabela .

Além disso, você pode usar campos de fórmula para calcular o custo de um novo pedido de produto ou o lucro obtido com as vendas.

Você pode até mesmo calcular KPIs como capital de giro e custos de aquisição de clientes rapidamente!

Dessa forma, você terá todas as suas métricas alinhadas, literalmente. 🤩

5. Tarefas recorrentes Defina Tarefas recorrentes para processos que você repete diariamente, semanalmente ou até trimestralmente.

Por exemplo, você pode definir uma tarefa recorrente para prazos de declaração de impostos trimestrais ou até mesmo solicitações de faturas.

_Ainda não se convenceu da ideia?

Não se preocupe; você pode até usar tarefas recorrentes para pagar suas contas!

Você será notificado quando os pagamentos estiverem vencidos e, depois de pagar a conta, basta marcá-la como concluída, e uma nova tarefa será criada automaticamente para o mês seguinte.

6. Status personalizados Na maioria dos casos, as tarefas que envolvem dinheiro não podem ser marcadas apenas como "concluídas" ou "não concluídas"

Há muitos estágios diferentes envolvidos no processo financeiro, como o faturamento, orçamento de custos e receitas relatórios financeiros e muito mais.

É por isso que o ClickUp permite que você crie seus próprios status personalizados para que possa ver seu progresso da maneira que desejar.

7. Modelos Familiarizado com momentos como este?

Nós sabemos, organizar faturas, coletar informações de clientes e rastreamento de faturas pode ser demorado.

Felizmente, modelos no ClickUp podem ajudar você a gerenciar sua renda clientes, vendas e muito mais em segundos.

Aqui estão alguns dos modelos que você obtém:

Faturamento: manter o controle de todos ostipos de faturas* Contabilidade: controle de suas contas a pagar e a receber

Auditorias corporativas: simplifique seu planejamento de auditoria

Escrituração contábil: gerencie seus processos de escrituração contábil

Integração: integre novos clientes e colabore com eles com facilidade

Mas isso é só o começo.

Leia mais sobre como o ClickUp pode ajudá-lo com_ gerenciamento de projetos financeiros .

Perguntas frequentes sobre KPIs financeiros

Aqui estão as respostas para algumas perguntas importantes sobre KPIs financeiros:

1. O que são indicadores de defasagem?

Indicadores defasados comunicam eventos que já aconteceram. Alguns exemplos comuns são o crescimento do lucro e da receita.

Como os indicadores de atraso confirmam tendências que já estão em progresso, eles são incrivelmente úteis quando você está procurando vender ou comprar ativos.

2. O que são indicadores principais?

Indicadores principais são indicadores de desempenho que preveem eventos e tendências futuras na economia. Por exemplo, o número de produtos que você espera que sejam comprados por cada cliente.

3. O que são indicadores quantitativos?

São indicadores que podem ser medidos por um número, porcentagem ou proporção.

Por exemplo, o índice de taxa de conversão ou margem de lucro operacional.

4. O que são indicadores qualitativos?

Indicadores qualitativos são fatores não numéricos (opiniões ou percepções) que determinam o progresso feito em direção a um objetivo.

Os indicadores qualitativos geralmente medem KPIs não financeiros, como a satisfação dos funcionários e dos clientes.

Fechando os livros 📗

Os KPIs financeiros determinam se a sua empresa está se movendo na direção certa para gerar receita e lucro

Mas escolher alguns KPIs financeiros de nossa biblioteca de KPIs é apenas o primeiro passo.

afinal de contas, você simplesmente diz que quer ganhar dinheiro e espera o melhor?

Para atingir seus objetivos com sucesso, você precisa acompanhar e gerenciar os KPIs definidos.

E para fazer isso com eficiência, você precisa do ClickUp.

De Dashboards personalizados que ajudam a controlar suas finanças a campos de fórmula que permitem realizar cálculos em um piscar de olhos, o ClickUp tem o E-V-E-R-Y-T-H-I-N-G de que você precisa para atingir seus KPIs. Obtenha o ClickUp gratuitamente hoje mesmo para atingir todas as suas metas financeiras. 👊