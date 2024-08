12 modelos de documento de requisitos do produto (PRD) em Word e ClickUp

Como alguém que passou anos trabalhando em várias equipes de produtos, sei em primeira mão como é crucial uma boa documento de requisitos do produto o documento de requisitos do produto (PRD) é para qualquer gerente de produto. Ele é a base da comunicação entre você, a equipe de desenvolvimento do produto e todas as partes interessadas associadas.

Mas um ótimo PRD precisa seguir certos padrões e apresentar detalhes específicos para ser realmente eficaz. É aí que os modelos de PRD entram em ação!

Deixe-me compartilhar minha lista de 12 modelos de documentos de requisitos de produtos que você pode moldar a seu gosto. O uso desses modelos garante um processo de desenvolvimento de produtos mais suave e eficiente.

Vamos mergulhar de cabeça!

O que é um modelo de PRD?

Um documento de requisitos do produto (PRD) é um documento de alto nível que engloba tudo o que os membros da sua equipe precisam saber sobre um produto.

É um documento vivo - um documento que é atualizado quando os requisitos do produto mudam - e uma fonte única de verdade (SSOT) - um recurso ao qual todos os envolvidos no produto podem recorrer para obter orientação.

Diferente de roteiros de produtos ou personas de usuários que podem ajudar a refinar sua visão do produto, um PRD descreve as especificações funcionais que seu novo produto deve atender. A quem ele se destina? A que propósito ele serve? E quem é responsável por cada componente?

Um PRD deve orientar a sua equipe por todo o processo de desenvolvimento do produto, desde o ponto de partida até a data de lançamento prevista. Ele também deve incluir marcos específicos e métricas de sucesso ou indicadores-chave de desempenho ( KPIs ) que você usará para determinar o sucesso do produto.

Mas como reunir tudo isso em uma única peça? O uso de um modelo de PRD garante que o documento de requisitos do produto contenha todas as informações importantes e seja apresentado em um formato claro e consistente.

Além disso, trabalhar com um modelo de PRD evita que você tenha de criar um novo documento do zero sempre que iniciar o processo novamente.

O que faz um bom modelo de PRD?

Um bom modelo de documento de requisitos do produto é aquele que é fácil de entender e pode ser atualizado à medida que novos recursos ou casos de uso são adicionados. Um PRD com muitos detalhes pode ser muito rígido ou difícil de seguir, mas um PRD sem informações suficientes pode resultar em erros e mal-entendidos. Tudo se resume a encontrar o equilíbrio certo. ⚖️

Os PRDs são frequentemente usados por equipes de desenvolvimento ágil, que priorizam uma abordagem flexível para o desenvolvimento de produtos com várias iterações ao longo do caminho.

É importante incluir critérios relacionados à segurança e à funcionalidade. Dessa forma, os gerentes de produto sabem quando você está pronto para lançar o produto, bem como as métricas de sucesso e os KPIs. Mas não há problema se você não tiver todos os detalhes de que precisa desde o início.

Se tiver diagramas de fluxo de usuário ou maquetes, inclua-os; caso contrário, deixe-os como perguntas em aberto às quais você ou os gerentes de produto poderão voltar mais tarde.

Por fim, como o PRD é um documento vivo, certifique-se de que o modelo tenha controle de versão para que você possa reverter para uma versão anterior do documento, se necessário.

12 modelos de PRD para melhorar seu processo de desenvolvimento de produtos

A criação de um documento eficaz de requisitos do produto o colocará no caminho certo para criar um ótimo produto. Use um desses 12 modelos gratuitos para começar.

1. Modelo de PRD do ClickUp

Modelo de PRD do ClickUp

Este modelo

Modelo de documento de requisitos do produto (PRD) do ClickUp

é um modelo amigável para iniciantes que você pode usar para criar um documento de requisitos do produto, mesmo que nunca tenha feito um antes. Ele tem seis páginas que abrangem aspectos importantes do produto, como Personas e Histórias de usuários, Critérios de lançamento e Designs.

A página Critérios de liberação inclui instruções úteis, como: "Quais critérios devem ser atendidos para validar que o produto funciona como deveria?" Um exemplo é que "O usuário deve poder alterar seus métodos de pagamento de assinatura"

É claro que você ou a equipe de desenvolvimento do produto pode reordenar as páginas do modelo e substituir o texto por suas próprias palavras. Isso ajuda a garantir que tudo esteja alinhado com seu processo de desenvolvimento.

Esse modelo se concentra em "quem, o quê, por que, quando e como" do desenvolvimento do produto e apoia a colaboração entre o design do produto e a equipe de engenharia. Faça o download deste modelo

2. Modelo de requisitos do produto ClickUp

Modelo de requisitos do produto ClickUp

Este modelo

Modelo de requisitos do produto ClickUp

o ClickUp Spaces é compatível com o ClickUp Spaces, uma ferramenta baseada na nuvem que permite que você trabalhe de forma colaborativa em vários departamentos. Esse modelo de documento de requisitos do produto é excelente para produtos com vários recursos, pois você pode definir um status, uma descrição e um mês de lançamento para cada recurso individual.

Crie seus próprios campos personalizados, alterne entre os tipos de exibição Quadro e Lista e escolha entre várias opções de status, desde Completo até Revisão de Necessidades.

Esse modelo de PRD funciona com sete ClickApps, incluindo Time Tracking, Milestones, Prioridades e Aviso de dependência. Além disso, ele tem controle de versão para que você possa acompanhar suas decisões e reverter para uma versão anterior do documento, se necessário. 👀 Espaços ClickUp também oferece fluxos de trabalho personalizados e controle granular de permissões para que você possa especificar quem tem acesso a quais recursos. Faça o download deste modelo

3. Modelo de documento de requisitos de negócios do ClickUp

Modelo de documento de requisitos de negócios do ClickUp

O modelo

Modelo de documento de requisitos de negócios do ClickUp

trata da criação de uma solução para uma necessidade ou problema comercial. Ele inclui 11 páginas que dividem o modelo de documento de requisitos do produto em tópicos fáceis de seguir, como:

Resumo executivo

Objetivos do projeto

Escopo do projeto

Análise de custo-benefício

Embora seja semelhante a um modelo de PRD, seu caso de uso é ligeiramente diferente, pois se concentra mais nas necessidades de uma empresa do que nas do usuário final. Como o produto se alinha às metas e aos valores gerais da empresa e a que propósito ele serve?

Como em outros modelos do ClickUp, você pode animar seu modelo com emojis, ajudando a quebrar o fluxo com dicas visuais e a transmitir o tom ou a voz da marca para toda a equipe de desenvolvimento. ✨

Este é um modelo amigável para iniciantes, portanto, você não precisa ter experiência em escrever BRDs para começar. Basta seguir o esboço e trabalhar em cada seção, uma a uma, para obter o melhor processo de desenvolvimento. Faça o download deste modelo

4. Modelo de requisitos de gerenciamento de projetos ClickUp

Modelo de requisitos de gerenciamento de projetos do ClickUp

Este modelo

Modelo de requisitos de gerenciamento de projetos do ClickUp

ajuda você a criar uma lista de tarefas dos requisitos que precisam ser atendidos antes da conclusão de um projeto. Ele oferece quatro opções de status no processo de desenvolvimento, como On Hold (Em espera) e In Progress (Em andamento), e cinco campos personalizados que você pode usar para mostrar itens como porcentagem de conclusão e entregáveis.

Cada tarefa em sua lista de tarefas pode ser dividida em subtarefas com uma data de início e uma data de vencimento, e há campos individuais para designar um responsável e um aprovador. Você também pode alternar entre quatro tipos diferentes de visualização, incluindo uma lista de requisitos, um gráfico de Gantt e um guia de introdução.

Embora você ainda precise de um PRD para servir como a única fonte de verdade para o seu produto, o uso deste requisitos do projeto pode ajudá-lo a preencher a lacuna entre um documento informativo e uma lista de tarefas acionáveis. Faça o download deste modelo

5. Modelo de requisitos de sistemas ClickUp

Modelo de requisitos dos sistemas ClickUp

Este modelo

Modelo de requisitos de sistemas ClickUp

foi criado para ajudá-lo a documentar os requisitos de software de um projeto. Com apenas duas páginas, esse modelo de documento de requisitos de produto tem o objetivo de fornecer uma visão geral breve, mas concisa, das necessidades da sua equipe de software.

Comece preenchendo o Resumo dos requisitos com detalhes sobre seu objetivo, o escopo do projeto e o mercado-alvo e, em seguida, faça anotações adicionais sobre o contexto do produto, o design e a implementação e o ambiente operacional.

Use este modelo gratuito como um documento autônomo ferramenta de gerenciamento de produtos ou como um ponto de partida para um documento de requisitos de produto mais abrangente para sua equipe de desenvolvimento. Faça o download deste modelo

6. Modelo de requisitos de relatório do ClickUp

Modelo de requisitos de relatório do ClickUp

Os

Modelo de requisitos de relatório do ClickUp

foi criado para ajudá-lo a solicitar um relatório a outro membro da equipe, descrevendo todas as informações que você deseja que ele inclua. Embora não seja exatamente um modelo de documento de requisitos de produto, ele tem uma finalidade semelhante, pois define expectativas claras para eliminar mal-entendidos.

Comece descrevendo a finalidade do relatório em algumas frases e, em seguida, preencha a tabela com o nome do solicitante, o departamento e o tipo de relatório. Depois de fazer isso, atualize o cabeçalho com o nome e o logotipo da sua empresa e exclua os prompts para que a aparência seja limpa e profissional. 🤩

Usando software de gerenciamento de documentos para manter seus PRDs e relatórios em um só lugar ajuda sua equipe a trabalhar mais rápido e deixa menos espaço para erros. Faça o download deste modelo

7. Modelo de documento de resumo do produto ClickUp

Modelo de documento de resumo do produto ClickUp

Este modelo

Modelo de documento de resumo do produto ClickUp

contém um modelo de preenchimento em branco para que todos da sua equipe de produto estejam na mesma página - bem, páginas - do seu projeto. Você começará escrevendo uma breve explicação ou resumo chamado de 2-pager e, em seguida, passará para o plano de lançamento, especificações funcionais e outros aspectos do seu projeto.

Você pode incorporar protótipos e wireframes, fazer comentários e feedbacks nas margens e atribuir tarefas aos membros da equipe sem sair do documento.

Há espaço até para apêndices. Embora você possa adicionar quantas páginas quiser, esse modelo deve evitar que você tenha que escrever o livro inteiro. 📚

Esse modelo gratuito é ótimo para projetos com equipes multifuncionais já que todos podem acessar as mesmas informações detalhadas de um espaço de trabalho compartilhado em tempo real. Faça o download deste modelo

8. Modelo de matriz de recursos do produto ClickUp

Modelo de matriz de recursos do produto ClickUp

O modelo

Modelo de matriz de recursos do produto ClickUp

foi criado para ajudar as equipes de produto a escolher em qual produto trabalhar em seguida, comparando seus requisitos de recursos em uma matriz visual prática.

Por exemplo, você pode comparar modelos de smartphones inserindo o tipo de CPU, o tamanho da RAM e a resolução da tela. Depois de inserir todos os detalhes, alterne entre diferentes tipos de visualização, como recursos de software, recursos de hardware e visuais. Além disso, você pode usar etiquetas de status codificadas por cores, como Complete ou New Model, ou acompanhar o progresso ou o status atual em campos personalizados selecionados.

Use esse modelo junto com modelos de engenharia para decidir no que focar em seguida e passar do estágio de planejamento para o desenvolvimento do produto final.

Bônus:_ Ferramentas sem código para gerenciamento de produtosFaça o download deste modelo

9. Modelo de lista de verificação de lançamento de produto do ClickUp

Modelo de lista de verificação de lançamento do produto ClickUp

O modelo

Modelo de lista de verificação de lançamento de produto do ClickUp

é um modelo avançado criado para ajudá-lo a realizar um lançamento de produto bem-sucedido. Divida as tarefas em categorias, como análise de mercado, preço e mensagens, e use o campo de status para marcá-las como pendentes, concluídas ou em andamento.

Também é possível definir uma data de início, data de vencimento e duração, além de atribuir um membro da equipe a cada tarefa. Além disso, marque as tarefas com uma bandeira vermelha ou amarela para designar sua prioridade.

Esse modelo permite que você alterne entre seis tipos de visualização, incluindo um gráfico de Gantt, visualização de linha do tempo e lista de atividades.

Entre campos personalizados e códigos de cores, esse lançamento de produto deve incluir tudo que sua equipe de marketing de produto precisa para um lançamento de produto bem-sucedido. Faça o download deste modelo

10. Modelo de estratégia de produto ClickUp

Modelo de estratégia do produto ClickUp

O modelo

Modelo de estratégia de produto ClickUp

pode servir como uma única fonte de verdade sobre seu produto, independentemente de onde você esteja no ciclo de vida dele.

Use o campo de status para marcar os recursos como Em andamento, Em espera, Aberto ou Concluído e atribua cada recurso a uma categoria, como Envolvimento, Crescimento do usuário, Conteúdo ou Usabilidade.

Cada tarefa pode ter uma data de início, data de vencimento e data inicial, e ser atribuída a um líder de equipe. Use o campo de esforço para designar uma tarefa como de dificuldade alta, baixa ou média. Em seguida, classifique ou agrupe sua lista por prioridade, esforço, recursos ativos e outros atributos.

Esse modelo avançado do ClickUp oferece mais ferramentas do que muitos outros modelos, incluindo automação que pode definir um campo personalizado quando uma tarefa é criada. Há até mesmo um formulário de envio incorporado que facilita aos membros da equipe sugerir novos recursos. Faça o download deste modelo

11. Modelo de documento de requisitos do produto do Microsoft Word por SampleTemplates

via Microsoft Word

Assim como um explorador experiente, você já enfrentou com sucesso os desafios do desenvolvimento de produtos até agora. Agora é hora de levar sua experiência para o próximo nível.

O

Modelo de documento de requisitos do produto do Microsoft Word

da SampleTemplates é a melhor solução para uma ferramenta detalhada, garantindo que você não deixe pedra sobre pedra em sua busca pela excelência do produto.

Este modelo de documento de requisitos do produto da SampleTemplates é uma ferramenta abrangente que ajuda as pessoas a entender a finalidade de um produto, como ele funciona, seus requisitos funcionais, finalidade técnica e escopo de uso, bem como restrições, suposições e dependências.

O modelo serve como um guia de referência para equipes de desenvolvimento de produtos, partes interessadas, desenvolvedores de produtos e designers, garantindo uma compreensão clara e o alinhamento das histórias dos usuários ou do resultado desejado do produto. Faça o download deste modelo

12. Modelo PRD do Google Docs

via Google Docs

Este modelo de PRD do Google Docs é um documento intuitivo e flexível, perfeito para gerenciar e colaborar com os requisitos de seu produto com facilidade.

O modelo aproveita ao máximo os recursos de atualização em tempo real, compartilhamento e edição colaborativa do Google Doc. Isso o torna a escolha ideal para equipes que operam remotamente ou têm membros espalhados em diferentes locais.

Além disso, esse modelo se integra bem a outros aplicativos e ferramentas do Google, garantindo um fluxo de trabalho perfeito. Além disso, ele está disponível em qualquer lugar onde você tenha acesso à Internet. Portanto, não importa onde você esteja, seu PRD está a apenas alguns cliques de distância.

Faça o download deste modelo

Perguntas frequentes sobre o documento de requisitos do produto

Como faço para formatar um PRD?

A formatação de um PRD requer vários componentes-chave. Em geral, você começará com uma introdução explicando o que é o produto e sua finalidade. Em seguida, inclua seções que detalhem o escopo do produto, as necessidades que ele atende e os recursos necessários. Se possível, inclua histórias de usuários para fornecer perspectiva e criar um contexto mais forte. Os requisitos devem ser claramente definidos e divididos em funcionais e não funcionais. Não se esqueça de incluir cronogramas, marcos e métricas de sucesso que definam o roteiro para o desenvolvimento e os critérios para medir o sucesso.

Quais são os benefícios de usar um PRD?

O uso de um PRD garante que todos os envolvidos no projeto tenham uma compreensão clara dos requisitos do produto e de suas metas. Ele alinha os membros da equipe, maximiza a eficiência ao reduzir mal-entendidos e ajuda a definir e gerenciar as expectativas. Os PRDs também ajudam a manter todos responsáveis, pois atribuem claramente responsabilidades e tarefas. Por fim, eles funcionam como um documento vivo que pode ser alterado à medida que o produto evolui, mantendo-se relevante durante todo o desenvolvimento.

Quais são os desafios de usar um PRD?

Os PRDs podem ser bastante abrangentes, e pode levar algum tempo e esforço para criar um documento robusto. Também pode ser difícil mantê-los atualizados, especialmente em um projeto dinâmico em que as metas e os requisitos do produto podem mudar com frequência. Além disso, pode haver desafios para manter a flexibilidade e a adaptabilidade e, ao mesmo tempo, aderir às diretrizes fornecidas por um PRD. Além disso, embora a intenção de um PRD seja evitar mal-entendidos, ainda é possível que surjam diferentes interpretações dos requisitos, o que pode levar a possíveis conflitos ou desalinhamentos.

O que devo incluir em um PRD?

Um PRD bem elaborado deve incluir um objetivo claro ou a finalidade do produto, o público-alvo, a descrição do produto, os recursos e as funcionalidades necessárias para atingir os objetivos, as restrições, as dependências e quaisquer suposições feitas. Além disso, deve incluir métricas de sucesso, cronogramas e marcos para garantir que todos tenham um roteiro claro para o desenvolvimento do produto.

Quais são as práticas recomendadas para equipes ágeis que usam um documento de requisitos do produto?

Para equipes ágeis, é importante manter a flexibilidade do PRD para lidar com as mudanças na dinâmica do projeto e nas necessidades do cliente. A priorização dos recursos deve ser levada em conta, concentrando-se no valor do usuário acima de tudo. Divida cada requisito em tarefas pequenas e gerenciáveis ou histórias de usuários e envolva toda a equipe no processo de criação. Isso garante a compreensão e a adesão de todos. Revise e atualize regularmente o PRD à medida que as mudanças ocorrerem e garanta uma comunicação eficaz e expectativas claras, usando o PRD como principal ponto de referência.

Como uma equipe de desenvolvimento pode usar um documento de requisitos do produto?

Uma equipe de desenvolvimento usa um PRD como um guia durante o processo de desenvolvimento do produto. O documento inclui os detalhes necessários sobre as funcionalidades do produto, as interações do usuário e as metas gerais do produto. Usando essa referência compartilhada, a equipe pode alinhar seus esforços, garantir que eles atinjam os resultados desejados, acompanhar o progresso em relação aos marcos e gerenciar mudanças ou atualizações de forma eficiente. O PRD também ajuda na comunicação clara dentro da equipe e com outras partes interessadas, evitando mal-entendidos e garantindo que todos tenham uma visão unificada do produto.

Gerencie o ciclo de vida de seu produto com os modelos de documento de requisitos do produto do ClickUp.

Melhore sua documentação com os modelos de PRD

A criação de um PRD para cada produto em seu pipeline garante que todos os membros da sua equipe estejam na mesma página em relação às expectativas. Em vez de descobrir isso à medida que avança, você terá uma única fonte de verdade à qual poderá recorrer, mas que seja flexível o suficiente para se adaptar a novos recursos e iterações ao longo do caminho. 🌻

Em vez de criar um PRD do zero todas as vezes, escolha um desses modelos para começar. Quer opte por incluir maquetes, uma história de usuário ou perguntas abertas, você poderá apresentar os requisitos do seu produto de forma clara e acessível.

Além disso, ao usar um modelo ClickUp para seu PRD, você pode usar ferramentas adicionais para colaboração multifuncional, como

Quadros brancos

e ClickUp Spaces.

Você também pode usar modelos como lançamento de produto e modelos de estratégia de produto para abordar seu produto de um ângulo diferente ou em um estágio diferente do processo.