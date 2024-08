10 modelos de engenharia para engenheiros de software e de produto

Como engenheiro, você sabe que a criação de software da maneira tradicional é um processo longo. Suas invenções passam por dezenas de etapas - desde a ideação até os testes alfa e beta e (finalmente!) a implantação.

Mas você sabia que o uso de um modelo de engenharia pode tornar o processo mais rápido, reduzir custos e aumentar sua eficiência? ⚒️

Sim, é verdade. E nós temos a prova.

Aqui, compartilharemos o que os modelos de engenharia podem fazer por você e o que procurar ao escolher um. Além disso, apresentaremos 10 modelos de engenharia que você pode usar para todas as suas necessidades de criação de software e produtos. 👀

O que é um modelo de engenharia?

Um modelo de engenharia é um formulário ou aplicativo personalizável que permite implantar produtos e software mais rapidamente. Ele é um dos melhores ferramentas de produtividade se você está gerenciando uma equipe ou fazer o trabalho você mesmo.

Há dezenas de modelos diferentes que podem ajudá-lo a ter novas ideias, gerenciar o desenvolvimento de seu produto programar e avaliar suas criações. 🌻

Esses modelos podem ajudar na fase da ideia abrangendo itens como brainstorming, pesquisa de usuários, experimentos de crescimento, estudos e feedback de usuários. Esses modelos de estágio inicial são uma excelente maneira de entender seus usuários e descobrir que tipos de produtos eles estão procurando.

O recurso TIML (Tasks in Multiple Lists) do ClickUp permite que os desenvolvedores conectem tarefas com outras equipes em toda a organização

Você também pode usar modelos de engenharia para manter o cronograma e acompanhar os fluxos de trabalho. O planejamento de produtos, os organogramas e os roteiros ajudam a acompanhar o andamento da produção, os membros da equipe envolvidos e a simplificar o que ainda precisa ser feito. Controle de bugs os modelos de engenharia, análise de projeto e avaliação também oferecem insights sobre os aspectos técnicos e de desempenho de seus produtos. Com tantos modelos de engenharia, não é de surpreender que essas ferramentas possam aumentar drasticamente a eficiência e tornar o processo de desenvolvimento muito mais suave.🤩

O que faz um bom modelo de engenharia de software?

Ser um engenheiro significa que você gosta de resolver problemas complexos. Excelente modelos de engenharia e produtos ajudam você a dominar o processo de desenvolvimento e a criar ferramentas que os usuários adoram. Mas como saber se está diante de um bom modelo de engenharia de software?

Ao projetar ou fazer o download do seu próximo modelo de software, procure um que inclua:

Estrutura organizacional sólida, incluindo fluxogramas, roteiros, quadros brancos e diagramas que mantêm o projeto organizado

Campos de status e acompanhamento que permitam ver em que pé está a produção e quais membros da equipe são responsáveis pelo quê

Uma área para resumos claros e concisos para descrever o projetoescopo do trabalho e estabelecer objetivos para toda a equipe

10 modelos de engenharia para testes de usabilidade, relatórios e muito mais

Torne o desenvolvimento de software e produtos mais eficaz - e divertido - com os modelos de engenharia. Aqui, destacamos 10 opções, quer você esteja tendo novas ideias, adotando novos estruturas de gerenciamento de projetos para equipes de engenharia como a filosofia ágil ou a metodologia Scrum, ou está procurando maneiras de aperfeiçoar seu execução de projetos . ✨

1. Modelo de relatório de engenharia do ClickUp

Crie um relatório de engenharia em pouco tempo com o modelo de relatório de engenharia do ClickUp

Quando você está nos estágios iniciais do desenvolvimento do produto, um relatório de engenharia é um dos primeiros documentos que você produzirá. Modelo de relatório de engenharia do ClickUp facilita a compilação de ideias, a realização de testes e o compartilhamento de retrospectivas da equipe.

Personalize o modelo adicionando cabeçalhos, anexando links e dividindo o documento em colunas e seções para facilitar a navegação. Integração sem esforço com Documentos do ClickUp e tarefas facilita o acompanhamento do progresso em tempo real pela equipe de engenharia.

2. Desenvolvimento Web ClickUp Modelo de RFP

</div>

Compartilhe as informações de sua empresa, solicite propostas e muito mais com este modelo do ClickUp

O modelo Modelo de RFP (solicitação de proposta) de desenvolvimento web do ClickUp é uma maneira clara de compartilhar as informações da sua empresa, listar os detalhes do projeto e solicitar propostas. Com esse modelo, apresente rapidamente aos possíveis licitantes a missão e a visão de sua empresa e, ao mesmo tempo, descreva o cronograma do projeto, o orçamento, os preços e os termos do contrato.

É fácil inserir diretrizes, qualificações e critérios de avaliação para que sua equipe e os licitantes saibam exatamente o que é esperado. Compartilhe o documento em particular com sua equipe jurídica para que ela possa revisar os termos do contrato. Ou exporte o documento como PDF para compartilhá-lo por e-mail. 📨

3. Modelo de cronograma de desenvolvimento do ClickUp

Agende tarefas e atribua proprietários de tarefas para projetos de desenvolvimento de software

Procurando maneiras de manter a equipe no caminho certo e gerenciar o cronograma do projeto? Recorra ao ClickUp's Modelo de cronograma de desenvolvimento que facilita a definição de sua estratégia e o acompanhamento do projeto à medida que ele passa por vários estágios no pipeline.

Crie facilmente seções para ideação, pesquisa, prototipagem e lançamento do produto e, em seguida, atribua tarefas a diferentes membros da equipe. Você pode adicionar datas de início, datas de vencimento e colunas de duração para ver quanto tempo cada etapa leva e identificar facilmente as áreas em que o projeto está ficando preso.

4. Modelo de desenvolvimento de novo produto ClickUp

Este modelo conecta tudo, quer você esteja trabalhando com lançamentos novos ou existentes

Modelo de desenvolvimento de novos produtos do ClickUp é uma forma visualmente agradável de gerenciar entregáveis e acompanhe os marcos do projeto quando estiver criando um novo produto. O modelo apresenta seções codificadas por cores para acompanhar o projeto desde o desenvolvimento da ideia e do conceito até a estratégia, o marketing e o lançamento.

Use a visualização Resumo do projeto para obter uma visão geral rápida das tarefas e das equipes envolvidas. Passe para as visualizações de quadro para ver quais tarefas estão em quais pipelines ou clique na visualização de Cronograma para dar uma olhada rápida nas datas de vencimento e nos marcos. 🙌

5. Modelo de desenvolvimento de software ClickUp

Colabore sem esforço com as equipes de produto, design e engenharia com o modelo de desenvolvimento de software do ClickUp

Faça com que suas equipes de design, engenharia, controle de qualidade e produtos trabalhem perfeitamente em um espaço unificado com o Modelo de desenvolvimento de software ClickUp . Esse modelo cria um espaço no ClickUp onde equipes multifuncionais podem colaborar e criar tarefas e documentação padronizadas em todos os departamentos.

Se estiver trabalhando em robótica, engenharia mecânica, engenharia ambiental ou em outra área, você poderá usar este modelo de desenvolvimento de software para criar roteiros de produtos e da empresa. Acompanhe o progresso com a lista Weekly Execution, que contém todas as tarefas que estão sendo trabalhadas no momento.

O Master Backlog permite que você armazene facilmente ideias e ferramentas de desenvolvimento de software para trimestres futuros e estágios do projeto, enquanto a lista mestre de defeitos destaca os problemas e permite atribuir prioridade e membros da equipe para a resolução.

6. Modelo de rastreamento de bugs ClickUp

Configure seu rastreador de bugs em minutos usando o modelo de rastreamento de bugs e problemas do ClickUp

Rastreamento de bugs e testes de usabilidade estão entre os aspectos mais importantes do desenvolvimento de software e produtos. Se o seu produto não funcionar direito, as pessoas não vão querer usá-lo. Esse é o ponto principal. Use o Modelo de rastreamento de bugs do ClickUp para relatar, rastrear e atribuir correções de bugs com facilidade.

O modelo se integra ao Formulários para que você possa criar um formulário de relatório de bugs e acionar tarefas para que sua equipe de desenvolvimento resolva os problemas à medida que eles surgirem. Você também pode criar um link para a documentação que descreve os procedimentos da empresa ou dicas sobre como corrigir bugs usando a metodologia Kanban ou Scrum.

No modelo, acompanhe os bugs por recurso e analise o quadro de status para ver o que está sendo corrigido e o que está por vir, para que você possa ajustar a prioridade conforme necessário.

7. Modelo de documento de resumo do produto ClickUp

O modelo de documento Creative Brief da ClickUp ajuda a alinhar as equipes de produção e as partes interessadas para entregar projetos criativos bem-sucedidos, descrevendo a estratégia geral e os elementos-chave para o sucesso

Fique na mesma página ao iniciar um novo projeto com o Modelo de documento de resumo do produto ClickUp . Este modelo apresenta uma breve visão geral do novo produto que você está desenvolvendo. Inclua informações sobre o problema que essa ferramenta resolverá, se ela faz parte de um grande projeto de desenvolvimento e como você acompanhará as metas ao longo do caminho.

Há também páginas para o seu plano de lançamento para acompanhar o progresso, bem como páginas de especificações funcionais e apêndices para fornecer mais contexto aos membros da equipe

8. Modelo de plano de projeto de data center ClickUp

Crie uma estrutura e garanta o alinhamento desde o início até a conclusão com o Plano de Projeto de Data Center da ClickUp

O modelo Modelo de plano de projeto de data center do ClickUp permite que você visualize seu plano de produto e realize análises de dados ao longo do processo. Para usar esse modelo, comece definindo o escopo do projeto e identifique as fontes de dados. Crie tarefas de análise de dados para diferentes membros da equipe e inclua uma seção para avaliação.

Vá até a visualização do quadro para filtrar as tarefas por responsável, prioridade ou data de vencimento. O quadro Progresso do planejamento facilita a visualização do que está na lista de tarefas, do que está em andamento e do que foi realizado.

9. Modelo de diagrama de rede do projeto ClickUp

Identifique visualmente as conexões e dependências com o Modelo de Diagrama de Rede de Projeto do ClickUp

Você gosta de mapas mentais? Então você vai adorar visualizando seu projeto de desenvolvimento de software usando Modelo de diagrama de rede de projeto do ClickUp . Neste diagrama, você criará nós que representam cada elemento vital do projeto. Em seguida, use setas para conectar os nós, criando uma ordem de tarefas que os membros da equipe podem usar como roteiro.

Esse modelo não apenas mantém os membros da equipe cientes da visão geral do projeto, mas também facilita a previsão. Você pode ver rapidamente quais tarefas dependem de outras e identificar quais equipes precisarão se comunicar e trabalhar entre departamentos.

10. Modelo de avaliação heurística do ClickUp

Este modelo de avaliação heurística pode ser usado para avaliar a usabilidade de uma interface/sistema com base em 10 regras comuns

Projetado para engenheiros, gerentes de produtos e designers de UX, o Modelo de avaliação heurística da ClickUp oferece insights sobre testes de usuários para criar designs de produtos mais eficientes. Use-o durante os estágios iniciais do desenvolvimento para identificar rapidamente os problemas que surgirem ou use esse modelo de avaliação como parte contínua do seu processo de controle de qualidade para ficar por dentro das mudanças.

Esse modelo facilita a atribuição de correções a vários membros da equipe e inclui notas sobre o principal problema do usuário. A exibição do Quadro de Gravidade mostra claramente quais problemas são urgentes e quais podem receber prioridade mais baixa.

Desenvolva software e produtos de forma eficaz com modelos de engenharia

Os modelos de engenharia facilitam a criatividade dos desenvolvedores de software e produtos, criam roteiros de projetos e acompanham os problemas ao longo do caminho.

Navegue Galeria de modelos do ClickUp para descobrir novas maneiras de tornar sua equipe mais produtiva e seus projetos mais bem-sucedidos.

Se você está procurando modelos específicos de engenharia ou ajuda quando se trata de RH, suporte à equipe ou gerenciamento de projetos de desenvolvimento de software você encontrará um modelo que o ajudará a ser mais eficiente e a realizar o trabalho. ✨