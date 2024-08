25 melhores ferramentas de produtividade e aplicativos de software em 2024

Está com dificuldades para fazer tudo? Não há tempo suficiente? Muitas distrações? Sistemas desconectados?

Todos nós já passamos por isso - emaranhados em uma teia de coisas que precisam ser feitas com tempo limitado, fluxos de trabalho complicados ou desorganizados e distrações adicionais.

E, embora seja impossível clonar a si mesmo e parar o tempo, você pode recorrer a ferramentas de produtividade para hackear seu tempo e fazer mais em menos tempo! 👩‍💻⚡️

Mas eu entendo. Com a abundância de ferramentas de produtividade disponíveis, encontrar uma que atenda às suas necessidades pode ser tão desafiador quanto manter-se produtivo! Seja para manter-se em dia com as tarefas e gerenciar o tempo com eficiência ou para colaborar com equipes remotas, com certeza há um aplicativo para isso.

Portanto, para economizar seus preciosos minutos (que podem muito bem se acumular), fiz algumas pesquisas e selecionei 25 das melhores ferramentas de produtividade disponíveis atualmente para que você não precise fazer isso. De aplicativos de gerenciamento de tarefas a rastreadores de tempo e muito mais, temos certeza de que você encontrará o que está procurando neste resumo!

Mas, primeiro, vamos falar sobre o que você deve procurar em suas próximas ferramentas de produtividade. 👀

O que são ferramentas de produtividade?

As ferramentas de produtividade são plataformas criadas para ajudar os funcionários e as equipes a trabalhar com mais eficiência e eficácia. As ferramentas de produtividade podem ajudar os usuários a gerenciar tarefas, manter-se organizados, colaborar com outras pessoas automatizar tarefas repetitivas e otimizar fluxos de trabalho.

As 25 melhores ferramentas de produtividade em 2024

Existem muitas ferramentas de produtividade por aí - algumas são especializadas em ajudar no gerenciamento do tempo, na redução de distrações, na organização de tarefas e no gerenciamento de projetos, enquanto outras visam melhorar a colaboração, conectar equipes remotas e acelerar a comunicação entre departamentos e equipes. (E há algumas que fazem tudo isso! 😉)

Dê uma boa olhada em cada uma delas para ver como você pode usar essas ferramentas para maximizar sua produtividade, mantê-lo motivado e preencher a lacuna entre onde você está e onde precisa estar!

1. ClickUp

Melhor ferramenta multifuncional de produtividade e gerenciamento de projetos

Monitore as atualizações do projeto, gerencie fluxos de trabalho e colabore com a equipe, tudo a partir do seu ClickUp Workspace

O primeiro é ClickUp -seu novo companheiro, uma ferramenta de gerenciamento de projetos tudo em um e um aplicativo de produtividade definitivo que faz tudo. Desde o gerenciamento de simples listas de tarefas de projetos complexos, tarefas pessoais e comerciais e tudo o mais, este aplicativo tem tudo o que você precisa.👏

Mais conhecido por seus recursos avançados de gerenciamento de projetos combinados com ferramentas de produtividade e colaboração, o ClickUp pode ajudá-lo a fazer mais, gerenciar sua carga de trabalho e atingir suas metas.

Acesse os recursos de aumento de produtividade para controle de tempo , gerenciamento de tarefas e automação personalizada para colocar ordem em seu fluxo de trabalho, juntamente com um conjunto de ferramentas, incluindo Mapas mentais do ClickUp para brainstorming, Documentos do ClickUp para obter documentação e a visualização de carga de trabalho para ajudá-lo a ficar de olho em sua capacidade.

O melhor de tudo é que a plataforma é totalmente personalizável. Isso significa que você pode criar o ClickUp da maneira que melhor se adapte ao seu fluxo de trabalho, projetos e preferências, e até mesmo ajustá-lo à medida que suas necessidades mudarem - tornando essa ferramenta um dos aplicativos de produtividade mais flexíveis e funcionais ferramentas de gerenciamento de projetos existentes hoje em dia.

Nós mal arranhamos a superfície do que essa ferramenta pode fazer por sua produtividade profissional e pessoal. Aqui estão alguns outros recursos importantes de aumento de produtividade que você obtém com o ClickUp. Dê uma olhada!

Melhores recursos

Visualizações personalizadas do ClickUp : Escolha entre mais de 15 maneiras personalizadas de visualizar seu trabalho (lista, tabela, Gantt, linha do tempo, calendário, carga de trabalho e muito mais)

: Escolha entre mais de 15 maneiras personalizadas de visualizar seu trabalho (lista, tabela, Gantt, linha do tempo, calendário, carga de trabalho e muito mais) ClickUp AI : Use o ClickUp AI paraeconomizar tempo na tomada de notas, criação de conteúdo e muito mais

Use o ClickUp AI paraeconomizar tempo na tomada de notas, criação de conteúdo e muito mais Rastreador de tempo global : Acompanhe o tempo gasto em tarefas, marque o tempo como faturável e faça anotações em seus registros

: Acompanhe o tempo gasto em tarefas, marque o tempo como faturável e faça anotações em seus registros Automação personalizada e pré-criada : Coloque seu trabalho no piloto automático - reduza as tarefas manuais e repetitivas, acelere seu fluxo de trabalho e crie processos consistentes e dimensionáveis

: Coloque seu trabalho no piloto automático - reduza as tarefas manuais e repetitivas, acelere seu fluxo de trabalho e crie processos consistentes e dimensionáveis Painéis personalizados : Crie umPainel do ClickUp para oferecer uma visão geral de alto nível do seu trabalho em um piscar de olhos

: Crie umPainel do ClickUp para oferecer uma visão geral de alto nível do seu trabalho em um piscar de olhos **Quadros brancos colaborativos : Crie e visualize seu fluxo de trabalho, estratégias e muito mais, e compartilhe-os facilmente ou colabore em ideias com sua equipe e clientes

: Crie e visualize seu fluxo de trabalho, estratégias e muito mais, e compartilhe-os facilmente ou colabore em ideias com sua equipe e clientes ClickUp Docs : Crie wikis, SOPs, blogs, bases de conhecimento e muito mais, e use o recurso de foco no Docs para manter-se concentrado em seu trabalho

: Crie wikis, SOPs, blogs, bases de conhecimento e muito mais, e use o recurso de foco no Docs para manter-se concentrado em seu trabalho **Lembretes : Mantenha-se sempre atualizado sobre o que precisa fazer com os Lembretes, que podem ser gerenciados em seu navegador, desktop ou dispositivos móveis

: Mantenha-se sempre atualizado sobre o que precisa fazer com os Lembretes, que podem ser gerenciados em seu navegador, desktop ou dispositivos móveis Recursos de integração : Conecte o ClickUp a mais de 1.000 ferramentas de trabalho para otimizar seu fluxo de trabalho

: Conecte o ClickUp a mais de 1.000 ferramentas de trabalho para otimizar seu fluxo de trabalho Aplicativo móvel : Acesse o ClickUp em qualquer lugar a partir de qualquer dispositivo, inclusive móvel

: Acesse o ClickUp em qualquer lugar a partir de qualquer dispositivo, inclusive móvel Modelos personalizados e pré-criados : Crie seu próprio modelo ou use o do ClickUpmodelos de produtividadeincluindoModelo de produtividade pessoal do ClickUp para ajudá-lo a começar mais rapidamente

Modelo de produtividade pessoal da ClickUp

Limitações atuais

Nem todas as exibições do ClickUp estão disponíveis no aplicativo móvel ainda

Preços

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7 por mês/usuário

: uS$ 7 por mês/usuário Business : $12 por mês/usuário

: $12 por mês/usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Avaliações e opiniões de clientes

G2 : 4.7 de 5 (mais de 5.720 avaliações)

: 4.7 de 5 (mais de 5.720 avaliações) Capterra: 4.7 de 5 (mais de 3.553 avaliações)

2. Calendly

Melhor para software de agendamento

Agendamento de reuniões com o Calendly Calendly é uma ferramenta de produtividade que ajuda a automatizar o processo de agendamento de compromissos e reuniões com clientes, consumidores e membros da equipe.

Ele se integra ao seu calendário para verificar sua disponibilidade e permite que outras pessoas agendem compromissos com você com base na disponibilidade que você definiu. Isso reduz a necessidade de troca de e-mails ou chamadas telefônicas para agendar compromissos, liberando tempo para outras tarefas e aumentando a produtividade.

O Calendly também se integra a outras ferramentas de produtividade desta lista, inclusive o ClickUp. Conectar o ClickUp ao Calendly para simplificar planejamento da produtividade planejamento, acompanhamento e organização de reuniões e agendas de trabalho no ClickUp.

Melhores recursos

Personalize sua disponibilidade e bloqueie facilmente dias e horários para evitar agendamentos duplos

As conexões de calendário permitem sincronizar suas agendas em vários calendários em tempo real

Os formulários de encaminhamento permitem que você e os participantes da reunião solicitem informações de visitantes do site ou convidados e os encaminhem para a pessoa ou o recurso certo

Envie rapidamente enquetes de reunião, encontre os horários mais populares e agende sua reunião em um só lugar

Limitações atuais

O Calendly não tem a capacidade de lidar com eventos recorrentes com programações diferentes para semanas diferentes

Preços

Básico : Gratuito

: Gratuito Essenciais : uS$ 8 por assento/mês

: uS$ 8 por assento/mês Profissional : uS$ 12 por assento/mês

: uS$ 12 por assento/mês Equipes: uS$ 16 por assento/mês

Avaliações e opiniões de clientes

G2 : 4.7 de 5 (mais de 1.581 avaliações)

: 4.7 de 5 (mais de 1.581 avaliações) Capterra: 4.7 de 5 (mais de 2.617 avaliações)

3. Folga

Melhor software de comunicação de equipe

Envie mensagens instantâneas, compartilhe arquivos e simplifique as comunicações da sua equipe no Slack Slack é uma plataforma de colaboração e comunicação desenvolvida para equipes. Ela permite que os usuários criem canais para diferentes projetos ou tópicos e facilita a troca de mensagens em tempo real, o compartilhamento de arquivos e muito mais.

Ao reunir todas essas ferramentas em um só lugar, Slack ajuda indivíduos e equipes a se manterem organizados e conectados, permitindo que sejam mais produtivos e façam mais em menos tempo.

Melhores recursos

As mensagens instantâneas permitem que as equipes discutam tópicos e resolvam problemas mais rapidamente

Recursos robustos de pesquisa e arquivamento facilitam a recuperação de conversas ou informações anteriores

Os canais personalizados permitem que as equipes organizem as conversas por tópico, mantendo-as focadas

Integração com outras ferramentas pode manter o trabalho da sua equipe simplificado

Limitações atuais

Os planos gratuitos têm uma quantidade limitada de armazenamento para arquivos, que pode ser aumentada com o upgrade para um plano pago

As notificações e conversas do Slack podem causar distração se não forem tratadas adequadamente

Preços

Pro : uS$ 8,25 por pessoa/mês, cobrado mensalmente

: uS$ 8,25 por pessoa/mês, cobrado mensalmente Business+ : uS$ 15 por pessoa/mês, cobrados mensalmente

: uS$ 15 por pessoa/mês, cobrados mensalmente Enterprise Grid: Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões de clientes

G2 : 4.5 de 5 (mais de 30.927 avaliações)

: 4.5 de 5 (mais de 30.927 avaliações) Capterra: 4.7 de 5 (mais de 22.828 avaliações)

4. Cérebro.fm

Melhor aplicativo para melhorar o foco

Melhore seu foco com o Brain.fm Brain.fm é uma ferramenta de produtividade baseada em música e som, projetada para melhorar a função cognitiva e a produtividade geral.

Ela usa uma combinação de música, paisagens sonoras e padrões rítmicos criados especificamente para afetar as ondas cerebrais, ajudando os usuários a permanecerem alertas, concentrados e produtivos.

Ao oferecer aos usuários a capacidade de personalizar sua experiência de áudio e escolher entre uma variedade de modos e gêneros, o Brain.fm ajuda os usuários a manter o foco e a produtividade durante todo o dia, independentemente da tarefa em que estejam trabalhando.

Melhores recursos

A música e as paisagens sonoras com base científica foram projetadas para ajudar os usuários a se concentrarem

O tempo de reprodução de música personalizável permite que os usuários ajustem o tempo de duração da música de acordo com a necessidade

O aplicativo móvel dá aos usuários acesso a músicas e paisagens sonoras em qualquer lugar

Biblioteca de músicas atualizada regularmente para manter uma variedade de músicas para os usuários

Limitações atuais

A eficácia depende do usuário

Preços

Mensal : uS$ 6,99 por mês

: uS$ 6,99 por mês Anualmente: uS$ 49,99 por ano

Avaliações e opiniões de clientes

Product Hunt: 5 de 5 (mais de 98 avaliações)

5. Hubspot

Melhor software de CRM

Gerenciar tarefas com o HubSpot HubSpot é uma plataforma completa de inbound marketing, vendas e atendimento ao cliente que ajuda as empresas a atrair, envolver e encantar os clientes.

Ela oferece um conjunto de ferramentas que ajudam as empresas a gerenciar suas atividades de marketing, vendas e atendimento ao cliente em um só lugar, facilitando a organização e o aumento da produtividade.

Ao reunir todas essas ferramentas, a Hubspot ajuda as empresas a simplificar seus processos, economizar tempo e se concentrar no que fazem de melhor: proporcionar uma experiência excepcional ao cliente.

Melhores recursos

Ferramentas de automação de marketing ajudam as equipes a otimizar e dimensionar seus esforços de marketing

ajudam as equipes a otimizar e dimensionar seus esforços de marketing A customização e a personalização oferecem às equipes uma solução flexível para ajudá-las a se adaptarem às suas necessidades exclusivas

oferecem às equipes uma solução flexível para ajudá-las a se adaptarem às suas necessidades exclusivas Relatórios e análises permitem que as empresas monitorem e acompanhem o desempenho de marketing e vendas

permitem que as empresas monitorem e acompanhem o desempenho de marketing e vendas A Hubspot se integra a uma variedade de outras ferramentas e sistemas, incluindo ClickUp, Slack e Zapier

Limitações atuais

O excesso de opções pode ser esmagador e prejudicar a produtividade

Preços

*Marketing Professional a partir de US$ 800 por mês Enterprise a partir de US$ 3.600 por mês

*Vendas Professional a partir de US$ 450 por mês Enterprise a partir de US$ 1.200 por mês

*Atendimento ao cliente Professional a partir de US$ 450 por mês Enterprise a partir de US$ 1.200 por mês



Avaliações e opiniões de clientes

G2 : 4.4 de 5 (mais de 9.191 avaliações)

: 4.4 de 5 (mais de 9.191 avaliações) Capterra: 4,5 de 5 (mais de 5.360 avaliações)

6. Tear

Melhor software de gravação de tela

Gravar mensagens de vídeo e gravações de tela Tear é um vídeo ferramenta de comunicação que ajuda indivíduos e equipes a se comunicarem com mais eficiência e aumentarem sua produtividade.

Com o Loom, os usuários podem gravar mensagens de vídeo que combinam as imagens da webcam com as gravações de tela. Isso facilita a comunicação de ideias, o fornecimento de feedback, o compartilhamento de conhecimento, a comunicação visual e a redução de longas cadeias de e-mail ou reuniões presenciais.

Melhores recursos

Grave mensagens de vídeo e gravações de tela e compartilhe-as facilmente com suas equipes ou com qualquer pessoa

As legendas ao vivo fornecem legendas em tempo real, o que pode ser útil, especialmente para pessoas com deficiência auditiva

Opção para cortar e editar gravações antes de compartilhá-las com outras pessoas

Os controles de privacidade permitem que os usuários definam níveis de acesso para garantir a proteção e a segurança das informações privadas

Limitações atuais

A versão gratuita tem um número limitado de vídeos

Preços

Inicial : Gratuito

: Gratuito Business : uS$ 12,50 por criador/mês

: uS$ 12,50 por criador/mês Empresa: Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões de clientes

G2 : 4.7 de 5 (mais de 987 avaliações)

: 4.7 de 5 (mais de 987 avaliações) Capterra: 4.7 de 5 (mais de 338 avaliações)

7. Mudança

Melhor para organizar seu navegador da Web

gerencie contas de e-mail e de calendário em um só lugar Mudança é um aplicativo de gerenciamento de e-mail desenvolvido para ajudar os usuários a aumentar sua produtividade gerenciando várias contas de e-mail em um local central.

Esse aplicativo ajuda os usuários a reduzir o tempo gasto na alternância entre diferentes contas de e-mail, na busca de e-mails específicos e no gerenciamento da desordem da caixa de entrada. Os usuários podem acessar todas as suas contas de e-mail em um só lugar, pesquisar rapidamente e-mails específicos e organizar suas caixas de entrada com rótulos, pastas e filtros personalizáveis.

Melhores recursos

O gerenciamento de várias contas permite que os usuários gerenciem contas de e-mail e de calendário em um só lugar

Recursos avançados de e-mail, como snooze, lembretes de acompanhamento e enviar mais tarde, ajudam os usuários a gerenciar melhor suas caixas de entrada

Atalhos de teclado personalizados ajudam as equipes a acelerar os processos e permitem que acessem os aplicativos mais rapidamente

Os recursos de integração permitem que os usuários conectem o Shift a outras ferramentas de trabalho para otimizar o fluxo de trabalho

Limitações atuais

O aplicativo não está disponível para dispositivos móveis

Preços

Básico: Gratuito

Gratuito Avançado : $149 por ano

: $149 por ano Teams: $149 por ano (por usuário)

Avaliações e opiniões de clientes

G2 : 3.6 de 5 (mais de 62 avaliações)

: 3.6 de 5 (mais de 62 avaliações) Capterra: 4.3 de 5 (mais de 296 avaliações)

8. Habitica

Melhor aplicativo de rastreamento de hábitos

Crie melhores hábitos de trabalho com o Habitica Habitica é um aplicativo gamificado de produtividade e rastreamento de hábitos que ajuda os usuários a criar e manter bons hábitos, atingir suas metas e melhorar seu bem-estar geral, transformando tarefas rotineiras em jogos de aventura.

Com sua abordagem divertida e envolvente, os usuários do Habitica podem ganhar recompensas, subir de nível e desbloquear novos recursos para mantê-los motivados e ajudar a fazer mudanças significativas em suas vidas, levando ao aumento da produtividade e a uma sensação de realização.

Melhores recursos

Gamifica o processo de formação de hábitos e realização de tarefas para manter os usuários motivados e envolvidos

As missões e os desafios proporcionam um ambiente divertido e motivador para atingir as metas

Rastreamento de hábitos o monitoramento de hábitos, o feedback e as recompensas oferecem aos usuários uma maneira envolvente de medir seu progresso, mantê-los no caminho certo e comemorar suas vitórias

Os recursos de colaboração permitem que os usuários experimentem a plataforma com outros usuários, como suas equipes, amigos e familiares

Limitações atuais

Não há plano gratuito

Como há punições no jogo, isso pode fazer com que os usuários tenham medo de fracassar, e os usuários podem voltar a trapacear

Preços

Assinatura geral : uS$ 5 por mês

: uS$ 5 por mês Plano de grupo: uS$ 9 por mês e US$ 3 por membro

Avaliações e opiniões de clientes

App Store : 4.1 de 5 (mais de 1.000 avaliações)

: 4.1 de 5 (mais de 1.000 avaliações) Google Play: 4,2 de 5 (mais de 19.000 avaliações)

9. Zapier

Melhor para conectar sua pilha de tecnologia

Conecte serviços da Web e automatize tarefas repetitivas com o Zapier Zapier é uma ferramenta de automação on-line que permite que os usuários conectem seus serviços da Web favoritos e automatizem tarefas repetitivas, economizando tempo e aumentando a produtividade.

Com o Zapier, os usuários podem integrar milhares de aplicativos e criar "Zaps", que são fluxos de trabalho automatizados entre diferentes aplicativos para automatizar fluxos de trabalho simples e complexos.

Por conectar suas ferramentas ao Zapier e automatizando tarefas manuais e repetitivas, os usuários do Zapier podem se concentrar em trabalhos de maior valor, liberando tempo e energia para trabalhos mais criativos e estratégicos e mantendo indivíduos e equipes produtivos.

Melhores recursos

A automação do fluxo de trabalho permite que os usuários automatizem tarefas rotineiras

Crie fluxos de trabalho de várias etapas para executar tarefas mais complexas

Facilita a transferência de dados entre diferentes aplicativos

Integra-se com 5.000aplicativos interessantes incluindo ClickUp, Gmail, Slack e muito mais

Limitações atuais

Alguns usuários podem achar que a estrutura de preços do Zapier é cara para suas necessidades

Preços

**Gratuito

Inicial : uS$ 19,99 por mês, cobrado anualmente

: uS$ 19,99 por mês, cobrado anualmente Profissional : $49 por mês, cobrado anualmente

: $49 por mês, cobrado anualmente Equipe : uS$ 399 por mês, cobrados anualmente

: uS$ 399 por mês, cobrados anualmente Empresa: uS$ 799 por mês, cobrados anualmente

Avaliações e opiniões de clientes

G2 : 4.5 de 5 (mais de 1.044 avaliações)

: 4.5 de 5 (mais de 1.044 avaliações) Capterra: 4.7 de 5 (mais de 2.481 avaliações)

10. Semana passada

Melhor para rastreamento de OKR

Acompanhe as metas e meça o progresso com o Weekdone Dia da semana é um software de OKR e gerenciamento de equipes ferramenta projetada para ajudar as equipes a aumentar sua produtividade, alinhando suas metas, acompanhando o progresso e fornecendo feedback regular.

As equipes podem criar e atribuir tarefas, definir metas e objetivos e acompanhar seu progresso ao longo do tempo. O aplicativo também oferece check-ins regulares, nos quais os membros da equipe podem relatar seu progresso e compartilhar atualizações com seus colegas. Esse ciclo de feedback regular ajuda as equipes a se manterem informadas e alinhadas e pode levar a uma melhor colaboração, comunicação e produtividade.

Melhores recursos

Ferramentas de definição e acompanhamento de metas para medir o progresso e identificar áreas de melhoria

Modelos personalizáveis permitem que as equipes criem relatórios de progresso alinhados com suas metas

Ferramentas de colaboração, como comentários e atualizações da equipe, ajudam a manter todos informados

A análise de desempenho da equipe oferece aos líderes e às equipes uma maneira de visualizar o desempenho em um painel simples

Limitações atuais

Suporta apenas até três pessoas no plano gratuito

A configuração do aplicativo e a criação de equipes podem ser um desafio para novos usuários

Não há relatórios mensais de progresso (somente relatórios semanais)

Preços

O preço depende do número de usuários

Avaliações e opiniões de clientes

G2 : 4.1 de 5 (mais de 24 avaliações)

: 4.1 de 5 (mais de 24 avaliações) Capterra: 4.5 de 5 (mais de 57 avaliações)

11. Bolso

Melhor aplicativo de bookmarking

Salve artigos, vídeos e outros conteúdos da Web para ler ou visualizar mais tarde com o Pocket Bolso é um aplicativo de economia e descoberta de conteúdo que permite aos usuários salvar artigos, vídeos e outros conteúdos da Web para ler ou visualizar mais tarde, reduzindo a necessidade de alternar entre diferentes aplicativos e distrações durante o trabalho.

O aplicativo também oferece um conjunto de ferramentas para organizar e categorizar o conteúdo, incluindo tags, pastas e pesquisa, o que facilita para os usuários encontrarem o que precisam quando precisam.

Melhores recursos

O recurso salvar para depois permite que os usuários salvem artigos, vídeos e outros conteúdos para visualização posterior

Categorize e marque facilmente o conteúdo salvo para facilitar a pesquisa

Disponível em uma variedade de plataformas, incluindo iOS, Android e navegadores da Web

Usa algoritmos de aprendizado de máquina para recomendar conteúdo que pode ser interessante para os usuários

Limitações atuais

A interface e a pesquisa poderiam ser aprimoradas para melhorar a usabilidade

Preços

Premium mensal : uS$ 4,99 por mês

: uS$ 4,99 por mês Premium anual: uS$ 44,99 por ano

Avaliações e opiniões de clientes

G2 : 4.5 de 5 (mais de 26 avaliações)

: 4.5 de 5 (mais de 26 avaliações) Capterra: N/A

12. Toggl

Melhor software de controle de tempo

Acompanhe o tempo e obtenha insights sobre os hábitos de trabalho com o Toggl Toggl é uma ferramenta de controle de tempo que ajuda equipes e indivíduos a aumentar sua produtividade, controlando o tempo gasto em tarefas, organizando projetos e fornecendo informações valiosas sobre seus hábitos de trabalho e desempenho.

Ao monitorar o tempo com precisão e fornecer informações valiosas sobre os hábitos de trabalho, o Toggl pode ajudar os usuários a aumentar sua produtividade reduzindo o tempo gasto com o monitoramento manual do tempo, otimizando os fluxos de trabalho e melhorando a comunicação e a colaboração.

Além disso, o Toggl se integra a muitas outras ferramentas de produtividade, incluindo aplicativos de gerenciamento de projetos ferramentas de faturamento e muito mais.

Melhores recursos

Acompanhe o tempo gasto em diferentes tarefas e projetos e personalize o cronômetro para atender às necessidades específicas do projeto

Obtenha uma série de relatórios, como resumos semanais e mensais, para mostrar como o tempo é gasto nas tarefas

Os recursos de integração permitem que o Toggl se conecte a outras ferramentas de trabalho, como ClickUp, Zapier, Evernote, Slack e muito mais

Receba lembretes sobre quando iniciar ou parar o cronômetro

Limitações atuais

Planos separados para controle de tempo, gerenciamento de projetos e recrutamento o tornam caro em comparação com outros

**Gratuito

Inicial : uS$ 9 por usuário/mês

: uS$ 9 por usuário/mês Premium : $18 por usuário/mês

: $18 por usuário/mês Empresa: Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões de clientes

G2 : 4.6 de 5 (mais de 1.514 avaliações)

: 4.6 de 5 (mais de 1.514 avaliações) Capterra: 4.7 (2.137+ avaliações)

13. 1senha

Melhor cofre de senhas

Crie senhas fortes e faça login facilmente em aplicativos com o 1Password 1Password é uma ferramenta de gerenciamento de senhas que ajuda indivíduos e equipes a criar senhas fortes, fazer login facilmente em aplicativos sem precisar lembrar várias senhas e compartilhar senhas com segurança.

Esse aplicativo reduz o risco de violações de segurança relacionadas a senhas e simplifica o gerenciamento de senhas.

Melhores recursos

Armazene com segurança seus nomes de usuário, senhas e outras informações confidenciais

Preencher automaticamente as informações de registro para um login mais rápido e fácil

Geração de senhas fortes e exclusivas para fortalecer suas credenciais de login

Auditorias de segurança regulares para alertá-lo caso alguma senha tenha sido comprometida ou usada

Limitações atuais

Os usuários tiveram problemas entre uma extensão de navegador e um aplicativo cliente de desktop integrado

Preços

Pessoal : uS$ 2,99 por mês, cobrado anualmente

: uS$ 2,99 por mês, cobrado anualmente Familiar : uS$ 4,99 por mês para cinco membros da família, cobrado anualmente

: uS$ 4,99 por mês para cinco membros da família, cobrado anualmente Empresarial : uS$ 7,99 por usuário/mês

: uS$ 7,99 por usuário/mês Pacote inicial de equipe: uS$ 19,95 por mês, cobrado anualmente

Avaliações e opiniões de clientes

G2 : 4.7 de 5 (mais de 1.217 avaliações)

: 4.7 de 5 (mais de 1.217 avaliações) Capterra: 4.7 de 5 (mais de 1.904 avaliações)

14. Jasper AI

Melhor assistente de redação com IA

Obtenha uma cópia gerada por IA com o Jasper Jasper é uma plataforma projetada para fornecer às empresas e equipes um Assistente virtual com tecnologia de IA que pode automatizar tarefas rotineiras e melhorar a produtividade .

A plataforma usa tecnologias avançadas de processamento de linguagem natural (NLP) e aprendizado de máquina para entender e responder às solicitações dos usuários, liberando tempo para trabalhos mais estratégicos e criativos.

Melhores recursos

Crie parágrafos cativantes com o gerador de parágrafos

Obtenha uma estrutura valiosa para criar novas ideias de textos de marketing com a Estrutura Problema-Agitação-Solução (PAS)

Reescreva o conteúdo e melhore a qualidade da redação com o recurso Content Improver

Obtenha respostas para perguntas difíceis com o recurso Respostas do Quora

Limitações atuais

O modelo de preços pode ser caro para alguns usuários

Preços

Modo chefe : uS$ 99 por mês estimado

: uS$ 99 por mês estimado Negócios: Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões de clientes

G2 : 4.7 de 5 (mais de 761 avaliações)

: 4.7 de 5 (mais de 761 avaliações) Capterra: 4.8 de 5 (mais de 1.589 avaliações)

15. Pomofocus

Melhor aplicativo de controle de tempo e pomodoro

Monitore o tempo, reduza as distrações e aumente o foco com o aplicativo PomoFocus Pomofocus é um ferramenta de gerenciamento de tempo baseada na Técnica Pomodoro, que é um método popular para aumentar a produtividade.

Aplicativos de produtividade como o Pomofocus podem aumentar sua produtividade dividindo o trabalho em partes gerenciáveis e fazendo pausas regulares para recarregar e voltar a se concentrar. Esse software pomodoro ajuda a reduzir as distrações, melhorar as habilidades de gerenciamento de tempo e aumentar o foco, levando a uma melhor qualidade e conclusão do trabalho.

Melhores recursos

Fornece um cronômetro para ajudar os usuários a manter o foco em intervalos de 25 minutos com um intervalo de 5 minutos entre eles

Opção para personalizar o tempo de foco, intervalos curtos e longos para atender a qualquer necessidade

Integra-se a uma variedade de ferramentas de trabalho, como aplicativos de gerenciamento de tarefas, calendários, ferramentas de produtividade e muito mais, para uma experiência perfeita

Fornece estatísticas detalhadas sobre onde o tempo é gasto nas tarefas para ajudar os usuários a identificar padrões e áreas de melhoria

Limitações atuais

Não há recursos avançados de gerenciamento de tarefas

Recursos limitados de controle de tempo em comparação com outros aplicativos Pomodoro de primeira linha

Preços

O Pomofocus oferece planos gratuitos e pagos. Entre em contato com a Pomofocus para obter informações sobre preços

Avaliações e opiniões de clientes

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

16. Estradas

Melhor aplicativo de acompanhamento de metas

Acompanhe as metas e crie melhores hábitos de trabalho com o Strides Strides é um aplicativo de formação de hábitos e acompanhamento de metas criado para ajudar indivíduos e equipes a aumentar a produtividade e atingir suas metas. O aplicativo oferece uma interface simples e intuitiva para definir e acompanhar metas, além de lembretes e acompanhamento do progresso para ajudar a manter os usuários no caminho certo.

Os usuários podem aumentar sua produtividade definindo e acompanhando metas relacionadas ao trabalho e à vida pessoal. Ele oferece uma visão clara do progresso, facilitando a visualização do que está funcionando e do que não está e a realização de ajustes conforme necessário.

Melhores recursos

Inclui uma série de análises e relatórios para monitorar o progresso ao longo do tempo e identificar quais hábitos e rotinas estão funcionando bem

Permite que as equipes compartilhem suas metas e o progresso entre si, o que ajuda a aumentar a responsabilidade e a motivação

Oferece um sistema flexível de gerenciamento de tarefas para permitir que os usuários criem, organizem epriorizar suas tarefas e listas de afazeres* Integra-se a outras ferramentas de trabalho para proporcionar uma experiência mais eficiente e contínua

Limitações atuais

Um formato de lista de tarefas pode ser muito simples para outros usuários com objetivos complexos

Preços

Disponível como um aplicativo gratuito

Suportado por compras no aplicativo que variam de US$ 4,99 a US$ 79,99 para uma associação vitalícia

Avaliações e opiniões de clientes

Loja da Apple: 4.8 de 5 (mais de 194 avaliações)

17. 15five

Melhor software de gerenciamento de desempenho

Alinhe as metas e acompanhe o desempenho com a 15Five 15Five é uma plataforma de gerenciamento de desempenho que ajuda as equipes a melhorar a produtividade, alinhando as metas dos funcionários, acompanhando o progresso e fornecendo feedback regular.

Além disso, o aplicativo ajuda a identificar áreas de melhoria, permitindo que tomem decisões baseadas em dados sobre como alocar recursos e otimizar o desempenho.

Melhores recursos

Oferece uma gama deferramentas de análise e geração de relatórios para ajudar os gerentes a entender o desempenho de sua equipe, identificar áreas de melhoria e acompanhar o progresso ao longo do tempo

Processo de check-in semanal que permite que os funcionários compartilhem seus progressos e metas

Limitações atuais

Embora o software seja geralmente fácil de usar, pode haver alguma confusão em relação aos diferentes tipos de feedback e metas que podem ser definidos

Preços

Engage : uS$ 4 por usuário/mês, cobrado anualmente

: uS$ 4 por usuário/mês, cobrado anualmente Performance : uS$ 8 por usuário/mês, cobrados anualmente

: uS$ 8 por usuário/mês, cobrados anualmente Foco : uS$ 8 por usuário/mês, cobrados anualmente

: uS$ 8 por usuário/mês, cobrados anualmente Total Platform: uS$ 14 por usuário/mês, cobrados anualmente

Avaliações e opiniões de clientes

G2 : 4.6 de 5 (mais de 1.736 avaliações)

: 4.6 de 5 (mais de 1.736 avaliações) Capterra: 4.7 de 5 (mais de 870 avaliações)

18. Hootsuite

Melhor software de agendamento social

Fique por dentro das conversas sobre os principais tópicos, acompanhe o desempenho de suas postagens e menções à marca e monitore as atividades da concorrência com a Hootsuite Hootsuite é uma plataforma de gerenciamento de mídia social que ajuda as equipes a otimizar sua presença na mídia social e aumentar a produtividade.

O uso desse aplicativo pode aumentar a produtividade, reduzindo o tempo e o esforço necessários para gerenciar várias contas de mídia social. Programe e publique posts com antecedência, monitore menções e mensagens, acompanhe análises de mídia social e colabore com os membros da equipe, tudo em um único local central.

Melhores recursos

Gerencie mensagens recebidas de vários canais sociais

Monitorar a atividade e manter-se informado sobre as tendências de mercado e os concorrentes

Promover conteúdo orgânico e gerenciar anúncios pagos

Analisar e medir os resultados em todas as redes sociais

Limitações atuais

Modelo de preço caro

Preços

Profissional : uS$ 99 por mês

: uS$ 99 por mês Equipe : $249 por mês (três usuários)

: $249 por mês (três usuários) Business : uS$ 739 por mês (cinco usuários)

: uS$ 739 por mês (cinco usuários) Empresa: Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões de clientes

G2 : 4.1 de 5 (mais de 3.786 avaliações)

: 4.1 de 5 (mais de 3.786 avaliações) Capterra: 4.4 de 5 (mais de 3.371 avaliações)

19. Evernote

Melhor aplicativo para fazer anotações

Organize e armazene notas em um local centralizado com o Evernote Evernote é um aplicativo de anotações e aplicativo de organização que ajuda as equipes a melhorar sua produtividade, fornecendo um local central para armazenar e organizar informações.

Crie anotações, incluindo texto, imagens, gravações de áudio e muito mais, e organize essas anotações em cadernos. Ele também oferece uma série de ferramentas para pesquisar e organizar notas, facilitando a localização das informações de que você precisa, quando necessário.

Melhores recursos

Sincronize e organize suas anotações

Crie tarefas em suas anotações e transforme-as em tarefas

Mantenha seus documentos importantes com você usando o scanner de documentos e salve-os em suas anotações

Salve artigos, páginas da Web e capturas de tela diretamente no aplicativo

Limitações atuais

Suporta um número limitado de tipos de arquivos

Falta de recursos de produtividade em comparação com outros aplicativos

Profissional : uS$ 10,99 por mês

: uS$ 10,99 por mês Equipes: uS$ 14,99 por usuário/mês

Avaliações e opiniões de clientes

G2 : 4.4 de 5 (mais de 1978 avaliações)

: 4.4 de 5 (mais de 1978 avaliações) Capterra: 4.4 de 5 (mais de 7.735 avaliações)

20. Zoom

Melhor software de conferência pela Web

Colabore com equipes e clientes em tempo real com o Zoom Zoom é uma plataforma de colaboração e videoconferência que ajuda as equipes remotas a aumentar a produtividade, permitindo que elas realizem facilmente chamadas de áudio e vídeo de qualquer lugar.

Além disso, esse aplicativo oferece várias ferramentas para compartilhamento de tela, gravação e anotação, facilitando a apresentação e a colaboração das equipes em documentos, apresentações e outros materiais.

Melhores recursos

Habilite o compartilhamento de tela durante as reuniões para permitir que os participantes vejam sua tela enquanto você faz a apresentação com facilidade

Legendas traduzidas para ajudar a eliminar barreiras linguísticas

Una seus sistemas comIntegrações com o Zoom* Simplifique e organize a comunicação com as ferramentas da barra lateral do Zoom Chat

Limitações atuais

O plano gratuito limita o tempo por reunião

Preços

Básico : Gratuito

: Gratuito Pro : uS$ 149,90 por usuário/ano

: uS$ 149,90 por usuário/ano Business: uS$ 199,90 por usuário/ano

Avaliações e opiniões de clientes

G2 : 4.5 de 5 (mais de 52.532 avaliações)

: 4.5 de 5 (mais de 52.532 avaliações) Capterra: 4.6 de 5 (mais de 13.455 avaliações)

21. Super-humano

Melhor software de otimização de e-mail

Simplificando a comunicação por e-mail com o Superhuman Superhumanos é um programa de produtividade e ferramenta de gerenciamento de e-mail que ajuda as equipes a aumentar sua produtividade fornecendo ferramentas para agendar e rastrear e-mails.

A plataforma oferece uma maneira mais rápida e eficiente de gerenciar e-mails, reduzindo o tempo e o esforço necessários para classificar grandes volumes de e-mails e encontrar as informações de que você precisa.

Além disso, ela ajuda os usuários a se manterem informados sobre tarefas importantes e itens de acompanhamento, reduzindo o risco de perda de prazos ou esquecimento de tarefas.

Melhores recursos

Atalhos de teclado para acelerar o gerenciamento de e-mails

Caixas de entrada divididas para se concentrar em uma conta de e-mail de cada vez

Os acompanhamentos programados mantêm os usuários em dia com as respostas

Limitações atuais

Falta a funcionalidade de pesquisa genérica; os usuários precisam trocar de conta de e-mail para visualizar as mensagens

Preços

Crescimento : uS$ 30-45 por usuário/mês

: uS$ 30-45 por usuário/mês Starter : uS$ 30 por usuário/mês

: uS$ 30 por usuário/mês Empresa: Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões de clientes

G2 : 4.4 de 5 (mais de 61 avaliações)

: 4.4 de 5 (mais de 61 avaliações) Capterra: 4.9 de 5 (mais de 15 avaliações)

22. Todoist

Melhor aplicativo de lista de tarefas simples

Gerencie suas tarefas e listas de tarefas com o Todoist Todoist é um aplicativo de gerenciamento de tarefas e lista de tarefas que ajuda os usuários a melhorar sua produtividade, fornecendo um local centralizado para organizar e rastreamento de tarefas e projetos. Ele também ajuda a reduzir o tempo e o esforço necessários para controlar várias listas e itens de tarefas.

Além disso, as ferramentas de colaboração e delegação facilitam o trabalho conjunto das equipes, priorizar o trabalho e garantir que as tarefas sejam concluídas no prazo e com alto padrão.

Melhores recursos

A adição rápida permite que você capture e organize tarefas instantaneamente

As datas de vencimento recorrentes ajudam você a se lembrar de prazos importantes e a criar melhores hábitos de trabalho

Organize suas tarefas e projetos por seções e subtarefas

Adicione níveis de prioridade para registrar quais tarefas são importantes e/ou urgentes

Limitações atuais

Embora a interface seja simples e fácil de usar, às vezes ela pode parecer um pouco limitada

Preços

Gratuito : Obtenha até cinco projetos ativos

: Obtenha até cinco projetos ativos Pro : uS$ 4 por mês, cobrado anualmente

: uS$ 4 por mês, cobrado anualmente Business: uS$ 6 por usuário/mês, cobrado anualmente

Avaliações e opiniões de clientes

G2 : 4.4 de 5 (743+)

: 4.4 de 5 (743+) Capterra: 4.6 de 5 (mais de 2.081 avaliações)

23. OpenPhone

Melhor software de telefone comercial

Simplifique as comunicações empresariais com o OpenPhone OpenPhone é um ferramenta de comunicação empresarial que ajuda empresas e equipes a otimizar a comunicação.

A plataforma fornece um número de telefone comercial virtual que as equipes podem usar para todas as suas comunicações profissionais, reduzindo o tempo e o esforço necessários para gerenciar vários números de telefone e dispositivos.

Melhores recursos

Obtenha números de telefone virtuais sem precisar de um novo sistema telefônico

Personalize as saudações do correio de voz para cada número telefônico comercial

Envie e receba mensagens de texto de números telefônicos virtuais

Integre-o ao Zapier para acessar mais de 4.000 outros aplicativos

Limitações atuais

Alguns usuários tiveram uma qualidade de chamada ruim

Preços

Padrão : uS$ 17 por usuário/mês

: uS$ 17 por usuário/mês Premium : uS$ 25 por usuário/mês

: uS$ 25 por usuário/mês Enterprise: Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões de clientes

G2 : 4.8 de 5 (mais de 1.274 avaliações)

: 4.8 de 5 (mais de 1.274 avaliações) Capterra: 4.6 de 5 (mais de 46 avaliações)

24. Orientação ao usuário

Melhor software de integração

Simplificação dos processos de integração e treinamento de usuários com o UserGuiding UserGuiding é uma plataforma de integração de usuários e adoção de produtos que ajuda as equipes a melhorar sua produtividade, fornecendo uma maneira simples e eficiente de educar e treinar usuários, reduzindo o tempo e o esforço necessários para fornecer treinamento presencial ou documentação escrita.

Além disso, os tours de produtos no aplicativo e os guias interativos da UserGuiding podem ajudar os usuários a adotar novos produtos e recursos de forma rápida e eficaz, reduzindo o tempo e o esforço necessários para resolver problemas e responder a perguntas.

Melhores recursos

Análises detalhadas para ajudar a criar orientações eficazes sobre os produtos

Crie experiências de integração personalizadas com o recurso de segmentação

Capture insights importantes sobre o usuário com as pesquisas Net Promoter (NPS)

Limitações atuais

Curva de aprendizado acentuada para alguns usuários

Preços

Básico : uS$ 69 por mês, cobrado anualmente

: uS$ 69 por mês, cobrado anualmente Profissional : uS$ 299 por mês, cobrados anualmente

: uS$ 299 por mês, cobrados anualmente Corporativo: mais de US$ 499 por mês, cobrados anualmente

Avaliações e opiniões de clientes

G2 : 4.7 de 5 (mais de 112 avaliações)

: 4.7 de 5 (mais de 112 avaliações) Capterra: 4.7 de 5 (mais de 51 avaliações)

25. Canva

Melhor software de design gráfico

Crie facilmente designs, materiais de marketing e muito mais com o Canva Canva é uma ferramenta de design gráfico que ajuda as equipes a melhorar sua produtividade, fornecendo uma plataforma fácil de usar para criar uma variedade de conteúdo visual, incluindo apresentações, publicações em mídias sociais, folhetos e muito mais, reduzindo a necessidade de habilidades especializadas em design ou o uso de várias ferramentas de design.

O aplicativo também oferece modelos e elementos de design que podem ajudar a garantir que os designs sejam visualmente consistentes e alinhados com as diretrizes da marca, reduzindo o risco de erros e retrabalho.

Melhores recursos

Edite e converta facilmente PDFs em designs on-line

O editor de arrastar e soltar torna conveniente para todos os usuários criar e editar designs

Escolha em uma biblioteca de modelos, imagens e outros ativos

Baixe designs e compartilhe-os com qualquer pessoa por meio de um link

Limitações atuais

Recursos e ativos avançados só estão disponíveis com uma assinatura paga

Preços

Gratuito

Pro : uS$ 12,99 por mês para uma pessoa

: uS$ 12,99 por mês para uma pessoa Equipes: uS$ 14,99 por mês para as primeiras cinco pessoas

Avaliações e opiniões de clientes

G2 : 4.7 de 5 (mais de 3.844 avaliações)

: 4.7 de 5 (mais de 3.844 avaliações) Capterra: 4.7 de 5 (mais de 10.973 avaliações)

O que você deve procurar nas ferramentas de produtividade?

É bom saber exatamente quais elementos procurar para garantir que você encontre uma combinação de longo prazo. ☝️

Aqui estão alguns critérios básicos que você deve ter em mente quando estiver analisando essas ferramentas:

✅ Funcional e fácil de usar

Ela é fácil de usar e você consegue descobrir como usá-la sem precisar de habilidades técnicas?

Se uma ferramenta custar mais tempo, energia e até mesmo dinheiro para ser mantida do que o valor que ela traz para você, então ela não deve ser usada.

As ferramentas que você escolher devem ser intuitivas e fáceis de navegar. O mais importante é que elas sejam funcionais. Essas ferramentas precisam agregar valor à sua vida, ajudando-o a preencher as lacunas, conectar fluxos de trabalho e simplificar o seu dia a dia.

✅ Flexível e escalável

Cada pessoa tem seu próprio fluxo de trabalho e preferências de aprendizado. As ferramentas de produtividade que você escolher devem oferecer flexibilidade para acomodar suas estilos de trabalho e precisa permitir que você trabalhe da melhor forma possível.

Além disso, uma boa combinação deve ser compatível com suas necessidades atuais e flexível o suficiente para se ajustar à evolução de suas necessidades à medida que você progride em sua função.

✅ Seguro, confiável e acessível

Você pode salvar, editar e acessar seu trabalho facilmente e a qualquer momento? E eles estão seguros - seus arquivos, conversas e dados pessoais estão protegidos?

Se sua meta é aumentar a produtividade, então suas ferramentas precisam ser confiáveis e acessíveis e, o mais importante, precisam ser seguras e proteger sua privacidade.

Melhora a colaboração

Independentemente de você estar trabalhando sozinho ou com equipes e clientes remotos, os aplicativos de produtividade que permitem que você se comunique facilmente e colaborar em tempo real são essenciais para melhorar sua eficiência no trabalho.

Escolha ferramentas com recursos integrados de comunicação e colaboração para reduzir o tempo desperdiçado em conversas de ida e volta, além de acelerar o ciclo de feedback, resolver problemas mais rapidamente e obter esclarecimentos de imediato.

Otimize seu fluxo de trabalho com aplicativos de produtividade

Seja no escritório ou trabalhando em casa, as ferramentas certas e os aplicativos de hacks de produtividade podem ajudá-lo a se manter organizado, motivado e no caminho certo para fazer mais coisas.

E, para sua sorte, existem muitas opções que podem ajudá-lo a encontrar o que você precisa. Tudo se resume a reservar um tempo para pesquisar e avaliar quais ferramentas se adaptam melhor às suas necessidades específicas, ao seu fluxo de trabalho, aos seus estilos de aprendizagem e às suas metas.

Algumas ferramentas de produtividade podem ajudá-lo a manter o foco, outras podem mantê-lo no caminho certo para atingir suas metas e outras podem otimizar seu fluxo de trabalho - com o ClickUp, você pode fazer tudo isso. 😉

Com centenas de recursos personalizáveis e integrações poderosas, o ClickUp permitirá que você trabalhe do seu jeito e domine seu fluxo de trabalho.

É hora de liberar o guru da produtividade que existe em você. Traga todos os seus projetos e trabalhos para um único lugar com o ClickUp. 👌