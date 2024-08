10 melhores softwares de gerenciamento de projetos de engenharia para engenheiros em 2024

Para um gerente de projetos no setor de engenharia, as coisas vão de calmas a caóticas em um piscar de olhos. Superar obstáculos inesperados, diminuir a tensão da equipe e tentar terminar o trabalho "ontem" são as muitas alegrias do seu dia de trabalho típico.

Um pequeno deslize e você pode ter que ver os projetos em andamento se transformarem em uma bagunça fora do seu controle. Felizmente, você não precisa suportar esse fardo sozinho - tudo o que você precisa é do software de gerenciamento de projetos para engenharia para manter seu negócio funcionando sem problemas! ⚙️

Essas ferramentas são equipadas com recursos que facilitam o controle de projetos complexos em todas as disciplinas de engenharia. Seja para lidar com a comunicação ou manter prazos apertados, um software de qualidade ajuda você a se manter organizado e a vencer os KPIs!

Apresentaremos a você as 10 ferramentas de engenharia mais poderosas ferramentas de gerenciamento de projetos para equilibrar seus projetos sem esforço e manter sua equipe funcionando como uma máquina bem lubrificada. 🚂

O que é um software de gerenciamento de projetos de engenharia?

O software de gerenciamento de projetos de engenharia é uma ferramenta especializada projetada para ajudar os engenheiros e as equipes de engenharia a gerenciar, acompanhar e executar seus projetos com eficiência. Em geral, essas soluções de software são equipadas com vários recursos, como gerenciamento de tarefas, alocação de recursos, controle de tempo, programação e avaliação de riscos, especificamente adaptados às necessidades exclusivas dos projetos de engenharia.

O que você deve procurar em um software de gerenciamento de projetos de engenharia?

Um software completo

ferramenta de gerenciamento de projetos

para projetos de engenharia deve oferecer os seguintes benefícios:

Colaboração da equipe : A plataforma permite o trabalho coletivo em tempo real, garantindo uma comunicação perfeita entre diferentes departamentos. Procure recursos para atribuir e monitorar tarefas individuais e de equipe Gerenciamento centralizado: Atua como um hub central com ferramentas para rastrear projetos de engenharia, documentação, metas e acompanhamentos Ferramentas de visibilidade e geração de relatórios: Procure recursos como painéis de controle ao vivo e controle de tempo para obter relatórios rápidos sobre a saúde e o progresso dos projetos Orçamento e gerenciamento de recursos: Você deve ser capaz de alocar e realocar recursos humanos, equipamentos, ferramentas de escritório e fundos em projetos em andamento Comunicação com o cliente : Qualquer software de gerenciamento de projetos decente ajuda a transmitir os parâmetros do projeto e compartilhar atualizações de status com os clientes Metodologias de projeto: A ferramenta se adapta a metodologias de gerenciamento de projetos como Agile, Waterfall e Scrum, comuns em desenvolvimento de software e equipes de engenharia

Os 10 melhores softwares de gerenciamento de projetos de engenharia em 2024

Examinamos dezenas de produtos e escolhemos a dedo 10 softwares de gerenciamento de projetos baseados em engenharia. Além dos critérios acima, também analisamos a confiabilidade geral dessas ferramentas em cenários competitivos.

1.

ClickUp

Melhor software geral de gerenciamento de projetos de engenharia

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

O ClickUp é um

ferramenta multifuncional de gerenciamento de projetos

personalizável para suportar qualquer metodologia de projeto. Você tem mais de 100 recursos para configurar um

fluxo de trabalho ágil em ritmo acelerado

-ou um fluxo de trabalho em cascata ou híbrido! Desde a criação, atribuição e

priorização de tarefas

ao monitoramento e controle, você tem todas as ferramentas para gerenciar cargas de trabalho em

equipes multifuncionais

e projetos complexos de engenharia.

Os líderes das equipes de engenharia vão adorar as ferramentas de orçamento e gerenciamento de recursos de amplo espectro do ClickUp.

Definir metas

e controlar o tempo para evitar o desperdício de recursos com custos de horas extras ou tarefas duplicadas. ⌛

Os modelos versáteis do ClickUp permitem

equipes de desenvolvimento de software

para agilizar os projetos e cumprir os prazos, reduzindo

dívida técnica

. Use

modelos de engenharia

tais como

Rastreamento de bugs

e

Planejamento de Sprint

para minimizar os erros em cada ciclo de saída!

Outras opções incluem:

Você pode integrar o ClickUp com mais de 1.000 outros aplicativos para gerenciar suas tarefas diárias de trabalho sem precisar alternar entre plataformas. Comunique atualizações com mais rapidez integrando seu e-mail e use aplicativos de marca

Formulários do ClickUp

para coletar respostas de seus clientes de forma profissional! 💼

Melhores recursos do ClickUp

Ferramenta de gerenciamento de projetos tudo em um

Compatível com Scrum e Estruturas ágeis

Alta visibilidade de cada projeto, tarefa e Sprint com mais de 15 visualizações

Modelos pré-criados para vários casos de uso de engenharia

Agiliza a comunicação com colegas de trabalho e clientes

Ferramentas de controle de tempo e orçamento

Fácil de usar com uma interface de arrastar e soltar

mais de 1.000 integrações

Limitações do ClickUp

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Classificações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 8.200 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 8.200 avaliações) Capterra: 4.7/5 (3.500+ avaliações)

2. Accelo

Melhor para automação de operações de serviços

via

Acelo

O Accelo é uma solução exclusiva para gerentes que buscam aumentar a eficiência operacional. A plataforma é altamente favorecida por empresas de engenharia porque permite planejar com antecedência e microgerenciar todas as fases do projeto, do planejamento ao faturamento.

Comece personalizando seu fluxo de trabalho - planeje as tarefas diárias para cada membro da equipe e aloque recursos compartilhados. Use as práticas opções de automação da plataforma para tarefas tediosas e minimize o risco de esgotamento da equipe!

As smartsheets e os cronômetros do Accelo estão integrados em todos os projetos para dar suporte aos supervisores. Obtenha informações sobre a equipe, o orçamento e as capacidades de execução em tempo real com um ou dois cliques. Verifique os status e as dependências das tarefas para ajustar a carga de trabalho, se necessário. ♻️

Se o gerenciamento de vendas em projetos em andamento é uma dor de cabeça, os recursos de bilhetagem e faturamento do Accelo salvam o dia. Fature de acordo com o orçamento predefinido ou use a porcentagem de conclusão do projeto para definir um valor viável. Você pode até mesmo gerenciar contratos de retenção, criar faturas em massa e enviar declarações de faturas pendentes diretamente da plataforma.

Melhores recursos do Accelo

Suporte em todo o ciclo de vida do projeto

Tarefas automatizadas

Insights instantâneos para tomada de decisões

Rastreamento de projetos em tempo real

Suporte para emissão de tíquetes e faturamento

Limitações do Accelo

Os recursos de faturamento podem sermuito complicados de entender* Adaptação aatualizações frequentes pode ser confuso

Preços do Accelo

Mais : uS$ 24/mês por usuário

: uS$ 24/mês por usuário Premium: uS$ 39/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Accelo

G2 : 4.4/5 (mais de 450 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 450 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 150 avaliações)

3. Celoxis

Melhor para planejamento abrangente de projetos

via

Celoxis

O Celoxis é outro poderoso software de gerenciamento de projetos para equipes de engenharia. Use sua plataforma intuitiva para elaborar planos que se ajustam automaticamente a solicitações de folga, prioridades variáveis, atrasos e outras circunstâncias imprevistas.

O acompanhamento, o orçamento e o gerenciamento de recursos são muito fáceis! Use o painel central para inspecionar o status das tarefas, os marcos e os indicadores de saúde de um projeto. O painel é 100% personalizável, permitindo que você atualize layouts e altere widgets para acomodar qualquer

mudança de prioridades

.

O Celoxis oferece recursos avançados de análise e previsão para examinar seus projetos. Por exemplo, a ferramenta What-If Analysis pode prever riscos e problemas potenciais que podem surgir se fatores significativos, como equipe ou orçamento, forem alterados. Ela pode ser um salva-vidas para a sua equipe de planejamento estratégico e evitar que os projetos descarrilem em meio a cenários imprevisíveis. 🚃

Melhores recursos do Celoxis

Ferramentas de planejamento, rastreamento e previsão de projetos

Interface intuitiva

Painel de controle personalizável

Recursos de gerenciamento de portfólio

Facilidade de colaboração

Limitações do Celoxis

As UX/UI pode ser desafiador para navegar

Alguns usuários querem uma interface mais diversidade de opções de relatórios

Preços do Celoxis

Nuvem : uS$ 22,50/mês por usuário (cobrado anualmente)

: uS$ 22,50/mês por usuário (cobrado anualmente) No local: Entre em contato para saber o preço (cobrado uma vez)

Celoxis ratings and reviews

G2 : 4.4/5 (mais de 50 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 250 avaliações)

4. LiquidPlanner

Melhor para gerenciamento preditivo de projetos

via

LiquidPlanner

Não, o LiquidPlanner não causará um colapso na sua equipe de engenharia. 🫗

O "líquido" aqui se refere à adaptabilidade da plataforma às ondas de mudança que atingem as equipes de engenharia. 🌊

O LiquidPlanner é um planejador preditivo que incorpora o elemento de incerteza por padrão, permitindo que você plote cronogramas de projetos e datas de conclusão. Isso é feito com a ajuda de simulações que geram previsões quase precisas! ⛈️

Quando o projeto entrar em operação, use os recursos de monitoramento em tempo real para gerenciar cronogramas, tarefas e insights. Com uma ideia das incertezas, sua reação às atividades fora do caminho pode ser rápida e objetiva.

Com o LiquidPlanner, você obtém um apoio de planejamento prioritário de alto nível. Não há espaço para estresse e ansiedade quando você pode criar cronogramas realistas e riscar uma emergência após a outra, mantendo a calma! 😎

Melhores recursos do LiquidPlanner

Insights sobre a saúde de um projeto

Planejamento preditivo do projeto

Previsão de riscos baseada em simulação

Ferramentas de gerenciamento de tempo de primeira linha

Priorização de tarefas

Limitações do LiquidPlanner

Preços do LiquidPlanner

Essenciais : uS$ 15/mês por usuário

: uS$ 15/mês por usuário Profissional : uS$ 25/mês por usuário

: uS$ 25/mês por usuário Ultimate: uS$ 35/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do LiquidPlanner

G2 : 4.2/5 (mais de 250 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 250 avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 650 avaliações)

5. Jira

Melhor para gerenciamento de projetos ágeis

via

Jira

Ugh, o

dores de crescimento das equipes ágeis

! 🤕

O Jira tem como objetivo fazer com que a dor desapareça. Seus quadros ágeis intuitivos são voltados principalmente para desenvolvedores de software, mas outras equipes de engenharia também podem usá-los.

A ferramenta oferece uma gama completa de recursos de suporte para o liberação de novos softwares em prazos apertados. Escolha entre quadros Kanban e Scrum para dividir fluxos de trabalho complexos em tarefas gerenciáveis para sua equipe Agile. Os quadros são bastante flexíveis e podem se adaptar ao padrão de trabalho exclusivo da sua equipe.

Use

roteiros interativos

para criar níveis de hierarquia e dependências. Identifique bugs e gargalos à medida que eles aparecem para manter o tempo de resolução mínimo. Aproveite o painel de controle centralizado da plataforma e

ferramentas de relatórios

para monitorar como suas metas estão se desenvolvendo.

Melhores recursos do Jira

Adapta-se a equipes ágeis

Configuração de automação do tipo arrastar e soltar

Roteiros interativos

Gerenciamento centralizado de tarefas

Quadros Scrum e Kanban elegantes

Limitações do Jira

Preços do Jira

Gratuito : $0

: $0 Padrão : uS$ 790/ano por usuário

: uS$ 790/ano por usuário Premium : uS$ 1.525/ano por usuário

: uS$ 1.525/ano por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Jira ratings and reviews

G2 : 4.3/5 (mais de 5.300 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 5.300 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 13.000 avaliações)

6. Linear

Melhor para controle de problemas

via

Linear

O Linear é uma ferramenta prática para planejar o futuro com precisão implacável.♟️

A plataforma é ideal para programar projetos de software e design em grande escala a partir de uma perspectiva geral. Divida o roteiro do seu projeto em ciclos para que sua equipe possa se concentrar no que deve ser feito agora.

Cada ciclo é totalmente personalizável. Defina datas de início e durações ou planeje os intervalos e as retrospectivas da sua equipe. Você pode até mesmo criar Git hooks para automatizar tarefas preditivas. Tem tarefas inacabadas depois de um sprint? Qualquer trabalho pendente de um ciclo passa automaticamente para o próximo, para que você tenha tudo em ordem! ️

Relatórios de bugs do Linear, atualizações automáticas do projeto,

registros automatizados

discussões e várias integrações ajudam a colaborar com seus colegas de equipe sem perder o contexto.

Muitos usuários acham que

Linear semelhante ao Jira

em termos de recursos, mas o primeiro pode ter melhores tempos de carregamento e atalhos para acelerar seus processos.

Melhores recursos do Linear

Ferramenta detalhada de planejamento e gerenciamento de tarefas

Relatórios úteis de bugs e backlogs automatizados

Acompanhamento do progresso

Plataforma de alta velocidade

Limitações lineares

Menos recursos avançados em comparação com os concorrentes

Nenhum aplicativo móvel nativo

Preços lineares

Gratuito : $0

: $0 Padrão : uS$ 8/mês por usuário

: uS$ 8/mês por usuário Plus: $14/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Linear ratings and reviews

G2 : 4.5/5 (mais de 15 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 15 avaliações) Producthunt: 4,7/5 (mais de 90 avaliações)

Confira estes_ **Alternativas lineares !

7. Asana

Melhor para gerenciamento de tarefas

via Asana A Asana é outra superestrela legítima no universo do gerenciamento de projetos! 🕺

Além dos recursos regulares de gerenciamento de tarefas, essa solução Agile-friendly tem uma interface intuitiva que oferece uma visão geral clara do que está em andamento e de quem está no comando a qualquer momento. A realocação de recursos não é um problema, graças ao design de arrastar e soltar que permite mover elementos e fazer alterações de última hora. ⌚

Rastrear bugs, lidar com vários projetos, criar e gerenciar calendários, lidar com sprints, monitorar portfólios, etc. A Asana está ao seu lado. Explore várias visualizações, opções de automação e integrações para simplificar seu trabalho diário. Como a plataforma é baseada na nuvem, acesse-a onde quer que você esteja para analisar os relatórios de status do projeto. 📝

O único incômodo desvantagem da plataforma é que não há nenhuma maneira de ter vários responsáveis por uma única tarefa, o que limita a responsabilidade.

Melhores recursos da Asana

Ferramentas de gerenciamento de projetos com várias visualizações

Uso gratuito para equipes com até 15 membros

Dezenas de integrações de terceiros

Opções de dependência de alto nível

Recursos de arrastar e soltar

Limitações da Asana

Preços da Asana

Básico : $0

: $0 Premium : uS$ 10,99/mês por usuário

: uS$ 10,99/mês por usuário Business: uS$ 24,99/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas da Asana

G2 : 4.3/5 (mais de 9.000 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 12.000 avaliações)

8. Plutio

Melhor para engenheiros autônomos

via

Plutio

Malabarismo com a colaboração em equipe,

compartilhamento de conhecimento

a automação do fluxo de trabalho e da folha de pagamento é uma façanha e tanto, especialmente se o seu trabalho estiver espalhado por dezenas de aplicativos. No entanto, é apenas uma questão de tempo até que você deixe cair uma das bolas. 🤹

Confie no Plutio para trazer calma ao caos com recursos para gerenciamento centralizado.

É uma solução completa e 100% personalizável - agende tarefas, automatize fluxos de trabalho, elabore propostas avançadas, faça planilhas de horas com base em dados, crie faturas e personalize campos e exibições. Você está sempre no comando! 🧙

A interface amigável da plataforma pode ser personalizada para combinar com a marca da sua empresa. Sua versão mais recente, Plutio 3.0, vem com uma nova Bandeja de Produtividade para acessar as principais tarefas, notas e contatos com um único clique!

O Plutio tem um apelo global sofisticado, pois é uma das poucas ferramentas de gerenciamento de projetos disponíveis em mais de 30 idiomas! 🌍

Melhores recursos do Plutio

Fluxos de trabalho centralizados e totalmente personalizáveis

Excelentes opções de faturamento e pagamento

Oferece modelos para projetos de engenharia

Suporta mais de 30 idiomas

Bandeja de produtividade para fácil acesso

Limitações do Plutio

Preços do Plutio

Solo : uS$ 19 por mês

: uS$ 19 por mês Estúdio : uS$ 39 por mês

: uS$ 39 por mês Agência: uS$ 99 por mês

Plutio avaliações e comentários

G2 : 4.5/5 (mais de 50 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4.6/5 (150+reviews)

9. Projetos Zoho

Melhor para colaboração

via

Projetos Zoho

Se estiver procurando uma ferramenta de gerenciamento de projetos de engenharia barata, mas eficiente, considere o Zoho Projects! Esse software baseado na nuvem inclui dezenas de recursos práticos de gerenciamento de projetos. Desde a organização de tarefas até o agendamento de reuniões, a plataforma é perfeita!

Com o Zoho Projects, todos os colegas de equipe podem saber claramente o que se espera deles. Estabeleça regras básicas adicionando tarefas aos responsáveis, definindo prioridades e dependências e criando lembretes. Você pode até automatizar tarefas, embora essa opção esteja disponível apenas para usuários pagos.

O progresso da sua equipe é contabilizado em planilhas de horas e cronômetros de tarefas. Monitore esses relatórios para identificar gargalos de produtividade e distribua a carga de trabalho da sua equipe para garantir que ninguém esteja trabalhando demais ou com folga.

Os projetos de engenharia não são trabalhos para um homem só, e o Zoho Projects sabe muito bem disso. As opções de colaboração da plataforma, como chats incorporados e fóruns de projetos, mantêm todos informados sobre as últimas atualizações.

Melhores recursos do Zoho Projects

Excelentes opções de colaboração

Controle de tempo integrado para monitorar o progresso do projeto

Preços relativamente acessíveis

Opções úteis de integração

Limitações do Zoho Projects

Preços do Zoho Projects

Gratuito : $0

: $0 Premium : uS$ 4/mês por usuário

: uS$ 4/mês por usuário Enterprise: uS$ 9/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Zoho Projects ratings and reviews

G2 : 4.3/5 (mais de 350 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 350 avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 300 avaliações)

Check out_ **Estas alternativas do Zoho !

10. Pagamento

Melhor para controle de horas e faturamento

via

Pagamento

Os gerentes de projetos de engenharia podem ser os maiores especialistas em suas áreas, mas geralmente precisam de orientação quando se trata de contabilidade. Atividades simples de faturamento podem parecer penosas, especialmente para equipes pequenas que não podem pagar um especialista financeiro em tempo integral. 🧮

Felizmente, você pode contar com ferramentas como o Paymo para lhe dar superpoderes contábeis! 🦸

A plataforma torna as atividades rotineiras, como faturamento e cobrança, rápidas e fáceis. Crie estimativas para planos de projetos de engenharia, compartilhe-as com os clientes e transforme os custos aprovados em faturas profissionais em pouco tempo!

Naturalmente, o Paymo é, antes de tudo, uma plataforma de gerenciamento de projetos. Use-o para visualizar seus projetos, criar tarefas, personalizar fluxos de trabalho e verificar marcos - tudo isso. 🎺

Use os modelos de projeto do Paymo para criar cronogramas fáceis de seguir para todos e facilitar a colaboração. Você pode até mesmo convidar clientes como convidados para comunicar o progresso de um projeto.

Melhores recursos do Paymo

Excelentes recursos de faturamento e cobrança

Aplicativo móvel prático para gerenciar projetos

Várias ferramentas de controle de tempo

Modelos de projetos incorporados

Compartilhamento de plataforma com clientes

Limitações do Paymo

Preços do Paymo

Gratuito : $0

: $0 Inicial : $4,95/mês por usuário

: $4,95/mês por usuário Escritório pequeno : uS$ 9,95/mês por usuário

: uS$ 9,95/mês por usuário Empresa: uS$ 20,79/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e opiniões sobre o Paymo

G2 : 4.6/5 (mais de 550 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 550 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 450 avaliações)

Como os engenheiros podem se beneficiar do uso do software de gerenciamento de projetos?

Os engenheiros podem se beneficiar muito com o uso do software de gerenciamento de projetos de várias maneiras:

Plataforma centralizada : O software de gerenciamento de projetos oferece aos engenheiros uma plataforma centralizada para gerenciar suas tarefas, acompanhar o progresso e colaborar com os membros da equipe. Isso leva a uma melhor comunicação e coordenação, garantindo que todos estejam na mesma página o tempo todo.

: O software de gerenciamento de projetos oferece aos engenheiros uma plataforma centralizada para gerenciar suas tarefas, acompanhar o progresso e colaborar com os membros da equipe. Isso leva a uma melhor comunicação e coordenação, garantindo que todos estejam na mesma página o tempo todo. Planejamento eficiente : Essas ferramentas são equipadas com recursos que ajudam no planejamento detalhado do projeto. Elas ajudam a definir marcos, criar gráficos de Gantt e prever os resultados do projeto usando várias metodologias de gerenciamento de projetos. Isso permite um melhor planejamento geral, especialmente benéfico para projetos de engenharia de longo prazo.

: Essas ferramentas são equipadas com recursos que ajudam no planejamento detalhado do projeto. Elas ajudam a definir marcos, criar gráficos de Gantt e prever os resultados do projeto usando várias metodologias de gerenciamento de projetos. Isso permite um melhor planejamento geral, especialmente benéfico para projetos de engenharia de longo prazo. Relatórios em tempo real : Um dos mais importantes vantagens do gerenciamento de projetos é sua capacidade de gerar relatórios de produtividade e progresso em tempo real. Isso permite que os gerentes de projeto tomem decisões oportunas durante todo o projeto, garantindo a alocação eficiente de recursos e a conclusão de tarefas.

: Um dos mais importantes vantagens do gerenciamento de projetos é sua capacidade de gerar relatórios de produtividade e progresso em tempo real. Isso permite que os gerentes de projeto tomem decisões oportunas durante todo o projeto, garantindo a alocação eficiente de recursos e a conclusão de tarefas. Gerenciamento de orçamento : O software de gerenciamento de projetos geralmente vem com recursos de orçamento e gerenciamento financeiro. Isso ajuda as equipes a controlar suas despesas e garante que o projeto permaneça dentro do seu orçamento.

: O software de gerenciamento de projetos geralmente vem com recursos de orçamento e gerenciamento financeiro. Isso ajuda as equipes a controlar suas despesas e garante que o projeto permaneça dentro do seu orçamento. Promove as práticas ágeis: Alguns softwares de gerenciamento de projetos, como o Teamhood, mesclam com sucesso as práticas tradicionais e Gerenciamento de projetos ágeis tradicionais e práticas ágeis. Isso dá às equipes de engenharia a flexibilidade para se adaptar rapidamente às mudanças e entregar projetos com mais eficiência.

Aceite seu projeto de engenharia com o software de gerenciamento de projetos

Os gerentes de projetos de engenharia geralmente se sentem como o capitão de um navio em mar agitado. Manter o equilíbrio do navio é estressante, mas as ferramentas da nossa lista podem ajudá-lo a se sair bem. Adquira sua opção favorita - você estará afastando as nuvens e levando sua equipe para águas mais calmas em pouco tempo. ☀️