20 melhores softwares, ferramentas e soluções de rastreamento de bugs em 2024

Todo software apresenta alguns bugs ocasionalmente. 🐜

Embora seja essencial detectá-los, sabemos que é ainda mais irritante vasculhar uma tonelada de registros para encontrar o bug e determinar sua causa.

Então, como você se livra desses bichinhos sem perder a produtividade?

Usando um software de rastreamento de bugs!

As ferramentas de rastreamento de bugs ajudam você a gerenciar os bugs de software em cada estágio do ciclo de vida, desde a descoberta do bug até a sua resolução. Neste artigo, veremos por que você precisa de um software de rastreamento de bugs e destacaremos as 20 melhores ferramentas de rastreamento de bugs que você pode usar atualmente.

Vamos esmagar alguns bugs! 🐛

Os benefícios do software de rastreamento de bugs

Bugs são erros ou defeitos encontrados em qualquer sistema de computador ou parte de código que impedem a execução adequada ou total do software. Eles são extremamente comuns no desenvolvimento de software, já que as equipes estão sempre lançando novos códigos.

Infelizmente, os bugs permanecem em seu software até que alguém se livre deles manualmente. É por isso que o software de rastreamento de bugs é tão importante para as equipes de desenvolvimento de software.

O rastreamento de bugs ajuda as equipes a ficarem em dia com os problemas que vêm de um número infinito de lugares. E se os bugs não forem resolvidos, eles levam a páginas quebradas, ferramentas de checkout ou dados não salvos. Tudo o que você obterá com isso são clientes insatisfeitos, perda de receita e um impacto significativo na reputação da sua empresa

Então, quais são as melhores ferramentas de rastreamento de bugs para ajudar a registrar e exterminar esses bugs antes que eles arruínem a sua empresa?

Claro, você poderia usar Excel ou Planilhas Google planilhas eletrônicas para controle de bugs. Mas isso é tudo o que você pode fazer. Para gerenciar bugs de forma eficaz, suas equipes de desenvolvimento de software precisam de uma solução robusta de rastreamento de bugs ou de ferramentas de rastreamento de defeitos.

Elas o ajudam a rastrear bugs em todos os estágios do projeto, desde o processo de desenvolvimento de software até o estágio de teste e lançamento de perguntas e respostas. As melhores ferramentas de controle de bugs terão recursos como:

Gerenciamento de tarefas

Painéis de controle

Gerenciamento de projetos ágeis (gráficos burndown, gráficos de Gantt, etc.)

Envio de relatórios de bugs

Relatórios analíticos de bugs

Notificações por e-mail

Ferramentas de automação

Vamos ver qual software de rastreamento de bugs está disponível para ajudar sua equipe a se manter ágil e informada.

Os 20 melhores softwares de controle de bugs para 2022

1. ClickUp O ClickUp é um dos

mais bem avaliados ferramentas de produtividade e controle de bugs. Ele oferece soluções completas para organizações que precisam se manter produtivas e eficientes. O ClickUp não é apenas um software robusto de gerenciamento de projetos, mas também é um hub de trabalho centralizado para as equipes realizarem o trabalho. 🤝

Uma das razões pelas quais ele está no topo desta lista das melhores ferramentas de rastreamento de bugs é devido a A poderosa integração do ClickUp com o GitHub . Por exemplo, as equipes de desenvolvimento de software podem ver todas as atividades do GitHub relacionadas a uma tarefa e receber notificações quando os itens forem adicionados. Ou você pode alterar o status de uma tarefa do Github automaticamente no ClickUp.

Os recursos flexíveis do ClickUp permitem que as equipes de desenvolvimento de software trabalhem de forma colaborativa em toda a organização. Não é mais necessário procurar gerentes de projeto ou equipes de suporte ao cliente, marketing e design para se conectar ao relatório de bugs.

Descobriu um bug? 🔍

Garanta facilmente que todos os colegas de equipe saibam o que fazer e quem está trabalhando em quê com as tarefas atribuídas no ClickUp. Atribua bugs a um desenvolvedor individual, a vários responsáveis ou a uma equipe inteira.

Adicione vários responsáveis ou uma equipe inteira no ClickUp

É claro que as ferramentas de gerenciamento de tarefas são úteis para o rastreamento de bugs, mas sabemos que as equipes realmente eficientes precisam de mais. É por isso que o ClickUp é o software de controle de bugs perfeito para desenvolvedores que precisam criar painéis de desempenho e controle.

Crie Dashboards no ClickUp para monitorar o progresso da equipe, descobrir gargalos e gerenciar recursos para se manter produtivo. Além disso, você pode personalizar os Dashboards com mais de 50 Widgets, incluindo Burnup , Queima de estoque , Fluxo cumulativo e Gráfico de velocidade diagramas.

Os ClickUp Dashboards são totalmente personalizáveis para exibir exatamente o que você precisa para trabalhar

E quanto às equipes de desenvolvimento de software que precisam de uma solução melhor de software de help desk? Colete dados facilmente com o Visualização de formulário do ClickUp e receba envios de bugs dos usuários por meio de um formulário do ClickUp para o seu aplicativo.

Use o ClickUp para criar tarefas a partir dessas respostas do formulário para que sua equipe de suporte as mova por um fluxo de trabalho.

Crie formulários para enviar e-mails ou criar tarefas automaticamente quando um bug for encontrado e enviado

Recursos do ClickUp

Visualizações personalizáveis de controle de bugs : Use qualquer estilo de projeto, como Agile, Scrum ou gráficos de Gantt, para melhor atender às necessidades de suas equipes

: Use qualquer estilo de projeto, como Agile, Scrum ou gráficos de Gantt, para melhor atender às necessidades de suas equipes Dependências de tarefas : Use dependências para ajudar as equipes a resolver bugs na ordem correta e evitar que trabalhos desnecessários sejam concluídos

Status, tags e prioridades de tarefas personalizadas : Dê mais detalhes aos bugs na tarefa com tags e status personalizados, como problemas encontrados e resolvidos, ou defina priorizações para mostrar a urgência de uma tarefa

: Dê mais detalhes aos bugs na tarefa com tags e status personalizados, como problemas encontrados e resolvidos, ou defina priorizações para mostrar a urgência de uma tarefa Automação de tarefas : Use mais de 50 automações para otimizar os fluxos de trabalho e reduzir o trabalho repetitivo

Documentos : Crie roteiros e processos delineados para novos colegas de equipe usando o ClickUpDocumentos Obter o modelo de rastreamento de bugs e problemas do ClickUp Limitações do ClickUp

Não há visualização do quadro no aplicativo móvel (ainda)

A personalização pode ser complexa para alguns usuários

A pesquisa e a filtragem podem ser mais lentas para alguns usuários (grandes melhorias em breve 😉)

Preços do ClickUp

Escolha entre vários planos de preços:

Plano Forever gratuito

Plano ilimitado : uS$ 7 por mês por membro

: uS$ 7 por mês por membro Plano comercial : $12 por mês por membro

: $12 por mês por membro Empresa: Entre em contato conosco para obter mais detalhes!

Avaliações de clientes do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2000 avaliações)

2. Jira

Via JiraJira é um software de gerenciamento de projetos e software de controle de problemas que fornece às equipes vários relatórios ágeis e em tempo real para o rastreamento de bugs. No entanto, esse software de rastreamento de bugs não tem nenhum recurso de gerenciamento de ideias.

Por que isso é um problema?

Os desenvolvedores de software precisam de um espaço criativo para desenvolver novos projetos, soluções de software e planos de controle de bugs. Mas, sem os recursos de gerenciamento de ideias, é melhor memorizar suas ideias mentalmente.

Em segundo lugar, além dos desenvolvedores de software, o Jira não é a ferramenta mais personalizável, o que o impede de ser uma solução completa para toda a organização.

Principais recursos do Jira

Visualizações ágeis como quadros Scrum e Quadros Kanban * Relatórios de acesso, como o relatório de problemas criados vs. resolvidos e o relatório de problemas criados recentemente

Painéis personalizáveis

Acompanhe marcos, lançamentos, bugs e muito mais

Limitações do Jira

Não há tempo realrecursos de colaboração em documentos que permitam que as equipes trabalhem juntas em bugs

Não é possível pesquisar problemas facilmente sem conhecer a linguagem de consulta do Jira

A funcionalidade Sandbox para testar códigos só está disponível no plano premium

O plano gratuito é muito limitado

Preços do Jira

O Jira tem três planos de preços, incluindo uma oferta gratuita:

Gratuito

Padrão : uS$ 7,50 por mês por membro

: uS$ 7,50 por mês por membro Premium : uS$ 14,50 por mês por membro

: uS$ 14,50 por mês por membro Empresa: Entre em contato para obter detalhes

Avaliações de clientes do Jira

G2: 4,2/5 (mais de 3.000 avaliações)

4,2/5 (mais de 3.000 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 10.000 avaliações)

Leia sobre como usar *Jira para gerenciamento de projetos* E o *[Principais alternativas ao Jira](https://clickup.com/pt-BR/blog/1025/alternativas-ao-jira/)* .

3. Redmine

Via Redmine O Redmine é uma ferramenta flexível ferramenta de gerenciamento de projetos de código aberto com gráficos de Gantt, visualizações de calendário e muito mais. A ferramenta de rastreamento de bugs é compatível com vários projetos e tem um rastreador de tempo integrado. Vamos ver se você consegue minar alguns tesouros do rastreamento de bugs! 👑

Principais recursos do Redmine

Crie subtarefas e atribua-as a diferentes membros da equipe

Criar problemas e editar o assunto e a descrição

Campos personalizados para problemas, projetos e registros de tempo

Suporta notificações por e-mail

Limitações do Redmine

A interface do usuário não é muito intuitiva

Não é adequado para o Agilerastreamento de problemas equipes

Integrações internas limitadas com ferramentas avançadas de gerenciamento de projetos

Preços do Redmine

O Redmine é um sistema de rastreamento de bugs gratuito e de código aberto.

Avaliações de clientes do Redmine

G2: 3,9/5 (mais de 200 avaliações)

3,9/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,1/5 (mais de 100 avaliações)

Leia mais sobre Usando o Redmine e suas melhores alternativas .

4. Rastreador de erros do Zoho

Via Zoho O Zoho Bug Tracker é uma ferramenta de rastreamento de defeitos que permite criar campos e fluxos de trabalho personalizados e personalizar sua interface para detectar qualquer bug de software.

Infelizmente, esse sistema de rastreamento de problemas não oferece armazenamento ilimitado, o que torna difícil para os desenvolvedores de software armazenar todos os seus dados de rastreamento de bugs no aplicativo.

Principais recursos do Zoho Bug Tracker

Fluxos de trabalho personalizados que ajudam você a enviar e corrigir bugs com facilidade

Relatórios que mostram quantos bugs foram relatados, resolvidos e muito mais

Notificações por e-mail que mantêm você e sua equipe atualizados quando os bugs são criados

Adicione comentários com descrições de bugs e anexos

Limitações do Zoho

Não oferece armazenamento ilimitado para relatar bugs

Integrações limitadas com aplicativos que não são do Zoho

Só é possível acessar quadros e listas Kanban ao visualizar seus bugs

Preços do Zoho

A ferramenta específica de rastreamento de bugs do Zoho tem três planos diferentes:

Plano gratuito

Padrão : uS$ 3 por mês por usuário

: uS$ 3 por mês por usuário Premium: uS$ 8 por mês por usuário

Avaliações de clientes do Zoho

G2: 4,4/5 (mais de 30 avaliações)

4,4/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

5. Asana

Via AsanaAsana é uma ferramenta de gerenciamento de projetos e acompanhamento de problemas que permite priorizar bugs para que sua equipe trabalhe primeiro nos mais urgentes. No entanto, para atribuir tarefas a várias pessoas nessa ferramenta de gerenciamento de projetos, você terá de fazer cópias dessas tarefas.

Isso significa que, com o tempo, você logo terá um monte de tarefas duplicadas em todo o seu espaço de trabalho.

Principais recursos da Asana

Modelo de controle de bugs

Crie formulários de monitoramento de bugs

Acompanhe os bugs e identifique tendências com campos personalizados

Visualização do quadro ágil

Limitações da Asana

Não é nativo controle de tempo recurso

Não é possível converter comentários em tarefas

O plano gratuito é limitado (sem campos ou formulários personalizados)

Falta um editor de documentos robusto ou um centro de compartilhamento de conhecimento

Preços da Asana

A Asana oferece quatro planos diferentes:

Plano básico : Gratuito

: Gratuito Plano Premium : uS$ 10,99 por mês por membro

: uS$ 10,99 por mês por membro Plano comercial : uS$ 24,99 por mês por membro

: uS$ 24,99 por mês por membro Empresa: Entre em contato para obter detalhes

Avaliações de clientes da Asana

G2 : 4.3/5 (mais de 7.000 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 7.000 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 9.000 avaliações)

Leia sobre nosso_ **Alternativas recomendadas para a Asana .

6. nTask

Via nTarefa o nTask é um software de gerenciamento de projetos que permite que as equipes ágeis gerenciem e priorizem bugs. A combinação de seus quadros Kanban com ferramentas robustas de colaboração em equipe, como documentação de problemas e riscos, torna-o uma ferramenta poderosa para rastreamento e priorização de bugs.

No entanto, essa plataforma tem um número limitado de integrações incorporadas. Portanto, se quiser incorporar o nTask às suas outras ferramentas, você dependerá muito do Zapier.

Principais recursos do nTask

Visualizações ágeis pararastreamento de bugsincluindo quadros Kanban personalizáveis

Visualizações de planejamento de projetos, incluindo gráficos de Gantt, para mapear grandes iniciativas com dependências e marcos

Ferramentas de mitigação de riscos para ajudar as equipes ágeis a documentar e rastrear problemas e bugs

Ferramentas de gerenciamento de cronograma para ajudá-lo a planejar, agendar e conduzir reuniões na plataforma

Limitações do nTask

Poucas integrações incorporadas

Opções limitadas de personalização e formatação

Preços do nTask

Há quatro planos para escolher, incluindo:

Plano gratuito

Plano Premium : uS$ 3 por mês por usuário

: uS$ 3 por mês por usuário Plano Empresarial : uS$ 8 por mês por usuário

: uS$ 8 por mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter uma cotação

Avaliações de clientes do nTask

G2: 4,5/5 (mais de 10 avaliações)

4,5/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 3.9/5 (mais de 10 avaliações)

7. Bugzilla

Via Bugzilla O Bugzilla é uma ferramenta de relatório de bugs de código aberto com sistemas avançados de relatório . Você também pode usar esse aplicativo de rastreamento de defeitos para estimar o tempo necessário para corrigir um bug e definir um prazo para isso.

No entanto, esse rastreador de problemas não tem os recursos que as equipes ágeis precisam, como várias visualizações de projeto. Isso pode resultar em uma equipe Scrum frustrada, precisando de visualizações críticas ou alternando constantemente entre plataformas.

Principais recursos do Bugzilla

Funcionalidade nativa de controle de tempo

Recurso de e-mail integrado

Opções abrangentes de permissões

Visualização de dependências de bugs em uma estrutura de árvore

Limitações do Bugzilla

Limitado a texto simples ou campos personalizados suspensos para relatar bugs

Não é adequado para equipes ágeis de gerenciamento de problemas

Não se integra a ferramentas avançadas de gerenciamento de projetos

Preços do Bugzilla

O Bugzilla é um sistema de rastreamento de bugs gratuito e de código aberto.

Avaliações de clientes do Bugzilla

G2: 3,8/5 (mais de 100 avaliações)

3,8/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4.1/5 (mais de 100 avaliações)

8. BugHost

Via BugHost O BugHost, de acordo com seus criadores, não é apenas um sistema de rastreamento de defeitos de software; ele também funciona como gerenciamento de problemas. Como uma plataforma de rastreamento de bugs e gerenciamento de problemas baseada em nuvem, o BugHost oferece um serviço prático chamado WebHost para que os usuários finais criem e gerenciem problemas em um projeto.

O BugHost também tem um painel de controle em tempo real que oferece aos usuários uma visão geral abrangente dos projetos passados e em andamento.

Principais recursos do BugHost

Oferece uma trilha de auditoria abrangente com histórico ilimitado para rastrear todos os defeitos de um projeto

Apresenta um processo de fluxo de trabalho que permite a atribuição de bugs a membros de uma equipe

Recurso de "pesquisa e relatório de bugs" simplificado, mas robusto

Vinculação personalizável de bugs semelhantes

O recurso WebSubmit permite que os clientes enviem todos os bugs que encontrarem diretamente do site do cliente

Limitações do BugHost

É estritamente baseado na nuvem, o que o torna indisponível sem uma conexão

Tem uma interface pouco inspiradora e sem graça

Não oferece um nível de preço gratuito

A estrutura de preços é desnecessariamente rígida

O site parece muito desatualizado

Preços do BugHost

O Bughost tem vários níveis de preços:

Projeto Kickoff : uS$ 10 por mês (10 usuários e 1 projeto)

: uS$ 10 por mês (10 usuários e 1 projeto) Inicialização : uS$ 29 por mês (5 usuários e 5 projetos)

: uS$ 29 por mês (5 usuários e 5 projetos) Equipe : uS$ 59 por mês (10 usuários e 10 projetos)

: uS$ 59 por mês (10 usuários e 10 projetos) Syndicate : uS$ 99 por mês (15 usuários e 15 projetos)

: uS$ 99 por mês (15 usuários e 15 projetos) Corporativo : $159 por mês (25 usuários e 25 projetos)

: $159 por mês (25 usuários e 25 projetos) Enterprise: uS$ 299 por mês (50 usuários/projetos), US$ 499 por mês (100 usuários/projetos), US$ 699 por mês (500 usuários/projetos), US$ 999 por mês (1.000 usuários/projetos)

Avaliações de clientes do BugHost

G2: 3,8/5 (3 avaliações)

3,8/5 (3 avaliações) Capterra: Ainda não há avaliações

9. Pássaro come inseto

Via Pássaro come inseto Você é um desenvolvedor que faz tudo o que pode em um navegador? Nesse caso, o Bird Eats Bug pode ser uma ótima ferramenta para localizar e rastrear seus bugs. Essa extensão de navegador foi criada para simplificar o processo de criação de relatórios de dados interativos e ricos em dados.

Você pode usar a extensão de navegador do Bird para registrar um problema, fazer uma gravação de tela e anexe dados técnicos úteis, como erros de rede, informações do navegador e logs do console.

principais recursos do #### Bird Eats Bug

Recurso de relatório de bugs com um clique para capturar todos os detalhes técnicos de que os engenheiros precisam para resolver um problema

Não requer conhecimento técnico em software ou habilidades de codificação para ser usado

Possui um recurso de Replays que captura dados em segundo plano, incluindo registros técnicos e capturas de tela avançadas que capturam bugs não visíveis em primeiro plano

Facilita o compartilhamento de relatórios de bugs com os membros da equipe por meio de ferramentas de desenvolvimento integradas

Limitações do Bird Eats Bug

Ele não captura caixas de erro pop-up de JavaScript

O Bird Eats Bug é limitado pelas permissões que o navegador concede às extensões

Envia relatórios de erros detalhados (irritante para as equipes de software)

Preços do Bird Eats Bug

O Bird Eats Bug tem quatro planos de preços:

Gratuito

Inicial : uS$ 50 por mês

: uS$ 50 por mês Premium : $200 por mês

: $200 por mês Empresa: Preços personalizados disponíveis

Avaliações de clientes do Bird Eats Bug

G2: 4,5/5 (2 avaliações)

4,5/5 (2 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 40 avaliações)

10. Retorno do usuário

Via Retorno do usuário O Userback afirma oferecer a maneira mais rápida de relatar bugs e fornecer feedback de aplicativos e sites. Ele "coloca o usuário de volta no desenvolvimento" com capturas de tela automatizadas, registros de tela, logs de console, informações do navegador e recursos de rastreamento de eventos. Essa ferramenta foi projetada para designers de software, desenvolvedores e empresas que buscam uma plataforma para gerenciar todos os seus projetos.

principais recursos do #### Userback

Relatório visual detalhado de bugs para designers, desenvolvedores e usuários

Cria fluxos de trabalho personalizados

Contextos visuais para bugs relatados com anotações, replays de sessões e insights de usuários

Conecta-se a ferramentas de gerenciamento de projetos, incluindo GitHub, Slack, Jira

Limitações do Userback

Alguns usuários reclamam que o Userback é "desajeitado"

Clientes e usuários finais precisam de uma conta para rastrear tíquetes

Pode ser difícil para os clientes usarem no início

Preços da Userback

A Userback tem quatro opções de preços:

Solo : uS$ 19 por mês

: uS$ 19 por mês Startup : uS$ 79 por mês

: uS$ 79 por mês Empresa : $159 por mês

: $159 por mês Premium: uS$ 289 por mês

Avaliações de clientes do Userback

G2: 4,8/5 (mais de 140 avaliações)

4,8/5 (mais de 140 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 70 avaliações)

11. BugHerd

Via BugHerd O BugHerd é uma das principais opções de rastreamento de bugs porque permite que os desenvolvedores rastreiem facilmente os bugs e coletem e gerenciem o feedback das páginas da Web. As equipes de desenvolvimento e os clientes só precisam fixar o feedback e os relatórios de bugs em um elemento de uma página da Web, e os desenvolvedores localizarão com precisão o local onde ocorreu.

O BugHerd também captura todos os dados técnicos necessários para reproduzir e resolver um bug mais rapidamente. Para sistemas de rastreamento de bugs, esse é eficaz para vários projetos e é usado por várias equipes de software.

Principais recursos do BugHerd

Classificação de tarefas e quadro de tarefas do tipo Kanban

Relatório de bugs e controle de progresso

Captura capturas de tela e gravações de tela com anotações

Limitações do BugHerd

Funções de usuário limitadas

Opções limitadas de personalização do quadro de tarefas

Preços do BugHerd

Essa ferramenta de rastreamento de bugs tem quatro opções de planos:

Standard : uS$ 39 por mês

: uS$ 39 por mês Premium : $129 por mês

: $129 por mês Deluxe: $229 por mês

$229 por mês Personalizado: Entre em contato para obter detalhes

Avaliações de clientes do BugHerd

G2: 4,7/5 (70 avaliações)

4,7/5 (70 avaliações) Capterra: 4,7/5 (50+ avaliações)

12. Marker.io

Via Marker.io O Marker.io se concentra em ajudar os desenvolvedores a receber feedback e sugestões de colegas de equipe e clientes enquanto estão em trânsito. Essa ferramenta de rastreamento de bugs usa anotações visuais e uma visualização em tempo real dos bugs para permitir que os desenvolvedores encontrem facilmente soluções para problemas de clientes e usuários.

Um widget de feedback simples colocado no site do cliente facilita a comunicação de problemas em um site para facilitar o processo de rastreamento de bugs. A ferramenta registra automaticamente os logs e os erros específicos do cliente e gera, de forma conveniente, relatórios acionáveis relatórios de bugs .

Principais recursos do Marker.io

Relatório de problemas em três etapas: clique, anote e envie

Anotações na tela

Ativado em sites móveis e responsivos

Opções de visibilidade de widgets personalizados

Limitações do Marker.io

Integração somente no nível do usuário com o gerenciamento de projetos

Pode capturar apenas uma captura de tela por relatório de bug

Preços do Marker.io

O Marker.io oferece três planos de preços:

Starter : uS$ 49 por mês

: uS$ 49 por mês Equipe : uS$ 99 por mês

: uS$ 99 por mês Empresa: uS$ 199 por mês

Avaliações de clientes do Marker.io

G2: 4,7/5 (mais de 10 avaliações)

4,7/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 50 avaliações)

13. Equipe SpiraTeam

Via Equipe SpiraTeam O SpiraTeam é uma ferramenta dois em um: uma ferramenta de controle de bugs e uma solução de gerenciamento de problemas. Seu principal argumento de venda é a forma como simplifica a criação de relatórios detalhados de bugs e agiliza sua resolução, especialmente para projetos de desenvolvimento de software.

Como um aplicativo integrado Plataforma de gerenciamento do ciclo de vida (ALM) o SpiraTeam foi criado para gerenciar portfólios de aplicativos. Isso inclui requisitos de programas, versões, testes e problemas, linhas de base, fluxos de trabalho e tarefas, tudo em um ambiente unificado.

Principais recursos do SpiraTeam

Projeto unificadoplataforma de gerenciamento do ciclo de vida Criação automática de incidentes (Confira estes **Modelos de relatórios de incidentes * )

**Modelos de relatórios de incidentes ) Colaboração robusta em equipe

Feedback de captura de tela e gravação de vídeo

Limitações do SpiraTeam

Processo complicado de relatório de problemas e bugs

Interface de usuário pouco atraente

Modelo de preços complicado em relação a esta lista de ferramentas de controle de bugs

Preços do SpiraTeam

O SpiraTeam oferece diferentes planos de preços para licenças flutuantes e fixas, dependendo dos recursos selecionados. Ele também vende licenças para recursos específicos em sua ferramenta de rastreamento de bugs, incluindo:

KronoDesk: US$ 18,50 por usuário por mês

US$ 18,50 por usuário por mês SpiraTest : uS$ 31 por usuário por mês

: uS$ 31 por usuário por mês SpiraTeam : uS$ 40,30 por usuário por mês

: uS$ 40,30 por usuário por mês SpiraPlan : $52,80 por usuário por mês

: $52,80 por usuário por mês RemoteLaunch : $80 por plugin

: $80 por plugin Rapise: uS$ 190 por licença por mês

Avaliações de clientes da SpiraTeam

G2: 4,0/5 (mais de 20 avaliações)

4,0/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4,1/5 (mais de 90 avaliações)

14. Trac

Via Rastreamento Embora não seja um sistema especializado de rastreamento de bugs, o Trac é um rastreador de bugs de código aberto que você pode usar para ficar por dentro dos problemas em projetos de software. Essa ferramenta no estilo wiki usa uma abordagem minimalista para gerenciar projetos na Web e ajudar os desenvolvedores a criar um software excelente.

A interface do Trac se integra a algumas das principais plataformas de gerenciamento de projetos, incluindo Subversion e GitHub. Essa integração é o que potencializa seu recurso de relatório de bugs.

Principais recursos do Trac

O TracWiki oferece gerenciamento de problemas e rastreamento de marcos

Suporte ao cliente baseado em tíquetes

Feedback de captura de tela e gravação de vídeo

Poderosa colaboração em equipe

Limitações do Trac

Depende de integrações de terceiros para rastreamento completo de bugs

Ferramentas limitadas de gerenciamento de projetos

Preços do Trac

O Trac é uma ferramenta de código aberto

Avaliações de clientes do Trac

G2: 3,0/5 (10+ avaliações)

3,0/5 (10+ avaliações) Capterra: 4,1/5 (10 avaliações)

15. Atalho

Via Atalho O Shortcut, antigo Clubhouse, é uma das melhores opções de software de rastreamento de bugs que também funciona como uma plataforma de gerenciamento de projetos colaborativos. Navegue facilmente pelas tarefas em uma hierarquia detalhada, porém simples, ideal para planejar ou executar sprints de desenvolvimento de software.

Ele integra documentos aos estágios de planejamento e desenvolvimento para que as equipes trabalhem em um único espaço. Além disso, o Shortcut permite que os gerentes de projeto se aprofundem nos mínimos detalhes de uma tarefa ou acompanhem a velocidade de engenharia de uma organização inteira.

Essa ferramenta de gerenciamento de projetos também tem várias integrações conhecidas com ferramentas como GitHub, GitLab e Slack.

principais recursos do #### Shortcut

Recursos de gerenciamento de projetos e rastreamento de bugs

API acessível para automatizar fluxos de trabalho

Visualizações de quadros Kanban

Rastreador e organizador de marcos

Relatórios de projetos

Plataforma de documentos

Limitações de atalhos

A plataforma precisa de soluções mais visíveis (visualizações de projeto)

Os épicos em um marco precisam ser completamente fechados para serem removidos

Falta demodelos de controle de bugs para começar

O design da interface é um pouco "monocromático"

Falta de recursos de arrastar e soltar onde você mais precisa

Preços de atalhos

Essa plataforma oferece quatro planos diferentes:

Free

Equipe : uS$ 8,50 por mês por usuário

: uS$ 8,50 por mês por usuário Empresarial : uS$ 12 por mês por usuário

: uS$ 12 por mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter detalhes

Avaliações de clientes do Shortcut

G2: 4,3/5 (mais de 130 avaliações)

4,3/5 (mais de 130 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 320 avaliações)

16. Pachno (anteriormente The Bug Genie)

Via Pachno O Pachno, anteriormente chamado de The Bug Genie, é um software de rastreamento de bugs com muitos outros recursos. Trata-se de uma ferramenta de nível empresarial que também pode ser usada para rastrear problemas de desenvolvimento e gerenciar ciclos de vida de desenvolvimento de software.

A ferramenta de código aberto é compatível com projetos ágeis e pode integrar várias plataformas de SCM para ampliar seus recursos de gerenciamento de defeitos. Com o Pachno, você pode criar novos projetos, rastrear recursos e problemas e integrar wikis diretamente de uma interface da Web.

Principais recursos do Pachno

Rastreamento de projeto e tempo em tempo real

Integração completa do código-fonte

Arquitetura extensível baseada em módulos

Suporte a fluxo de trabalho personalizável

Limitações do Pachno

Documentação e informações de suporte limitadas

Seu site não é seguro no momento, o que levanta algumas questões importantes

Preços do Pachno

Embora o Pachno seja um rastreador de bugs gratuito e de código aberto, ele oferece planos de hospedagem pagos:

Gratuito

Básico : 49 euros por mês

: 49 euros por mês Profissional : €149 por mês

: €149 por mês Enterprise: € 399 por mês

Avaliações de clientes do Pachno

G2: 4,0/5 (1 avaliação)

4,0/5 (1 avaliação) Capterra: N/A

17. Farol

Via Farol O Lighthouse foi projetado para ser uma ferramenta simples de acompanhamento de bugs e colaboração para qualquer projeto ou equipe. Quer seja uma pequena equipe de duas pessoas ou uma grande empresa de 500 pessoas, essa ferramenta robusta pode ajudar a simplificar seus fluxos de trabalho e devolver a diversão ao rastreamento de bugs.

Os desenvolvedores do Lighthouse se esforçaram muito para manter a sensação da velha escola de gerenciamento de projetos no aplicativo Lighthouse, o que pode parecer realmente ultrapassado para alguns. No entanto, eles ainda conseguiram incluir muitos recursos nele.

Principais recursos do Lighthouse

Organização automática de bugs e tarefas

Gerenciamento de tíquetes por e-mail

Plataforma unificada de visão geral do projeto

Acompanhamento de metas e marcos

Compartilhamento simples de imagens e documentos

Limitações do Lighthouse

Interface de usuário desatualizada e pouco amigável

Recursos limitados de gerenciamento de projetos

Não é o melhor custo-benefício

Preços do Lighthouse

Essa ferramenta de rastreamento de bugs usa um sistema de preços em três níveis:

Bronze : uS$ 25 por mês

: uS$ 25 por mês Prata : uS$ 50 por mês

: uS$ 50 por mês Ouro: uS$ 100 por mês

Avaliações de clientes do Lighthouse

G2: 3,1/5 (10 avaliações)

3,1/5 (10 avaliações) Capterra: N/A

18. IBM Rational ClearQuest

Via IBM O IBM Rational ClearQuest, anteriormente denominado Rational ClearQuest, é um software de desenvolvimento de aplicativos e sistema de fluxo de trabalho de banco de dados . Essa solução robusta de desenvolvimento e produção é muito mais do que uma ferramenta de controle de bugs. Ela tem ferramentas flexíveis de controle de defeitos, processos personalizáveis e ferramentas de relatórios e controle do ciclo de vida em tempo real.

Principais recursos do IBM Rational ClearQuest

Rastreamento e relatórios de defeitos em tempo real

Rastreamento do ciclo de vida do desenvolvimento

Amplo gerenciamento de trilha de auditoria

Gerenciamento de portfólio

Limitações do IBM Rational ClearQuest

Interface desajeitada e pouco amigável

Opções de personalização limitadas

Tenta fazer mais do que seus recursos podem fazer

Preços do IBM Rational ClearQuest

Para ferramentas de rastreamento de bugs, a IMB oferece apenas preços personalizados a partir de US$ 1.080 por licença

Avaliações de clientes do IBM Rational ClearQuest

G2: 3,9/5 (mais de 30 avaliações)

3,9/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 3,0/5 (1 avaliação)

19. Registro posterior

Via Registro retroativo O BackLog é uma solução de gerenciamento de projetos e rastreamento de bugs baseada na Web para equipes remotas. Os desenvolvedores e clientes podem usar essa ferramenta para relatar e analisar bugs, monitorar problemas e deixar comentários sobre eventos com facilidade.

Com o BackLog, uma equipe de desenvolvimento pode aumentar a produtividade, a comunicação e a colaboração. Essa é a única ferramenta de que a sua equipe precisa para ter uma ótima experiência de usuário enquanto trabalha para entregar um produto sem bugs.

principais recursos do #### BackLog

Quadros de fluxo de trabalho visual baseados em Kanban

Repositórios Git e SVN integrados

Pesquisa e filtro avançados

Gerenciamento completo do ciclo de vida do desenvolvimento

Limitações do BackLog

Implementação confusa de subtarefas em comparação com outras ferramentas de controle de bugs

Não há recurso de captura de tela ou gravação de vídeo

Preços do BackLog

Essa ferramenta de rastreamento de bugs oferece quatro níveis de planos:

Gratuito

Inicial : uS$ 35 por mês

: uS$ 35 por mês Standard : uS$ 100 por mês

: uS$ 100 por mês Premium: $175 por mês

Avaliações de clientes do Backlog

G2: 4,5/5 (mais de 160 avaliações)

4,5/5 (mais de 160 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 70 avaliações)

20. FogBugz

Via FogBugz O FogBugz é uma ferramenta leve, mas altamente personalizável, para planejar, acompanhar e lançar software livre de bugs. Possui recursos robustos prontos para uso, incluindo controle de tempo, gerenciamento do ciclo de vida do desenvolvimento de aplicativos e suporte por e-mail.

O principal ponto de venda do FogBugz é a unificação de todo o acompanhamento de bugs em um único lugar. Mesmo que essa ferramenta não esteja no topo das melhores opções de rastreamento de bugs, sua equipe de desenvolvimento pode relatar, rastrear e resolver bugs em um único local. A ferramenta também se integra de forma conveniente ao Twitter, Slack, Trello e GitHub para uma colaboração perfeita.

Principais recursos do FogBugz

Ferramenta versátil de rastreamento de bugs

Filtros poderosos

Exportação para o Excel

Quadros Kanban

Limitações do FogBugz

A ferramenta de acompanhamento de bugs não pode gerar relatórios visuais

Não foi desenvolvida para equipes grandes

É difícil encontrar informações sobre preços

Preços do FogBugz

uS$ 68 por mês (5 usuários)

Avaliações de clientes do FogBugz

G2: 3,9/5 (10+ avaliações)

3,9/5 (10+ avaliações) Capterra: 4,4/5 (20+ avaliações)

Procurando por mais ferramentas de rastreamento de problemas? Dê uma olhada nestas_ **Alternativas lineares !

Diga 'adeus' aos bugs e problemas perdidos 👋

Sem o melhor sistema de rastreamento de bugs, você corre o risco de aumentar os custos de desenvolvimento do seu produto, perder clientes e até mesmo diminuir a qualidade do seu software

E, embora tenhamos mencionado algumas ótimas ferramentas de rastreamento de problemas aqui, o ClickUp é de longe o mais avançado.

Desde motivá-lo por meio dos marcos do projeto até fornecer todos os principais recursos de que uma equipe ágil eficiente precisa, o ClickUp é a ferramenta definitiva de gerenciamento de defeitos. Obtenha o ClickUp gratuitamente hoje mesmo para superar seus bugs e metas de negócios!