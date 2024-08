10 exemplos e métodos de teste de usabilidade para melhorar o desempenho de seu site

Interagimos diariamente com dezenas de sites, aplicativos móveis e da Web e softwares. Mesmo agora, ao ler este artigo, você está interagindo com O site do ClickUp .

Muitos fatores definem se você permanecerá nessa página e continuará sua jornada de usuário ou se a fechará. É nesse momento que a usabilidade desempenha um papel fundamental.

_Os usuários podem usar o site, o aplicativo ou o software com facilidade? Quão intuitivo ele é? Ele atende às necessidades do usuário? Quais são os problemas que os usuários enfrentam ao usar o seu site?

Em geral, o teste de usabilidade ajuda a responder às seguintes perguntas.

Mas por que você deveria se preocupar com esse teste?

Quaisquer que sejam os padrões de interface de usuário que você esteja criando ou criando um site ou qualquer outro tipo de software, se a interação com o usuário não for natural e fácil de navegar, esse usuário não ficará satisfeito com seu site e evitará interagir com ele ainda mais.

Agora, vamos ver 10 exemplos de testes de usabilidade para o seu site para ajudá-lo a ter algumas ideias para testar o seu site, corrigir erros e proporcionar uma experiência perfeita e sem esforço aos seus usuários.

Vamos começar!

O que é teste de usabilidade?

O teste de usabilidade é um método de avaliação da experiência do usuário de um produto, em que usuários reais realizam tarefas específicas enquanto os pesquisadores observam e coletam feedback. O objetivo é identificar quaisquer problemas de usabilidade e reunir percepções para melhorar a facilidade de uso do produto.

Benefícios do teste de usabilidade

O teste de usabilidade ou teste de experiência do usuário (UX) avalia a facilidade de uso de um site ou aplicativo.

Ao realizar testes de usabilidade, usuários reais realizam determinadas tarefas em um site ou aplicativo móvel enquanto são observados por pesquisadores de UX. O objetivo do teste de usabilidade é identificar todas as áreas de confusão ou frustração nas interfaces de usuário para que possam ser corrigidas antes de o site ou aplicativo móvel entrar no ar.

E, embora você se esforce para proporcionar uma experiência única e ininterrupta aos seus usuários, é essencial investir tempo e atenção suficientes em testes de usabilidade, garantir que a interface do seu produto seja intuitiva e reter seus clientes.

E se você não prestar atenção suficiente à experiência do usuário e à usabilidade do aplicativo como o principal componente?

Andrew Kucheriavy, fundador da agência InTechnic UX, disse 67% dos clientes afirmam que experiências desagradáveis são o motivo da rotatividade. Ainda bem que isso é algo que você pode evitar.

Para evitar a rotatividade, você precisa investir em testes de usabilidade.

10 Exemplos de teste de usabilidade

Agora que você está ciente dos testes de usabilidade e de sua importância, é hora de colocar seu conhecimento em prática. Nesta seção, compartilharemos dez exemplos de testes de usabilidade exemplos e métodos de coleta de feedback do usuário que você pode usar em seu site.

1. Mapas de calor

via Plerdy

Um aspecto importante da design de sites é a usabilidade, ou seja, a facilidade com que os usuários navegam pelo site e encontram as informações de que precisam. Para testar a usabilidade de um site, os designers geralmente usam mapas de calor.

A mapa de calor é um método de teste de usabilidade usado para criar um site fácil de usar e identificar problemas de usabilidade. Os mapas de calor representam onde os usuários clicam em uma página, com cores mais quentes indicando mais cliques e cores mais frias indicando menos cliques.

Ao estudar um mapa de calor, os designers podem ter uma ideia de quais áreas da página são mais populares e convenientes e quais áreas podem estar causando confusão. Os mapas de calor podem ser gerados usando acessórios que rastreiam os movimentos do mouse dos usuários ou analisando dados de programas de análise da Web.

No entanto, projetar um site utilizável não é simplesmente uma questão de seguir onde estão os cliques. As necessidades e expectativas dos usuários mudam com o tempo, por isso é importante testar a usabilidade do site e fazer alterações regulares de acordo com elas. Bônus: modelos de Sitemap!

2. Teste de guerrilha

O teste de guerrilha é um tipo de teste de usuário realizado em um ambiente informal, geralmente sem que os participantes saibam que estão realizando um teste. Isso pode ser feito simplesmente abordando as pessoas em um local público e pedindo que elas usem seu site ou aplicativo móvel por alguns minutos. É uma maneira eficaz de obter feedback rápido sobre o seu produto de usuários aleatórios.

Você pode usá-lo para testar tudo, desde o fluxo do usuário e a navegação até o design e a experiência geral do usuário. Como se trata de um teste informal, é importante manter o teste rápido e lacônico.

Crie formulários personalizados no ClickUp para capturar feedback e transformar as respostas da pesquisa em tarefas acionáveis - tudo em um só lugar

Coletar muitos dados qualitativos ou ser muito específico com suas perguntas pode transformar rapidamente um teste de guerrilha em uma bagunça. Mantenha suas perguntas de acompanhamento concisas e seus testes curtos para obter feedback direto e perspicaz.

3. Teste de usabilidade em laboratório

O teste de usabilidade em laboratório é um tipo de teste realizado em um ambiente controlado, geralmente com a ajuda de testadores profissionais. Esse tipo de teste pode ser mais caro e demorado do que outros métodos, mas também pode fornecer dados mais confiáveis e detalhados relacionados a problemas de usabilidade.

Uma vantagem desse teste de usabilidade é que ele permite testar o produto com usuários que não estão familiarizados com ele, portanto, não há um público-alvo específico. Isso pode ajudar a descobrir problemas que não são óbvios para os usuários já familiarizados com o produto.

Rastreie bugs, problemas ou erros de seu ambiente de teste para garantir a correção de todos os problemas atuais antes do lançamento

Outra vantagem é que você tem mais controle sobre o ambiente de teste, o que facilita a coleta de dados e o acompanhamento do comportamento do usuário. Veja por que os testes de usabilidade em laboratório são essenciais para sua empresa gerenciamento de sites e o processo de design:

Permite testar seus projetos com usuários reais em um ambiente controlado.

É possível identificar falhas de design e problemas de experiência do usuário logo no início.

É possível observar como os usuários interagem com seus designs e fazer as alterações necessárias.

Ajuda a ajustar os detalhes do seu design antes do lançamento.

O processo de teste de usabilidade em laboratório é uma parte importante da atualização do design do site e não deve ser ignorado. Com essa ajuda, você pode garantir que o seu site seja fácil de usar e atenda às necessidades do seu público-alvo.

4. Entrevista telefônica

As entrevistas por telefone são exemplos de testes de usabilidade quando você realiza estudos de usabilidade por telefone. Esse método de teste de usabilidade permite alcançar efetivamente os usuários que não são locais ou que talvez não possam ir ao seu escritório para um teste presencial.

Você também tem a vantagem de usar um processo menos caro e mais eficiente em termos de tempo do que as entrevistas presenciais. Mesmo conectando-se via Zoom ou usando um software de gravação de tela como o Clipe no ClickUp é uma ótima maneira de obter feedback dos usuários sobre o seu site.

Compartilhe gravações de tela para transmitir sua mensagem com precisão sem a necessidade de uma cadeia de e-mails ou reunião pessoal

Esse tipo de teste também pode ajudar a analisar os problemas de usabilidade e as especificidades do comportamento do usuário. Eles podem ser usados para testar tudo, desde a navegação até o conteúdo e o design. As entrevistas telefônicas também permitem alcançar um público em diferentes locais.

Você deve se lembrar de alguns aspectos ao realizar entrevistas por telefone para testar a usabilidade do site.

É importante explicar claramente o objetivo de sua chamada.

Você deve garantir que as perguntas do teste de usabilidade sejam claras e concisas.

É fundamental ouvir atentamente as respostas e registrar as sugestões de melhoria.

Com essas dicas em mente, as entrevistas por telefone podem ser uma ferramenta útil para obter feedback sobre o seu site.

5. Repetição da sessão

via Plerdy

Uma reprodução de sessão significa que a tela do dispositivo no qual o teste é realizado é gravada.

Ele captura as reações e os movimentos naturais do usuário; portanto, esse método cria um ambiente de teste realista. As repetições de sessão são normalmente usadas para testar a usabilidade do site, pois podem ajudar a identificar áreas em que os usuários ficam confusos.

Eles também podem ser usados para avaliar a eficácia das alterações no design. As repetições de sessão também têm algumas desvantagens.

Podem consumir muito tempo

Podem não representar todo o comportamento real do usuário, pois alguns usuários podem reagir de forma diferente quando sabem que suas ações estão sendo registradas

De modo geral, as repetições de sessão podem ser úteis para testes de usabilidade de sites, mas você deve analisar a troca entre seus prós e contras antes de tomar a decisão.

Seguindo essas dicas, você pode garantir que os usará de forma eficaz e correta:

Certifique-se de ter a permissão do usuário para gravar uma sessão

Seja claro sobre como as gravações serão usadas e quem terá acesso a elas

Torne as gravações anônimas para proteger a privacidade dos usuários

6. Classificação de cartões

Card sorting é um método de teste de usabilidade de sites em que os participantes do teste são solicitados a organizar as informações em categorias. Eles podem classificar fisicamente alguns cartões ou agrupar itens na tela. O card sorting pode ajudá-lo a obter insights sobre a estrutura atual do seu site e gerar ideias para melhorar o design.

Usando os ClickUp Whiteboards como uma ferramenta de colaboração visual para qualquer necessidade

É uma ferramenta especialmente útil para testar sistemas de navegação, pois ajuda a identificar áreas em que os usuários têm dificuldade para encontrar as informações que procuram.

A classificação de cartões também pode ajudar a descobrir as expectativas dos usuários sobre a estrutura do site. Ao entender o que os usuários pensam sobre as informações do seu site, você e seus designers podem criar sistemas de navegação mais intuitivos.

Ao realizar testes de usabilidade de card sorting, tenha em mente os seguintes aspectos:

Explique aos participantes o objetivo do teste de classificação de cartões.

Dê aos participantes instruções claras sobre como classificar os cartões.

Permita que os participantes classifiquem os cartões da maneira que acharem mais conveniente.

Ao realizar testes de usabilidade de card sorting, tenha em mente os seguintes aspectos:

Explique aos participantes o objetivo do teste de classificação de cartões.

Dê aos participantes instruções claras sobre como classificar os cartões.

Permita que os participantes classifiquem os cartões da maneira que acharem mais conveniente.

Seja sempre grato. Diga aos participantes que você agradece o tempo e a atenção que eles dedicaram ao seu produto e aos experimentos de usabilidade.

7. Cenário de teste Um cenário de teste ou tarefa é um tipo de teste de usuário que permite ver como os usuários interagiriam com o seu produto em uma situação do mundo real. Para criar um cenário de teste, siga duas etapas simples:

Identifique uma meta ou tarefa específica que os usuários precisam realizar. Crie um cenário realista no qual eles precisariam usar seu produto para atingir essa meta.

Os cenários de teste podem ser uma maneira útil de ver como seu produto seria usado no mundo real e identificar áreas de melhoria. Ao criar um cenário de teste, é preciso ter em mente alguns aspectos:

Certifique-se de que o cenário seja realista e representativo

Manter o cenário o mais conciso e focado possível

Certificar-se de que o cenário seja mensurável

Os cenários de teste podem ser uma ferramenta valiosa para descobrir como os usuários interagiriam com o seu produto no mundo real.

8. Teste de referência de usabilidade

Um teste de benchmark de usabilidade é um tipo de teste de usuário que permite comparar a usabilidade do seu produto com a de produtos semelhantes. Para fazer isso, você precisará pedir aos usuários que usem o seu produto e os produtos dos concorrentes. Em seguida, você precisará medir o tempo de conclusão da tarefa, a taxa de erros e outras métricas.

Os testes de benchmark de usabilidade podem ajudá-lo a ver como o seu produto se destaca entre produtos semelhantes e a identificar áreas de melhoria. No entanto, é importante lembrar que os testes de benchmark fornecem apenas um instantâneo da usabilidade e podem não representar a experiência geral do usuário.

Se você estiver interessado em realizar um teste de benchmark de usabilidade, há alguns aspectos a serem lembrados. Primeiro, você precisará envolver usuários familiarizados com o seu produto e com outros similares.

Segundo, você deve escolher um conjunto de tarefas para entender como as pessoas usam o produto. Por fim, você precisará definir determinadas métricas para analisar os resultados do teste.

9. Teste de usabilidade moderado vs. não moderado

Por mais simples que seja, o teste de usabilidade moderado exige a participação de um moderador que orienta os usuários durante a tarefa. **O teste de usabilidade não moderado não tem um moderador, mas permite que os usuários concluam a tarefa de forma independente.

Fluxo de trabalho de aprovação de design no ClickUp Mind Maps

Os testes de usabilidade moderados e não moderados têm seus prós e contras.

Os testes de usabilidade moderados podem ser mais caros e demorados, mas podem fornecer mais insights sobre a experiência do usuário.

Os testes de usabilidade não moderados são mais baratos e rápidos, mas podem não ser tão eficazes e informativos.

A escolha entre testes de usabilidade moderados ou não moderados depende de suas metas e necessidades específicas. Se estiver interessado em uma análise mais aprofundada da experiência do usuário, o teste de usabilidade moderado pode ser uma opção melhor.

Se estiver procurando uma maneira rápida e relativamente barata de testar a usabilidade, o teste de usabilidade não moderado pode ser uma opção melhor. Experimente os mapas mentais do ClickUp

10. Teste de árvore

O tipo de teste de árvore permite avaliar a facilidade com que os usuários encontram informações no seu site. Para implementar técnicas de teste de árvore, talvez seja necessário criar um conjunto de tarefas e fazer com que os usuários tentem concluí-las.

O teste de árvore pode ser uma maneira útil de avaliar a usabilidade do seu site e identificar áreas que precisam ser melhoradas.

Gostaria de adicionar testes em árvore ao seu fluxo de trabalho de técnicas de usabilidade?

Crie tarefas que reflitam o processo de uso do site ou do aplicativo.

Escolha um conjunto de métricas para medir, como o tempo de conclusão da tarefa e a taxa de erro.

Selecione os participantes.

Decida as métricas que podem ajudá-lo a analisar a usabilidade do aplicativo.

4 razões para realizar testes de usabilidade em seu site

O teste de usabilidade pode ser feito por meio de vários métodos, incluindo grupos de foco, protótipos em papel e testes de usuário ao vivo. Esta postagem do blog se concentrará em testes de usuários ao vivo, geralmente considerados o padrão ouro para testes de usabilidade.

Dê uma olhada em quatro motivos para adicionar sessões de teste de usabilidade às suas atividades:

1. Para identificar erros e armadilhas

"Qualquer coisa que possa dar errado dará errado." -Edsel Lei de Murphy

Então, como salvar seu produto do efeito da Lei de Murphy?

Um teste de usabilidade para um site pode ajudar a identificar quaisquer áreas de erros, confusão ou frustração para que os problemas sejam corrigidos ou eliminados. Por exemplo, alguns erros comuns de UX incluem navegação ruim no site, sobrecarregar os usuários com muitas informações, textos muito longos ou incluir elementos de design que não respondem.

2. Para entender o comportamento do cliente

O teste de usabilidade também é importante porque pode ajudá-lo a entender como os clientes em potencial interagem com seu site. Essas informações podem melhorar o design do site e torná-lo mais fácil de usar.

3. Para criar uma experiência melhor

Os sites e os aplicativos são feitos para os usuários, ou pelo menos deveriam ser. Assim, a experiência deles define a jornada e a satisfação futuras. Os testes de usabilidade podem ajudar a criar uma experiência de usuário melhor para os visitantes do seu site e manter os usuários engajados e dispostos a retornar ao seu site .

4. Para ajustar seu produto às necessidades reais

Seguindo a abordagem de startup enxuta ou tentando aumentar sua base de usuários, você deve trabalhar constantemente no aprimoramento do seu produto. Os testes de usabilidade podem ajudar a descobrir expectativas ocultas dos usuários e decidir como atualizar seu site de acordo com as necessidades reais.

Testes de usabilidade: Objetivos e tarefas

As tarefas e as metas específicas dos testes de usabilidade remotos e em tempo real dependem do seu caso específico, do seu site ou aplicativo móvel e de determinados métodos de teste de usabilidade que você escolher.

Ações comuns do usuário que você deve considerar para o seu teste de usabilidade processo de gerenciamento de testes incluem o seguinte:

Registro de uma conta

Navegação no site

Encontrar informações

Verificação de um produto

Fazer uma compra

Entrar em contato com o suporte ao cliente

Esses são apenas alguns exemplos de tarefas e objetivos usados em testes de usabilidade.

Como visualizar os resultados dos testes de usabilidade e acompanhar o progresso

Depois de realizar um teste de usabilidade, é importante visualizar os resultados, acompanhar o progresso do teste e atualizar um produto.

Alguns dos métodos que descrevemos, como entrevistas telefônicas, teste de árvore, classificação de cartões e outros, não são tão fáceis de visualizar. Você precisará descrever os resultados desses testes e estruturá-los. Entretanto, com métodos como mapas de calor, gravações de tela e capturas de tela, os resultados dos testes de usabilidade podem ser visualizados facilmente. Com esses métodos, você vê tudo com seus olhos e pode começar a analisar imediatamente.

Os mapas de calor podem mostrar onde os usuários clicaram na página;

As gravações de tela podem ser usadas para mostrar como os usuários interagiram com o seu site;

Capturas de tela podem ser usadas para mostrar quaisquer áreas de confusão ou frustração.

Em cada exemplo e em cada método de teste de usabilidade, sempre deve haver duas partes:

Coleta de dados, registro e coleta de informações Analisar e visualizar suas descobertas para criar uma hipótese sobre possíveis melhorias de UX

Coleta de dados, registro e coleta de informações

Para a primeira etapa (registrar o comportamento do usuário em seu site), você precisará de um software especial de rastreamento de usuários, como Plerdy . Na verdade, o Plerdy também pode ajudá-lo a acompanhar o progresso da melhoria da experiência do usuário ao longo do tempo para ver como seu site ou aplicativo se torna mais atraente para os usuários.

Visualizando suas descobertas e acompanhando o progresso

Depois de ter uma visão do que os usuários estão fazendo em seu site, você precisará analisar esses dados e descobrir o que é frustrante para os usuários, o que eles gostam e não gostam e o que precisa ser corrigido.

Não sabe como começar com a parte de teste e análise de usabilidade? O ClickUp pode ajudar. ClickUp é um aplicativo flexível, sem código ferramenta de gerenciamento de projetos que pode ajudá-lo a gerenciar seus projetos de teste de usabilidade, desenvolvimento de software e muito mais. Ele foi desenvolvido com recursos para rastreamento de bugs e gerenciamento de sprints, além de outros recursos importantes para ajudar você e sua equipe a visualizar e acompanhar suas descobertas, gerenciar itens de ação e se comunicar com sua equipe - tudo em um local centralizado.

Você pode usar Modelo de teste de usabilidade do ClickUp para ajudar a visualizar os resultados dos testes de usabilidade e estruturar seu trabalho. Esse modelo fornece uma tela organizada nos quadros brancos do ClickUp, onde você pode facilmente delinear seus métodos de teste de usabilidade e conectá-los às suas tarefas do ClickUp.

O modelo de teste de usabilidade do ClickUp ajuda a dividir tudo em fases específicas

E como o ClickUp oferece uma plataforma totalmente personalizável, você pode adicionar campos personalizados e Status personalizados para cada tarefa, para que você tenha uma visão detalhada e uma maneira organizada de acompanhar o progresso de suas tarefas.

Aqui está um exemplo de como os status de suas tarefas podem se parecer:

Certos cenários exigem que os projetos tenham status diferentes de seus espaços principais. O ClickUp facilita a criação de fluxos de trabalho de status personalizados e confiáveis para cada projeto em seu espaço de desenvolvimento

Exemplos de testes de usabilidade para aprimoramento da experiência do usuário do seu produto

O teste de usabilidade é um processo importante para o aprimoramento de seu produto. Ele pode ajudá-lo a proporcionar uma melhor experiência ao usuário, identificar maneiras de otimizar o aplicativo e a atualização, e até mesmo atrair novos usuários que antes preferiam seus concorrentes.

Os resultados alcançados dependem dos métodos de teste de usabilidade escolhidos e da rapidez com que você age.

Aproveite os dez exemplos de testes de usabilidade que compartilhamos acima e ferramentas como o Plerdy como um Software de CRO e o ClickUp como uma plataforma de gerenciamento de projetos de sites para garantir que seu site ofereça uma experiência de usuário exclusiva para seus visitantes.

Você já realizou um teste de usabilidade em seu site? Se não, está na hora de começar.

marta Rogach é gerente de desenvolvimento de negócios da Plerdy.

Ela trabalha com agências de marketing e clientes individuais para ajudá-los a identificar os melhores métodos para a UX/UI perfeita de seus sites