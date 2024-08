10 melhores ferramentas de CRO para impulsionar a conversão de sites em 2024

Atrair usuários para um site é como ter um balde com vazamento. Imagine o site como o balde e os usuários como a água. Como a água vaza constantemente, você deve continuar adicionando mais água para manter a capacidade. Como alternativa, você pode consertar alguns dos buracos para minimizar o vazamento.

A otimização da taxa de conversão (CRO) consiste em consertar o balde com vazamento.

Essa prática envolve o refinamento estratégico do design ou do conteúdo do seu site para garantir um fluxo constante de interações bem-sucedidas com o usuário. Com uma abordagem orientada por dados, a CRO ajuda você a manter a participação no mercado nesse cenário digital em constante mudança.

Neste artigo, exploraremos 10 de nossas ferramentas de CRO favoritas de 2024. Apresentaremos seus recursos e modelos de preços, abordando os prós e os contras.

O que você deve procurar em uma ferramenta de CRO?

Considere os seguintes recursos e características ao analisar as ferramentas de otimização da taxa de conversação:

Ferramentas de análise da Web : A ferramenta precisa fornecer insights detalhados sobre o comportamento do usuário, abrangendo métricas relevantes, como taxas de conversão e de cliques

: A ferramenta precisa fornecer insights detalhados sobre o comportamento do usuário, abrangendo métricas relevantes, como taxas de conversão e de cliques Testes : Nenhuma ferramenta de CRO estaria completa sem os testes. Procure soluções com várias opções de teste, incluindo testes A/B e multivariados

: Nenhuma ferramenta de CRO estaria completa sem os testes. Procure soluções com várias opções de teste, incluindo testes A/B e multivariados Visualização : O comportamento do usuário é muito mais fácil de navegar com recursos de representação visual, como mapas de calor e gravação de sessões

: O comportamento do usuário é muito mais fácil de navegar com recursos de representação visual, como mapas de calor e gravação de sessões Gerenciamento de dados : O CRO envolve muitos dados, portanto, sua ferramenta deve apresentá-los e organizá-los de forma clara

: O CRO envolve muitos dados, portanto, sua ferramenta deve apresentá-los e organizá-los de forma clara Facilidade de uso : Todas as partes envolvidas no processo de CRO, incluindo profissionais de marketing, designers de UI e UX e desenvolvedores, devem ser capazes de entender a ferramenta sem treinamento extensivo

: Todas as partes envolvidas no processo de CRO, incluindo profissionais de marketing, designers de UI e UX e desenvolvedores, devem ser capazes de entender a ferramenta sem treinamento extensivo Personalização : Você deve poder personalizar a ferramenta para refletir as necessidades da sua empresa e ampliá-la à medida que mais usuários e funcionários forem chegando

: Você deve poder personalizar a ferramenta para refletir as necessidades da sua empresa e ampliá-la à medida que mais usuários e funcionários forem chegando Integração: Idealmente, a solução de CRO deve se integrar perfeitamente a outras ferramentas úteis, como software de automação de marketing sistemas de gerenciamento de conteúdo e editores de código

10 melhores ferramentas de otimização da taxa de conversão para usar em 2024

Adotar uma dessas ferramentas pode ser um divisor de águas para sua presença on-line. Elas lhe dão o poder de transformar seus visitantes em clientes engajados, aumentar as conversões e impulsionar seus negócios! ⭐

Melhor para gerenciar dados de CRO

1.

ClickUp

Organize sua estratégia de CRO com mais de 15 visualizações no ClickUp, incluindo Lista, Quadro e Calendário

Embora seja principalmente uma ferramenta de gerenciamento de projetos tudo-em-um, o ClickUp tem muitos recursos para apoiar estratégias de CRO em qualquer escala.

Com

Metas do ClickUp

e

Painéis de controle

no painel de controle, você pode definir os objetivos, cronogramas e metas de sua campanha e, em seguida, acompanhar automaticamente o progresso. A plataforma oferece 15+ visualizações para supervisionar o funil de marketing, o cronograma da equipe e o gerenciamento da carga de trabalho, permitindo que você administre seu

calendário de marketing

sem esforço.

Se precisar dar asas à criatividade, use o

Quadro branco do ClickUp

ou

Mapa mental

para fazer um brainstorming de novas estratégias de otimização com sua equipe. Para analisar variações de teste, capture os dados de comportamento do usuário antes e depois e, em seguida, reúna tudo na visualização de Lista ou Quadro para fazer uma comparação clara. ⚖️

Caso você não saiba por onde começar,

Biblioteca de modelos do ClickUp

tem tudo o que você precisa. Explore opções como o

Modelo de teste A/B do ClickUp

e o

Modelo de teste e gerenciamento de conteúdo do ClickUp

para rastrear seus fluxos de trabalho de teste e taxas de conversão.

Se você precisar de insights orientados por IA para seu site, aproveite o

Modelo de otimização da taxa de conversão do ClickUp ChatGPT Prompts

para estimular ideias para melhorar a experiência do usuário, maximizar as taxas de cliques, etc.

Melhores recursos do ClickUp

Metas do ClickUp com o recurso automático relatório de progresso para medir os principais indicadores de desempenho

Ferramentas de mapeamento da jornada do cliente para criar uma visão abrangente da experiência do cliente do início ao fim

Ferramentas de feedback para melhorar a colaboração da equipe e a comunicação da equipe

Integra-se com mais de 1.000 aplicativos de trabalho para visualizar dados quantitativos

Quadros brancos e mapas mentais para brainstorming

Milhares de modelos gratuitos para qualquer caso de uso

Disponível em aplicativos móveis e de desktop

Limitações do ClickUp

A plataforma leva algum tempo para ser dominada devido à sua ampla variedade de recursos

O aplicativo móvel poderia ser melhorado

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp AI: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/mês para membros do Workspace

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 8.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 8.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 3.000 avaliações)

Melhor para testes A/B

2. VWO

Via:

VWO

Quando se trata de testes A/B, poucos softwares de otimização da taxa de conversão superam o VWO. Esse software gratuito

ferramenta gratuita de otimização de sites

ajuda a otimizar aplicativos e sites usando diferentes testes de variação de design e conteúdo. Com esses insights valiosos, você pode fazer melhorias inteligentes e aumentar as conversões em diferentes canais.

Embora seu foco principal seja o teste A/B, o VWO pode ajudá-lo em todo o programa de CRO. A plataforma oferece quatro produtos principais:

Testes: Ajuda a executar testes direcionados no lado do cliente, no lado do servidor e no aplicativo móvel Insights: Oferece suporte ao uso de gravações de sessões, mapas de calor e pesquisas para documentar o comportamento do usuário Personalização: Crie experiências digitais personalizadas para gerar conversões **Implantação: ajuste seu site sem precisar de suporte de TI

O VWO é fornecido com um editor de código e um editor visual, atendendo tanto aos que entendem quanto aos que não entendem de tecnologia. 🫣

Melhores recursos do VWO

Vários testes quantitativos e qualitativos

Personalização orientada por dados

Editor visual e de código

Integração nativa com mais de 40 ferramentas

Limitações do VWO

A realização de vários testes complexos ao mesmo tempo pode levar a problemas de desempenho

O preço pode ser relativamente alto para pequenas empresas em comparação com outras ferramentas de teste de CRO

Preços do VWO (VWO Testing)

Inicial : Gratuito

: Gratuito Crescimento : $308/mês*

: $308/mês* Pro : uS$ 710/mês

: uS$ 710/mês Enterprise: uS$ 1.243/mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

VWO Testing ratings and reviews

G2 : 4.7/5 (mais de 500 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 90 avaliações)

Melhor para análise da Web e análise do comportamento do usuário

3. Google Analytics

Via:

Google Analytics

O Google Analytics é uma ferramenta popular de análise da Web. Essa plataforma bem conhecida permite que você entenda a jornada de um cliente durante todo o ciclo de vida na Web ou em dispositivos móveis. Da coleta de dados aos relatórios em tempo real, o Google Analytics oferece tudo o que você precisa para facilitar seu programa de CRO.

Entre os recursos mais notáveis está o emprego de modelos de aprendizado de máquina e automação pela plataforma. Depois de analisar seus dados, o mecanismo faz previsões e destaca insights práticos para melhorar suas experiências digitais. 💻

Se você migrar para o Google Analytics 4, poderá se beneficiar das Explorações, que são análises relevantes para CRO, como caminho de conversão e exploração de funil. Crie explorações visuais de forma livre arrastando e soltando métricas e segmentos na tela designada.

Melhores recursos do Google Analytics

Análise de aplicativos móveis e da Web

Aprendizado de máquina e automação para obter insights mais inteligentes

Relatórios personalizáveis em tempo real

Visualização de arrastar e soltar

Integração com outras soluções do Google e com o Salesforce Marketing Cloud

Limitações do Google Analytics

A interface poderia ser mais fácil de usar

O suporte direto ao cliente é limitado

Preços do Google Analytics

Gratuito

360: a partir de US$ 12.500/mês

Avaliações e opiniões sobre o Google Analytics

G2 : 4.5/5 (mais de 6.000 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 6.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 7.000 avaliações)

4. Mixpanel

Via:

Mixpanel

O Mixpanel é uma ferramenta simples, mas poderosa, que ajuda você a tomar decisões sobre produtos baseadas em dados e com confiança. Com seu design fácil de usar e recursos de relatório, ele torna testes e análises complexas compreensíveis para qualquer usuário. Ele é escalável, o que o torna adequado para

ferramenta adequada para pequenas empresas

e empresas. 💼

Com o Mixpanel, você pode monitorar e analisar como os usuários que interagem com aplicativos móveis e da Web convertem ao longo de jornadas críticas. Amplie os segmentos para descobrir padrões ocultos e pontos de atrito.

Confira os testes automatizados de variantes para avaliar o potencial de novos recursos e outras alterações no site. Você também pode adicionar texto, imagens e vídeos para contextualizar e

personalizar relatórios de status

usando suas ferramentas de design favoritas.

Melhores recursos do Mixpanel

Interface atraente e análises fáceis de seguir

Exploração detalhada de dados e atualizações ao vivo

Personalização de relatórios usando ferramentas de design

Integrações ilimitadas e gratuitas

Modelos básicos para facilitar a configuração

Limitações do Mixpanel

Pode não suportar análises complexas que exijam precisão

Falta de alertas em tempo real

Preços do Mixpanel

Inicial : Gratuito

: Gratuito Growth : a partir de US$ 20/mês

: a partir de US$ 20/mês Empresarial: a partir de US$ 833/mês

Avaliações e resenhas do Mixpanel

G2 : 4.6/5 (mais de 1.000 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 100 avaliações)

Melhor para feedback do usuário e bate-papo ao vivo

5. LiveChat

Via:

Chat ao vivo

Uma maneira de promover o engajamento do usuário em seu site é aparecer com um suporte ao cliente confiável e prontamente disponível. 🙋

É exatamente para isso que o LiveChat está aqui. Ele oferece a você uma variedade de ferramentas de bate-papo para incorporar em vários canais. A implantação é rápida e eficiente, poupando seu tempo e o de seus clientes.

Com o LiveChat, você pode dar suporte aos clientes em caso de preocupações e incentivá-los a agir para a conversão. Gerencie todas as interações em um único painel e acompanhe como elas afetam a receita e o ROI.

A plataforma com tecnologia de IA permite que você gere respostas rapidamente, ajuste o tom e corrija erros. Ela também pode resumir os bate-papos e segmentar automaticamente os visitantes com base no interesse.

O LiveChat oferece relatórios detalhados com base no comportamento do usuário e nas classificações de bate-papo, ajudando-o a determinar o desempenho do agente e acompanhar o progresso de um projeto .

Melhores recursos do LiveChat

Chatbot multicanal personalizável

Ferramentas de análise de comportamento para rastrear o comportamento do usuário e muito mais

Redação de respostas e resumo de bate-papo assistidos por IA

Segmentação automática de usuários

Monitoramento do desempenho do agente e rastreamento de metas

mais de 200 integrações

Limitações do LiveChat

Pode ser inadequado para a solução de problemas complexos ou técnicos

O LiveChat para dispositivos móveis pode melhorar a estabilidade e os recursos

Preços do LiveChat

Inicial : uS$ 20/mês*

: uS$ 20/mês* Equipe : uS$ 41/mês

: uS$ 41/mês Empresa : uS$ 59/mês

: uS$ 59/mês Empresa: Entre em contato para obter preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

LiveChat avaliações e comentários

G2 : 4.5/5 (mais de 700 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 1.500 avaliações)

6. Hotjar

Via:

Hotjar

O Hotjar abre as portas para compreender cada movimento dos visitantes de seu site.Aproveite

formulários de feedback do usuário

entrevistas e pesquisas para descobrir o que seu

compradores-alvo

realmente precisam. 🚪

O Hotjar é uma solução de CRO versátil com produtos de destaque, cada um abrangendo um tipo diferente de análise de usuário:

Observe: Para visualizar o comportamento do usuário com mapas de calor e gravações **Ask (Perguntar): Para coletar respostas de feedback e pesquisas com criação de perguntas assistidas por IA e análise de respostas Engage: Para coletar insights em primeira mão por meio de entrevistas individuais com usuários (você escolhe os usuários, e a remuneração é opcional)

Use o painel do Hotjar para ter uma visão geral de todos os dados do usuário em um só lugar. Identifique tendências para obter insights mais profundos e compare métricas pré e pós-lançamento. O recurso Funnels permite que você identifique e resolva os problemas de conversão em pouco tempo.

Melhores recursos do Hotjar

Mapas de calor e registros de sessões

Feedback do site e pesquisas assistidas por IA

Entrevistas individuais com usuários

Painel de relatórios abrangente

Funis para análise de desistências

Integrações sem código

Limitações do Hotjar

O tempo de carregamento pode ser lento ocasionalmente

Plano gratuito limitado que pode não suportar alto tráfego

Preços do Hotjar

Observe:

Basic : Gratuito

: Gratuito Plus : $32/mês*

: $32/mês* Business : uS$ 80/mês

: uS$ 80/mês Scale: $171/mês

Pergunte:

Básico : Grátis

: Grátis Mais : uS$ 48/mês

: uS$ 48/mês Business : $64/mês

: $64/mês Scale: $128/mês

Engajamento:

Basic : Gratuito

: Gratuito Plus : $280/mês

: $280/mês Business : $440/mês

: $440/mês Escala: Preços personalizados

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Hotjar

G2 : 4.3/5 (mais de 200 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 400 avaliações)

Melhor para experiência do usuário e rastreamento de comportamento

7. Crazy Egg

Via:

Ovo maluco

O Crazy Egg é uma criação de Neil Patel, um renomado empreendedor e guru de marketing. É uma ferramenta abrangente de CRO que fornece informações detalhadas para impulsionar a otimização de seu produto e

planos de marketing

. 🔋

Com o Crazy Egg, você pode acessar vários relatórios visuais, desde os tradicionais mapas de calor, mapas de rolagem e gravações até listas numéricas. Ele oferece testes A/B eficientes que produzem resultados em tempo real enquanto

não requer habilidades de codificação

.

Com análise de tráfego personalizável, reprodução de visitantes e rastreamento de erros de Javascript, você pode facilmente

identificar os gargalos em seu site.

Outros recursos notáveis incluem pesquisas com usuários, acompanhamento de metas e progresso e CTAs personalizáveis com estatísticas.

Melhores recursos do Crazy Egg

Testes A/B rápidos e contínuos com resultados ao vivo

Análise de tráfego

Rastreamento de erros de Javascript

Pesquisas acessíveis

CTAs personalizáveis com insights

Integração pronta com mais de 20 ferramentas de marketing

Limitações do Crazy Egg

A plataforma pode ficar defasada em alguns momentos

Opções limitadas de relatórios

Preços do Crazy Egg

Básico : $29/mês*

: $29/mês* Standard : uS$ 49/mês

: uS$ 49/mês Plus : $99/mês

: $99/mês Pro : $249/mês

: $249/mês Enterprise: Preços personalizados

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Crazy Egg avaliações e comentários

G2 : 4.2/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4.5/5 (80+ avaliações)

8. História completa

Via:

História completa

O FullStory é uma plataforma de inteligência de experiência digital (DXI) que pode transformar seu site em uma mina de ouro de insights e oportunidades para o usuário! 💰

Com sua análise de ponta a ponta, acesse todos os dados de que você precisa para

personalizar e comercializar seu produto

para seus públicos. Sua tecnologia de captura automática ajuda a registrar retroativamente toda a jornada do usuário para detectar pontos problemáticos e identificar problemas críticos de desempenho da página.

Não tem certeza de como

alocar seus recursos

? Quantifique o impacto das mudanças para priorizar as tarefas que mais podem aumentar sua receita.

O FullStory dá grande ênfase à privacidade e à segurança do usuário. Sua abordagem de alto nível Privacy-by-Default garante que a ferramenta colete apenas o que for necessário e nunca dados confidenciais do usuário.

Melhores recursos do FullStory

Captura automática e análise de dados

Painel de controle personalizado

Configurações de privacidade e práticas de segurança líderes do setor

Disponível para dispositivos móveis

Mais de 50 integrações prontas para uso e API aberta

Limitações do FullStory

Falta de formulário de feedback e recursos de pesquisa

Pode ser difícil reproduzir momentos específicos nas jornadas dos usuários

Preços do FullStory

Empresa : Preços disponíveis mediante solicitação

: Preços disponíveis mediante solicitação Avançado : Preço disponível mediante solicitação

: Preço disponível mediante solicitação Business: Preços disponíveis mediante solicitação

FullStory avaliações e comentários

G2 : 4.5/5 (mais de 300 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 60 avaliações)

Melhor para análise de eventos e dados

9. Heap

Via:

Pilha

O Heap elimina as suposições da otimização de sites. É uma plataforma de insights digitais completa que não apenas aponta os pontos de atrito e suas causas, mas também sugere possíveis correções. 🛠️

Com seus snippets, o Heap captura toda a experiência digital, organizando de forma limpa os dados do usuário para um melhor contexto. Ele aponta os caminhos alternativos de seus usuários e os eventos que têm alta correlação com métricas de conversão ou retenção.

Recentemente, o Heap adicionou replays de sessão à sua

kit de ferramentas de visualização

. Os replays são automaticamente marcados com eventos importantes para economizar seu tempo. Eles são facilmente compartilháveis, permitindo que você

colaborar com sua equipe

para tomar decisões com base em dados.

Melhores recursos do Heap

Conjuntos de dados que capturam a experiência completa do usuário

Destaca os pontos de atrito

Oferece insights sobre o potencial de aprimoramento

Configurações de privacidade e segurança altamente personalizáveis

Suporte para Web e dispositivos móveis

mais de 100 integrações

Limitações de heap

Rastreia apenas interações de front-end

Ferramentas limitadas de relatórios visuais

Preços do Heap

Gratuito

Crescimento : Preço não disponível

: Preço não disponível Pro : Preço não disponível

: Preço não disponível Premier: Preço não disponível

Heap ratings and reviews

G2 : 4.3/5 (mais de 900 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 900 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 30 avaliações)

Melhor para personalização e conteúdo dinâmico

10. Mutiny

Via:

Motim

Mutiny é uma ferramenta de CRO assistida por IA que permite que os profissionais de marketing desenvolvam sites que geram receita-sem a ajuda de desenvolvedores!

Graças às integrações de dados incorporadas, o Mutiny pode lidar com qualquer tamanho de dados. Seu mecanismo de IA minimiza seu trabalho fornecendo sugestões de público e conteúdo e recomendando manchetes envolventes para grupos selecionados. Ele também sugere roteiros de personalização com base nas histórias de sucesso mais notáveis da empresa. 🏆

O editor visual permite que você teste diferentes variações, independentemente das especificações ou origens do seu site. Mantenha um resumo de seus programas de conversão com métricas interessantes, como o total de leads adicionais e aumentos de conversão.

melhores recursos do #### Mutiny

Sugestões de conteúdo e público-alvo de IA

Testes A/B com um editor visual

Recomendações de manuais

Resumos de programas de conversão

Oito integrações incorporadas

limitações do #### Mutiny

Os testes A/B poderiam ser melhores

Bugs visuais ocasionais

Preços do Mutiny

Não há informações sobre preços disponíveis

Avaliações e resenhas do Mutiny

G2 : 4.7/5 (mais de 20 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 5/5 (mais de 5 avaliações)

Potencialize seus programas de conversão com ferramentas de CRO

Cada ferramenta de CRO tem sua própria maneira de lidar com os dados e com o processo de otimização, mas todas foram projetadas para ajudá-lo a passar da dúvida para a força com mais conversões.

Você pode fazer alterações na plataforma que repercutam nos seus visitantes obtendo insights valiosos, visualizando o comportamento do usuário e testando hipóteses. Por sua vez, eles se tornarão clientes engajados, maximizando sua

retorno sobre o investimento

.

Portanto, não deixe toda essa água vazar - recorra a uma dessas ferramentas úteis e mantenha seu balde de usuários abundante e fluindo!