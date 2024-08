10 modelos gratuitos de persona de usuário para entender seus clientes

O desenvolvimento de um novo produto ou serviço é como preparar um prato elaborado para pessoas com gostos específicos. 🧑‍🍳

Uma grande parte do seu sucesso depende de entender o que os clientes-alvo desejam e estão dispostos a gastar. Equipado com esse conhecimento, você pode criar uma solução focada no usuário que provavelmente venderá.

Uma das melhores técnicas para personalizar produtos para compradores é trabalhar com uma persona de usuário, um perfil generalizado do seu cliente ideal. Isso ajuda os desenvolvedores a adicionar recursos que repercutem nos usuários finais .

Se estiver procurando uma maneira fácil de compartilhar perfis de compradores com sua equipe, recorra aos modelos de persona de usuário. Eles o ajudam a criar perfis de clientes concisos e pontuais para orientar o processo de desenvolvimento na direção certa. 🧭

Este artigo apresentará 10 excelentes modelos de persona de usuário para ajudá-lo a criar perfis de comprador diferenciados e relevantes para qualquer intenção.

O que é um modelo de persona de usuário?

Um modelo de persona de usuário oferece uma estrutura eficiente para delinear de forma coesa a mentalidade, o estilo de vida, os pontos problemáticos e o comportamento de seus clientes ideais. O documento permite que você crie um indivíduo imaginário (ou semi-fictício) com metas, ações e hábitos de consumo previsíveis.

As equipes de produtos geralmente têm dificuldade em criar perfis de usuários precisos, pois precisam derivá-los de diversos dados demográficos e pesquisas de mercado. É como fazer um mosaico com centenas de peças de diferentes formas, cores e tamanhos.

Mas, uma vez que você tenha sua persona de usuário, tudo o que precisa fazer é comunicá-la aos membros relevantes da equipe. O documento ajudará a moldar seu produto ou serviço para atingir perfis de compradores com precisão. 🎯

As aplicações dos modelos de persona de usuário vão além do desenvolvimento de produtos. Design, vendas e equipes de marketing frequentemente confiam nessas estruturas para alcançar e envolver seu público com mais confiança.

O que faz um bom modelo de persona de usuário?

Um modelo ideal de persona de usuário atende à sua intenção e à natureza do produto ou serviço que está sendo desenvolvido. Em geral, ele deve ser:

Personalizável: O modelo de persona do usuário deveevitar estereótipos enganosos e estar em conformidade com as principais categorias de persona de usuário, como baseada em objetivos, fictícia e baseada em funções Definido e organizado: Verifique se o modelo permite abordar as principais categorias, como idade, sexo, formação educacional e profissional e pontos problemáticos do usuário. As seções devem ser fáceis de seguir Esteticamente atraente: Ele deve permitir que você adicione gráficos, quadros, esboços de personagens e ilustrações para fazer com que a persona pareça realista, o que ajuda a sua equipe a ter empatia com as necessidades do usuário 🧚 Colaborativo: O modelo de persona do usuário deve ser acessível a diferentes departamentos envolvidos no desenvolvimento do produto ou na campanha de marketing, permitindo que eles adicionem informações em tempo real Observável: Ele deve ter várias visualizações ou layouts para adicionar novas perspectivas à persona e promover a geração de novas ideias

10 modelos de persona de usuário para usar em 2024

Nossa seleção dos 10 principais modelos de persona de usuário ou cliente de ClickUp funcionam em qualquer cenário, seja lançamento de um novo produto adicionando atualizações de recursos ou planejando um campanha de marketing . Dê uma olhada nelas e escolha suas favoritas! 😎

1. Modelo de persona de usuário do ClickUp

Visualize informações importantes sobre seu público-alvo, incluindo suas motivações, dados demográficos e histórico profissional, usando o User Persona Template da ClickUp

Se estiver procurando expandir ou manter sua base de clientes , o Modelo de persona de usuário do ClickUp é ideal para traçar o perfil de qualquer grupo como um detetive experiente. 🕵️

Dependendo das necessidades da sua equipe de pesquisa, o modelo pode extrair os dados corretos de diferentes grupos de público. Por padrão, ele classifica as personas por setor, profissão ou campos de serviço. Crie vários tipos de personas para cada uma dessas categorias!

Usar o modelo não é nada complicado. Clique em uma persona em branco e o sistema abrirá um User Persona Form para você. Personalize o perfil adicionando os detalhes desejados, como nome, gênero, etnia, idade, estado civil, salário, ocupação e uso da Internet.

Adicione ou remova elementos para garantir que o perfil final capture dados essenciais para seus colegas de equipe. Você pode adicionar qualquer arquivo de imagem como um headshot, principalmente para distinguir o perfil de outras personas que você adicionou.

Digamos que você esteja criando personas de usuário para um aplicativo de streaming de mídia. Nesse caso, as personas de usuário devem ter atributos como idade, motivações para assistir a conteúdo de vídeo e frustrações (como limites para o compartilhamento de senhas). Se você quiser otimizar o conteúdo de mídia do aplicativo, talvez também queira adicionar dados sobre estado civil, sexo, gênero preferido e personalidade.

Depois de adicionar as personas de usuário, crie tarefas dentro do modelo e atribua-as a um ou mais colegas de equipe.

2. Modelo de quadro branco da persona do usuário do ClickUp

Use o modelo de quadro branco do ClickUp User Persona para visualizar tudo o que você sabe sobre seu público-alvo

Trabalhar com perfis de compradores não é tão simples como você imagina. Você e seus colegas de equipe podem ficar confusos ao distinguir entre diferentes personas de usuários e criar planos de ação sensatos para atingir seu público-alvo.

Para otimizar o tempo e os recursos gastos no trabalho com base em personas, use o Modelo de quadro branco da persona do usuário do ClickUp . É uma ferramenta visual que estimula o pensamento inovador em áreas de tomada de decisões complexas.

Em primeiro lugar, este é um Modelo de quadro branco especialmente projetado para levar a colaboração visual para o próximo nível. Você obtém uma tela em branco com seções codificadas por cores que descrevem a persona, como um Matriz de Eisenhower . 🚦

A melhor parte de usar um quadro branco é seu potencial ilimitado! Adicione a imagem da persona do usuário, as informações básicas, a história pessoal, os pontos problemáticos, as motivações, as necessidades e as expectativas e reúna sua equipe para uma apresentação ao vivo sessão de brainstorming . 💡

Seus colegas de equipe podem adicionar suas percepções à persona, usando setas e símbolos para conectar elementos e gerar tarefas. A barra de ferramentas de edição é bastante intuitiva e fácil de navegar!

Digamos que você esteja usando o Whiteboard para trabalhar em um aplicativo de leitura para idosos. Com base na persona, sua equipe pode descobrir que a maioria dos usuários-alvo tem baixa visão.

Essa revelação pode exigir alterações na fonte ou no design da interface do aplicativo. A sessão pode terminar com a atribuição à equipe de design de uma lista de tarefas para a próxima ciclo de desenvolvimento .

3. Modelo de plano de pesquisa de usuário do ClickUp

O modelo de plano de pesquisa de usuários do ClickUp facilita a definição de metas e mantém as partes interessadas alinhadas

A pesquisa de uma persona de usuário precede a criação de uma, mas o processo pode ser igualmente desgastante. O Modelo de plano de pesquisa de usuário do ClickUp é exatamente o que você precisa para apoiar o design e o mapeamento de personas de usuários ricos e baseados em dados! 💪

O modelo o orienta de A a Z no exercício de criação de personas. Você obtém uma estrutura clara e elementos predefinidos - você não está começando do zero, mas preenchendo campos com base em um processo de pesquisa testado e comprovado. 🧪

Se você deseja aprimorar seu produto devido a feedback negativo ou está pensando em implementar um novo recurso, o modelo o ajudará a definir metas consistentes, estabelecer perguntas de hipóteses e identificar as necessidades e motivações de sua persona.

Você tem um documento vivo e vivo, projetado para manter as partes interessadas do produto alinhadas durante todo o ciclo de desenvolvimento. Para equipes maiores, você pode resumir as etapas de criação de personas em Pesquisa para reduzir a imprevisibilidade.

Sua seção Declaração do problema descreve os gatilhos para a pesquisa de usuários, como a insatisfação do cliente ou o declínio dos números de receita. Após o término da pesquisa, você pode adicionar os principais resultados e relatórios para comunicar as conclusões ao restante da equipe. Revisite o modelo a qualquer momento para atualizar a pesquisa capturada. 🔎

4. Modelo de mapeamento de história de usuário do ClickUp

Crie e personalize seu mapa de histórias de usuários com um modelo de quadro branco flexível e pré-formatado no ClickUp

Se você estiver procurando uma única ferramenta para lidar com a pesquisa e a criação de personas, experimente o Modelo de mapeamento de histórias de usuários do ClickUp ! Esse modelo de quadro branco fácil de usar para iniciantes permite identificar personas de usuários e visualizar as perspectivas e os valores de seus clientes para praticamente qualquer caso de uso. 💃

O mapeamento de histórias de usuários pode parecer esmagador porque há notas adesivas EM TODA PARTE, mas este modelo coloca ordem no procedimento.

Visualmente, você pode transformar o modelo em uma rede complexa conectando personas de usuários com requisitos do produto . Como se trata de um esforço elaborado, recomendamos a criação de etapas no documento para adicionar estrutura ao processo de mapeamento, especialmente para equipes distribuídas.

Depois de preparar o quadro branco, convide sua equipe e comece a delinear as atividades da persona do usuário relevantes para o seu produto. Por exemplo, se você planeja configurar um site de comércio eletrônico, pode rastrear o processo desde a inscrição até o checkout.

O modelo ajuda você a responder a perguntas como:

O que não está agradando o usuário-alvo?

Quais recursos precisam ser adicionados/atualizados?

Como um determinado membro da equipe ou departamento pode contribuir?

Você pode confiar neste modelo para resgatar as equipes ágeis backlogs disfuncionais que se perdem nas operações cotidianas. Dessa forma, você pode acelerar o trabalho em diferentes fases do lançamento do produto.

5. Modelo de fluxo de usuário do ClickUp

Este modelo de mapeamento de usuários permite visualizar ideias complexas, como fluxos de usuários, wireframes e diagramas de engenharia

**A microanálise da experiência do usuário é um elemento importante da adaptação de produtos e serviços sob a perspectiva do comprador. Se quiser se colocar no lugar do seu cliente médio, aproveite o modelo de mapeamento de usuário Modelo de fluxo de usuário do ClickUp . 👟

O modelo ajuda você a criar diagramas de fluxogramas que descrevem fluxos de usuários - você obtém uma representação visual de quantas etapas os clientes realizam para concluir uma atividade específica. Isso permite que você e sua equipe tenham empatia pelo usuário, prospectem áreas de melhoria e elaborem um estratégia funcional do produto .

Este é outro modelo de quadro branco da nossa lista, portanto, conte com toda a gama de recursos de edição e diagramação para organizar até mesmo os fluxos de usuário mais complexos. 🪢

Construir um diagrama é uma brincadeira de criança - insira e conecte formas dos pontos Início aos pontos Decisão e você terá um gráfico com aparência profissional em pouco tempo!

Novo no uso de fluxogramas? Use essas três formas exclusivas para visualizar os fluxos de usuários:

Círculo laranja : Início/fim de um processo 🟠

: Início/fim de um processo 🟠 Retângulo verde : Etapa/atividade do processo 🟩

: Etapa/atividade do processo 🟩 Diamante vermelho: Pontos de decisão (sim/não) 🔶

Para ajudar a sua equipe de execução a acompanhar melhor o processo, adicione capturas de tela do que o usuário está experimentando em vários pontos do fluxo.

6. Modelo de história de usuário do ClickUp

Use o modelo de história de usuário do ClickUp para descrever as expectativas e os requisitos de seus usuários e encontrar uma maneira de atendê-los

O modelo Modelo de história de usuário do ClickUp é uma ferramenta poderosa para conectar diretamente as atividades dos usuários com tarefas acionáveis relevantes para recursos específicos. É um parceiro confiável em qualquer estágio de desenvolvimento, ajudando-o a esboçar personas de usuários em evolução nas fases interligadas do lançamento do produto. 🔗

Este modelo de quadro branco tem tudo a ver com o desenvolvimento, a atualização e o acompanhamento de histórias de usuários para Equipes ágeis e Scrum . Ele permite que você:

Capturar várias histórias de usuários em um layout consistente, como, por exemplo: Como [usuário], quero [objetivo] para que [motivo] Priorizar quais histórias devem ser abordadas Crie tarefas e subtarefas aninhadas e acompanhe seu progresso Verifique se as alterações e adições resolvem as frustrações identificadas

O modelo está equipado para lidar com vários perfis de usuário simultaneamente, e gerenciar todos eles é muito fácil. Como outros modelos do ClickUp, você pode adicionar campos personalizados para adicionar contexto a solicitações de recursos individuais. Use os status personalizados para ficar de olho nos WIPs.

Você tem mais de 15 visualizações para monitorar o modelo. Por exemplo, experimente a visualização de carga de trabalho para garantir que as histórias de usuários sejam distribuídas uniformemente entre os colegas de equipe. Use a visualização de calendário para preparar as atualizações antes da próxima fase de lançamento.

7. Modelo de estudos de usuários do ClickUp

O ClickUp User Studies Template permite que você obtenha feedback dos seus usuários e identifique os recursos do seu produto/aplicativo/site que exigem atenção extra

Lançou um novo produto, aplicativo ou site? Isso é um feito e tanto, mas, por mais clichê que pareça, seu trabalho não termina aí.

As personalidades dos usuários são fluidas, portanto, prepare-se para ser inundado com requisitos variáveis dos usuários rotinas, desejos e objetivos dos usuários. Felizmente, Modelo de estudos de usuários do ClickUp ajuda você a responder prontamente a essas mudanças! 🦋

Pense nesse modelo como um portal para mudar de uma persona para outra. Você tem mais de 10 campos personalizados para definir os perfis-alvo atualizados. Reúna dados sobre aspectos de recursos específicos e determine quais áreas precisam de mais pesquisas.

Mas como coletar esses dados? Fique tranquilo! O modelo vem com formulários de feedback que você pode enviar aos clientes existentes. As informações coletadas serão o núcleo de seus esforços para quantificar as impressões dos usuários - acesse-as por meio das visualizações Insights, Research Process e Needs Action.

O modelo é abrangente o suficiente para analisar a validade das alterações propostas. Use status como Descartado, Recomendação e Análise para facilitar as tarefas do próximo Sprint. 🏃

8. Modelo de voz do cliente do ClickUp

Use o modelo ClickUp Voice of the Customer para descrever as necessidades de seus clientes, identificar áreas de melhoria e definir as próximas etapas

O modelo Modelo de voz do cliente do ClickUp é um modelo de persona de usuário simples que centraliza os dados do cliente coletados de três fontes:

Páginas de mídia social Pesquisas e entrevistas Chamadas diretas de suporte ao cliente

O modelo apresenta as informações coletadas em seções navegáveis e codificadas por cores. Cada seção tem cartões que especificam aspectos específicos da "voz do cliente" 🗣️

Quando tiver a imagem completa da persona do usuário, passe para a próxima seção do modelo, que trata de:

Comentários: Captura pontos-chave ou comuns de feedback. Por exemplo, vários clientes publicaram nas mídias sociais que estavam insatisfeitos com os planos de preços do produto. Para reconhecer isso, você adicionará uma entrada chamada "Insatisfação com os preços" Necessidades: Descreve as necessidades do usuário derivadas de forma sensata dos comentários. Considerando nosso exemplo acima, você pode adicionar "Reconsiderar pacotes de assinatura" aqui Requisitos: Converte as necessidades em tarefas acionáveis. Seguindo o mesmo caso, você pode colocar "Criar mais planos de preços" aqui e dar à sua equipe tarefas concretas nas quais se concentrar

A aparência organizada do modelo é ideal para pessoas que tendem a se assustar ao ver diagramas de rede complexos. 😜

9. Modelo de jornada da voz do cliente do ClickUp

Reúna e classifique as expectativas e reações dos clientes ao seu produto/serviço para entender o que você pode fazer para melhorá-lo

A Modelo de jornada da voz do cliente do ClickUp é muito parecido com a opção anterior da nossa lista, mas em um formato prático, mais alinhado com as necessidades operacionais do cliente gerenciamento de produtos . Este modelo trata da realização de tarefas. ✔️

Ele permite reunir feedback de diferentes categorias de VoC (Voz do Cliente), incluindo pesquisas, chamadas gravadas, comportamento on-line e mídia social. 📢

Seu principal ponto forte está na criação de soluções específicas para processos. Use um cartão para adicionar resumos dos problemas que incomodam seus usuários, interprete-os com sua equipe e anote as resoluções logo abaixo dos problemas. Atribua tarefas e subtarefas para implementar a solução.

Basicamente, você delineia uma fonte de VoC, o problema e a solução - e pronto. Isso torna o modelo ideal para tratar de defeitos e desvantagens de produtos com prazos rigorosos e manter sua equipe em dia relacionamentos com os clientes no caminho certo. 🛤️

Por ser um modelo de nível operacional, ele oferece uma visão de lista e de diretoria com foco na clareza para interpretar os dados coletados.

10. Modelo de mapa da jornada do cliente do ClickUp

Use o ClickUp Customer Journey Map Template para representar os hábitos e as preferências de seus clientes e usá-los para aprimorar seu produto/serviço

Necessidade de visualizar as jornadas dos clientes e obter mais conversões de leads? Você ficará impressionado com o que o Modelo de mapa da jornada do cliente do ClickUp pode fazer! 😼

O modelo ajuda você a distribuir uma extensa jornada do cliente, marcando as interações diretas e indiretas que os leads têm com seu produto ou empresa. Registre e analise os pontos de contato, as experiências e os pontos de atrito do cliente.

Depois de mapear a jornada, crie soluções para os três estágios a seguir:

Conscientização: Especifique ações para aumentar a visibilidade do seu produto. Por exemplo, usar um serviço de anúncios ou um influenciador de mídia social Consideração: Crie estratégias para aumentar o envolvimento do usuário e identifique oportunidades de crescimento para conversão **Conversão: identifique a força motriz por trás da lealdade de um usuário (ou a falta dela) e faça com que ele compre o que você está oferecendo

Você pode designar membros da equipe para supervisionar cada estágio e estabelecer a responsabilidade durante toda a jornada do cliente. Use o Visualização do gráfico de Gantt para acompanhar o progresso em um formato de linha do tempo.

Esse é outro modelo de quadro branco que lhe dá acesso aos recursos do ClickUp, como gravação de tela e automações, Assistente de redação com IA e edição colaborativa ao estabelecer personas de usuários em qualquer lugar!

Os seres humanos são complexos, assim como as personas de usuários!

Muitos produtos não conseguem decolar porque são baseados em projetos autorreferenciais com pouca consideração pelo usuário pretendido. Basear-se em personas de usuário bem pesquisadas é a única maneira testada em batalha de criar produtos para o bem dos compradores. 💑

Embora decifrar as personas dos clientes seja uma tarefa complicada, nossos modelos servem como fortes plataformas de lançamento para impulsioná-lo. Experimente um deles hoje mesmo e comece a se conectar com seu mercado-alvo imediatamente! 🤝