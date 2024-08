10 melhores ferramentas de software de otimização de sites em 2024

A otimização de sites exige esforço constante. Você precisa ser criativo, adaptável e tentar constantemente coisas novas para ficar à frente da concorrência. Além de tudo isso, você precisa estar pronto quando os mecanismos de pesquisa fizerem alterações em seus algoritmos.

Ter ferramentas de otimização de sites torna o processo mais fácil e intuitivo. Há muitas opções diferentes para escolher, inclusive ferramentas especializadas e softwares completos.

Aqui, compartilharemos 10 das melhores ferramentas de otimização de sites para equipes de marketing e empreendedores individuais. De ferramentas que ajudam a identificar palavras-chave a softwares que se aprofundam na experiência do usuário, há muitas disponíveis para ajudá-lo a aumentar o tráfego do site, gerar conversões e melhorar o envolvimento. 🙌

O que você deve procurar nas ferramentas de otimização de sites?

O grande número de ferramentas de otimização de websites pode dificultar a escolha das ferramentas certas. Algumas são melhores para iniciativas de marketing mais complexas, enquanto outras são simples o suficiente para usuários individuais. 🌻

Os campos personalizados ajudam sua equipe de SEO a ficar por dentro de todas as atualizações e tarefas do blog no ClickUp

Veja o que procurar ao escolher ferramentas de otimização de sites:

Colaboração: As equipes de marketing estão sempre trabalhando em várias iniciativas ao mesmo tempo. Procure uma ferramenta que ofereça a funcionalidade de trabalho em equipe para que todos saibam suas tarefas e o que vem a seguir no pipeline

As equipes de marketing estão sempre trabalhando em várias iniciativas ao mesmo tempo. Procure uma ferramenta que ofereça a funcionalidade de trabalho em equipe para que todos saibam suas tarefas e o que vem a seguir no pipeline Análise: Os dados são a base de qualquer projeto de otimização de sites. Escolha uma ferramenta que ofereça análises detalhadas para manter o controle dos números de tráfego do site, das taxas de conversão e de outras métricas

Os dados são a base de qualquer projeto de otimização de sites. Escolha uma ferramenta que ofereça análises detalhadas para manter o controle dos números de tráfego do site, das taxas de conversão e de outras métricas Insights: Criar melhores planos de marketing de conteúdo significa entender como os leitores e consumidores interagem com o seu conteúdo. Sua ferramenta de otimização de site deve oferecer insights sobre o comportamento do usuário e como diferentes navegadores estão rastreando seu site e identificando bloqueios ou frustrações

Criar melhores planos de marketing de conteúdo significa entender como os leitores e consumidores interagem com o seu conteúdo. Sua ferramenta de otimização de site deve oferecer insights sobre o comportamento do usuário e como diferentes navegadores estão rastreando seu site e identificando bloqueios ou frustrações Integrações: Embora algumas ferramentas de otimização de sites façam muitas coisas ao mesmo tempo, na maioria das vezes você usará algumas ferramentas diferentes para processos de otimização específicos. Escolha ferramentas que ofereçam integrações para que tudo funcione em conjunto sem problemas

As 10 melhores ferramentas de otimização de sites para usar em 2024

De ferramentas de web design para bancos de dados analíticos e software de planejamento de marketing quando se trata de software de otimização, há uma infinidade de opções. Aqui, destacamos as 10 melhores ferramentas gratuitas e pagas de otimização de sites para ajudar a eliminar o ruído. 👀

1. ClickUp #### Melhor para gerenciamento de projetos de otimização de sites

Use o drill-down no ClickUp Dashboards para alterar ou atualizar tarefas dentro do gráfico para edições contínuas

O ClickUp é um gerenciamento de projetos de marketing essencial para várias tarefas de otimização de sites. O aplicativo foi projetado como um centro completo para seus processos. Quer você esteja acompanhando calendários de conteúdo e promoções de postagens de blog ou se aprofundando em projetos de CSS e HTML, essa ferramenta permite que você se mantenha organizado. 💪

Como software de gerenciamento de projetos de sites se você é um profissional de marketing, use o ClickUp para configurar um hub para seu trabalho de conteúdo. Crie fluxos de trabalho para coordenar com os membros da equipe em todos os departamentos e deixe comentários nas tarefas para melhorar a comunicação da equipe.

Divida os projetos de sites em etapas fáceis de gerenciar graças à automação de tarefas. Defina datas de início e de vencimento e use os quatro sinalizadores de priorização diferentes para informar à sua equipe o que deve ser feito primeiro.

Além disso, use modelos para tornar o processo de criação de conteúdo mais rápido do que nunca. Com Modelo de desenvolvimento de site do ClickUp defina as metas do projeto e delineie o processo de otimização. Atribua tarefas instantaneamente, monitore o progresso usando gráficos de Gantt e crie testes para ver o desempenho de suas alterações.

melhores recursos do #### ClickUp

As integrações com dezenas de ferramentas de marketing, incluindo HubSpot, Grammarly e Jira, proporcionam a você um ambiente de trabalho perfeito

Com mais de 1.000 modelos - incluindo oModelo de gerenciamento de projetos de SEO-, você pode otimizar páginas de destino, plug-ins, pop-ups e muito mais em menos tempo

Colaboração em tempo real significa que você pode trabalhar nas alterações de conteúdo diretamente no aplicativo

IA do ClickUp torna mais fácil do que nunca escrever descrições de produtos, textos de páginas da Web e artigos de blog

Você pode criar um banco de dados de conteúdo com a exibição de tabela e campos personalizados, como URL do artigo, grupo de tópicos, CTA, autor e pontuação do conteúdo

Os acionadores de automação de tarefas, como marcar um gerente quando uma tarefa está atrasada, ajudam a manter o projeto dentro do cronograma

O compartilhamento de convidados permite que você limite o acesso a determinadas tarefas ao trabalhar com freelancers, enquanto as visualizações públicas permitem que você forneça aos clientes visões gerais de alto nível sobre o que você está fazendo

Limitações do ClickUp

O grande número de recursos significa que você terá que passar algum tempo pesquisando e aprendendo a usar os que funcionam melhor para sua empresa

Os novos recursos de IA estão disponíveis apenas em planos pagos, o que pode ser limitante para equipes menores

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

US$ 7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços o ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 8.300 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.300 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.700+ avaliações)

2. Sapo gritando

Melhor para auditorias de sites

via Rã gritando Classificado em nossa postagem sobre o melhor software de agência de SEO o Screaming Frog é a melhor ferramenta para SEO na página e SEO técnico. Use-a em auditorias de sites para encontrar links quebrados, avaliar sitemaps XML e examinar o desempenho do site.

Aproveite essa ferramenta gratuita para destacar conteúdo duplicado e criar redirecionamentos instantâneos para enviar os usuários às páginas da Web corretas. Compartilhe os insights com a sua equipe como parte do seu gerenciamento de projetos de sites processo.

Os testes de velocidade mostram as falhas no CSS e no design do site que podem aumentar a taxa de rejeição e reduzir a experiência do usuário. Aproveite as ferramentas de teste para medir a velocidade de carregamento do seu site e compartilhe o feedback com sua equipe de desenvolvimento para fazer alterações instantaneamente.

Melhores recursos do Screaming Frog

A ferramenta Spider SEO audita os aspectos técnicos do seu site para que os navegadores possam rastrear as páginas da Web com eficiência

A ferramenta de otimização completa oferece serviços de pagamento por clique (PPC), bem como campanhas de criação de links e otimização da taxa de conversão (CRO)

A versão gratuita inclui até 500 URLs, o que a torna uma excelente opção para startups, influenciadores e blogueiros individuais

Limitações do Screaming Frog

O rastreamento de sites grandes pode ser demorado, portanto, você terá que planejar um tempo extra em sua agenda para essas tarefas

A natureza técnica da ferramenta significa que há uma curva de aprendizado mais acentuada para novos usuários

Preços do Screaming Frog

Gratuito: US$ 0 com limitações

US$ 0 com limitações Pago: US$ 259/ano

Avaliações e resenhas do Screaming Frog:

G2 : 4.7/5 (mais de 80 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: 4.9/5 (mais de 100 avaliações)

3. Surfista

O melhor para auditorias de sites

via Surfista O Surfer é uma das principais ferramentas de SEO para ajudar os profissionais de marketing a identificar palavras-chave e melhorar a otimização na página. Use o Surfer para planejar sua estratégia de conteúdo e identificar áreas de melhoria em suas páginas da Web. 🛠️

O editor de conteúdo integrado facilita a limpeza de conteúdo antigo ou o aprimoramento de novos artigos para que eles tenham a melhor chance de obter uma boa classificação. Crie um esboço rápido para compartilhar com a sua equipe ou com redatores autônomos para que eles comecem a seguir o caminho certo ao criar novos conteúdos.

Para uma otimização mais rápida do conteúdo, use o complemento Surfer AI para criar artigos inteiros em menos de 20 minutos. Além disso, você pode encontrar palavras-chave relevantes, identificar novos tópicos e desenvolver sua autoridade. Você pode se conectar com novos públicos ou encontrar perguntas que possam interessar a determinados segmentos de clientes.

melhores recursos do #### Surfer

Academia de surfistas oferece webinars, treinamento e bases de conhecimento para ajudá-lo a aprender mais sobre otimização de mecanismos de pesquisa e recursos para atingir suas metas

Tarefas geradas por IA do Grow Floweconomizar tempo gastas em trabalhos ocupados e permitem que você saiba o que está por vir

As integrações com o WordPress, Jasper e SEMRush tornam a criação de conteúdo perfeita

Limitações do Surfer

A ferramenta se concentra mais em oportunidades de conteúdo e menos em aspectos técnicos, portanto, você precisará usar outra ferramenta para obter insights mais profundos

Alguns usuários acham que a ferramenta de pesquisa de palavras-chave não é tão robusta quanto as alternativas

Preços do Surfer

Essencial: $69/mês

$69/mês Avançado: $149/mês

$149/mês Máximo: $249/mês

$249/mês Enterprise: Preços personalizados

Surfer classificações e comentários

G2: 4,8/5 (mais de 400 avaliações)

4,8/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,9/5 (mais de 300 avaliações)

4. Classificação SE

Melhor para pesquisa de palavras-chave

via Classificação SE Obtenha insights práticos sobre o conteúdo e o desempenho do seu site com o SE Ranking. Use essa ferramenta para monitorar as classificações das páginas para que você possa fazer alterações quando observar quedas no tráfego. As ferramentas de monitoramento de backlinks e de verificação de SEO no site dão visibilidade aos aspectos técnicos do desempenho do seu site.

Use a ferramenta integrada de pesquisa de SEO para encontrar novas oportunidades de palavras-chave e avaliar a concorrência. Você também pode analisar a pontuação de dificuldade de uma palavra-chave, o volume de pesquisa e o preço médio por clique.

Se você dirige uma agência, crie instantaneamente uma otimização de SEO personalizada para seus clientes usando o gerador rico em dados. Eles podem até ser entregues automaticamente nas caixas de entrada de seus clientes.

melhores recursos do #### SE Ranking

O Keyword Rank Tracker (Rastreador de classificação de palavras-chave) dá visibilidade a quais postagens estão tendo bom desempenho e quais precisam ser melhoradas

OFerramenta de análise de concorrentes identifica o que os concorrentes fazem bem para que você possa se adaptar conforme necessário

A API do SE Ranking oferece recursos aprimorados para agências

Limitações do SE Ranking

Alguns usuários acharam que os insights eram menos aprofundados em comparação com concorrentes como Ahrefs e Moz

Não há muitos recursos para otimização de PPC

Preços do SE Ranking

Essencial: $44/mês

$44/mês Profissional: US$ 87,20/mês

US$ 87,20/mês Empresarial: $191,20/mês

SE Ranking ratings and reviews

G2: N/A

N/A Capítulo: 4,7/5 (mais de 200 avaliações)

5. Ahrefs

Melhor para pesquisa de palavras-chave

via Ahrefs O Ahrefs é uma ferramenta fundamental para várias estratégias de otimização. Com o Ahrefs Keyword Explorer, preencha seu calendário de conteúdo com tópicos que você pode ter perdido até o momento. Você também pode analisar a pontuação de dificuldade de uma palavra-chave, o volume de pesquisa e o número estimado de cliques.

No caso de conteúdo já publicado, acompanhe sua classificação nas páginas de resultados de mecanismos de pesquisa (SERPs) para ficar por dentro das postagens que sobem ou descem.

Com a ferramenta Site Explorer, insira o URL de um concorrente para ver para quais palavras-chave ele está classificado e quais postagens têm o melhor desempenho para ele. Esse recurso permite até que você veja a qualidade dos backlinks e se eles estão usando pesquisa paga.

Você também pode executar uma auditoria de site para avaliar a usabilidade do seu site. Após a verificação, você obterá insights sobre como melhorar seu conteúdo para os visitantes do site e os rastreamentos dos mecanismos de pesquisa. 🤩

Melhores recursos do Ahrefs

Um painel de controle completo fornece uma visão geral sólida do desempenho do conteúdo

Use o Explorador de palavras-chave para informar a criação de novos conteúdos e a otimização de artigos antigos

O Rank Tracker permite monitorar o desempenho sem interrupções

Ferramentas de pesquisa de palavras-chave assistidas por IA incorporadas ao Keyword Explorer

Limitações do Ahrefs

Não há avaliação gratuita, portanto, você terá de pagar mesmo que queira apenas experimentá-la

Essa ferramenta não fornece informações sobre a intenção de pesquisa, o que significa que você precisa gastar tempo analisando os relatórios e fazendo sua própria avaliação

Preços da Ahrefs

Lite: $99/mês

$99/mês Standard: US$ 199/mês

US$ 199/mês Avançado: $399/mês Empresarial: $999/mês

Ahrefs ratings and reviews

G2: 4,6/5 (mais de 400 avaliações)

4,6/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 500 avaliações)

6. Semrush

Melhor para pesquisa de palavras-chave

via Semrush A Semrush é uma das melhores ferramentas de otimização de sites para executar auditorias de sites e realizar pesquisas de palavras-chave. Use o recurso de auditoria para executar mais de 130 verificações para descobrir problemas de otimização de mecanismos de pesquisa, avaliar os sinais vitais da Web e melhorar a otimização da velocidade.

As ferramentas de pesquisa de palavras-chave permitem analisar as tendências do tráfego de pesquisa orgânica para ver para quais termos seus rivais estão se classificando e encontrar novas ideias de conteúdo. Com a ferramenta Keyword Magic, obtenha novas ideias a partir de uma palavra-chave inicial e, com a ferramenta Keyword Gap, veja as áreas em que pode estar faltando conteúdo na pesquisa orgânica.

Melhores recursos da Semrush

Aumente o tráfego do site usando as auditorias de SEO na página e as ferramentas de análise de concorrentes da Semrush

Crie umestratégia de marketing de conteúdo com pesquisa de tópicos e gerencie o progresso usando o calendário de conteúdo integrado

Realizar uma auditoria e análise de backlinks para aprimorar sua estratégia de criação de links

Limitações da Semrush

Os dados de tráfego são baseados em estimativas, portanto, não são tão precisos quanto algumas outras alternativas

Os dados da SemRush são limitados ao Google, portanto, você não obterá insights de outros mecanismos de pesquisa, como o Bing

Preços da Semrush

Pro: $129,95/mês

$129,95/mês Guru: $249,95/mês

$249,95/mês Business: $499,95/mês

Avaliações e resenhas da Semrush

G2: 4,5/5 (mais de 1.700 avaliações)

4,5/5 (mais de 1.700 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.100 avaliações)

7. Insights do PageSpeed

Melhor para otimização de sites

via Informações sobre PageSpeed O Google PageSpeed Insights é uma ferramenta de velocidade de página da Web que informa desenvolvimento de projetos estratégias, destacando as áreas em que o desempenho do site está falhando. Insira um URL na ferramenta gratuita e obtenha feedback instantâneo sobre a velocidade de carregamento, a velocidade da página da Web e insights técnicos.

A ferramenta faz sugestões para melhorar os tempos de carregamento e a velocidade geral do site. Essas sugestões incluem alterações técnicas, como a redução de Javascript não utilizado, o uso de imagens de tamanho adequado e o aproveitamento da compactação de texto. 👨🏽‍💻

Melhores recursos do PageSpeed

A interface é simples e fácil de usar, sem muitos recursos que distraem

É adaptável para que você possa usá-la em páginas de destino, sites de comércio eletrônico e páginas de blog

Inclui dados de laboratório e de campo, o que o torna útil para depuração e avaliação da experiência do usuário no mundo real

Limitações do PageSpeed:

Não há relatórios mensais, portanto, é necessário executar novamente os testes se quiser acompanhar os dados do site ao longo do tempo

A ferramenta foi projetada para funcionários técnicos, portanto, pode ser confusa para usuários iniciantes

Preços do PageSpeed

**Gratuito

Avaliações e resenhas do PageSpeed

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

8. GTmetrix

Melhor para otimização de sites

via GTmetrix Procurando maneiras de desenvolver sua estratégia de otimização de sites? Recorra ao GTmetrix, uma ferramenta criada para ajudá-lo a avaliar e melhorar o desempenho do site. Para começar, insira um URL e clique em "testar seu site"

Em segundos, você receberá feedback sobre a velocidade, a estrutura e o tempo de carregamento do site. Usando essas informações, faça alterações para aumentar a rastreabilidade e a indexação nos mecanismos de pesquisa.

Melhores recursos do GTmetrix

Os resultados codificados por cores facilitam a identificação rápida das áreas a serem melhoradas

Ao gerar testes, você pode clicar na guia histórico para ver como o desempenho melhorou ou diminuiu ao longo do tempo

A interface é fácil de usar, sem muitos recursos

Limitações do GTmetrix

Os resultados são bastante técnicos, portanto, podem não ser tão perspicazes para usuários sem experiência em desenvolvimento

Não há classificação para quais métricas têm maior impacto nas SERPs, o que pode dificultar a priorização

Preços do GTmetrix

Básico: Gratuito

Gratuito Solo: $13/mês

$13/mês Starter: $25/mês

$25/mês Growth: $50/mês

GTmetrix ratings and reviews

G2: 4,6/5 (mais de 30 avaliações)

4,6/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,9/5 (mais de 30 avaliações)

9. Hotjar

Melhor para otimização de sites

via Hotjar O Hotjar é uma ferramenta de otimização que permite monitorar projetos e obtenha insights profundos sobre a experiência do usuário em seu site. Projetada para testes A/B e testes multivariados, a ferramenta gera gravações para ver como os usuários reais navegam no seu site.

Use os mapas de calor para otimizar a taxa de conversão e obter insights sobre o que os usuários estão clicando e onde eles se sentem frustrados. Faça alterações em seu site após a execução dos testes ou lance novas iniciativas com base nos insights. 📚

Obtenha feedback e saiba mais sobre a jornada do cliente graças aos formulários e pesquisas de seus próprios usuários. Eles podem documentar a experiência do cliente, solicitar novos produtos e compartilhar ideias sobre como melhorar seu site para os leitores.

Melhores recursos do Hotjar

Use mapas de calor para visualizar seu funil de marketing e ver onde os usuários caem, para que você saiba onde sua equipe de desenvolvimento precisa fazer alterações

Aumente as conversões identificando e corrigindo as frustrações na exibição do seu site

Execute testes para ver quais canais e iniciativas de marketing têm melhor desempenho

Compare o desempenho e acompanhe o comportamento do usuário em aplicativos móveis e de desktop

Limitações do Hotjar

Você precisa configurar os mapas de calor em cada site individualmente

As ferramentas do Hotjar - Observe para mapas de calor e gravações, Ask para pesquisas e feedback e Engage para entrevistas com usuários - exigem assinaturas separadas

Preços do Hotjar

Observe Basic: $0 para sempre

$0 para sempre Observe Plus: US$ 32/mês

US$ 32/mês Observe Business: $80/mês

$80/mês Observe Scale: $171/mês

$171/mês Ask Basic: $0 para sempre

$0 para sempre Ask Plus: $48/mês

$48/mês Ask Business: $64/mês

$64/mês Ask Scale: $128/mês

$128/mês Engage Basic: $0 para sempre

$0 para sempre Engage Plus: $280/mês

$280/mês Engage Business: $440/mês

$440/mês Engage Scale: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços Pacote personalizado: Combine os planos pagos Observe e Ask para obter um desconto

Avaliações e resenhas do Hotjar

G2: 4,3/5 (mais de 200 avaliações)

4,3/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

10. NitroPack

Melhor para otimização de sites

via NitroPack O NitroPack é uma plataforma de otimização da Web tudo em um. Ela se integra a sites de hospedagem, plugins e gerenciadores de sites como o WordPress e o WooCommerce. É ideal para iniciantes, pois você não precisa conhecer linguagens de programação para usá-la com eficiência.

Use essa ferramenta para otimizar e compactar imagens e atualizar automaticamente o cache para que os usuários sempre acessem as melhores e mais recentes informações. As ferramentas de otimização de CSS e HTML garantem que seu código esteja limpo e que o site seja carregado rapidamente. ✅

melhores recursos do #### NitroPack

As ferramentas CDN incorporadas melhoram automaticamente o tempo de carregamento e reduzem os custos de desenvolvimento

A otimização de JavaScript limpa sua codificação e a torna menor para aumentar a velocidade do site

O NitroPack aborda todos os principais pontos vitais da Web para garantir que seu site seja otimizado para os mecanismos de pesquisa

Limitações do NitroPack

Ele não se integra a todos os sistemas de gerenciamento de conteúdo

Alguns usuários tiveram problemas com alterações na codificação do JavaScript, mas elas podem ser ajustadas nas configurações

Preços do NitroPack

Negócios: US$ 17,50/mês

US$ 17,50/mês Growth: $42,50/mês

$42,50/mês Escala: $146,67/mês

$146,67/mês Personalizado: Entre em contato para saber o preço

NitroPack avaliações e comentários

G2: 5/5 (1 avaliação)

5/5 (1 avaliação) Capterra: N/A

Otimize seu site com o ClickUp

Com essas diferentes ferramentas de otimização de sites, você encontrará novas maneiras de aprimorar seu conteúdo, aumentar a velocidade do site e melhorar a forma como os usuários interagem com seu site. De ferramentas multifuncionais a opções independentes que se integram ao software que você usa regularmente, há algo para todos.

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades Registre-se no ClickUp hoje mesmo e para otimizar seu site e os processos de criação de conteúdo. Use o hub de gerenciamento de projetos do ClickUp para programar a criação de conteúdo, atribuir tarefas de melhoria do site à equipe de desenvolvimento e monitorar as classificações de pesquisa ao longo do tempo. Aproveite as integrações e os modelos para tornar seus fluxos de trabalho mais fáceis e eficazes. ✨