10 melhores soluções de software All-in-One para seu fluxo de trabalho em 2024

O malabarismo com várias ferramentas e plataformas para gerenciar o trabalho e os fluxos de trabalho tornou-se uma realidade no local de trabalho moderno, o que torna difícil manter o controle e o foco.

Encontrar o software multifuncional certo pode melhorar significativamente seus fluxos de trabalho, seja em uma pequena startup ou em uma grande empresa.

Com essa ferramenta, suas equipes podem apenas concentrar-se no trabalho profundo com o objetivo de encantar os clientes e vencer no mercado sem a necessidade de alternar constantemente entre diferentes aplicativos. A adoção de uma solução completa facilita a colaboração e simplifica os processos.

Elaboramos uma lista das 10 melhores soluções de software multifuncionais que podem transformar a forma como você trabalha em 2024. Essas ferramentas foram projetadas para aprimorar o gerenciamento de tarefas, a colaboração e a produtividade, eliminando a necessidade de alternar constantemente entre aplicativos diferentes troca de contexto entre diferentes aplicativos e sistemas.

Do gerenciamento de projetos à comunicação em equipe, essas soluções oferecem uma gama diversificada de recursos para atender a várias necessidades, simplificando sua vida profissional e aumentando a eficiência.

Vamos explorar essas soluções de software multifuncionais revolucionárias que podem revolucionar a maneira como você trabalha em 2024!

O que você deve procurar em um software all-in-one?

Com inúmeras ferramentas, escolher o software certo para você e sua equipe pode ser um desafio. Para facilitar o processo de avaliação, elaboramos uma lista de itens obrigatórios em um software multifuncional:

Conjunto de recursos : Avalie os recursos oferecidos pelo software e certifique-se de que eles abrangem todos os aspectos essenciais do seu trabalho, como gerenciamento de projetos, acompanhamento de tarefas, colaboração em equipe, comunicação e relatórios/análises

: Avalie os recursos oferecidos pelo software e certifique-se de que eles abrangem todos os aspectos essenciais do seu trabalho, como gerenciamento de projetos, acompanhamento de tarefas, colaboração em equipe, comunicação e relatórios/análises Facilidade de uso : Priorize um software intuitivo e fácil de usar que exija o mínimo de treinamento para a sua equipe adotar. Como a ferramenta pode substituir vários de seus aplicativos, uma boa experiência do usuário é fundamental. O acesso remoto é um ótimo complemento para locais de trabalho híbridos ou remotos

: Priorize um software intuitivo e fácil de usar que exija o mínimo de treinamento para a sua equipe adotar. Como a ferramenta pode substituir vários de seus aplicativos, uma boa experiência do usuário é fundamental. O acesso remoto é um ótimo complemento para locais de trabalho híbridos ou remotos Personalização : Procure um software que possa ser personalizado para se adequar a seus fluxos de trabalho, processos e requisitos de marca específicos

: Procure um software que possa ser personalizado para se adequar a seus fluxos de trabalho, processos e requisitos de marca específicos Recursos de integração : Verifique se o software se integra a outras ferramentas e plataformas que sua empresa já usa, como sistemas de CRM, software de contabilidade, clientes de e-mail e outrosferramentas de produtividade *Escalabilidade: Considere a escalabilidade do software para acomodar o crescimento de sua empresa e aumentar a carga de trabalho sem comprometer o desempenho ou a funcionalidade

: Verifique se o software se integra a outras ferramentas e plataformas que sua empresa já usa, como sistemas de CRM, software de contabilidade, clientes de e-mail e outrosferramentas de produtividade *Escalabilidade: Considere a escalabilidade do software para acomodar o crescimento de sua empresa e aumentar a carga de trabalho sem comprometer o desempenho ou a funcionalidade Segurança : Certifique-se de que o software ofereça recursos robustos de segurança, criptografia de dados, controles de acesso e conformidade com as normas do setor para proteger informações confidenciais

: Certifique-se de que o software ofereça recursos robustos de segurança, criptografia de dados, controles de acesso e conformidade com as normas do setor para proteger informações confidenciais Suporte ao cliente : Avalie o nível de suporte ao cliente oferecido pelo fornecedor do software, sua disponibilidade, capacidade de resposta e qualidade da assistência

: Avalie o nível de suporte ao cliente oferecido pelo fornecedor do software, sua disponibilidade, capacidade de resposta e qualidade da assistência Preço e valor: Compare planos de preços, modelos de licenciamento e recursos de valor agregado para determinar a melhor opção para o seu orçamento e o valor que uma ferramenta multifuncional traz para a sua organização

Os 10 melhores softwares All-in-One para usar em 2024

Elaboramos uma lista dos 10 melhores softwares multifuncionais que podem aumentar os níveis de produtividade de suas equipes no local de trabalho.

Vamos dar uma olhada em cada um deles. 🙌

1. ClickUp

O ClickUp não é apenas uma ferramenta de produtividade comum - é a solução completa para tudo o que você precisa para se manter organizado, eficiente e no topo de seu jogo.

O ClickUp não apenas reúne todo o seu trabalho em um único lugar, mas também oferece uma arquitetura dimensionável e robusta, uma interface de usuário atraente e muitos recursos totalmente personalizáveis. Isso torna o ClickUp uma das ferramentas de software multifuncionais mais avançadas da atualidade.

Vamos ver como. Gerenciamento de projetos do ClickUp aproximam as equipes com fluxos de trabalho conectados, documentos colaborativos, painéis em tempo real e muito mais, ajudando todos a se moverem mais rapidamente, trabalharem de forma mais inteligente e economizarem tempo e custos.

Colabore com suas equipes no software de gerenciamento de projetos ClickUp

Comece definindo Metas no ClickUp que permitem acompanhar o progresso com metas numéricas, monetárias, verdadeiro/falso e de tarefas. Crie metas de sprint, metas de vendas semanais e muito mais, adicionando tarefas de diferentes equipes em uma meta.

Em seguida, você pode dividir metas abrangentes em metas gerenciáveis Tarefas ClickUp e subtarefas que são mais fáceis de atribuir, atualizar e rastrear de forma colaborativa.

Com Visualizações ClickUp com o ClickUp, você pode visualizar o progresso de suas tarefas e projetos da maneira que for melhor para você. Há mais de 15 visualizações para escolher, incluindo Gráficos de Gantt do ClickUp (para obter uma visão geral dos cronogramas do projeto), quadros Kanban (para monitorar o status da tarefa em um relance), visualização de calendário (para garantir que você nunca perca prazos importantes) e muito mais.

O ClickUp Views oferece mais de 15 maneiras de visualizar o progresso do seu projeto

Precisa dar aos membros da sua equipe contexto sobre as tarefas? Grave uma demonstração rápida da tela ou um tutorial com o Clips do ClickUp. Essa ferramenta de gravação de tela integrada simplifica a captura e o compartilhamento de suas telas sem sair do ClickUp! Além disso, a comunicação dessa forma é muito mais fácil e rápida do que digitar mensagens longas e e-mails.

Use o ClickUp Clips para gravar sua tela e compartilhar informações facilmente com sua equipe

Mas isso não é tudo: o ClickUp vai além das ferramentas básicas de colaboração com seu assistente virtual alimentado por IA, Cérebro ClickUp que ajuda a automatizar tarefas repetitivas, sugere ações relevantes com base em seu contexto de trabalho e até prevê cronogramas de projetos.

Evite erros em sua redação com o AI Writer for Work do ClickUp Brain

Além de usá-lo para resumir atualizações de projetos e buscar respostas na base de conhecimento da sua empresa, você pode usá-lo como um AI Writer for Work. Faça um brainstorming de ideias, escreva conteúdo atraente (desde apresentações de elevador até longas postagens em blogs) e use seus recursos avançados de gramática e verificação ortográfica para aprimorar ainda mais sua redação.

Você também pode criar Quadros brancos no Clickup quando você prefere fazer brainstorming e reunir ideias com sua equipe do que com a IA. E para organizar esses pensamentos, fatos e cenários confusos em sua cabeça? Não há ferramenta melhor do que Mapas mentais do ClickUp .

Use o ClickUp para criar belos documentos, wikis e muito mais - depois conecte-os a fluxos de trabalho para executar ideias com sua equipe

Quando terminar de organizar suas ideias, documente-as com segurança usando o Documentos do ClickUp . Você pode co-criar e coeditar documentos com sua equipe, garantindo que todos fiquem na mesma página, literalmente.

Dica profissional: Use estes recursos adicionais hacks de produtividade para que seu trabalho seja feito mais rapidamente!

E mais? Com mais de 1000 Integrações do ClickUp com o ClickUp, conectar e organizar seus fluxos de trabalho está mais fácil do que nunca.

E quando você quiser pesquisar todos os aplicativos conectados em seu espaço de trabalho, Pesquisa universal do ClickUp pode ser um salva-vidas.

Acesse todas as suas informações e arquivos instantaneamente com a Pesquisa Universal do ClickUp

A versatilidade do ClickUp atende a uma ampla gama de usuários e projetos. As equipes de marketing podem planejar campanhas, as equipes de criação podem simplificar os processos de design e as equipes de desenvolvimento podem gerenciar sprints - tudo no ClickUp. É a única ferramenta que substitui todas as outras.

Melhores recursos do ClickUp

Colabore entre equipes, regiões geográficas e fusos horários com o ClickUp Docs

Aproveite a biblioteca abrangente de modelos do ClickUp para obter uma vantagem inicial em todos os seus itens de trabalho

Defina e acompanhe os marcos do projeto facilmente com o ClickUp Goals

Faça brainstorming e colabore visualmente com o ClickUp Whiteboards

Gerencie seus relacionamentos com os clientes de forma eficaz com oFuncionalidade de CRM do ClickUp Limitações do ClickUp

Os usuários de primeira viagem podem precisar de algum tempo para se acostumar com toda a extensão de recursos que o ClickUp oferece

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/usuário por mês

: uS$ 7/usuário por mês Negócios : $12/usuário por mês

: $12/usuário por mês Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços O ClickUp Brain está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro por espaço de trabalho por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Segunda-feira.com

via monday.com O Monday é uma solução de software versátil, intuitiva e completa que aprimora o gerenciamento de projetos colaboração em equipe e automação do fluxo de trabalho.

Sua interface visualmente atraente e personalizável permite que os usuários criem quadros Kanban dinâmicos, linhas do tempo e gráficos de Gantt adaptados às suas necessidades específicas.

Uma possível ressalva ao usar o Monday é que, embora ele ofereça muitos recursos, alguns usuários e empresas podem achar que certas funcionalidades avançadas ou integrações são limitadas.

Dependendo da complexidade e das necessidades específicas da sua organização, talvez seja necessário avaliar se os recursos do Monday estão totalmente alinhados com os requisitos do seu software multifuncional.

Melhores recursos do Monday

Gerencie projetos com quadros Kanban visuais e intuitivos

Automatizar tarefas com fluxos de trabalho personalizáveis

Colabore com ferramentas como comentários, menções e compartilhamento de arquivos

Aproveite as integrações com aplicativos populares, como Slack, Zoom e Google Workspace

Visualize dados com painéis e relatórios para obter insights

Limitações de segunda-feira

O layout pode ser confuso para usuários iniciantes

O aplicativo móvel não tem todos os recursos que a versão para desktop oferece

Preços de segunda-feira

Gratuito

Básico : A partir de US$ 12/usuário por mês

: A partir de US$ 12/usuário por mês Standard : A partir de US$ 14/usuário por mês

: A partir de US$ 14/usuário por mês Pro: : a partir de US$ 24/usuário por mês

: a partir de US$ 24/usuário por mês Enterprise: Preços personalizados

Monday avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 10.700 avaliações)

4,7/5 (mais de 10.700 avaliações) Capterra: 4,6/5 (4.000+ avaliações)

3. Zapier

via Zapier O Zapier é uma ferramenta de automação que organiza seus fluxos de trabalho e conecta várias ferramentas. Com mais de 6.000 aplicativos em seu arsenal, o Zapier permite que as empresas automatizem quase tudo que se possa imaginar.

Ao automatizar tarefas repetitivas e conectar seus aplicativos favoritos, o Zapier simplifica processos complexos e libera tempo para que sua equipe se concentre na inovação e no crescimento.

Seja combinando interfaces de usuário, manipulando tabelas de dados ou aplicando lógica, a plataforma intuitiva do Zapier torna a automação acessível a todos.

O único desafio é que ela depende muito da integração com outros aplicativos e carece de muitos recursos incorporados. Se um aplicativo não tiver uma integração com o Zapier ou se a integração for limitada, isso pode prejudicar os fluxos de trabalho.

Melhores recursos do Zapier

Crie fluxos de trabalho automatizados (Zaps) com sua funcionalidade simples de arrastar e soltar

Crie fluxos de trabalho complexos com várias ações e condições em um único Zap

Personalize acionadores e ações com base em critérios específicos, proporcionando flexibilidade e controle sobre tarefas automatizadas

Aproveite os modelos Zap pré-criados para casos de uso comuns, facilitando o início da automação para os usuários e economizando tempo na configuração

Limitações do Zapier

O plano gratuito tem recursos limitados, e os usuários consideram os planos pagos caros

Tem uma curva de aprendizado acentuada, especialmente para usuários não técnicos

Preços do Zapier

Gratuito

Profissional : A partir de US$ 29,99/usuário por mês

: A partir de US$ 29,99/usuário por mês Equipe : A partir de US$ 103,50/mês para usuários ilimitados

: A partir de US$ 103,50/mês para usuários ilimitados Enterprise: Preços personalizados

Zapier ratings and reviews

G2: 4,5/5 (mais de 1.200 avaliações)

4,5/5 (mais de 1.200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.800 avaliações)

4. Mesa de ar

via Mesa de ar O Airtable é uma plataforma de baixo código destinada a criar aplicativos modernos. O que torna o Airtable especial é sua interface amigável, design flexível e amplas opções de personalização, permitindo que os usuários criem soluções personalizadas para vários casos de uso.

O Airtable permite que você faça de tudo: desde a criação de documentos de texto rico, wikis e bases de conhecimento com conteúdo multimídia e elementos interativos até o gerenciamento de projetos com recursos para acompanhamento e agendamento de tarefas.

O Airtable também capacita as equipes a trabalharem de forma mais inteligente e eficiente com automações avançadas usando gatilhos, ações e condições personalizadas.

Equipes maiores podem, no entanto, achar o preço insustentável e preferir alternativas mais econômicas da Airtable.

Melhores recursos do Airtable

Personalize bancos de dados e tabelas com tipos de campos exclusivos, como anexos, caixas de seleção e registros vinculados

Use recursos colaborativos, como edição em tempo real, comentários e menções para um trabalho em equipe eficiente

Use opções de filtragem, agrupamento e classificação para organizar e analisar dados com eficiência

Integre-se a uma ampla gama de aplicativos e ferramentas usando integrações internas e de terceiros

Aproveite o acesso off-line e os aplicativos móveis nativos para trabalhar em projetos em qualquer lugar, a qualquer hora

Limitações do Airtable

Os usuários relatam lentidão ocasional se o banco de dados ficar maior

Pode ser relativamente caro para equipes maiores

Preços do Airtable

**Gratuito

Equipe : uS$ 24/usuário por mês

: uS$ 24/usuário por mês Empresa: $54/usuário por mês

Avaliações e opiniões sobre o Airtable

G2: 4,6/5 (mais de 2.200 avaliações)

4,6/5 (mais de 2.200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 1.900 avaliações)

5. Coda

via Coda O Coda oferece uma combinação de criação de documentos, funcionalidade de planilha e integrações de aplicativos. Isso faz do Coda uma plataforma verdadeiramente personalizável e flexível para que as equipes gerenciem projetos, fluxos de trabalho e dados em um só lugar.

Com o Coda, os usuários podem criar documentos interativos chamados "docs", que combinam texto, tabelas, imagens e elementos interativos, como botões, fórmulas e automações, permitindo que as equipes criem soluções personalizadas para suas necessidades específicas.

Um dos recursos exclusivos do Coda é sua abordagem escalonável e flexível de 'Building Block', que permite criar modelos, fluxos de trabalho e aplicativos personalizados. Você pode usar blocos de construção pré-construídos ou projetar os seus próprios blocos a partir do zero.

Melhores recursos do Coda

Colabore em tempo real com os membros da equipe em documentos e projetos

Automatize processos comerciais repetitivos com fórmulas e formatação condicional

Organize e acompanhe tarefas, projetos e prazos com exibições personalizáveis

Projete aplicativos e soluções personalizados, adaptados às necessidades específicas da empresa

Limitações do Coda

Os usuários relatam problemas ocasionais de carregamento

Pode ser limitado em termos de funcionalidade quando se trata de aproveitar modelos prontos e mobilidade de documentos

Preços do Coda

Gratuito

Pro : uS$ 12/usuário por mês

: uS$ 12/usuário por mês Equipe : uS$ 36/mês para usuários ilimitados

: uS$ 36/mês para usuários ilimitados Enterprise: Preços personalizados

Coda ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 450 avaliações)

4,7/5 (mais de 450 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 90 avaliações)

6. Noção

via Noção As empresas confiam no Notion para centralizar o gerenciamento de projetos, a colaboração, o compartilhamento de conhecimento e a organização de tarefas em uma única plataforma, eliminando a necessidade de várias ferramentas e aumentando a eficiência da equipe.

Um dos principais pontos fortes do Notion é seu espaço de trabalho personalizável, que permite que as equipes criem bancos de dados, wikis, listas de tarefas e quadros de projetos personalizados de acordo com suas necessidades.

Essa flexibilidade permite que as equipes estruturem informações, colaborem em projetos, acompanhem o progresso e promovam a transparência e o alinhamento entre os departamentos.

melhores recursos do #### Notion

Aproveite o sistema de edição flexível baseado em blocos que permite aos usuários misturar e combinar diferentes tipos de conteúdo (texto, imagens, arquivos etc.) na mesma página

Crie bancos de dados relacionais, organize dados e crie exibições e filtros dinâmicos para gerenciamento e análise de dados

Use o Notion como um hub centralizado para armazenar e compartilhar conhecimento, documentos e recursos para colaborar entre equipes e departamentos

Faça as coisas com mais rapidez usando atalhos de teclado abrangentes

Limitações do Notion

Pode levar algum tempo para os novos usuários aprenderem

O aplicativo móvel é menos intuitivo e um pouco complicado

Preços do Notion

**Gratuito

Mais : uS$ 10/usuário por mês

: uS$ 10/usuário por mês Business : $18/usuário por mês

: $18/usuário por mês Enterprise: Preços personalizados

Notion ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 5.200 avaliações)

4,7/5 (mais de 5.200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.100 avaliações)

7. Wrike

via Wrike O Wrike oferece um conjunto de recursos para capacitar as equipes a simplificar os fluxos de trabalho, acompanhar o progresso do projeto e atingir metas com eficiência.

Desde o planejamento e a organização de tarefas até a execução de projetos e a geração de relatórios de resultados, o Wrike abrange tudo o que você pode procurar em um software completo. Isso torna o Wrike uma ferramenta eficaz para empresas de todos os tamanhos.

A capacidade do Wrike de centralizar o gerenciamento de projetos e a colaboração em uma única plataforma faz com que ele se destaque. O Wrike garante que as equipes permaneçam organizadas e concentradas na entrega de resultados com painéis personalizáveis, gráficos de Gantt e recursos de priorização de tarefas.

Melhores recursos do Wrike

Colabore de forma segura com clientes, prestadores de serviços e partes interessadas além das equipes internas com o compartilhamento externo de tarefas e projetos

Crie fluxos de trabalho personalizados com status de tarefas, aprovações e notificações automatizadas

Alocar recursos, rastrear cargas de trabalho e otimizar a utilização de recursos em projetos

Tome decisões baseadas em dados com recursos avançados de geração de relatórios, como painéis personalizáveis e análises visuais

Limitações do Wrike

Os usuários podem ter acesso off-line limitado a suas tarefas e projetos

Relativamente caro. Equipes menores podem preferir maisalternativas econômicas do Wrike Preços do Wrike

**Gratuito

Equipe : uS$ 9,80/usuário por mês

: uS$ 9,80/usuário por mês Empresa : uS$ 24,80/usuário por mês

: uS$ 24,80/usuário por mês Empresa : Preços personalizados

: Preços personalizados Pináculo: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Wrike

G2: 4,2/5 (mais de 3.600 avaliações)

4,2/5 (mais de 3.600 avaliações) Capterra: 4,4/5 (2.600+ avaliações)

8. Trello

via Trello Com o Trello, os usuários podem criar quadros, listas e cartões para visualizar seus projetos, definir prioridades e atribuir tarefas aos membros da equipe. Essa representação visual resulta em uma compreensão rápida e fácil do status e do fluxo de trabalho do projeto, promovendo a transparência e a responsabilidade dentro das equipes.

Seja para gerenciar uma campanha de marketing, organizar o lançamento de um produto ou coordenar as tarefas da equipe, os recursos personalizáveis do Trello, como rótulos, datas de vencimento e listas de verificação, permitem que os usuários adaptem os quadros às suas necessidades específicas.

Melhores recursos do Trello

Desbloqueie os 'Power-Ups' para obter funcionalidades e integrações adicionais

Automatize fluxos de trabalho com "comandos Butler"

Organize tarefas sem suar a camisa com a interface de arrastar e soltar do Trello

Colabore com ferramentas como comentários, anexos e [@]menções

Gerencie tarefas em qualquer lugar no aplicativo móvel

Use o sistema de rastreamento e notificação de atividades para atualizações em tempo real

Limitações do Trello

Os usuários relatam recursos limitados de controle de tempo que são importantes para o gerenciamento de projetos

Desativar tarefas repetidas quando elas não são mais necessárias pode ser um desafio

Não é possível trabalhar no Trello quando estiver off-line

Preços do Trello

**Gratuito

Padrão : uS$ 6/usuário por mês

: uS$ 6/usuário por mês Premium : $12,50/usuário por mês

: $12,50/usuário por mês Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Trello

G2: 4,4/5 (mais de 13.500 avaliações)

4,4/5 (mais de 13.500 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 23.100 avaliações)

9. Asana

via Asana Outro software tudo-em-um, o Asana, oferece uma gama de recursos adaptados para gerenciamento de projetos e colaboração. A plataforma permite que os usuários criem planos de projeto detalhados e acompanhem o progresso em um único painel.

Os melhores recursos da Asana incluem a visualização da linha do tempo do projeto, que permite que os usuários visualizem os cronogramas e as dependências do projeto, facilitando um melhor planejamento e alocação de recursos.

Com recursos como priorização de tarefas, subtarefas e atribuições de tarefas, a Asana permite que as equipes colaborem de forma eficaz e atinjam as metas do projeto sem problemas.

Embora a Asana ofereça um conjunto robusto de recursos, alguns usuários podem achar a curva de aprendizado íngreme no início, especialmente ao navegar por estruturas e personalizações complexas de projetos.

Melhores recursos da Asana

Integração com as principais ferramentas, como Slack, Google Workspace e Microsoft Teams, para enviar tarefas e atualizações de um lado para o outro

Sincronizar diferentes cartões Asana entre si; marcar e notificar as partes interessadas sobre bloqueadores

Marque os membros da equipe para notificá-los em tempo real na seção de comentários

Priorize facilmente tarefas, subtarefas e atribuições de tarefas para uma colaboração eficaz

Personalize planos de projeto e fluxos de trabalho para equipes de todos os tamanhos e setores

Limitações da Asana

Alguns recursos são exclusivos apenas para usuários dos planos mais caros e de nível superior

Preços da Asana

Pessoal: Gratuito

Gratuito Inicial: US$ 13,49/usuário por mês

US$ 13,49/usuário por mês Avançado : uS$ 30,49/usuário por mês

: uS$ 30,49/usuário por mês Empresa : Preços personalizados

: Preços personalizados Enterprise+: Preços personalizados

Avaliações e resenhas da Asana

G2: 4,3/5 (mais de 9.900 avaliações)

4,3/5 (mais de 9.900 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 12.500 avaliações)

10. Todoist

via Todoist O Todoist oferece uma variedade de recursos, como quadros de projetos, etiquetas de tarefas, lembretes, listas de verificação e tarefas recorrentes, permitindo que os usuários personalizem seus fluxos de trabalho e fiquem em dia com o trabalho.

A integração do Todoist com outros aplicativos e plataformas o diferencia, tornando-o um hub central para o gerenciamento de tarefas em várias ferramentas.

Desde a integração com aplicativos de calendário para agendamento de tarefas até a sincronização com ferramentas de gerenciamento de projetos para projetos colaborativos, o Todoist simplifica o gerenciamento de tarefas, reunindo tudo em um só lugar.

Melhores recursos do Todoist

Colabore em projetos compartilhando tarefas, atribuindo responsabilidades e adicionando comentários

Defina lembretes e datas de vencimento para tarefas, garantindo a conclusão em tempo hábil e sem estresse

Sincronize entre dispositivos e plataformas, permitindo que os usuários acessem tarefas e atualizações de qualquer lugar, a qualquer momento

Integre-se a uma ampla gama de aplicativos e ferramentas, como calendários, clientes de e-mail e plataformas de gerenciamento de projetos

Acompanhe métricas de produtividade e insights, como taxas de conclusão de tarefas e sequências

Limitações do Todoist

Pode levar algum tempo para o usuário não iniciado entender todas as funcionalidades

Uma interface desafiadora pode levar os usuários a procurar porAlternativas ao Todoist Preços do Todoist

Iniciante: Gratuito

Gratuito Pro : uS$ 5/usuário por mês

: uS$ 5/usuário por mês Business: $8/usuário por mês

Avaliações e resenhas do Todoist

G2: 4,4/5 (mais de 780 avaliações)

4,4/5 (mais de 780 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 2000 avaliações)

Aceite suas metas de produtividade com o ClickUp

Uma ferramenta de software tudo em um é uma ótima maneira de eliminar o incômodo de alternar entre vários aplicativos. Ela também ajuda a reduzir as distrações, permitindo que você se concentre apenas nas tarefas importantes.

Com tantas ferramentas disponíveis, o truque está em escolher uma ferramenta que ofereça o maior valor pelo preço que você paga. Portanto, escolha com cuidado.

E se estiver com dificuldade para decidir, recomendamos o ClickUp!

O ClickUp é a solução definitiva de software tudo em um, incluindo um conjunto abrangente de ferramentas e recursos para gerenciar seus projetos com eficiência e melhorar o desempenho da equipe.

Sua interface intuitiva e fácil de usar é um bônus, equipando suas equipes para dedicar tempo apenas às tarefas mais importantes e estratégicas.

Então, o que está esperando? Registre-se no ClickUp hoje mesmo!