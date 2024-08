Como medir a produtividade no local de trabalho?

Você sabia que funcionários desmotivados custam à economia dos EUA um valor colossal de uS$ 1,9 trilhão em perda de produtividade por ano?

Funcionários produtivos são um ativo para qualquer empresa. Eles fazem mais em menos tempo, aumentando a receita da empresa sem aumentar a força de trabalho.

As organizações investem muito tempo, ferramentas e recursos para medir produtividade dos funcionários . Esse esforço não ajuda apenas a identificar funcionários de alto desempenho e a planejar bônus e incentivos. Ele também permite que as empresas identifiquem gargalos e processos ineficientes que afetam os níveis de produtividade coletiva dos funcionários.

Mas, primeiro, o que é produtividade? É o número de tarefas concluídas, horas trabalhadas ou metas atingidas? Para a maioria das empresas, é uma mistura de todos esses elementos e muito mais.

Nesta postagem do blog, exploraremos diversos métricas de produtividade que as empresas podem empregar para avaliar os níveis de produtividade individual e coletiva dos funcionários.

Entendendo a produtividade

Produtividade significa obter o resultado mais valioso dos recursos que você investe. Portanto, a produtividade e o crescimento econômico estão intrinsecamente ligados. Os ciclos comerciais, as recessões e as taxas de inflação afetam muito a produtividade. Por exemplo, as recessões podem levar a demissões, o que pode reduzir a produtividade da força de trabalho.

Da mesma forma, um ambiente macroeconômico estável aumenta a confiança dos funcionários e a segurança no emprego. É mais provável que sua força de trabalho se concentre em suas tarefas com mais dedicação e envolvimento. Além disso, como um "ambiente macroeconômico estável" geralmente significa "condições comerciais estáveis", as empresas mantêm operações consistentes e evitam medidas de corte de custos.

Uma estrutura que analisa o impacto das condições econômicas na produtividade da força de trabalho é o Resíduo de Solow, também chamado de Produtividade Total dos Fatores (TFP).

Na estrutura do Resíduo de Solow, "produtividade" refere-se ao fator inexplicável na comparação entre produção e insumos. Esse crescimento inexplicável da produção é atribuído a ganhos de eficiência decorrentes de avanços tecnológicos e da produtividade dos funcionários.

Quais fatores afetam a produtividade

Aqui estão alguns fatores comuns que afetam a produtividade dos funcionários:

Dinâmica da equipe : As relações tensas entre colegas de equipe e gerentes podem levar a conflitos e à diminuição do moral, o que acaba prejudicando os níveis de produtividade da equipe

: As relações tensas entre colegas de equipe e gerentes podem levar a conflitos e à diminuição do moral, o que acaba prejudicando os níveis de produtividade da equipe Processos organizacionais : Fluxos de trabalho ineficientes e processos complicados também podem resultar em erros e atrasos, deixando os funcionários frustrados e reduzindo sua produtividade

: Fluxos de trabalho ineficientes e processos complicados também podem resultar em erros e atrasos, deixando os funcionários frustrados e reduzindo sua produtividade Comunicação : Outro fator que pode prejudicar os níveis de produtividade são as práticas de comunicação inadequadas, como diretrizes pouco claras, microgerenciamento ou reuniões frequentes que consomem o dia de trabalho

: Outro fator que pode prejudicar os níveis de produtividade são as práticas de comunicação inadequadas, como diretrizes pouco claras, microgerenciamento ou reuniões frequentes que consomem o dia de trabalho Infraestrutura tecnológica : Não ter o equipamento e o software certos também pode fazer uma grande diferença. Computadores desatualizados, internet lenta ou software inadequado podem afetar negativamente a eficiência

: Não ter o equipamento e o software certos também pode fazer uma grande diferença. Computadores desatualizados, internet lenta ou software inadequado podem afetar negativamente a eficiência Carga de trabalho: Prazos irrealistas e recursos insuficientes são outros elementos importantes que afetam não apenas os níveis de produtividade do funcionário, mas também seu bem-estar geral

A produtividade é uma função de muitos fatores interligados. Assim, a medição do nível correto de produtividade torna-se importante para uma organização que deseja melhorar seus processos e manter sua força de trabalho saudável e feliz.

Como medir a produtividade

Há vários métodos e estruturas para quantificar a produtividade. Essas medições de produtividade levam em conta vários elementos, métricas e fórmulas fundamentais para chegar a uma medida do grau de produtividade de cada funcionário, departamento e função na organização (e se há espaço para melhorias nos números).

Os diferentes níveis de medição de produtividade

Para medir a produtividade em uma empresa, você tem diferentes camadas a considerar - de funcionários individuais a toda a organização. Cada camada oferece uma visão diferente das operações da empresa, como a produção de uma pessoa, os resultados da equipe ou o desempenho geral da empresa.

Indivíduos

Os relatórios de produtividade pessoal são uma ótima maneira de analisar a eficiência individual. Felizmente, a maioria dos sistemas de gerenciamento de projetos ou ferramentas de produtividade fornecem relatórios incorporados sobre o desempenho e a produtividade de um indivíduo.

Por exemplo, a ferramenta Modelo de relatório de produtividade pessoal do ClickUp permite que os funcionários controlem seu tempo em várias tarefas semanais e mensais.

O modelo mostra dados como:

Quanto tempo um funcionário gasta em tarefas de diferentes níveis de prioridade

Como ele pode melhorar seus níveis de desempenho etrabalhar mais rápido* O progresso geral que fizeram em relação a seus objetivos ou metas

Os indivíduos também podem usar atributos personalizados, como Billing, Task Type, Progress e Lead Time para armazenar detalhes importantes da tarefa e visualizar os dados de produtividade de forma mais detalhada.

Equipes

A medição da produtividade das equipes começa com o alinhamento dos esforços individuais com as metas compartilhadas. Isso envolve a definição de metas claras e mensuráveis para a equipe e o acompanhamento do progresso para alcançá-las. Isso garante que os membros da equipe trabalhem em prol de objetivos comuns e permite a avaliação do desempenho com base no alcance de metas coletivas.

Isso pode se traduzir em metas como o número de leads qualificados para as equipes de marketing e a receita por usuário para as equipes de vendas. Aqui, também, você pode aproveitar os recursos de acompanhamento de metas da sua ferramenta de gerenciamento de projetos.

Defina metas específicas e com prazo determinado para cada equipe ou departamento e monitore seu progresso com o ClickUp Goals

Com Metas do ClickUp por exemplo, você pode definir diferentes tipos de metas para medir o progresso e a produtividade, como:

Metas de número : Para rastrear quantos leads qualificados foram gerados em um mês

: Para rastrear quantos leads qualificados foram gerados em um mês Metas de sim/não : Para verificar se um recurso ou correção de bug foi lançado conforme planejado

: Para verificar se um recurso ou correção de bug foi lançado conforme planejado Metas de tarefas: Contar quantos tíquetes de suporte um agente de atendimento ao cliente fecha por semana

Ao definir metas SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) e acompanhar regularmente o progresso em relação a elas, você pode avaliar com eficácia a produtividade coletiva da sua equipe e garantir o cumprimento das metas a cada semana, mês e trimestre.

Organizações

**A maioria das organizações determina seu índice de produtividade examinando números como taxas de crescimento da receita, margens de lucro e retorno sobre o investimento (ROI)

Nesse caso, diferentes departamentos, como marketing, vendas e sucesso do cliente, alinham-se e trabalham para atingir algumas metas estratégicas, como geração de leads, envolvimento do cliente e receita recorrente anual (ARR).

Aqui estão duas maneiras de medir sua taxa de produtividade em toda a organização:

Receita por funcionário : Basta dividir sua receita total pelo número total de funcionários para encontrar sua receita por funcionário. Portanto, se você tem 20 funcionários e sua receita é de US$ 100.000 em uma semana, cada funcionário estaria gerando US$ 5.000 em média

: Basta dividir sua receita total pelo número total de funcionários para encontrar sua receita por funcionário. Portanto, se você tem 20 funcionários e sua receita é de US$ 100.000 em uma semana, cada funcionário estaria gerando US$ 5.000 em média Índice de eficácia da equipe: Primeiro, calcule seu lucro bruto (receita menos todas as despesas). Em seguida, divida o lucro pelos custos da folha de pagamento de seus funcionários. Se o seu lucro bruto for de US$ 50.000 e o investimento total em seus funcionários for de US$ 5.000, o índice de eficiência da equipe será de 10:1

A vantagem do índice de eficácia da equipe é que você não precisa se limitar apenas à receita ou aos lucros. Você também pode usar outras métricas de desempenho, como Net Promoter Score (NPS) e taxa de conclusão de sprint.

As três fórmulas para medir a produtividade

Aqui estão algumas fórmulas comuns que podem medir o índice de produtividade para diferentes setores.

1. Produtividade da mão de obra

Essa é a mais simples de todas as fórmulas - tudo o que você precisa fazer é dividir sua produção pela sua entrada.

Se uma empresa de manufatura produz 1.000 unidades de um produto em uma semana, são necessárias 100 horas de trabalho para produzi-las. Então, a produtividade seria 1.000/100, ou seja, 10 unidades por hora.

2. Cálculo baseado em metas

Essa abordagem se concentra na avaliação do desempenho em relação a metas ou alvos predefinidos. Aqui, ela indica claramente se uma determinada meta foi atingida, excedida ou fracassou. Você pode então reavaliar sua estratégia e planejar o sucesso futuro.

Por exemplo, se sua meta é aumentar a receita mensal em 20%, sua taxa de produtividade é medida pelo fato de você

Atingiu essa meta e aumentou sua receita em 20% (taxa de produtividade de 100%)

Excedeu a meta e aumentou sua receita em 25% (taxa de produtividade de 125%)

Ficou aquém e aumentou sua receita em 15% (taxa de produtividade de 75%)

3. feedback em nível 360

Nesse método, você obtém feedback de várias fontes, como colegas, supervisores, clientes e funcionários, para avaliar de forma abrangente o desempenho de um indivíduo ou de uma equipe.

É possível coletar feedback por meio de pesquisas e entrevistas ou pontuando um indivíduo ou uma equipe de acordo com critérios predefinidos. Ao contrário dos outros dois métodos, feedback de 360 graus é mais qualitativo do que quantitativo e pode fornecer informações mais detalhadas sobre o desempenho de uma pessoa ou equipe.

Cálculo de produtividade e eficiência

A produtividade é frequentemente usada de forma intercambiável com a eficiência, mas as duas diferem quando usadas em contextos específicos.

A produtividade analisa a relação entre produção e entrada - a quantidade ou a qualidade da produção gerada por unidade de entrada. Portanto, a fórmula seria uma medida de Output / Input

A eficiência, por outro lado, avalia como os recursos são utilizados para alcançar os resultados desejados. Portanto, a fórmula seria uma medida de (Output / Input) x 100%

Embora ambas as métricas sejam importantes para o desempenho organizacional, elas oferecem perspectivas diferentes sobre a eficácia operacional.

Medindo a produtividade: Exemplos do mundo real

Veja como você pode medir a produtividade em diferentes setores:

Fabricação : Rastreamento de unidades produzidas por hora em uma linha de montagem

: Rastreamento de unidades produzidas por hora em uma linha de montagem Serviços : Contar as chamadas de clientes atendidas por agente por dia em um call center

: Contar as chamadas de clientes atendidas por agente por dia em um call center Varejo : Cálculo da receita de vendas por funcionário em uma loja de varejo

: Cálculo da receita de vendas por funcionário em uma loja de varejo Tecnologia : Medição de novos recursos enviados em cada ciclo de sprint

: Medição de novos recursos enviados em cada ciclo de sprint Hotelaria: Medir a taxa de ocupação do quarto ou a receita por quarto disponível em um hotel

Aqui estão alguns KPIs que você pode usar para diferentes equipes ou funções:

Marketing : Leads de entrada, visitas ao site, conversões de anúncios

: Leads de entrada, visitas ao site, conversões de anúncios Vendas : Novas contas, receita gerada, taxa de conversão

: Novas contas, receita gerada, taxa de conversão Produto e engenharia : Novos recursos, hotfixes, tempo de lançamento no mercado

: Novos recursos, hotfixes, tempo de lançamento no mercado Sucesso do cliente: Pontuação NPS, número de respostas, avaliações de clientes

Por fim, ao medir a produtividade, certifique-se de não dar ênfase excessiva a nenhum fator, seja ele individual em relação à equipe ou quantidade em relação à qualidade. Não se trata apenas de números; é preciso levar em conta a qualidade, o contexto e outras nuances.

A medição da produtividade envolve o uso de uma combinação de métricas quantitativas e qualitativas, a definição de metas realistas e a promoção de uma cultura de melhoria contínua.

É igualmente importante medir a produtividade de suas equipes remotas.

Medição da produtividade no trabalho remoto

A Quarta Revolução Industrial, caracterizada por avanços tecnológicos - Inteligência Artificial (IA), Blockchain, Realidade Virtual (RV) e automação - mudou fundamentalmente a forma como trabalhamos.

As empresas não só estão aderindo ao trabalho híbrido e remoto, mas também estão constantemente se unindo a prestadores de serviços, agências e freelancers. Essa força de trabalho espalhada globalmente torna um verdadeiro incômodo o emprego de medidas corretas de produtividade.

É aqui que o gerenciamento do espaço de trabalho e as ferramentas de controle de produtividade, como o ClickUp, entram em ação. Com um conjunto abrangente de ferramentas - gerenciamento de projetos, comunicação interna, documentos e até automações - o ClickUp pode ajudar as organizações a monitorar a produtividade individual e da equipe

Além disso, suas ferramentas de comunicação assíncrona e em tempo real, recursos de automação e muito mais podem ajudar a agilizar as comunicações e reduzir o trabalho pesado. Veja como:

Mantenha-se em dia com os projetos

Com o ClickUp, você pode configurar projetos separados (com tarefas, subtarefas e itens de ação), atribuí-los a membros da equipe e discutir atualizações de status em um só lugar. Além disso, você pode usar o Visualização do quadro do ClickUp para organizar (e arrastar e soltar tarefas) para atualizar seu status rapidamente.

Organize suas tarefas em um quadro Kanban e tenha uma visão panorâmica de suas tarefas e do progresso delas

Meça a produtividade atribuindo Pontos de sprint e níveis de prioridade para cada tarefa ou item de ação no ClickUp. Isso pode ajudá-lo a quantificar o trabalho que cada funcionário (e equipe) realiza em cada ciclo de sprint.

Meça a produtividade da sua equipe atribuindo pontos de sprint para cada tarefa

Como benefício adicional, os pontos de sprint também podem ajudá-lo a estimar o tempo e o esforço necessários para concluir cada tarefa, garantindo a alocação eficiente das tarefas sem sobrecarregar a equipe.

Medir gráficos de desempenho de progresso

Outra ótima maneira de medir sua produtividade é definir metas para cada sprint ou projeto. O ClickUp dá acesso a vários relatórios de desempenho que podem analisar o progresso da sua equipe, identificar gargalos e modificar suas metas planos de produtividade . Alguns gráficos incluem:

Gráficos de burnup e burndown : Isso mostra a quantidade de trabalho concluído e o que resta

: Isso mostra a quantidade de trabalho concluído e o que resta Fluxo cumulativo : Esses diagramas ajudam a visualizar como as tarefas progridem em diferentes estágios, como backlog, em andamento e testes, para que você possa identificar quanto tempo as tarefas passam em cada estágio

: Esses diagramas ajudam a visualizar como as tarefas progridem em diferentes estágios, como backlog, em andamento e testes, para que você possa identificar quanto tempo as tarefas passam em cada estágio Velocidade: Mostra quanto tempo os funcionários levam para concluir uma tarefa, em média, para que você possa planejar melhor os sprints futuros

Compare as previsões com o tempo real gasto usando gráficos de velocidade no ClickUp para entender o desempenho da sua equipe em vários sprints

Calcule a produtividade com o controle de tempo

Vimos que a maneira mais simples de rastrear a produtividade é input vs. output. Para os trabalhadores do conhecimento, esse é o tempo gasto em uma tarefa versus as tarefas concluídas.

**Se você tiver freelancers ou funcionários de meio período que são pagos por hora, poderá usar um software de controle de horas para ter uma ideia das horas faturáveis deles

O ClickUp, por exemplo, oferece um recurso integrado de controle de tempo que permite que funcionários individuais adicionem registros de tempo para cada tarefa, juntamente com uma nota descrevendo o que fizeram.

Gere planilhas de horas para cada funcionário e entenda como eles gastam seu tempo durante a semana ou o ciclo de sprint

Os gerentes podem acessar as planilhas de horas de cada funcionário e avaliar seus níveis de produtividade e desempenho. Eles também podem usar o controle de tempo cumulativo para entender quanto tempo cada membro da equipe gasta em diferentes grupos de tarefas.

Leia também:_ 8 metas de produtividade para aumentar a produtividade em 2024

Meça a produtividade da sua equipe com o ClickUp

Aumentar os níveis de produtividade da sua equipe é importante para atingir suas metas e aumentar a receita e a taxa de lucratividade da sua empresa. Priorizar a medição da produtividade é essencial para impulsionar o crescimento, a inovação e o sucesso.

Se você faz parte da Quarta Revolução Industrial, recomendamos que experimente o ClickUp. Ele não só ajuda a monitorar os níveis de produtividade individual e coletiva em sua organização, mas também vem com um conjunto de ferramentas que podem aumentar a produtividade da sua equipe .

Não acredita em nós? Veja o que um cliente do ClickUp tem a dizer:

_Sua agência está perdendo muita produtividade se não estiver usando o ClickUp! Sem o ClickUp, eu teria que contratar mais 3 pessoas para fazer as mesmas coisas

Ravi Tharuma, CEO e fundador, LAVA

Sua equipe pode reduzir o trabalho repetitivo com Automações de fluxo de trabalho do ClickUp encontre informações rapidamente com Cérebro ClickUp (seu assistente genAI) e simplificar a comunicação com videoclipes, bate-papos e quadros brancos.

Em resumo, você obtém uma ferramenta completa que aumenta a produtividade e a mede para que você possa melhorar continuamente. Registre-se no ClickUp gratuitamente hoje mesmo e explore como ele pode ajudá-lo a monitorar as tendências de produtividade de sua empresa.

Perguntas frequentes (FAQ)

1. Qual é a melhor medida de produtividade?

Embora não exista uma única maneira de medir a produtividade, os KPIs específicos do projeto podem ser úteis. Eles fornecem pontos de dados claros que acompanham o progresso em direção a metas específicas. Além disso, eles podem ser personalizados para diferentes departamentos, como desenvolvimento, marketing e vendas.

2. Como você calcula a produtividade?

A maneira mais simples de calcular a produtividade é dividir o resultado produzido pelo total de insumos usados.

Por exemplo, se um representante de vendas fizer 20 ligações para clientes em 5 horas, sua produtividade será:

20 chamadas / 5 horas = 2 chamadas por hora

3. Quais são as três medidas de produtividade?

As três medidas comuns de produtividade são: