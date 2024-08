15 melhores ferramentas de gerenciamento de projetos em 2024

Como gerente de projetos, aprendi uma coisa com certeza: esse trabalho não é para os fracos de coração.

Um típico dia em minha vida é um turbilhão constante de corrida atrás de prazos, malabarismo com recursos e envolvimento das partes interessadas - cada uma dessas coisas é uma escalada difícil (especialmente a última, quando você tem clientes complicados).

No início de minha carreira, eu tinha dificuldades até mesmo com o básico. Entre a correria para atender às solicitações dos clientes e das partes interessadas e a busca por relatórios e análises, eu acabava perdendo uma ou duas tarefas importantes. Ou três. Você entendeu.

Felizmente, acabei descobrindo como facilitar o trabalho (e a vida) com um software de gerenciamento de projetos. Agora tenho processos e sistemas sólidos e uso ferramentas e automação para fazer grande parte do trabalho pesado em meus projetos.

Com base em minha experiência e nas pesquisas e testes realizados por nossa equipe no ClickUp, compilamos uma lista das 15 melhores ferramentas de gerenciamento de projetos.

Então, sem mais delongas, vamos começar!

Começarei fornecendo algumas informações sobre a importância desse tipo de software e o que procurar ao fazer sua lista de ferramentas.

Benefícios do uso de ferramentas de gerenciamento de projetos

Aqui está uma visão geral do motivo pelo qual nunca é demais enfatizar a importância das ferramentas de gerenciamento de projetos .

Aumento da eficiência

As ferramentas de gerenciamento de projetos o ajudarão a maximizar sua eficiência e produtividade. Elas podem simplificar fluxos de trabalho complicados e automatizar tarefas repetitivas, liberando seu tempo para aplicar sua mente ao trabalho real.

Além disso, elas o ajudam a criar uma fonte única de verdade para todos os envolvidos no projeto. Dessa forma, você não precisará lidar com diferenças nos relatórios de diferentes fontes nem atender a solicitações de informações conflitantes das equipes.

Usei esse software para definir lembretes para tarefas pendentes, configurar fluxos de trabalho automatizados com base na lógica condicional e criar acesso personalizado à documentação do projeto para diferentes tipos de partes interessadas. Pense neles como um par extra de mãos para sua tarefa de gerenciamento de projetos.

Organização aprimorada

A organização é a espinha dorsal de um gerenciamento de projetos eficiente. Seja gerenciando documentos relacionados ao planejamento de projetos ou implementando o gerenciamento de mudanças, as ferramentas de gerenciamento de projetos me ajudam a me manter organizado. Combine esse nível de organização com recursos de visualização de projetos e você terá uma fórmula de sucesso!

Centralização do trabalho

Estremeço quando me lembro de alternar entre o Planilhas Google, o e-mail do Outlook, o Slack, o Microsoft Word, o Notion, o Jira e algumas dezenas de outras ferramentas em um dia típico de trabalho. A vida fica mais fácil quando todas as atividades e informações relacionadas ao projeto estão disponíveis em um hub centralizado. De briefs de projetos a atualizações de progresso e convites para reuniões, essas ferramentas consolidam as informações em um só lugar e as tornam acessíveis aos participantes autorizados.

Não preciso me coordenar com diferentes equipes e departamentos para obter dados ou atualizações. Tudo está disponível em um único local porque todos usam a mesma plataforma. Há muito a ser dito sobre não trocar de tela constantemente!

Colaboração mais rápida e aprimorada

Muitas mãos fazem um trabalho leve tem sido o meu lema, e tenho certeza de que todos os gerentes de projeto concordam. Entretanto, orquestrar uma plataforma de trabalho colaborativo não é uma tarefa fácil. É interessante notar que o software de gerenciamento de projetos também faz esse trabalho. Muitas ferramentas atuais incluem recursos como compartilhamento de arquivos, bate-papo e outras formas de comunicação entre as equipes. Isso reúne as equipes em um espaço de trabalho compartilhado onde elas podem trabalhar em equipe

Isso pode ser uma grande vantagem, especialmente entre equipes remotas. Trabalho com pessoas distribuídas em três continentes e gosto do fato de podermos nos comunicar de forma assíncrona sem atrapalhar a agenda de ninguém.

Gerenciamento de recursos aprimorado

Os sistemas de gerenciamento de projetos são os olhos e ouvidos dos gerentes de projetos. Eu os utilizei para monitorar as cargas de trabalho da equipe (você quer garantir o equilíbrio), identificar os requisitos de recursos, resolver gargalos e alocar recursos dinamicamente para manter as coisas em andamento.

Ao manter meu dedo no pulso, posso oferecer às minhas equipes o suporte adequado no momento certo para garantir o sucesso. Além disso, não preciso mais me preocupar com a possibilidade de alguém se esgotar por excesso de trabalho.

Mitigação proativa de riscos

Tendo feito isso por alguns anos, já tive minha cota justa de problemas com riscos. Felizmente, você pode evitar riscos em grande parte com as soluções corretas de gerenciamento de projetos. Elas oferecem uma visão panorâmica do projeto e de suas atividades subjacentes, e você pode configurar as coisas para ser notificado se algo estiver errado.

Ter uma visão geral clara do progresso feito e dos atrasos, se houver, me ajuda a me preparar para quaisquer riscos ou a compensá-los de forma proativa.

Insights orientados por dados

Quando você gerencia projetos complexos com vários participantes, precisa conhecer seus números. Usamos ferramentas de gerenciamento de projetos para monitorar o desempenho, a integridade e o status do projeto. Gosto de configurar painéis de controle para todas as métricas críticas e avaliar o desempenho.

Com painéis interativos que são atualizados em tempo real, você também pode garantir que sua equipe e as partes interessadas estejam na mesma página. Isso permite uma tomada de decisão mais rápida e a correção do curso. Além disso, é difícil duvidar de si mesmo (ou de suas capacidades) quando se tem dados ao seu lado!

Transparência e responsabilidade

Não gosto - ou não quero - microgerenciar minha equipe, mas preciso saber se as coisas estão no caminho certo. Descobri que as melhores ferramentas de gerenciamento de projetos podem ajudar a criar um sentimento de propriedade. A responsabilidade é criada automaticamente quando você é marcado na plataforma como o proprietário da tarefa.

O uso de um software de gerenciamento de projetos também promove a transparência, uma vez que todas as atualizações e dados de desempenho estão disponíveis para a equipe. Você verá que os membros da equipe se destacam e mostram suas qualidades de liderança.

Resiliência e adaptabilidade

Os projetos podem ser imprevisíveis; às vezes, o que começa como um plano para um recurso menor se transforma em uma reformulação ou lançamento de um produto inteiro. Nesses casos, quero uma solução que atenda aos meus requisitos em constante mudança. A maioria das ferramentas de gerenciamento de projetos é dimensionada de acordo com suas necessidades. Isso permite que você aproveite os recursos e as capacidades existentes e escolha as funcionalidades adicionais à medida que sua equipe ou empresa cresce.

Principais recursos a serem procurados em uma ferramenta de gerenciamento de projetos

Nem todas as ferramentas de gerenciamento de projetos são criadas da mesma forma.

Os gerentes de projeto podem usar ferramentas gratuitas de gerenciamento de projetos para projetos simples ou ferramentas de gerenciamento de recursos de nível empresarial para requisitos complexos. Eles podem usá-las para controle de tempo ou planejamento de projetos. As possibilidades são infinitas.

Por esse motivo, você deve selecionar um conjunto adequado de recursos. Para simplificar essa seleção, categorizei os principais recursos a serem procurados em uma ferramenta de gerenciamento de projetos em três temas: funcionalidades principais, recursos avançados e considerações adicionais.

Funcionalidades principais

Múltiplas visualizações e campos personalizados são alguns dos principais recursos que procuro em uma solução de gerenciamento de projetos

As principais funcionalidades de uma ferramenta desse tipo incluem:

Gerenciamento de tarefas: Usamos os recursos de gerenciamento de tarefas para criar, atribuir e gerenciar tarefas, definir datas de vencimento, definir prioridades e destacar dependências. A divisão de projetos maiores em tarefas menores ajuda no gerenciamento eficaz de tarefas

Usamos os recursos de gerenciamento de tarefas para criar, atribuir e gerenciar tarefas, definir datas de vencimento, definir prioridades e destacar dependências. A divisão de projetos maiores em tarefas menores ajuda no gerenciamento eficaz de tarefas Recursos de colaboração: À medida que os projetos se tornam mais participativos, você deseja um software de gerenciamento de projetos com ferramentas de colaboração. A plataforma deve reunir as equipes na mesma página virtual, compartilhando documentos e conversando. Escolha algo que ajude as equipes a serem equipes. Na verdade, eu recomendaria que alguns membros da equipe fizessem os testes do produto com você antes de finalizar a ferramenta

À medida que os projetos se tornam mais participativos, você deseja um software de gerenciamento de projetos com ferramentas de colaboração. A plataforma deve na mesma página virtual, compartilhando documentos e conversando. Escolha algo que ajude as equipes a serem equipes. Na verdade, eu recomendaria que alguns membros da equipe fizessem os testes do produto com você antes de finalizar a ferramenta Gerenciamento de conhecimento: Qualquer ferramenta de gerenciamento de projetos que concorra ao primeiro lugar deve oferecer maneiras intuitivas e personalizáveis de criar, gerenciar e compartilhar documentação . Muitas vezes, descobri que resumos de projetos, SOPs, modelos, wikis etc. pesquisáveis, editáveis e compartilháveis são um divisor de águas no sucesso de um projeto

Qualquer ferramenta de gerenciamento de projetos que concorra ao primeiro lugar deve oferecer maneiras intuitivas e personalizáveis de criar, gerenciar e compartilhar . Muitas vezes, descobri que resumos de projetos, SOPs, modelos, wikis etc. pesquisáveis, editáveis e compartilháveis são um divisor de águas no sucesso de um projeto Planejamento e programação: Lembra-se do que eu disse sobre as ferramentas de gerenciamento de projetos serem seus olhos e ouvidos? Nesse sentido, você quer recursos de planejamento e programação de projetos para poder ver todas as tarefas em vários estágios. No mínimo, você deve ter gráficos de Gantt, listas de tarefas nas quais possa traduzir sua WBS (Work Breakdown Structure), controle de tempo, orçamento, análise de carga de trabalho e a capacidade de adicionar marcos e dependências

Lembra-se do que eu disse sobre as ferramentas de gerenciamento de projetos serem seus olhos e ouvidos? Nesse sentido, você quer recursos de planejamento e programação de projetos para poder ver todas as tarefas em vários estágios. No mínimo, você deve ter gráficos de Gantt, listas de tarefas nas quais possa traduzir sua WBS (Work Breakdown Structure), controle de tempo, orçamento, análise de carga de trabalho e a capacidade de adicionar marcos e dependências Inteligência artificial:Ferramentas de IA já foram um recurso interessante para um gerente de projeto, mas agora são uma aposta. Atualmente, todos os principais softwares de gerenciamento de projetos vêm com recursos de IA para ajudá-lo a obter mais dos dados e recursos disponíveis. Desde alimentar decisões informadas até automatizar e acelerar fluxos de trabalho, a IA no gerenciamento de projetos é um divisor de águas absoluto

Capacidades avançadas

Os recursos avançados cuidam das complexidades do projeto para cobrir:

Gerenciamento de recursos: Os gerentes de projeto devem alocar e movimentar os recursos com base nas demandas variáveis do projeto. Sejam recursos compartilhados, como ferramentas e plataformas, ou recursos limitados, como talento ou orçamento, os recursos de gerenciamento de recursos são essenciais em uma ferramenta para produtividade e desempenho. Isso também inclui controle de tempo, controle de metas, entre outros

Os gerentes de projeto devem alocar e movimentar os recursos com base nas demandas variáveis do projeto. Sejam recursos compartilhados, como ferramentas e plataformas, ou recursos limitados, como talento ou orçamento, os recursos de gerenciamento de recursos são essenciais em uma ferramenta para produtividade e desempenho. Isso também inclui controle de tempo, controle de metas, entre outros Relatórios e análises: A análise de dados e os relatórios ajudam a rastrear e gerenciar a integridade e o desempenho do projeto em relação às metas. É útil ter relatórios em tempo real apoiados em dados e painéis que calculam o tempo gasto, o custo incorrido, o valor ganho, etc. As intervenções baseadas nesses dados mantêm tudo nos trilhos

A análise de dados e os relatórios ajudam a rastrear e gerenciar a integridade e o desempenho do projeto em relação às metas. É útil ter relatórios em tempo real apoiados em dados e painéis que calculam o tempo gasto, o custo incorrido, o valor ganho, etc. As intervenções baseadas nesses dados mantêm tudo nos trilhos Automação: "Eu adoro passar horas fazendo trabalho pesado", não disse nenhum gerente de projeto! Adoramos ferramentas de produtividade que nos ajudam a automatizar tarefas rotineiras e repetitivas. Atualizações e fluxos de trabalho automatizados minimizam o trabalho manual sem comprometer a velocidade ou a precisão

"Eu adoro passar horas fazendo trabalho pesado", não disse nenhum gerente de projeto! Adoramos ferramentas de produtividade que nos ajudam a automatizar tarefas rotineiras e repetitivas. Atualizações e fluxos de trabalho automatizados sem comprometer a velocidade ou a precisão Personalização: O software de gerenciamento de projetos ideal permitirá que você personalize fluxos de trabalho, painéis e visualizações de projetos para atender às preferências ou necessidades específicas da sua equipe. Por exemplo, usamos campos personalizados para capturar informações específicas do projeto e definir o controle de acesso para gerenciar os detalhes do projeto

Considerações adicionais

Os gerentes de projeto que buscam a melhor solução também terão considerações adicionais, como:

Integrações: Trabalhar com ferramentas que se conectam facilmente umas com as outras é outro nível de tranquilidade. Verifique se o software de gerenciamento de projetos se integra a outros aplicativos, plataformas e sistemas, como CRM, software de contabilidade etc. Além disso, veja se essas integrações são nativas ou se será necessária uma ferramenta de terceiros

Trabalhar com ferramentas que se conectam facilmente umas com as outras é outro nível de tranquilidade. Verifique se o software de gerenciamento de projetos se integra a outros aplicativos, plataformas e sistemas, como CRM, software de contabilidade etc. Além disso, veja se essas integrações são nativas ou se será necessária uma ferramenta de terceiros Segurança e privacidade de dados: Se você chegou atrasado a essa festa, considere o seguinte: 7 em cada 10 consumidores globais estão preocupados com a privacidade de seus dados. Portanto, certifique-se de que a plataforma ofereça controles adequados de segurança e privacidade de dados para desfrutar da propriedade absoluta de seus dados

Se você chegou atrasado a essa festa, considere o seguinte: 7 em cada 10 consumidores globais estão preocupados com a privacidade de seus dados. Portanto, certifique-se de que a plataforma ofereça controles adequados de segurança e privacidade de dados para desfrutar da propriedade absoluta de seus dados Escalabilidade : Falei sobre isso anteriormente. Seja trabalhando em um produto ou em um recurso, você quer algo que cresça com o seu projeto e vice-versa. Portanto, avalie se a ferramenta de gerenciamento de projetos pode ser ampliada ou reduzida em resposta às suas necessidades em constante mudança. Além disso, a escalabilidade pode ser horizontal e vertical; analise o software em ambas as linhas para obter mais retorno do seu investimento

: Falei sobre isso anteriormente. Seja trabalhando em um produto ou em um recurso, você quer algo que cresça com o seu projeto e vice-versa. Portanto, avalie se a ferramenta de gerenciamento de projetos pode ser ampliada ou reduzida em resposta às suas necessidades em constante mudança. Além disso, a escalabilidade pode ser horizontal e vertical; analise o software em ambas as linhas para obter mais retorno do seu investimento Facilidade de uso: Você pode ser um nativo digital confortável com a tecnologia e as ferramentas de gerenciamento de projetos. No entanto, você também trabalhará com partes interessadas que talvez não sejam tão adeptas da tecnologia. Teste suas ferramentas preferidas de gerenciamento de projetos quanto à intuitividade e facilidade de uso (para garantir a adoção) e navegação simples (para maximizar a usabilidade)

Você pode ser um nativo digital confortável com a tecnologia e as ferramentas de gerenciamento de projetos. No entanto, você também trabalhará com partes interessadas que talvez não sejam tão adeptas da tecnologia. Teste suas ferramentas preferidas de gerenciamento de projetos quanto à intuitividade e facilidade de uso (para garantir a adoção) e navegação simples (para maximizar a usabilidade) Preços: Independentemente de você escolher um modelo de assinatura pago conforme o uso ou uma taxa de licença, contabilizar o valor nominal do investimento seria um erro de principiante. Calcule o custo abrangente incluindo custos únicos, despesas recorrentes e até mesmo complementos - e verifique se ele se encaixa no seu orçamento e no tamanho da sua equipe

Independentemente de você escolher um modelo de assinatura pago conforme o uso ou uma taxa de licença, contabilizar o valor nominal do investimento seria um erro de principiante. Calcule o

As 15 melhores ferramentas de gerenciamento de projetos para usar em 2024

Testamos várias soluções de software de gerenciamento de projetos para identificar as melhores do lote. Aqui está uma visão de alto nível das ferramentas de gerenciamento de projetos em um relance:

Nome Melhor para Preço ClickUp Gerenciamento avançado de projetos habilitado para IA De US$ 0 a US$ 19 por mês; preços personalizados para planos empresariais Asana Gerenciamento de projetos simples De US$ 0 a US$ 30,49 por mês; preços personalizados para planos empresariais Trello Visualização de fluxos de trabalho como um quadro Kanban digital De US$ 0 a US$ 17,50 por mês para 50 usuários Wrike Gerenciamento de partes interessadas De US$ 0 a US$ 24,80 por mês; preços personalizados para planos corporativos Zoho Projects Trabalhando no ecossistema Zoho De US$ 0 a US$ 9 por mês Monday Gerenciamento de projetos escalável De US$ 0 a US$ 24 por mês; preços personalizados para planos corporativos Jira Gerenciamento de desenvolvimento ágil de software e projetos de TI De US$ 0 a US$ 16 por mês; preços personalizados para planos empresariais Basecamp Trabalho colaborativo para equipes pequenas De US$ 15 a US$ 299 por mês Smartsheet Gerenciamento de projetos em uma interface semelhante ao Excel De US$ 0 a US$ 32 por mês; preços personalizados para planos corporativos Adobe Workfront Gerenciamento de projetos criativos e de marketing Preços personalizados Microsoft Project Gerenciamento de recursos de nível empresarial De US$ 10 a US$ 55 por mês e de US$ 679,99 a US$ 1299,99 para compra de licença TeamWork Acompanhamento de projetos e análise de desempenho De US$ 0 a US$ 25,99 por mês; preços personalizados para planos empresariais Celoxis Gerenciamento de tarefas, projetos e portfólios ilimitados De US$ 15 a US$ 25 por mês Miro Brainstorming usando quadros brancos De US$ 0 a US$ 20 por mês; preços personalizados para planos empresariais Nifty Reunindo equipes remotas De US$ 0 a US$ 499 por mês

Feito isso, vamos examinar cada uma das 15 soluções de gerenciamento de projetos e ver o que as torna especiais.

1. ClickUp

Melhor ferramenta versátil de gerenciamento de projetos com tecnologia de IA

A visualização Item Hubs do ClickUp facilita a classificação de documentos, painéis e quadros brancos por recentes, favoritos ou 'Criado por mim'

Eu me deparei com A solução de gerenciamento de projetos do ClickUp por acidente. Foi por volta de 2020, quando todos estavam procurando ferramentas de gerenciamento de projetos remotos para realizar o trabalho, mesmo no meio de uma pandemia global. Eu estava avaliando minhas opções naquela época, e o ClickUp também estava começando a se desenvolver.

Apesar da minha hesitação inicial, o ClickUp me impressionou com alguns recursos interessantes de gerenciamento de projetos e tarefas, organização de documentos, acompanhamento do progresso, etc. Gostei do fato de poder fazer muita coisa mesmo com uma conta gratuita - você pode adicionar usuários e tarefas ilimitados ao plano Free Forever.

Dito isso, o que mais aprecio no ClickUp é a forma como ele se desenvolveu ao longo dos anos. A velocidade das atualizações e dos novos lançamentos do ClickUp é incrível. Vi recursos sendo adicionados e a experiência do usuário se tornando mais fácil de usar, e agora eles também adicionaram IA. A versão 3.0 parece ser a melhor de todas.

Entretanto, o que realmente se destaca é a ferramenta de IA - ClickUp Brain.

Gerenciamento de projetos com IA

Use o ClickUp Brain para trabalhar de forma mais rápida e inteligente

Embora alguns dos outros softwares de gerenciamento de projetos que discutiremos mais adiante tenham a IA incorporada a eles, ClickUp Brain , o assistente de IA, está em uma liga própria.

O ClickUp Brain conecta toda a sua infraestrutura digital - de pessoas a tarefas e documentos dentro do ClickUp e até mesmo todos os aplicativos conectados. Isso ajudou nossas pilhas de tecnologia de negócios a se tornarem cada vez mais navegáveis e pesquisáveis.

O AI Knowledge Manager pode nos dar respostas contextuais e instantâneas sobre qualquer coisa dentro do ClickUp e conectada a ele.

Como um AI Project Manager, o ClickUp Brain automatiza tarefas, compartilha atualizações de progresso, preenche dados em tabelas e gera resumos. Ele pode até sugerir e criar automaticamente subtarefas para suas tarefas e lembrá-lo quando algo estiver atrasado. Adoro poder gerar resumos de reuniões e reuniões em um único clique.

O AI Writer for Work tornou meu trabalho dez vezes mais fácil. Veja como:

Deixe o ClickUp Brain escrever para você e depois personalizar - economize tempo e esforço!

O ClickUp Brain pode escrever e editar para você com base em suas instruções. Se você não tiver um, poderá escolher entre a coleção de 100+ prompts baseados em funções. Ele também aprimora sua redação com verificações gramaticais e ortográficas integradas, gera respostas rápidas a mensagens e transcreve arquivos de áudio.

Elabore e-mails eficazes, aprimore seu texto e muito mais com o ClickUp Brain

Mas isso não é tudo o que o ClickUp oferece; seus outros recursos de gerenciamento de projetos são igualmente avançados.

Gerenciamento eficaz de tarefas

O ClickUp permite que você organize os detalhes do seu projeto em um formato hierárquico em Space, Folder, Lists, Tasks e Subtasks. Ele também permite adicionar listas de verificação, subtarefas e campos personalizados às tarefas para rastreamento granular.

Gosto de poder definir relacionamentos e interdependências em um nível de tarefa para que eu nunca perca uma tarefa essencial. Os marcadores de prioridade também ajudam minha equipe a determinar quais tarefas devem ser realizadas primeiro.

Além disso, o ClickUp ajuda você a acelerar os processos diários. Ele oferece mais de 50 receitas de automação personalizáveis que você pode conectar a ações, acionadores ou condições. Também é possível adaptar a experiência do usuário com mais de 35 ClickApps personalizáveis que adicionam recursos ao software de gerenciamento de projetos.

Trabalho colaborativo Documentos do ClickUp ajuda as equipes a criar, editar e compartilhar documentação entre si e com as partes interessadas externas. Você pode adicionar comentários, fazer edições avançadas e vincular documentos a tarefas para facilitar o compartilhamento de conhecimento.

Quadros brancos no ClickUp ajudam a garantir que todas as contribuições das partes interessadas sejam incorporadas ao escopo do projeto. Eu uso os quadros brancos para criar meus fluxos de trabalho (pois sou um pensador visual!). Posso até mesmo incorporar documentos, links da Web e imagens para adicionar profundidade e contexto a um Whiteboard.

Gerenciamento de recursos

Acompanhar o progresso é fácil no ClickUp; defina seus objetivos dentro de Metas do ClickUp atribua cada uma delas a proprietários relevantes e crie seu Painel de controle do ClickUp para rastreamento em tempo real. Adicione widgets conforme achar necessário e compartilhe o painel com as partes interessadas relevantes.

Também gosto de poder alternar entre diferentes tipos de visualização em meus projetos; o Visualização do gráfico de Gantt me dá uma visão geral de alto nível dos projetos, enquanto a visualização Visualização de lista me mostra cada tarefa com seu status, proprietário, prioridade etc., e a Visualização do quadro me permite arrastar e soltar tarefas em "em andamento", "concluídas", "a iniciar" etc. Estilo Kanban.

Templates

Mais de 1.000 modelos diferentes também estão disponíveis no ClickUp, o que pode ajudá-lo a começar com o pé direito.

Execute todos os seus projetos de forma eficiente e eficaz com o modelo de gerenciamento de projetos do ClickUp

Um que considero muito útil é o Modelo de gerenciamento de projetos do ClickUp . Ele lhe dá uma vantagem inicial em seus projetos. Inclui recursos avançados para necessidades complexas de projetos e configurará um espaço de trabalho organizado para você com apenas alguns cliques. Visualizações essenciais como Lista, Kanban, Formulário etc. estão incluídas.

O modelo facilita a organização de tarefas com campos predefinidos, como prioridade, estimativa de tempo, métricas de sucesso etc. Use-o para evitar o planejamento do zero e executar seus projetos com eficiência.

O ClickUp torna a vida mais fácil todos os dias.

E eu não sou o único que pensa assim - a Revisão do G2 diz,

"_Estou obcecado com tudo. A ferramenta de IA é um valor agregado incrível. Adoro a variedade de opções de visualização em cada espaço. Adoro as opções inclusivas para tarefas repetitivas. Adoro os recursos de comentários fáceis e claros, o que torna muito fácil para a minha equipe manter-se informada enquanto trabalha coletivamente em várias tarefas. No geral, é o melhor software de gerenciamento de tarefas do mercado e já experimentei todos eles!

Melhores recursos do ClickUp

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês

$7/mês Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Preços personalizados ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5,0 (mais de 9.400 avaliações)

4,7/5,0 (mais de 9.400 avaliações) Capterra: 4,7/5,0 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre o ClickUp

Um único local para gerenciamento de projetos para TODAS as minhas tarefas associadas à minha empresa e aos meus CLIENTES. O ClickUp reduziu o ruído em minha caixa de entrada, permitindo que eu tenha portais de clientes nos quais 95% da comunicação com os clientes é armazenada. Meu assistente virtual e eu também simplificamos nossos POPs no ClickUp!

Avaliação do G2

2. Asana

Melhor software de gerenciamento de projetos para trabalho em equipe sem complicações

via Asana Com a Asana, o que realmente se destaca é sua interface de usuário amigável e organizada. Não preciso navegar por menus desajeitados ou painéis de controle sobrecarregados, o que me agrada muito. Na verdade, economiza bastante tempo. Sua interface de usuário é dividida em cinco partes: barra lateral, cabeçalho, barra superior, painel principal e painel de detalhes da tarefa.

Gostei do fato de cada elemento do layout ser intencional e intuitivo, permitindo que você comece imediatamente a usar o gerenciamento de projetos. Você pode adicionar seus Favoritos à barra lateral da Asana para uma navegação rápida.

Gostamos do fato de a Asana ajudar você a iniciar seu projeto rapidamente com modelos de projeto pré-criados e um criador de fluxo de trabalho fácil de usar. O gerenciamento de projetos também é muito fácil com recursos como acompanhamento do progresso e datas de vencimento. E as animações divertidas quando você marca uma tarefa como concluída farão você sorrir.

Você pode adicionar facilmente sua equipe às tarefas e se comunicar com ela usando comentários. A Asana eliminará a desordem e manterá você e sua equipe concentrados no que mais importa: fazer as coisas!

No entanto, percebi que a Asana não oferece status ou funções personalizados para as tarefas. Também não é possível criar listas de verificação de tarefas ou ter vários responsáveis em uma tarefa, o que consideramos uma limitação.

Melhores recursos da Asana

Obtenha uma visão abrangente de seu projeto em quadros, listas, linhas de tempo, calendários e gráficos de Gantt

Configure a automação do fluxo de trabalho usando formulários, regras, pacotes e modelos

Gerencie recursos de forma eficaz com recursos como gerenciamento de carga de trabalho e controle de tempo

Aproveite a IA no gerenciamento de projetos com o Asana Intelligence para campos inteligentes, resumos, edição, status, respostas e resumos

Centralize o gerenciamento de projetos conectando a Asana a mais de 200 aplicativos (incluindo o ClickUp) e aproveite projetos e armazenamento de arquivos ilimitados

Limitações da Asana

Criar e gerenciar uma base de conhecimento, embora seja possível, é um desafio

Falta um conjunto abrangente demodelos de gerenciamento de projetos* O Asana Intelligence não está disponível no plano de software gratuito de gerenciamento de projetos

Preços da Asana

Pessoal: $0

$0 Inicial: US$ 13,49/mês por usuário

US$ 13,49/mês por usuário Avançado: US$ 30,49/mês por usuário

US$ 30,49/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Preços personalizados Enterprise+: Preços personalizados

Classificações e avaliações da Asana

G2: 4,3/5,0 (mais de 9.900 avaliações)

4,3/5,0 (mais de 9.900 avaliações) Capterra: 4,5/5,0 (12.500+ avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre a Asana

A ferramenta é muito intuitiva e fácil de consultar. A interface é excelente, muito alinhada com outras ferramentas, o que ajuda se você estiver fazendo a transição de uma ferramenta diferente. Uma grande vantagem são as várias animações ao concluir tarefas, que quebram a monotonia de um dia de trabalho.

Avaliação do G2

3. Trello

Melhor software de gerenciamento de projetos para visualização no estilo Kanban Board

via Atlassian O Trello lhe servirá perfeitamente se você for um pensador visual como eu, que gosta de gerenciar projetos usando quadros Kanban. O Trello é uma ferramenta descomplicada que permite transformar projetos complexos em simples **Quadros Kanban e facilitar a visualização do fluxo de trabalho. O quadro Kanban digital interativo ajuda a atualizar rapidamente o status de projetos e tarefas, movendo cartões entre estágios como "A fazer", "Atrasado", "Em andamento" e "Concluído"

Essa é uma maneira fácil de ver o progresso, os problemas e as restrições de recursos. Também descobrimos que poderíamos usar power-ups para adicionar recursos avançados de gerenciamento de projetos sem sobrecarregar a interface.

Você pode usar campos personalizados para personalizar e rótulos para priorizar tarefas.

A ferramenta é simples, mas talvez seja simples demais. Sem status personalizados e sem a possibilidade de criar e rastrear metas, o Trello pode não se adequar a projetos complexos.

Melhores recursos do Trello

Obtenha uma visão geral rápida do projeto com um layout simples, no estilo Kanban

Visualize os detalhes de seu projeto como Quadros, Listas e Cartões

Organize os dados do projeto, como detalhes dos membros, datas de vencimento, anexos, etc., em um só lugar

Adapte os cartões do Trello para atender a requisitos comerciais específicos usando campos personalizados

Defina regras automatizadas para várias ações a fim de automatizar fluxos de trabalho usando o elegante assistente de IA chamado Butler

Limitações do Trello

Não oferece bate-papo em tempo real nem notificações inteligentes

O sistema simples de cartões pode não funcionar para projetos maiores e mais complexos

As ferramentas de colaboração e as visualizações que não sejam do Board estão protegidas por paywalls

Não oferece suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana

Preços da Trello

Gratuito: $0

$0 Standard: US$ 6/mês por usuário

US$ 6/mês por usuário Premium: $12,50/mês por usuário

$12,50/mês por usuário Enterprise: $17,50/mês por usuário para 50 usuários

Classificações e avaliações do Trello

G2: 4,4/5,0 (mais de 13.500 avaliações)

4,4/5,0 (mais de 13.500 avaliações) Capterra: 4,5/5,0 (mais de 23.100 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre o Trello

É um aplicativo excepcional com quadro Kanban. Fantástico com o uso de arrastar e soltar para atualizações de tarefas. Extensivo com o agendamento de tarefas. Confiável com a visualização de projetos usando gráficos.

Avaliação do G2

4. Wrike

Melhor software de gerenciamento de projetos para gerenciamento de clientes e equipes

via Wrike Descobrimos que o Wrike é um excelente software de gerenciamento de projetos para gerenciar as partes interessadas e mantê-las atualizadas. Quer você esteja colaborando com equipes internas ou clientes externos, o Wrike mantém todos informados e satisfeitos, mesmo que não tenham uma conta paga.

Achei isso particularmente útil ao lidar com um cliente que não queria criar uma conta em nossa ferramenta de gerenciamento de projetos para atualizações de status.

Usei a ferramenta para criar painéis interativos com diferentes níveis de permissão para compartilhar informações sem comprometer a privacidade e a segurança dos dados. Ao testar a ferramenta, gostamos de poder criar relatórios personalizados e diferentes tipos de visualizações de projetos.

O que também se destacou para nós foi a forma como o Wrike elimina os silos de comunicação. Com suas atualizações em tempo real e ferramentas de revisão, você pode manter todos informados e promover a transparência.

No entanto, eu gostaria que eles também adicionassem uma visualização "Tudo" e uma maneira de fazer anotações rápidas como um bloco de notas.

Melhores recursos do Wrike

Realize seu trabalho de forma mais rápida e tranquila com a Inteligência de Trabalho do Wrike, uma ferramenta deFerramenta de IA para gerenciamento de projetos* Inicie tarefas ou projetos usando um simples formulário de solicitação

Organizar projetos em espaços dedicados e catalogar dados em projetos, pastas, tarefas e subtarefas

Visualize o trabalho em diferentes layouts, como visualização de calendário, quadro Kanban, visualização de tabela, gráficos de Gantt e gráficos de carga de trabalho

Simplifique o gerenciamento das partes interessadas usando recursos como marcação cruzada, edição de documentos ao vivo, revisão, colaboradores externos, etc.

Limitações do Wrike

A versão gratuita do software de gerenciamento de projetos carece de recursos como gráficos de Gantt, painéis e automação

Novos usuários terão dificuldade para aprender e usar o software inicialmente

Alguns usuários consideram a interface complicada, o que atrapalha o trabalho

Preços do Wrike

**Gratuito

Equipe: US$ 9,80/mês por usuário

US$ 9,80/mês por usuário Empresa: $24,80/mês por usuário

$24,80/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Preços personalizados Pinnacle: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Wrike

G2 : 4.2/5,0 (mais de 3.600 avaliações)

: 4.2/5,0 (mais de 3.600 avaliações) Capterra: 4.4/5,0 (mais de 2.600 avaliações)

**O que os usuários têm a dizer sobre o Wrike

Gosto de poder me comunicar com minha equipe e ver facilmente a visão geral de um projeto maior. Depois de entender a estrutura do Wrike, é fácil se comunicar com as partes interessadas e com os colegas de equipe._

Avaliação do G2

5. Zoho Projects

Melhor ferramenta de gerenciamento de projetos no ambiente Zoho

via Zoho Os usuários dedicados do Zoho não precisam procurar muito por uma ferramenta de gerenciamento de projetos. O Zoho Projects é uma ferramenta nativa sistema de gerenciamento de tarefas para quando você desejar permanecer na plataforma Zoho. Ele também é bastante acessível se você já tiver investido no ecossistema Zoho.

Gostei da forma como o Zoho Projects se integra facilmente com outros aplicativos Zoho e ferramentas de terceiros que minha equipe usa diariamente. Mas com uma interface de usuário que não é muito intuitiva e sem foco em recursos de relatório, talvez não seja sua melhor opção. Além disso, investir no ambiente Zoho só funciona se você tiver requisitos complexos e de grande escala.

Melhores recursos do Zoho Projects

Implemente o gerenciamento prático de tarefas com estruturas de divisão de trabalho, adição universal, listas de tarefas, lembretes e tarefas recorrentes

Personalize layouts, campos, visualizações, status, modelos, tags, etc.

Colabore com outras pessoas usando feeds, bate-papo, menções, fóruns, e-mails e documentos

Crie fluxos de trabalho automatizados para atender às regras e à lógica dos negócios

Simplifique o gerenciamento do tempo para faturamento e gerenciamento da carga de trabalho

Limitações do Zoho Projects

O painel de controle e a interface do usuário do Zoho precisam de muito trabalho e não possuem recursos básicos de relatório

A organização, a classificação e a pesquisa de dados são muito pouco intuitivas

A personalização é tediosa e demorada

Preços do Zoho Projects

Gratuito: $0

$0 Premium: $4/mês por usuário

$4/mês por usuário Enterprise: $9/mês por usuário

Classificações e resenhas do Zoho Projects

G2: 4,3/5,0 (mais de 400 avaliações)

4,3/5,0 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,4/5,0 (mais de 500 avaliações)

**O que os usuários têm a dizer sobre o Zoho Projects

O Zoho One é um bom CRM e um conjunto de ferramentas para pequenas empresas que se preocupam com o preço. É fácil de usar para pessoas que não estão familiarizadas com CRMs. Ele não tem muitas das integrações e funções que você pode obter com o Hubspot ou o Salesforce, mas funciona bem se você precisar apenas de marketing por e-mail básico, uma forma de gerenciar contatos e assinaturas e produtos simples.

Avaliação do G2

6. Segunda-feira.com

Melhor software de gerenciamento de projetos para empresas de todos os portes

via Monday.com Não importa se você é uma startup de alto crescimento e alto potencial ou uma empresa bem estabelecida, a Monday.com pode atender às suas necessidades em constante mudança. Descobrimos que a do software de gerenciamento de projetos a interface de usuário intuitiva é bem dimensionada, permitindo que equipes de tamanhos variados executem uma série de funções.

Quer você esteja gerenciando uma simples lista de tarefas ou criando uma estrutura de divisão de trabalho de um projeto complexo, o Monday.com permite que você faça isso com relativa facilidade Visualização do gráfico de Gantt a visualizações de calendário a quadros Kanban, dependendo do projeto.

Infelizmente, você precisará de um dos planos pagos de preço mais alto para acessar recursos essenciais, como integrações e automação. O Monday.com também não oferece um recurso de captura de tela que é essencial para equipes remotas.

Melhores recursos da Monday.com

Conte com a ajuda do assistente de IA da Monday para automatizar o trabalho e gerar conteúdo

Tome decisões mais inteligentes com painéis personalizáveis com mais de 30 widgets

Visualize seu projeto da maneira que desejar com mais de 10 visualizações de projeto, como gráficos de Gantt, quadro Kanban, etc.

Aproveite a criação sem código para personalizar e automatizar fluxos de trabalho comerciais

Implemente o gerenciamento de tarefas de ponta a ponta para corresponder aos seus projetos, metas e fluxos de trabalho

Colabore sem problemas usando o quadro branco, documentos incorporados, seção de atualização, etc.

Monday.com limitations

Alguns usuários indicaram que o software gratuito de gerenciamento de projetos é muito diluído, fazendo com que pareça um Excel colorido

Uma curva de aprendizado íngreme, aliada a um preço caro, é desestimulante

Consome grandes volumes de dados, o que afeta o desempenho e torna a plataforma lenta

Preços da Monday.com

Para 3 a 49 assentos:

Gratuito

Basic: $12/mês por assento

$12/mês por assento Standard: $14/mês por assento

$14/mês por assento Pro: $24/mês por assento

$24/mês por assento Enterprise: Preços personalizados

Monday.com ratings and reviews

G2: 4,7/5,0 (mais de 10.600 avaliações)

Capterra: 4,6/5,0 (mais de 4.700 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre Monday.com

No geral, o Monday é uma boa ferramenta para gerenciamento de projetos. Eu o recomendaria muito para quem trabalha em startups ou em empresas de alto volume._

Avaliação da Capterra

7. Jira

Melhor software de gerenciamento de projetos para equipes ágeis e de TI

via Atlassian O Jira é um software popular de gerenciamento de projetos para desenvolvimento ágil e projetos de TI. Os gerentes de TI e de projeto o utilizam para rastrear problemas e bugs, configurar um espaço de desenvolvimento colaborativo e orquestrar sprints.

Achamos o Jira impressionante, mas mais adequado para profissionais de TI experientes. Ele é bastante eficaz para gerenciar projetos ágeis em que os desenvolvedores criam histórias de usuários e acompanham o progresso visualmente.

No entanto, embora seja ótimo para rastrear bugs, não achamos fácil usá-lo para outras tarefas de gerenciamento de projetos. Além disso, adicionar plug-ins para aumentar os recursos aumentará rapidamente os custos do Jira.

Ele oferece uma boa seleção de modelos para que você possa começar rapidamente.

Melhores recursos do Jira

Crie quadros Scrum para dividir projetos grandes e complexos em tarefas menores e gerenciáveis

Acompanhe os projetos com painéis e relatórios prontos para uso

Use o recurso intuitivo de arrastar e soltar para configurar a automação

Permita que os desenvolvedores se concentrem no desenvolvimento de código com visibilidade do DevOps e acesso ao repositório

Configure o Open DevOps para integrar automaticamente o Jira com a Atlassian e ferramentas de parceiros

Limitações do Jira

Os sistemas de pesquisa e filtragem poderiam ser mais intuitivos

Os custos de assinatura continuam aumentando sem nenhuma adição de valor tangível

A interface rígida e a dificuldade de personalização tornam o Jira inflexível

Preços do Jira

Para 10 usuários:

Gratuito: $0

$0 Standard: US$ 8,15/mês por usuário

US$ 8,15/mês por usuário Premium: $16/mês por usuário

$16/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Jira

G2: 4,3/5,0 (mais de 5.800 avaliações)

4,3/5,0 (mais de 5.800 avaliações) Capterra: 4,5/5,0 (mais de 14.000 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre o Jira

Eu adoro o JIRA, o suporte deles é deficiente, mas a personalização disponível é de primeira qualidade. Eliminamos uma tonelada de trabalho manual tedioso com regras de automação e os painéis que podem ser criados são muito bons.

Usuário do Reddit

8. Basecamp

Melhor sistema de gerenciamento de projetos para colaboração on-line

via Basecamp Para mim, o Basecamp é um exemplo de "como manter as coisas simples"

Ao contrário de outras ferramentas de gerenciamento de projetos que são bastante sofisticadas, o Basecamp tem uma interface fácil de usar com recursos básicos.

Esse software de gerenciamento de projetos se concentra na colaboração on-line, conectando pequenas equipes e mantendo o foco nas metas. Ele ajuda as equipes a se comunicarem melhor com quadros de mensagens, compartilhamento de arquivos, listas de tarefas, etc.

Gostei do fato de o Basecamp ser um hub central para o compartilhamento de arquivos, atualizações, recursos e outros materiais de missão crítica. Pense nele como um fórum interno de sua organização. Além disso, as equipes podem colaborar facilmente sem se sentirem sobrecarregadas pelos recursos de gerenciamento de projetos. Em nossa opinião, isso faz do Basecamp uma das melhores ferramentas de colaboração sem complicações.

Entretanto, sem recursos essenciais, como campos e status personalizados, documentos nativos, tags, gráficos de Gantt e outros, achamos o software um tanto limitado. Além disso, não há um plano gratuito, apenas uma avaliação gratuita.

Melhores recursos do Basecamp

Organize tarefas, atribuições e cronogramas em um painel de uma única página

Mantenha-se atualizado por meio do Messages, um local centralizado para discussões em equipe

Crie listas de tarefas e acompanhe o trabalho, os prazos, o progresso e as responsabilidades

Interaja com os membros da equipe usando recursos de colaboração como o Campfire

Crie, armazene, compartilhe e discuta arquivos e imagens - físicos ou na nuvem

Limitações do Basecamp

O layout semelhante ao de um fórum é ótimo para projetos menores, mas não funciona quando se trata de projetos maiores e mais complexos

Não possui recursos básicos, como gráficos de Gantt, atribuições de tarefas etc., presentes na maioria das ferramentas de gerenciamento de projetos

O quadro de mensagens e o bate-papo estão sujeitos a congelamento

Preços do Basecamp

Basecamp: US$ 15/mês por usuário

US$ 15/mês por usuário Basecamp Pro Unlimited: $299/mês por usuário

Classificações e resenhas do Basecamp

G2: 4.1/5.0 (mais de 5.200 avaliações)

4.1/5.0 (mais de 5.200 avaliações) Capterra: 4,3/5,0 (mais de 14.400 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre o Basecamp

O Basecamp é muito fácil de usar e oferece muitos recursos para nossa equipe. Ele nos permite colaborar em projetos/eventos, bem como na comunicação cotidiana. As pessoas da nossa equipe que tiveram mais sucesso com o Basecamp o utilizam durante todo o dia, todos os dias.

Avaliação do G2

9. Smartsheet

Melhor software de gerenciamento de projetos para amantes de planilhas

via Smartsheet Se a sua equipe se sente à vontade para trabalhar com planilhas, a implementação de um software de gerenciamento de projetos não significa que você tenha de abandonar esse estilo de trabalho.

O layout de planilha do Smartsheet simplifica seu trabalho com acompanhamento de tarefas, comentários e prazos. Ele também oferece recursos de gerenciamento de projetos, como fluxos de trabalho automatizados, Gráficos de Gantt painéis de controle em tempo real e trabalho colaborativo - tudo isso incorporado ao ambiente de planilha eletrônica. Isso é muito útil se você tiver sido treinado para trabalhar em um ambiente semelhante ao do Excel! Além disso, ele se integra a muitas das ferramentas que você usa no trabalho.

Gostamos das ferramentas de IA para fórmulas, texto e resumos, mas elas só são oferecidas no plano Enterprise. Também achei muito ruim a impossibilidade de criar notas e documentos e estabelecer metas.

Melhores recursos da planilha

Visualize seus projetos em várias exibições, como grades, gráficos de Gantt, cartões, calendário, etc.

Gerar fórmulas ou texto em células de planilhas com ferramentas de IA

Simplifique a colaboração com compartilhamento de documentos, revisão, notificações e tópicos de conversa

Aproveite os modelos predefinidos para gerenciamento de orçamento e recursos, etc.

Crie e acompanhe caminhos críticos enquanto gerencia dependências de tarefas e cargas de trabalho

Limitações da planilha

Não é possível adicionar várias planilhas em um único arquivo do Smartsheet

A visualização e os gráficos do projeto podem ser aprimorados

Falta suporte adequado para fórmulas e capacidade de armazenamento de dados

Preço do Smartsheet

Gratuito

Pro: $9/mês por usuário

$9/mês por usuário Business: $32/mês por usuário

$32/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações da planilha

G2: 4,4/5,0 (mais de 15.000 avaliações)

4,4/5,0 (mais de 15.000 avaliações) Capterra: 4,5/5,0 (mais de 3.200 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre o Smartsheet

O que mais gosto no Smartsheet é sua versatilidade e facilidade de uso. Como o programa apresenta uma interface intuitiva, é muito fácil criar e personalizar planilhas e painéis de acordo com meus desejos e as necessidades dos projetos em que estou envolvido.

Avaliação do G2

10. Adobe Workfront

Melhor plataforma de gerenciamento de projetos para equipes de marketing

via Adobe Sou totalmente a favor do uso de uma ferramenta em vez de vários sistemas ou plataformas diferentes. No entanto, sempre que precisei trabalhar em um projeto criativo ou de marketing, o Adobe Workfront foi a opção escolhida - e vou lhe dizer por quê.

O Adobe Workfront e outros produtos da Adobe, como o Illustrator e o Photoshop, podem criar um ambiente criativo coeso para a sua equipe. Seus recursos de gerenciamento de projetos, como gerenciamento de ativos, agendamento de recursos e prova digital, são adaptados às necessidades de projetos criativos.

Ele fornece um conjunto completo de ferramentas para qualquer tipo de exigência criativa. Essa abordagem focada libera os artistas para suas atividades criativas. Dito isso, considero seu extenso conjunto de recursos e fluxos de trabalho um tanto complexos um tanto esmagadores.

Acreditamos que o Workfront talvez seja adequado apenas para grandes organizações que precisam de ferramentas dedicadas de gerenciamento criativo.

Melhores recursos do Adobe Workfront

Planeje, atribua e entregue trabalhos enquanto estiver em movimento com o gerenciamento dinâmico de tarefas

Use a automação para priorizar tarefas e atribuí-las rapidamente às equipes certas

Acompanhe o andamento do projeto e identifique os atrasos com painéis em tempo real

Conecte equipes distribuídas com comunicação centralizada e um processo de aprovação on-line

Integre-se com outros produtos da Adobe, como Adobe Experience Cloud, Adobe Creative Cloud, Marketo Engage, etc.

Limitações do Adobe Workfront

Usa técnicas desatualizadas, como gravação de autoguia e fóruns orientados pela comunidade para integração e treinamento

A interface do usuário é rígida, desajeitada e não pode ser personalizada para atender aos requisitos da empresa

Tende a inundar sua caixa de entrada com notificações indesejadas, mesmo que você altere as configurações para restringi-las

Preços do Adobe Workfront

Select: Preços personalizados

Preços personalizados Prime: Preços personalizados

Preços personalizados Ultimate: Preços personalizados

Classificações e resenhas do Adobe Workfront

G2: 4,1/5,0 (mais de 900 avaliações)

4,1/5,0 (mais de 900 avaliações) Capterra: 4,4/5,0 (mais de 1.400 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre o Adobe Workfront

Antes do Workfront, meu departamento de marketing tinha dificuldades para comunicar tarefas de marketing com várias pessoas em vários locais. Pesquisamos várias ferramentas antes de decidir que o WF tinha os melhores processos, fluxo de trabalho e relatórios para um departamento de criação. A ferramenta de revisão, por si só, é de primeira classe.

Avaliação do G2

11. Microsoft Project

Melhor ferramenta de gerenciamento de projetos para planejamento eficaz de recursos

via Microsoft Em breve será renomeado como Microsoft Planner, o Project é voltado para empresas que trabalham em vários projetos com requisitos complexos de recursos. As empresas estabelecidas o utilizam para planejar, executar e acompanhar facilmente projetos de grande escala. Na verdade, eu o chamaria de uma ferramenta de gerenciamento de portfólio.

Os poderosos recursos de programação do Microsoft Project ajudam a desenvolver cronogramas detalhados de projetos, gerenciar dependências de tarefas e otimizar a alocação de recursos para evitar conflitos. Naturalmente, esses problemas são mais urgentes em operações de grande escala.

Gostamos muito de seus recursos de relatórios abrangentes; a plataforma permite que os gerentes de projeto acompanhem a integridade do projeto, o desempenho do orçamento e o valor agregado em cada estágio do projeto. A integração com o pacote Microsoft é uma vantagem adicional, especialmente se você já estiver trabalhando no ecossistema do Microsoft 365.

O Microsoft Project seria uma boa opção para uma empresa que deseja gerenciar vários projetos. No entanto, eu não o recomendaria para outros casos de uso.

Além disso, o estilo em cascata de gerenciamento de projetos pode causar problemas para as equipes de projetos ágeis que são mais iterativas em sua abordagem. Em outras palavras, o mercado do Microsoft Project é bastante específico.

Melhores recursos do Microsoft Project

Implantar como software de gerenciamento de projetos no local ou baseado na nuvem

Gerencie cronogramas dinâmicos, dependendo da duração do projeto, do esforço necessário, da força da equipe etc.

Colabore com os membros da equipe usando o Microsoft Teams para compartilhar arquivos, bater papo, organizar reuniões, etc.

Crie painéis interativos com o Power BI para acompanhar o progresso e as dependências do projeto

Integre-se facilmente a outras experiências do Microsoft 365, como Loop, Outlook, Viva Goals, Teams, etc.

Limitações do Microsoft Project

Como é mais um software de gerenciamento de portfólio, não é ideal para projetos menores

Tem uma curva de aprendizado acentuada, o que o torna inadequado para novos usuários

Não se integra a aplicativos, softwares e plataformas de terceiros

Preços do Microsoft Project

Implantação na nuvem

Plano 1 do Planner: US$ 10/mês por usuário

US$ 10/mês por usuário Plano do Project 3: $30/mês por usuário

$30/mês por usuário Plano de projeto 5: $55/mês por usuário

**Implementação no local

Project Standard 2021: US$ 679,99 em uma única compra

US$ 679,99 em uma única compra Project Professional 2021: Compra única de US$ 1.299,99

Compra única de US$ 1.299,99 Project Server: Preço personalizado

Classificações e resenhas do Microsoft Project

G2: 4,0/5,0 (mais de 1.600 avaliações)

4,0/5,0 (mais de 1.600 avaliações) Capterra: 4,4/5,0 (mais de 1.800 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre o Microsoft Project

O seu recurso de planejamento de capacidade simplifica nosso trabalho de alocação eficiente de recursos. Além disso, as ferramentas de programação e planejamento são excelentes - linha do tempo visual (gráficos de Gantt) e rastreamento de dependências, que nos ajudam a monitorar a progressão do projeto.

Avaliação do G2

12. Trabalho em equipe

Melhor ferramenta de gerenciamento de projetos para rastreamento e geração de relatórios

via TeamWork Se estiver procurando um software simples de gerenciamento de projetos para monitorar o desempenho e os cronogramas, o TeamWork deve ser sua escolha.

Embora todas as ferramentas de gerenciamento de projetos compartilhem percepções do projeto em tempo real, descobrimos que o TeamWork vai além com seus relatórios personalizáveis. Você pode criar painéis personalizados no TeamWork para acompanhar as métricas relacionadas às finanças do projeto, cronogramas, cargas de trabalho e muito mais.

Esse acompanhamento vigilante da saúde do projeto ajuda a identificar problemas antes que eles surjam. Além disso, você obtém relatórios abrangentes para compartilhar com as partes interessadas e manter todos atualizados.

No entanto, percebemos que você precisará de um dos planos pagos para acessar os recursos mais importantes da ferramenta.

Melhores recursos do TeamWork

Gerencie e manipule com eficiência os recursos e as cargas de trabalho

Rastreie o tempo usando um rastreador de tempo incorporado para faturamento sem esforço, gerenciamento de despesas, gerenciamento de orçamento e cálculo de custos faturáveis ou de projeto

Organize tarefas e subtarefas usando campos personalizados, tags e versões

Colaborar com as partes interessadas internas e externas por meio de comentários, mensagens, documentos e provas

Configure a automação do fluxo de trabalho e crie projetos a partir de modelos personalizáveis

Limitações do TeamWork

Os administradores podem achar difícil rastrear o acesso e as permissões em vários projetos

Não há suporte para bate-papo em tempo real

A versão gratuita do software é mais limitada do que outras ferramentas

Preços do TeamWork

**Gratuito

Deliver: $13,99/mês por usuário

$13,99/mês por usuário Crescimento: US$ 25,99/mês por usuário

US$ 25,99/mês por usuário Escala: Preços personalizados

Classificações e avaliações do TeamWork

G2: 4,4/5,0 (mais de 1.100 avaliações)

4,4/5,0 (mais de 1.100 avaliações) Capterra: 4,5/5,0 (mais de 800 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre o TeamWork

Adoro a maneira como podemos ver todos os relatórios e estatísticas sobre cada projeto e cada usuário. Permite planejar um projeto em detalhes e garantir que você tenha as informações necessárias em um só lugar.

Avaliação do G2

13. Celoxis

Melhor software de gerenciamento de projetos para lidar com portfólios

via Celoxis Se você está cansado de fazer malabarismos com vários projetos, o Celoxis deve fazer parte do seu conjunto de tecnologias de gerenciamento de projetos. Essa ferramenta de gerenciamento de projetos e portfólio centraliza vários projetos, destaca dependências e conecta tarefas a metas abrangentes.

O Celoxis tem uma interface intuitiva que oferece uma visão geral holística da integridade e dos recursos do projeto. Ele ajuda os gerentes de projeto a atingir os objetivos do portfólio e, ao mesmo tempo, a gerenciar os recursos com competência.

Ao mesmo tempo, ele oferece um alto grau de granularidade. Você pode conectar as menores tarefas ou atividades com o objetivo maior, garantindo que todos se sintam envolvidos.

Não tenho muita experiência com essa ferramenta, pois ela é bastante nova no mercado. No entanto, tivemos uma experiência bastante positiva e estou ansioso para ver como o Celoxis se desenvolverá no futuro.

Melhores recursos do Celoxis

Centralizar as solicitações de projetos de várias fontes para adequar a demanda à capacidade

Desenvolver planos de projeto dinâmicos que se adaptam às condições do mercado e aos requisitos do projeto

Acompanhe o andamento do projeto em tempo real e resolva os problemas sem sair do painel de controle

Gerenciar contas a receber, gastos, lucratividade e outras métricas orçamentárias em projetos e portfólios

Manter o controle dos recursos e provisioná-los com base na demanda, disponibilidade e habilidade

Limitações do Celoxis

Não oferece um nível gratuito ou uma versão freemium

Não tem um botão de desfazer e, se você excluir um elemento do projeto, ele desaparecerá para sempre

Você terá que pagar por contas para partes interessadas externas

Preços do Celoxis

Gerente: US$ 25/mês (cobrado anualmente)

US$ 25/mês (cobrado anualmente) Membro da equipe: US$ 15/mês (cobrado anualmente)

Classificações e análises do Celoxis

G2: 4,5/5,0 (mais de 140 avaliações)

4,5/5,0 (mais de 140 avaliações) Capterra: 4,4/5,0 (mais de 300 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre o Celoxis

O novo PPM transformou drasticamente a entrega de projetos, tornando redundantes 4 ferramentas, trazendo nova visibilidade ao portfólio de projetos, melhorando significativamente a colaboração interna em 5 departamentos e acelerando a entrega de ponta a ponta.

Avaliação da Capterra

14. Miro

Melhor plataforma de gerenciamento de projetos para ideação baseada em quadro branco

via Miro O Miro tem tudo a ver com a solução criativa de problemas. Seu quadro branco interativo muitas vezes me ajudou a pensar fora da caixa, permitindo sessões de brainstorming on-line. Minha equipe colabora em tempo real, criando mapas mentais, desenhos digitais e notas adesivas - essencialmente fazendo o que a torna uma equipe. Descobri que uma ferramenta de brainstorming on-line pode incentivar a participação, mesmo dos introvertidos da equipe.

O Miro também ajuda a armazenar e organizar o resultado dessas trocas de ideias para referência posterior. Quer esteja explorando o design de UX de um aplicativo ou realizando uma reunião colaborativa, o Miro pode configurá-lo com apenas alguns cliques.

Embora simplifique a criação de quadros brancos e o mapeamento mental, descobrimos que o Miro não pode ajudar em outras dimensões cruciais do gerenciamento de projetos. Trata-se de um quadro branco sofisticado (mas muito bonito), que pode pesar no seu bolso se você considerar que é só isso que ele faz!

Melhores recursos do Miro

Crie wireframes, estimativas de projetos, planos de produtos, mapas de dependência, mapas de jornada e fluxogramas simplificados

Aproveite o Talktrack, uma ferramenta de facilitação avançada para colaboração assíncrona

Use o Miro Assist para gerar automaticamente diagramas, mapas mentais, códigos e resumos

Aprimore a colaboração da equipe com recursos de fácil utilização remota

Limitações do Miro

Navegar para uma área específica é complicado, pois você terá que rolar por todo o conteúdo do quadro branco

A interface tende a ficar mais lenta à medida que você incorpora conteúdo, links, documentos etc. ou colabora no quadro branco

Tem controle de acesso deficiente, com pouca ou nenhuma transparência sobre quem tem acesso ao quadro branco

Miro preço

Gratuito

Iniciante: US$ 10/mês por usuário

US$ 10/mês por usuário Empresa: $20/mês por usuário

$20/mês por usuário Empresa: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Miro

G2: 4,8/5,0 (mais de 5.500 avaliações)

4,8/5,0 (mais de 5.500 avaliações) Capterra: 4,7/5,0 (mais de 1.500 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre o Miro

Testei praticamente todas as ferramentas de quadro branco lançadas no mercado ao longo dos anos e o Miro é, de longe, a minha favorita. Eu o utilizo para muito mais do que apenas colocar notas adesivas, na verdade ele se tornou minha ferramenta de design para mapas visuais, como mapas de jornada e similares.

Avaliação do G2

15. Bacana

Melhor sistema de gerenciamento de projetos para equipes virtuais

via Nifty O Nifty é uma poderosa ferramenta de gerenciamento de projetos para equipes remotas. Esse sistema operacional de trabalho virtual aborda os desafios exclusivos do trabalho com equipes virtuais ou híbridas. O Nifty conecta equipes remotas com ferramentas de gerenciamento de tarefas, canais de comunicação centralizados e discussões síncronas e assíncronas.

As equipes podem colaborar em tarefas, trocar ideias e manter-se atualizadas sobre o andamento do projeto, independentemente de fusos horários ou locais. Além disso, ele inclui alguns recursos interessantes (viu o que eu fiz?) para reconhecimento social e bate-papos em equipe para criar um sentimento de pertencimento.

No entanto, descobrimos que o Nifty oculta vários recursos cruciais por meio de paywalls. Nem mesmo os planos Business ou Unlimited oferecem recursos importantes, como acompanhamento de metas e gerenciamento da carga de trabalho da equipe.

Melhores recursos da Nifty

Crie roteiros de projetos usando gráficos de Gantt que são exibidos em uma linha do tempo e em uma visualização de raia, além de uma visão geral mestre

Conecte equipes, troque ideias, compartilhe arquivos e colabore usando o Nifty Discussions

Definir prioridades de tarefas e criar automação baseada em gatilhos para atender aos requisitos do projeto

Criar, editar, organizar, compartilhar e revisar documentos no Nifty usando o Google Docs, Sheets e Presentations

Crie formulários personalizados para coletar e agrupar entradas em um repositório centralizado

Limitações do Nifty

Preço significativamente mais alto do que o de softwares comparáveis

A migração de dados pode causar perda de integridade e qualidade

Alguns usuários consideram o suporte ao cliente extremamente lento

Os tempos de carregamento lentos impedem o gerenciamento prático do projeto

Preço acessível

Gratuito: $0

$0 Iniciante: $49/mês

$49/mês Pro: $99/mês

$99/mês Business: $149/mês

$149/mês Ilimitado: $499/mês

Classificações e avaliações interessantes

G2: 4,7/5,0 (mais de 430 avaliações)

4,7/5,0 (mais de 430 avaliações) Capterra: 4,7/5,0 (mais de 400 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre o Nifty

Aprecio a simplicidade e a elegância da interface do Nifty. Seu design elegante, o alto nível de personalização e os recursos práticos fazem dele uma ótima opção para qualquer projeto ou organização que queira reduzir o tempo gasto na organização de documentos e no gerenciamento do fluxo de trabalho.

Avaliação do G2

Como escolher uma ferramenta de gerenciamento de projetos

Esta lista das principais soluções para gerenciamento de projetos pode fazer com que você se pergunte como escolher apenas uma. Afinal de contas, cada uma tem uma proposta de valor exclusiva!

Para facilitar as coisas para você, compilamos um processo simples de cinco etapas que é mais ou menos assim:

Etapa 1: Defina suas necessidades de gerenciamento de projetos, dependendo dos tipos de projetos, tamanho e estrutura da equipe, fluxo de trabalho, estilos de colaboração, etc.

Defina suas necessidades de gerenciamento de projetos, dependendo dos tipos de projetos, tamanho e estrutura da equipe, fluxo de trabalho, estilos de colaboração, etc. Etapa 2: Divida sua lista de desejos de recursos de gerenciamento de projetos em quatro grupos: imprescindíveis, recursos avançados, requisitos futuros e outras considerações

Divida sua lista de desejos de recursos de gerenciamento de projetos em quatro grupos: imprescindíveis, recursos avançados, requisitos futuros e outras considerações Etapa 3: Faça uma lista restrita das opções disponíveis e pesquise seus recursos, preços, capacidades, avaliações etc., de acordo com suas prioridades da Etapa 2 (a lista acima é um ótimo ponto de partida!)

Faça uma lista restrita das opções disponíveis e pesquise seus recursos, preços, capacidades, avaliações etc., de acordo com suas prioridades da Etapa 2 (a lista acima é um ótimo ponto de partida!) Etapa 4: Inscreva-se em avaliações gratuitas ou demonstrações de produtos para testar o software de gerenciamento de projetos em um ambiente real e prático

Inscreva-se em avaliações gratuitas ou demonstrações de produtos para testar o software de gerenciamento de projetos em um ambiente real e prático **Etapa 5: Analise suas descobertas e selecione a melhor opção

Comece aos poucos ao implementar a solução de gerenciamento de projetos. Você sempre pode dimensionar as operações e adicionar recursos à medida que suas necessidades evoluem.

Organize o trabalho com ferramentas de gerenciamento de projetos

Chegamos ao final de nossa lista das melhores ferramentas de gerenciamento de projetos.

Embora não haja um vencedor claro, há 15 concorrentes impressionantes que podem atender aos requisitos de seu projeto, equipe e fluxo de trabalho. Não importa se você é uma pequena empresa iniciante com o objetivo de crescer rapidamente ou uma empresa com o objetivo de gerenciar recursos de forma prática, você encontrará uma ferramenta que atenda às suas necessidades.

Eu o incentivo a explorar nossas opções compartilhadas e a tomar uma decisão informada com base em sua experiência pessoal. Sua escolha de software de gerenciamento de projetos pode ser a diferença entre o caos e a organização, portanto, escolha com sabedoria!

Ou você pode pular o processo e optar pelo ClickUp, que sabemos que você vai adorar. Para saber mais sobre o ClickUp, registre-se para obter uma conta gratuita .