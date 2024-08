11 ferramentas de marketing para pequenas empresas em 2024

Administrar uma pequena empresa requer uma quantidade insana de dedicação e esforço para manter uma pequena empresa bem-sucedida.

As estatísticas mostram que houve 31.7 milhões de pequenas empresas nos EUA em 2020. Ao mesmo tempo, o Escritório de Estatísticas do Trabalho dos EUA afirma que 82% das pequenas empresas sobrevivem apenas 1 ano, 50% chegam a 5 anos e apenas 35% duram 10 anos ou mais.

Como proprietário de uma pequena empresa, esperamos que você possa aumentar suas chances de sucesso aumentando o nível de seus esforços de marketing com ferramentas de marketing digital.

Neste artigo, você conhecerá os benefícios do uso de ferramentas de marketing para pequenas empresas, os principais recursos a serem procurados e dez softwares de marketing que o ajudarão a planejar, gerenciar e monitorar seus estratégias e campanhas de marketing .

Quais são os benefícios de usar ferramentas de marketing?

Parece que toda semana surge uma nova ferramenta de marketing. E os dados de Statista mostra que o setor de martech em todo o mundo valia US$ 344,8 bilhões em 2021. Sabendo disso, não é surpresa que 96% dos profissionais de marketing já usaram um plataforma de automação de marketing .

Como proprietário de uma pequena empresa, você deve sempre procurar maneiras de melhorar seu negócio. Assim como você faria usar métodos criativos para encontrar um novo funcionário, você precisa pensar fora da caixa para melhorar seu marketing.

E se a maioria dos profissionais de marketing usa plataformas de automação de marketing, certamente há algo a se tirar disso. Vamos analisar por que você realmente deve usar ferramentas de marketing em sua pequena empresa.

1. As ferramentas de marketing automatizam seu fluxo de trabalho ⚡️

Trabalhar sem parar pode, às vezes, fazer com que você e seus funcionários se sintam como se estivessem em uma roda de hamster sem fim e não conseguissem sair dela. E, na verdade? Talvez você esteja.

Pode ser difícil dar um passo atrás e analisar o panorama geral sempre que você estiver extremamente ocupado com diferentes projetos. As estratégias que você implementou para o marketing estão funcionando? Há algo que você possa colocar em prática para liberar seu tempo?

Crie receitas de automação personalizadas ou pré-construídas no ClickUp para automatizar o trabalho de rotina e simplificar seu fluxo de trabalho complexo

Ferramentas de marketing digital que irão automatizam fluxos de trabalho são certamente algo pelo qual sua equipe de marketing ficará grata

Em vez de concluir manualmente cada etapa de um processo, as boas ferramentas de marketing digital que automatizam os fluxos de trabalho liberam o tempo dos funcionários para projetos maiores e melhores. Com a automação do fluxo de trabalho, os funcionários se beneficiarão de uma comunicação simplificada, de um trabalho de alta qualidade, uma vez que os processos serão menos propensos a erros humanos, e de uma maior responsabilidade.

Todos esses benefícios contribuirão para o crescimento geral do departamento e, portanto, da empresa. Saiba mais sobre automação no ClickUp

2. As ferramentas de marketing ajudam você a alcançar um público mais amplo 🙋

Marketing tem tudo a ver com conectar pessoas. Como proprietário de uma pequena empresa, você pode procurar maneiras de aumentar seu número de seguidores e alcançar um público maior.

As estatísticas mostram que Facebook, Instagram e Twitter r lideram o grupo como as plataformas de mídia social mais comuns, portanto, você certamente desejará atingir esses públicos por meio de sua equipe de marketing.

Com as ferramentas de marketing certas, sua equipe pode implementar rapidamente um plano para aumentar o público da sua pequena empresa por meio das mídias sociais.

Experimente *Ferramentas de controle de tempo para pequenas empresas* !

3. As ferramentas de marketing coletam feedback para melhorar a experiência do cliente 📝

Sobre 68% dos consumidores afirmam que estão dispostos a pagar mais por produtos e serviços de uma marca que ofereça boas experiências de atendimento ao cliente. Entretanto, a única maneira de criar uma boa experiência de atendimento ao cliente é aceitar o feedback do cliente.

Como uma pequena empresa, você e sua equipe de marketing devem procurar ferramentas de marketing que o ajudem a coletar feedback dos clientes para que você possa aprimorar sua pequena empresa em cada etapa do processo.

4. As ferramentas de marketing mantêm o controle de suas metas e do progresso 📈

Como uma pequena empresa, você deve medir os objetivos de suas ferramentas e campanhas de marketing para saber o que funciona e o que não funciona para você. E com as ferramentas de marketing certas, você poderá acompanhar suas metas, medir o progresso e maximizar seus esforços de marketing.

Ao implementar novas ferramentas de marketing em sua pequena empresa, certifique-se de que as ferramentas escolhidas permitam o acompanhamento de suas metas. Se a sua meta final for aumentar o tráfego do site, por exemplo, defina a quantidade de tráfego que você gostaria de ver em um período de tempo específico.

Em seguida, para cada nova ferramenta que você implementar, defina metas e cronogramas para medir o sucesso da ferramenta em sua empresa.

Mantenha-se no caminho certo para atingir suas metas com cronogramas claros, metas mensuráveis e acompanhamento automático do progresso Saiba mais sobre as metas no ClickUp As ferramentas de marketing que você escolhe para sua pequena empresa também devem permitir que você avalie seu progresso. Uma ótima maneira de fazer isso é estabelecer áreas de resultados importantes para o marketing em sua pequena empresa. Definição de OKRs de marketing e acompanhar as métricas é outra maneira de medir o sucesso de suas iniciativas e ferramentas de marketing.

