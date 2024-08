10 melhores ferramentas de software de automação de marketing em 2024

Procurando o melhor software de automação de marketing de 2024?

As automações de marketing são ferramentas poderosas que podem ajudar os profissionais de marketing a simplificar tarefas, aumentar a produtividade, gerar mais leads, nutrir leads por meio do funil de vendas e melhorar a experiência do cliente.

Neste guia, mostraremos as 10 melhores plataformas de automação de marketing de 2024, para ajudar a aumentar sua eficiência, produtividade e receita geral de vendas.

O que você deve procurar em um software de automação de marketing?

Quando chegar a hora de escolher uma ferramenta de software de automação de marketing, procure os principais fatores que afetarão sua eficácia e usabilidade para sua empresa. Considere a interface do usuário, as integrações, a escalabilidade, os recursos, as opções de personalização, a estrutura de preços e a reputação.

Procure uma interface amigável: Certifique-se de que a ferramenta de automação de marketing seja intuitiva, fácil de navegar e não exija uma curva de aprendizado acentuada para começar

Verifique seus recursos de integração: A ferramenta de automação de marketing deve se integrar facilmente a outras ferramentas e sistemas importantes que sua empresa utiliza

Certifique-se de que ela possa crescer com você: Escolha uma plataforma de automação de marketing que possa ser dimensionada com sua empresa, tanto em termos de volume quanto de complexidade de suas campanhas

Procure os recursos que mais importam : Identifique quais recursos são essenciais para sua empresa e encontre um software que possa fornecê-los

Encontre um plano de preços que seja compatível com seu orçamento: Entenda a estrutura de preços, inclusive os custos ocultos. Certifique-se de que a ferramenta de automação de marketing ofereça uma boa relação custo-benefício e que esteja dentro de seu orçamento

A reputação é importante: Leia as avaliações de usuários e os depoimentos em sites de avaliação confiáveis para obter insights sobre a confiabilidade, o desempenho e a satisfação do cliente da ferramenta de automação de marketing

Mantenha esta lista à mão para ajudá-lo a escolher o melhor software de marketing e a melhor ferramenta de automação de marketing ferramentas de automação de e-mail para sua empresa! 🏆

Os 10 melhores softwares de automação de marketing para usar em 2024

Aqui estão as dez melhores plataformas de software de automação de marketing para ajudá-lo a aumentar a eficiência e a produtividade em 2024.

via ActiveCampaign A ActiveCampaign é uma solução de automação de marketing que oferece agendamento preditivo de e-mails e geração de conteúdo de e-mail com tecnologia de IA. Ela também oferece API e Webhooks e pode ser integrada ao WooCommerce, Shopify e BigCommerce.

A plataforma oferece vários tipos de associação, cada um com sua própria estrutura de preços.

Os usuários relatam que a ActiveCampaign oferece excelente suporte de integração e automação de e-mail confiável. Mas se você estiver procurando uma estrutura de preços simples e barata ou um suporte rápido por chat, a ActiveCampaign pode não ser a melhor opção para as equipes de marketing. Você pode conferir uma lista mais longa de Alternativas à ActiveCampaign aqui se você estiver procurando algo semelhante, mas não estiver satisfeito com a ActiveCampaign.

Melhores recursos da ActiveCampaign

Bom suporte de integração para automação de marketing

Automação de e-mail confiável

Limitações da ActiveCampaign

Estrutura de preços complexa

Longas esperas pelo chat de suporte durante períodos de alta demanda

Preços da ActiveCampaign

Marketing Lite : uS$ 29/mês por usuário

: uS$ 29/mês por usuário Marketing Plus : uS$ 49/mês (3 usuários)

: uS$ 49/mês (3 usuários) Marketing Professional : $149/mês (5 usuários)

: $149/mês (5 usuários) Enterprise: Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas da ActiveCampaign

G2: 4,5/5 (mais de 10.000 avaliações)

4,5/5 (mais de 10.000 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 2.000 avaliações)

3. Marketo

via Marketo O Adobe Marketo Engage é uma grande plataforma de marketing que oferece suporte à automação de marketing, marketing baseado em contas, gerenciamento de leads e marketing por e-mail. Ela oferece praticamente qualquer tipo de automação de marketing ou baseada em engajamento que você possa imaginar.

Com a tecnologia de IA, o Adobe Marketo Engage pode ajudar a aplicar os dados de seus clientes para segmentar públicos, personalizar páginas da Web, e-mails, mídias sociais, publicidade, SMS e eventos, além de acionar atividades em tempo real.

O Marketo também fornece relatórios detalhados para que as empresas possam acompanhar a análise de suas campanhas e otimizar seus resultados.

Os usuários do Marketo adoram a segmentação da automação de marketing e o alto nível de opções de personalização. No entanto, o preço do Marketo é alto e pode ser proibitivo para alguns.

Melhores recursos do Marketo

Ótima segmentação e relatórios para campanhas de e-mail em massa

Personalização extensiva para automação de marketing

Pontuação de leads e ciclo de vida sem complicações

Limitações do Marketo

Programa complexo e caro que requer recursos dedicados para gerenciar e treinar, em comparação com outras ferramentas de automação de marketing desta lista

Pode não ter coesão geral, o que cria dificuldade para visualizar toda a jornada do cliente

Pode ser lento

Preços da Marketo

Entre em contato com a Marketo para obter preços

Avaliações e resenhas da Marketo

G2: 4,1/5 (mais de 2.359 avaliações)

4,1/5 (mais de 2.359 avaliações) Capterra: 4,2/5 (667+ avaliações)

4. Brevo

via Brevo Plataforma de automação de marketing e CRM Stack A Brevo (anteriormente SendInBlue) é uma plataforma multifuncional projetada para ajudar as empresas a crescerem mais rapidamente.

Desde a reformulação de sua marca em maio de 2024, a Brevo quer que você saiba de uma coisa: ela é para todos os tamanhos de empresas.

Além da automação de e-mail pela qual é tão conhecida, seus recursos de marketing também podem ajudar a criar e gerenciar páginas de destino e campanhas de mídia social.

Suas ferramentas de automação de marketing incluem segmentação de criação de público, personalização entre canais, análises, acionadores e muito mais.

Com seu catálogo de API bem abastecido e uma ampla gama de personalizações, o Brevo pode ser uma boa opção se você estiver procurando uma interface de usuário amigável para sua plataforma de automação de marketing. Entretanto, com integrações limitadas e o que muitos afirmam ser um processo de configuração difícil, a plataforma de automação de marketing Brevo pode não ser para todos.

Melhores recursos do Brevo

Catálogo de API bem abastecido

Ampla gama de personalizações e recursos de automação de marketing

Painel de controle e interface de usuário fáceis de usar

Limitações do Brevo

Integrações limitadas em comparação com alguns concorrentes

Alguns usuários acharam o software difícil de configurar

Preços do Brevo

**Gratuito

Iniciante: $25/mês por usuário

$25/mês por usuário Empresa: US$ 65/mês por usuário

US$ 65/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

Brevo ratings and reviews

G2: 4,5/5 (mais de 615 avaliações)

4,5/5 (mais de 615 avaliações) Capterra: 4,5/5 (1.732+ avaliações)

5. Intuit MailChimp

via Intuit MailChimp O Intuit Mailchimp é uma plataforma de automação e marketing por e-mail para empresas em crescimento. Ele ajuda as empresas a criar e enviar boletins informativos por e-mail, gerenciar listas de e-mail, rastrear aberturas e cliques em e-mails e medir os resultados das campanhas de e-mail.

Os críticos adoram a automação de e-mail fácil de criar do MailChimp e sua excelente experiência móvel. Mas o preço da equipe é um pouco caro, especialmente para empresas novas ou pequenas com orçamento limitado.

Melhores recursos do Intuit MailChimp

Diversas opções gratuitas

Criação de páginas de destino e otimização da geração de leads

Ótima experiência móvel

Listas e campanhas de e-mail fáceis de criar

Ferramentas de gerenciamento de mídia social

Pode ser usado como um software de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM)

Limitações do Intuit MailChimp

Faturamento pouco claro (e os custos podem aumentar)

Restrição a formatos de design específicos

Em geral, um pouco difícil de usar

Preços do Intuit MailChimp

**Gratuito

Essenciais: $13+/mês

$13+/mês Standard: $20+/mês

$20+/mês Premium: Mais de $350/mês

Classificações e análises do MailChimp da Intuit

G2: 4,3/5 (mais de 12.000 avaliações)

4,3/5 (mais de 12.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 16.000 avaliações)

6. Hubspot

via Hubspot Alimentado por dados de CRM, o HubSpot Marketing Hub pode ser usado para enviar campanhas de e-mail, rastrear visitantes do site e criar páginas de destino.

O software de automação de marketing da HubSpot inclui recursos para pontuação de leads, nutrição e geração de relatórios.

Com o HubSpot, você pode criar modelos de e-mail, rastrear análises e campanhas de teste A/B. Priorize facilmente os leads com base no comportamento do usuário e, em seguida, crie fluxos de trabalho que enviem conteúdo personalizado a esses usuários com base em seus interesses. Os criadores de fluxos de trabalho e bots ajudam a automatizar todo esse trabalho, o que deixa você livre para assumir tarefas de maior valor.

A Hubspot é melhor para empresas que desejam executar campanhas completas de inbound marketing em escala. Ela pode ser cara e difícil de aprender; no entanto, seus generosos planos gratuitos e sua enorme biblioteca de treinamento ajudam a compensar o preço e os desafios de integração.

Melhores recursos da HubSpot

Os recursos avançados de automação fornecem leads relevantes

Conectividade tudo em um

Excelentes relatórios eFerramentas de fluxo de trabalho para melhorar a estratégia de automação de marketing

Limitações da HubSpot

Pode ser caro

LimitadoSoftware de automação de tarefas* Pode ser confuso para usuários inexperientes

Preços da HubSpot

Gratuito

Iniciante: $45/mês

$45/mês Profissional: $800/mês

$800/mês Empresa: Mais de US$ 3.600/mês

Avaliações e resenhas da HubSpot

G2: 4,4/5 (9.947+ avaliações)

4,4/5 (9.947+ avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 5.641 avaliações)

7. Ativador de campanha

via Ativista O Campaigner permite que você crie fluxos de trabalho automatizados avançados com um construtor intuitivo de arrastar e soltar. Sua missão é ajudá-lo a envolver e nutrir os clientes com mensagens relevantes por e-mail e SMS marketing.

Os clientes do Campaigner elogiam seu belo design e sua interface de usuário intuitiva.

Se você ficou frustrado com a curva de aprendizado de outros softwares de automação de e-mail, talvez queira experimentar o Campaigner! No entanto, vários avaliadores dizem que o programa às vezes apresenta falhas e que as personalizações de modelos e os recursos de agendamento parecem limitados.

Melhores recursos do Campaigner

Blocos de conteúdo reutilizáveis e um construtor visual do tipo arrastar e soltar facilitam a configuração de campanhas de e-mail

Crie conteúdo dinâmico e personalize seus esforços de marketing com segmentação avançada de público e acionadores de comportamento de compra

Excelente processo de geração de relatórios, com análises detalhadas

Limitações do Campaigner

Personalizações limitadas nos modelos

Recursos de agendamento limitados

Às vezes com falhas

Preços do Campaigner

Iniciante: US$ 59/mês

US$ 59/mês Essencial: $179/mês

$179/mês Avançado: $649/mês

$649/mês eCommerce: $79,95/mês

Campaigner avaliações e comentários

G2: 4,2/5 (mais de 5 avaliações)

4,2/5 (mais de 5 avaliações) Capterra: 3,9/5 (427+ avaliações)

8. Gotejamento

via Gotejamento Quer você esteja comercializando produtos ou serviços e experiências de comércio eletrônico, o Drip tem como objetivo fornecer marketing automatizado "superpersonalizado".

Conhecido por seus e-mails hipersegmentados, modelos personalizáveis e fluxos de trabalho pré-criados, o Drip ajuda você a personalizar as conversas e a desenvolver relacionamentos contínuos.

O Drip se inclina para o marketing de comércio eletrônico, mas também oferece um programa separado de Serviços e Experiências adequado para empresas B2B.

O Services and Experiences oferece segmentação, fluxos de trabalho e estratégias orientados por dados, com automação multicanal. Enquanto isso, o Drip para produtos de comércio eletrônico oferece segmentação profunda e marketing automatizado multicanal.

Os avaliadores gostam do design amigável do Drip e da automação de marketing fácil. Entretanto, muitos relatam frustrações com falhas e bugs ocasionais.

Melhores recursos do Drip

Interface altamente intuitiva e fácil de usar

Excelente experiência de design de e-mail

Automação fácil

Limitações do Drip

Falhas ocasionais

Às vezes não é confiável

Custos crescentes

Preços por gotejamento

2.500 contatos: $39/mês

$39/mês 5.000 contatos: $89/mês

$89/mês 50.000 contatos: $699/mês

$699/mês 150.000 contatos: $1.699/mês

$1.699/mês Mais de 190.000 contatos: Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o Drip

G2: 4,4/5 (mais de 453 avaliações)

4,4/5 (mais de 453 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 178 avaliações)

9. GetResponse

via GetResponse A plataforma de marketing por e-mail GetResponse oferece uma maneira econômica de enviar e-mails e automatizar comunicações.

A GetResponse permite que os usuários criem listas de marketing de clientes potenciais, parceiros e clientes, e construam relacionamentos responsivos com os clientes.

O software de automação de e-mail também oferece automação para marketing por e-mail, gerenciamento de leads e relatórios e análises.

Suas ferramentas incluem páginas de destino, formulários, testes A/B, conteúdo dinâmico, acionadores de eventos, pontuação de leads e muito mais! Ele também oferece recursos úteis, como marcação ilimitada, monitoramento de pontuação de envolvimento e atribuições de pontos de ação.

Os usuários adoram o fato de a GetResponse ajudá-los a aproveitar a automação de marketing avançada de uma forma simples e que não requer treinamento extensivo.

No entanto, o programa tem algumas restrições, como modelos de e-mail limitados e falta de integrações importantes (como o Google Adsense), o que pode torná-lo inadequado para algumas empresas.

Melhores recursos da GetResponse

Grande biblioteca de modelos personalizáveis

Ferramentas de automação de marketing fáceis de usar, ótimas para iniciantes

Diversos recursos de automação

Limitações da GetResponse

Pode ser cara para uma pequena empresa com orçamento limitado

Recursos de personalização um tanto limitados

Falta de um plug-in funcional do WordPress

Preços da GetResponse

Gratuito

E-mail marketing: a partir de US$ 19/mês

a partir de US$ 19/mês Automação de marketing: a partir de $59/mês

a partir de $59/mês Marketing de comércio eletrônico: A partir de $119/mês

A partir de $119/mês Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e opiniões da GetResponse

G2: 4.2/5 (887+ avaliações)

4.2/5 (887+ avaliações) Capterra: 4,2/5 (461+ avaliações)

10. EngageBay

via EngageBay As soluções de automação de marketing da EngageBay ajudam você a automatizar campanhas de e-mail, fluxos de trabalho, geração e nutrição de leads. Ela também oferece software CRM & Sales Bay e Service Bay que você pode combinar em seu programa All-in-One.

A EngageBay oferece um ambiente amigável e é melhor para empresas de pequeno a médio porte que desejam aumentar a escala sem precisar mudar de ferramenta.

Os avaliadores dizem que usar os recursos de automação de marketing da EngageBay é uma ótima maneira de obter ferramentas e recursos do nível da HubSpot a um preço que as pequenas empresas e os empreendedores podem pagar.

Melhores recursos da EngageBay

Contatos ilimitados e até 50.000 e-mails/mês

Excelente suporte ao cliente

Preços acessíveis

Limitações do EngageBay

Configurações ocasionalmente difíceis

Funções móveis limitadas

Preços do EngageBay

**Gratuito

Básico: US$ 11,04/mês por usuário

US$ 11,04/mês por usuário Growth: $43,49/mês por usuário

$43,49/mês por usuário Pro: $67,99/mês por usuário

Avaliações e resenhas do EngageBay

G2: 4,6/5 (mais de 198 avaliações)

4,6/5 (mais de 198 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 514 avaliações)

Aproveite os recursos de automação do ClickUp para campanhas de marketing

O marketing tem muitas partes móveis, e pode ser um desafio lidar com mais pessoas, ativos de marca e campanhas, especialmente quando você automatiza e começa a crescer mais rapidamente.

É por isso que este pode ser um bom momento para dar uma olhada em Software de gerenciamento de recursos de marketing para ajudá-lo a ficar por dentro de tudo para que você possa escalar mais rapidamente.

Aprendizado Como trabalhar mais rápido sem comprometer a qualidade, também contribuirá para o crescimento acelerado de sua empresa. Inclua a melhor automação de marketing por e-mail em sua estratégia de marketing para impulsionar seus esforços de automação de vendas e marketing.

Uma das plataformas de destaque é a ClickUp, que oferece ferramentas automatizadas abrangentes, Ferramentas de gerenciamento de campanhas um sistema robusto de gerenciamento de tarefas, modelos predefinidos e recursos nativos de IA, Colaboração em tempo real e muito mais.

Você não pode parar o tempo, mas pode usá-lo de forma mais inteligente com uma boa plataforma de automação de marketing. Comece a automatizar seu marketing com o ClickUp hoje mesmo!