11 modelos de formulários de feedback gratuitos

Como gerente, coletar feedback de clientes ou funcionários é uma parte essencial do aprimoramento de seus produtos, serviços e operações comerciais em geral.

No entanto, criar um formulário de feedback do zero pode ser uma tarefa assustadora, especialmente se você não tiver certeza de quais perguntas fazer ou qual formato usar. Por isso, reunimos uma lista de 11 modelos e exemplos de formulários de feedback fáceis de usar para ajudá-lo a começar.

Nesta publicação do blog, definiremos o que é um modelo de formulário de feedback, o que faz um bom modelo de formulário de feedback e forneceremos diferentes modelos para você escolher. Cada modelo incluirá uma descrição, benefícios, exemplos de casos de uso e uma chamada à ação para fazer o download do modelo.

Vamos começar!

O que é um modelo de formulário de feedback?

Um modelo de formulário de feedback é um formulário predefinido que inclui todos os campos e perguntas necessários para coletar feedback de clientes ou funcionários.

Ele pode ser usado para obter feedback sobre produtos serviços, ambientes de trabalho ou qualquer outro aspecto de suas operações comerciais. Os modelos de formulários de feedback podem ser criados em vários formatos, incluindo formulários on-line pesquisas ou questionários.

O que faz um bom modelo de formulário de feedback do cliente?

Mantenha a simplicidade: Os formulários de feedback devem ser tão curtos e concisos quanto possível. Faça apenas as perguntas absolutamente necessárias para obter as informações de que precisa de seus clientes ou consumidores. Abra espaço para comentários: Se quiser ter certeza de que receberá um feedback valioso, é importante oferecer um campo aberto para que os participantes expressem seus pensamentos. Isso o ajudará a obter percepções valiosas e permitirá que você aprimore seu produto ou serviço. Facilite a leitura: Use uma linguagem clara e evite usar jargões que possam confundir ou afastar os participantes. Ofereça opções: Certifique-se de oferecer aos participantes uma variedade de opções de resposta, como escalas de classificação ou perguntas de múltipla escolha. Isso o ajudará a obter respostas mais precisas e exatas dos participantes. Torne-o acessível: É importante garantir que todos os participantes possam acessar o modelo de formulário de feedback, independentemente do dispositivo ou da velocidade da conexão com a Internet. Considere a possibilidade de criar uma versão do formulário compatível com dispositivos móveis para atingir um público mais amplo. Solicite informações de contato: Você pode facilitar o acompanhamento dos participantes solicitando informações de contato, como endereço de e-mail ou número de telefone. Isso também o ajudará a verificar as respostas e a identificar possíveis problemas na coleta de dados. Torne-o seguro: É importante proteger os dados de seus clientes usando um modelo de formulário de feedback seguro. Certifique-se de que seu formulário seja criptografado e que você siga todas as leis de proteção de dados necessárias.

11 Modelos de formulários de feedback

Selecionamos uma lista de 11 formulários de feedback para ajudá-lo a obter feedback de seus clientes ou funcionários. Cada modelo tem um foco diferente, portanto, escolha o que melhor atenda às suas necessidades.

1. Modelo de formulário de feedback do ClickUp

Modelo de formulário de feedback do ClickUp

O formulário Modelo de formulário de feedback do ClickUp é um formulário digital personalizável que ajuda a coletar feedback dos clientes. O formulário permite que as empresas visualizem todos os comentários em um só lugar, oferecendo assim uma oportunidade de aprimorar seus produtos e serviços.

Os benefícios de usar esse modelo incluem coleta de dados mais rápida, um local central para feedback e um sistema organizado para análise. Esse modelo pode ser usado para coletar feedback sobre vários aspectos, como recursos do produto, suporte ao cliente, preços e muito mais.

Suponha que você seja uma empresa de software que acabou de lançar uma nova versão de seu produto. Você pode usar o modelo de formulário de feedback do ClickUp para coletar feedback de seus clientes sobre os novos recursos, a interface e o desempenho. Ao usar esse modelo, você pode coletar rapidamente os dados dos clientes e analisar o feedback para aprimorar ainda mais o produto.

As empresas que desejam simplificar o processo de coleta de feedback e ter um local central para análise devem usar esse modelo.

2. Modelo de formulários de feedback do ClickUp: Visualização do quadro de recomendações

Modelo de formulários de feedback do ClickUp: Visualização do quadro de recomendações

O modelo de recomendações do formulário de feedback do ClickUp é semelhante ao modelo de formulário de feedback do ClickUp, mas essa versão inclui uma visualização de quadro do ClickUp que ajuda a gerenciar as recomendações de feedback. Esse modelo facilita a organização e o controle das recomendações de feedback para priorizar e agir de acordo com o feedback.

Colete feedback sobre vários aspectos, como recursos do produto, suporte ao cliente, preços e muito mais. Suponha que você seja um gerente de produto e coletaram feedback dos clientes usando o modelo de formulário de feedback do ClickUp.

Você pode usar o modelo de recomendações do formulário de feedback do ClickUp para criar um quadro que inclua recomendações de feedback, juntamente com sua prioridade e status. Esse quadro o ajudará a priorizar o feedback com base em sua importância e a agir de acordo.

3. Modelo de formulário de feedback do ClickUp: Formulário de feedback de classificação do provedor

Modelo de formulário de feedback do ClickUp: Formulário de feedback de classificação do provedor

Esse modelo do ClickUp é igual ao modelo original de formulário de feedback básico, mas, em vez de serviços, ele mostra provedores individuais. Esse modelo permite que as empresas coletem feedback sobre provedores específicos para melhorar seu desempenho e garantir a satisfação do cliente. Obtenha uma melhor compreensão do desempenho de cada provedor, identificar áreas de aprimoramento e resolver os problemas dos clientes com mais eficiência.

Suponha que você administre um serviço de limpeza doméstica e tenha vários fornecedores. Você pode usar o modelo de formulário de feedback de classificação de prestadores do ClickUp para coletar feedback sobre o desempenho de cada prestador, identificar áreas de melhoria e garantir a satisfação do cliente.

Esse modelo é ideal para empresas baseadas em serviços que têm vários prestadores e desejam melhorar o desempenho deles coletando feedback.

4. Modelo de formulário de feedback do funcionário do ClickUp

Modelo de formulário de feedback do funcionário do ClickUp

O formulário Modelo de formulário de feedback do funcionário do ClickUp permite que as empresas coletem feedback de seus funcionários sobre a gerência, a cultura corporativa, os salários, as vantagens e o ambiente de trabalho. Os benefícios de usar esse modelo incluem uma melhor compreensão da satisfação dos funcionários, a identificação de áreas de melhoria e o aumento da retenção de funcionários.

Suponha que você seja proprietário de uma pequena empresa e queira entender o nível de satisfação de seus funcionários com o trabalho. Você pode usar o modelo de formulário de feedback de funcionário do ClickUp para coletar feedback sobre vários aspectos do local de trabalho e tomar medidas para melhorar a satisfação dos funcionários.

Esse modelo é ideal para empresas de todos os tamanhos que desejam coletar feedback de seus funcionários e melhorar a satisfação deles.

5. Modelo de formulário de feedback do funcionário do ClickUp: Visualização da diretoria

Modelo de formulário de feedback do funcionário do ClickUp: Visualização da diretoria

Semelhante ao modelo ClickUp acima, esta versão inclui uma visualização ClickUp Board para gerenciar o processo de feedback. Os benefícios de usar esse modelo incluem organização e controle mais fáceis do feedback, facilitando a priorização e a ação sobre o feedback.

Suponha que você tenha coletado feedback de seus funcionários usando o modelo de formulário de feedback de funcionário do ClickUp. Você pode usar esse modelo para criar um quadro que inclua o feedback, juntamente com sua prioridade e status. Esse quadro o ajudará a priorizar o feedback com base em sua importância e a agir de acordo.

Esse modelo é ideal para empresas de todos os tamanhos que desejam simplificar o processo de gerenciamento de feedback dos funcionários, organizando e monitorando o feedback.

6. Modelo de pesquisa de feedback do produto ClickUp

Modelo de pesquisa de feedback do produto ClickUp

O modelo Modelo de pesquisa de feedback do produto ClickUp ajuda as empresas a receber feedback dos clientes sobre seus produtos. Os benefícios de usar esse modelo incluem melhor compreensão das necessidades dos clientes, identificação de áreas para aprimoramento e, por fim, aumento da receita.

Suponha que você seja proprietário de uma pequena empresa e queira entender melhor as necessidades de seus clientes. Você pode usar esse modelo de feedback de produto para coletar insights sobre seus produtos e usar esses dados para melhorar seus produtos e, por fim, aumentar a receita.

Esse modelo é ideal para empresas de todos os tamanhos que desejam coletar feedback sobre seus produtos e aprimorá-los com base no feedback dos clientes.

Bônus: Alternativas do SurveyMonkey

7. Modelo de comunicação com o funcionário do ClickUp

Modelo de comunicação com o funcionário do ClickUp

O modelo Modelo de comunicação com o funcionário do ClickUp ajuda as empresas a criar um modelo eficaz de sistema de comunicação interna . O modelo inclui uma estrutura que dá suporte à comunicação do projeto em um ambiente consistente e claro. Os benefícios do uso desse modelo incluem melhoria da comunicação, aumento da produtividade e melhor colaboração.

Suponha que você seja um gerente de projeto e queira melhorar a comunicação dentro da sua equipe. Você pode usar o ClickUp Employee Communication Template para criar um modelo de comunicação claro e consistente processo de comunicação consistente para sua equipe . Este modelo o ajudará a melhorar a comunicação, aumentar a produtividade e aprimorar a colaboração.

Este modelo é ideal para empresas de todos os portes que desejam aprimorar seu processo de comunicação interna e melhorar a colaboração.

8. Modelo de pesquisa de satisfação do cliente ClickUp

Modelo de pesquisa de satisfação do cliente ClickUp

O modelo Modelo de pesquisa de satisfação do cliente ClickUp ajuda as empresas a entender como seus clientes percebem seu suporte e serviços. O modelo inclui perguntas que ajudam a coletar dados sobre a satisfação do cliente e a identificar áreas para aprimoramento. Os benefícios de usar esse modelo incluem melhor compreensão das necessidades dos clientes, identificação de áreas para aprimoramento e, por fim aumentar a retenção de clientes .

Suponha que você seja proprietário de uma pequena empresa e queira entender o nível de satisfação de seus clientes com o suporte e os serviços. Você pode usar o Modelo de Pesquisa de Satisfação do Cliente do ClickUp para coletar feedback sobre o suporte e os serviços ao cliente e usar esses dados para melhorar a retenção de clientes.

Esse modelo é ideal para empresas de todos os tamanhos que desejam coletar feedback sobre o suporte e os serviços ao cliente e melhorar a retenção de clientes.

9. Rastreador de saúde do cliente da agência ClickUp por Zenpilot

Rastreador de saúde do cliente da agência ClickUp por Zenpilot

Os formulários de feedback e as pesquisas com clientes são ferramentas importantes para as empresas coletarem informações valiosas sobre seus clientes. Entretanto, o gerenciamento desses dados pode ser um desafio. É por isso que o Rastreador de saúde do cliente da agência ClickUp do modelo Zenpilot entra em cena. Esse modelo personalizável permite que as agências acompanhem a saúde de seus relacionamentos com os clientes em um só lugar, facilitando o gerenciamento das informações dos clientes obtidas em formulários de feedback e pesquisas.

Com o ClickUp Agency Client Health Tracker, as agências podem acompanhar facilmente uma série de pontos de dados importantes, incluindo níveis de satisfação do cliente, respostas a pesquisas e feedback. Ao registrar essas informações em um local centralizado, as empresas podem obter uma melhor compreensão das necessidades e preferências dos clientes. Isso permite que elas otimizem seus serviços e melhorem a satisfação geral do cliente.

Ao incorporar o ClickUp Agency Client Health Tracker ao seu formulário de feedback e ao processo de pesquisa com clientes, você poderá ficar à frente das necessidades dos clientes e aumentar a satisfação deles.

10. Modelo de pesquisa de envolvimento do funcionário do ClickUp

Modelo de pesquisa de envolvimento do funcionário do ClickUp

O modelo Modelo de pesquisa de envolvimento do funcionário do ClickUp ajuda as empresas a entender o nível de engajamento e envolvimento de seus funcionários. Ele inclui perguntas que ajudam a coletar dados sobre a satisfação, a motivação e o comprometimento dos funcionários.

Alguns dos benefícios incluem a melhor compreensão das necessidades dos funcionários, a identificação de áreas de melhoria e, por fim, o aumento da satisfação e da retenção dos funcionários. Suponha que você seja proprietário de uma pequena empresa e queira entender o nível de envolvimento e satisfação de seus funcionários.

Você pode usar o modelo para coletar feedback sobre a satisfação, a motivação e o comprometimento dos funcionários e usar esses dados para aumentar a satisfação e a retenção dos funcionários. É ideal para empresas de todos os tamanhos que desejam coletar feedback sobre seus funcionários envolvimento dos funcionários e melhorar a satisfação e a retenção dos funcionários.

11. Modelo ClickUp Iniciar Parar Continuar

Modelo ClickUp Start Stop Continue

O modelo Modelo ClickUp Start Stop Continue é um gráfico que ajuda indivíduos e equipes a refletirem sobre quais atividades devem iniciar, parar ou continuar para alcançar os resultados desejados. O modelo inclui três linhas: Iniciar, Parar e Continuar com cada coluna representando uma ação específica. Os benefícios de usar esse modelo incluem melhor alinhamento de esforços, identificação de áreas para aprimoramento e representação visual do progresso.

Suponha que você seja um gerente de projeto e queira refletir sobre as atividades de sua equipe para identificar áreas de melhoria. Você pode usar o ClickUp Start para refletir sobre quais atividades sua equipe deve iniciar, interromper ou continuar para melhorar o desempenho. Esse modelo o ajudará a alinhar seus esforços e a identificar áreas de melhoria para alcançar os resultados desejados.

Esse modelo é ideal para indivíduos e equipes de todos os tamanhos que desejam refletir sobre suas atividades e melhorar seus resultados.

FAQs do modelo de formulário de feedback

O que fazer com os dados do formulário de feedback?

Depois de coletar o feedback de seus clientes ou funcionários usando modelos de formulários de feedback, é importante fazer algo com os dados. Aqui estão algumas ideias:

Analise seus dados para identificar tendências e padrões - obtenha uma melhor compreensão do que está funcionando e onde pode melhorar.

Use o feedback para criar itens acionáveis que podem ser implementados em várias áreas de sua empresa.

Compartilhe o feedback com outros departamentos ou equipes da sua organização, para que todos estejam cientes da experiência do cliente.

Que tipos de formulários de feedback existem?

Quando se trata de criar formulários de feedback eficazes, há vários tipos que podem ser usados. Aqui estão alguns exemplos de formulários de feedback:

Pesquisas: As pesquisas são uma ótima maneira de coletar dados estruturados dos clientes, pois oferecem a oportunidade de fazer perguntas relevantes e obter insights valiosos sobre a opinião e o comportamento dos clientes.

As pesquisas são uma ótima maneira de coletar dados estruturados dos clientes, pois oferecem a oportunidade de fazer perguntas relevantes e obter insights valiosos sobre a opinião e o comportamento dos clientes. Formulários de comentários: Esses formulários permitem que os clientes forneçam comentários e feedback sobre seu produto ou serviço. Normalmente, eles são usados para coletar dados não estruturados, como pensamentos e impressões.

Esses formulários permitem que os clientes forneçam comentários e feedback sobre seu produto ou serviço. Normalmente, eles são usados para coletar dados não estruturados, como pensamentos e impressões. Net Promoter Score (NPS): O NPS é uma métrica de experiência do cliente que mede a probabilidade de os clientes recomendarem um produto ou serviço a outras pessoas. Ele usa uma escala numérica de 0 a 10 para medir a fidelidade e a satisfação do cliente.

O NPS é uma métrica de experiência do cliente que mede a probabilidade de os clientes recomendarem um produto ou serviço a outras pessoas. Ele usa uma escala numérica de 0 a 10 para medir a fidelidade e a satisfação do cliente. Formulários de contato: Esses formulários são ideais para coletar informações de contato, como nome, endereço de e-mail, número de telefone e outros detalhes de clientes potenciais ou leads.

Esses formulários são ideais para coletar informações de contato, como nome, endereço de e-mail, número de telefone e outros detalhes de clientes potenciais ou leads. Formulários de geração de leads: Esses formulários são essenciais para capturar leads de visitantes do site que expressaram interesse em seu produto ou serviço. Normalmente, eles incluem campos como cargo, nome da empresa e setor.

Como posso incentivar mais pessoas a preencher formulários de feedback de clientes?

Incentivar os clientes é uma ótima maneira de aumentar as taxas de resposta e coletar feedback dos clientes. Ofereça coisas como descontos ou a chance de ganhar um prêmio. Além disso, certificar-se de que seu formulário seja fácil de usar e compatível com dispositivos móveis ajudará os clientes a preencher o formulário sem problemas. Tente manter as perguntas curtas e diretas, para que os clientes não gastem muito tempo em cada pergunta.

Diferença na criação de formulários de feedback de funcionários e de clientes

Os formulários de feedback de funcionários geralmente fazem perguntas que se concentram em questões relacionadas ao desempenho e à satisfação no trabalho, como expectativas de trabalho, oportunidades de desenvolvimento de habilidades e moral da equipe. Eles geralmente exigem que o funcionário responda às perguntas em uma escala de 1 a 10 ou com respostas de múltipla escolha, como "Concordo", "Discordo" ou "Sem opinião".

Os formulários de feedback do cliente, por outro lado, são mais abertos e se concentram na opinião dos clientes sobre os produtos ou serviços de uma empresa. Geralmente, eles fazem perguntas como "O que você gostou em nosso produto?" ou "Como podemos melhorar nosso atendimento ao cliente?" A resposta do cliente é então usada para identificar possíveis áreas de melhoria.

Comece a criar seus próprios formulários de feedback no ClickUp

Se você deseja usar formulários de feedback para coletar feedback sobre seus produtos, serviços, funcionários ou suporte ao cliente se o entrevistado não tiver acesso a um questionário, nossos modelos fornecem perguntas claras e concisas que são fáceis de entender.

Além disso, nossos modelos têm designs visualmente atraentes que incentivam os entrevistados a preencher o formulário e permitem respostas abertas e de múltipla escolha, oferecendo uma variedade de opções de feedback. Esperamos que nossa lista de modelos e exemplos de formulários de feedback o ajude a aprimorar suas operações comerciais por meio da coleta e análise eficaz de feedback.

Não se esqueça de fazer o download do Modelo de formulário de feedback do ClickUp e confira mais modelos em Centro de modelos do ClickUp para obter mais modelos e soluções de gerenciamento de projetos - e boa sorte em sua jornada de coleta de feedback!