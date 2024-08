10 ferramentas de software de retenção de clientes em 2024

O software de retenção de clientes se tornou um divisor de águas no mercado de Cenário de CRM o CRM tem um papel inestimável no desenvolvimento de relacionamentos com os clientes e no aumento da fidelidade e da repetição de compras. Mas, com tantas opções em 2024, como saber qual ferramenta é mais adequada para a sua equipe?

Embora cada software de retenção de clientes tenha pontos fortes exclusivos, nem todos atenderão às suas necessidades. Alguns podem deslumbrar com sua capacidade analítica, mas falham em relação à experiência do usuário. Outros podem impressionar com seus recursos de personalização, mas carecem de recursos de integração perfeita.

É um ato de equilíbrio, e encontrar o ajuste perfeito é vital. Mas não se preocupe - nós o ajudamos.

Neste artigo, analisamos as 10 principais ferramentas de software de retenção de clientes para melhorar a retenção de clientes em 2024. Analisaremos seus recursos distintos, pontos fortes, pontos fracos e preços, bem como as avaliações dos clientes, para ajudá-lo a tomar uma decisão informada.

O que é um software de retenção de clientes?

O software de retenção de clientes é um tipo de ferramenta ou plataforma que ajuda as empresas a reter seus clientes atuais, melhorando a satisfação e a fidelidade do cliente. Essas ferramentas podem oferecer vários recursos, como análise de dados, segmentação de clientes, rastreamento de comportamento, comunicação personalizada e muito mais.

Benefícios do software de retenção de clientes

O uso de software de retenção de clientes pode trazer inúmeros benefícios para empresas de todos os tamanhos. Aqui estão algumas das principais vantagens:

Aumento da satisfação do cliente

Ao compreender o comportamento e as preferências dos clientes, você pode adaptar seus serviços para atender às necessidades deles. Essa personalização promove a fidelidade do cliente e aumenta a probabilidade de repetição de compras.

Melhorar a retenção de clientes

Quando você pode resolver problemas e preocupações de forma proativa, é menos provável que perca clientes para os concorrentes. O software ajuda a identificar possíveis riscos de rotatividade para que você possa tomar medidas preventivas.

Melhoria da comunicação com o cliente

Com recursos como e-mails automatizados e mensagens personalizadas, você pode manter contato regular com seus clientes. A comunicação regular e significativa é um fator essencial para a retenção de clientes.

Coleta de dados do cliente

O software de retenção de clientes fornece insights valiosos sobre o comportamento e as preferências dos clientes. Esses insights orientados por dados podem informar decisões estratégicas sobre desenvolvimento de produtos, estratégias de marketing e muito mais.

Aumento da receita

A retenção dos clientes existentes geralmente é mais econômica do que a aquisição de novos clientes. Ao se concentrar na retenção, você pode aumentar o valor do tempo de vida do cliente e, consequentemente, a receita.

Melhor compreensão das necessidades do cliente

Ao coletar e analisar o feedback do cliente, você pode obter uma compreensão mais profunda do que os clientes precisam e esperam da sua empresa. Essas informações podem ser valiosas para aprimorar seus produtos ou serviços.

O que você deve procurar em um software de retenção de clientes?

O software ideal de retenção de clientes deve ser rico em dados de clientes, fácil de usar e personalizável para sua própria empresa jornada específica do cliente e integrativo para funcionar bem com outros softwares de retenção.

Quando as equipes de CRM procuram um software de retenção de clientes, devem considerar os seguintes fatores:

Análise robusta: SeuSoftware de CRM precisa ter a capacidade de descobrir dados e insights valiosos sobre os clientes para informar suas estratégias orientadas por dados.

SeuSoftware de CRM precisa ter a capacidade de descobrir dados e insights valiosos sobre os clientes para informar suas estratégias orientadas por dados. Interfaces fáceis de usar: A eficiência e a facilidade de uso também são essenciais. Uma ferramenta eficaz de retenção de clientes ou um software de retenção automatizará tarefas e simplificarágerenciamento de recursos de marketingliberando um tempo valioso para iniciativas estratégicas para clientes novos ou existentes.

A eficiência e a facilidade de uso também são essenciais. Uma ferramenta eficaz de retenção de clientes ou um software de retenção automatizará tarefas e simplificarágerenciamento de recursos de marketingliberando um tempo valioso para iniciativas estratégicas para clientes novos ou existentes. Integração profunda: O software deve se integrar perfeitamente aos sistemas existentes e às plataformas de retenção de clientes para evitar experiências desconexas.

O software deve se integrar perfeitamente aos sistemas existentes e às plataformas de retenção de clientes para evitar experiências desconexas. Flexibilidade: Recursos de personalização, como painéis personalizáveis ou fluxos de trabalho sob medida, podem aumentar significativamente o envolvimento do usuário e a eficiência das equipes de gerenciamento de relacionamento com o cliente.

Recursos de personalização, como painéis personalizáveis ou fluxos de trabalho sob medida, podem aumentar significativamente o envolvimento do usuário e a eficiência das equipes de gerenciamento de relacionamento com o cliente. Coleta de dados: Um software de retenção eficaz também deve incluir ferramentas para capturar o feedback do cliente e rastrear os dados e o comportamento do cliente em vários pontos de contato. Essas funcionalidades podem fornecer insights valiosos sobre a satisfação, as necessidades, os pontos problemáticos e as preferências dos clientes.

Um software de retenção eficaz também deve incluir ferramentas para capturar o feedback do cliente e rastrear os dados e o comportamento do cliente em vários pontos de contato. Essas funcionalidades podem fornecer insights valiosos sobre a satisfação, as necessidades, os pontos problemáticos e as preferências dos clientes. Comunicação com o cliente: Por fim, procure recursos que ofereçam suporte à comunicação direcionada e a mensagens personalizadas para os clientes existentes, pois isso é fundamental para nutrir relacionamentos, reter clientes e aumentar as interações com seus clientes fiéis.

10 melhores softwares de retenção de clientes para usar em 2024

Aqui estão nossas ferramentas favoritas de retenção de clientes para fortalecer relacionamentos e melhorar a experiência do cliente em sua organização:

Crie seu sistema ideal para gerenciar contatos, clientes e negócios e, ao mesmo tempo, adicione facilmente links entre tarefas e documentos para agilizar seu trabalho

O ClickUp revoluciona a aquisição e a retenção de clientes, combinando recursos avançados de Recursos avançados de CRM com gerenciamento de projetos ininterrupto . Essa plataforma multifuncional simplifica sua fluxos de trabalho comunicação, colaboração e análise para ajudá-lo a construir relacionamentos duradouros com clientes de integração para a expansão e o aumento da produtividade de sua equipe.

melhores recursos do #### ClickUp

Monitore as métricas de retenção de clientes mais importantes para você, como o valor da vida útil do cliente, o valor médio do pedido e a taxa de rotatividade

Configure seu painel para mostrar pedidos de clientes, pipeline de vendas e outras informações de contas em listas, quadros Kanban, gráficos, tabelas e muito mais

Colete os dados de formulários de clientes e automaticamentetransformar o feedback em itens de ação Pontue e priorize os leads usando fórmulas automatizadas e uma lista detalhada demodelos de vendas Use modelos pré-construídosModelos de CRM para colocar sua estratégia de retenção de clientes em funcionamento rapidamente

Limitações do ClickUp

O aplicativo móvel do ClickUp não tem todas as visualizações disponíveis... ainda

Como qualquer software profundo e rico em recursos, a curva de aprendizado pode ser um pouco íngreme

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

ClickUp ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 6.780 avaliações)

4,7/5 (mais de 6.780 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.660+ avaliações)

Está procurando maneiras de envolver seus clientes? Modelo de ChatGPT Prompts para retenção de clientes do ClickUp pode ajudá-lo a reter clientes e criar fidelidade com conteúdo orientado por IA.

Prompt do ChatGPT da ClickUp para retenção de clientes

2. KissMetrics

Via Kissmetrics O KissMetrics oferece uma poderosa análise de clientes para alimentar decisões orientadas por dados e esforços de marketing. Com seu painel de controle intuitivo, você descobrirá insights valiosos sobre o comportamento do usuário, conduzindo estratégias de marketing direcionadas que aumentam a taxa de retenção e o envolvimento do cliente.

Melhores recursos

Segmente seus clientes e direcione-os com mensagens de marketing focadas para aumentar a retenção de clientes

Use o aprendizado de máquina para prever o comportamento do cliente

Mapeie a jornada do cliente para ver como os usuários interagem com sua empresa em cada etapa do processo de vendas

Teste versões do seu site ou aplicativo e meça o desempenho

Limitações

Não é uma ferramenta intuitiva

Resumir os dados é um desafio

Alguns itens essenciaisintegrações de software estão faltando

Os relatórios de funil são limitados a cinco níveis de fluxo de compra

Só é possível enviar exportações de dados por e-mail para uma pessoa de cada vez

Preços

Silver: $299/mês

$299/mês Ouro: US$ 499/mês

US$ 499/mês Platinum: Entre em contato com a Kissmetrics para saber o preço

Avaliações e resenhas

G2: 4,1/5 (mais de 160 avaliações)

4,1/5 (mais de 160 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 15 avaliações)

3. Qualaroo

Via Qualaroo O Qualaroo é uma solução de retenção de clientes que simplifica a experiência do cliente e a coleta de feedback com sua ferramenta de pesquisa inteligente. Capacite sua equipe de CRM capturando insights acionáveis de clientes novos ou existentes para que você possa entender os pontos problemáticos dos clientes e adaptar estratégias aos clientes fiéis para obter o máximo de retenção.

Melhores recursos

Envie pesquisas de feedback aos clientes para saber a opinião deles sobre seus produtos e use essas informações para aumentar a satisfação do cliente

Veja onde os usuários clicam no seu site ou aplicativo para melhorar a experiência do usuário

Assista a gravações de usuários interagindo com seu site ou aplicativo para aumentar as taxas de conversão e reter clientes

limitações do ####

Não há modelos específicos do setor e eles não são categorizados, o que dificulta encontrar rapidamente o modelo de que você precisa

O painel de controle não tem opções de filtragem e classificação

Formas limitadas de exportar dados

Não há como marcar pesquisas de feedback de clientes

Preços

Essenciais: $69/mês

$69/mês Premium: $149/mês

$149/mês Business: $299+/mês

Avaliações e críticas

G2: 4,4/5 (mais de 40 avaliações)

4,4/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 20 avaliações)

4. ProfitWell

Via ProfitWell O ProfitWell, software de experiência e retenção de clientes, é excelente para ajudá-lo a otimizar os preços das assinaturas, reter clientes e reduzir a rotatividade de clientes. Sua robusta ferramenta de análise revela tendências, analisa o comportamento do cliente e fornece recomendações baseadas em dados para expandir seus negócios.

Melhores recursos

Preveja os clientes com maior probabilidade de rotatividade com o aprendizado de máquina

Prever sua receita para que você possa tomar melhores decisões de negócios

Segmentar e direcionar seus clientes com mensagens de marketing mais relevantes

Envie mensagens no aplicativo aos clientes para promover seus produtos e serviços e aumentar o envolvimento

Limitações

A experiência do usuário é confusa

Falta de personalização e configuração em comparação com outras ferramentas de retenção de clientes

O software tem dificuldades para conciliar situações complexas de faturamento

Não é possível rastrear a receita não relacionada à assinatura

Não há suporte para faturamento do PayPal

Preços

Métricas: Grátis

Grátis Ganho: Pagamento com base no desempenho

Pagamento com base no desempenho Reconhecido: Entre em contato com a ProfitWell para obter preços

Avaliações e resenhas

G2: 4,9/5 (mais de 120 avaliações)

4,9/5 (mais de 120 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 20 avaliações)

5. Lealdade aberta

Via Lealdade aberta A Open Loyalty eleva seu jogo de retenção de clientes com programas de fidelidade personalizáveis. Seus programas de fidelidade facilitam a recompensa de seus clientes com ofertas personalizadas, prêmios personalizados e incentivos, promovendo a fidelidade à marca e relacionamentos duradouros com clientes recorrentes.

Melhores recursos

Crie e gerencie programas de fidelidade para incentivar os clientes a continuar fazendo negócios com você

Aplique descontos, ofereça produtos gratuitos e distribua cartões-presente para tornar seu programa de fidelidade mais atraente para os clientes

Acompanhe o desempenho do seu programa de fidelidade com análise de dados para garantir a satisfação dos clientes

Limitações

Falta de integrações com outras ferramentas críticas de CRM, como SalesForce e Power BI

Valor limitado deferramentas de relatórios em comparação com outras soluções de retenção de clientes

Preços

Entre em contato com a Open Loyalty para obter preços

Avaliações e opiniões

G2: 4,4/5 (4+ avaliações)

4,4/5 (4+ avaliações) Capterra: 4,8/5 (15+ avaliações)

6. Zoho CRM

Via Zoho CRM O Zoho CRM é uma solução de gerenciamento de relacionamento com o cliente que simplifica o envolvimento do cliente com um conjunto abrangente de ferramentas de vendas, marketing e suporte ao cliente. Sua interface amigável permite o gerenciamento eficiente dos relacionamentos com os clientes, impulsionando o crescimento e a retenção dos negócios.

Melhores recursos

Pontuação de leads para que você possa priorizar seus esforços de vendas, fechar mais negócios e aumentar a receita

Fornecer suporte ao cliente com as ferramentas de help desk do Zoho

Limitações

A interface do usuário está desatualizada

Requer um processo de configuração complicado

Oferece capacidade limitada de personalização

Preços

**Gratuito

Padrão: $14/usuário

$14/usuário Profissional: $23/usuário

$23/usuário Enterprise: $40/usuário

Avaliações e comentários

G2: 4/5 (2.370+ avaliações)

4/5 (2.370+ avaliações) Capterra: 4,3/5 (6.250 avaliações)

7. Hotjar

via Hotjar O Hotjar revela o comportamento do usuário por meio de mapas de calor e gravações de sessões, fornecendo insights valiosos para melhorar ainda mais a experiência do cliente no site. Das ferramentas de retenção de clientes desta lista, o Hotjar aborda os pontos problemáticos dos clientes para aumentar sua fidelidade e ver as taxas de retenção dispararem.

Melhores recursos

Envie pesquisas de Net Promoter Score (NPS) aos clientes para saber a opinião deles sobre o seu produto

Use a análise de dados do Hotjar para encontrar oportunidades de conversão

Acesse o comportamento granular do usuário com rastreamento de mouse e rastreamento de cliques

limitações do ####

O Hotjar é uma ferramenta pesada, e o desempenho do site pode ser prejudicado

O painel de controle é difícil de navegar

Faltam muitas integrações em comparação com algumas outras ferramentas de retenção de clientes

Preços

Observe Basic: Gratuito

Gratuito Observe Plus: US$ 32

US$ 32 Observe Business: $80

$80 Observe Scale: $171

$171 Ask Basic: Gratuito

Gratuito Ask Plus: $48

$48 Ask Business: $64

$64 Ask Scale: Entre em contato com a Hotjar para obter preços

Entre em contato com a Hotjar para obter preços Engage Basic: Gratuito

Gratuito Engage Plus: $280

$280 Engage Business: $440

$440 Engage Scale: Entre em contato com a Hotjar para obter preços

Avaliações e resenhas

G2: 4,3/5 (mais de 290 avaliações)

4,3/5 (mais de 290 avaliações) Capterra: 4,7/5 (490+ avaliações)

8. Mixpanel

Veja todas as suas métricas mais importantes em um relance com o Mixpanel A Mixpanel capacita você com análises avançadas de clientes, mergulhando fundo nas interações e comportamentos dos usuários. Utilize insights orientados por dados para obter novos clientes, criar campanhas de marketing personalizadas e aumentar o envolvimento do cliente.

Melhores recursos

Use testes A/B, mapas de calor e análise de funilferramentas para otimização da taxa de conversão* Meça o tráfego e o envolvimento na Web e, em seguida, apresente os dados em belos relatórios

Acompanhe as ações dos usuários e melhore a retenção de clientes

Reúna dados em tempo real

Identifique tendências com dados históricos

Segmentar usuários com base em ações, dispositivos, tempo e muito mais

Combine dados de usuários entre dispositivos

Limitações

Não rastreia dados não relacionados a eventos, como tempos de carregamento

Curva de aprendizado acentuada em comparação com algumas ferramentas de retenção de clientes desta lista

Não oferece integrações de aplicativos

Preços

**Gratuito

Crescimento: US$ 25/mês

US$ 25/mês Enterprise: Entre em contato com a Mixpanel para obter preços

Avaliações e resenhas

G2: 4,5/5 (960+ avaliações)

4,5/5 (960+ avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 110 avaliações)

9. Otimizado

Via Otimizar A Optimove está em nossa lista de ferramentas de retenção de clientes porque oferece um sofisticado sistema de gerenciamento de clientes e retenção de clientes plataforma de software que segmenta clientes de forma inteligente, prevê comportamentos e automatiza ações de marketing.

É sua arma secreta para estratégias personalizadas de retenção de clientes e aumento do valor do tempo de vida do cliente. A ferramenta se concentra na coleta de tudo o que você precisa para aprimorar a experiência do cliente por meio do feedback do cliente.

Melhores recursos

Recomendar produtos aos clientes com base no comportamento anterior

Reúna todos os dados dos clientes em um único local. Em seguida, filtre, classifique e organize esses dados para revelar tendências e percepções

Automatize a jornada do cliente com um conjunto infinito de regras predefinidas e personalizáveis

Receba sugestões de otimizações de marketing dos bots alimentados por IA da Optimove

Personalize seu marketing com segmentação refinada e comunicações multicanal

Limitações

Requer muito tempo para dominar todos os recursos

Não é ideal para pequenas empresas

As configurações de acesso e permissões não são suficientemente diferenciadas para algumas equipes

Preços

Entre em contato com a Optimove para obter preços

Avaliações e resenhas

G2: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

4,6/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,3/5 (3+ avaliações)

10. Zendesk

Via Zendesk O Zendesk é um software de retenção de clientes que unifica as interações com os clientes em vários canais em uma única plataforma, facilitando a vida da sua equipe de CRM e atendimento ao cliente. Com seus amplos recursos de suporte e interface responsiva, o Zendesk fortalece o relacionamento com o cliente e mantém sua fidelidade.

Essa ferramenta é ideal para quem deseja aproveitar o feedback do cliente e, por fim, melhorar a satisfação do cliente com o conhecimento adquirido.

Melhores recursos

Armazene processos internos e compartilhe informações com os clientes por meio de bases de conhecimento

As bases de conhecimento ajudam os clientes a encontrar respostas para suas perguntas rapidamente e reduzem o tempo de esperanúmero de tíquetes de suporte recebidos

Crie chatbots para responder às perguntas dos clientes e fornecer suporte a eles, o que reduz o número de problemas que são encaminhados para seus representantes de suporte

Forneça suporte ao cliente nas mídias sociais com as integrações do Zendesk

limitações do ####

O editor da base de conhecimento precisa ser melhorado - não há salvamento automático, não é possível ampliar imagens em documentos e faltam algumas ferramentas básicas de formatação

Não há personalização suficiente disponível

Não há como arquivar campos extintos sem corromper os dados históricos

É difícil encontrar e atualizar dados em massa, como um novo número de telefone para um cliente

Preços

Somente suporte (Team): US$ 19/usuário

US$ 19/usuário Somente suporte (Pro): US$ 49/usuário

US$ 49/usuário Somente suporte (Enterprise): $99/usuário

$99/usuário Suite Team: $49/usuário

$49/usuário Suite Growth: $79/usuário

$79/usuário Suite Pro: US$ 99/usuário

US$ 99/usuário Suite Enterprise: $150/usuário

Avaliações e resenhas

G2: 4,3/5 (mais de 5.600 avaliações)

4,3/5 (mais de 5.600 avaliações) Capterra: 4,4/5 (3.640+ avaliações)

Tipos de software de retenção de clientes

Ainda não tem certeza de qual ferramenta de retenção de clientes é a melhor para a sua equipe? Saiba mais sobre cada tipo de software de retenção de clientes e como eles podem beneficiar diferentes equipes:

Software de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM)

O software de Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente (CRM) ajuda as equipes a rastrear os dados, as interações e as comunicações com os clientes. Ele pode ser usado para vendas, marketing, atendimento ao cliente e suporte. Ele também fornece insights sobre o comportamento do cliente para ajudar as equipes a atender melhor seus clientes e maximizar a lucratividade.

Ferramentas de monitoramento e análise de mídia social

As ferramentas de monitoramento e análise de mídia social são usadas para rastrear as conversas dos clientes em várias plataformas. Essas ferramentas podem ser usadas para medir o sentimento do cliente, descobrir tendências no feedback do cliente e identificar os influenciadores da marca.

Software de segmentação comportamental

O software de segmentação comportamental usa a análise preditiva para entender os interesses e os comportamentos dos clientes. Ele pode ser usado para personalizar mensagens e ofertas para os clientes com base em seus interesses e comportamentos anteriores.

Software de gerenciamento de fidelidade e prêmios

O software de gerenciamento de fidelidade e recompensas ajuda as equipes a criar programas de fidelidade do cliente e a gerenciar recompensas baseadas em pontos. Ele também pode ser usado para rastrear o envolvimento do cliente, avaliar o sucesso dos programas de fidelidade e identificar oportunidades para melhorá-los.

Escolha o software de retenção de clientes que pode crescer com sua empresa

Com o conhecimento das principais ferramentas de software de CRM para retenção de clientes, sua próxima etapa é colocar essas informações em ação. Avalie as necessidades específicas, os desafios existentes e as metas da sua equipe. Faça uma lista dos softwares de retenção de clientes que se alinham a esses critérios e, em seguida, teste-os com avaliações ou demonstrações gratuitas.

Envolva sua equipe no processo, coletando feedback sobre a experiência do usuário e a funcionalidade. Não apresse a decisão, dedique o tempo necessário para encontrar o software de retenção de clientes que realmente otimizará seus esforços de retenção de clientes.

Lembre-se de que a ferramenta certa deve atender às suas necessidades atuais para melhorar a retenção de clientes e ser escalável para o crescimento futuro. A jornada para melhorar a experiência e a retenção de clientes começa agora - aproveite-a ao máximo.