14 melhores softwares de criação de formulários (recursos, prós, contras, preços)

procurando o _melhor software de criação de formulários ?

Um formulário da Web é uma maneira fácil e rápida de coletar informações de funcionários, clientes e consumidores.

Com o construtor de formulários on-line certo, você pode criar um formulário incrivelmente responsivo que captura e armazena dados instantaneamente. Você pode usar os resultados para aprimorar seus processos de negócios, obter insights sobre as opiniões dos funcionários e desenvolver ideias novas e malucas.

Neste artigo, veremos o que é um software criador de formulários e abordaremos as 13 principais ferramentas que você pode usar, juntamente com seus principais recursos, prós, contras, preços e avaliações de usuários.

O que é um software de criação de formulários?

O software criador de formulários é uma ferramenta usada para criar e gerenciar formulários, pesquisas e questionários. Ele permite que os usuários criem formulários personalizados a partir de uma variedade de modelos, personalizem campos e adicionem lógica às perguntas.

Os criadores de formulários geralmente se integram a outros serviços, como processadores de pagamento, sistemas de automação de marketing e aplicativos de CRM. Isso permite que os usuários coletem facilmente dados dos clientes, acompanhem as respostas e tomem medidas com base nos resultados.

O software de criação de formulários on-line oferece uma maneira fácil de coletar todos esses dados de forma consistente e automatizada. Os dados do formulário coletados também podem ser analisados e armazenados instantaneamente

Para ajudá-lo a ajudar seus clientes, funcionários e qualquer outra pessoa a evitar a agonia de um formulário em papel, aqui está o melhor software de criação de formulários do mercado:

Os 14 melhores softwares de criação de formulários

ClickUp é o ferramenta líder mundial em gerenciamento de projetos e criação de formulários .

Desde ajudá-lo com a criação de formulários até ter todos os outros recursos importantes de que você poderia precisar, o ClickUp é a resposta às suas preces de criação de formulários! 🙌

Principais recursos do ClickUp

Aqui estão apenas alguns dos motivos pelos quais o ClickUp é a última ferramenta de criação de formulários:

1. Visualização do formulário Visualização de formulário do ClickUp permite criar belos formulários para coletar qualquer informação. Além disso, você pode criar tarefas a partir das respostas do formulário para agir quando estiver pronto.

A visualização de formulário do ClickUp tem lógica condicional que permite criar um formulário dinâmico compatível com vários casos de uso, economizando tempo para você e para a pessoa que está preenchendo o formulário!

Além disso, o ClickUp permite que você configure seu formulário de várias maneiras diferentes.

Você é um educador? Saiba como_ O ClickUp Forms pode ajudar os professores_ Economizar horas com a papelada 🍎

Aqui estão apenas algumas das coisas legais que você pode personalizar com o Form View:

Assignee : Escolha os responsáveis padrão para cada envio de formulário

: Escolha os responsáveis padrão para cada envio de formulário Mensagem de resposta : Crie uma mensagem personalizada para os usuários que preencherem um formulário

: Crie uma mensagem personalizada para os usuários que preencherem um formulário Avatar : Escolha a imagem que você deseja que apareça na parte superior do formulário

: Escolha a imagem que você deseja que apareça na parte superior do formulário Tema : Personalize seu formulário para deixar sua marca brilhar! 🤩

: Personalize seu formulário para deixar sua marca brilhar! 🤩 Colors: Escolha a cor de seus botões 🌈

Criação de um formulário personalizado no ClickUp

Quer saber tudo sobre a visualização do formulário? Dê uma olhada em alguns_ dicas de criação de formulários .

2. Campos personalizados

Os tipos de campo são espaços em que seus entrevistados preenchem informações.

E, para sua sorte, o ClickUp oferece muitos deles, como:

Texto

Texto longo

Site

Menu suspenso

E-mail

Telefone

Data

Localização

Avaliações e muito mais. Campos personalizados ajudam você a capturar dados de diferentes tipos de perguntas.

Por exemplo, as perguntas de opinião precisam de campos de texto grandes e simples, enquanto as perguntas de múltipla escolha precisam de listas suspensas.

Ao personalizar os campos em que os entrevistados respondem às perguntas, você está tornando o formulário mais simples de ser preenchido.

E com o ClickUp, você pode até adicionar campos ocultos em seus formulários para proporcionar uma experiência mais eficiente.

Por exemplo, digamos que você já saiba o nome e o endereço de e-mail do cliente, pois ele já se inscreveu em suas campanhas de e-mail. Os Hidden Fields preenchem automaticamente essas informações diretamente no formulário, de modo que os respondentes podem pular o preenchimento dessas informações.

3. Criar tarefas

Você pode usar o ClickUp para criar tarefas automaticamente a partir de respostas de formulários.

E você pode atribuir tarefas a uma única pessoa, vários responsáveis ou um grupo . 👥

Se o seu espaço tiver a opção Multiple Assignees ativada, você poderá classificar e filtrar suas tarefas por esses responsáveis em Lista , Diretoria e Calendário visualizações.

Seleção de vários responsáveis por uma tarefa no ClickUp

Você pode adicionar as informações do formulário ao campo descrição da tarefa .

Dessa forma, você pode encontrar as tarefas certas rapidamente e combinar solicitações semelhantes.

4. Modelos de tarefas

Crie o modelo perfeito Modelo de tarefa para qualquer coisa que você sabe que precisará fazer novamente.

Dessa forma, você pode reutilizá-los para formulários semelhantes no futuro.

Uso de modelos no ClickUp

5. Fácil compartilhamento

Também é super fácil compartilhar seus formulários. Tudo o que você precisa fazer é copiar o link direto para o formulário e compartilhá-lo com quem quiser (Literalmente, só isso!)

Além disso, você pode optar por adicionar um formulário HTML à sua landing page por meio da seção Embed code.

Prós do ClickUp

Contras do ClickUp

Não é possível exportar Dashboards

Confira o roteiro do ClickUp aqui para ver como estamos corrigindo essas pequenas desvantagens.

Além disso, confira todas as novidades recursos que esse incrível software de criação de formulários tem reservado para você!

Preços do ClickUp

Plano Forever gratuito : Ideal para uso pessoal

: Ideal para uso pessoal Plano Ilimitado : Melhor para equipes pequenas (US$ 7/membro por mês)

: Melhor para equipes pequenas (US$ 7/membro por mês) Plano Empresarial : Ideal para equipes de médio porte (US$ 12/membro por mês)

: Ideal para equipes de médio porte (US$ 12/membro por mês) Plano Empresarial: Entre em contato com a ClickUp para obter preços personalizados

Avaliações de clientes do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. Jotform

Via Jotform Jotform é um criador de formulários on-line com todos os recursos que permite aos usuários coletar dados criando formulários robustos. Ele apresenta vários modelos e opções de personalização que facilitam a criação de formulários avançados para qualquer finalidade.

Além disso, os usuários podem acessar análises em tempo real para otimizar o desempenho do formulário. Com seu conjunto abrangente de recursos e interface de usuário simples,

Características principais do Jotform

Crie aplicativos totalmente personalizados e sem código com o Jotform Apps

Colete e organize dados com o Jotform Tables

Transforme os dados coletados em PDFs com o Jotform PDF Editor

Colete pedidos de emprego, solicitações de RH e muito mais, e transforme-os em tarefas com o Jotform Approvals

Profissionais do Jotform

Os aplicativos criados com o Jotform podem ser baixados em qualquer computador, tablet ou smartphone

Aceite pagamentos com cartão de débito ou crédito, cheque eletrônico, ACH e muito mais com as integrações de processadores de pagamento

Uma ampla coleção de integrações de formulários

Contras do Jotform

As assinaturas têm algumas limitações

Não é necessariamente intuitivo para alguns usuários

Preços do Jotform

O Jotform oferece um plano gratuito, mas para associações mais extensas, o preço do plano pago começa em US$ 29/mês.

Avaliações de clientes do Jotform

G2 : 4.7/5 (mais de 1000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 1000 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 800 avaliações)

Confira mais_ Alternativas ao Jotform_ !

3. Formulários do Google

Via Google Forms

O Google Forms é um software gratuito de criação de formulários que salva automaticamente os resultados do formulário em uma planilha do Google Sheets para análise avançada. **Compare Jotform Vs. Google Forms !

Por falar nisso... aqui está nossa análise avançada do Google Forms:

Principais recursos do Google Forms

Modelos de formulários prontos

Escolha entre opções de elementos de formulário, como caixas de texto de resposta curta e longa, caixas de seleção, seleções de múltipla escolha, menus suspensos e opções de upload de arquivos

Compartilhe seu formulário on-line com colegas de equipe para facilitar a colaboração

Profissionais do Google Forms

A ferramenta é gratuita; tudo o que você precisa é de uma Conta do Google

Tem lógica condicional básica que ajusta as perguntas que as pessoas veem com base nas respostas que elas fornecem

Use a integração com o Google Sheets para visualizar e analisar as respostas dos formulários on-line

Contras do Google Forms

O aplicativo não tem recurso para coletar pagamentos de clientes

É necessário ter acesso à Internet para usar esse criador de formulários on-line

Modelos e opções de personalização limitados

Está procurando opções melhores? Dê uma olhada nestas Alternativas aos formulários do Google* .

Preços do Google Forms

Esse criador de formulários está disponível gratuitamente. E se você o obtiver como parte do G-Suite (que oferece recursos de segurança adicionais), os preços começam em US$ 6/usuário por mês.

Avaliações de clientes do Google Forms

G2 : 4.6/5 (mais de 9.000 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 6.000 avaliações)

Procurando mais softwares de formulário? Dê uma olhada nestes_ Alternativas ao Formstack_ !

Via Microsoft Forms

O Microsoft Forms é um criador de formulários on-line que armazena todas as respostas de seus formulários em Microsoft Excel para você.

Mas quão "Excel-lent" é esse aplicativo?

Vamos descobrir:

Principais recursos do MS Forms

A IA integrada e as recomendações inteligentes ajudam você a coletar o feedback certo

Crie seus próprios formulários com temas personalizáveis

Envie aos usuários um link direto para responder quando terminar de criar seu formulário on-line

Profissionais do MS Forms

Use a integração com o Microsoft Excel para obter insights detalhados sobre os dados coletados

A integração com o Outlook facilita o compartilhamento de formulários por e-mail

Pode ser usado em qualquer navegador e em qualquer dispositivo

Crie formulários no Microsoft Word

Contras do MS Forms

Não oferece pastas, o que dificulta a organização dos formulários

Falta de recursos de edição de rich text, como fontes em negrito, sublinhado, itálico, subscrito, sobrescrito, cores e funções matemáticas

Os usuários não podem salvar um formulário on-line para uso posterior ou atualizar uma resposta enviada

Preços do MS Forms

Esse criador de formulários é gratuito para uso pessoal se você tiver uma conta da Microsoft. Seu plano pago oferece mais modelos e custa a partir de US$ 5/usuário por mês (pago anualmente).

Avaliações de clientes do MS Forms

G2 : 4.5/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: N/A **Comparar o Google Forms e o MS Forms !

5. Criador de formulários do Elementor

Via Elementor

O Elementor é um poderoso aplicativo para WordPress construtor de sites . Usado por mais de 6% de todos os sites do mundo, O Elementor oferece um construtor de formulários visual perfeito para sites WordPress.

_Quais são alguns dos elementos que tornam esse construtor de formulários do Elementor tão legal?

Principais recursos do construtor de formulários Elementor

Processo de criação intuitivo de arrastar e soltar, sem código

Coleta de qualquer tipo de dados usando mais de 10 campos diferentes

Cores e tipografia que combinam com sua marca e estilo

Prós do construtor de formulários Elementor

Você pode criar formulários em várias etapas envolventes e simplificados

envolventes e simplificados Você pode fazer backup dos dados dos envios de formulários e gerenciá-los no Elementor

O criador de formulários inclui todos os campos que você pode precisar (por exemplo, campos de upload de arquivo, aceitação, dados, hora, html e senha)

Contras do criador de formulários Elementor

Não é oferecido na versão gratuita

Ainda não há lógica condicional

Preços do criador de formulários Elementor

O poderoso construtor de formulários visuais do Elementor está disponível para os usuários do Elementor Pro. Os pacotes começam em US$ 49 por ano.

Avaliações de clientes do Elementor

G2 : 4.6/5 (mais de 120 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 120 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 450 avaliações)

6. Feathery

via Feathery Feathery é um poderoso criador de formulários para equipes de produtos. Essa ferramenta permite que as equipes de produtos criem fluxos no aplicativo para integração de usuários, pagamentos, inscrição e muito mais, sem recursos de desenvolvedor.

Os usuários podem criar formulários totalmente personalizáveis com um editor visual semelhante ao Webflow, um poderoso construtor de lógica e mais de 5.000 integrações, incluindo ferramentas como Segment, Stripe e Firebase.

principais recursos do #### Feathery

Crie formulários nativos da marca

Editor de arrastar e soltar

Suporta lógica avançada

Integra-se a mais de 5.000 aplicativos

SDKs React e Javascript fáceis de usar pelo desenvolvedor

Profissionais do Feathery

Crie e aprimore formulários importantes, como integração de usuários, pagamentos e inscrição, em uma fração do tempo que levaria com os desenvolvedores

Personalize seus formulários com um construtor de lógica condicional fácil de usar

Permita que seus usuários escolham e comprem produtos únicos ou de assinatura dentro do seu aplicativo usando a integração nativa do Stripe da Feathery

Amplie seu formulário com código personalizado usando os SDKs para desenvolvedores do Feathery para React e Javascript

Contras do Feathery

Demora mais para começar do que um construtor de formulários simples como o Google Forms

As integrações avançadas exigem um plano pago

Preços do Feathery

O Feathery oferece um plano gratuito. Para remover a marca Feathery dos formulários, os usuários precisarão fazer upgrade para o plano básico (US$ 50 por mês).

Avaliações de clientes do Feathery

Product Hunt: 4.7/5 (22 votos)

7. Forma de papel

Via Paperform Formulário de papel é um criador de formulários altamente personalizável que permite que os usuários criem formulários on-line para automatizar processos e realizar o trabalho.

Principais recursos do Paperform

Mais de 600 modelos pré-criados

Integrações e conexões nativas com mais de 3.000 aplicativos por meio de plataformas de terceiros (como o Zapier)

Suporta assinaturas eletrônicas

Profissionais do Paperform

Os gateways de pagamento são alimentados por Stripe, Square, Braintree e PayPal Business

Uma solução sem código que oferece aos usuários a capacidade de gerenciar qualquer projeto - desde receber pagamentos, coletar informações e organizar reservas.

Um editor que permite personalização quase ilimitada e fluxos de trabalho avançados

Contras do Paperform

Os modelos do Paperform só podem ser visualizados mediante registro para uma avaliação gratuita

Não há plano gratuito disponível

Preços do Paperform

Os planos pagos começam a partir de US$ 24 por mês.

Avaliações de clientes do Paperform

G2 : 4.6/5 (mais de 30 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4.9/5 (mais de 70 avaliações)

8. Formulários de gravidade

Formulários de Gravidade

O Gravity Forms é um plug-in do WordPress que foi criado inicialmente para formulários básicos de informações de contato.

_Mas o Gravity pode "puxar" todas as informações de que você precisa?

Vamos dar uma olhada nisso:

Principais recursos do Gravity Forms

mais de 30 campos de formulário prontos para usar

Executa cálculos avançados com base nos valores dos campos enviados

Respostas automáticas por e-mail para mantê-lo informado sempre que um formulário for enviado

Prós do Gravity Forms

Os usuários podem salvar um formulário on-line parcialmente preenchido e retornar mais tarde para finalizá-lo

A lógica condicional permite escolher quais campos, seções, botões e páginas são ocultos ou exibidos

Acesso a formulários móveis

A licença básica permite que você crie formulários ilimitados

Contras do Gravity Forms

Cada novo recurso é um plugin separado, que pode ser caro e demorado para instalar

Custa US$ 249 para ter acesso a mais de três vantagens, o que não é viável para pequenas empresas e startups

Não oferece um plano gratuito

Preços do Gravity Forms

Os planos pagos começam a partir de US$ 59 por ano.

Avaliações de clientes do Gravity Forms

G2 : 4.7/5 (mais de 200 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 16 avaliações)

9. Criador de formulários Pabbly

Via Pabbly

O Pabbly é um construtor de formulários on-line que faz parte de um suite de ferramentas. Ao comprar esse aplicativo de criação de formulários, você obtém acesso a vários aplicativos, como marketing por e-mail, faturamento e automações.

Mas quão suite é esse criador de formulários?

Vamos descobrir:

Principais recursos do Pabbly Form Builder

Variedade de modelos pré-criados

O gateway de pagamento personalizado e os recursos de várias moedas permitem que você receba pagamentos facilmente por meio de formulários de pagamento on-line

O editor simples de arrastar e soltar permite que você adicione, remova ou personalize qualquer bloco que desejar para criar seu formulário Pabbly

Prós do Pabbly Form Builder

Integre esse aplicativo criador de formulários a mais de 300 outros aplicativos, incluindoGoogle Sheets e WordPress

Recurso do Analytics para rastrear entradas de formulários

A criptografia SSL protege seus dados e informações contra hackers

Contras do Pabbly Form Builder

Não é compatível com aplicativos móveis

Não possui o campo de formulário "localização"

Mais caro do que outros softwares de criação de formulários

Preços do Pabbly Form Builder

O preço desse criador de formulários da Web começa em US$ 15/mês por formulário.

Avaliações de clientes do Pabbly Form Builder

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

10. Formulários Zoho

Via Zoho Forms

O Zoho Forms é um criador de formulários on-line fácil de usar, utilizado para criar formulários para qualquer finalidade. Não importa se você precisa de um formulário de inscrição ou de um convite de casamento, esse criador de formulários está à sua disposição.

_Mas será que ele tem tudo o que você precisa?

Vamos ver:

Principais recursos do Zoho Forms

Crie formulários responsivos sem codificação

Envie atualizações instantâneas por e-mail para seus entrevistados sempre que eles enviarem um formulário on-line

Atribua qualquer envio de formulário aos membros da sua equipe para que eles possam começar a trabalhar em uma tarefa relacionada

Pagamentos eformulário de pedido gerenciamento

Prós do Zoho Forms

Segurogateways de pagamento para receber pagamentos por meio de seu formulário

Criação de formulários off-line por meio do aplicativo móvel

Crie um modelo com as cores, o logotipo e os temas de sua empresa

Contras do Zoho Forms

Não há muitas opções de modelos de formulários

Se um usuário quiser retornar a um formulário mais tarde, ele terá que salvar um trecho de código primeiro. Isso pode afastar o usuário comum

Não há campo de formulário de "localização"

Preços do Zoho Forms

Esse criador de formulários tem um plano gratuito limitado com apenas três formulários. Seus planos pagos começam em US$ 10/usuário por mês.

Avaliações de clientes do Zoho Forms

G2 : 4.3/5 (mais de 60 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 50 avaliações)

11. Formulários Ninja

Via Ninja Forms

O Ninja Forms é um criador de formulários on-line para WordPress.

Esse aplicativo de criação de formulários é 100% amigável para iniciantes e faz você se sentir como um desenvolvedor de software ao criar um formulário detalhado.

Mas o Ninja Forms pode realmente ajudá-lo a se tornar um mestre dos formulários?

Vamos descobrir:

Principais recursos do Ninja Forms

Pode ajudá-lo a criar facilmente formulários bonitos e complexos

Campos de arrastar e soltar fáceis de usar e layouts simples de linhas e colunas

Integra-se a aplicativos como Zoho e Salesforce

Prós do Ninja Forms

Os envios de formulários podem ser enviados ou exportados como PDFs, arquivos do MS Excel e até mesmo como Google Sheets

Aceite pagamentos de forma segura por meio do PayPal ou de um cartão de crédito em qualquer formulário do WordPress

A equipe de suporte é muito ágil e resolve os problemas rapidamente

Contras dos formulários Ninja

O plugin principal tem funcionalidade limitada

Custa mais se você quiser plug-ins como permitir que os usuários salvem seu progresso e recursos de lógica condicional

Preços do Ninja Forms

O plano de preços desse software de formulário começa em US$ 29 quando cobrado anualmente.

Avaliações de clientes do Ninja Forms

G2 : 4.3/5 (mais de 10 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: N/A

12. Criador de formulários da HubSpot

Via Hubspot

Embora a HubSpot seja conhecida por seu CRM tudo-em-um, o criador de formulários do Marketing Hub criador de formulários gratuito oferece formulários para impulsionar suas várias campanhas de marketing, atendimento ao cliente e vendas. O criador de formulários da HubSpot também fornece insights e análises aprofundados sobre as respostas dos clientes.

Analise os envios para identificar tendências comuns dos clientes e oferecer soluções exclusivas para melhorar a experiência do cliente.

Principais recursos do HubSpot Form Maker

A ferramenta é gratuita; tudo o que você precisa é do HubSpot CRM gratuito

Sincronizado com o seu CRM para que você possa registrar facilmente as respostas dos clientes

Acompanhe facilmente os clientes com follow-ups automatizados e personalizados

Prós do HubSpot Form Maker

Os envios de formulários podem ser enviados ou exportados como PDFs, arquivos do MS Excel e até mesmo como Planilhas Google

Aceite pagamentos de forma segura por meio do PayPal ou de um cartão de crédito em qualquer formulário do WordPress

A equipe de suporte é muito ágil e resolve os problemas rapidamente

Contras do HubSpot Form Maker

O criador de formulários está incluído no Marketing Hub, mas não é oferecido isoladamente à la carte

Curva de aprendizado acentuada para novos usuários para maximizar as ferramentas multifuncionais

Preços da HubSpot

A HubSpot oferece uma ferramenta gratuita de criação de formulários que vem com seu CRM gratuito. Esse criador de formulários inclui funcionalidades adicionais nas edições premium da HubSpot. Consulte a página de preços para obter mais informações.

Avaliações de clientes da HubSpot

G2 : 4.4/5 (mais de 7000 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 7000 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 4000 avaliações)

13. Formulários da Web do OnePageCRM

Via OnePageCRM

**O site do *OnePageCRM formulários da web oferecem funcionalidade exclusiva, na qual você pode adicionar lembretes a cada envio e coletar um número ilimitado de respostas. Uma vez coletados, todos os envios são organizados em uma lista de tarefas dinâmica e classificados por urgência.

Dessa forma, você pode ter certeza de que enviará um acompanhamento oportuno e nunca se esquecerá de um novo lead ou consulta.

principais recursos do #### OnePageCRM Web Forms

Lembretes automáticos ao lado de cada envio

Interface simples de arrastar e soltar

Integração perfeita com o CRM

Prós do OnePageCRM Web Forms

Acompanhamento eficiente de cada envio

Número ilimitado de respostas

Código incorporado exclusivo para cada formulário

Contras do OnePageCRM Web Forms

Opções de personalização limitadas (adequado apenas para pequenas empresas, não para grandes empresas)

Não há modelos pré-salvos

Preços do OnePageCRM

A assinatura do OnePageCRM começa a partir de US$ 9,95/mês por usuário e inclui o criador de formulários on-line.

Avaliações de clientes do OnePageCRM

G2 : 4.7/5 (mais de 50 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 60 avaliações)

14. Aplicativo LeadGen

Via aplicativo LeadGen Aplicativo LeadGen é um criador de formulários on-line que ajuda a criar formulários atraentes para a captura de leads. A ferramenta ajuda você a converter mais leads e aumenta as taxas de conversão on-line. Ela ainda oferece recursos de teste A/B para otimizar seus formulários de maior conversão.

principais recursos do aplicativo #### LeadGen

Crie formulários de várias etapas com designs otimizados para conversão.

Modelos de formulários com diferentes setores.

Formulários com lógica condicional.

Prós do aplicativo LeadGen

Fácil de criar formulários com uma vasta seleção de modelos

Integrações com mais de 3.00 aplicativos e softwares por meio de conexão webhook

Formulários de teste com recursos de teste A/B

contras do aplicativo #### LeadGen

Os formulários têm algumas limitações

Não oferece um plano gratuito

Preços do aplicativo LeadGen

Há três planos pagos para o LeadGen App, a partir de US$ 39/mês para 20 formulários.

Avaliações de clientes do LeadGen App

G2 : N/A

: N/A Capterra: 5.0/5 (15+ avaliações)

ClickUp: O criador de formulários certo para a sua equipe

O uso do software criador de formulários é uma das maneiras mais fáceis de criar formulários para coleta de dados.

Os aplicativos de formulário têm recursos como arrastar e recursos fáceis de usar e lógica condicional que tornam seus formulários agradáveis para os usuários preencherem.

No entanto, para criar os formulários mais intuitivos e bonitos, você precisa de uma ferramenta que faça com que os usuários Cliquem(Subam) na pesquisa em primeiro lugar.

Que ferramenta poderia ajudá-lo a fazer isso? 😉

Com recursos que vão de painéis a avançados gerenciamento de tarefas o ClickUp oferece às empresas tudo o que elas precisam para a criação avançada de formulários e análise instantânea de dados. Obtenha o ClickUp gratuitamente para criar as formas mais bonitas e complexas hoje!