Formulários mais inteligentes com base na lógica condicional suportam seus fluxos de trabalho mais complexos

Já se passaram quase três anos desde que o ClickUp apresentou Visualização do formulário . Desde então, esse recurso se tornou um dos favoritos dos fãs, pois os formulários são a principal maneira pela qual nossos usuários capturam informações das pessoas e trazem esses dados para o ClickUp.

Empresas de todos os tipos usam formulários, desde empresas de software que capturam leads de vendas até frotas de automóveis que enviam solicitações de peças. Como os casos de uso são infinitos, pode ser complicado configurar seu Formulário para obter as informações certas que você precisa das pessoas certas.

Nós entendemos isso. É por isso que estamos trabalhando arduamente para tornar o ClickUp Forms mais poderoso do que nunca.

Hoje, estamos entusiasmados em oferecer um de nossos recursos mais solicitados, a Lógica Condicional em Formulários - um novo recurso impressionante que permite criar formulários mais inteligentes para seus fluxos de trabalho mais complexos

A lógica condicional nos ClickUp Forms permite que você crie formulários mais inteligentes para coletar dados ou informações, como feedback de produtos

O que é lógica condicional?

A lógica condicional permite que você crie um único formulário dinâmico que suporta vários casos de uso, economizando um tempo precioso para você e para a pessoa que está preenchendo o formulário!

Com a lógica condicional nos formulários, você pode:

Criar um formulário que se adapta rapidamente com base em seleções de campos anteriores para dar suporte a uma variedade de casos de uso

que se adapta rapidamente com base em seleções de campos anteriores para dar suporte a uma variedade de casos de uso Agilizar o preenchimento de formulários apresentando às pessoas apenas os campos relevantes para suas necessidades

apresentando às pessoas apenas os campos relevantes para suas necessidades Lidar com processos complexos capturando informações mais precisas dos entrevistados para acionar fluxos de trabalho específicos ou automações

Crie formulários mais inteligentes no ClickUp com lógica condicional para agilizar o processo, independentemente da complexidade

Exemplos de formulários dinâmicos que economizam tempo

Precisa de algumas ideias para começar? Aqui estão algumas das maneiras mais comuns que vemos nossa comunidade usar os formulários:

Feedback do produto: Os ClickUp Forms facilitam para as equipes de produtos permitir que os usuáriosrelatar bugsenviem solicitações de recursos ou sugiram melhorias na experiência do usuário. Agora, com a lógica condicional, eles podem capturar tudo isso usando um único formulário. Dependendo do tipo de feedback que o usuário está enviando, o formulário apresentará os campos apropriados para preenchimento. Dica profissional: useautomações para encaminhar o feedback para a equipe correta ou até mesmo adicioná-lo ao sprint da próxima semana. Solicitações criativas: Está tendo problemas para fazer com que as partes interessadas adotem o processo de solicitação de ativos criativos da sua equipe? O uso de um formulário com lógica condicional pode simplificar a obtenção das informações corretas, como um roteiro para um vídeo ou especificações para um novo gráfico. Você obterá exatamente as informações corretas, independentemente do tipo de ativo, e sua equipeserá mais produtiva do que nunca! Encaminhamento de leads de vendas: Garanta que todos os clientes potenciais recebam o tratamento de luvas brancas de seuEquipe de vendas. Com a lógica condicional, você pode fazer coisas como fazer perguntas diferentes com base no produto ou serviço específico em que um cliente potencial está interessado e, em seguida, encaminhar os leads adequadamente. Solicitações de serviço de TI: As equipes de TI agora podem fornecer aos seus colegas de trabalho um único formulário para todas as solicitações de tecnologia, independentemente de o colega de equipe precisar de acesso a um novo software ou a um novo computador. Por exemplo, com a lógica condicional, você pode perguntar aos funcionários se elesusam um Mac ou PC e, com base em sua seleção, apresentar a eles uma lista de versões do sistema operacional MacOS ou Windows no próximo campo. Você finalmente criará um processo simplificado e indolor para todos os envolvidos!

Simplifique as solicitações internas para que as equipes de design ou TI coletem as informações exatas necessárias em seus formulários

Supercharge Forms With Automations

Como você sabe, o envio de um formulário é apenas o começo! Ao combinar os formulários com a automação, você pode realmente começar a automatizar totalmente os processos em sua empresa, economizando muito tempo.

Aqui estão alguns dos meus truques favoritos para ajudá-lo a colocar os formulários no piloto automático:

Atribuir tarefas : Use a lógica condicional nos formulários para reunir informações pertinentes sobre um tópico a fim de atribuir a tarefa ao membro apropriado da equipe. Por exemplo, você pode atribuir diferentes tarefas de feedback de produto com base em quaisGerente de produto possui o recurso relevante.

: Use a lógica condicional nos formulários para reunir informações pertinentes sobre um tópico a fim de atribuir a tarefa ao membro apropriado da equipe. Por exemplo, você pode atribuir diferentes tarefas de feedback de produto com base em quaisGerente de produto possui o recurso relevante. Adicionar tarefa a várias listas : Reduza o tempo de resposta encaminhando os envios de formulários para a equipe que precisa lidar com o trabalho. Por exemplo, talvez você queira enviar a solicitação de um novo computador para a lista da equipe de integração e encaminhar a solicitação de software para a lista de solicitação de serviços de TI.

: Reduza o tempo de resposta encaminhando os envios de formulários para a equipe que precisa lidar com o trabalho. Por exemplo, talvez você queira enviar a solicitação de um novo computador para a lista da equipe de integração e encaminhar a solicitação de software para a lista de solicitação de serviços de TI. Aplique um modelo : Comece com as chaves na ignição e tenha todas as suas subtarefas, responsáveis e relacionamentos já configurados quando um formulário for enviado.

: Comece com as chaves na ignição e tenha todas as suas subtarefas, responsáveis e relacionamentos já configurados quando um formulário for enviado. Enviar notificações: Adicione um comentário @mention para alguém revisar, de modo que o trabalho apareça em suas notificações.

Se você deseja obter feedback sobre o produto, otimizar os processos de admissão ou aumentar a eficiência das vendas, a lógica condicional nos formulários pode ajudá-lo a fazer isso. E a melhor parte? Esse recurso está vivo agora! Atualização para o Business Plus ou Enterprise e experimente você mesmo o poder da lógica condicional em formulários.

Faça upgrade de seu plano ClickUp