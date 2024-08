10 melhores softwares gratuitos de gráfico de Gantt para Mac em 2024

Os gráficos de Gantt são ideais para o gerenciamento de projetos porque fornecem uma visão geral do cronograma e do escopo de um projeto. Eles facilitam a estimativa cronogramas de projetos e identificar possíveis gargalos em seu fluxo de trabalho.

E quando eles são incorporados ao software de gerenciamento de projetos os gráficos de Gantt ganham superpoderes - eles podem ser vinculados a tarefas e responsáveis, mover tarefas relacionadas quando os prazos mudam e mostrar o progresso de um projeto em tempo real.

Infelizmente, muitos Software de gráfico de Gantt funcionam apenas (ou melhor) em sistemas Windows. Mas se você for um usuário de Mac, não se preocupe - há ferramentas que funcionam no seu dispositivo. Saiba mais nesta lista de 10 softwares de gráficos de Gantt para usuários de Mac.

O que você deve procurar em um software de gráfico de Gantt para Mac?

Ao escolher um software de gráfico de Gantt para Mac, considere os seguintes recursos:

Interface do usuário: A interface do usuário deve ser fácil de usar e entender. Ela deve facilitar o acesso a todos os recursos de que você precisa Automação: Você deve ser capaz de automatizar etapas de rotina e fluxos de trabalho simples para economizar o tempo gasto emfazer gráficos de Gantt3. Colaboração: O software de gráficos de Gantt deve facilitar a colaboração, permitindo que os membros da equipe atribuam, visualizem e comentem as tarefas Monitoramento de desempenho: O monitoramento de desempenho é essencial para qualquer software de gráfico de Gantt. Esse recurso permite que você acompanhe o progresso de várias tarefas e analise como elas afetam olinha do tempo geral do projeto Continue lendo para saber mais sobre os 10 melhores ferramentas para criar gráficos de Gantt em um Mac.

Os 10 melhores softwares de gráficos de Gantt para Macs

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

O ClickUp é uma suíte de produtividade baseada na nuvem com um Visualização de gráfico de Gantt para gerenciamento de projetos. Ele faz com que os gráficos de Gantt fiquem bonitos com uma interface de usuário organizada e elementos personalizáveis.

Como o restante da plataforma, Gráfico de Gantt do ClickUp do ClickUp para Mac é um prazer de usar, com uma interface responsiva de arrastar e soltar e suporte para vários colaboradores trabalhando simultaneamente no mesmo gráfico.

Explore nossa ferramenta de gráfico de Gantt baixando o ClickUp para MacOS e começando com isso modelo simples de Gantt .

melhores recursos do #### ClickUp

Identifica automaticamente possíveis gargalos com rastreamento inteligente de caminhos críticos

Visualização dinâmica da linha do tempo, incluindo reprogramação automática de todas as tarefas vinculadas quando você move uma tarefa comdependências* Classificação com um clique de acordo com a data de vencimento, a prioridade, os responsáveis, a data de criação e outras opções de classificação

Acompanhe o progresso do projeto em tempo real com porcentagens dinâmicas de progresso

Obtenha uma visão geral de todos os projetos em andamento em um gráfico de Gantt com codificação clara por cores

Interface responsiva de arrastar e soltar para que vários colaboradores possam fazer alterações no gráfico

Limitações do ClickUp

Os usuários do plano gratuito não podem exportar gráficos de Gantt como arquivos PDF ou PNG

Novos usuários podem achar a extensão da capacidade de personalização esmagadora (algo que pode ser atenuado por começando com modelos de gráficos de Gantt em vez de partir de uma tela em branco)

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Business: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Business Plus: $19/mês por usuário

$19/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

ClickUp ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. Plano de alternância

via TogglPlano Toggl é uma ferramenta de planejamento e gerenciamento de projetos que oferece uma visualização de gráfico de Gantt. Você pode criar gráficos de Gantt para qualquer projeto e visualizar facilmente o status das tarefas e o progresso. O Toggl também funciona como um calendário de equipe e planejador de projetos.

Se, depois de ler sobre os recursos e as limitações do Toggl Plan, você não tiver certeza de que deseja experimentá-lo, confira esta lista de alternativas ao Toggl.

Melhores recursos do Toggl Plan

A visualização de Gantt segmentada facilita aidentificar tarefas de longo prazo* Adicione contexto com anexos de arquivos, comentários e listas de verificação

O design responsivo garante que o gráfico se ajuste sozinho ao redimensionar as janelas

Tem integrações com aplicativos populares como Asana, Trello, Jira, Zendesk e Basecamp

Limitações do Toggl Plan

Só é possível adicionar um anexo de arquivo por tarefa

Não é possível ocultar tarefas "concluídas", a menos que você esteja no plano Business, que é mais caro

Preços do plano Toggl

Teste gratuito

Equipe: US$ 9/mês por usuário

US$ 9/mês por usuário Empresa: US$ 15/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Toggl Plan

G2: 4,3/5 (mais de 30 avaliações)

4,3/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

3. EquipeGantt

via TeamGantt EquipeGantt é um poderoso software de gráfico de Gantt para Macs com uma interface de usuário de boa aparência e ênfase na colaboração em equipe. Ele inclui recursos como bate-papos específicos para tarefas, tarefas automatizadas e agendamento de projetos e uma interface intuitiva de arrastar e soltar.

Melhores recursos do TeamGantt

Colaboração em tempo real, independentemente do número de pessoas que estejam participando do projeto

Belos gráficos de Gantt e linhas do tempo codificados por cores

Interface de arrastar e soltar para facilitar a reprogramação de tarefas

Agendamento automático de tarefas para economizar tempo (não há necessidade de ajustar manualmente as datas de vencimento)

Limitações do TeamGantt

Às vezes, o carregamento é lento

Pequenas falhas ocasionais, como marcos que não são exibidos (confira estes***Alternativas do TeamGantt*!)

Preços do TeamGantt

**Gratuito

Lite: $24/mês por gerente + 5 colaboradores por gerente

$24/mês por gerente + 5 colaboradores por gerente Pro: $59/mês por usuário + colaboradores ilimitados

$59/mês por usuário + colaboradores ilimitados Enterprise: $99/mês por usuário + colaboradores ilimitados

TeamGantt avaliações e comentários:

G2: 4,8/5 (mais de 800 avaliações)

4,8/5 (mais de 800 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

4. Smartsheet

via SmartsheetSmartsheet é um software popular de gráfico de Gantt para usuários de Mac. Ele oferece recursos como dependências de tarefas, controles de arrastar e soltar da linha do tempo e notificações automatizadas para ajudá-lo a acompanhar o andamento do projeto. O Smartsheet também oferece suporte à colaboração com várias partes interessadas para uma comunicação mais eficiente e atribuição de tarefas mais fácil.

Observe que muitos concorrentes oferecem recursos semelhantes, portanto, certifique-se de comparar o Smartsheet com softwares alternativos antes de se comprometer com um plano pago.

Melhores recursos do Smartsheet

Oferece controle granular sobre permissões de acesso, segurança e gerenciamento de dados

Alterações e atualizações em tempo real para manter todos os membros da equipe informados

Permite que você automatize fluxos de trabalho, como solicitações de feedback recorrentes em intervalos predefinidos

Tem uma comunidade ativa de usuários especializados que compartilham práticas recomendadas e soluções relacionadas ao software

Limitações do Smartsheet

Recursos limitados de formatação

Alguns usuários acham que o software pode ficar confuso ao lidar com vários subníveis de tarefas

Preços do Smartsheet

**Gratuito

Pro: $9/mês por usuário

$9/mês por usuário Business: $32/mês por usuário

$32/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Smartsheet ratings and reviews

G2: 4,4/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 2.000 avaliações)

5. Trabalho em equipe

via Trabalho em equipeTrabalho em equipe é uma plataforma de gerenciamento de projetos com uma ferramenta de gráfico de Gantt para Mac. Ela permite acompanhar vários projetos e trabalhar no mesmo gráfico simultaneamente com os membros da sua equipe.

Além disso, ele oferece uma gama de ferramentas de relatórios para medir o desempenho do projeto.

Melhores recursos do trabalho em equipe

Dependências de tarefas para identificar rapidamente os gargalos

Defina a prioridade das tarefas para ajudar a equipe a se concentrar no trabalho mais importante

Equilíbrio entre funcionalidade e facilidade de uso

Integra-se a softwares comumente usados por equipes virtuais, como Google Workspace, Databox, Toggl Track e várias ferramentas de desenvolvimento, contabilidade e marketing

Limitações do trabalho em equipe

Recursos de personalização limitados

Mais caro do que a maioria das ferramentas desta lista

Preços do Teamwork

Gratuito

Inicial: US$ 8,99/usuário por mês

US$ 8,99/usuário por mês Entrega: $13,99/usuário por mês

$13,99/usuário por mês Crescimento: US$ 24,99/usuário por mês

Teamwork classificações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 700 avaliações)

6. Segunda-feira.com

via Segunda-feira.comSegunda-feira.com é um "sistema operacional de trabalho" que visa a ajudá-lo a otimizar seus fluxos de trabalho e aplicativos. Além de um recurso de gráfico de Gantt, o Monday oferece visões gerais de projetos, bem como visualizações de painel e Kanban.

Você pode ficar de olho na carga de trabalho de cada membro da equipe para distribuir uniformemente o trabalho entre eles.

Como todo software, o Monday também tem suas limitações. Compilamos uma lista de Alternativas ao Monday para ajudá-lo a decidir se esse é o software certo para você.

Melhores recursos do Monday

Uma ferramenta de baixa manutenção para gerenciamento de tarefas e projetos

Oferece suporte a importações rápidas e contínuas dePlanilhas do Excel (arquivos CSV) e as converte em quadros inteligentes que podem ser visualizados como gráficos de Gantt

Automações fáceis de configurar para eliminar tarefas manuais e repetitivas

Integra ferramentas de colaboração, produtividade e design

Limitações de segunda-feira

Não possui recursos avançados de dependência de tarefas

Não há opção para atribuir comentários nos gráficos de Gantt aos membros da equipe

Preços do Monday

**Gratuito

Basic: US$ 8/usuário por mês

US$ 8/usuário por mês Standard: $10/usuário por mês

Monday classificações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 6.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 6.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 3.000 avaliações)

7. SmartDraw

Exemplo de gráfico Pert do SmartDraw SmartDraw é um software de diagramação e gráfico de Gantt para dispositivos Mac. É ideal para casos de uso altamente técnico, como engenheiros e desenvolvimento de aplicativos .

Além disso, muitos usuários o consideram adequado para empresas, pois ele pode fornecer logon único para milhares de usuários em uma organização.

melhores recursos do #### SmartDraw

Tem um mecanismo de formatação inteligente que o ajuda a criar seus gráficos

Vem com modelos para mais de 70 formatos visuais, incluindo gráficos de Gantt

Integra-se ao MS Office, G Suite, Jira e muito mais

Importação do Visio e arquivos do Lucidchart

Limitações do SmartDraw

O software trava ocasionalmente

Alguns usuários acham a navegação confusa

Preços do SmartDraw

Um único usuário: US$ 9,95 por mês, cobrado anualmente

US$ 9,95 por mês, cobrado anualmente Mais de 5 usuários: US$ 5,95/usuário por mês, cobrado anualmente

SmartDraw ratings and reviews

G2: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

4,6/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,1/5 (107+ avaliações) **Experimente estas alternativas ao SmartDraw !

8. GanttPRO

via GanttPRO GanttPRO é diferente de muitas opções desta lista porque é uma ferramenta de gerenciamento de projetos baseada em gráficos de Gantt. Sem sinos e assobios - você planeja, estima e acompanha o trabalho usando gráficos de Gantt, pura e simplesmente. Graças a esse nível de foco, muitos usuários consideram o GanttPRO fácil de aprender e usar.

Melhores recursos do GanttPRO

Permite agrupar tarefas, subtarefas e marcos em um projeto

Útil para o gerenciamento de recursos: Calcula automaticamente os custos de tarefas e projetos com base nos recursos que você vinculou às tarefas e no custo do recurso por hora

Possui espaços de trabalho separados para gráficos pessoais e de equipe

Oferece opções para conceder permissões de visualização e edição aos membros da equipe

Limitações do GanttPRO

Na versão gratuita, o software coloca uma marca d'água nos gráficos exportados

Falta fluidez ao aumentar e diminuir o zoom e ao usar o controle deslizante

Preços do GanttPRO

Teste gratuito

Basic: US$ 7,99/usuário por mês

US$ 7,99/usuário por mês Pro: $12,99/usuário por mês

$12,99/usuário por mês Business: $19,99/usuário por mês

$19,99/usuário por mês Enterprise: Entre em contato para saber o preço

GanttPRO avaliações e comentários

G2: 4,8/5 (mais de 300 avaliações)

4,8/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 300 avaliações)

9. nTask

via nTask nTask é um software de gerenciamento de projetos com gráficos de Gantt interativos. É útil para priorizar tarefas, gerenciar riscos e acompanhar o progresso. A ferramenta de gráfico de Gantt do nTask é integrada ao restante da plataforma, o que significa que você pode extrair informações do projeto de várias exibições e painéis para o seu gráfico.

Melhores recursos do nTask

Envia notificações em tempo real sempre que o status de um projeto é atualizado

Permite atribuir problemas e riscos aos membros da equipe sem sair da visualização do gráfico de Gantt

Mostra as subtarefas vinculadas com um único clique no menu suspenso das tarefas principais

Integra-se a centenas de softwares, incluindo calendários, planilhas, armazenamento em nuvem e aplicativos de comunicação como o Slack

Limitações do nTask

Pode ser lento para carregar projetos, gráficos e resultados de consultas

Os gráficos de Gantt não estão disponíveis no plano gratuito

Preços do nTask

Gratuito

Premium: US$ 4 por mês para 1 usuário (preços diferenciados, dependendo do número de usuários)

US$ 4 por mês para 1 usuário (preços diferenciados, dependendo do número de usuários) Business: US$ 12 por mês para 1 usuário (preços diferenciados dependendo do número de usuários)

US$ 12 por mês para 1 usuário (preços diferenciados dependendo do número de usuários) Enterprise: Entre em contato para obter preços

nTask avaliações e comentários

G2: 4,4/5 (17 avaliações)

4,4/5 (17 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 100 avaliações)

10. Zona de trabalho

via Workzone Área de trabalho é um software de gerenciamento de projetos conhecido por seu serviço de suporte pós-venda e pela interface de usuário organizada. Apesar de ser rico em recursos, é fácil de aprender, especialmente com os tutoriais fornecidos pela equipe do Workzone.

Melhores recursos do Workzone

A equipe do Workzone oferece treinamento e suporte ilimitados aos clientes

Alto nível de personalização para que você possa criar fluxos de trabalho e gráficos adequados à sua maneira de trabalhar

Muitos avaliadores dizem que obtiveram respostas rápidas e amigáveis da equipe de suporte ao cliente

Permite que você crie listas de tarefas pessoais e configure lembretes automáticos por e-mail

Limitações do Workzone

Somente o plano Enterprise tem uma função de caminho crítico

Alguns usuários acham difícil criar e personalizar modelos

Preços do Workzone

Sem teste gratuito

Equipe: $24/usuário por mês

$24/usuário por mês Profissional: $34/usuário por mês

$34/usuário por mês Enterprise: $43/usuário por mês

Workzone classificações e comentários

G2: 4,3/5 (50 avaliações)

4,3/5 (50 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

Obtenha insights cruciais com o melhor software de gráfico de Gantt para Mac

Os gráficos de Gantt fornecem insights que uma simples linha do tempo ou até mesmo um Quadro Kanban não pode. Eles mostram quais tarefas serão realizadas e em que momento durante a duração de um projeto, ajudando-o a planejar, priorizar e gerenciar seus recursos com mais eficiência. Eles o ajudam a identificar e corrigir possíveis atrasos antes que eles aconteçam.

Com o software certo, você pode maximizar o valor que obtém de Gráficos de Gantt . Comece a criar gráficos de Gantt para Mac em um piscar de olhos criando um espaço de trabalho gratuito no ClickUp .