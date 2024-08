As 10 principais alternativas e concorrentes do Toggl para 2024 (recursos, preços, classificações)

_Está procurando as melhores alternativas ao Toggl?

O Toggl é uma ferramenta de controle de tempo que também oferece alguns recursos de gerenciamento de projetos e recrutamento.

E, à primeira vista, o Toggl pode parecer uma pequena varinha mágica que pode acabar com todos os seus problemas de gerenciamento de tempo!

No entanto, se olhar mais de perto, você verá que o Toggl tem limitações significativas.

Neste artigo, daremos uma breve olhada no que é o Toggl e em algumas de suas limitações críticas.

Em seguida, abordaremos as dez principais alternativas ao Toggl e exploraremos seus principais recursos, prós, contras, preços e avaliações de usuários para ajudá-lo a encontrar a ferramenta de gerenciamento de tempo perfeita.

O que é o Toggl?

o Toggl começou como um Rastreamento de tempo ferramenta para ajudá-lo a se manter produtivo.

Ele mediu quanto tempo você gastou em tarefas, forneceu insights sobre a colaboração da equipe e ajudou a entender a lucratividade do seu negócio.

No entanto, a ferramenta evoluiu para oferecer mais do que apenas um controle automático de tempo software de controle de tempo .

Atualmente, a Toggl oferece três produtos:

Toggl Track: rastreia o tempo gasto em um fluxo de trabalho com precisão

rastreia o tempo gasto em um fluxo de trabalho com precisão Toggl Plan : planejar e gerenciar seus projetos

planejar e gerenciar seus projetos Toggl Hire: selecionar e contratar candidatos com eficiência

_O que mais você pode pedir, certo?

Bem, se você for como muitos usuários do Toggl, provavelmente pediria menos drawbacks com certeza. 😕

Aqui está uma prévia de algumas das limitações críticas do Toggl:

Recursos de produtividade limitados, portanto, não há muito o que fazer para manter os membros da sua equipe concentrados

Opções limitadas de relatórios, de modo que não é possível obter insights mais profundos sobre o desempenho da equipe

Planos separados para controle de tempo, gerenciamento de projetos e recrutamento o tornam caro

Então, qual ferramenta você deveria usar?

Não se preocupe. Nós o ajudamos 😇!

10 fantásticas alternativas ao Toggl

O Toggl poderia ter sido sua ferramenta de controle de tempo preferida se não fosse por essas limitações gritantes.

Vamos explorar os recursos-chave, prós, contras, preços e avaliações de usuários dessas alternativas ao Toggl:

Baixe o ClickUp em qualquer dispositivo e acesse seu trabalho de qualquer lugar ClickUp

O ClickUp é o ferramenta de gerenciamento de projetos nº 1 do mundo usada por mais de 200.000 equipes superprodutivas em empresas como Uber, Airbnb e Google, além de startups em todo o espectro.

Mas você está procurando algo que seja **focado no controle de tempo _, certo?

Não se preocupe. O ClickUp está protegendo você! 💪

O ClickUp oferece um software gratuito de controle de tempo e outros gerenciamento de produtividade recursos para ajudá-lo a monitorar e analisar o tempo gasto em tarefas e projetos.

Curioso? 👀

Para começar, o ClickUp vem com um Rastreador de tempo nativo que você pode ativar rapidamente em seu espaço de trabalho.

Inicie um cronômetro para controlar o tempo enquanto trabalha via ClickUp

Inicie o cronômetro para registrar o tempo gasto em cada tarefa ou adicione manualmente entradas de tempo para acompanhar.

Usar o cronômetro global é muito fácil:

Você pode iniciar e parar o tempo em qualquer dispositivo que usar, pois ele funciona no aplicativo da Web, no aplicativo para desktop e no aplicativo móvel

dispositivo que usar, pois ele funciona no aplicativo da Web, no aplicativo para desktop e no aplicativo móvel Alterne rapidamente entre vários projetos ou tarefas em que estiver trabalhando, criando novos registros de tempo

Mantenha o Timer visível no Mini Mode para que você nunca se esqueça de parar o monitoramento quando concluir uma tarefa

Mas isso não é tudo.

Você também pode adicionar Rótulos aos registros de tempo para facilitar a filtragem, marcar o tempo como Faturável para faturamento rápido e até mesmo adicionar Notas aos registros de tempo para especificar em que exatamente você está trabalhando.

Veja as tarefas que se aplicam a critérios específicos aplicando opções de filtragem via ClickUp

Você também pode integrar sem esforço o ClickUp com software de controle de tempo de terceiros, como Everhour , Médico do tempo , Toggl , TimeCamp , Colheita , Clockify e mais para aumentar a funcionalidade.

Conecte aplicativos de terceiros para começar a rastrear o tempo no ClickUp via ClickUp

Prós do ClickUp

Fácil de usar e intuitiva interface de usuário

O modo off-line permite que você trabalhe de qualquer lugar e sincronize suas tarefas sempre que tiver uma conexão com a Internet

Criarlembretes em qualquer lugar do espaço de trabalho para ficar à frente dos prazos importantes do projeto

É muito fácil para os gerentes de projeto planejar tarefas e gerenciar cronogramas com a visualização interativa de Gantt

Disponível comoaplicativos para Android ou iOS, bem como para as plataformas Windows, Mac e Linux

Receba notificações de projetos em seu navegador, aplicativo da Web, celular ou endereço de e-mail

ClickUp Contras

Os usuários não podem exportar Dashboards do ClickUp

Dê uma olhada em nosso roteiro de produtos para ver como estamos corrigindo essas pequenas desvantagens e tornando o ClickUp ainda mais mágico! ✨

Preços do ClickUp

O ClickUp oferece múltiplos preços planos. O ClickUp tem um Free Forever Plan rico em recursos com projetos e usuários ilimitados. Os planos pagos começam a partir de US$ 7/usuário por mês.

Classificação do ClickUp

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.390 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.390 avaliações) G2: 4,7/5 (3.720+ avaliações)

2. TimeCamp

mas você pode contar com ele para monitorar a produtividade enquanto faz caminhadas longe de seu acampamento base?

Principais recursos do TimeCamp

O controle automático de tempo registra quanto tempo você gasta no trabalho ou em qualquer outra tarefa

O monitoramento da produtividade ajuda a definir metas e monitorar seu tempo produtivo e ocioso

O monitoramento do uso de sites e aplicativos rastreia o tempo gasto em aplicativos, sites e documentos específicos

TimeCamp Pros

Pode gerar faturas precisas com base no tempo monitorado

O controle de presença ajuda a monitorar entradas e saídas, licenças e horas extras

As aprovações com um clique permitem que você processeplanilhas de horas de funcionáriosrapidamente

Contras do TimeCamp

A interface é complicada de usar

Não é possível personalizar o painel de controle

Os relatórios de produtividade oferecem flexibilidade limitada, portanto, não é possível obter insights mais profundos sobre as informações de uso do tempo

Preços do TimeCamp

O TimeCamp oferece três planos de preços. O Plano Básico começa em 7 por usuário por mês.

Avaliações do TimeCamp

Capterra: 4,7/5 (mais de 530 avaliações)

4,7/5 (mais de 530 avaliações) G2: 4,7/5 (mais de 170 avaliações)

Check out these_ Alternativas ao TimeCamp_ !

3. Relógio

mas você deve usar o Clockify como seu rastreador de tempo preferido?

Vamos descobrir.

Principais recursos do Clockify

O rastreador de tempo permite que você rastreie o tempo gasto em tarefas automaticamente ou insira as horas manualmente

Suas planilhas de horas permitem registrar atividades semanais, adicionar notas e visualizar o tempo total gasto por atividade/dia

Seus relatórios ajudam a entender quem trabalhou em quê, quanto são suas horas faturáveis e permitem exportar esses dados

Clockify Pros

Vem com recursos básicossoftware de gerenciamento de projetos como tarefas, estimativas, status e muito mais

Permite monitorar o tempo gasto em outros aplicativos da Web, como Jira, ClickUp, GitHub, etc.

Disponível como aplicativos de desktop no Windows, Mac e Linux, bem como aplicativos móveis para dispositivos Android e iOS, como iPad e iPhone

Contras do Clockify

A maioria dos usuários menciona que a ferramenta pode apresentar alguns bugs com frequência

A interface de usuário é complicada

Não há lembretes para alertá-lo de que o cronômetro ainda está em execução, portanto, os usuários registram tempo desnecessário se esquecerem de desligar o cronômetro

Preços do Clockify

O Clockify oferece três planos de preços. Os planos pagos começam em US$ 9,99 por usuário e por mês.

Avaliações do Clockify

Capterra: 4,7/5 (mais de 1.590 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.590 avaliações) G2: 4,4/5 (mais de 100 avaliações)

Verifique nossa lista completa_ **Guia do Clockify vs. Toggl!

4. Médico do tempo

mas o Time **_Doctor pode tratar os pontos de produtividade dor _da sua equipe?

Principais recursos do Time Doctor

O rastreador de tempo ajuda a monitorar quanto tempo é gasto no trabalho em cada tarefa, projeto ou cliente

Os relatórios de produtividade resumem as horas monitoradas por dia, semana ou qualquer intervalo de datas que você escolher e ajudam a identificar padrões de comportamento improdutivos

Folhas de ponto e folha de pagamento ajudam com faturamento automático em massa e pagamentos em lote

Prós do Time Doctor

O controle de horas off-line permite que você acompanhe o progresso do projeto mesmo que sua internet seja desconectada

O monitoramento de sites e aplicativos garante que um trabalhador remoto ou um funcionário no escritório se atenha a aplicativos produtivos e relacionados ao trabalho

Disponível em dispositivos Windows, Mac, Linux, Android e iOS

Contras do Time Doctor

Não oferece uma versão gratuita e só vem com um período de teste de 14 dias

Os usuários não podemagendar tarefas como fariam no gerenciamento de projetos* Não é possível editar o tempo diretamente do aplicativo para desktop e é necessário fazer login no aplicativo Web para fazer alterações

Preços do Time Doctor

O Time Doctor oferece três planos de preços. Os planos pagos começam em US$ 8 por usuário por mês.

Avaliações do Time Doctor

Capterra: 4,5/5 (mais de 390 avaliações)

4,5/5 (mais de 390 avaliações) G2: 4,4/5 (mais de 250 avaliações)

5. Sempre

Principais recursos do Everhour

Registro de horas editável .

7. Equipe do Hub

Principais recursos do Hubstaff

Integrações com PayPal, Payoneer, Wise e Bitwage para enviar pagamentos a partir da plataforma

Detecção de tempo ocioso para interromper o controle ou reatribuir o tempo

Planeje e programe turnos e acompanhe a presença da equipe

Hubstaff Pros

Disponível em desktop, web, celular ou Chrome

Lembretes automatizados para os membros da equipe

Adicionar notas às entradas de tempo

Contras do Hubstaff

Os funcionários podem achar que ele viola a privacidade

Funcionários que trabalham em escritório e gastam tempo em tarefas off-line são difíceis de monitorar

Recursos básicos limitados no plano gratuito

Preços do Hubstaff

O Harvest oferece três planos de preços. Os planos pagos começam em US$ 7 por usuário por mês.

Avaliações da Hubstaff

G2: 4,3/5 (mais de 370 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 1.180 avaliações)

Verifique estes_ Alternativas para o Hubstaff_ !

8. RescueTime

Recursos principais do RescueTime

O RescueTime Assistant acompanha o progresso em direção a uma meta diária personalizada de Focus Work

Avalia e informa o usuário sobre seu trabalho de foco,aplicativos de gerenciamento de tempoe distrações

Bloqueia sites para foco profundo quando a Focus Session está ativada

RescueTime Pros

Fornece uma página de atividades que categoriza trabalho e pessoal

Alerta de multitarefa para ajudar a colocar o usuário de volta nos trilhos

O aplicativo da Web oferece uma visão geral da semana de trabalho e das metas do usuário

RescueTime Contras

Não é suficiente para o gerenciamento de projetos e tarefas

Não há recursos de colaboração

Falta de recursos de personalização

Preços do RescueTime

O RescueTime oferece uma avaliação gratuita. Solicite preços para usuários/equipes com o RescueTime.

Avaliações do RescueTime

G2: 4,2/5 (mais de 70 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 120 avaliações)

9. Timeneye

Principais recursos do Timeneye

Receba notificações de orçamento, relatórios e atualizações de projetos

Acesse um painel de calendário e uma visão geral do status da equipe

Importar e exportar dados

Timeneye Pros

Crie registros de horas manuais ou automatizados

Adicionar notas, etiquetas e detalhes aos registros de horas

Verifique a atividade em tempo real com o gráfico de recapitulação pessoal

Contras do Timeneye

Não há plano gratuito disponível

O gerenciamento de projetos para equipes de desenvolvimento e ágeis será limitado

Inadequado paraequipe multifuncional colaboração

Preços da Timeneye

A Timeneye oferece preços completos a partir de US$ 7 por usuário por mês.

Avaliações da Timeneye

G2: 4,6/5 (mais de 10 avaliações)

Capterra: 5/5 (mais de 100 avaliações)

10. DeskTime

Principais recursos do DeskTime

Oferece cálculo de custos, opção de tempo privado e faturamento

Rastreia o tempo gasto em URLs, programas e títulos de documentos

Rastreamento de tempo off-line personalizado como produtivo, improdutivo ou neutro

DeskTime Pros

Software integrado de controle de tempo Pomodoro para lembrar os usuários de fazer pausas no trabalho

Calendário compartilhável fora do escritório para se adiantar e planejar cargas de trabalho

Galeria de cartões de contato da equipe para facilitar a comunicação

Contras do DeskTime

Não é adequado para equipes que realizam tarefas longe da tela

Recursos básicos limitados no plano gratuito

Sem capacidade de rastreamento de tarefas

Preços do DeskTime

O DeskTime oferece quatro planos de preços. Os planos pagos começam em US$ 7 por usuário por mês.

Classificações do DeskTime

G2: 4,7/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 230 avaliações)

Escolha uma alternativa para o controle de tempo do Toggl hoje

O Toggl é uma ferramenta bastante decente quando se trata de controle de horas e gerenciamento da força de trabalho. No entanto, ela simplesmente não é a melhor que existe.

A ferramenta oferece flexibilidade limitada com relatórios, não suporta o bloqueio de sites e exige que você compre planos separados para controle de tempo, gerenciamento de projetos e recrutamento.

Você merece algo melhor.

Felizmente, você sempre tem o ClickUp, a alternativa perfeita do Toggl em que pode confiar.

Com o ClickUp, você pode controlar o tempo usando perfeitamente e até mesmo adicionar entradas manuais de tempo. Você também pode criar metas, atribuir tarefas a vários responsáveis, desenhar mapas mentais, gerenciar o progresso do projeto por meio de um gráfico de Gantt e fazer muito mais.

As possibilidades são praticamente infinitas!

Por que não obter o ClickUp gratuitamente e torne sua experiência de controle de tempo realmente mágica?