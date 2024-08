10 melhores softwares de controle de tempo para usuários de Mac em 2024

Você se pergunta para onde foi o dia quando finalmente se desconecta à noite? Se estiver tentando domar o relógio ou se tornar uma potência em produtividade, software de controle de tempo ajuda você a assumir o controle do seu dia e a atribuir cada minuto faturável.

O controle do tempo não precisa ser um processo invasivo ou complicado. O software de controle de tempo atual para Mac facilita a visualização do destino do seu tempo e concentra seus esforços onde você mais precisa deles.

Vamos explorar o que há de melhor em aplicativos de controle de tempo e encontrar o mais adequado para ajudá-lo a controlar seu tempo sem atrapalhar seu dia. Algumas dessas opções até tornam o controle de tempo divertido!

O que você deve procurar em um software de controle de tempo para Mac?

Ao procurar o melhor aplicativo de controle de tempo, há algumas coisas essenciais a serem lembradas. Esses fatores farão com que o uso do software de controle de horas seja menos trabalhoso e o transformarão em uma parte perfeita do dia de trabalho.

Simplicidade: Procure interfaces de usuário intuitivas e fáceis de navegar que facilitem o controle de horas faturáveis. É mais provável que você o faça (e o faça de forma consistente) se for uma adição simples à sua rotina diária

Procure interfaces de usuário intuitivas e fáceis de navegar que facilitem o controle de horas faturáveis. É mais provável que você o faça (e o faça de forma consistente) se for uma adição simples à sua rotina diária Flexibilidade: Escolha um software com a capacidade de alternar entre vários dispositivos. Por exemplo, talvez você queira começar a monitorar um projeto no seu MacBook, mas precise parar o cronômetro no seu iPad ou iPhone. Um recurso essencial para que os trabalhadores remotos possam controlar as horas de qualquer lugar!

Escolha um software com a capacidade de alternar entre vários dispositivos. Por exemplo, talvez você queira começar a monitorar um projeto no seu MacBook, mas precise parar o cronômetro no seu iPad ou iPhone. Um recurso essencial para que os trabalhadores remotos possam controlar as horas de qualquer lugar! Integrações: Encontre um software que se integre ao restante de sua pilha de tecnologia. Considere os aplicativos diários que você usa, como ferramentas de gerenciamento de equipes ou de monitoramento de funcionários, e encontre um aplicativo de controle de horas que se conecte a eles

Encontre um software que se integre ao restante de sua pilha de tecnologia. Considere os aplicativos diários que você usa, como ferramentas de gerenciamento de equipes ou de monitoramento de funcionários, e encontre um aplicativo de controle de horas que se conecte a eles Insights: Relatórios perspicazes tornam seus dados de controle de tempo ainda mais úteis. Procure um software que analise seus dados de tempo e ofereça insights sobre como se tornar mais produtivo

Relatórios perspicazes tornam seus dados de controle de tempo ainda mais úteis. Procure um software que analise seus dados de tempo e ofereça insights sobre como se tornar mais produtivo Personalização: Seu software de controle de tempo precisa trabalhar para você e se adaptar à sua forma de trabalhar. Procure opções de personalização de cronômetros, lembretes e configurações para se integrar mais facilmente ao seu fluxo de trabalho

Os 10 melhores aplicativos de controle de tempo para Mac em 2024

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

O ClickUp é uma plataforma de produtividade tudo-em-um que se integra perfeitamente ao ecossistema do Mac. E com seu rastreador de tempo gratuito integrado, você pode alternar facilmente entre o desktop e os dispositivos para iniciar e parar o cronômetro global!

Com uma interface intuitiva que simplifica o acompanhamento de seus projetos, Rastreamento de tempo de projeto do ClickUp do ClickUp ajuda a identificar e evitar possíveis gargalos no seu dia ou ver onde é necessária mais ajuda para concluir uma tarefa. Ele também é incrivelmente adaptável, funcionando tanto para solopreneurs quanto para grandes empresas.

Aproveite a visualização de carga de trabalho da plataforma para ter uma visão de alto nível do que cada membro da equipe tem programado para a próxima semana ou mês. Você pode realocar recursos conforme necessário e ajudar todos a permanecerem no caminho certo, evitando o temido esgotamento.

Os recursos de relatório do ClickUp são especialmente úteis. Você pode personalizar as planilhas de horas, obter feedback sobre o tempo de execução de tarefas específicas ou analisar entradas não faturáveis.

Use o Modelo de alocação de tempo do ClickUp para começar a trabalhar com seus esforços de controle de tempo. O modelo modelo de controle de tempo facilita a visualização de onde você gasta suas horas de trabalho, alocando tempo para tarefas prioritárias e simplificando seu tempo de administração.

melhores recursos do #### ClickUp

Funciona em todos os seus dispositivos, do desktop ao celular

Integra-se com o restante de sua pilha de tecnologia

Ajuda você a ver quem tem disponibilidade e quem precisa de ajuda extra

Modelos de gerenciamento de tempo paraajudar seu trabalho a ser mais rápido* Tem muitos recursos de relatório para ajudar a otimizar o tempo da equipe por meio de análises

Limitações do ClickUp

Algumas exibições ainda não estão disponíveis em dispositivos móveis

Pode haver uma curva de aprendizado acentuada se você quiser se aprofundar nos recursos da plataforma

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

ClickUp ratings and reviews

G2: 4,7/5 (8.300+ avaliações)

4,7/5 (8.300+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.700+ avaliações)

2. RescueTime

Via RescueTime O RescueTime é um poderoso impulsionador de produtividade pois os alertas solicitam que você volte a se concentrar em uma tarefa se algo começar a distraí-lo.

O RescueTime bloqueia sites que causam distração (olá, mídias sociais) para ajudá-lo a obter mais produtividade de suas horas de foco. O aplicativo é executado discretamente em segundo plano no seu dispositivo para registrar o tempo gasto em diferentes aplicativos e sites e, em seguida, fornece um resumo do seu dia.

Com esse insight, você pode planejar melhor o seu dia e eliminar as distrações para turbinar suas habilidades de gerenciamento de tempo .

Melhores recursos do RescueTime

As sessões de foco ajudam você a se manter no caminho certo, bloqueando notificações e sites que causam distração

Os alertas informam quando você saiu da tarefa e ajudam a redirecioná-lo

O painel de controle de fácil leitura informa onde você gasta seu tempo e dá dicas para aumentar o foco

Detector de tempo ocioso

Limitações do RescueTime

Não há controle de tempo de projeto, portanto, se precisar disso, terá de combiná-lo com outro aplicativo

Preços do RescueTime

Versão clássica mensal: US$ 12

Versão clássica anual: US$ 78

Versão atualizada do Rescue Time: Entre em contato para obter preços

RescueTime avaliações e comentários

G2: 4,1/5 (mais de 85 avaliações)

4,1/5 (mais de 85 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 130 avaliações)

Bônus:_ **Aplicativos de gerenciamento de tarefas para Mac

3. Tempo

Via Tempo Para um software de controle de tempo desenvolvido especificamente para o ecossistema Mac, o Tyme é uma opção fantástica. Ele funciona até mesmo com o Apple Watch para registrar o tempo em qualquer lugar.

O aplicativo é muito fácil de usar, com uma interface de usuário elegante para ajudá-lo a monitorar vários projetos.

Além disso, a plataforma é dimensionada de acordo com suas necessidades, de modo que você pode monitorar seu empreendedor ou seu horas de consultoria ou obtenha informações sobre o que sua equipe está fazendo.

A excelente visualização de dados oferece uma visão geral da carga de trabalho, das horas reservadas e da receita, para que você possa ver facilmente para onde está indo o seu tempo e como otimizá-lo.

melhores recursos do #### Tyme

Criado especificamente para o ecossistema Mac, incluindo o Apple Watch

Capacidade de iniciar e interromper o controle de tempo sem abrir o aplicativo

Boas visualizações de dados para fornecer informações sobre produtividade e carga de trabalho

Limitações do Tyme

Você precisará criar tarefas para tudo o que deseja monitorar, o que pode ser demorado para alguns usuários

Preços do Tyme

**Teste gratuito de 14 dias

uS$ 2,99 por usuário por mês, cobrado anualmente

uS$ 3,99 por usuário por mês, cobrado mês a mês

Tyme ratings and reviews

App Store: 4,8/5 (37 avaliações)

4. Relógio

Via RelógioO Clockify é um software popular de controle de tempo para Mac que grandes marcas, como Amazon, Hewlett Packard e Google, utilizam. A plataforma oferece excelente adaptabilidade, conectando-se entre dispositivos e sincronizando dados em um painel de controle baseado na Web.

Aproveite os vários recursos de controle de tempo do Clockify, como calendário, quadro de horários e rastreador automático que registra o tempo gasto em vários sites e aplicativos. Os gerentes vão adorar os recursos de relatório, que permitem ver quem está trabalhando em quê e até mesmo estimar os orçamentos dos projetos. É uma plataforma completa com recursos sólidos para qualquer observador de tempo.

Melhores recursos do Clockify

O rastreador de tempo permite iniciar e parar um cronômetro ou registrar as horas manualmente

Os modelos permitem que você carregue atividades repetidas para reduzir o trabalho administrativo

O modo quiosque permite que várias pessoas registrem o ponto no mesmo dispositivo usando um PIN

Aplicativo gratuito de controle de horas

Limitações do Clockify

Os recursos avançados não estão disponíveis no plano gratuito, o que pode forçar alguns usuários a fazer upgrade ou procurar outro serviço

Preços do Clockify

**Gratuito para sempre

Básico : uS$ 3,99/por usuário, por mês, cobrado anualmente

: uS$ 3,99/por usuário, por mês, cobrado anualmente Standard : $5,49/por usuário, por mês, cobrado anualmente

: $5,49/por usuário, por mês, cobrado anualmente Pro : uS$ 7,99/por usuário, por mês, cobrado anualmente

: uS$ 7,99/por usuário, por mês, cobrado anualmente Enterprise: uS$ 11,99/por usuário, por mês, cobrado anualmente

Avaliações e resenhas do Clockify

G2: 4,5/5 (mais de 150 avaliações)

4,5/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 4.600 avaliações)

5. Temporizador

Via Temporizador A plataforma Timemator opera nos bastidores e captura automaticamente o tempo gasto em seu Mac.

No final do dia, você analisa o registro e atribui o tempo aos projetos com apenas alguns cliques. A plataforma também permite criar regras para acionar temporizadores, como abrir arquivos específicos ou iniciar determinados aplicativos, para que não seja necessário lembrar-se de iniciar um temporizador.

Melhores recursos do Timemator

Opções tradicionais de controle de tempo, juntamente com o controle automático

Agrupe o controle de tempo por tarefa, projeto, cliente ou uma combinação deles

Defina taxas horárias para determinadas tarefas e calcule automaticamente a receita projetada

Limitações do Timemator

Esse aplicativo nativo para Mac não funciona no Windows, portanto, se você tiver uma equipe que usa plataformas mistas, precisará de outra opção

Preços do Timemator

pagamento único de US$ 7,99 para iOS

uS$ 39 para pagamento único para Mac (válido para até dois dispositivos)

Avaliações e resenhas do Timemator

App Store: 4,6/5 (mais de 15 avaliações)

6. Equipe do Hub

Via Equipe do Hub Nosso próximo aplicativo de rastreamento para Mac é o Hubstaff. Ele adiciona automaticamente o tempo do funcionário a uma fatura, para que os funcionários não precisem se lembrar de fazer isso depois. Rastreie o tempo por tarefa, projeto, ordem de serviço, cliente ou até mesmo local e, em seguida, gere relatórios de tempo para revisar o tempo gasto.

Os dados do Hubstaff ajudam a orientar futuras decisões de projeto e a otimizar o fluxo de trabalho. O melhor de tudo é que a plataforma funciona em todos os seus dispositivos e se integra aos seus outros aplicativos favoritos com apenas alguns cliques.

Melhores recursos do Hubstaff

Temporizadores de início e parada com um clique para facilitar o controle de tempo

Planilhas de horas automatizadas para fornecer informações detalhadas sobre como você gastou seu tempo

O relógio de ponto com GPS, que pode ser delimitado geograficamente para registro automático de entrada e saída

Limitações do Hubstaff

Não há muitas opções de personalização em comparação com outros aplicativos de controle de tempo desta lista

Preços do Hubstaff

grátis Desk : Gratuito para um usuário

: Gratuito para um usuário Desk Starter : uS$ 5,83 por usuário por mês, mínimo de 2 usuários

: uS$ 5,83 por usuário por mês, mínimo de 2 usuários Desk Pro : uS$ 8,83 por usuário por mês, mínimo de 2 usuários

: uS$ 8,83 por usuário por mês, mínimo de 2 usuários Enterprise: Entre em contato para obter uma cotação personalizada

Avaliações e resenhas do Hubstaff

G2: 4,3/5 (mais de 420 avaliações)

4,3/5 (mais de 420 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 1.400 avaliações)

7. Doutor do Tempo

Via Médico do tempo O Time Doctor oferece controle automático de tempo que é executado em segundo plano no sistema Mac, eliminando os esforços de controle manual. O aplicativo faz capturas de tela da área de trabalho regularmente enquanto monitora a produtividade e procura por desperdiçadores de tempo.

A análise dos dados do aplicativo revela bloqueios e distrações que podem impedir que você ou sua equipe atinjam as metas de produtividade. Você também obtém recursos robustos de relatórios, monitoramento de bate-papo e opções de controle de tempo off-line para garantir que você nunca perca um minuto.

Melhores recursos do Time Doctor

O controle automático de horas monitora a produtividade e o tempo de intervalo e gera relatórios diários para análise da gerência

Integra-se à folha de pagamento para facilitar o registro de horas e os pagamentos

Permite que os funcionários verifiquem suas estatísticas de uso do tempo e resolvam quaisquer distrações que os afastem do trabalho

Limitações do Time Doctor

O aplicativo funciona na tela e não em segundo plano, o que pode ser considerado uma distração por alguns usuários

Preços do Time Doctor

Básico : uS$ 5,90 por usuário por mês

: uS$ 5,90 por usuário por mês Standard : uS$ 8,40 por usuário por mês

: uS$ 8,40 por usuário por mês Premium: uS$ 16,70 por usuário por mês

Time Doctor classificações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 350 avaliações)

4,4/5 (mais de 350 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 500 avaliações)

8. Desperdício de tempo

Via Dissipador de tempo Outro aplicativo nativo do Mac, o Time Sink é executado em segundo plano durante o seu dia de trabalho. No final do dia, você pode analisar os dados do Time Sink para ver onde gastou seu tempo e no que trabalhou.

O aplicativo captura informações sobre quais aplicativos você usou, quando e por quanto tempo os usou, para que você não precise iniciar e parar um cronômetro toda vez que começar ou terminar uma tarefa. Os cronômetros manuais monitoram o tempo gasto em atividades off-line, como atender a uma chamada telefônica ou participar de uma reunião presencial. O Time Sink cobre todas as bases.

Melhores recursos do Time Sink

Controle automático de tempo para que você não precise se lembrar de iniciar e parar os cronômetros a cada tarefa

Criação de grupos para categorizar rapidamente suas atividades e ver como você gasta cada minuto do seu dia

Exportação de relatórios para determinar padrões em seu tempo de trabalho ao longo de semanas ou meses

Limitações do Time Sink

Recursos bastante limitados para gerenciamento de projetos

Preços do Time Sink

uS$ 5 por uma licença válida para sempre mais pelo menos um ano de atualizações gratuitas

Time Sink ratings and reviews

App Store: 4,3/5 (10+ avaliações)

9. Tempo de tela

Via Apple Se você precisar de um rastreador de tempo básico, há um aplicativo para desktop do Mac chamado Screen Time. Para usar o Screen Time, faça login na sua conta de usuário do Mac, acesse as configurações do sistema e clique em Screen Time na barra lateral.

O aplicativo monitora diferentes dispositivos e fornece estatísticas sobre vários aplicativos e categorias. Defina limites para reduzir as distrações e manter você (ou seus filhos) no caminho certo.

melhores recursos do #### Screen Time

Útil para monitorar o tempo de tela nos aplicativos

Prático para eliminar distrações, como notificações desnecessárias

Ótimo para monitorar o tempo de tela em todos os seus dispositivos Mac

Limitações de tempo de tela

Recursos muito limitados, portanto, sem rastreamento de projetos ou tarefas e sem integração com outros aplicativos de produtividade

Os dados podem ser imprecisos, pois há alguma confusão sobre como ele monitora o tempo

Preços do Screen Time

Gratuito com iOS

Avaliações e opiniões sobre o Screen Time

N/A

10. Em tempo hábil

Via Em tempo hábil O Timely é outro rastreador de tarefas automatizado que funciona nos bastidores do seu dispositivo. Ele rastreia quanto tempo você gasta em aplicativos ou sites e, em seguida, fornece um registro diário preciso de sua atividade. Em seguida, você pode atribuir seu tempo a diferentes projetos e ver onde e como passou o dia.

Ele tem uma interface de arrastar e soltar muito fácil de usar, de modo que o uso toma segundos do seu dia. Em troca, você recebe um valioso feedback de produtividade e uso para si mesmo ou para toda a sua equipe.

Melhores recursos do Timely

Fácil de integrar com outros aplicativos em sua pilha de tecnologia

Criação automática de planilhas de horas e cronogramas

Fornece dados precisos sobre orçamento e taxas de projeto

Limitações da Timely

Opções limitadas de atendimento ao cliente

Preços oportunos

Construção: A partir de US$ 20 por mês

Elevate: A partir de US$ 30 por mês

Innovate (Inovar): A partir de US$ 35 por mês

Avaliações e resenhas oportunas

G2: 4,8/5 (mais de 300 avaliações)

4,8/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 650 avaliações)

Mantenha-se sempre no controle com o ClickUp

Seja uma equipe pequena ou uma grande corporação, gerenciar controle de tempo para cada projeto pode parecer incômodo. Mas não precisa ser assim. Com o ClickUp, você tem poderosas ferramentas de controle de tempo na ponta dos dedos. Experimente hoje mesmo gratuitamente!