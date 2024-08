As 10+ melhores alternativas e concorrentes do Clockify em 2024

O momento de começar a trabalhar em gerenciamento de tempo é sempre no momento certo. Mas como você mede a produtividade? É preciso medir o desempenho da equipe, o tempo gasto em projetos ou os minutos reais de trabalho?

Para muitas organizações, é nesse ponto que a medição on-line pode ser feita software de controle de tempo torna-se essencial e uma das ferramentas mais populares é o Clockify. No entanto, nem todo mundo é fã dessa ferramenta, o que faz com que muitos se perguntem quais são algumas alternativas ao Clockify a serem consideradas?

Felizmente, você chegou à melhor lista que apresenta alternativas ao Clockify. Analisamos e dissecamos as ferramentas essenciais de controle de tempo que você precisa conhecer em 2023 e nos anos seguintes.

Mas antes de entrarmos nas mais de 10 melhores alternativas ao Clockify, vamos dar uma olhada mais de perto no Clockify e por que alguns estão considerando uma mudança.

O que é o Clockify?

Controle de tempo em Relógio O Clockify é um aplicativo de controle de horas que permite acompanhar o trabalho realizado em vários projetos, sejam horas de trabalho, atividades semanais em uma planilha de horas ou registro de ponto em um dispositivo compartilhado.

Essa ferramenta on-line de controle de tempo não tem limite para o número de usuários no aplicativo e oferece um plano gratuito robusto para sempre. O Clockify oferece relatórios detalhados do tempo usado em vários projetos para que todos saibam exatamente quem fez o quê e por quanto tempo.

Prós

Tem um plano gratuito robusto

Qualquer pessoa com permissão pode visualizar relatórios detalhados e anexar faturas diretamente

Simples de implementar, manobrar e monitorar a produtividade

Contras

Alguns usuários relatam que o software frequentemente "trava" para eles

O suporte disponível é limitado

Os recursos podem ser limitados em seu plano gratuito

Preços

**Gratuito

Básico : uS$ 3,99 por usuário por mês

: uS$ 3,99 por usuário por mês Standard : uS$ 5,49 por usuário por mês

: uS$ 5,49 por usuário por mês Pro : uS$ 7,99 por usuário por mês

: uS$ 7,99 por usuário por mês Enterprise: uS$ 11,99 por usuário por mês

Avaliações e resenhas

As 10 principais alternativas ao Clockify

Controle facilmente o tempo e conecte os registros a tarefas ou subtarefas ClickUp é uma ferramenta de controle de tempo de projeto com muitos recursos dinâmicos, o que a torna uma das melhores alternativas ao Clockify no mercado. Para começar, o ClickUp permite que os usuários controlem o tempo de qualquer lugar por meio de qualquer dispositivo - tudo em um pop-out não invasivo ou por meio de sua extensão do navegador Chrome.

Também é possível registrar o tempo em movimento ou iniciar e parar cronômetros de qualquer dispositivo para obter o registro de tempo mais preciso. Minimize ou expanda facilmente a ferramenta de controle de tempo para obter mais detalhes, atribuir a uma tarefa ou subtarefa ou atribuir a um usuário específico no ClickUp.

O rastreamento de minutos faturáveis no ClickUp é simples de registrar e delegar aos usuários

O melhor de tudo é que você pode sincronizar todas as suas planilhas de horas de outros aplicativos que você pode ter usado anteriormente no ClickUp. Isso facilita a tabulação de todo o tempo investido em qualquer projeto, passado ou presente, para que você não sacrifique nada ao calcular tudo. A longa lista de integrações do ClickUp significa que você tem um ferramenta de produtividade que pode ser sincronizada com seus sistemas atuais para que você não perca tempo transferindo entre sistemas. Além disso, a personalização do ClickUp permite que os usuários criem relatórios detalhados de controle de tempo para medir o tempo estimado, as planilhas de tempo e os relatórios de tempo.

A folha de ponto no ClickUp é personalizável para atender às suas necessidades específicas

Recursos do ClickUp Time-Tracking

Notas e etiquetas : Categorize, rotule e faça anotações sobre o tempo registrado no ClickUp

: Categorize, rotule e faça anotações sobre o tempo registrado no ClickUp Classificação e filtragem : Organize o tempo monitorado por data, status, tags e responsáveis

: Organize o tempo monitorado por data, status, tags e responsáveis Rollup : Obtenha um total combinado de todo o tempo gasto em tarefas ou subtarefas

: Obtenha um total combinado de todo o tempo gasto em tarefas ou subtarefas Faturável : Designe os registros de controle de tempo como minutos faturáveis para controle de despesas

: Designe os registros de controle de tempo como minutos faturáveis para controle de despesas Crie relatórios personalizados : Crie relatórios detalhados ou planilhas de horas e personalize-os de acordo com suas necessidades

: Crie relatórios detalhados ou planilhas de horas e personalize-os de acordo com suas necessidades Extensão do Chrome do ClickUp Time Tracking : Rastreamento de tempo em desktop ou dispositivo móvel, ou rastreamento por meio de um navegador da Web para vincular o tempo a qualquer tarefa ou subtarefa

: Rastreamento de tempo em desktop ou dispositivo móvel, ou rastreamento por meio de um navegador da Web para vincular o tempo a qualquer tarefa ou subtarefa Modelos de bloqueio de tempo &modelos de planilha de horas Preços

Gratuito

Ilimitado : uS$ 7 por mês por usuário

: uS$ 7 por mês por usuário Empresarial : $12 por mês por usuário

: $12 por mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter detalhes

Avaliações e resenhas

2. TMétrico

Via TMétrica Outro rastreamento de tempo a ferramenta que faz parte da nossa lista de alternativas ao Clockify é o TMetric. Esse poderoso sistema permite que você execute todas as funções de controle de tempo que você precisa sem pagar um centavo. Você pode monitorar dados que incluem:

Tempo faturado

Tempo gasto em vários projetos (Ótimorecurso para freelancers!)

Folga remunerada

Estatísticas de gerenciamento de equipe

Se você quiser ter uma visão geral de como o tempo está sendo gasto na organização que você gerencia, há poucos produtos que fazem isso tão bem quanto o TMetric.

Preços

Gratuito : uS$ 0 por mês

: uS$ 0 por mês Profissional : uS$ 5 por mês

: uS$ 5 por mês Empresarial: uS$ 7 por mês

Avaliações e resenhas

3. Colheita

Via Colheita Os funcionários que usam o Aplicativo de controle de tempo de colheita podem registrar o trabalho de toda a semana de uma só vez ou podem controlar o tempo à medida que avançam. O que for mais fácil para eles e fizer mais sentido com base no que estão tentando realizar é o que devem buscar.

Além disso, o Harvest oferece alguns outros recursos que vale a pena conhecer, incluindo:

Previsão: Um aplicativo irmão que permite aos empregadores programar a semana inteira do funcionário com antecedência

Lembretes automáticos para enviar uma planilha de horas

Integração fácil com outras ferramentas, como Quickbooks, Google Calendar e Slack

Preços

Gratuito

Pro: uS$ 12 por assento por mês

Classificação e avaliações

Confira estes alternativas de colheita !

4. Aplique

Via ImplanteImplantar é um software de controle de tempo que oferece recursos de monitoramento de funcionários . Ele oferece uma ampla gama de recursos que permitem aproveitar ao máximo seu tempo limitado, rastrear tarefas em andamento, gerar faturas para cobrar dos clientes e calcular as horas faturáveis dos funcionários. Além disso, oferece recursos exclusivos, como feed ao vivo, capturas de tela instantâneas, cronômetro Pomodoro, etc.

Os recursos mais notáveis do Apploye são os seguintes:

Recursos de monitoramento remoto de funcionários : Capturas de tela, uso de aplicativos e rastreamento de URL.

Relatórios e painel de controle: Comparação baseada em desempenho, relatórios de atividade e tempo produtivo, relatórios de exportação.

Gerenciamento de projetos e tarefas: Tarefa por tarefaregistro de tempocriar várias tarefas em projetos, orçamentos de projetos, adicionar pessoas e permissões.

Preços

Solo : uS$ 4 por usuário por mês

: uS$ 4 por usuário por mês Padrão : uS$ 5 por usuário por mês

: uS$ 5 por usuário por mês Premium : $6 por usuário por mês

: $6 por usuário por mês Elite: uS$ 7 por usuário por mês

Avaliações e resenhas

5. nTask

Via nTarefa Uma escolha popular nesta lista de alternativas ao Clockify é o nTask. Essa ferramenta de controle de tempo é uma das opções mais impressionantes devido à sua software de gerenciamento de projetos integração também. Ele oferece recursos que não existem em outros rastreadores de tempo, e tudo isso por um preço razoável.

Quanto mais você pagar pelo seu plano, mais recursos estarão disponíveis para você. Dito isso, algumas pessoas se contentam perfeitamente em usar o plano gratuito pelo maior tempo possível.

Vale a pena observar que alguns dos planos pagos oferecem recursos como o aplicativo móvel nTask, as planilhas de horas mais simples para sua empresa e a integração de dados de terceiros de mais de 100 aplicativos diferentes de controle de horas e despesas.

Preços

Plano Básico: Gratuito

Gratuito Plano Premium: US$ 3 por usuário por mês

US$ 3 por usuário por mês Plano Empresarial: US$ 8 por usuário por mês

US$ 8 por usuário por mês Plano Enterprise: Preços definidos caso a caso

Avaliações e resenhas

6. Sempre

Via Sempre O movimento de trabalho remoto está aqui e uma das melhores alternativas do Clockify que se baseia em seus recursos de controle de tempo on-line é Everhour. Normalmente, o software de controle de tempo é mais bem utilizado por equipes remotas para que possam registrar efetivamente suas horas, independentemente de onde estejam trabalhando no mundo.

Uma coisa que algumas pessoas notaram que não gostam na opção do Everhour é que ele não tem um aplicativo móvel para Android. Além disso, eles não permitem o registro de horas off-line no momento.

Isso significa que talvez seja necessário fazer algum controle por meio de planilhas do Excel se for realizado off-line. Ainda assim, há alguns outros recursos impressionantes.

Acompanhamento do orçamento do projeto

Os gerentes podem bloquear as planilhas de horas dos funcionários (útil quando os funcionários se esquecem de bater o ponto)

Fácil de programar os recursos para onde eles precisam ir

Preços

Plano de equipe: uS$ 8,50 por usuário por mês (a partir de 5 usuários)

Avaliações e resenhas

7. Toggl

Via Toggl Outra ferramenta de controle de tempo é o Toggl, que é uma das alternativas mais populares do Clockify em nossa lista. O monitoramento da produtividade em tempo real é essencial para o gerenciamento de recursos e o controle de horas faturáveis, e o Toggl pode fazer exatamente isso.

Os recursos de gerenciamento de recursos permitem que os gerentes saibam em que seus funcionários estão trabalhando - se é muito pouco ou muito trabalho. Software de controle de tempo como o Toggl permite que os líderes de equipe verifiquem seus funcionários para garantir que eles tenham uma quantidade de trabalho realmente gerenciável, especialmente para equipes remotas.

Essa é a melhor maneira de responsabilizar toda a equipe e obter melhores insights sobre o desempenho dos funcionários. Um dos principais recursos para os usuários do Toggl é o recurso identificar tempo ocioso, que funciona de forma mais eficiente do que o gerenciamento de planilhas de horas.

Essa ferramenta de controle de tempo fornece aos líderes de equipe informações sobre quais usuários estão ociosos no momento e não estão usando o computador. Em seguida, ela pode rastrear o tempo de uso do computador em relação aos minutos ociosos para comparar com o total de horas faturáveis. Embora isso possa ser um pouco invasivo para equipes internas, pode ser ideal para ajuda terceirizada em que o controle preciso do tempo é mais crucial.

Preços

Gratuito : Até 5 usuários

: Até 5 usuários Inicial : uS$ 9 por usuário por mês

: uS$ 9 por usuário por mês Premium : uS$ 18 por usuário por mês

: uS$ 18 por usuário por mês Empresa: Preços personalizados disponíveis

Avaliações e resenhas

8. TSheets (Intuit Quickbooks)

Via Quickbooks O TSheets, que agora faz parte do Intuit Quickbooks, é uma das alternativas mais populares do Clockify para controlar o tempo, pois permite que você mova seu dados integrados do Clockify . Seus principais recursos facilitam evitar o registro manual de horas para controlar as horas de trabalho, de modo que você possa migrar facilmente do Clockify.

O rastreamento por GPS e a delimitação geográfica são dois recursos de rastreamento de tempo do TSheets que permitem o tempo gasto pelo funcionário enquanto trabalha no escritório, o que é bom para equipes de trabalho remoto que também vêm ao escritório.

Os gerentes monitoram a produtividade dos funcionários e só aceitam dados de registro de ponto dentro de determinados limites geográficos (o escritório real). Isso evita que o tempo do funcionário seja registrado em locais desconhecidos quando ele é solicitado a estar no escritório ou durante um horário de trabalho específico.

Também é muito mais fácil obter um relatório detalhado para gerenciar as horas extras e obter melhores percepções sobre a produtividade dos funcionários.

Preços

ProAdvisor : Gratuito (1 conta)

: Gratuito (1 conta) Premium : uS$ 8 por usuário por mês (mais uma taxa básica de US$ 20 por mês)

: uS$ 8 por usuário por mês (mais uma taxa básica de US$ 20 por mês) Elite: uS$ 10 por usuário por mês (mais uma taxa básica de US$ 40 por mês)

Avaliações e resenhas

9. Doutor do Tempo

Via Médico do tempo Se ainda estiver procurando uma alternativa ao Clockify que tenha todas as funcionalidades de que você precisa, não há como errar ao escolher o Time Doctor . Eles têm tudo o que você pode querer ao controlar o tempo, incluindo:

Alertas de distração para funcionários

Capturas de tela e monitoramento do nível de atividade

Opções de folha de pagamento on-line

Controle de tempo (on-line e off-line)

O Time Doctor pode ajudá-lo a simplificar sua folha de pagamento e gerenciar cada projeto com muito mais facilidade. Se você precisa de ajuda para gerenciar os funcionários que tem, não há como errar com o Time Doctor.

Preços

Básico : uS$ 70 por usuário por ano

: uS$ 70 por usuário por ano Standard : uS$ 100 por usuário por ano

: uS$ 100 por usuário por ano Premium: uS$ 200 por usuário por ano

Avaliações e resenhas

10. Em tempo hábil

Via Em tempo hábil Esse aplicativo de controle de tempo, Timely, tem mais de 5.000 clientes que usam seus relatórios detalhados de produtividade para um controle de tempo seriamente preciso. O Timely é uma das alternativas populares ao Clockify porque pode reduzir em até 75% o tempo gasto com o controle de tempo real.

A medição do desempenho dos funcionários, o controle das horas faturáveis e outros recursos de relatório fazem do Timely uma ferramenta fantástica de controle de tempo on-line. Esse aplicativo também monitora os orçamentos de seus projetos por meio de relatórios detalhados.

Você pode reduzir a quantidade de esforço e tempo que precisa gastar calculando coisas como essas e passar para a próxima etapa. Além disso, os relatórios que saem do Timely facilitam a visualização de como cada minuto é gasto, para que você sempre saiba como controlar o que está fazendo.

Preços

Construção : uS$ 20 por mês (100 SMS por mês incluídos)

: uS$ 20 por mês (100 SMS por mês incluídos) Elevação : uS$ 30 por mês (200 SMS por mês incluídos)

: uS$ 30 por mês (200 SMS por mês incluídos) Innovate: uS$ 35 por mês (300 SMS por mês incluídos)

Avaliações e resenhas

11. Registro de data e hora

Via Registro de data e hora Equipes remotas e trabalhadores autônomos são incentivados a dar uma olhada no Timecamp. Ele permite bloqueio de tempo para serem utilizados de maneiras que essas mesmas pessoas nunca puderam fazer antes. Aqui estão algumas coisas que você deve saber sobre o Timecamp:

Você pode usá-lo tanto na Web quanto por meio de um aplicativo

As planilhas de horas podem ser aprovadas automaticamente, se desejado

Os clientes podem receber informações sobre o desempenho de seus projetos em tempo real

Preços

Plano gratuito para sempre

Básico : uS$ 6,30 por usuário por mês

: uS$ 6,30 por usuário por mês Pro : uS$ 9 por usuário por mês

: uS$ 9 por usuário por mês Enterprise: Entre em contato para obter mais detalhes

Avaliações e resenhas

Por que as pessoas estão se afastando do Clockify?

O Clockify manteve o primeiro lugar para muitos usuários nesse espaço, mas faltam alguns recursos que levaram as pessoas a procurar opções melhores. O Clockify tem um plano gratuito sólido e faz um bom controle de tempo, mas tem algumas deficiências em outras áreas.

Por exemplo, a manutenção e os períodos de inatividade da plataforma criam interrupções de serviço que são realmente difíceis de contornar ou recuperar horas importantes registradas. Para empresas e grupos menores, isso pode não ser um grande problema. No entanto, pode ser complicado se você estiver trabalhando com vários funcionários e se deparar com uma interrupção ou tiver que atualizar uma página para que o cronômetro mostre o tempo alocado correto.

Embora seja útil para as necessidades básicas, ele não tem um colaboração robusta que reúne o tempo de vários usuários em um único projeto. Além disso, não há nenhum tipo de acesso que permita aos usuários trabalhar em mais de uma atividade sem renomear tarefas ou usuários.

Os relatórios do Clockify são detalhados, mas podem exigir mais trabalho manual do que o esperado

O Clockify também tem dificuldades com qualquer tipo de automação de controle de tempo que saiba quando o tempo está se sobrepondo em várias entradas. Isso significa mais controle manual do tempo e edição de planilhas de horas ou relatórios.

Os usuários acabam realizando algumas tarefas trabalhosas, como mover planilhas de horas semanais a cada semana, enquanto outros acham difícil dividir projetos em vez de clientes.

Com tudo isso dito, o Clockify é uma ótima ferramenta em sua forma mais simples - controle de tempo. No entanto, se você não for uma pequena empresa ou precisar integrar o controle de tempo em gerenciamento de tarefas ou software de gerenciamento de projetos, as alternativas da nossa lista, como o ClickUp, são sua melhor aposta.

Escolha uma alternativa ao Clockify que funcione com ferramentas de produtividade

De modo geral, há muitas opções disponíveis para você escolher no que diz respeito à obtenção de alternativas ao Clockify. Muitas delas são incrivelmente úteis e oferecem mais benefícios do que o aplicativo Clockify jamais poderia oferecer.

Se você estiver pronto para passar para o próximo passo depois do Clockify, talvez queira considerar uma ferramenta como o ClickUp, que não apenas controla o tempo, mas também se integra aos seus projetos. Experimente o ClickUp hoje mesmo